50 perguntas eficazes para entrevistas com gerentes de projetos de construção

Fato interessante: As funções de gerenciamento de projetos de construção estão em alta demanda.

E essa tendência não vai diminuir tão cedo!

O United States Bureau of Statistics prevê que os cargos de gerenciamento de projetos de construção terão um aumento de 8% de aumento até o final de 2031 -uma taxa de crescimento mais alta do que qualquer outra nesse setor. 🛠

Outro fato interessante? Esse também é um dos cargos mais bem pagos do setor. 👀

Isso pode tornar a conquista do seu próximo emprego dos sonhos mais desafiadora por meio de processos de entrevista aprofundados candidatos competitivos, qualificações longas e muito mais.

E para os recrutadores ou departamentos de RH que conduzem a entrevista de gerenciamento de projetos de construção..

Há muito a depender das perguntas que você fizer para garantir o melhor candidato, pois o gerente de construção que você selecionar terá um grande impacto na execução do projeto.

Mas, felizmente, podemos ajudá-lo nesse aspecto com 50 perguntas exclusivas e reveladoras para a entrevista de gerenciamento de projetos de construção a serem feitas ao seu próximo candidato.

O que é gerenciamento de projetos de construção? Gerenciamento de projetos de construção é o processo de planejamento, coordenação e execução de um projeto de construção do início ao fim.

Como gerente de projetos de construção, você é responsável por garantir que o projeto seja concluído no prazo, dentro do orçamento e para a satisfação do cliente.

Também é comum que os gerentes de projetos de construção trabalhem com arquitetos, engenheiros, partes interessadas e outros profissionais de construção durante todo o projeto para manter os requisitos e entregar um produto da mais alta qualidade.

50 perguntas e respostas úteis para entrevistas com gerentes de projetos de construção

A melhor maneira de se preparar para uma entrevista com um gerente de projeto de construção é conhecer a função, o projeto e a termos de gerenciamento de construção como a palma de sua mão - não importa o lado da mesa em que você esteja sentado.

Além de saber as perguntas certas a serem feitas, você também deve ter uma ideia do tipo de resposta que deseja ouvir.

O objetivo é iniciar uma discussão significativa e natural com suas perguntas. Isso ajudará todos os participantes a se sentirem mais confortáveis e levará a um resultado mais feliz para todos - afinal, não se trata de um interrogatório. 😳

P.S., isso não é apenas para a pessoa que está conduzindo a entrevista. Como candidato a emprego, você está entrevistando a empresa de construção tanto quanto eles estão entrevistando você! Em ambos os lados, a escolha precisa ser uma boa opção.

Aqui estão 50 perguntas para entrevistas para orientá-lo em sua próxima entrevista com o gerente de projetos de construção.

1. Que tipos de projetos de construção você gerenciou no passado?

Essa pergunta fornecerá uma visão significativa de sua experiência básica em gerenciamento de projetos de construção.

Ela também dá ao entrevistador uma ideia melhor do tipo de conhecimento ou especialidades com que o candidato pode contribuir para o seu próximo projeto.

Como candidato, tente destacar a variedade de seu portfólio - apresente uma visão geral detalhada dos diferentes tipos de projetos que gerenciou, incluindo tamanho e locais. Mostre sua versatilidade! Ao formular sua resposta, considere projetos como:

Construção residencial

Construção comercial

Construção industrial

Construção de infraestrutura

Renovação ou reformas

A quantidade e o nível de sua experiência também podem ser um fator na determinação de seu salário para o projeto - não tenham medo de se defender, candidatos!

2. Quais são as habilidades essenciais que todo gerente de projeto de construção deve ter?

Este é o seu momento de mostrar ao entrevistador o quanto você conhece a função.

Como Liam Neeson em Taken, todo gerente de projeto de construção deve ter um conjunto muito específico de habilidades. Mas, diferentemente de Liam Neeson em Taken, as habilidades de um gerente de projeto de construção incluem:

Trabalho em equipe e habilidades de gerenciamento de equipe

Comunicação clara e concisa

Habilidades de priorização

Planejamento e execução

Gerenciamento de riscos

Gerenciamento de qualidade

Regulamentos de segurança e saúde

Facilmente priorizar tarefas em seu quadro Kanban, filtrando, classificando e usando o recurso Prioridades do ClickUp com o modo de exibição Quadro

Também é importante mencionar qualquer software de gerenciamento de projetos de construção que o ajudou a monitorar projetos anteriores.

3. Quais são alguns dos desafios que você enfrenta como gerente de projetos de construção?

Os gerentes de projetos de construção precisam lidar com muitos desafios.

Isso pode incluir fazer malabarismos com prazos, lidar com entregas atrasadas, problemas orçamentários, clientes exigentes e muito mais. Mas, em vez de se concentrar no grande número de problemas que um gerente de projetos de construção pode enfrentar, redirecione a conversa para enfatizar como você os superou! Mostre suas habilidades de resolução de problemas. 🤓

4. Quais são as funções essenciais de um gerente de projeto de construção?

Os gerentes de projetos de construção devem entender que esse é um cargo multifacetado.

Um gerente de projeto de construção desempenha várias funções, e cada uma delas é fundamental para o sucesso do projeto. Algumas áreas importantes a serem mencionadas incluem:

Formulação dos objetivos do projeto

Crie objetivos de alto nível com metas no ClickUp e, em seguida, divida-os em metas menores para acompanhar seu progresso

Todo projeto começa com um objetivo e os gerentes de projetos de construção são responsáveis por formular essas metas. Isso demonstra a capacidade de enxergar o panorama geral por trás de qualquer ideia e requer as habilidades adequadas de planejamento e coordenação para realizar um projeto de construção bem-sucedido.

Orçamento de projetos e controle de custos

É simples adicionar valores monetários às tarefas para manter os orçamentos do projeto sob controle

Após o objetivos do projeto foram determinados, o gerente do projeto de construção é responsável por criar um orçamento e manter-se dentro desse orçamento. O controle de custos é um fator decisivo para qualquer projeto de construção. Ele requer excelente planejamento financeiro e habilidades de gerenciamento para fazer escolhas financeiras realistas.

Criação do plano do projeto

Mantenha seu linha do tempo do projeto em cheque com as exibições personalizáveis do ClickUp Planejamento de projetos é outra parte essencial do gerente de projetos de construção. Ele é responsável por criar um plano detalhado para orientar o processo de construção e sua execução diária. Cada pessoa no projeto é afetada por esse plano e, se ele não for elaborado com cuidado, o resultados refletirá isso.

Dica profissional: As ferramentas de gerenciamento de projetos são um excelente recurso para lidar com o trabalho pesado na fase de planejamento.

Execução do projeto

Mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso

É aqui que o estilo de liderança de um gerente de projeto de construção realmente se destaca. Depois que os objetivos, o orçamento e o plano estiverem definidos, o gerente de projeto supervisionará a execução do projeto em si. Isso significa que todas as pessoas envolvidas podem cumprir suas promessas e concluir o projeto conforme previsto.

Nessa fase, o gerente de projetos de construção quer encontrar o mínimo possível de surpresas para manter tudo funcionando conforme o planejado.

Monitoramento e controle do projeto

Monitore sua porcentagem em relação à meta com o progresso de suas metas concluídas nas metas do ClickUp

Mesmo depois que o plano do projeto é concluído e a construção está em andamento, ainda há trabalho a ser feito. Parte da execução do plano é o monitoramento e o controle do progresso do projeto.

5. De que tipos de projetos de construção você gosta?

Essa é uma ótima maneira de conhecer os objetivos e interesses gerais do candidato. Essa pergunta também ajudará o entrevistador a avaliar seus pontos fortes e sua capacidade de adaptação como gerente de projetos de construção.

Todo especialista tem um nicho de especialidade e o entrevistador quer conhecer o seu.

Nosso conselho sobre essa pergunta? Fale com sinceridade. Ele quer saber de que tipos de projetos de construção você gosta e por que gosta deles.

6. Há algum projeto de construção de que você não gosta?

Novamente, seja honesto.

O objetivo dessa pergunta é garantir que você se sinta confortável trabalhando nos tipos de projetos que eles têm. Caso contrário, provavelmente não será uma boa opção para nenhum de vocês.

Além da preferência, você também precisa mencionar quaisquer limites rígidos que tenha estabelecido para si mesmo em termos de segurança, local, condições climáticas etc.

7. Qual é a sua abordagem de gerenciamento de projetos?

Existem diferentes metodologias de projeto com suas próprias vantagens e desvantagens, entre as mais populares estão:

Gerenciamento ágil de projetos

Gerenciamento de projetos em cascata

Gerenciamento de projetos Lean

A chave é explicar por que você prefere uma abordagem específica. Você prefere uma metodologia flexível ou valoriza mais a estrutura?

8. Qual é a sua experiência com software de gerenciamento de projetos? Software e técnicas de gerenciamento de projetos ajudam os gerentes a planejar, executar e monitorar projetos. Nem todas as ferramentas de gerenciamento de projetos são projetadas para projetos em todos os setores, mas como gerente de projetos de construção, você deve mencionar qualquer ferramenta que tenha usado no passado e as habilidades que adquiriu com ela.

Recursos e habilidades úteis e comuns de uma plataforma de gerenciamento de projetos valiosa na construção podem ser incluir gráficos de Gantt , planejamento de caminho crítico , Gráficos PERT , painéis e relatórios , gerenciamento de tarefas , modelos de construção e muito mais.

Visualize sua carga de trabalho pelas tarefas restantes em seu caminho crítico com uma única alternância na visualização de Gantt do ClickUp!

Ter alguma experiência com esse tipo de software mostrará ao entrevistador que você entende a importância de ser detalhista e orientado por métricas para entregar seus projetos no prazo e considerar todos os resultados possíveis.

9. Quais são seus pontos fortes e fracos?

Essa pergunta tem o objetivo de conhecer melhor o candidato, e não de desmerecê-lo.

O entrevistador quer conhecer seus pontos fortes para que possa combiná-lo com projetos de construção adequados. Ele também quer conhecer seus pontos fracos para que possa ajudá-lo a melhorar.

Tente adotar uma abordagem mais positiva para o lado dos "pontos fracos" dessa pergunta e reformule-os como áreas de oportunidade. Concentre-se em como você está trabalhando para superá-las, e não em como elas tiram o melhor de você. 💜

10. Quais documentos e licenças são necessários antes do início do projeto de construção?

Compreender as legalidades envolvidas em projetos de construção é crucial para qualquer gerente de projeto.

O entrevistador quer ver se você está familiarizado com as diferentes legalidades envolvidas em projetos de construção. Alguns dos requisitos mais comuns incluem:

Licenças de construção

Contratos de construção

Títulos de construção

Você deve mencionar qualquer um desses documentos, além de quaisquer outras licenças que possam ser relevantes para o projeto de construção para o qual está se candidatando.

Mais perguntas sobre gerenciamento de projetos de construção para manter a discussão em andamento

As 10 perguntas acima certamente o levarão a uma conversa valiosa e natural com seu candidato. Prometemos a você 50 perguntas, e nós as temos! Mas o problema é o seguinte..

Nenhuma entrevista deve durar 50 perguntas.

Sério, vocês dois ficariam presos nessa conversa por horas! Não é do interesse de nenhum de vocês fazer mais de 10 perguntas em nenhuma circunstância, mas se estiver procurando experiências mais específicas, as 40 perguntas a seguir lhe darão a ideia certa de como chegar lá.

11. Qual é sua experiência com software de CRM para construção ?

12. Qual é a sua experiência com cronogramas de construção ?

13. Qual é a sua experiência com gerenciamento de orçamento?

14. Como você lida com situações difíceis e resolução de conflitos em projetos de construção?

15. Como você se mantém organizado e gerencia várias prioridades?

16. Qual é a sua experiência com gerenciamento de riscos na construção?

17. Como você lida com atrasos e estouros de custos em projetos de construção?

18. Qual é a sua experiência com controle e garantia de qualidade em projetos de construção?

19. Como você motiva sua equipe em projetos de construção?

20. Como você lida com questões de saúde e segurança nos canteiros de obras?

21. Qual é a sua experiência com reclamações e disputas na construção?

22. Pode me contar sobre uma ocasião em que lidou com um subcontratado ou fornecedor difícil?

23. Como você lida com atrasos no projeto causados pelo clima ou outros problemas?

24. Qual é a sua experiência com aquisições na construção?

25. Como você mantém seus projetos no caminho certo quando ocorrem mudanças?

26. Qual é sua experiência com engenharia de valor na construção?

27. Como você lida com situações em que a empreiteira não consegue concluir o trabalho dentro do prazo?

28. Quais são algumas de suas estratégias para melhorar a eficiência e a eficácia do projeto?

29. Qual é a sua experiência com a administração de reclamações na construção?

30. Qual é sua experiência com encerramento de projetos na construção?

31. Quais são algumas de suas estratégias para lidar com pessoas difíceis?

32. Como você lida com situações em que o escopo do trabalho muda?

33. Qual é a sua experiência com software de gerenciamento de projetos?

34. Como você gerencia as comunicações em projetos de construção?

35. Qual é sua experiência com segurança na construção?

36. Qual é sua experiência com administração de contratos na construção?

37. Qual é sua experiência com gerenciamento de riscos na construção?

38. Como você lida com situações em que o orçamento do projeto é apertado?

39. Como você lida com conflitos na equipe do projeto?

40. Como você prioriza as tarefas no trabalho?

41. Depois de se tornar um gerente de projetos de construção, quais são suas próximas metas de carreira no setor?

42. Como você utilizará Software de construção com IA ?

43. Quais são seus itens não negociáveis em um canteiro de obras?

44. Qual é a sua filosofia de gerenciamento?

45. Como você delega responsabilidades em um projeto de construção?

46. O que você fez para aprimorar seu conhecimento sobre o setor de construção?

47. Qual é a sua experiência com prevenção e resolução de reclamações em projetos de construção?

48. Você já salvou um dia em um projeto de construção e como fez isso?

49. Que tendências o fascinam no setor de construção?

50. Quais são as preocupações ambientais comuns no setor de construção?

Dê uma olhada em nosso_ **Guia de entrevista de gerenciamento de produtos !

Você fez todas as perguntas certas - e agora?

Preparar-se para uma entrevista com exemplos de perguntas é a melhor maneira de se manter afiado em suas habilidades e conduzir a conversa com honestidade.

Além de praticar as perguntas, certifique-se de que está fazendo a devida diligência ao pesquisar a empresa, os candidatos, o entrevistador e o portfólio da pessoa com quem está se encontrando.

