20 perguntas sobre Agile para entrevistas (com respostas)

Precisa se preparar para algumas perguntas da entrevista ágil ?

Usada por muitas empresas para produzir ótimos produtos, a metodologia Agile é provavelmente a abordagem de gerenciamento de projetos mais usada no mundo.

Portanto, se estiver planejando se tornar um Scrum Master ou um testador Agile em uma empresa, você precisa saber tudo sobre Agile e Scrum.

Mas se você estiver nervoso com sua próxima entrevista sobre Agile, não fique!

Este artigo o ajudará com essas perguntas e até usará alguns exemplos da vida da redatora-chefe, Liz Lemon, no programa 30 Rock.

Para tornar as coisas mais divertidas, Liz e seu chefe Jack (que gerencia uma equipe de redatores em uma emissora de rádio e televisão) irão treiná-lo para responder a todas as perguntas complicadas sobre Agile perguntas da entrevista .

Pronto para ser treinado?

Perguntas da entrevista sobre Agile

Está apenas começando a entender o Agile? As respostas a essas perguntas o levarão de um iniciante em Agile até o status de especialista!

1. O que é o Agile?

O que é Ágil abordagem de desenvolvimento de software e gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a entregar centrada no cliente produtos em ciclos curtos de desenvolvimento conhecidos como sprints.

Cada sprint dura cerca de duas a quatro semanas, durante as quais as equipes desenvolvem uma versão funcional do produto. Após o sprint, uma versão é enviada às partes interessadas para receber feedback, e as alterações são feitas de acordo com o sprint seguinte.

É como ser o pupilo de Jack... Você recebe muito feedback.

Mas esperamos que o feedback que você recebe seja melhor do que este:

2. O que é o manifesto ágil?

O manifesto Agile é um breve documento que descreve os 4 valores e os 12 princípios do método Agile. Esses valores e princípios nos ajudam a entender como a metodologia Agile é diferente das estruturas tradicionais de gerenciamento de projetos, como Cachoeira .

Como tal, o manifesto Agile descreve o código de conduta para Equipes ágeis .

Muito parecido com o livro de conselhos para a vida de Liz Lemon, Dealbreaker.

3. Quais valores e princípios orientam o método Agile?

Os 4 Valores ágeis são os seguintes:

Indivíduos e interações acima de processos e ferramentas

acima de processos e ferramentas Software de trabalho em vez de documentação abrangente

em vez de documentação abrangente Colaboração com o cliente em vez de negociação de contratos

em vez de negociação de contratos Abraçar a mudança em vez de seguir um plano

Os 12 princípios ágeis podem ser agrupados nas 4 categorias a seguir:

Princípios da satisfação do cliente

Princípios de qualidade

Princípios do trabalho em equipe

**Princípios de gerenciamento de projetos

Entretanto, nenhum desses valores ou princípios é especialmente rígido, não importa o quanto Liz tente convencê-lo do contrário!

Eles servem simplesmente para aprimorar um Mentalidade ágil que ajuda os membros da equipe a fornecer produtos que os clientes realmente adoram.

4. O que é um fluxo de trabalho ágil?

Um fluxo de trabalho Fluxo de trabalho ágil é o processo típico de qualquer projeto ágil e inclui as cinco etapas a seguir:

**Etapa 1: Concepção

Você desenvolve uma visão do projeto, cria o backlog do produto e começa a planejar o sprint.

**Etapa 2: início

Aqui, você atribui sprints a várias equipes, dá a elas os recursos com os quais trabalhar e esclarece o cronograma do projeto.

**Etapa 3: Iteração

A equipe de desenvolvimento de software ágil começa a trabalhar no backlog do sprint itens nessa etapa. Embora o objetivo seja lançar um software funcional no final de cada sprint, as primeiras versões geralmente incluem recursos muito limitados.

Etapa 4. Liberação

No final de um sprint, os desenvolvedores liberam o produto para os clientes receberem feedback.

**Etapa 5: Retirada

Aqui, a versão atual do produto é retirada e substituída pelo sprint de uma nova versão.

Essas cinco etapas são repetidas para cada sprint até que o produto final esteja totalmente desenvolvido.

E, embora o método Agile incentive as equipes a experimentar e ajustar seu próprio fluxo de trabalho Agile, elas devem entender a importância de cada etapa.

Especialmente se os membros da sua equipe têm o hábito de ir de 0 a 100, como a estrela de TV Jenna Maroney!

5. Como o Agile é diferente do gerenciamento de projetos tradicional?

O Agile é uma metodologia moderna que se destina a atender às necessidades dinâmicas de desenvolvimento de software da nova era .

Os maiores diferença entre o gerenciamento de projetos ágil e o tradicional metodologias como a Waterfall está no processo.

Os métodos tradicionais de gerenciamento de projetos têm um ciclo de produção longo e linear que pode chegar a seis meses ou mais de cada vez.

_Imagine fazer Liz esperar tanto tempo por qualquer coisa!

Por outro lado, uma equipe ágil entrega versões funcionais do produto em sprints mais curtos.

Isso garante que eles recebam feedback do cliente ao longo do processo e não apenas no final, o que ajuda a desenvolver produtos centrados no cliente.

Essa diferença se reflete em todos os aspectos do funcionamento de uma equipe ágil:

Elas são mais flexíveis, adaptáveis e abertas a mudanças nos planos

Têm mais espaço para experimentação

São auto-organizadas e multifuncionais

Colaboram com o cliente em cada etapa do processo

_E temos certeza de que o gênio da administração de Jack Donaghy recomendará o Agile

6. Quais são os desafios no dimensionamento de uma estrutura ágil e como superá-los?

O Agile é perfeitamente adequado para equipes pequenas e práticas que desejam entregar resultados rapidamente.

Mas é um pouco mais desafiador para uma grande empresa que precisa adotá-lo em várias verticais, funções e projetos.

Pense nos desafios que Jack Donaghy teve de enfrentar quando assumiu o cargo de chefe da rede.

Ao escalonar a estrutura Agile, as empresas precisam estar preparadas para enfrentar desafios como:

Mudar do tradicional e lentopráticas de gerenciamento de projetos para a estrutura ágil

Ajudar a equipe de gerenciamento a seguir o Manifesto Ágil, assim como a equipe de desenvolvimento

Sincronização entre várias equipes grandes que trabalham no mesmo produto

Embora uma compreensão completa do método Agile os ajude, eles também precisam do suporte adicional de uma estrutura de escalonamento.

Um exemplo disso é o Estrutura ágil dimensionada conjunto de princípios e padrões de fluxo de trabalho que ajudam grandes organizações a se tornarem ágeis.

O modelo ágil descrito na estrutura Scaled Agile aborda problemas como estratégia, investimento e coordenação entre equipes de vários níveis.

Um dos principais benefícios de um modelo como o Scaled Agile Framework é que ele aumenta a transparência e a adaptabilidade das configurações de grandes equipes.

7. Quem é um Agile Coach e como ele orienta um projeto?

Um Treinador ágil é como o que Jack Donaghy é para Liz Lemon.

Um mentor amigável, prestativo e solidário.

E, assim como ele, um Agile Coach ajuda:

Melhorar os processos existentes para tornar a equipe mais eficiente

Treinar os membros da equipe sobre tudo o que é ágil

Eliminar as lacunas de comunicação entre várias equipes, como desenvolvimento e marketing

As entrevistas de Agile Coach testam especificamente suas habilidades como comunicação, liderança e mentoria.

Se você já tem experiência de trabalho em uma equipe Agile, pode ingressar em um instituto de treinamento Agile ou fazer cursos on-line certificados para se tornar um Agile Coach.

8. O que é teste ágil? Testes ágeis é o processo de teste presente no gerenciamento de projetos Agile.

Os testes são absolutamente essenciais para qualquer projeto ágil. Ao contrário das metodologias tradicionais de gerenciamento de projetos, um projeto ágil testa seus produtos de forma contínua usando vários casos de teste.

da mesma forma que a estrela do "The Girlie Show", Tracy Jordan, continua testando a paciência de Liz

Mas, embora as travessuras de Tracy não tenham rima nem ritmo, a metodologia de teste Agile é bastante codificada.

Você pode responder a uma pergunta de entrevista sobre testes ágeis falando sobre os quatro tipos de métodos de testes ágeis:

Desenvolvimento orientado pelo comportamento : os membros da equipe observam o comportamento do produto em vários casos de teste ou cenários artificiais

: os membros da equipe observam o comportamento do produto em vários casos de teste ou cenários artificiais Desenvolvimento orientado por teste de aceitação : teste colaborativo pelo testador, desenvolvedor e cliente

: teste colaborativo pelo testador, desenvolvedor e cliente Teste exploratório : teste imersivo em que os testadores brincam com o produto em vez de seguir uma metodologia de teste definida

: teste imersivo em que os testadores brincam com o produto em vez de seguir uma metodologia de teste definida Testes baseados em sessões: como os testes exploratórios, mas com uma "carta de teste" que define a agenda de cada sessão

E cada um desses testes pode ser conduzido usando qualquer um dos seguintes quadrantes de testes ágeis:

Testes automatizados

Testes automatizados e manuais

Testes manuais

Ferramentas especiais

Basicamente, a metodologia de teste Agile é detalhada o suficiente para ajudar Liz a decifrar o código para gerenciar a Tracy!

9. Quem é um testador Agile e quais são suas responsabilidades?

Um testador ágil é o principal diretor de qualquer teste ágil em uma equipe.

Ele é responsável por realizar testes holísticos e aprofundados no produto e fornecer aos desenvolvedores métricas específicas para medir o progresso.

Um testador Agile deve:

Definir o escopo e a estimativa de cada teste, incluindo qual parte do produto será testada e qual não será

Projetar uma variedade de casos de teste

Automatizar o maior número possível de partes do teste

Documentar os resultados e comunicá-los aos desenvolvedores

Colaborar com os desenvolvedores e clientes para corrigir problemas

Para fazer tudo isso, um testador ágil deve ter um entendimento completo da metodologia ágil, conhecimento de programação e habilidades de comunicação de alto nível.

10. O que é programação em pares?

A programação em pares é uma técnica ágil na qual dois programadores se unem para resolver um problema.

Sorta como The Problem Solvers aqui:

Entretanto, os programadores de pares se coordenam melhor do que Tracy e Jenna.

Elas até compartilham um computador, um teclado e um mouse.

A que tem o teclado é conhecida como "diretora" ou "motorista" e conduz o aprendizado para a outra programadora, que é conhecida como "observadora" ou "navegadora". Eles também trocam de funções para maximizar o aprendizado e o envolvimento.

Entretanto, assim como a combinação Tracy-Jenna, a programação em pares tem suas armadilhas.

A programação em pares é conhecida por desacelerar o aprendizado em vez de acelerá-lo. Ela também aumenta o custo operacional, pois aumenta o número de horas-homem por tarefa.

11. Quais são os vários frameworks ágeis populares?

A metodologia Agile inspirou um conjunto de modelos de gerenciamento de projetos que compartilham seus princípios básicos, mas diferem na implementação.

As estruturas de desenvolvimento Agile mais amplamente usadas são:

Scrum : modelo ágil iterativo e incremental para criar um produto rapidamente; mais adequado para equipes pequenas e íntimas

Kanban : método visual de gerenciamento ágil no qual a equipe usa um quadro "Kanban" para exibir seu fluxo de trabalho

Proibição do Scrum : um modelo ágil que combinaScrum e Kanban metodologias

Lean : um estilo de gerenciamento de projetos sem bagunça que visa reduzir todo o desperdício

: um estilo de gerenciamento de projetos sem bagunça que visa reduzir todo o desperdício **XP (Extreme Programming): um processo de gerenciamento de projetos com ênfase adicional em práticas de engenharia que melhoram a qualidade dos produtos de software

Perguntas da entrevista sobre Scrum

Sua entrevista está se concentrando no Scrum? Vamos mudar nosso foco para dar uma olhada mais de perto no Scrum e em tudo o que você precisa saber para ser um verdadeiro Scrum Master!

12. O que é a metodologia Scrum? Scrum é uma estrutura de gerenciamento ágil que enfatiza a colaboração do cliente para acelerar o

o desenvolvimento de software .

Embora tenha suas raízes no mundo da tecnologia, a estrutura Scrum também provou ser eficaz em equipes como marketing e vendas.

na verdade, achamos que até o Jack poderia usar a metodologia ágil Scrum para obter os melhores resultados da equipe de redação da Liz

A metodologia Scrum é composta por três elementos importantes:

Artefatos do Scrum : ajudam a manter oEquipe Scrum bem como a equipepartes interessadas na mesma página sobre o processo de desenvolvimento. Esses artefatos incluem o backlog do produto, o backlog do sprint e o incremento do produto.

Funções do Scrum incluem o proprietário do produto ou do projeto, o Scrum Master e a equipe de desenvolvimento

Eventos do Scrum : eventos frequentes que unem todo o projeto. Também conhecido como cerimônias do Scrum, inclui o planejamento do sprint reunião, o Scrum diário, o refinamento do backlog do produto, a revisão do sprint e a retrospectiva do sprint.

Com todos esses vários elementos, a metodologia Agile Scrum pode promover uma melhor colaboração entre a equipe e se adaptar a qualquer desafio em seu caminho.

_Até mesmo uma birra da Jenna!

13. O Scrum é diferente do Agile? Como?

O Scrum deriva muitos de seus princípios de trabalho da metodologia Agile. Mas não é a mesma coisa que Agile .

Aqui estão as principais diferenças entre os dois:

A estrutura do Scrum só se aplica a equipes Scrum, enquanto qualquer equipe pequena pode se tornar uma equipe de desenvolvimento ágil

Uma equipe ágil tem uma estrutura de liderança mais centralizada, com a maior parte das responsabilidades recaindo sobre os ombros do proprietário do produto ou do projeto

A estrutura Scrum leva a tendência do Agile à velocidade e à experimentação alguns passos adiante e abre espaço para equipes independentes e autossuficientes. As equipes tomam várias decisões sozinhas - o papel do Scrum Master é apenas orientá-las sobre os princípios do Scrum.

14. Descreva o processo na metodologia Agile Scrum

O Scrum é um processo cíclico.

Cada sprint do Scrum é repetido até que o produto seja refinado e liberado em sua forma final para o cliente.

Por exemplo, digamos que Liz lhe peça para criar um aplicativo para ajudá-la a gerenciar melhor a equipe.

Seu ciclo do Scrum começará primeiro com a compreensão e a documentação completa dos requisitos dela.

considerando sua longa lista de problemas, isso pode levar algum tempo

No estágio de produção, você começará a desenvolver o produto em sprints curtos de duas a quatro semanas cada.

Após cada sprint do Scrum, a versão atual do software será testada com seu público-alvo. Nesse caso, é a Liz e seus redatores.

Usando o feedback da equipe, você iniciará o próximo sprint do Scrum. E assim, a cada ciclo do Scrum, você estará mais próximo de um produto mais focado e orientado por feedback!

15. Quem são as diferentes pessoas envolvidas em um processo Scrum?

Um projeto Scrum é como um show de comédia ao vivo: você precisa de todos para fazer isso acontecer!

Os três principais Funções do Scrum são:

Proprietário do produto

O proprietário do produto é responsável por entender as necessidades dos clientes e comunicá-las à equipe. Ele lidera todo o processo de desenvolvimento ágil e estabelece as bases na forma de "histórias de usuários". Função do Scrum Master O Scrum Master orienta a equipe sobre as nuances do processo Scrum. A função do Scrum Master também dá suporte ao proprietário do projeto e facilita as reuniões do Scrum, se necessário.

**Equipe de desenvolvimento

Inclui desenvolvedores multi-habilidosos e auto-organizados que criam o produto a partir do zero. Normalmente, eles são desenvolvedores de software. Mas a equipe de desenvolvimento também pode incluir pesquisadores, analistas, designers ou qualquer pessoa que esteja contribuindo diretamente para o produto.

E juntos, eles comandam o show!

16. Quais são as principais cerimônias do Scrum?

Toda equipe precisa de ocasiões para se reunir: para se comunicar, planejar com antecedência e refletir.

E há uma cerimônia do Scrum para cada um desses propósitos.

As cinco principais Cerimônias do Scrum são:

Reunião de planejamento do Scrum Essas reuniões dão o pontapé inicial nos sprints e geralmente são lideradas pelo proprietário do produto. A reunião de planejamento do sprint fornece à equipe o backlog do sprint e uma meta de sprint claramente definida para o trabalho.

**Reunião diária ou Scrum diário

Uma reunião ou um reunião diária do Scrum é como cada dia começa para uma equipe Scrum. A equipe fica reunida por até 20 minutos em torno do Quadro do Scrum para discutir a agenda do dia e quaisquer bloqueios que possam estar ocorrendo.

**Refinamento do backlog do produto

Aqui, a equipe se reúne para discutir se está lidando com cada item do backlog do produto na ordem correta. Lideradas pelo proprietário do produto, todas as alterações no backlog do produto são feitas nessas reuniões. Revisão do Sprint Após o término do sprint, a equipe se reúne com as principais partes interessadas para apresentar uma versão funcional do software e receber seus comentários. Retrospectiva do sprint Em uma retrospectiva de sprint, a equipe faz uma revisão interna de seus processos e desempenho durante o sprint. Você pode usar nosso modelo prático para gerar ideias e formatos de relatórios de retrospectiva de sprint .

embora o _Guia do Scrum _não mencione festas, não há motivo para não fazer uma depois de um sprint bem-sucedido!

17. Quais são os artefatos do Scrum? Artefatos são ferramentas que fornecem informações cruciais sobre o andamento do projeto.

no caso da Liz, o roteiro de seu show (e a reação de Jack a ele) são artefatos_.

_Por quê?

Porque isso lhe dá uma noção exata do rumo que seu programa está tomando!

O Scrum define três artefatos principais:

**Backlog do produto

O proprietário do produto traduz as necessidades do cliente em recursos tangíveis do produto. Cada recurso é conhecido como um item do backlog do produto e é abordado pela equipe de acordo com a prioridade do cliente.

**Backlog de impressão

Quando cada item do backlog do produto é dividido em tarefas factíveis para cada ciclo do Scrum, a lista é conhecida como backlog do sprint. Ela também contém um plano de liberação para desenvolver os recursos do produto na ordem correta de prioridade em cada sprint.

**Incremento do produto

É a versão de trabalho do software entregue pela equipe ao cliente no final do sprint.

Uma análise regular dos artefatos do Scrum ajuda a equipe a se manter em contato com a meta do sprint.

18. Como você mede o progresso em um projeto Scrum?

_Liz tem que lidar com as habilidades de negociação do Jack todos os dias

Ela precisa provar constantemente seu valor e o valor de sua equipe para a empresa.

Normalmente, sua famosa inteligência e criatividade dão conta do recado!

Mas se ela estivesse executando um projeto Scrum, precisaria de mais.

Aqui está o que ela usaria para medir o progresso de seu projeto: Gráfico de velocidade Como cada sprint é uma lista ordenada e cuidadosamente selecionada de tarefas, uma forma de medir o progresso é calcular a taxa de conclusão da sua equipe usando gráficos de velocidade. Gráfico de burndown Um gráfico burndown mostra a quantidade de trabalho que falta concluir no projeto. Gráfico de burnup Esse gráfico permite que você compare seu progresso atual com o total de escopo do trabalho em seu projeto. Fluxograma cumulativo Um fluxograma cumulativo ajuda a acompanhar o progresso da tarefa e a identificar os gargalos no caminho.

19. Como gerenciar melhor uma equipe Scrum?

Uma equipe Scrum é única.

Ela se baseia em uma metodologia desenvolvida recentemente e não está em conformidade com normas antigas do local de trabalho sobre estruturas, processos e hierarquia.

E é por isso que gerenciá-los exige habilidades diferentes.

assim como a Liz precisa continuar reinventando seu estilo de gerenciamento para trabalhar com Tracy e Jenna

Para gerenciar sua equipe Scrum, você precisa:

Dividir grandes volumes de trabalho em tarefas pequenas, tangíveis e factíveis

Definir prioridades bem definidas para essas tarefas, tendo em mente o objetivo maior do projeto

Incentivar a colaboração em todos os níveis e ajudar a equipe a ir além da hierarquia rígida

Dê voz aos indivíduos da sua equipe

Crie condições para que os membros se auto-organizem

Aproveitar o poder do Agile ou do Scrumferramentas de gerenciamento de projetos para preencher lacunas

20. Que tipo de software de gerenciamento Agile pode ajudá-lo a gerenciar um projeto Scrum?

A entrevista usual do Agile Scrum não só testa sua compreensão teórica das metodologias, mas também como você pode implementá-las de forma realista.

E parte disso é saber quais tipos de software podem dar suporte a um gerente de projetos Agile.

Embora existam muitas opções disponíveis no mercado, você merece apenas o melhor.

É por isso que você precisa do ClickUp.

**Mas o que é o ClickUp?

ClickUp é o maior site de principal ferramenta de gerenciamento de projetos que é usada por equipes altamente produtivas, de startups a gigantes da tecnologia, para gerenciar facilmente seus projetos Agile.

Com uma ampla variedade de recursos de colaboração e desenvolvimento de software ágil, ela tem tudo para dar suporte à eficiência implacável de Jack Donaghy!

Aqui estão alguns dos muitos recursos ágeis incríveis que o ClickUp oferece à sua equipe:

Mas isso não é tudo!

A lista de Recursos de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp é como o tipo de prato de queijo favorito de Liz: interminável... com novos adicionados toda semana .

Conclusão

Se você está planejando construir uma carreira em gerenciamento de projetos ou desenvolvimento de software, o conhecimento profundo de Agile e Scrum é vital para o seu crescimento.

Isso o ajudará a aplicar suas habilidades em todas as equipes e a se tornar um membro indispensável da equipe!

Use esta lista de perguntas de entrevista sobre Agile para começar a se preparar para sua entrevista sobre Agile Scrum.

Portanto, boa sorte na sua entrevista do Agile Scrum e esperamos que tenha a chance de comemorar seu sucesso em breve, assim como Liz e Jack!

E já que você está fazendo isso, por que não se inscrever no ClickUp e estar perfeitamente equipado para aquele novo projeto Agile ou Scrum que você vai enfrentar no futuro?