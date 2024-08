Como gerenciar os artefatos do Agile Scrum: Definição e importância

A metodologia ágil scrum foi projetada para se adaptar às mudanças, criando um software que evolui confortavelmente com as necessidades da empresa. Quando essa mudança se torna rápida, as equipes podem ser lançadas em um caos de mal-entendidos e desalinhamento.

Para se manter no caminho certo o tempo todo, as equipes de engenharia precisam de um vocabulário comum, que é exatamente o que os artefatos do Agile Scrum permitem.

Nesta postagem do blog, discutimos os artefatos do scrum, como eles ajudam e como você pode gerenciá-los em benefício da sua equipe.

O que são artefatos do Scrum?

Os artefatos do Scrum são elementos, relatórios ou processos que ajudam os gerentes de projeto a compartilhar informações vitais com todas as partes interessadas.

Eles são claramente definidos termos do Agile Scrum o objetivo principal é dar a todos visibilidade do desenvolvimento do produto, das atividades planejadas, das tarefas concluídas e do desempenho da equipe.

Os três artefatos do scrum são:

Backlog do produto

Backlog do Sprint

Incremento

Exploramos cada um deles e como usá-los em gerenciamento ágil de projetos mais adiante nesta postagem do blog.

Mas antes de começar a criar seus artefatos scrum, você precisa conhecer seu princípio orientador: transparência.

A importância da transparência dos artefatos no Agile Scrum

Na prática de desenvolvimento de software ágil/scrum, a transparência é um princípio orientador fundamental que afeta todas as decisões e ações. Uma das maneiras pelas quais os membros da equipe do Agile Scrum praticam a transparência é por meio de artefatos.

Os guia scrum afirma que o principal objetivo dos artefatos do scrum é "maximizar a transparência das principais informações", dando a todos que os inspecionam a mesma base para adaptação.

Em essência, os artefatos do scrum ajudam a definir um contexto compartilhado para que a equipe conduza o projeto na direção certa. Isso beneficia a equipe de várias maneiras.

Cria confiança: Quando todos podem acessar informações atualizadas sobre o andamento do projeto, eles confiam uns nos outros.

Promove a colaboração: Os artefatos do Agile Scrum criados coletivamente pela equipe tornam visíveis as lacunas e os obstáculos. Portanto, equipe multifuncional os membros da equipe multifuncional oferecem ajuda e consultoria no interesse maior do projeto.

Mitiga riscos: Os artefatos do Scrum oferecem uma maneira de prever problemas, detectar defeitos e resolvê-los antes que se tornem uma preocupação.

Apoia a solução de problemas: Sempre que a equipe scrum se depara com um obstáculo, os artefatos servem como pontos de orientação, fornecendo informações essenciais para a tomada de decisões eficazes.

Possibilita a melhoria contínua: As equipes buscam melhorar continuamente - os artefatos ágeis do scrum dão suporte a revisões e retrospectivas com dados precisos e oportunos.

Dessa forma, os artefatos do scrum formam a base da estrutura. Eles ajudam todos na equipe a adotar a estrutura ágil do scrum de forma holística e eficaz. Veja como.

Tipos de artefatos do Scrum

A estrutura do processo Scrum tem três artefatos principais: backlog do produto, backlog do sprint e incremento do produto. No entanto, com o passar do tempo, as equipes do Scrum desenvolveram artefatos adicionais, como a visão do produto, o gráfico de burn-down, a definição de feito, etc. Vamos dar uma olhada em todos eles.

1. Lista de pendências do produto

O backlog do produto como uma lista de itens que precisam ser concluídos

Esse artefato oficial do Scrum é uma lista ordenada dos recursos, aprimoramentos e correções de bugs necessários para o produto. Ela é selecionada a partir de pesquisas de suporte ao cliente e análise da concorrência/mercado.

Algumas das principais características de uma lista de pendências do produto são:

Documento ativo: É atualizado à medida que surgem novas ideias/necessidades

Emergente: Também é revisado regularmente para excluir oudespriorizar os itens que não são mais essenciais

Entre equipes: É usado pelas equipes comerciais e de engenharia para planejar atividades futuras

Gerenciado pelo proprietário do produto: embora várias equipes o utilizem, a responsabilidade de mantê-lo atualizado e transparente é do proprietário do produto

O backlog do produto é a fonte única do trabalho realizado pela equipe scrum.

Entretanto, nem todos os itens do backlog do produto estão imediatamente prontos para serem adicionados ao sprint. Ele passa pelo refinamento do backlog do produto para garantir que um item atinja o nível necessário de transparência ou clareza.

Aqui, os desenvolvedores dividem e definem os itens do backlog do produto em histórias menores e mais precisas que podem ser concluídas em um sprint.

O compromisso de um backlog do produto é com o objetivo do produto. As equipes do Scrum definem a meta do produto (estado futuro do produto) e estruturam os itens do backlog para atingir essa meta.

Quando os itens do backlog do produto estão prontos para serem selecionados para o próximo sprint, eles vão para o backlog do sprint.

2. Backlog do Sprint

O backlog do sprint é um subconjunto do backlog do produto escolhido para ser desenvolvido no próximo sprint. Ele também descreve um plano para fornecer essa funcionalidade e atingir a meta do sprint.

O backlog do sprint é criado durante a planejamento do sprint reunião em que a equipe de engenharia escolhe os itens do backlog do produto com base na prioridade, adiciona-os ao backlog do sprint e divide-os em tarefas a serem desenvolvidas.

O backlog do sprint destaca uma imagem em tempo real do sprint. Portanto, é isso:

Atualizado em tempo real: As equipes acompanham de perto os itens do backlog do sprint, adicionando comentários e atualizando o status regularmente

Mantido atualizado: Elementos desnecessários do backlog do sprint são excluídos

Detalhado: Cada item do backlog do sprint deve ter informações suficientes para ser inspecionado no scrum diário

Depois que a equipe trabalha nos itens do backlog do sprint, ela cria incrementos de produto.

3. Incremento do produto

Um incremento é uma versão funcional e entregável do produto que atende à "Definição de Pronto" da equipe de desenvolvimento, ou seja, todos os critérios de aceitação (critérios de qualidade, restrições ou requisitos não funcionais/de negócios), conforme definido no backlog do produto.

No final de cada sprint, o trabalho realizado pela equipe de desenvolvimento deve culminar em um incremento, que é uma adição totalmente testada e aprovada ao produto existente.

Embora haja um incremento para cada sprint, ele também inclui os incrementos de todos os sprints anteriores. Eles complementam o processo de integração contínua/implantação contínua (CI/CD) no rastreamento de versões e reversões, se necessário.

4. Definição de concluído

A definição de pronto é uma lista formal de padrões que qualquer novo incremento deve atender antes de ser oficialmente considerado completo.

De acordo com o guia do scrum, a definição de pronto é um compromisso para o incremento do produto e não um artefato. No entanto, é benéfico para toda a equipe scrum ter uma definição clara e documentada de concluído para enviar o incremento ao cliente.

As equipes Scrum normalmente têm uma lista de verificação de itens que compõem a definição de concluído. Por exemplo, ela pode incluir:

Revisão de código concluída

Testes funcionais concluídos

Testes de segurança concluídos

Atende aos padrões de conformidade regulamentar

A definição de concluído pode variar para cada história de usuário. Ela pode evoluir para se adaptar ao entendimento mais recente da equipe sobre os negócios. Ela é iterada durante as retrospectivas de sprint para ser reforçada para incrementos futuros.

O incremento não é liberado se um item do backlog do produto não atender à definição de concluído. Em vez disso, ele é enviado de volta ao backlog para revisão. Ele é inspecionado em busca de problemas e causas principais para que os scrum masters possam simplificar os processos para evitar tais eventualidades no futuro.

Quando um item atende à definição de concluído, ele é fechado para rastreamento de burndown e a equipe passa para a próxima tarefa em aberto.

5. Visão do produto

A visão do produto é o entendimento comum do estado futuro do produto. Ela descreve o valor fornecido pelo produto aos seus clientes.

A visão do produto orienta a equipes multifuncionais em direção a seus objetivos. Isso as ajuda a tomar as decisões certas. Por exemplo, quando dois itens do backlog do produto competem por atenção, a visão e as metas do produto ajudam os desenvolvedores a priorizar o que é importante.

6. Plano de lançamento

Plano de lançamento do Scrum com prioridade, esforço e duração

Um plano de lançamento descreve em que a equipe trabalhará (itens do backlog do produto), quando serão lançados (cronogramas) e como serão executados (plano de recursos).

O plano de lançamento não é um artefato oficial definido no guia scrum. No entanto, ele é popular entre os scrum masters e os proprietários de produtos porque orienta o gerenciamento de projetos e lhes dá uma estrutura.

Geralmente criado durante a fase de planejamento do scrum, um plano de lançamento ajuda a responder a perguntas como:

Qual é a duração de cada um dos próximos sprints?

Quais itens serão concluídos em cada sprint e qual é a prioridade deles?

Quem é responsável por quais atividades?

Quais recursos são necessários para concluir cada sprint?

Qual é o orçamento para cada sprint?

Em conjunto com a visão do produto, o plano de lançamento ajuda a equipe a ter uma visão mais clara do futuro.

Um plano de lançamento é normalmente apresentado como um gráfico de Gantt com tarefas dispostas ao longo do tempo com dependências. Você pode ver alguns exemplos nestes Modelos de projeto de gráfico de Gantt .

7. Gráfico de burndown Liberar gráficos de burndown (ou gráficos de burndown de sprint) destacam os itens do backlog do produto concluídos e as tarefas restantes no sprint atual. O gráfico burndown é útil para:

Comparar o desempenho atual com o plano de lançamento

Prever se o trabalho será concluído de acordo com o plano

Identificar o aumento de escopo, se houver, durante o sprint

Aprender sobre o desempenho da equipe

Planejamento de capacidade

Agora que você conhece os três artefatos primários e outros artefatos estendidos do Scrum, veja mais sobre como criá-los e usá-los.

Como gerenciar os artefatos do Scrum

Artefatos scrum atualizados, claros e transparentes são fundamentais para a eficácia de qualquer projeto de engenharia ágil scrum. Para conseguir isso, você precisa de uma maneira eficiente de criá-los e gerenciá-los.

Uma boa software de gerenciamento de projetos scrum como o ClickUp deve permitir isso. Veja como.

Visualização de tarefas para equipes scrum

visualização de tarefas do ClickUp

Cada item em um projeto scrum precisa ser definido de forma clara e transparente. Para fazer isso, configure cada item do backlog ou história de usuário como uma tarefa no ClickUp.

Categorize-o como qualquer tipo de tarefa, como marco, recurso, defeito ou feedback

Inclua descrição detalhada, status, prioridade e tags

Divida-as em subtarefas, se necessário

Use listas de verificação para definir o que foi feito

Use a visualização de bate-papo para conversas dentro do contexto da tarefa. Permita que sua equipe faça perguntas, obtenha respostas e faça um brainstorming de possíveis soluções, conforme aplicável, tudo em um só lugar.

Use qualquer uma das mais de 15 Visualizações ClickUp para gerenciamento de tarefas, controle de projetos e visualização de fluxo de trabalho.

Rastreamento de tempo para calcular a velocidade do sprint

Rastreie o tempo de qualquer lugar com o ClickUp

O que acontece quando o proprietário do produto percebe que o gráfico de burndown indica que as tarefas não serão concluídas no sprint atual? Ele realiza uma análise da causa-raiz.

O que levou tanto tempo que o trabalho está sendo empurrado? Para saber isso, as equipes scrum precisam monitorar seu tempo. O aplicativo integrado de controle de tempo baseado em IA do ClickUp foi projetado para permitir exatamente isso.

As equipes podem iniciar/parar, adicionar tempo manualmente, editar o tempo registrado, adicionar notas e muito mais com o ClickUp. Um scrum master pode ver os relatórios de tempo diretamente no Painel do ClickUp. Ele pode filtrar, classificar e acumular relatórios de tempo para calcular a velocidade do sprint, o que ajuda a otimização do processo para sprints futuros.

Quadros Kanban para backlogs

Os backlogs de produtos e sprints são itens que passam por uma série de estágios. Por exemplo, os itens do backlog do produto podem ser novos, refinados e prontos para o sprint. Os itens do backlog do sprint podem passar por tarefas, desenvolvimento, testes, implementação etc.

Organizar os itens do backlog com base em seu status - ou seja, criar um quadro scrum -é uma ótima maneira de visualizar o estágio em que a equipe se encontra no projeto. Qualquer um dos vários software de quadro Kanban gratuito pode ajudá-lo a criar um quadro Scrum.

Visão do quadro Kanban do ClickUp

O ClickUp vai um passo além. Quadro Kanban do ClickUp do ClickUp apresenta automaticamente as tarefas agrupadas por status. Esse quadro Kanban totalmente personalizável pode ser agrupado com base na prioridade, no responsável ou na data de vencimento para melhorar o gerenciamento do projeto. Você também pode configurar status personalizados para cada lista com base em suas necessidades.

Gráfico de Gantt para gerenciamento de pendências

visualização do gráfico de Gantt do ClickUp_

Para o planejamento do sprint, os proprietários do projeto precisam de uma visão de alto nível do backlog do produto, juntamente com as estimativas de tempo para concluí-los. Para mapear isso, os gerentes de projeto e os scrum masters usam software gratuito de gráfico de Gantt colocando as tarefas uma ao lado da outra. Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp oferece visibilidade abrangente para apoiar o gerenciamento de backlog. Com o ClickUp, você pode:

Ver vários projetos lado a lado ou um de cada vez

Calcular ocaminho crítico para prever os gargalos

Ajustar cronogramas, prioridades e tarefas para acompanhar as mudanças no projeto

Gerenciar dependências

Visualizar o progresso do sprint e mover tarefas para reprogramar rapidamente as datas de vencimento

Prepare sua equipe para o sucesso do Scrum com o ClickUp

Para equipes de engenharia em ritmo acelerado, o caos, a falta de comunicação e o desalinhamento são inevitáveis. Exceto quando equipadas com as ferramentas e os processos certos, projetados cuidadosamente com base nas práticas e nos valores do scrum.

O software de gerenciamento de projetos do ClickUp foi criado para se adequar ao funcionamento de uma equipe scrum. Ele cria automaticamente artefatos ágeis do scrum, fornecendo a você uma visão em tempo real de como a equipe trabalha painel de operações . Ele automatiza processos repetitivos e acelera a documentação com o ClickUp AI.

Aumente o desempenho de sua equipe scrum. Experimente ClickUp gratuitamente hoje mesmo .