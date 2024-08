Curso rápido sobre a metodologia Scrumban: Conceitos-chave, benefícios e dicas de implementação

O que as palavras brunch, motel, webinar e Scrumban têm em comum? Bem, todas elas são portmanteaus - combinações de duas palavras separadas com um novo significado exclusivo! 🦄

O Scrumban combina duas estruturas poderosas dentro de gerenciamento ágil de projetos -Scrum e Kanban*-para criar um método de gerenciamento híbrido projetado para ajudá-lo a aumentar a flexibilidade do projeto, agilizar os fluxos de trabalho e apoiar a melhoria contínua.

Mas o que exatamente essa metodologia relativamente nova oferece aos gerentes de projeto e quando você deve usá-la? Neste artigo, você aprenderá tudo o que precisa saber sobre a metodologia Scrumban e suas práticas recomendadas. Além disso, apresentaremos um prático software de gerenciamento visual para ajudá-lo a implementar os princípios do Scrumban sem esforço.

O que é Scrumban?

Scrumban é uma metodologia gerenciamento de projetos **estrutura que combina os melhores princípios e ferramentas de Scrum e Kanban . Ele mantém o gerenciamento do fluxo de trabalho visual do Kanban e o integra à estrutura estável de sprint do Scrum para criar uma metodologia híbrida que é flexível e adequada para equipes ágeis de todos os tamanhos.

O Scrumban foi criado inicialmente para ajudar as equipes na transição do Scrum para o Kanban e vice-versa. No entanto, ele acabou se tornando uma metodologia separada, perfeita para equipes que buscam atingir o ponto ideal entre a estrutura de tempo limitado do Scrum e a flexibilidade e os aspectos de melhoria contínua do Kanban.

Mas como o Scrumban combina essas duas metodologias ágeis? Para responder a essa pergunta, primeiro vamos nos aprofundar no Scrum e no Kanban e desvendar seus principais recursos. 📦

A metodologia Scrum

O Scrum é uma das metodologias ágeis mais populares para o desenvolvimento de software enxuto que divide os projetos em ciclos menores chamados sprints. Cada sprint dura de uma a quatro semanas, permitindo que você trabalhe em seções separadas do projeto individualmente.

Depois de concluir um sprint, você o apresenta ao seu clientes para receber feedback e, em seguida, incorporar suas solicitações antes de passar para o próximo sprint. Dessa forma, as equipes Scrum podem se adaptar rapidamente às mudanças e alterar as prioridades, se necessário. Equipes Scrum são normalmente pequenas e auto-organizadas, e consistem em:

Um Scrum Master (um líder de equipe) Um proprietário do produto A equipe de desenvolvimento do produto

Se você acha que sua equipe terá sucesso com o Scrum, simplifique seus esforços de gerenciamento com o Modelo de gerenciamento do ClickUp Agile Scrum -uma estrutura pré-projetada com todos os elementos essenciais do Scrum!

Use o modelo de gerenciamento do ClickUp Agile Scrum para simular o ambiente Scrum sem começar do zero

Benefícios do Scrum

Os Metodologia Scrum deve sua popularidade entre os gerentes de projeto a seus inúmeros benefícios, incluindo:

Maior adaptabilidade: Quando os projetos são divididos em ciclos menores, é mais fácil fazer alterações que se alinhem às preferências das partes interessadas. Se houver algum problema, você só precisará refazer um ciclo em vez de todo o projeto

Quando os projetos são divididos em ciclos menores, é mais fácil fazer alterações que se alinhem às preferências das partes interessadas. Se houver algum problema, você só precisará refazer um ciclo em vez de todo o projeto Maior satisfação do cliente: Como seus clientes estão ativamente envolvidos no processo de desenvolvimento, você pode incorporar o feedback deles em todos os níveis para melhoria contínua ecriar um produto que atenda perfeitamente às necessidades deles

Como seus clientes estão ativamente envolvidos no processo de desenvolvimento, você pode incorporar o feedback deles em todos os níveis para melhoria contínua ecriar um produto que atenda perfeitamente às necessidades deles Colaboração mais fácil: Como as equipes Scrum são pequenas emultifuncionaiselas podemse comunicar de forma mais eficaz e fazer as coisas mais rápido

Como as equipes Scrum são pequenas emultifuncionaiselas podemse comunicar de forma mais eficaz e fazer as coisas mais rápido Aumento da motivação: As equipes Scrum trabalham com metas menores e de curto prazo, o que leva a um sentimento mais forte de realização no final de cada sprint

Limitações do Scrum

Embora a metodologia de gerenciamento de projetos Scrum tenha muitas vantagens, ela também tem algumas desvantagens:

Ela requer experiência : Para umCerimônia do Scrum seja bem-sucedida, é necessário que haja um gerente de projeto experiente ou um coach ágil . Membros inexperientes da equipe do projeto podem atrasar as coisas, levando a sprints malsucedidos

: Para umCerimônia do Scrum seja bem-sucedida, é necessário que haja um gerente de projeto experiente ou um coach ágil . Membros inexperientes da equipe do projeto podem atrasar as coisas, levando a sprints malsucedidos Ele foi criado principalmente para equipes pequenas : O ideal é que uma equipe Scrum seja composta de três a nove membros; portanto, se você tiver uma equipe maior, terá de dividi-la em várias equipes individuais

: O ideal é que uma equipe Scrum seja composta de três a nove membros; portanto, se você tiver uma equipe maior, terá de dividi-la em várias equipes individuais Tem uma curva de aprendizado acentuada: O Scrum é uma estrutura relativamente complexa, em que os membros da equipe devem estar familiarizados comtermos exclusivos como tempo de ciclo, lead time, item de trabalho, história de usuário e ponto de história

A metodologia Kanban

Kanban é uma mistura de palavras japonesas para sign e board . É outra estrutura ágil popular, mas, ao contrário do Scrum, Kanban incentiva a melhoria contínua, ou seja, o planejamento, a revisão e a medição contínuos dos resultados de cada tarefa.

Nessa metodologia, as tarefas são representadas por cartões e dispostas em um Quadro Kanban permitindo que você visualize os vários estágios de progresso em que se encontram. Um quadro Kanban normalmente tem três colunas primárias:

To-Do: As tarefas nas quais você ainda não começou a trabalhar Trabalho em andamento (WIP): As tarefas que estão em andamento Concluídas: As tarefas que você concluiu

Para alterar o status de uma tarefa, basta mover o cartão para a coluna correspondente no quadro para garantir que toda a equipe esteja atualizada sobre seu progresso.

As equipes Kanban limitam o número de itens que manipulam simultaneamente, definindo limites de trabalho em andamento (WIP). Os limites de WIP reduzem a desordem e promovem o foco. 🧐

Quer experimentar os quadros Kanban sem começar do zero? Dê uma olhada no Modelo de quadro Kanban simples do ClickUp que permite personalizar e visualizar totalmente suas tarefas em uma exibição organizada.

O ClickUp Simple Kanban Board Template fornece todos os elementos básicos para começar a usar quadros Kanban o mais rápido possível

Benefícios do Kanban

Os principais benefícios da implementação da metodologia de gerenciamento de projetos Kanban incluem:

Melhor foco: As equipes Kanban devem se concentrar em uma tarefa de cada vez, o que leva à melhoria do processo e à maior qualidade geral do trabalho

As equipes Kanban devem se concentrar em uma tarefa de cada vez, o que leva à melhoria do processo e à maior qualidade geral do trabalho Maior flexibilidade: Permite que o gerente de projeto embaralhe as tarefas sem interromper o fluxo de trabalho da equipe, pois a equipe está concentrada apenas na tarefa atual

Permite que o gerente de projeto embaralhe as tarefas sem interromper o fluxo de trabalho da equipe, pois a equipe está concentrada apenas na tarefa atual Facilidade de uso: O Kanban facilita avisualizar seu fluxo de trabalho para expor os pontos fracos do processo e não requer muita experiência prévia. Cada membro da equipe pode ver rapidamente o que está acontecendo e quem está trabalhando em quê

O Kanban facilita avisualizar seu fluxo de trabalho para expor os pontos fracos do processo e não requer muita experiência prévia. Cada membro da equipe pode ver rapidamente o que está acontecendo e quem está trabalhando em quê Redução de gargalos: Ajuda a reduzir os atrasos, pois seus limites de trabalho em andamento restringem o número de tarefas em andamento simultaneamente

Limitações do Kanban

Todo sistema tem suas falhas, e o Kanban não é exceção. Aqui estão alguns problemas com o método Kanban:

Risco de má priorização: Como você está simplesmente movendo as tarefas de uma coluna para outra no quadro Kanban, pode esquecer de priorizar as tarefas

Como você está simplesmente movendo as tarefas de uma coluna para outra no quadro Kanban, pode esquecer de priorizar as tarefas Possível falha de comunicação: O Kanban se concentra mais no fluxo de trabalho do que na dinâmica da equipe, portanto, pode haver problemas de comunicação devido ao monitoramento inadequado

O Kanban se concentra mais no fluxo de trabalho do que na dinâmica da equipe, portanto, pode haver problemas de comunicação devido ao monitoramento inadequado Falta de cronogramas: Ao contrário do Scrum, o Kanban não inclui nenhum cronograma, o que pode dificultar o cumprimento dos prazos

Entendendo a Estrutura Scrumban

O Scrum e o Kanban são metodologias notáveis de gerenciamento de projetos amplamente adotadas por equipes de desenvolvimento de software de todos os tamanhos. Ainda assim, elas têm suas desvantagens, obrigando-o a fazer concessões ao escolher uma em detrimento da outra. Entre no Scrumban, uma abordagem híbrida que mistura o melhor dos dois mundos! 🌍

Vamos explorar o que exatamente o Scrumban empresta de cada um desses dois frameworks ágeis e como ele difere de ambos.

A parte Scrum do Scrumban

O Scrumban utiliza os seguintes três ingredientes principais da estrutura Scrum:

Sprints: Assim como a estrutura Scrum, o Scrumban divide projetos muito complexos em ciclos de desenvolvimento menores e de duração fixa. A única diferença é que eles são chamados de iterações em vez de sprints e geralmente duram duas semanas Reuniões de planejamento: Semelhante ao Scrum, cada projeto Scrumban tem umreunião de planejamento em que as equipes criam um backlog - uma lista de itens que precisam ser resolvidos em todo o projeto Retrospectivas: No final de cada ciclo, a equipe se reúne para analisar seu desempenho e usa essas informações para melhorar o planejamento da iteração

No entanto, o Scrumban não adota muitos dos elementos característicos do Scrum, como reuniões diárias de stand-up, feedback contínuo do cliente e a estrutura específica da equipe.

A parte Kanban do Scrumban

O Kanban desempenha um papel importante no sistema Scrumban, principalmente por emprestar sua abordagem de quadro que ajuda as equipes a ver seus fluxos de trabalho em ação. No entanto, em vez de visualizar as tarefas em um quadro Kanban, elas o fazem em um quadro Scrumban.

Os quadros são muito parecidos, com colunas que representam status e cartões que representam tarefas do projeto. À medida que suas tarefas progridem, você pode mover facilmente os cartões correspondentes para as colunas apropriadas para mostrar se elas estão em andamento ou concluídas. ✅

O Scrumban segue uma sugestão do manual do Kanban ao abraçar o sistema pull. As equipes usam os chamados sinais de puxar para indicar que novas tarefas estão prontas para serem trabalhadas. Um sinal de puxar é acionado dentro do sistema de puxar quando o número de cartões em uma coluna cai abaixo de um limite especificado. Por outro lado, quando os limites de trabalho em andamento são atingidos, nenhuma outra tarefa no sistema de puxar pode ser movida adiante até que a tarefa em andamento seja concluída.

Como o Scrumban difere do Kanban e do Scrum?

Embora o Scrumban seja inevitavelmente semelhante ao Kanban e ao Scrum, ele é uma metodologia única com características distintas. Por exemplo, as equipes do Scrumban geralmente incluem menos de doze membros, não há funções rígidas na equipe e, além da reunião de planejamento inicial, há uma reunião de planejamento de projeto, reuniões diárias são opcionais.

Aqui está uma visão geral rápida das diferenças entre Scrumban, Scrum e Kanban:

Scrumban

**Scrum

**Kanban

Tamanho da equipe

Não há um tamanho de equipe específico, mas recomenda-se que as equipes tenham menos de 12 membros

As equipes Scrum são pequenas e geralmente consistem de três a nove membros

Ao contrário de outros equipes ágeis não há limite para o tamanho de uma equipe Kanban

Funções

Embora normalmente exista uma gerente de projeto não há funções rígidas na equipe

Uma equipe Scrum tem três funções principais: Scrum Master Proprietário do produto Equipe de desenvolvimento

Geralmente há um gerente de projeto, mas não há funções rígidas na equipe

Reuniões de projeto

Há uma reunião de planejamento inicial, semelhante a uma reunião de planejamento de sprint . No entanto, todas as outras reuniões diárias são opcionais

Envolve cinco reuniões obrigatórias:

Planejamento do backlog do produto Planejamento do Sprint Scrum diário Revisão do Sprint Retrospectiva do sprintReuniões diárias (reuniões curtas) em frente ao quadro Kanban

Ciclos de trabalho

Envolve ciclos de trabalho curtos, chamados de iterações, que duram até duas semanas

Envolve ciclos de trabalho curtos, chamados sprints, que duram de 2 a 4 semanas

O fluxo de trabalho não é dividido em ciclos separados

Como funciona o processo Scrumban?

O Scrumban combina a visualização e a flexibilidade do fluxo de trabalho do Kanban com o modelo de sprints do Scrum. No entanto, o Scrumban não é tão rígido quanto o Scrum, o que permite que as equipes personalizem seus desenvolvimento de produtos abordagem.

Veja aqui como desenvolver um produto usando o método Scrumban:

Faça uma lista dos itens necessários para criar um produto Transforme esses itens em tarefas e coloque-os na coluna To-Do do quadro Scrumban Limite a quantidade de trabalho que sua equipe pode realizar em um determinado momento Determinar quais itens do quadro devem ser priorizados para que sua equipe possa abordá-los primeiro Planeje a iteração de cada item - ela deve incluir um prazo e uma lista de tarefas que precisam ser concluídas Mova as tarefas para Em andamento assim que começar a trabalhar nelas ou para a coluna Concluído quando elas forem finalizadas Depois de concluir todas as tarefas planejadas para uma iteração, comece a trabalhar na próxima e repita o processo até que o produto esteja completo

Benefícios da Metodologia Scrumban

Aqui estão os principais benefícios do uso do Scrumban que o tornam uma metodologia tão popular no gerenciamento de projetos:

Facilidade de uso: Ao contrário do método Scrum, o Scrumban não inclui processos complicados, reuniões diárias e terminologia que sua equipe precisa dominar, o que facilita a adoção

Ao contrário do método Scrum, o Scrumban não inclui processos complicados, reuniões diárias e terminologia que sua equipe precisa dominar, o que facilita a adoção Maior flexibilidade: Como o Scrumban divide os projetos em iterações ou ciclos de sprint, você pode fazer alterações mesmo no meio do processo e, ao mesmo tempo, progredir em direção à conclusão do projeto

Como o Scrumban divide os projetos em iterações ou ciclos de sprint, você pode fazer alterações mesmo no meio do processo e, ao mesmo tempo, progredir em direção à conclusão do projeto Fluxo de trabalho contínuo: Permite que as equipes entreguem recursos quando os concluírem, sem esperar que um sprint termine

Permite que as equipes entreguem recursos quando os concluírem, sem esperar que um sprint termine Aumento da motivação: Considerar as capacidades da equipe e definir os limites de trabalho em andamento, ou WIP, de acordo com issomantém sua equipe motivada e reduz o risco de esgotamento *Resolução mais rápida de problemas: Ter tarefas exibidas como cartões em um quadro Scrumban aumenta a clareza eaumenta a colaboraçãoajudando as equipes a encontrar e resolver problemas mais rapidamente 🏃

Quando usar a metodologia Scrumban?

**Por exemplo, o Scrum pode não funcionar de forma eficiente para algumas equipes devido a problemas de fluxo de trabalho, deficiências de processo ou restrições de recursos. Ao mesmo tempo, o Kanban pode dificultar a definição de prioridades claras pelas equipes.

Mais especificamente, a implementação do Scrumban é uma excelente ideia para projetos de desenvolvimento de software com requisitos em evolução, mudanças frequentes na história do usuário ou bugs. Isso ocorre porque o processo Scrumban inclui iterações com tempo determinado e desenvolvimento contínuo, permitindo que as equipes trabalhem de forma incremental, mesmo quando os bugs precisam ser corrigidos ou mudança de requisitos.

Projetos com várias iniciativas simultâneas também podem se beneficiar da adoção dos princípios do Scrumban. As grandes empresas geralmente têm vários projetos em andamento ao mesmo tempo e, às vezes, envolvem as mesmas equipes. A flexibilidade do Scrumban permite iniciativas simultâneas e possibilita que pequenas equipes lidem com vários requisitos.

Como implementar o Scrumban em 4 etapas fáceis

Embora o Scrumban possa ser mais fácil de implementar do que o Scrum ou o Kanban, você ainda precisa das ferramentas certas para fazê-lo de forma eficaz. Contar com um poderoso software de gerenciamento de projetos Scrum e Kanban pode ajudá-lo:

Mapear seu quadro Scrumban Organizar suas tarefas Acompanhe seu progresso ClickUp é a solução definitiva de gerenciamento de projetos que fornece todas as ferramentas e recursos para implementar o Scrumban em seu próximo projeto sem esforço.

De quadros Kanban fáceis de usar e tarefas facilmente rastreáveis a recursos simples de definição de prioridades e ferramentas de colaboração o ClickUp tem tudo isso! Vamos dar uma olhada mais de perto em como você pode adotar os princípios do Scrumban em quatro etapas fáceis.

Etapa 1: Criar um quadro Scrumban

Gerenciar um projeto Scrumban sem um quadro é como cozinhar sem uma panela - quase impossível! 🍲

Felizmente, você pode usar o Visualização do quadro ClickUp é o quadro Scrumban perfeito para a sua equipe. Ele permite que você visualize suas tarefas e projetos da mesma forma que faria com um quadro Kanban comum. No entanto, ele está repleto de recursos adicionais que sua equipe vai adorar!

Supervisione tarefas e projetos em um piscar de olhos em um quadro Kanban e arraste e solte, classifique e filtre tarefas sem esforço com o ClickUp

Os quadros no estilo Kanban do ClickUp ajudam a visualizar suas tarefas, exibindo-as como cartões interativos. Basta arrastar e soltar um cartão em uma coluna apropriada, simbolizando status como To Do, Work In Progress ou Done.

Esses quadros são totalmente personalizáveis para se adequar a qualquer fluxo de trabalho, mesmo que sejam necessários vários quadros! Basta abrir o Exibir tudo para obter um instantâneo de todos os seus quadros Kanban. 📸

Cansado de atualizar as tarefas uma a uma? O Barra de ferramentas de ações em massa economiza tempo ao permitir que você altere status, exclua tarefas e adicione responsáveis sem sair da visualização do quadro.

Etapa 2: Organize suas tarefas

A maioria dos quadros do Scrumban tem apenas três colunas de status de tarefa: A fazer, Trabalho em andamento e Concluído. Mas e se você precisar de uma coluna intermediária, como Em revisão ou Em execução? 🤔

O Status de tarefas personalizadas do ClickUp A opção permite que você crie quantos status quiser e salve-os como modelos reutilizáveis! Dessa forma, todos os seus projetos Scrumban podem ter várias colunas para tornar o acompanhamento do progresso mais fácil e preciso.

Use um status diferente para suas tarefas em cada estágio do projeto com o ClickUp

Além dos status, você pode organizar Tarefas do ClickUp por data de vencimento, prioridade, tags e nome da tarefa, entre outras opções. Com esses recursos de categorização, você não precisará vasculhar todos os cartões do seu quadro Scrumban para encontrar o que estava procurando!

Etapa 3: Defina prioridades claras.

Use o ClickUp para definir a prioridade das tarefas com quatro níveis de urgência e comunicar o que precisa de atenção primeiro

O Kanban tem tudo a ver com visualização, enquanto o Scrum destaca a importância da priorização. E quanto ao Scrumban? Como sempre, é uma combinação perfeita de ambos!

O ClickUp permite que você configure Prioridades para cada tarefa, para que sua equipe Scrumban sempre saiba o que fazer primeiro, diretamente na visualização do quadro. 🚩

O sistema de prioridades do ClickUp é codificado por cores para simplificar a navegação:

Vermelho (Urgente): As tarefas mais urgentes Amarelo (Alta): Tarefas muito importantes Azul (Normal): Tarefas que podem esperar **Cinza (Baixa): tarefas de baixa prioridade

Depois de definir os níveis de prioridade, adicione Dependências para garantir que sua equipe se concentre nas tarefas de maior prioridade antes de mergulhar nas de menor prioridade!

Adicione dependências diretamente na tarefa para garantir que o trabalho seja concluído na ordem correta com o ClickUp

Etapa 4: Acompanhe o seu trabalho

Criar uma lista de tarefas nas quais você trabalhará durante as iterações e mantê-las sob controle é uma parte essencial da metodologia Scrumban. Para fazer isso de forma eficiente, use o Listas de verificação de tarefas do ClickUp Para dividir os itens do backlog do sprint ou deliverables para cada iteração. ✔️

Crie e organize facilmente listas de verificação detalhadas com subtarefas aninhadas no ClickUp

Como essas tarefas são basicamente simples, o listas de tarefas você pode verificar rapidamente cada tarefa à medida que avança. Você pode até usar o recurso Nesting para criar subitens em sua lista de verificação e organizá-los com uma função de arrastar e soltar fácil de usar.

Isso é especialmente útil para equipes Scrumban - você pode criar uma lista de verificação separada para cada iteração e incluir subtarefas que precisam ser realizadas em cada uma delas. Dessa forma, será muito fácil monitorar quantas tarefas ainda restam na iteração atual. ⏳

Torne-se um profissional Scrumban com o ClickUp

Além de quadros Kanban, prioridades de tarefas e listas de verificação de tarefas, o ClickUp tem uma seção inteira de conjunto de recursos para dar suporte a qualquer equipe ágil . De mais de 15 exibições personalizáveis e versátil Painéis de controle para Automações e vários opções para gerenciar seus sprints com o ClickUp, você pode planejar e gerenciar cada projeto Scrumban com perfeição!

Pronto para implementar a abordagem Scrumban e colher todos os benefícios das metodologias Scrum e Kanban? Registre-se no ClickUp e explore todos os recursos para dar o pontapé inicial em sua jornada na Scrumban com estilo! ⚡