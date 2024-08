10 melhores softwares de sistema de rastreamento de candidatos (ATS) em 2024

Colocar as mãos nos melhores talentos é fundamental para o sucesso de sua empresa, mas buscar e recrutar esses talentos é incrivelmente demorado. Para otimizar o processo de recrutamento, muitos departamentos de Recursos Humanos, recrutadores e gerentes de contratação contam com um software de rastreamento de candidatos (ATS). Software de RH pode ajudá-lo a formatar uma descrição do cargo, buscar candidatos em potencial no banco de talentos mais amplo e gerenciar as candidaturas a vagas. Os melhores sistemas de ATS também usam inteligência artificial e algoritmos para automatizar a análise de currículos, ajudando você a selecionar candidatos para criar uma lista restrita daqueles cujo conjunto de habilidades e experiência profissional se destacam da multidão.

E alguns sistemas de rastreamento de candidatos ajudam até mesmo a agendar entrevistas, criar avaliações, enviar uma carta de oferta por e-mail e integração do novo membro da equipe .

Vamos explorar como as ferramentas de recrutamento, como o software ATS, automatizam o processo de contratação, otimizam seu fluxo de trabalho e facilitam as decisões de contratação. Também destacaremos os recursos e as funcionalidades que você deve considerar e analisaremos algumas das melhores opções de sistemas ATS para ajudá-lo a encontrar o mais adequado para você. ✨

O que você deve procurar nos sistemas de rastreamento de candidatos?

Um bom software de recrutamento ajuda a gerenciar o processo de solicitação de emprego desde o início do seu Plano de Implementação de Recrutamento até o final.

Esses são alguns dos principais recursos e funcionalidades do ATS a serem considerados quando você estiver procurando o sistema de aquisição de talentos certo para a sua empresa:

Busca simplificada de candidatos por meio da publicação automatizada de vagas em vários sites de carreiras e quadros de empregos on-line

Um sistema otimizado e baseado na nuvem que pode ser acessado de qualquer lugar e em qualquer dispositivo

Abanco de dados pesquisável para que você possa encontrar facilmente o candidato que está procurando

Opções personalizáveis para que você possa ver os dados da maneira que preferir

Um painel de controle que ajuda você a a acompanhar o seu desempenho em relação às suas metas de recrutamento

Os 10 melhores softwares de rastreamento de candidatos para usar em 2024

Felizmente, há muitos dos melhores sistemas de rastreamento de candidatos para diferentes casos de uso. Dividimos os fornecedores em diferentes categorias, dependendo do que recursos de gerenciamento de talentos -ou combinação de tarefas de que você precisa.

Algumas ferramentas de recrutamento são gratuitas e, se você for uma pequena empresa, elas podem ser exatamente o que você precisa. Para outros softwares de rastreamento de candidatos, é preciso pagar, portanto, você precisa decidir se vale a pena. 💵

Vamos detalhá-los.

1. ClickUp #### Melhor para rastreamento de candidatos com gerenciamento de projetos

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp de ponta a ponta Plataforma de gerenciamento de RH oferece tudo o que você precisa para formar sua equipe dos sonhos, desenvolver seus talentos e gerenciar seu desempenho.

Use esse software gratuito de rastreamento de candidatos para saber quais são as posições em aberto que você precisa preencher em sua empresa organograma . Em seguida, planeje o processo de recrutamento com um ferramenta de mapeamento de processos . Você pode criar tarefas para tudo, desde a publicação de vagas on-line e o agendamento de entrevistas por vídeo em tempo real até o envio de uma carta de oferta e a criação de um contrato de trabalho integração de seu novo contratado .

O sistema ajuda a gerenciar os perfis dos candidatos e suas informações de contato. Além disso, a automação integrada move todos os candidatos pelo seu pipeline para que você possa identificar o melhor candidato para o cargo.

Com uma gama de modelos gratuitos de RH para ajudá-lo - desde um plano de pessoal, o Modelo de plano de implementação de recrutamento do ClickUp o plano de implementação de recrutamento inclui informações sobre o processo de recrutamento, documentos de processos da empresa e políticas de Recursos Humanos, pesquisas de envolvimento dos funcionários e modelos de ações corretivas - todos os aspectos do processo de contratação e gerenciamento são abordados. 🙌

melhores recursos do #### ClickUp

Modelos personalizados ajudam você a passar por todas as etapas do ciclo de vida do recrutamento

Os status personalizados mostram rapidamente onde você está em cada tarefa

ClickUp CRM para acompanhar os candidatos e organizar suas informações de contato

As exibições personalizáveis facilitam a visualização de seu progresso e das métricas em detalhes ou como uma visão geral

A colaboração é simples, de modo que toda a equipe de recrutamento pode trabalhar em conjunto para encontrar o candidato certo

O sistema baseado na nuvem significa que você pode acessar o sistema de rastreamento de candidaturas de qualquer lugar

Limitações do ClickUp

Há uma variedade tão grande de recursos e opções de personalização que pode ser um pouco difícil aprender a lidar com todos eles

O aplicativo móvel ainda não tem toda a funcionalidade da versão para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (8.300+ avaliações)

4,7/5 (8.300+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.700+ avaliações)

2. RH arejado

Melhor sistema gratuito de rastreamento de candidatos

via RH arejado Esse sistema de rastreamento de candidatos funciona bem para empresas de pequeno e médio porte que contratam ao longo do ano, como recrutadores, lojas físicas e franquias.

O Breezy ajuda você a criar uma página de carreiras e publica suas vagas de emprego em mais de 50 dos principais sites de emprego do mundo.

Cada nível de preço desse software ATS oferece mais recursos. Por exemplo, embora todos eles ofereçam publicação automatizada em sites de emprego e análise de currículos, os planos pagos também ajudam a automatizar a pré-seleção de candidatos, gerenciar o agendamento de entrevistas por meio de reuniões em vídeo e lidar com outras tarefas repetitivas.

O plano Business oferece recursos ainda mais avançados, como comparação de candidatos, aprovações de vagas e gerenciamento de ofertas. 🛠️

Melhores recursos do Breezy HR

É simples e fácil de usar e personalizar o sistema

O painel de controle e as análises em conjunto fornecem muitas informações

O sistema permite a contratação colaborativa para que todos os membros da equipe de contratação possam se envolver

Limitações do Breezy HR

Na versão gratuita Bootstrap, você só pode ver os candidatos que se inscreveram nos últimos 30 dias

Ele não se integra ao LinkedIn Recruiter, portanto, você precisa adicionar perfis manualmente

Preços do Breezy HR

Bootstrap: Gratuito

Gratuito Inicialização: A partir de US$ 157/mês

A partir de US$ 157/mês Growth: A partir de US$ 273/mês

A partir de US$ 273/mês Business: A partir de $439/mês

Breezy HR ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 550 avaliações)

4,4/5 (mais de 550 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.390 avaliações)

3. MightyRecruiter

Melhor sistema gratuito de rastreamento de candidatos

via MightyRecruiter O MightyRecruiter é um dos sistemas gratuitos de rastreamento de candidaturas criado para ajudar o gerente de contratação a encontrar tanto candidatos ativos quanto candidatos mais passivos.

O MightyRecruiter publica vagas de emprego em mais de 29 quadros de empregos, incluindo LinkedIn, Glassdoor e CareerBuilder. Ele também faz buscas em suas redes de mídia social para identificar candidatos em potencial, ajudando-o a alavancar sua rede.

Então, quando as candidaturas começam a chegar, ele usa IA para identificar os candidatos mais qualificados e levá-los até a fase de contratação.

Melhores recursos do MightyRecruiter

Obter candidatos ativos e passivos de várias plataformas diferentes

Extrair informações do candidato diretamente dos perfis sociais

Integrar o MightyRecruiter com seu ATS existente

Envie mensagens personalizadas e automatizadas aos candidatos de dentro do sistema, mantendo tudo em um só lugar

Limitações do MightyRecruiter

Alguns usuários gostariam de ver relatórios mais detalhados

Não há muita personalização disponível nos e-mails para os candidatos

Preços do MightyRecruiter

Gratuito

Avaliações e resenhas do MightyRecruiter

G2: 4.1/5 (mais de 25 avaliações)

4.1/5 (mais de 25 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 60 avaliações)

4. Estufa

Melhor sistema de rastreamento de candidatos para empresas de médio e grande porte

via Estufa A Greenhouse oferece um processo de contratação estruturado que melhora a eficiência e a eficácia para que você contrate as pessoas certas para ajudá-lo a desenvolver seus negócios. A redução de preconceitos e a promoção da inclusão garantem mais diversidade - e também mais criatividade e impacto nos negócios.

Esse sistema de rastreamento de candidatos tem um forte foco na justiça e na colaboração no processo de contratação. Ele também considera a experiência do candidato, desde a entrevista até a integração, ajudando-o a se integrar rapidamente à sua nova equipe.

Melhores recursos do Greenhouse

O software é muito simples de usar, mesmo que você não seja um recrutador experiente

O sistema ajuda você a definir tarefas para cada etapa do processo e a medir seu sucesso no final

Você pode criar scorecards com base na experiência do candidato e em outros fatores, como soft skills, para que possa identificar facilmente as melhores pessoas para diferentes descrições de cargos

Os relatórios e as análises mantêm todos informados durante o processo de contratação

Limitações do Greenhouse

A funcionalidade de geração de relatórios poderia ser aprimorada e talvez seja necessário usar uma integração de terceiros para obter os dados desejados da maneira desejada

A interface do usuário - especialmente o painel - não é tão intuitiva quanto poderia ser

Preços do Greenhouse

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas da Greenhouse

G2: 4,4/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 650 avaliações)

5. BambooHR

Melhor sistema de rastreamento de candidatos para empresas de médio e grande porte

via BambooHR O BambooHR é um sistema completo de recursos humanos que inclui um software de rastreamento de candidatos. Trabalhando a partir de uma fonte única e segura de dados dentro do sistema, ele oferece suporte à contratação e à integração, bem como ao desempenho dos funcionários, à folha de pagamento e aos benefícios.

Durante o processo de contratação, esse sistema de rastreamento de candidatos gerencia todos os dados do candidato, inclusive suas informações de contato. Ele também mantém o controle dos detalhes da função, como o título e a descrição do cargo.

As atualizações de status informam exatamente onde o candidato está no processo e sua classificação atual na fila para a vaga. E como um lembrete extra do progresso da candidatura, é fácil consultar a última comunicação com esse candidato. 📫

Melhores recursos do BambooHR

Automatiza o rastreamento e o gerenciamento das informações do candidato, economizando seu tempo

Ajuda você a se comunicar com o candidato em todas as etapas do processo, criando uma ótima experiência para ele

Abre a colaboração com as partes interessadas, permitindo permissões personalizadas

Integra-se com outros aplicativos Bamboo, bem como com aplicativos externos compatíveis com ATS, como Indeed, Greenhouse e Breezy

Limitações do BambooHR

Alguns usuários relataram que o suporte fornecido é lento e nem sempre muito útil

O BambooHR não se integra ao QuickBooks Online, portanto, se esse for o seu sistema de contabilidade, você precisará inserir os dados manualmente ou usar um intermediário para transferir as informações dos funcionários para o QuickBooks

Preços do BambooHR

Entre em contato para obter preços

BambooHR avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 1.450 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.450 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.500 avaliações)

6. Ondulação

Melhor sistema de rastreamento de candidatos para startups

via Ondulação A Rippling ajuda você a obter talentos de várias plataformas e, em seguida, a configurar processos de contratação e fluxos de trabalho para gerenciar o processo com perfeição do início ao fim.

Esse software de rastreamento de candidatos facilita cada etapa, desde a personalização dos estágios da entrevista de acordo com a senioridade até o agendamento dessas entrevistas em calendários como Outlook, Google e iCal.

Depois que você estiver pronto para contratar, ele o ajudará a enviar cartas de oferta e toda a documentação relevante, como títulos e descrições de cargos, para o novo membro da equipe. Ele também registra o novo contratado em todos os sistemas necessários, como folha de pagamento e seguro de saúde. 📝

Melhores recursos do Rippling

Adiciona automaticamente anúncios de emprego a plataformas como LinkedIn e Indeed

Você pode personalizar relatórios para fornecer os dados que deseja - por exemplo, o tempo disponível para preencher uma vaga ou o feedback dos candidatos

Os sistemas de rastreamento de candidatos trabalham para integrar o gerenciamento de aprendizagem, de modo que você possa rapidamente colocar seus novos contratados em dia

Limitações do Rippling

Alguns clientes reclamaram que o suporte durante a implementação poderia ser melhorado

Você precisará usar um aplicativo de terceiros paragerenciamento de desempenho Rippling pricing

Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Rippling

G2: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 2.700 avaliações)

7. JazzHR

Melhor sistema de rastreamento de candidatos para empresas de médio porte

via JazzHR Voltado para empresas de médio porte e de nível corporativo, o JazzHR ajuda você a buscar candidatos em vários sites de emprego com um único clique. Em seguida, ele usa avaliações e entrevistas para ajudar a classificar os candidatos de acordo com seus próprios critérios.

Você também pode usar a plataforma para obter informações sobre os candidatos de todos os membros da equipe de contratação para um processo verdadeiramente colaborativo.

Um recurso de gerenciamento de ofertas digitais automatiza e acelera a integração, enquanto a marca clara do empregador ajuda a garantir que as experiências dos candidatos sejam consistentes e positivas em todos os pontos de contato. 😊

Melhores recursos do JazzHR

Todos os planos de preços permitem usuários ilimitados

O sistema permite que você crie soluções personalizadas para atender às suas necessidades de contratação

O JazzHR se integra a vários outros sistemas relacionados, como JobTarget, Criteria e Recruiting.com

Limitações do JazzHR

Ele não se integra a sites de serviços remotos como Fiverr ou Upwork, portanto, você não encontrará facilmente prestadores de serviços remotos

O suporte nem sempre responde rapidamente quando você relata problemas técnicos

Preços do JazzHR

Teste gratuito

Hero: $49/mês

$49/mês Plus: $239/mês

$239/mês Pro: $359/mês

JazzHR classificações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 450 avaliações)

4,4/5 (mais de 450 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 450 avaliações)

8. Recruta

Melhor para recrutar candidatos

via Recrutados O Recruitee começa ajudando você a criar um site de carreiras com sua marca de empregador usando um editor fácil de usar. Em seguida, ele usa várias ferramentas de sourcing, incluindo sites de empregos, links compartilháveis de mídia social e indicações de funcionários para obter candidatos qualificados.

O agendador elimina o incômodo do agendamento de entrevistas, e os modelos de entrevistas e as anotações no sistema garantem consistência e transparência. Isso também mantém tudo no mesmo lugar para facilitar o acesso e apoia a colaboração dentro da equipe de contratação. 📚

Melhores recursos do Recruitee

A automação e os modelos ajudam a facilitar o fluxo de trabalho e a economizar tempo

Você pode personalizar seus relatórios e painéis para acompanhar o processo e ver facilmente onde a otimização pode ser necessária

Esse software de acompanhamento de candidatos se integra a muitas outras plataformas, incluindo Google, Teams, Indeed e Zapier

limitações do #### Recruitee

O aplicativo móvel não é tão desenvolvido quanto o aplicativo para desktop

A funcionalidade atende às necessidades do mercado dos EUA e não é facilmente personalizável para atender às diferentes necessidades dos processos de contratação em outros países

Preços do Recruitee

Teste gratuito

Lançamento: $224/mês

$224/mês Escala: $399/mês

$399/mês Lead: Entre em contato para obter preços

Recruitee avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

4,5/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 180 avaliações)

9. Chifre de boi

Melhor para recrutar candidatos

via Buzina A Bullhorn concentra-se na experiência do candidato e na criação de relacionamentos de alto contato. Isso é combinado com soluções automatizadas de alta tecnologia para ajudar a colocar os candidatos certos nas posições certas.

Destinado a empresas de recrutamento, esse software de rastreamento de candidatos oferece suporte aos recrutadores durante todo o processo de recrutamento, desde a busca de candidatos até o faturamento dos clientes. Seu objetivo é simplificar suas operações e ajudá-lo a colocar mais candidatos, gerando mais vendas. 📈

Com um sistema centralizado que gerencia trabalhos, candidatos e tarefas, você sempre pode ver exatamente onde está no processo. Também é possível configurar lembretes para concluir tarefas em determinados momentos, de modo que você esteja sempre no caminho certo para atingir suas metas de recrutamento.

melhores recursos do #### Bullhorn

O sistema baseado em nuvem é seguro e acessível onde quer que você esteja

O sistema integradoFerramenta de CRM ajuda você a ficar por dentro das necessidades de mudança de seus clientes

Há um grande foco no suporte ao cliente e em ajudar os clientes a obter o melhor do sistema

Limitações do Bullhorn

A interface não é muito fácil de usar em comparação com outros sistemas de rastreamento de candidatos desta lista

O número de recursos é tão grande que pode ser excessivo, especialmente para novos usuários de ATS

Preços do Bullhorn

Entre em contato para saber os preços

Avaliações e opiniões sobre o Bullhorn

G2: 4/5 (mais de 500 avaliações)

4/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 1.000 avaliações)

10. Recrutar CRM

Melhor para recrutamento de candidatos

via Recrutar CRM Também projetado para agências de pessoal e recrutamento, o Recruit CRM automatiza seu fluxo de trabalho de recrutamento, tornando-o muito mais eficiente.

Esse software de rastreamento de candidatos obtém candidatos potenciais diretamente de plataformas como Outlook, Gmail e LinkedIn. Depois de entrarem no sistema, esses novos candidatos podem atualizar suas próprias informações de perfil com o clique de um botão. Em seguida, o Recruit CRM usa IA para examinar seus currículos, selecionando os melhores candidatos. 🏆

Cada plano de preços sucessivo lhe dá a capacidade de rastrear mais candidatos. O plano Business oferece acesso à API e um relatório de pesquisa executiva. E o plano Enterprise permite a personalização da marca e dos SLAs, treinamento ilimitado ao vivo e um gerente de contas dedicado.

Melhores recursos do Recruit CRM

O sistema de rastreamento de candidatos é intuitivo e simples de usar

Os quadros Kanban de arrastar e soltar facilitam a visualização de seu pipeline de candidatos

O software é 100% personalizável, com mais de 5.000 integrações disponíveis

As equipes de suporte e desenvolvimento são extremamente prestativas e receptivas

limitações do #### Recruit CRM

Alguns usuários gostariam de ver mais opções de automação e integração

A funcionalidade de relatórios poderia se beneficiar de mais alguns recursos

Preços do Recruit CRM

Teste gratuito

Pro: $85/mês por usuário

$85/mês por usuário Business: $125/mês por usuário

$125/mês por usuário Enterprise: $165/mês por usuário

Recruit CRM ratings and reviews

G2: 4,7/5 (45+ avaliações)

4,7/5 (45+ avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 330 avaliações)

Facilite a contratação com o software de rastreamento de candidatos

Quando você recruta regularmente novos funcionários, faz sentido encontrar a maneira mais eficiente e eficaz. Um sistema de rastreamento de candidatos ajuda a gerenciar o processo de contratação do início ao fim.

Ele mantém todas as informações dos candidatos em um só lugar, ajuda a classificar os perfis e facilita a colaboração com outras partes interessadas. Um ATS também automatiza tarefas, facilita o fluxo de trabalho e ajuda você a tomar decisões excepcionais de contratação para a sua empresa. ✨

Quando você está procurando um ATS que atenda a todas as suas necessidades de contratação, não há nada melhor do que o ClickUp. Com uma vasta gama de modelos e informações na ponta dos dedos, ele ajuda você em todos os aspectos do seu negócio, desde a contratação até a integração. 🤩 Registre-se no ClickUp hoje mesmo !