10 modelos de banco de dados gratuitos no Word, ClickUp e Access

Se você trabalha no RH e é responsável por rastrear notas de reunião para a sua empresa ou administrar um blog pessoal em que publica regularmente listas e análises, você sabe com que frequência precisa produzir conteúdo semelhante na mesma estrutura.

A cada semana, você se vê redigindo a mesma documentação repetidamente - sejam materiais de integração de novos funcionários ou SOPs para tarefas comuns . Não é difícil, mas leva tempo para montar cada um deles, o que o afasta de outras tarefas que precisam de sua atenção.

Em vez de perder tempo escrevendo as mesmas informações, use um modelo de banco de dados para automatizar o processo. Escolha um modelo e personalize-o para o seu banco de dados, quer esteja criando um novo registro de funcionário para uma contratação recente ou elaborando um novo banco de dados de conhecimento para um projeto.

Aqui, explicaremos o que é um modelo de banco de dados e como você pode aproveitá-lo para atender às suas necessidades comerciais ou pessoais. Veremos o que procurar ao escolher um modelo de banco de dados e compartilharemos 10 dos nossos exemplos favoritos que você pode experimentar hoje mesmo. ✨

O que é um modelo de banco de dados?

Nos bancos de dados, você encontrará conteúdo que é criado e duplicado várias vezes. Alguns exemplos disso incluem anotações de reuniões, procedimentos de projetos, registros de funcionários e esboços de projetos. Um modelo de banco de dados é uma ferramenta que replica páginas e estruturas comuns em um espaço de trabalho.

Esses modelos são um elemento-chave da automação. Em vez de passar inúmeras horas reescrevendo a mesma estrutura e replicando o mesmo conteúdo, use um modelo para fazer o trabalho por você.

Os modelos de banco de dados têm centenas de casos de uso diferentes. No gerenciamento de projetos, você pode replicar os procedimentos da empresa e as diretrizes do projeto em segundos. Para pequenas empresas que precisam de ajuda de RH, um modelo de banco de dados pode economizar tempo e dinheiro ao criar registros de funcionários, materiais de integração e políticas da empresa para compartilhar com os novos funcionários.

Arraste e solte tarefas em uma exibição de tabela ClickUp para uma organização simples

Os profissionais de marketing podem usar modelos de banco de dados para lidar com o gerenciamento de tarefas, simplificar os fluxos de trabalho de criação de blogs ou melhorar a a colaboração no local de trabalho entre equipes de redação e edição. ✍️

Com um modelo de banco de dados, são necessários apenas alguns cliques para criar uma estrutura ou formato básico para o conteúdo usado regularmente. Depois de ter a nova estrutura e o novo layout, você pode entrar e preencher todos os detalhes relevantes conforme necessário. Em seguida, compartilhe o novo documento ou planilha com outros membros da equipe.

O que faz um bom modelo de banco de dados?

Pronto para começar a economizar tempo e energia replicando informações importantes? A escolha de um modelo de banco de dados é a primeira etapa. Mas você não quer um modelo qualquer, quer um que funcione para sua empresa ou atenda a necessidades pessoais específicas. 🛠️

Veja a seguir o que procurar em um bom modelo de banco de dados:

Estrutura organizacional: Um modelo de banco de dados deve oferecer ferramentas para delinear e organizar itens de conteúdo ou conhecimento. Coisas como cabeçalhos, menus suspensos e seções facilitam a replicação das informações do banco de dados e a sua fácil leitura

Um modelo de banco de dados deve oferecer ferramentas para delinear e organizar itens de conteúdo ou conhecimento. Coisas como cabeçalhos, menus suspensos e seções facilitam a replicação das informações do banco de dados e a sua fácil leitura Controle de permissões: Você provavelmente não quer compartilhar seu banco de dados com todos. É aí que entram as permissões do modelo de banco de dados de acesso. Procure uma ferramenta que ofereçacompartilhamento de arquivos e autorizações de visualização. Dessa forma, você pode compartilhar modelos de banco de dados com um departamento específico ou com apenas algumas pessoas

Você provavelmente não quer compartilhar seu banco de dados com todos. É aí que entram as permissões do modelo de banco de dados de acesso. Procure uma ferramenta que ofereçacompartilhamento de arquivos e autorizações de visualização. Dessa forma, você pode compartilhar modelos de banco de dados com um departamento específico ou com apenas algumas pessoas Integração do espaço de trabalho: Alguns modelos gratuitos só podem ser usados em um espaço de trabalho, enquanto outros podem ser integrados em diferentes áreas e aplicativos. Se você precisar de um modelo que possa ser usado por diferentes departamentos, escolha um que ofereça integração em vários espaços de trabalho

10 modelos de banco de dados para usar em 2024

Crie e reproduza seu conteúdo mais valioso em bancos de dados em minutos com os modelos. Ao automatizar o processo, você pode concentrar sua energia em outro lugar para ser mais eficiente e eficaz.

Se estiver procurando uma maneira de simplificar sua vida pessoal ou ferramentas para tornar sua empresa mais eficaz, há um modelo de banco de dados para você. Aqui estão 10 dos melhores modelos de banco de dados para você experimentar hoje. 👀

1. Modelo de banco de dados do ClickUp Blog

Modelo de banco de dados do ClickUp Blog

Criar um banco de dados de conteúdo e acompanhe tudo o que você publicou e o que está por vir com Modelo de banco de dados de blog do ClickUp . Esse modelo mantém todo o seu trabalho de conteúdo em um único espaço. Use-o como um modelo de rastreamento para monitorar as métricas e ver em que ponto do processo de publicação você se encontra.

Personalize o modelo adicionando categorias para diferentes tipos de conteúdo e inclua tags de prioridade para artigos que precisam de atenção imediata. Acesse a visualização Database Hub para obter uma visão geral passo a passo de todo o conteúdo do blog ou aprofunde-se usando as visualizações Database List e Board para obter mais informações sobre cada tarefa em andamento. 📚 Faça o download deste modelo

2. Modelo de banco de dados da página de destino ClickUp

Modelo de banco de dados da ClickUp Landing Page

Deseja uma maneira de simplificar e acompanhar a criação de páginas de destino? Use o Modelo de banco de dados de páginas de destino do ClickUp para realizar o trabalho. Com esse modelo, você pode ver quais landing pages estão em andamento, quais precisam ser melhoradas e quais ainda precisam ser criadas. Isso torna mais fácil do que nunca priorizar seu trabalho .

Em cada tarefa, você pode criar descrições e adicionar campos personalizados para facilitar a tarefa para o membro da equipe. Incorpore tutoriais para procedimentos comuns que você deseja usar ao criar ou atualizar as landing pages. Vincule-se a bases de conhecimento para listar fundamentos e práticas recomendadas para configurar novas páginas de destino. Adicione rastreamento de bugs ou rastreamento de ativos para sinalizar problemas à medida que eles surgirem ou identificar quaisquer itens essenciais que devam ser incluídos. Faça o download deste modelo

3. Modelo de livro de registro de negócios do ClickUp

Modelo de livro de registro de negócios do ClickUp

Um livro de registro é uma coleção essencial de documentos que as empresas precisam controlar. Com Modelo de livro de registro comercial do ClickUp você pode armazenar toda a documentação necessária em um espaço de fácil acesso.

Esse modelo inclui livros de registro de vendas, livros-caixa de vendas, livros de registro de compras, livros-caixa de compras e despesas e resumos de livros-caixa. Cada página inclui uma tabela para inserir rapidamente todas as informações relevantes, para que você possa voltar a trabalhar em assuntos mais urgentes. 👩‍💻 Faça o download deste modelo

4. Modelo de registro de funcionário do ClickUp

Modelo de registro de funcionário do ClickUp

Os modelos de banco de dados são uma excelente maneira de lidar com gerenciamento de recursos incluindo para ajudar a contratar e treinar novos funcionários, revisar os procedimentos da folha de pagamento e acompanhar o progresso dos funcionários.

Criar um novo banco de dados de informações de funcionários com o Modelo de registro de funcionário do ClickUp . O modelo inclui sete páginas para preencher rapidamente os arquivos de pessoal e adicionar novas contratações. Use o contrato do funcionário e as páginas de descrição do cargo para economizar tempo na elaboração da documentação de contratação.

Use o modelo para acompanhar o sucesso do funcionário com páginas de acompanhamento do progresso de 30, 60 e 90 dias. A página principal de registro do funcionário oferece visibilidade do trabalho geral do funcionário na empresa e é um bom local para incluir informações básicas de contato, cargo e data de contratação. Faça o download deste modelo

5. Modelo de diretório de funcionários do ClickUp

Modelo de diretório de funcionários do ClickUp

Se você administra uma organização ou empresa de grande porte, é útil ter um banco de dados de contatos dos seus funcionários. Dessa forma, pessoas de diferentes equipes e departamentos conhecem as diferentes funções e quem é responsável por cada uma delas. Crie um banco de dados de funcionários com o Modelo de diretório de funcionários do ClickUp .

Com sete tipos de visualização neste gerenciamento de contatos é fácil filtrar e ver o que está acontecendo na empresa em um determinado momento. Use as visualizações Working Status e Currently Working para ver quais funcionários estão ativos e envolvidos em diferentes projetos. Passe para a visualização Department (Departamento) para se concentrar em uma equipe específica ou veja o Leave Calendar (Calendário de licenças) para saber quando as pessoas estão tirando férias ou licença.

Vinte e um campos personalizados facilitam a criação de um diretório de funcionários realmente exclusivo. Adicione campos de fuso horário, cartões de ponto, local e conjunto de habilidades ou divirta-se com os campos de aniversário, aniversário de trabalho e bônus, que facilitam a comemoração de marcos. 🥳 Faça o download deste modelo

6. Modelo de diretório de fotos ClickUp

Modelo de diretório de fotos do ClickUp

Gosta de recursos visuais? Modelo de diretório de fotos do ClickUp leva o banco de dados clássico de funcionários a um novo patamar. Ele apresenta cartões com fotos de cada funcionário e informações básicas, incluindo detalhes de contato e cargos. Adicione uma tarefa ao seu processo de integração para criar um novo modelo para cada funcionário quando ele for contratado usando essa ferramenta útil. Faça o download deste modelo

7. Modelo de diretório de membros do ClickUp com fotos

Modelo de diretório de membros do ClickUp com fotos

Sob medida software de banco de dados de clientes pode ser caro, mas você pode obter alguns dos mesmos benefícios sem o preço elevado graças ao software de banco de dados gratuito -como o Diretório de membros do ClickUp com modelo de fotos . Esse diretório permite que você acompanhe os programas de associação, veja os relacionamentos com os clientes e monitore as inscrições com facilidade.

Use os cinco tipos de visualização diferentes para filtrar o banco de dados de acesso por tipo de associação ou para obter uma visão geral de todos os membros. Com a visualização Membership Form, é fácil fazer alterações para atrair novos usuários e obter inscrições sem trabalho adicional. 💪 Faça o download deste modelo

8. Modelo de base de conhecimento do ClickUp HR

Modelo de base de conhecimento do ClickUp HR

Uma base de conhecimento de funcionários é uma das melhores ferramentas que os recursos humanos podem utilizar. Esses bancos de dados armazenam informações, procedimentos e políticas importantes da empresa. Isso significa que os novos contratados e os funcionários atuais sabem onde procurar informações básicas sobre a empresa, o que economiza tempo para responder a perguntas comuns.

Crie um banco de dados útil da empresa com Modelo de base de conhecimento de RH do ClickUp . O banco de dados de acesso tem seções para políticas de licença, benefícios de bem-estar e saúde e outros procedimentos - como comemorar marcos e ofertas exclusivas de RH.

Há também uma seção para a equipe de RH, na qual é possível incluir fotos, informações de contato e cargos, caso os funcionários precisem entrar em contato.

O melhor de tudo é que há uma seção de perguntas frequentes no modelo, na qual você pode abordar as perguntas mais frequentes. Use essa área para perguntas como o que fazer se você ficar sem licença médica remunerada, como relatar uma reclamação e muito mais. Faça o download deste modelo

9. Modelo de plano de gerenciamento de banco de dados do Microsoft Word por Template.net

Via Template.net

Este modelo de plano de gerenciamento de banco de dados para MS Word facilita a documentação dos detalhes da sua empresa e destaca as informações da equipe. O modelo funciona como um arquivo do Word, Google Docs, Apple Pages ou Banco de dados do Excel .

Incorpore sua marca ao banco de dados Access alterando a fonte e a cor. Adicione ativos de marca, como seu logotipo e imagens da empresa, para torná-lo visualmente mais agradável. Personalize o layout adicionando páginas e seções para manter tudo organizado e fácil de ler. ✅ Faça o download deste modelo

10. Modelo de banco de dados de agendamento de calendário do Microsoft Access por modelos do Access

Banco de dados Access via WSI Winning Solutions Inc.

Este Microsoft Access o modelo de banco de dados do Microsoft Access foi projetado para simplificar a programação e o controle do calendário. Esse sistema de gerenciamento é um banco de dados de desktop. Alterne para as diferentes exibições no modelo do MS Access para ver as programações com base em parâmetros diários, semanais, quinzenais ou mensais.

Filtre por membro da equipe para ver a programação de um funcionário específico ou opte por uma visão mais ampla da empresa para ver as diferentes cargas de trabalho de vários departamentos. Use código VBA ou macros como funções do servidor SQL do Access, incluindo tabelas e formulários para criar compromissos de calendário e visualizar relatórios.

Use a função de pesquisa para personalizar sua visualização no modelo de banco de dados do MS Access. Adicione até um total de sete indivíduos para obter uma visualização de um dia específico. Atribua uma cor a cada indivíduo para que você possa ver visualmente quem está ocupado e quando. Faça o download deste modelo

Seja mais eficiente com os modelos de banco de dados

Os modelos de banco de dados podem facilitar sua vida, quer você trabalhe em RH ou marketing, quer administre uma empresa por conta própria. Com esses modelos, crie tudo, desde diretórios de empresas e bases de conhecimento até bancos de dados de blogs e registros de negócios.

Com apenas alguns cliques, você pode replicar o conteúdo que usa com frequência e, dessa forma, concentrar sua energia em tarefas mais importantes. Os modelos de banco de dados não são apenas para empresas.

Há inúmeras maneiras de usar modelos de banco de dados em sua vida pessoal. Use um modelo para criar um inventário da casa para fins de seguro ou se estiver alugando sua casa para férias.

Ou use um modelo para rastrear relatórios de despesas para projetos de reforma da casa ou para o controle regular da manutenção do veículo. Os modelos de banco de dados de calendário são uma ótima maneira de ficar por dentro da programação da sua família - desde jogos de futebol e ensaios de banda até a disponibilidade do seu parceiro ou da babá. 🏡

Há um modelo de banco de dados para praticamente todos os casos de uso. Experimente o ClickUp hoje mesmo para ver como esses modelos podem otimizar a produtividade e tornar sua vida profissional mais agradável. Navegue nossa galeria de modelos para encontrar mais modelos de banco de dados e documentação de espaço de trabalho para todas as suas necessidades comerciais.