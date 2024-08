9 maneiras comprovadas de melhorar seu desempenho no trabalho

Deseja melhorar o desempenho no trabalho? Você precisará aprender a priorizar, delegar tarefas e assumir o controle de sua agenda. E a melhor parte? Fazer isso pode evitar a perda de tempo e preservar seu bem-estar.

De acordo com um pesquisa de 2020 da FlexJobs 75% dos funcionários já sofreram de esgotamento no trabalho. Como evitar o temido burnout não se trata apenas de sobreviver, mas de prosperar. Chegou a hora de descobrir como você pode conseguir mais sem se acorrentar à sua mesa por horas extras.

Pronto para um mergulho profundo no mundo do desempenho no trabalho e nas habilidades inovadoras que podem ajudá-lo a dominar sua semana de trabalho? Vamos embarcar juntos nessa jornada rumo a um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional mais produtivo, equilibrado e gratificante. 👊

O que é desempenho no trabalho?

O desempenho no trabalho mede a eficácia com que você cumpre suas função e responsabilidades no trabalho. Os líderes avaliam o desempenho do funcionário no trabalho pela qualidade e quantidade do trabalho - e pelo tempo necessário para realizá-lo. ⏰

Melhorar o desempenho no trabalho exige esforço em nível individual e organizacional. Em nível organizacional, a liderança da empresa precisa:

Definir KPIs razoáveis: Indicadores-chave de desempenho (KPIs) são medidas quantificáveis para atingir objetivos específicos. Os KPIs ajudam cada funcionário a saber o que se espera dele e como suas funções contribuem para as metas da empresa como um todo

Crie uma estrutura de comunicação: Habilidades de comunicação eficazessão essenciais para o sucesso da organização. A liderança da empresa deve organizar reuniões regulares com todas as equipes e reuniões individuais para oferecer feedback e ajudar os funcionários a melhorar o desempenho no trabalho

Ajude os funcionários a identificar áreas de melhoria: Cada membro da equipe tem seus próprios pontos fortes e fracos. Os grandes gerentes investem no desenvolvimento profissional e pessoal dos colegas, ensinando-os a aproveitar seus pontos fortes e melhorar as áreas de fraqueza

Delegar tarefas de forma justa: O desenvolvimento profissional é impossível se os funcionários se sentirem esgotados. A liderança da empresa é responsável pordistribuir a carga de trabalho de forma justagarantir que cada membro da equipe se sinta desafiado, mas capaz de concluir as tarefas que lhe foram atribuídas

Aumente a produtividade com o gerenciamento colaborativo de tarefas, atribuindo tarefas, marcando comentários e compartilhando gravações de tela em uma única plataforma

Em nível individual, os funcionários precisam definir metas claras, escrever listas de tarefas, aproveitar suas habilidades de gerenciamento de tempo e organizar seus calendários.

Mas o que mais os gerentes podem fazer para melhorar o desenvolvimento profissional de suas equipes e absorver melhor o feedback construtivo? Vamos nos aprofundar em tudo isso a seguir!

9 maneiras de melhorar o desempenho no trabalho

Procurando medidas simples e práticas para melhorar seu desempenho no trabalho? Aproveite essas dicas e truques para diminuir o estresse, liberar a capacidade mental e, por fim, fazer mais coisas até o fim do dia. 🤩

1. Delegar tarefas para grandes projetos

Você pode realizar mais em equipe do que jamais conseguiria sozinho. Tradução: Se quiser melhorar seu desempenho no trabalho, você precisa aprender a arte de delegar.

Agrupe as tarefas em seu Quadro Kanban por status, campos personalizados, prioridade e muito mais no modo de exibição Quadro do ClickUp

Além disso, o verdadeiro aprimoramento do desempenho do trabalho requer as ferramentas certas. Com o Tarefas do ClickUp você pode dividir grandes projetos em tarefas do tamanho de nuggets.

O ClickUp facilita a atribuição de vários membros da equipe a tarefas, comentários sobre itens de ação ou evitar falhas de comunicação com gravações de tela . Além disso, você pode usar diferentes exibições para ver todas as tarefas e subtarefas (ou seja, todas as ações do início ao fim do projeto) em um só lugar.

2. Defina metas SMART e comunique-se com eficiência

As metas SMART são objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado - e o ClickUp ajuda você a marcar a caixa em todos os cinco requisitos.

Selecione entre vários tipos de metas para medir por moeda, porcentagens, números e verdadeiro ou falso

Com Metas do ClickUp no ClickUp Goals, você pode definir cronogramas claros, medir resultados semanais e adicionar tarefas de diferentes equipes em uma única meta atingível. Além disso, você pode acompanhar seu progresso com metas numéricas, verdadeiras/falsas e monetárias.

Para ajudar manter sua equipe organizada considere adicionar descrições a cada objetivo e meta, para que você saiba quais tarefas estão sendo realizadas por cada colega. Metas claras e alcançáveis ajudam as equipes a enxergar a linha de chegada, em vez de deixar o ponto final fora de vista. Isso requer uma comunicação clara com a sua equipe para minimizar o estresse e evitar que um projeto empolgante se transforme em um esgotamento total.

3. Eleve o nível de sua tecnologia com as ferramentas certas

Nada atrapalha um dia de trabalho produtivo como uma tecnologia que simplesmente não funciona. Para evitar que você perca preciosas horas de trabalho ligando para o departamento de TI, use ferramentas que aumentem a produtividade dos funcionários.

Acesse a barra de ferramentas de ação na visualização de lista do ClickUp 3.0 para mover-se rapidamente entre visualizações, documentos e muito mais

Por exemplo, no ClickUp, estamos sempre renovando nossa infraestrutura para confiabilidade e desempenho . No ClickUp 3.0, observamos um desempenho de velocidade em tarefas e notificações, reformulamos nossos Widgets do Sprint e vimos as automações melhorarem em 20%.

Tradução: Você obtém acesso mais rápido e confiável às ferramentas que adora.

4. Escreva sua lista de tarefas na noite anterior para manter o foco

Se você quiser enfrentar sua manhã com sucesso, certifique-se de que conheça suas principais prioridades no momento em que se sentar em sua mesa. Como você faz isso? Não espere até a manhã seguinte para escrever sua lista de tarefas. Se você quiser evitar a multitarefa, um ótimo ponto de partida é começar o dia com uma lista de tarefas para limitar as distrações.

Em vez disso, ao fechar a loja na noite anterior, faça uma lista destas três coisas:

O que você fez naquele dia O que você esperava terminar, mas não conseguiu Suas tarefas mais importantes para a manhã seguinte

Defina Recurring Tasks no ClickUp para agilizar o trabalho repetitivo

Para se preparar para o sucesso, aproveite uma das muitas modelos de lista de tarefas do ClickUp . Com o ClickUp, você pode criar uma sistema confiável de lista de tarefas aproveitando o modo de exibição de lista, codificando suas tarefas por cores, agendando tarefas recorrentes ou até mesmo configurando fluxos de trabalho automatizados para concluir tarefas em tempo real.

5. Definir um cronômetro

Já se sentou para fazer uma tarefa temida... e ficou olhando para o computador por várias horas?

Ninguém é perfeito, e a procrastinação tende a se infiltrar até mesmo nos seres humanos mais produtivos. Para acabar com o impasse da procrastinação, experimente este truque: Defina um cronômetro.

Definir um cronômetro para um período de tempo razoável (não mais do que 90 minutos) proporciona a motivação necessária para concluir a tarefa designada. Ou, se você realmente precisa acabar com essa competição de olhar para o computador, defina um cronômetro para se lembrar de fazer pequenos intervalos durante o dia de trabalho.

Registre com precisão o tempo gasto em tarefas e projetos no ClickUp Rastreamento de tempo do ClickUp permite definir um cronômetro em qualquer dispositivo. Para ajudar a se manter organizado e a controlar seus intervalos curtos, você pode adicionar notas, rótulos ou filtros ao controle de tempo. Nesse sentido, a definição de um cronômetro não apenas cria um senso de urgência, mas também ajuda a manter o controle do gerenciamento de projetos, lembrando-o de como você passou o dia de trabalho.

6. Solicite feedback construtivo de seus superiores

Como diz o ditado, se você é a pessoa mais inteligente da sala, você está na sala errada.

Todas as pessoas dentro de uma empresa, até mesmo a equipe executiva, podem aprender uma ou duas coisas com seus colegas. Portanto, se você observar com admiração os membros da sua equipe realizando uma tarefa após a outra, peça orientação sobre o que eles fazem para melhorar o desempenho.

Cada um de seus colegas tem seu próprio conjunto de habilidades, e eles podem oferecer dicas e truques sobre como ser mais produtivo durante todo o dia de trabalho.

Com isso em mente, aprenda a esperar ansiosamente pelas avaliações de desempenho. É claro que as avaliações de desempenho podem ser intimidadoras, mas elas são uma oportunidade de receber dicas da sua equipe de gerentes.

O modelo de avaliação de desempenho do funcionário do ClickUp ajuda as equipes a compartilhar melhor o feedback e os aprimoramentos acionáveis

Com Ferramentas e modelos de avaliação de desempenho do ClickUp com as ferramentas e modelos de avaliação de desempenho do ClickUp, os supervisores podem definir metas e criar relatórios de produtividade para seus subordinados diretos, mantendo assim toda a equipe no caminho certo. Além disso, eles podem criar um relatório individualizado para cada funcionário plano de aprimoramento de desempenho para ajudar suas equipes a atingir suas metas.

Seu desempenho no trabalho deve ser perceptível, especialmente se você estiver tentando melhorar significativamente. As avaliações de desempenho podem ajudá-lo a obter essa clareza.

7. Defina lembretes automáticos

À medida que o trabalho se acumula, torna-se cada vez mais difícil lembrar tudo o que deve ser feito. Para liberar a capacidade mental, defina lembretes automáticos para que você não se esqueça das tarefas incômodas.

Configure facilmente lembretes com o comando "R" do ClickUp

Com Lembretes do ClickUp com o ClickUp Reminders, você pode definir um lembrete para praticamente qualquer tarefa, em qualquer dispositivo. Você pode criar lembretes a partir de uma tarefa ou notificação existente ou começar do zero. É possível visualizar todos os lembretes na tela inicial e, em seguida, adiar, reagendar ou delegá-los para garantir que nenhuma tarefa se perca no meio da bagunça.

Além disso, você pode adicionar datas de vencimento, anexos e programações recorrentes aos lembretes para ajudar a melhorar seu desempenho geral.

8. Implemente o bloqueio de tempo para organizar seu calendário

Pular constantemente de uma tarefa para outra causa tensão mental desnecessária, o que pode levar ao esgotamento. Tentar colocar muitas tarefas não relacionadas em um único dia de trabalho é como tentar realizar 25 exercícios diferentes na academia: Isso o desgasta rapidamente, mas não proporciona os melhores resultados.

Para retomar o controle da sua agenda, experimente o bloqueio de tempo para melhorar o desempenho no trabalho. O bloqueio de tempo é uma técnica de gerenciamento de tempo em que você agrupa tarefas semelhantes. Por exemplo, você pode optar por concentrar todas as suas reuniões em apenas dois dias da semana - terças e quintas-feiras - para liberar espaço no cérebro nos três dias restantes.

Gerencie sua semana de trabalho e domine o bloqueio de tempo com o modelo de bloqueio de horário do ClickUp

Ou, se você trabalha em um setor baseado em serviços (como uma agência de marketing), talvez opte por trabalhar em produtos finais para apenas um cliente por dia (em vez de todos os clientes de sua lista). Não sabe por onde começar?

O ClickUp oferece vários modelos de bloqueio de tempo para ajudar a melhorar seu equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

9. Estabeleça marcos e lembre-se de comemorá-los!

Ao trabalhar para melhorar o desempenho no trabalho, lembre-se disso: A perfeição é inatingível. E, na verdade, buscar a perfeição pode ser prejudicial à sua produtividade.

Para proteger seus níveis de energia e evitar o esgotamento, lembre-se de comemorar cada marco. Uma comemoração pode ser simplesmente uma pequena pausa para esticar as pernas e dar uma volta no quarteirão. Ou você pode convidar um colega para uma reunião em uma cafeteria em vez de um bate-papo na sala de conferências.

Identifique facilmente os pontos críticos do seu projeto com o ClickUp Milestones e use ícones de diamante em negrito para manter todos focados nas principais metas

Ao comemorar um marco e passar para o próximo, lembre-se de que Marcos do ClickUp fornecem uma representação visual das tarefas mais urgentes de seu projeto. Basta agrupar diferentes tarefas e personalizar a visualização para obter uma visão de alto nível dos principais estágios do projeto.

5 modelos para ajudá-lo a melhorar o desempenho no trabalho

Deseja fazer mais e, ao mesmo tempo, priorizar sua capacidade mental? Experimente estes cinco modelos de desempenho do ClickUp para melhorar seu desempenho geral no trabalho. 📚

1. Modelo de KPI do ClickUp

Obtenha uma visão geral de alto nível de quais KPIs estão concluídos, no caminho certo ou em risco com este modelo prático do ClickUp

Deseja saber se cada departamento está no caminho certo para atingir os objetivos deste trimestre? Modelo de KPI do ClickUp detalha todos os KPIs da empresa, organizados por departamento.

A partir daí, aproveite um sistema codificado por cores para entender instantaneamente se a equipe concluiu um objetivo, se está em andamento ou se deixou de atingir suas metas. Além disso, adicione notas e subtarefas para ajudar a manter sua equipe no caminho certo.

2. Modelo de Balanced Scorecard do ClickUp

Entenda como cada iniciativa contribui para a visão e a estratégia gerais de sua empresa com este modelo fácil de usar do ClickUp

Deseja definir metas alcançáveis para sua equipe? Certifique-se de que os membros da equipe saibam como cada iniciativa contribui para o sucesso geral da empresa.

Com este modelo fácil de seguir Modelo de Balanced Scorecard do ClickUp no Balanced Scorecard, você pode ver os objetivos, as iniciativas, as metas e os incentivos para quatro áreas da empresa: clientes, aprendizado e crescimento, finanças e processos internos de negócios.

Comece a colaborar no Quadro branco do ClickUp e, em seguida, resolva sua lista de tarefas com as exibições Calendar ou List.

3. Modelo de gerenciamento de tarefas ClickUp

Defina prioridades diárias, semanais ou mensais com este modelo claro do ClickUp

Um dos melhores ferramentas de gerenciamento de desempenho à sua disposição é aprender a priorizar. Com as Modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp, qualquer membro da equipe pode ver facilmente quais tarefas são urgentes, de alta prioridade ou de baixa prioridade.

Você pode codificar o modelo por cores, adicionar subtarefas e atribuir datas de vencimento para ajudar os colegas gerenciamento de tarefas principais .

4. Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo ClickUp

Domine sua lista de tarefas semanais com este modelo detalhado do ClickUp

Está tendo problemas para equilibrar sua vida pessoal e o desenvolvimento de sua carreira? A Modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp permite que você assuma o controle de sua lista de tarefas semanais agrupando as atividades por trabalho, pessoal, viagem ou outras categorias.

Use o sistema de código de cores para atribuir o nível de prioridade de cada tarefa, definir datas de início e de vencimento e adicionar comentários para ajudá-lo a manter uma semana produtiva. Tudo isso resultará em melhores níveis de moral e energia - sem precisar perder o foco ou adotar uma série de novas habilidades.

5. Modelo de relatório de desempenho do ClickUp

Registre uma avaliação detalhada do desempenho do funcionário ou do programa com este modelo do ClickUp

Medindo a eficácia de um projeto atual? Desenvolvendo um plano de melhoria de desempenho para aumentar o envolvimento dos funcionários? Este modelo detalhado Modelo de relatório de desempenho do ClickUp oferece gráficos, cálculos incorporados e várias seções para medir o desempenho.

Utilize a seção "Index Score" (Pontuação do índice) para observar quais itens estão no caminho certo, são urgentes, estão atrasados ou estão completamente suspensos para ajudar a impulsionar o desempenho dos projetos e do trabalho em equipe.

Melhore seu desempenho no trabalho com o ClickUp

Para melhorar seu desempenho no trabalho, use as dicas acima, como definir metas SMART, determinar suas prioridades com antecedência, comemorar cada marco e bloquear o tempo em seu calendário. Fazer isso pode ajudá-lo a realizar mais durante a semana de trabalho, preservando sua energia mental. 🙌

Felizmente, o ClickUp tem todas as ferramentas de que você precisa para melhorar o desempenho no trabalho, priorizar tarefas e ajudá-lo a dividir os projetos em cargas de trabalho viáveis. Para acessar modelos de desempenho, utilize milhares de integrações e aproveite as exibições personalizáveis para assumir o controle de seu calendário, cadastre-se hoje mesmo no ClickUp .