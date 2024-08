10 modelos gratuitos de Google Agenda para se manter organizado no trabalho

Modelos de calendário do Google - onde estaríamos sem eles, certo?

É sempre uma boa ideia colocar as habilidades de sua organização em dia. Com novos projetos, haverá mais reuniões e metas pessoais renovadas.

Para manter seus projetos organizados, sugerimos usar os modelos de calendário do Google - a maneira mais inteligente de acompanhar suas tarefas, entregas, prazos e muito mais.

Para facilitar as coisas, listaremos cinco modelos gratuitos de calendário do Google para salvar ou marcar para mais tarde.

Também listaremos 10 modelos alternativos de calendários do Google para as coisas mais sérias (pense em campanhas de marketing projetos de trabalho em casa e assim por diante).

O que é um modelo de Google Agenda?

Um modelo do Google Agenda é um calendário digital rico em recursos, versátil e dinâmico.

Você usa esse calendário digital para mapear suas reuniões, recados pessoais, chamadas, tarefas, etc.

Quando as coisas ficam sobrecarregadas (como sempre ficam), usar um modelo do Google Agenda pode ajudá-lo:

Manter o controle de seus projetos, tarefas e prazos pendentes

Realizar várias tarefas e manter-se organizado

Prevenir a névoa cerebral e a fadiga no trabalho, além de aumentar a produtividade

4 modelos gratuitos de Google Agenda para baixar agora

Os calendários têm má fama, isto é, os calendários físicos. A maioria o vê como algo que informa a data e o dia da semana, e isso é tudo.

No entanto, o uso do calendário correto pode ser uma vantagem, pois ajuda a manter o controle da carga de trabalho sem perder a paz mental.

Aqui estão quatro modelos de calendário do Google que você pode salvar agora mesmo e nos agradecer mais tarde:

1. Calendário de marketing

via Os Goodocs Baixe este modelo gratuito de Calendário de Marketing para 2024 e planeje suas campanhas de marketing como um profissional. Use este calendário organizado no Google Slide para criar estratégias e programar seu trabalho sem perder o ritmo.

2. Planejador diário do Google Docs

via Laboratórios de calendário Um modelo de agenda diária é essencial para quase todo mundo, seja gerente de projetos, executivo, funcionário, escritor, chef ou artista.

Use essa agenda diária editável e crie um calendário mensal em três formatos de modelo: Google Docs, Google Sheets e PDF, para se livrar do estresse diário.

3. Modelo de folha de pagamento de organização sem fins lucrativos

via Template.net O gerenciamento da folha de pagamento para organizações sem fins lucrativos é uma grande dor de cabeça porque o gerenciamento de fundos é complicado.

Você quer que os funcionários sejam remunerados em dia e, para isso, precisa cumprir o cronograma de pagamento. Você também pode cumprir seus prazos fiscais, feriados e outros.

Use este modelo e personalize-o sem se preocupar em manter a transparência financeira. Ele pode ser usado como Google Docs, Google Slides, PDF e muito mais

4. Calendário de treinamento pessoal

via Os GooDocs O crescimento profissional começa com o aprendizado contínuo e um cronograma de treinamento claro e orientado por objetivos.

Mas o equilíbrio entre trabalho e aprendizado é possível se sua rotina for bem estruturada.

Utilize este modelo de calendário do Google Docs para manter o controle de seus workshops, seminários, cursos on-line e muito mais.

Limitações do uso de modelos de Google Agenda

Pergunte a si mesmo: Usar os modelos do Google Agenda é bom, mas eles são a melhor maneira de criar um calendário? Não!

Aqui estão três motivos pelos quais um modelo do Google Agenda pode ser insuficiente ao ser usado para estruturar seu dia:

Ele funciona principalmente como uma ferramenta de criação de documentos e não se destina a criar um calendário

Ele não permite acessar arquivos off-line, e você precisa estar on-line - seja em um Google Workspace ou no próprio Google Agenda. Isso é um grande obstáculo se você não tiver uma boa largura de banda de Internet ou durante emergências imprevisíveis

Ele não permite que você agende, atribua ou crie tarefas. Também não é possível visualizar seu fluxo de trabalho ou uma linha do tempo

10 Modelos alternativos de Google Agenda em 2024

O ClickUp é uma alternativa melhor ao Google Forms para a criação de um calendário, pois é um modelo completo suíte de produtividade que oferece visualizações detalhadas do calendário.

Não é necessário alternar entre telas, aplicativos e tudo o mais para gerenciar e acompanhar seu projeto.

Além disso, você pode executar fluxos de trabalho tranquilos usando mapeamento de processos e registre seus pensamentos usando a ferramenta diária do ClickUp modelos de registro . Obtenha uma visão panorâmica de seu projeto com o Modelo de visão geral do projeto e criar conteúdo que se converte usando nosso Modelos de calendário de conteúdo .

Mas não acredite em nossa palavra.

Continue lendo para ver 10 dos nossos modelos alternativos favoritos do Google Agenda equipados com os recursos certos para manter a organização.

Vamos lá!

1. Modelo de planejador de calendário ClickUp

Modelo de planejador de calendário

Modelo de planejador de calendário do ClickUp é perfeito para iniciantes que desejam organizar seus projetos em partes gerenciáveis.

É verdade que o Google Calendar permite que você faça o mesmo. No entanto, o ClickUp leva o seu planejamento para o próximo nível, oferecendo os seguintes recursos:

Status personalizados: Marque o status da tarefa como Bloqueado, Cancelado, Concluído, Em andamento e Em espera para manter o controle de eventos, atividades ou tarefas

Campos personalizados: Diferentemente do Google Calendar, esses 10 atributos personalizados diferentes, como Milestone (marco), References (referências), Rating (classificação), Venue (local), Actual Cost (custo real) etc., permitem visualizar os dados do evento e salvá-los

Visualizações personalizadas: As seis visualizações diferentes em diversas configurações do ClickUp (pense em Summary View, Progress Board, Timeline View, Monthly Planner, Getting Started Guide etc.) ajudam a visualizar os mesmos dados de várias maneiras

Gerenciamento de projetos: O ClickUp oferece recursos de controle de tempo, e-mails, tags, avisos de dependência e muito mais, integrando o gerenciamento de projetos em um calendário dinâmico! Faça o download deste modelo ### 2. Modelo de calendário semanal do ClickUp

Modelo de calendário semanal do ClickUp

O Google oferece um modelo semanal, mas ele é básico, na melhor das hipóteses.

Com Modelo de calendário semanal do ClickUp com o calendário semanal do ClickUp, você pode obter atualizações em tempo real de seus eventos, tarefas, prazos e muito mais. Você também pode identificar e ajustar conflitos ou sobreposições e manter-se dentro do cronograma!

Outros recursos úteis desse modelo incluem:

Status personalizados para marcar tarefas como Concluídas, Em andamento, A fazer e Inacabadas

Campos personalizados com 3 atributos personalizados diferentes - Sensação boa, Tipo de tarefa e Notas importantes - para categorizar e adicionar notas às tarefas

Visualizações personalizadas em 5 configurações do ClickUp - Guia de Introdução, Calendário Semanal, Tarefas Concluídas, Todas as Tarefas e Esta Semana - para acesso aos dados com um clique e de forma organizada

Esse modelo é imprescindível para gerentes atarefados que têm muito o que fazer. Faça o download deste modelo

3. Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp

As equipes de conteúdo não podem se contentar com uma simples lista ou planilha para planejar seus criativos. Modelo de calendário de conteúdo do ClickUp eleva o nível de seu marketing de conteúdo.

Visualize seus ativos de conteúdo mensais analisando o seguinte:

Os tipos de conteúdo que estão sendo produzidos (blogs, e-mails, publicações em mídias sociais, etc.)

Quando programar e publicar o conteúdo e em quais canais

Os links críticos após a publicação (menções, engajamento, conversões, tráfego, etc.)

Sua equipe de conteúdo precisa de visibilidade em tempo real de todos os aspectos do ciclo de vida da produção - e é aí que o Content Calendar do ClickUp se destaca.

Conceitue fluxos de trabalho claros para a produção. Identificar pontos problemáticos para otimizar o conteúdo. Crie um processo de marketing de conteúdo vencedor! Faça o download deste modelo

4. Modelo de calendário anual do ClickUp

Modelo de calendário anual do ClickUp

O acompanhamento de desafios anuais não se restringe ao Instagram ou ao TikTok; talvez você precise acompanhar seus eventos sociais pessoais, tarefas profissionais, etc., durante todo o ano.

Com Modelo de calendário anual do ClickUp você obtém os seguintes benefícios:

Visão abrangente e holística: Planeje e organize todas as suas tarefas para o ano com facilidade

Metas claras e orientadas por objetivos: Acompanhe as metas, bem comomarcos importantes para projetos cruciais

Compreensão mais fácil e aprofundada do projeto: Visualize seu progresso em um formato fácil de digerir

No que diz respeito aos recursos, você pode usar:

Status personalizados com cinco variações de atividade: Concluída, Atrasada, Em andamento, No caminho certo e A iniciar

Campos personalizados para gerenciamento de tarefas orientado por categoria: Categoria, Implementação do trimestre, Orçamento, Departamento e Equipe atribuída

Visualizações personalizadas em quatro formatos: Calendário, Atividades por status, Lista de atividades e Comece aqui

Gerencie seu calendário anual com facilidade. Faça o download do modelo e dê início ao seu planejamento de ano novo de forma produtiva. Faça o download deste modelo Bônus: Aqui estão_ **10 melhores softwares de gerenciamento de projetos para eventos **Vale a pena dar uma chance a ele

5. Modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp

Imagine combinar suas tarefas essenciais em um formato de calendário visualmente atraente; isso faz muito sentido.

É exatamente isso que Modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp permite que você faça:

Fazer malabarismos com várias tarefas e atingir suas metas sem erros

Acompanhar seus dias, semanas e meses de uma só vez

Organizar as tarefas em grupos claros e se aprofundar nos detalhes, mantendo em mente o panorama geral ou suas metas de curto prazo

Esse modelo também permite que você adicione atributos como categoria, recursos, nível de produtividade e função para visualizar suas tarefas com facilidade.

Além disso, você pode usar cinco visualizações - Solicitação de reunião, Por função, Por categoria, Agendas e Guia de introdução - para manter suas metas sempre à vista. Faça o download deste modelo

6. Modelo moderno de calendário de mídia social do ClickUp

Modelo de calendário moderno de mídia social do ClickUp

As publicações nas mídias sociais têm tudo a ver com as tendências virais do momento. Mas se suas publicações nas mídias sociais forem atrasadas, você não se tornará viral a tempo. Modelo moderno de calendário de mídia social do ClickUp melhorará a frequência, a qualidade e o tempo das publicações nas mídias sociais ao

Criar um fluxo de trabalho simplificado para todo o seu conteúdo de mídia social

Garantir a consistência entre os canais de mídia social

Oferecendo visibilidade detalhada dos próximos eventos, campanhas, etc.

Ajudando-o a planejar e definir metas para sua estratégia social de forma proativa

Otimize as funcionalidades do modelo aproveitando os recursos avançados de controle de tempo, comentários, IA e muito mais.

Para categorizar suas tarefas, use filtros como Tema, Data de publicação, Canal, Saída final e Hashtags para dar a você um grande impulso. Faça o download deste modelo

7. Modelo de calendário promocional ClickUp

Modelo de calendário promocional do ClickUp

As empresas que se mantêm dez passos à frente da concorrência acertam em uma coisa: sua programação promocional para o ano. Você precisa acompanhar as campanhas, os lançamentos de produtos, etc. Modelo de calendário promocional do ClickUp permite que você se concentre em cada pequeno detalhe ao

Planejamento de iniciativas promocionais e acompanhamento do progresso

Organizar tarefas e campanhas em listas fáceis de visualizar

Colaborar com colegas de equipe e manter todos informados.

Organize-se, gerencie o tempo e implemente com confiança - tudo em um modelo centralizado! Faça o download deste modelo

8. Modelo de calendário de conteúdo semanal do ClickUp

Modelo de calendário de conteúdo semanal do ClickUp

Quem não quer um início de semana eficiente? Um começo em que

Todas as listas são devidamente organizadas por tempo

Todas as listas de verificação são elaboradas

Cada tarefa é mapeada para o T

Alavancagem Modelo de calendário de conteúdo semanal do ClickUp para conseguir isso.

Se você deseja aprimorar sua campanha de marketing digital ou planejar uma campanha publicitária trimestral, esse modelo semanal oferece visibilidade total da sua estratégia de conteúdo e do processo de publicação.

Planeje com antecedência programando o conteúdo em lotes e nunca perca um prazo importante! Faça o download deste modelo

9. Modelo de calendário comercial do ClickUp

Modelo de calendário comercial do ClickUp

Fazer um balanço de suas atividades comerciais pode ser uma grande dor de cabeça. Mas o modelo de calendário comercial do ClickUp torna esse processo mais simples.

Não existe um modelo específico do Google Agenda que empresários, executivos e equipes possam usar.

Para resolver essa lacuna, o ClickUp criou um modelo de calendário empresarial tudo em um modelo de calendário comercial para ajudar executivos e empresários a gerenciar tudo, desde chamadas de vendas até prazos de projetos, com um único clique.

Esse modelo vem com quatro campos personalizados extremamente úteis: Isso foi divertido, Tipo de atividade, Arquivos e Departamento para visualizar seu calendário e nunca ficar entediado!

Aumente suas habilidades de gerenciamento de projetos aproveitando os recursos de controle de tempo, tags, e-mails, notificações e assim por diante.

Esse calendário comercial pode parecer unidimensional à primeira vista, mas ele cumpre todos os requisitos - seja para ficar em dia com os prazos, dar visibilidade às próximas reuniões ou planejar com antecedência projetos e metas de longo prazo. Faça o download deste modelo

10. Modelo de calendário de campanha do ClickUp

Modelo de calendário de campanha do ClickUp

As campanhas são a alma de qualquer marca - elas fornecem um vislumbre de como a marca pensa, opera e prospera.

Fazer a campanha certa é fundamental para manter sua imagem pública e melhorar os resultados da empresa. Modelo de calendário de campanha do ClickUp é diferente dos outros calendários de campanha disponíveis atualmente.

Use-o para

Estabelecer uma linha do tempo para suas campanhas

Acompanhar o progresso em relação aos principais resultados e marcos

Colaborar com equipes e partes interessadas para garantir que as campanhas estejam no caminho certo

Visualize as metas, tarefas, dependências e prazos de cada campanha

Quer esteja criando calendários de conteúdo ou acompanhando campanhas de e-mail, este é o único modelo de que você precisa para iniciar sua campanha com o pé direito. Faça o download deste modelo

Crie calendários e acompanhe projetos com uma única ferramenta: ClickUp

Ser mais organizado no trabalho não acontece da noite para o dia. Suas equipes devem trabalhar em sincronia, os recursos devem estar alinhados com a carga de trabalho, os orçamentos devem ser alocados a tempo e os cronogramas devem ser definidos.

Mesmo com todos os itens acima, você ainda corre o risco de erros no processo manual entrada de dados ou problemas decorrentes de um dia cansativo, que acabam afetando você no final.

Então, existe uma solução alternativa para esse problema? Sim.

Você precisa ampliar suas já formidáveis habilidades organizacionais e adicionar o poder dos calendários do ClickUp para tornar o processo intuitivo, atualizado e colaborativo.

Comece definindo suas necessidades de calendário; a partir daí, é fácil escolher o calendário ClickUp certo para ajudá-lo a começar. E se tiver alguma dificuldade em escolher o calendário certo, entre em contato com nossa equipe, que o ajudará a fazer a escolha certa.

