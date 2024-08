10 modelos gratuitos de registro diário em Word, Excel e ClickUp

Ao se deparar com uma infinidade de afazeres ou inúmeros eventos futuros, pode ser bastante desafiador manter o controle de todas as tarefas e atividades associadas, a menos que você estabeleça uma lista de afazeres . Ainda assim, as listas de tarefas não necessariamente abrangem informações como datas, horários e anotações adicionais, nem permitem monitorar se você cumpriu um item de tarefa específico. ✅

É aí que entram os modelos de registro diário! Eles oferecem um formato ou layout pré-projetado para registrar informações diárias, desde datas e tarefas até metas e eventos. Esses modelos podem ajudá-lo a otimizar o processo de registro diário e garantir a consistência das informações capturadas.

Neste artigo, apresentaremos a você os 10 melhores modelos de registro diário que podem ajudá-lo a planejar com eficiência suas atividades diárias . Esses modelos permitirão que você mantenha um registro centralizado e acessível de suas tarefas, registros diários, horas trabalhadas ou outras observações - tudo com rastreamento conveniente.

O que é um modelo de registro diário?

Um registro diário é um diário que o ajuda a documentar atividades, metas, realizações, pensamentos e ideias diariamente. Ele é comumente usado para gerenciamento de tempo organização pessoal, acompanhamento do progresso em direção às metas e manter um registro dos eventos.

Por outro lado, um modelo de registro diário simplifica a criação de registros, fornecendo um formato pronto com seções para atividades, datas, eventos, anotações e metas. Esses modelos são adaptáveis às suas preferências, servindo como uma ferramenta valiosa para manter a organização, o foco e a responsabilidade em sua rotina diária. 🗒️

Obtenha uma visão rápida de todas as suas subpáginas e relacionamentos conectados no ClickUp Docs para manter a organização e o trabalho conectado

Os registros diários e seus modelos correspondentes não devem ser confundidos com listas de tarefas, que são essencialmente proativas (focadas no planejamento de atividades futuras). Em contraste, os registros diários são retroativos, o que significa que eles ajudam a planejar e organizar o trabalho, observando o que já foi realizado, analisando-o e usando as informações para planejar o futuro.

Os principais benefícios de usar um modelo de registro diário incluem:

Organização:Eles fornecem um formato estruturado que permite acompanhar sistematicamente as tarefas diárias, os eventos, os registros de trabalho e as anotações Gerenciamento do tempo: A listagem de tarefas e a definição de prioridades em um modelo garantem que as atividades importantes sejam registradas primeiro Eficiência:Eles economizam seu tempo, pois não há necessidade de criar um formato do zero todos os dias

O que faz um bom modelo de registro diário?

Um modelo prático de registro diário deve ter as seguintes características:

Layout claro :Seja no Google Sheets ou no MS Word (ouClickUp Docs!) O modelo deve ter um design fácil de seguir para guiá-lo pelo processo de registro diário sem confusão

:Seja no Google Sheets ou no MS Word (ouClickUp Docs!) O modelo deve ter um design fácil de seguir para guiá-lo pelo processo de registro diário sem confusão Seções para informações importantes : Deve incluir áreas dedicadas a tarefas e seus tipos, datas, eventos, notas e metas

: Deve incluir áreas dedicadas a tarefas e seus tipos, datas, eventos, notas e metas Espaço para eventos não planejados : Tenha espaço para tarefas ou ocorrências inesperadas que possam surgir durante o dia, garantindo flexibilidade no planejamento

: Tenha espaço para tarefas ou ocorrências inesperadas que possam surgir durante o dia, garantindo flexibilidade no planejamento Código de cores e recursos visuais : Seções codificadas por cores podem ajudar a diferenciar e priorizar itens, enquanto recursos visuais como caixas de seleção, calendários ou gráficos tornam o acompanhamento e o monitoramento de suas tarefas mais simples

: Seções codificadas por cores podem ajudar a diferenciar e priorizar itens, enquanto recursos visuais como caixas de seleção, calendários ou gráficos tornam o acompanhamento e o monitoramento de suas tarefas mais simples Priorização : Deve permitir que você priorize tarefas ou eventos, incluindo espaços para indicar o nível de importância

: Deve permitir que você priorize tarefas ou eventos, incluindo espaços para indicar o nível de importância Personalização : Um modelo adequado deve ser adaptável às suas necessidades específicas, permitindo que você adicione ou remova seções

: Um modelo adequado deve ser adaptável às suas necessidades específicas, permitindo que você adicione ou remova seções Acessibilidade: Ele deve ser facilmente acessível de qualquer dispositivo, permitindo que você registre suas atividades mesmo quando estiver em trânsito

Os 10 melhores modelos de registro diário para usar em 2024

Exploramos uma ampla variedade de modelos para organização de tarefas e gerenciamento de tempo para trazer a você o crème de la crème.🍦

Vamos nos aprofundar nos recursos desses modelos de registro diário gratuitos do Word, Excel e ClickUp para ver o que eles têm reservado para você.

1. Modelo de registro diário do ClickUp

Acompanhar e priorizar suas atividades é fácil quando se usa o modelo de registro diário do ClickUp

Se você está procurando uma ferramenta para ajudá-lo a acompanhar suas atividades diárias rapidamente e simplifique a eficiência do processo , o Modelo de registro diário do ClickUp tem tudo o que você precisa. Ele vem com tarefas que podem incluir várias subtarefas para capturar de forma abrangente todas as suas atividades concluídas no dia.

Use modelos de registro de atividades diárias como este para criar Campos personalizados para monitorar suas atividades diárias com facilidade. Categorize suas tarefas futuras ou concluídas com base nos diferentes aspectos da vida aos quais elas se relacionam, como Alimentação, Escola, Finanças ou Família. Use o campo Expense para monitorar o custo total de suas atividades e detalhá-lo nos campos de texto Details.

Crie uma lista de afazeres de subtarefas com detalhes de data e hora para acompanhar se as tarefas foram concluídas de acordo com o planejado. Se a atividade foi concluída a tempo, marque a caixa para removê-la. Além disso, você pode priorizar as tarefas que não conseguiu concluir arrastando-as e soltando-as no topo da lista. 🏔️

2. Modelo de relatório diário do ClickUp

Monitore as tarefas concluídas e prepare-se para os próximos eventos e obrigações sem problemas usando o modelo de relatório diário do ClickUp

Está procurando uma maneira fácil de avaliar as tarefas realizadas no dia anterior? identificar as prioridades atuais e se preparar para as obrigações futuras? Faça tudo isso e muito mais com o Modelo de relatório diário do ClickUp ! 🤩

Garanta uma atualização diária abrangente neste Modelo de documento registrando todas as tarefas concluídas, inclusive o tempo gasto com elas, na seção Tarefas concluídas. Na seção Bloqueadores, documente todos os desafios ou obstáculos encontrados durante a execução da tarefa.

Para as tarefas em andamento, mantenha uma lista na seção Tarefas em andamento. Use a seção Prioridades para o futuro para delinear seus objetivos e priorizar as tarefas para o dia seguinte.

Lembre-se de incluir quaisquer outros detalhes que possam facilitar a conclusão do projeto na seção Informações adicionais.

Todas essas seções são totalmente personalizáveis, portanto, sinta-se à vontade para excluir, adicionar ou renomeá-las de acordo com suas preferências. Você também pode criar novas colunas e linhas em tabelas pré-fabricadas para monitorar quantas tarefas ou registro de trabalho s como você desejar.

3. Modelo de planejador diário ClickUp

Planeje suas tarefas diárias pessoais, acompanhe hábitos e organize eventos familiares incorporando o planejamento colaborativo usando o ClickUp Daily Planner Template

Nunca fique para trás em suas tarefas diárias com o Modelo de planejador diário ClickUp o ClickUp Daily Planner Template é um modelo de pasta pré-projetado que o ajuda a programar eventos, recados, tarefas e compromissos, além de criar responsabilidades recorrentes e monitorar hábitos.

O modelo vem com duas listas separadas:

Habit Tracker: Atividades rotineiras nas quais você se envolve regularmente, como uma corrida matinal Tarefas pessoais: Tarefas diárias essenciais que exigem sua atenção, como fazer compras no supermercado, cozinhar ou consultas médicas Acompanhe seus hábitos ou tarefas pessoais usando a Visualização de lista para obter um esboço simples das atividades que precisam ser feitas, juntamente com suas respectivas categorias e a data de vencimento. Mude para a visualização Board para exibir as tarefas de acordo com categorias como saúde, relacionamentos e casa. Use a Visão de calendário para se concentrar em prazos e agendar novas tarefas usando o recurso de arrastar e soltar.

O modelo também permite planejamento colaborativo com a família e os amigos por meio da delegação de tarefas. Por exemplo, se um grande evento familiar estiver por vir, você pode criar uma lista de tarefas e atribuir responsabilidades como assar, cozinhar e fazer compras aos membros da família. 👪

4. Modelo de relatório diário de construção do ClickUp

Mantenha um registro das tarefas diárias, dos materiais, dos equipamentos, da programação e dos trabalhadores para manter seu negócio de construção funcionando sem problemas com o modelo de relatório diário de construção do ClickUp

Mantenha o controle de todas as atividades no canteiro de obras todos os dias com o Modelo de relatório diário de construção do ClickUp . Esse poderoso modelo de registro o ajuda a monitorar tudo, desde as realizações e os trabalhadores até os equipamentos necessários e a programação. 👷

Use esse modelo de documento altamente detalhado para manter um registro das tarefas concluídas e ainda em andamento por meio de uma tabela personalizável pré-fabricada. Monitore todos os seus trabalhadores, de capatazes a subcontratados, inserindo seus títulos de trabalho, seguidos de seus nomes e das horas semanais que eles dedicaram.

Mantenha-se atualizado sobre os equipamentos que estão em uso, que não estão em uso ou que estão sendo consertados para definir prioridades, e nunca fique sem suprimentos, acompanhando o uso de materiais por meio da tabela fornecida. Registre a quantidade de materiais usados no dia e veja os níveis atuais de estoque de cada item nesse modelo de registro diário de construção.

Mantenha-se no caminho certo, cumprindo um cronograma rigoroso em relação ao seguinte:

Registro de entregas : Monitore as entregas diárias de construção inserindo o tipo de entrega, o horário de entrega programado e o horário de entrega real

: Monitore as entregas diárias de construção inserindo o tipo de entrega, o horário de entrega programado e o horário de entrega real Atrasos no cronograma : Forneça explicações para os atrasos definindo o tipo de atraso, seguido de uma descrição do atraso e da quantidade de tempo perdido

: Forneça explicações para os atrasos definindo o tipo de atraso, seguido de uma descrição do atraso e da quantidade de tempo perdido Reuniões de standup: Se houve uma reunião no canteiro de obras, documente seu tipo, horário, participantes e tópicos de discussão

O modelo de registro diário de construção também vem com seções dedicadas para anotar se houve uma inspeção do canteiro de obras em um dia específico e para manter um registro de todos os visitantes e a finalidade da visita.

5. Modelo de relatório de produção diária do ClickUp

Acompanhe todas as etapas do processo de produção de seu filme por meio de atualizações diárias sobre horas de trabalho, membros do elenco e horários de chamada usando o modelo de relatório de produção diária do ClickUp

Os relatórios são cruciais para qualquer produção cinematográfica em larga escala, fornecendo atualizações diárias sobre horas de trabalho, registros de segurança, status do inventário, requisitos e progresso diário. 🎬

É possível registrar todas essas informações e muito mais com o Modelo de relatório de produção diária do ClickUp o modelo de relatório de produção diária do ClickUp, uma ferramenta valiosa para simplificar o processo de relatório de produção diária de filmes.

Esse modelo de documento de registro personalizável começa com seções pré-criadas para Detalhes do relatório, como as datas de produção e preenchimento, e Detalhes da produção, como empresa de produção, diretor e produtores. Além disso, é possível rastrear os horários de chamada durante os dias de produção, abrangendo o horário de chegada da equipe e o início e a conclusão das filmagens.

Use o modelo para manter um registro do progresso dos seguintes elementos vitais:

Cenas : Inclua detalhes sobre cenas gravadas, retomadas, som e créditos

: Inclua detalhes sobre cenas gravadas, retomadas, som e créditos Roteiro : Anote os números do roteiro gravado, os minutos e a montagem

: Anote os números do roteiro gravado, os minutos e a montagem Filme : Documente o estoque de filme atual, a quantidade usada e os detalhes das fitas de vídeo e de gravação, especificando se elas contêm cenas boas ou ruins

: Documente o estoque de filme atual, a quantidade usada e os detalhes das fitas de vídeo e de gravação, especificando se elas contêm cenas boas ou ruins Elenco e figurantes :Monitore todos os membros do elenco e figurantes em tabelas separadas, incluindo detalhes como personagem, horas, viagens e guarda-roupa

:Monitore todos os membros do elenco e figurantes em tabelas separadas, incluindo detalhes como personagem, horas, viagens e guarda-roupa Cartão de ponto: Controle as programações de toda a equipe de produção por meio de tabelas para que cada membro da equipe registre seu tempo de entrada e saída

6. Modelo de registro do projeto ClickUp

Gerencie facilmente o registro diário do seu projeto, acompanhando cada tarefa individualmente com o modelo de registro de projeto do ClickUp

Para um planejamento de projeto bem-sucedido, é fundamental manter um registro diário de atividades para garantir que todas as suas operações ocorram sem problemas. Com o Modelo de registro de projeto do ClickUp com o ClickUp, você pode facilmente rastrear as tarefas do projeto e atualizar, adicionar e editar entradas, tudo em modelos de registro de atividades diárias como este.

O modelo começa com uma seção para detalhes do projeto, como nome do projeto, gerente, data de início e de término.

Preencha o documento adicionando tarefas do projeto, especificando seus prazos e indicando o status de cada tarefa (A fazer, Concluído ou Atrasado) em uma tabela pré-criada. Você também pode incluir a taxa de conclusão do projeto em porcentagens e anotar qualquer comentário relacionado à tarefa. 💬

Crie uma nova página para cada projeto clicando no botão Add Page no canto superior esquerdo do modelo. Além disso, adapte o modelo às suas necessidades, incluindo linhas e colunas adicionais na tabela ou acrescentando novas seções adaptadas ao seu projeto específico.

7. Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Acompanhe seus hábitos diários facilmente, segmentando-os e adicionando subtarefas aninhadas para uma organização eficiente com o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Diga adeus a uma agenda bagunçada e nunca mais pule uma tarefa diária com o Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp ! Esse modelo de tarefa amigável para iniciantes ajuda você a criar hábitos e a mantê-los por meio de subtarefas aninhadas, status e campos personalizados.

Crie uma lista de tarefas eficiente para cultivar hábitos, monitorar tarefas ou manter o controle dos lembretes diários usando os seguintes Custom Fields:

Você pode criar subtarefas para dividir seu dia em Manhã, Tarde e Noite. Em seguida, adicione subtarefas aninhadas para cada parte do dia para uma organização diária perfeita. Por exemplo, você pode criar uma subtarefa de Rotina matinal e adicionar tarefas como corrida, banho e café da manhã. 🌄

8. Modelo de relatório de fim de dia do ClickUp

Colete e avalie os relatórios de fim de dia da sua equipe para obter informações sobre o progresso do projeto com o modelo de relatório de fim de dia do ClickUp

Usando o relatório de fim de dia para qualquer projeto é uma maneira eficaz de as equipes transmitirem suas realizações e desafios ao encerrarem o dia de trabalho. 🔚

A Modelo de fim de dia do ClickUp ajuda você a coletar resumos do progresso diário de cada funcionário. Ele inclui autoavaliações para avaliar a produtividade, os atrasos e as tarefas futuras, para que você possa ter uma visão melhor do progresso de cada tarefa.

Peça aos membros da sua equipe que preencham e enviem o Formulário de relatório de fim de dia como a última tarefa do dia. Ele deve incluir a taxa de produtividade, um resumo do trabalho concluído e a porcentagem de conclusão da tarefa.

Todas as informações fornecidas pelos membros da equipe serão automaticamente registradas no Lista de relatórios diários view. Ela exibe todos os envios de acordo com a data de vencimento, permitindo que você revise os relatórios e faça as atualizações de status necessárias.

Abra a For Review List para encontrar os relatórios que estão aguardando revisões, classificados por departamento. Há também a visualização Daily Summary Table, que fornece uma visão geral concisa do desempenho dos membros da sua equipe em um determinado dia.

9. Modelo de registro de trabalho diário por WPS Template

Mantenha um registro registro diário de trabalho embora seja uma tabela simples pré-criada usando o modelo de registro de trabalho diário do WPS Template

Acompanhar o seu registro diário de trabalho é essencial para monitorar o progresso da tarefa, definir metas e abordar possíveis problemas encontrados ao longo do caminho. O Daily Work Record Template da WPS Template é o seu companheiro fácil de usar para fazer exatamente isso - no Google Sheets ou no MS Word.

Você pode editar o modelo diretamente no navegador da Web ou fazer o download e abri-lo no Excel. Preencha a tabela pré-projetada inserindo o nome da tarefa concluída, a data de conclusão e a quantidade de tempo gasto na tarefa. ⌚

Você também pode adicionar quaisquer problemas, obstáculos ou dificuldades enfrentados durante cada tarefa, bem como comentários ou observações dignas de nota.

O modelo é totalmente personalizável - você pode alterar cores, adicionar linhas e colunas e renomear campos. Além disso, escolha um estilo diferente de célula e tabela, adapte o tamanho da letra e a fonte ou use o recurso de formatação condicional para destacar células e incorporar ícones para melhor visualização de seu progresso.

10. Modelo de status de registro por Template.net

Acompanhe facilmente o registro de atividades diárias, independentemente da tarefa em questão, com o Log Status Template da Template.net

Se estiver procurando um modelo para várias finalidades, desde o gerenciamento de projetos até o monitoramento do desempenho e o acompanhamento de tarefas, o Log Status Template da Template.net será seu novo melhor amigo! 🧑‍🤝‍🧑

Disponível no Google Sheets e no MS Word, rastreie qualquer atividade que desejar preenchendo a tabela pré-criada com informações como o nome da atividade, a duração e as datas de início e término. Se desejar rastrear mais dados, você pode facilmente adicionar novas colunas para o status da tarefa e uma coluna de comentários para fornecer detalhes ou observações adicionais.

Modifique o modelo de plano de fundo para atender às suas necessidades, escolhendo na lista fornecida de imagens de plano de fundo. Personalize o contorno da tabela, o tamanho da letra, a fonte e a cor, e adicione novas tabelas ou seções de conteúdo conforme necessário.

O modelo está disponível para download em vários formatos, incluindo Word, Google Docs, Excel e PDF. Você também pode editá-lo diretamente no navegador, clicando na imagem do modelo.

Acompanhe as atividades diárias sem esforço com os modelos gratuitos de registro diário

Esses 10 modelos de registros diários gratuitos simplificarão o monitoramento de suas atividades diárias por meio de esboços pré-construídos que podem ser personalizados para combinar perfeitamente com o estilo da sua organização. Além disso, eles são fáceis de usar e não custam um centavo (ou consomem muito tempo para serem criados)! 🙌

Navegue pelo Biblioteca de modelos do ClickUp para encontrar uma seleção ainda mais ampla de modelos de registros diários e aproveitar seus fantásticos recursos para garantir que você esteja sempre em dia com sua programação diária.