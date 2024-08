12 melhores criadores de agenda gratuitos para aumentar a produtividade

Quando você não sabe o que vem a seguir, é praticamente impossível gerenciar seu tempo. Seja qual for a hora do almoço ou quando será a próxima reunião da equipe, é preciso evitar que as coisas se percam para manter o rumo.

E se você estiver na escuridão - ou chegando perto disso -, precisa colocar as mãos em um criador de agenda gratuito que o mantenha atualizado e informado.

Sejamos honestos por um segundo - a maioria de nós tem dificuldades com programações mensais ou mesmo semanais mais do que gostaríamos de admitir. Se você está cansado de perder minutos importantes do seu dia, pode se beneficiar seriamente de um programa gratuito de modelos de programação ou um construtor de programação simples.

Enquanto um cronograma de trabalho sólido é benéfica, assim como uma que o ajude a manter-se organizado em sua vida pessoal. A sensação de ausência de estresse das agendas personalizadas permite que você planeje, evite compromissos perdidos e seja realmente dono do seu calendário!

É por isso que compilamos uma lista dos nossos 12 criadores de agendas e modelos de agendas favoritos.

Antes de entrarmos nas melhores ferramentas para criar uma agenda, vamos dar uma rápida justificativa para usá-las ferramentas de produtividade no trabalho e em casa.

Benefícios de usar um criador de cronograma

Se a sua agenda semanal normalmente inclui várias tarefas, compromissos, reuniões ou eventos, ficar em dia com eles sem nenhum incômodo é uma tarefa fácil. Com nossas agendas de trabalho caóticas, tarefas importantes são esquecidas facilmente.

Um criador de cronograma de trabalho totalmente personalizável - ou até mesmo um aplicativo de horário de trabalho para uso pessoal - é uma ferramenta essencial para manter-se organizado e garantir que você respeite o tempo de todos. Ele também pode ajudá-lo com:

Alívio do estresse: Uma ferramenta totalmente personalizável para criar programações cria um senso de ordem e propriedade. É fácil combinar seu nível de energia, tempo e disponibilidade com as tarefas que precisam ser concluídas. Mantenha tudo em ordem para que você também esteja. E para os alunos, a inclusão dos horários das aulas em suas programações semanais proporciona o alívio de saber exatamente onde e quando estar.

Preparação para emergências: Com cronogramas personalizados, você identifica possíveis armadilhas antes que elas aconteçam. Você rapidamentepriorizar e retirar a prioridade de itens à medida que eles forem surgindo, evitando assim a estratégia de "borrifar e rezar".

Avaliação do progresso: Um bom criador de cronograma ajuda as tarefas cotidianas a parecerem mais familiares e menos cansativas. Familiarize-se mais com seu trabalho e suas atividades para melhorar sua execução e entender quanto tempo e esforço cada tarefa exige.

Acalmar os outros: Para o pessoal de serviços que envolve clientes ou consumidores, programações semanais detalhadas (especialmente aquelas que podem ser compartilhadas on-line) ajudam todos a ver sua programação. As pessoas se sentem melhor sabendo que você não está com compromissos duplos e que está disponível. Para os líderes de equipe, informe aos seus funcionários a sua programação diária caso eles precisem acrescentar algo de última hora. Caso contrário, você estará operando com um senso de urgência constante.

Os 12 melhores criadores de agenda gratuitos

Há um número suficiente de programadores disponíveis para fazer sua cabeça girar, mas encontramos as melhores ferramentas e modelos de programação para atender às suas necessidades específicas. E a melhor parte? Essas ferramentas não vão lhe custar nada! Zero. Nada!

Para ajudá-lo a selecionar o construtor de cronogramas correto, pergunte a si mesmo se a ferramenta:

Ajuda a manter-se conectado com amigos, familiares e membros da equipe

Organiza seu tempo disponível para que você seja mais produtivo

Permite o máximo de personalização com categorização de eventos e codificação por cores

Sincroniza-se perfeitamente em todos os seus dispositivos

Integra-se com seus aplicativos favoritos

_Registro de bateria, por favor

1. ClickUp

Arraste e solte tarefas na visualização de calendário do ClickUp

O ClickUp é um com a melhor classificação aplicativo de produtividade e o melhor criador de agendas on-line gratuito do mercado. Ele é usado por alguns dos mais equipes produtivas .

Seja você um gerente de projeto, um funcionário que gerencia tarefas ou um estudante que planeja um horário de aula, o ClickUp é um construtor de horários totalmente personalizável que o ajuda a ficar por dentro de tudo.

O ClickUp tem mais de 15 maneiras de visualizar sua agenda diária e sua carga de trabalho. Isso inclui Visualização do calendário do ClickUp que permite que você veja seu calendário por dia, semana ou mês para acompanhar projetos.

Visualize sua agenda diária em um nível mais alto ou aprofunde-se nos detalhes das tarefas.

Defina Recurring Tasks (Tarefas recorrentes) para agilizar seu trabalho, escolhendo a agenda de reuniões e visualizando-a em seu calendário no ClickUp

É simples usar filtros para mostrar apenas as tarefas que você precisa ver e o ClickUp também permite que você compartilhe seu calendário e suas agendas com qualquer pessoa. Se isso não é pura maravilha de agendamento, não sabemos o que é!

principais recursos do #### ClickUp

Modelos gratuitos do ClickUp para criação de agendas

contras do #### ClickUp

Não há recurso de exportação de painel... ainda

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece três planos de preços, incluindo um Free Forever Plan que permite membros e armazenamento ilimitados, além de 100 Mb de armazenamento em nuvem. Os planos pagos começam a partir de apenas US$ 7/mês por usuário.

Avaliações de usuários do ClickUp

G2 4.7/5: (4700+ avaliações)

(4700+ avaliações) Capterra: 4.7/5 (3071+ avaliações)

2. Planilhas Google

Modelo de programação via Planilhas do Google Para um pouco mais de potência, com foco na centralização e não no agendamento pessoal, Planilhas Google pode ser uma opção mais suave em vez de um gráfico em papel.

Sua interface de usuário é confiável e mantém a mesma linha minimalista e estável que o Google mantém em todos os seus produtos. Os modelos de cronograma gratuitos do Google permitem que você crie facilmente colunas e grades para preencher um cronograma de trabalho.

Prós do Google Sheets

Fácil de personalizar cronogramas para funcionários horistas

Confiável

Possui modelos de programação mensal e modelos de programação de aulas

Contras do Google Sheets

Difícil de acompanhar os detalhes das tarefas

A configuração inicial é manual e tediosa

Falta de um recurso de reagendamento de arrastar e soltar

Não há recursos adicionais além de uma planilha típica

Preços do Google Sheets

Sem custo para você com sua conta do Google.

Avaliações de usuários do Google Sheets

G2: N/A

N/A Capítulo: 4.7/5 (12100+ avaliações)

3. Asana

Via AsanaAsana é conhecida por seus recursos de gerenciamento de projetos, mas também inclui recursos de agendamento por meio de sua ferramenta de calendário de equipe. Use-a facilmente para organizar o cronograma diário da equipe ou para criar seu próprio cronograma - tudo dentro da Asana.

O recurso de linha do tempo não é inerentemente um criador de cronogramas, mas você pode listar suas tarefas e marcá-las na linha do tempo de acordo. Além disso, o recurso calendário de gerenciamento de projetos da Asana é somente leitura, o que significa que você não pode adicionar tarefas diretamente no calendário, o que cria um problema para alguns.

*A visualização do calendário do ClickUp entrou no chat*

Principais recursos da Asana

Dividir o trabalho do projeto em tarefas com responsáveis claros

Criar uma linha do tempo semelhante a um gráfico de Gantt on-line

Compartilhar o cronograma com os colegas de equipe

Acompanhe cada marco com uma atualização de status

Prós da Asana

Interface intuitiva e bem projetada

Mais fácil de usar do que uma planilha

A criação de calendários é simples

Contras da Asana

Não tem a funcionalidade de arrastar e soltar

Visualizações limitadas em comparação com ferramentas como o ClickUp

Preços da Asana

O recurso de linha do tempo da Asana está disponível sem custo. O plano premium começa em US$ 10,99 por usuário e por mês.

Avaliações de usuários da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 8800 avaliações)

4,3/5 (mais de 8800 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 11300 avaliações)

4. HubSpot

Via HubSpot Se você aceita muitas reuniões, a ferramenta de agendamento da HubSpot permite que você planeje melhor tudo no seu telefone. A criação de links de agendamento personalizados ajuda você a convidar pessoas ou mostrar sua disponibilidade para que elas saibam que você tem tempo suficiente para agendar.

Defina os dias exatos da semana em que você deseja estar disponível para reuniões e as horas do dia. Dessa forma, ninguém poderá agendar uma reunião com você fora do seu horário de trabalho.

Além disso, ao se inscrever no HubSpot Meetings, você obtém acesso ao banco de dados de CRM da HubSpot, que permite acompanhar seus contatos, definir tarefas, lembretes e armazenar notas de reunião .

Assim que alguém marca uma reunião por meio do seu link de agendamento personalizado, os detalhes de contato dessa pessoa são automaticamente adicionados ao seu Outlook ou Calendário do Google . Adivinhe para onde essas informações são finalmente enviadas? Isso mesmo: o banco de dados do HubSpot CRM.

Principais recursos da HubSpot

Link de agendamento personalizado e página de agendamento personalizável (logotipo, foto do rosto, paleta de cores)

Integração com o Office 365 ou o Google

Os links de reuniões em grupo permitem que os prospects agendem reuniões com mais de uma pessoa em sua organização

Perguntas de formulário personalizadas para fornecer contexto útil sobre seu contato antes da reunião real

Profissionais da HubSpot

Fácil de usar

Excelente para agendamento em diferentes fusos horários

É gratuito para sempre

É possível adicionar até 1 milhão de contatos ao banco de dados

A ferramenta de agendamento em si vem com várias ferramentas de vendas, serviços e marketing, como criador de formulários e bate-papo ao vivo, sem custo

Contras da HubSpot

A versão gratuita tem vantagens e opções limitadas

Planos pagos custam US$ 50/mês

Não há muitos modelos para escolher

Preços da HubSpot

A HubSpot tem um plano gratuito, que inclui um link de reunião personalizado, integração com o CRM da ferramenta e reuniões ilimitadas.

Avaliações de usuários da HubSpot

G2: 4,4/5 (mais de 8500 avaliações)

4,4/5 (mais de 8500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3300 avaliações)

5. Excel

Via ExcelO Excel é um bom criador de cronogramas usado por indivíduos e equipes.

O software permite dividir a planilha em diferentes seções, usar código de cores e formatação condicional para destacar quaisquer lacunas na programação, e criar um calendário semanal para sua equipe usar.

Procurando alguns modelos de agenda do Excel para ajudar a dar o pontapé inicial em sua jornada rumo à verdadeira produtividade? Não se preocupe, nós o ajudamos. Aqui estão os lista completa .

No entanto, fazer alterações em uma agenda no Excel não é exatamente uma tarefa fácil.

Depois de preencher um modelo de agendamento, você terá que criar outro e outro depois desse. Além disso, não há opção de transferência, o que significa que você terá que inserir novamente os detalhes da tarefa ao criar cada modelo.

Excel pros

Programa familiar com uma interface fácil de navegar

Uma grande variedade de modelos para criar sua própria agenda

Contras do Excel

As alterações são difíceis de executar

Falta de detalhes das tarefas

Modelo de programação diária difícil de usar em qualquer lugar

Preços do Excel

Há uma versão gratuita, mas você terá que desembolsar US$ 99 por ano para acessar o Microsoft Office 365.

Avaliações de usuários do Excel

G2: 4,7/5 (mais de 2200 avaliações)

4,7/5 (mais de 2200 avaliações) Capterra: 4.8/5 (17100+ avaliações)

7. Canva

Via Canva Qualquer pessoa que já tenha participado de projetos digitais provavelmente conhece o Canva. É uma ferramenta gratuita que as equipes usam para editar fotos, criar layouts e muito mais, tudo em uma plataforma fácil de usar.

O Canva também promete reunir suas programações semanais em um só lugar. Navegue por uma coleção de modelos de design incríveis e, em seguida, comece a personalizar o máximo ou o mínimo que desejar. Baixe seu novo design para impressão ou compartilhe-o com seus colegas diretamente do Canva.

Principais recursos do Canva

Personalize o design inicial ao máximo

Acesse uma biblioteca rica e integrada de ativos de design

Organize a agenda usando diretrizes ou linhas de grade

Mova elementos facilmente em vários modelos de cronograma

Profissionais do Canva

Design bonito e simples de começar a criar

Fácil de usar e criar itens para eventos da vida

Se você quiser uma versão impressa, é fácil criar uma imagem ou um arquivo PDF

Contras do Canva

Falta de detalhes de tarefas

Falta de funcionalidade em movimento

Preços do Canva

Tem um plano gratuito para sempre, e o plano profissional começa em US$ 54/por usuário por ano.

Avaliações de usuários do Canva

G2: 4,7/5 (3500 avaliações)

4,7/5 (3500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (9700 avaliações)

Check out these_ **Alternativas ao Canva !

7. Nomear.ly

Via Nomear.ly O Appointly é um criador de agenda exclusivo e funciona como um widget para que você tenha controle total da sua agenda desde o início.

Ao contrário de outros modelos e criadores de agenda, o Appointly também atende àqueles que não têm um site. A ferramenta fornece um subdomínio distinto que permitirá que você crie sua própria página de agendamento.

Crie uma guia em seu Facebook por meio do Appoint.ly, que os clientes podem usar para agendar eventos rapidamente e em qualquer lugar.

Embora seja uma boa opção para um criador de agendamentos, não é uma opção adequada para criar e organizar vários agendamentos, o que pode ser um obstáculo para outras pessoas.

Principais recursos do Appoint.ly

Agende reuniões por meio de links compartilhados

Compartilhe facilmente um calendário com colegas de trabalho ou clientes

Sincroniza com todos os principais calendários, incluindo iCloud, Office 365 e Outlook

Evite problemas de agendamento com a sincronização de fuso horário

Prós do Appoint.ly

Fácil de configurar e usar

Reverte automaticamente para diferentes fusos horários ao agendar compromissos

Contras do Appoint.ly

Os links não podem ser personalizados de acordo com o fuso horário

É difícil fazer agendamentos de grupos

Não funciona bem para criar um cronograma de aulas para os alunos

Preços do Appoint.ly

Gratuito para uso pessoal. O plano profissional começa em US$ 8/usuário por mês.

Avaliações de usuários do Appoint.ly

G2: 4,4/5 (13 avaliações)

Capterra: 3,3/5 (3 avaliações)

8. Google Keep

Via Google KeepGoogle Keep é conhecido principalmente como um aplicativo de anotações, mas pode funcionar como seu criador de agenda dedicado. Com o Google Keep, você pode utilizar uma poderosa interface em branco para digitar ou desenhar (mesmo com uma caneta stylus) para obter uma escrita natural.

Defina lembretes dentro do aplicativo para solicitar que você inicie uma tarefa em um horário específico ou coloque um título em sua nova agenda e volte para uma agenda salva mais tarde.

Principais recursos do Google Keep

Defina lembretes para suas agendas

Usar recursos de lista de verificação para rastrear tarefas

Deixar lembretes de voz

Fixar agendas

Profissionais do Google Keep

Fácil de usar

Totalmente gratuito

Suporta comandos de voz

Contras do Google Keep

Não é possível compartilhar um grupo de agendas

Não é possível definir status para diferentes estágios de uma tarefa

Não há recursos de modelo de agenda

Muito espaço em branco para começar

Preços do Google Keep

Esse criador de agendas on-line está disponível gratuitamente com uma conta do Google.

Avaliações do Google Keep

G2: 4,5/5 (mais de 1220 avaliações)

4,5/5 (mais de 1220 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 70 avaliações)

9. Calendly

O Calendly se integra facilmente ao ClickUp e a outros aplicativos

O Calendly é uma ferramenta excelente e inteligente para marcar reuniões e compartilhar sua disponibilidade com outras pessoas. Essa ferramenta é particularmente incrível se o seu principal objetivo for dar visibilidade aos seus horários disponíveis para que contatos externos possam solicitar e agendar horários para você.

No entanto, essa ferramenta não permite que você planeje fora da sua agenda e funciona melhor como uma integração ao seu calendário. A versão gratuita do Calendly é mais voltada para indivíduos do que para equipes. Mesmo que você pudesse atribuir várias pessoas a um espaço, ainda assim seria difícil gerenciar, pois esse não é o uso pretendido da ferramenta.

Principais recursos do Calendly

Crie regras simples para definir suas preferências de disponibilidade

Envie seu link aos convidados ou incorpore sua agenda em seu site

Agende os calendários de sua equipe para eventos que você organiza em conjunto com outras pessoas

Prós do Calendly

Fácil de adicionar o Calendly a seu e-mail ou site

Integração com o Calendly com várias ferramentas, como ClickUp e Slack

Pode trabalhar com uma programação semanal

Contras do Calendly

Pode ser complicado para os convidados se conectarem

Não há modelo de agenda para usar ou imprimir

Não é possível obter um arquivo PDF de sua programação finalizada

Preços do Calendly

O Calendly tem um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 8/usuário por mês.

Avaliações de usuários do Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 1330 avaliações)

4,7/5 (mais de 1330 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2300 avaliações)

10. Programador de turnos

Via Por turnos Embora o Shiftly não seja necessariamente um criador de horários pessoais on-line gratuito, essa ferramenta oferece uma interface interativa de escala de serviço para funcionários e empregadores. Essa ferramenta simplifica para os funcionários a definição de horários para turnos com o simples clique de um botão.

Depois que eles selecionam seus horários preferidos, os líderes de equipe recebem instantaneamente as informações e o Shiftly cria automaticamente uma escala de turnos para a semana seguinte.

O Shiftly também permite que você visualize, exporte e compartilhe as escalas com outras pessoas. No entanto, o Shiftly não se integra a outros calendários e planejadores de escalas.

Principais recursos do Shiftly

Controle a disponibilidade da equipe

Compartilhar, enviar e imprimir escalas de serviço

Envie notificações automáticas de turnos e mensagens personalizadas para a equipe

Verificar os turnos dos funcionários a qualquer momento

Editar, visualizar e organizar escalas de serviço

Prós do Shiftly

Ótimo para equipes que trabalham com turnos variáveis

As visualizações de programação semanal são fáceis para as equipes

Simples de programar, alterar, salvar ou editar turnos

Ideal para gerenciamento de turnos nos finais de semana

Contras do Shiftly

Além dos turnos, não é uma verdadeira ferramenta de negócios para programações

Não há modelo de programação para usar

Não é a melhor opção para impressão

Preços do Shiftly

Tem um plano gratuito (para até 5 funcionários), e o plano profissional começa em US$ 4/funcionário por mês (para 6 a mais de 200 funcionários)

Avaliações de usuários do Shiftly

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

11. Doodle

Via Doodle O Doodle é um criador de agendas on-line gratuito, super simples e eficiente. Tanto indivíduos quanto equipes podem usá-lo para todas as suas necessidades de criação de agenda, seja para eventos da vida ou reuniões de trabalho. Simplesmente bloquear determinados horários do dia ou designe os membros da sua equipe para horários do dia.

Os membros da equipe também podem listar quais dias e horários funcionam e quais não funcionam, o que facilita a visualização da disponibilidade da agenda de todos a qualquer momento.

principais recursos do #### Doodle

Utilize enquetes para que os participantes votem em seus horários de reunião preferidos

Escolha entre várias visualizações, incluindo a visualização do mês e a visualização da programação semanal

Conecta-se ao Google Calendars, Office 365, iCal e Outlook

Adicione links do Zoom automaticamente a qualquer reunião

Doodle pros

Ferramenta de negócios muito simples e fácil de usar

Suporta vários fusos horários para planejamento em todo o mundo

Os usuários podem criar enquetes ocultas em que os participantes não podem ver os resultados dos outros

contras do #### Doodle

É um pouco complicado carregar e criar um calendário pessoal no Doodle

Não há modelo de agenda real disponível

Preços do Doodle

É um criador de agendas gratuito com planos pagos a partir de US$ 6/usuário por mês.

Avaliações de usuários do Doodle

G2: 4,4/5 (mais de 2000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.200 avaliações)

12. Calendarpedia

Via Calendarpedia Se você estiver procurando modelos de agenda simples com blocos de texto vazios que possam ser impressos, a Calendarpedia tem muitas opções de calendário. Se você precisa de uma programação de exercícios físicos, um plano de negócios ou modelos de reuniões semanais, há muitas opções básicas para imprimir e usar. Mas se você estiver procurando um modelo integrado para salvar ou cursar, essa não será a melhor opção para você.

Profissionais de papel e caneta

Totalmente gratuito

Fácil de usar e criar

Claro e simples de seguir

Ótimo para vários modelos

Uma das melhores opções para impressão

Contras da caneta e do papel

Pode ser perdido ou trocado

Difícil de compartilhar com os membros da equipe

Não é fácil salvar ou criar anotações adicionais

Preço da caneta e do papel

Esses modelos não custam nada além do que você gasta para imprimir (ou seja, tinta e papel)

