Testamos as 10 melhores alternativas e concorrentes do Microsoft Outlook em 2024

Cadeias intermináveis de e-mails, caixas de entrada lotadas e desorganização de calendários - é o suficiente para fazer qualquer pessoa desejar pombos-correio. Entretanto, obter uma ferramenta robusta de gerenciamento de e-mail é uma opção mais prática.

Uma sistema de gerenciamento de e-mail pode organizar e organizar o fluxo constante de e-mails em sua caixa de entrada. Você provavelmente está usando o Microsoft Outlook para isso.

Embora seja uma opção popular para muitos, especialmente para os usuários do Microsoft Office, ele tem limitações. Os usuários do Outlook consideram sua interface desafiadora e, às vezes, apresenta atrasos e falhas, causando interrupções na produtividade. Além disso, sua função de pesquisa geralmente é insuficiente.

Sei que você está em busca de outras opções para comunicação empresarial . Então, fiz a parte difícil e criei a lista perfeita para suas necessidades.

Explore nossas 10 principais alternativas ao Outlook em 2024. De recursos a preços e avaliações, abordei tudo para que você possa escolher um cliente de e-mail que simplifique seu gerenciamento de e-mail.

O que você deve procurar nas alternativas ao Microsoft Outlook?

Está curioso para saber o que procurar em um sistema de gerenciamento de e-mail? Aqui estão alguns dos principais recursos a serem considerados antes de escolher o provedor de e-mail certo:

Caixas de entrada unificadas: A ferramenta deve combinar e-mails de todas as suas contas e categorizá-los com eficiência

A ferramenta deve combinar e-mails de todas as suas contas e categorizá-los com eficiência Respostas salvas: Ela deve permitir que você crie respostas prontas para e-mails queeconomizam tempo e agilizam as respostas dos clientes. Elas ajudam a manter uma mensagem unificada durante eventos como interrupções e lançamentos de novos produtos

Fluxos de trabalho automatizados: Uma ferramenta que organiza automaticamente as tarefas em vez de marcar manualmente os e-mails ou atribuir conversas torna as equipes mais eficientes

Uma ferramenta que organiza automaticamente as tarefas em vez de marcar manualmente os e-mails ou atribuir conversas torna as equipes mais eficientes Perfis de clientes: A ferramenta deve permitir que você acesse dados relevantes sobre remetentes de e-mail para assistência imediata

Integrações: O software que oferece integrações com mais aplicativos ajuda a colaborar em tarefas com vários membros da equipe

O software que oferece integrações com mais aplicativos ajuda a colaborar em tarefas com vários membros da equipe Ferramentas de IA: As ferramentas de gerenciamento de e-mail que ajudam na ortografia, gramática, tradução e até mesmo na elaboração de respostas iniciais facilitam sua carga de trabalho. Recursos como uma caixa de entrada inteligente ou uma caixa de entrada dividida são ótimos complementos

As ferramentas de gerenciamento de e-mail que ajudam na ortografia, gramática, tradução e até mesmo na elaboração de respostas iniciais facilitam sua carga de trabalho. Recursos como uma caixa de entrada inteligente ou uma caixa de entrada dividida são ótimos complementos **Segurança: a proteção de informações confidenciais contra ataques de phishing e outras ameaças é crucial em uma alternativa ao Microsoft Outlook

Gerenciamento de tarefas: A ferramenta deve criar, rastrear e gerenciar tarefas com um gerenciador de tarefas integrado

A ferramenta deve criar, rastrear e gerenciar tarefas com um gerenciador de tarefas integrado Gerenciamento de calendário: Deve agendar compromissos, definir lembretes e ajudá-lo a visualizar sua agenda facilmente

As 10 melhores alternativas ao Microsoft Outlook para usar em 2024

Aqui está nossa lista das 10 melhores alternativas ao Microsoft Outlook que você pode usar para gerenciar sua comunicação por e-mail.

1. ClickUp - Melhor para gerenciamento de e-mail

Gerencie e-mails com o ClickUp

Confiado por equipes em todo o mundo, E-mails do ClickUp é um aplicativo de e-mail de plataforma única que permite enviar e receber e-mails sem sair do espaço de trabalho colaborativo do ClickUp.

Anexe arquivos e listas de tarefas, vincule e-mails a tarefas e estruture suas conversas.

Gerencie melhor sua caixa de entrada configurando a automação personalizada no ClickUp Emails

Aumente sua produtividade com automatizando seus e-mails e tarefas por meio de acionadores personalizados com base em campos, envios de formulários ou eventos de tarefas. Gerar itens de ação de e-mails de clientes, tíquetes, bugs e muito mais, economizando tempo e esforço de todos.

O ClickUp não é apenas uma caixa de entrada; é uma ferramenta abrangente ferramenta de gerenciamento de e-mail . Ela pode se integrar aos principais clientes de e-mail, como Gmail, Office 365 e IMAP, e vem com mais de 15 exibições personalizáveis para rastrear e organizar todas as suas mensagens.

Faça o download deste modelo

Se você se sente mais confortável com modelos, considere usar Modelo de marketing por e-mail do ClickUp para obter respostas mais rápidas e maior consistência. Você pode contar com esse modelo para programar mensagens, automatizar e-mails e acompanhar o progresso.

Faça o download deste modelo

E, se estiver querendo criar uma campanha de e-mail, Modelo de campanha de e-mail do ClickUp faz a maior parte do trabalho para você. Ele foi criado especialmente para ajudá-lo a planejar e criar campanhas bem-sucedidas, ver o desempenho de seus e-mails e aprimorá-los para obter o máximo impacto.

Esse modelo ajuda você a economizar tempo, pois oferece um design pronto para sua campanha de e-mail. Basta adicionar e atualizar o conteúdo e você estará pronto para começar.

Responda com o ClickUp AI quando você receber um e-mail

E, se você preferir não perder tempo redigindo e digitando conteúdo de e-mail, deixe o ClickUp A IA faz o trabalho pesado e cria e-mails e respostas para você. Automatize a criação de e-mails e gere resumos, esboços, tópicos de e-mail e outros conteúdos em segundos.

O ClickUp AI também o ajudará com ideias de marketing por e-mail para sua próxima campanha.

Melhores recursos do ClickUp

Use mais de 15 exibições personalizáveis (incluindo oExibição de tabela no ClickUp) para monitorar e organizar seu trabalho

Atribua tarefas a vários membros da equipe diretamente dos e-mails e gerencie melhor as interações com os clientes

Economize tempo com modelos de e-mail e respostas predefinidas

Gerar rapidamente resumos, notas de reunião e outros conteúdos usando a IA do ClickUp

Integre o ClickUp com seus aplicativos de e-mail preferidos, como Gmail, IMAP e Office 365

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem precisar de assistência inicial para navegar corretamente na plataforma

Os usuários podem sofrer atrasos técnicos ocasionais com alguns recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

: Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços ClickUp AI está disponível para todos os planos pagos por US$ 5 por membro

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Thunderbird - A melhor ferramenta de e-mail de código aberto

via Thunderbird O Thunderbird é um cliente de e-mail gratuito e uma alternativa popular ao Outlook. Criado pela Fundação Mozilla, é um cliente de e-mail de código aberto com uma interface amigável. Ele ajuda a gerenciar e-mails com recursos como filtragem e rotulagem, suporte a várias contas e um calendário integrado.

O Thunderbird se concentra na segurança com recursos importantes, como criptografia e ferramentas antiphishing. Você também pode personalizá-lo com add-ons para obter mais funções.

É fácil de usar e funciona com clientes de e-mail populares, como Gmail e Yahoo, o que o torna útil para necessidades pessoais e comerciais.

Melhores recursos do Thunderbird

Integração de ferramentas de produtividade, como calendário, gerenciamento de tarefas e bate-papo no e-mail

Alternar facilmente entre as guias para um gerenciamento eficiente dos e-mails

Localize o e-mail exato que você está procurando usando ferramentas poderosas de filtragem e linha do tempo

Economize tempo criando e usandomodelos de e-mail* Receba atualizações automáticas para diferentes plataformas em mais de 40 idiomas

Limitações do Thunderbird

Restritivo para usuários acostumados a sistemas de e-mail baseados em nuvem

Falta de integração com ferramentas de comunicação populares, como o Slack

Consome muito tempo e reduz o desempenho do PC

Preços do Thunderbird

Gratuito

Avaliações e resenhas do Thunderbird

G2: 4.3/5 (mais de 300 avaliações)

4.3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

3. BlueMail - O melhor para e-mail entre plataformas

via BlueMail O BlueMail é um aplicativo de calendário e cliente de e-mail multiplataforma que pode gerenciar contas de e-mail ilimitadas, combinando-as em pastas unificadas.

Ele é equipado com uma IA acionada por ChatGPT, clusters para agrupar e-mails e um calendário integrado para manter uma caixa de correio sem bagunça e promover a produtividade .

Enquanto isso, seu recurso de sincronização permite fácil backup, restauração e transferência segura de contas e configurações entre dispositivos novos e antigos.

Melhores recursos do BlueMail

Agregue e-mails de várias contas em uma caixa de entrada unificada fácil de gerenciar

Organize os e-mails por remetente, criando uma visão centrada nas pessoas para um melhor controle

Agende eventos diretamente no calendário de e-mail

Priorizar e-mails com o Later Board e melhorar o gerenciamento de tarefas

Limitações do BlueMail

Às vezes, os e-mails ficam presos na caixa de saída e não são enviados

Falta rastreamento de e-mails e recibos de leitura

Preços do BlueMail

Padrão: Gratuito

Gratuito BlueMail Plus: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Business Pro: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

BlueMail avaliações e comentários

G2: 4,3/45 (mais de 40 avaliações)

4,3/45 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

4. Mailspring - Melhor para usuários IMAP e Office 365

via MailSpring Se estiver procurando uma alternativa rápida e eficiente para o Outlook que coloque todas as suas contas IMAP e do Office 365 em um só lugar, o Mailspring seria ideal. Ele adiciona recursos úteis como atalhos, rastreamento de links e recibos de leitura, mesmo que sua conta não tenha suporte integrado.

Diferente de outras alternativas para o Microsoft Outlook, o Mailspring prioriza a unificação de e-mails. Ele apresenta ferramentas para organizar sua caixa de entrada incluindo modelos de resposta rápida e perfis de contato detalhados com base no histórico de comunicação.

O Mailspring também fornece insights sobre sua atividade de e-mail por meio da guia Activity (Atividade), detalhando os e-mails recebidos e mostrando os horários de pico e as taxas de clique/abertura das mensagens rastreadas.

Melhores recursos do Mailspring

Gerencie facilmente várias contas de e-mail e suas caixas de entrada em um único local

Use a função de pesquisa robusta do Mailspring para encontrar rapidamente o que você precisa

Melhore sua comunicação com a detecção automática de verificação ortográfica, localização para mais de 60 idiomas e tradução automática

Rastreie quando suas mensagens são lidas para fazer um acompanhamento oportuno

Limitações do Mailspring

Problemas frequentes de sincronização causam atrasos, especialmente ao descartar e-mails

Integração limitada com aplicativos relacionados a e-mail

Preços do Mailspring

Gratuito

Pro: $8/mês

Avaliações e opiniões sobre o Mailspring

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

5. Helpwise - Melhor para comunicação com o cliente

via Ajuda Como uma ferramenta fácil de usar comunicação com o cliente a plataforma Helpwise centraliza as consultas dos clientes em um único local usando uma caixa de entrada universal. Seus recursos de automação e colaboração melhorarão a maneira como você lida com as comunicações com os clientes.

Essa plataforma de gerenciamento de e-mail ajuda as equipes de suporte, vendas e atendimento ao cliente a trabalharem juntas em e-mails compartilhados, tornando a abordagem das conversas mais fácil e eficiente.

Como uma alternativa robusta ao Outlook, ela oferece recursos extras, como uma central de ajuda de autoatendimento para reduzir as perguntas recebidas, chatbots para suporte rápido e respostas salvas para lidar com perguntas repetitivas.

Melhores recursos do Helpwise

Envie e-mails no horário de sua preferência por meio de agendamento flexível

Lide com eficiência com o chat ao vivo e outras consultas em um único hub colaborativo

Atribua automaticamente as conversas à sua equipe usando a atribuição inteligente

Obtenha atualizações regulares de software para aprimoramentos contínuos

Limitações do Helpwise

Projetado principalmente para atendimento ao cliente, pode não ser adequado para outras finalidades

Alguns usuários relataram problemas com a função de pesquisa

Preços da Helpwise

Standard: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Premium: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Avançado: US$ 49/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Helpwise

G2: 4,5/5 (mais de 155 avaliações)

4,5/5 (mais de 155 avaliações) Capterra: 4,7/5 (20+ avaliações)

6. Mailbird - O melhor para freelancers

via Correio eletrônico O Mailbird é um cliente de e-mail baseado no Windows que ajuda a gerenciar várias contas de e-mail e aplicativos móveis, tudo em um só lugar.

Com o Mailbird, você pode criar um espaço de trabalho combinando várias contas de outros provedores de e-mail, como Gmail, Yahoo Mail e Office 365. Além disso, ele inclui aplicativos de mídia social e produtividade. Isso o torna a alternativa ideal ao Outlook para freelancers ou proprietários de pequenas empresas que lidam com várias contas de trabalho ou canais de comunicação.

O Mailbird também apresenta o escrita de e-mail usando o ChatGPT para aumentar a velocidade e a precisão na criação de mensagens de saída.

Melhores recursos do Mailbird

Personalize a aparência, a sensação e a organização do Mailbird de acordo com suas preferências

Localize facilmente e-mails, anexos e contatos com a função de pesquisa

Acompanhe quando os destinatários abrem seus e-mails

Conecte seus e-mails com serviços populares como Google Calendar e Dropbox

Limitações do Mailbird

Os usuários relataram que a versão mais recente apresenta bugs e é cara

O uso intensivo de recursos da CPU pode levar a falhas aleatórias

Preços do Mailbird

Versão básica: Uso gratuito

Uso gratuito Pessoal: $49,50 por usuário (cobrado uma única vez)

$49,50 por usuário (cobrado uma única vez) Empresarial: US$ 99,75 por usuário (cobrado uma única vez)

US$ 99,75 por usuário (cobrado uma única vez) Pessoal: US$ 2,28/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 2,28/mês por usuário (cobrado anualmente) Empresarial: US$ 4,03/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e opiniões sobre o Mailbird

G2: 3,8/5 (mais de 80 avaliações)

3,8/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,4/5 (370+ avaliações)

7. Shift - Melhor aplicativo para desktop

via Mudança Ao contrário de outros concorrentes, o Shift é uma alternativa ao Outlook para desktop que organiza suas guias, aplicativos e favoritos importantes em um local central, melhorando a colaboração da equipe.

Os recursos de e-mail do Shift são a razão pela qual ele conseguiu um lugar em nossa lista. Ele combina todos os seus e-mails e conecta várias contas, como Gmail, Outlook e Office 365. Ele também funciona com o iCloud e o Yahoo Mail. Você pode acessar facilmente suas contas do Mail, Google Calendar e Google Drive com um único clique.

Você também pode configurar notificações para cada caixa de entrada da maneira que desejar, e o Shift mantém tudo sincronizado em diferentes dispositivos para que você possa continuar seu trabalho sem problemas.

Melhores recursos do Shift

Personalize suas configurações de notificação para cada caixa de entrada como desejar

Organize todas as suas guias, aplicativos e favoritos em um único espaço de trabalho

Use a função de pesquisa para encontrar itens em suas contas de e-mail, calendário e unidade

Alternar facilmente entre vários aplicativos sem precisar fazer login ou sair repetidamente

Limitações do Shift

Os usuários relataram bugs e problemas de desempenho

Uso excessivo de memória que reduz a velocidade da CPU

Preços da Shift

Básico: Gratuito

Gratuito Avançado: $149/ano

$149/ano Teams: $149/ano por usuário

Shift avaliações e comentários

G2: 3,6/5 (mais de 60 avaliações)

3,6/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

8. Proton Mail - O melhor para segurança e privacidade

via Correio eletrônico do Proton O Proton Mail é uma das principais alternativas ao Outlook para empresas que valorizam a segurança e a privacidade nas comunicações por e-mail. É um serviço de e-mail altamente seguro, baseado na Suíça, com criptografia de ponta a ponta e tecnologia de código aberto, o que lhe garante mais controle sobre seus dados.

O serviço enfatiza a segurança e a facilidade de uso, com navegação fácil e extras como domínios personalizados, serviços de VPN e calendários. Comprometido com a privacidade do usuário, ele segue rigorosamente uma política de não registro (no-logging) e está em conformidade com as robustas leis de privacidade suíças.

Acessível em várias plataformas, você pode usar o Proton Mail em qualquer dispositivo.

Os melhores recursos do Proton Mail

Use criptografia de ponta a ponta e VPN para manter seus e-mails privados

Personalize e automatize sua caixa de entrada de acordo com suas preferências

Fique protegido contra ataques de phishing e vigilância em massa

Impeça as empresas de monitorar as atividades de e-mail com rastreadores invisíveis

Cancele a assinatura de boletins informativos com um único clique

Agende eventos com o calendário integrado do Proton

Limitações do Proton Mail

Não há servidores SMTP/IMAP para domínios personalizados

Não há filtragem automática de e-mails promocionais em uma guia separada

Preços do Proton Mail (para empresas)

Email Essentials : uS$ 6,99/mês por usuário

: uS$ 6,99/mês por usuário Business: $10,99/mês por usuário

$10,99/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Proton Mail avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

4,4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

9. Gmail - Melhor para usuários do Google Workspace

via Gmail O Gmail, sistema de gerenciamento de e-mail do Google, é uma solução segura e amplamente adotada, conhecida por sua confiabilidade e design fácil de usar. Você pode usar o Gmail sozinho ou como parte do Google Workspace, que oferece recursos comerciais adicionais.

O Google Workspace (antigo G Suite) é uma plataforma baseada em nuvem que armazena dados de forma segura nos servidores do Google, acessíveis a partir de qualquer dispositivo com conexão à Internet.

Seu plano Business Starter garante um tempo de atividade de 99,9% e tem recursos avançados como Smart Reply e Smart Compose para melhorar as interações de e-mail.

Integrado a ferramentas como Google Drive, Google Agenda e Google Docs, a popularidade do Gmail se deve ao seu acesso gratuito e a recursos úteis como etiquetagem, filtros de spam, gerenciamento de contatos, compartilhamento de arquivos e comunicação em tempo real por meio de bate-papo.

Melhores recursos do Gmail

Hospede os e-mails de sua empresa sem precisar aprender um novo sistema

Organize seus e-mails de forma estratégica por meio do agrupamento de conversas do Gmail

Otimize o foco, pois o Gmail destaca automaticamente as mensagens importantes

Acesse os e-mails da empresa sem esforço no aplicativo do Gmail, que é ideal para usuários do ecossistema do Google

Experimente o armazenamento 2x, sem anúncios, acesso ao suporte e e-mails de grupo ilimitados como parte dos planos pagos

Limitações do Gmail

As ferramentas de filtragem podem classificar erroneamente mensagens importantes como Spam e mover automaticamente essas mensagens para a pasta Spam

A sincronização de e-mails com ferramentas de terceiros pode ser difícil

Preços do Gmail

Business Starter: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Business Standard: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Gmail ratings and reviews

G2: 4,6/5 (como parte do Google Workspace, mais de 42.000 avaliações)

4,6/5 (como parte do Google Workspace, mais de 42.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 11.700 avaliações)

10. Front - Melhor caixa de entrada compartilhada

via Frente O Front reinventa o gerenciamento de e-mail, combinando a eficácia de um help desk com a natureza familiar do e-mail. Ele usa fluxos de trabalho automatizados e colaboração em tempo real para evitar a rotatividade, aumentar a retenção e estimular o crescimento dos clientes.

O Front reúne caixas de entrada compartilhadas e diferentes canais de comunicação em uma única interface. O principal objetivo é reunir as mensagens recebidas, incluindo chamadas telefônicas, e-mails de várias contas de e-mail, mídias sociais e mensagens de texto.

Você também pode marcar membros específicos, encaminhar mensagens com eficiência e rastrear respostas e conversas para melhorar o atendimento ao cliente e a comunicação.

melhores recursos do #### Front

Conecte-se a aplicativos populares, como o Slack, por meio de mais de 50 integrações

Economize tempo automatizando tarefas repetitivas e criando fluxos de trabalho personalizados

Centralize os canais de comunicação e permita a colaboração de tarefas em tempo real

Acompanhe as principais métricas e meça o desempenho por meio dos insights do Front

Limitações do Front

Desempenho lento do aplicativo com um alto volume de conversas

O plano Starter não tem integrações essenciais para a maioria das empresas, como CRM ou plataformas de gerenciamento de projetos

Preços do Front

Starter: US$ 19/assento/mês (cobrado anualmente, incluindo de 2 a 10 assentos)

US$ 19/assento/mês (cobrado anualmente, incluindo de 2 a 10 assentos) Growth: US$ 59/sessão/mês (cobrado anualmente com um mínimo de 2 estações)

US$ 59/sessão/mês (cobrado anualmente com um mínimo de 2 estações) Scale: $99/sala/mês (cobrado anualmente com um mínimo de 20 estações)

$99/sala/mês (cobrado anualmente com um mínimo de 20 estações) Premier: $229/assento/mês (cobrado anualmente com um mínimo de 50 assentos)

$229/assento/mês (cobrado anualmente com um mínimo de 50 assentos) Add-ons: Disponíveis para todos os planos com custos adicionais

Front avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 250 avaliações)

Transforme sua experiência de e-mail com as alternativas ao Outlook

Os e-mails são essenciais para interações comerciais produtivas. Mas com alguns milhares de e-mails não lidos em nossas caixas de entrada todos os dias, é necessário encontrar um sistema de gerenciamento de e-mail que nos dê confiança e não ansiedade.

E ninguém se encaixa melhor do que o ClickUp, o aplicativo completo que pode gerenciar tudo, de e-mails a projetos e tarefas, tudo no mesmo espaço de trabalho.

Com seu design intuitivo e um conjunto abrangente de ferramentas, o ClickUp pode acompanhar todos os tipos de negócios sem esforço. Registre-se no ClickUp hoje gratuitamente e chegue ao Inbox Zero muito mais rápido!