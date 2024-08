As 10 principais alternativas e concorrentes do Coda em 2024 (recursos, preços)

É seguro dizer que todos nós já tivemos problemas com documentos no passado.

Seja para organizá-los, para garantir que todos os dados estejam no lugar certo ou até mesmo para compartilhá-los, a colaboração com documentos envolve muitas coisas.

Se ao menos houvesse uma maneira de acabar com todos esses problemas..

Conheça o Coda.

O Coda afirma ser a próxima geração de documentos que "reúne as equipes", combinando os melhores recursos de um documento e de uma planilha em um único software.

Mas se você já estiver procurando por Alternativas ao Coda se você sabe que essa combinação não está funcionando para você.

Para começar, o Coda exige que você gerencie as tarefas manualmente.

Isso seria ótimo se você estivesse procurando um projeto de arte legal, mas para o gerenciamento de tarefas?

Não tanto.

Não se preocupe, pois estamos aqui para você.

Neste artigo, discutiremos quatro motivos pelos quais você precisa de alternativas ao Coda e as 10 principais alternativas ao Coda que podem facilmente superar suas desvantagens.

Estamos realmente falando sério quando dizemos que estamos aqui para você. 🤝

Razões pelas quais você precisa de alternativas ao Coda

Coda fornece alguns processamento de texto funções de processamento de texto, planilha e banco de dados que podem ser combinadas para criar documentos avançados.

Mas usar um documento não é o que vem à sua mente quando você deseja gerenciar várias tarefas e projetos.

Aqui estão quatro motivos pelos quais você deve procurar alternativas melhores ao Coda:

1. Gerenciamento manual de tarefas O Coda oferece um modelo embutido para gerenciamento de tarefas.

Mas é só isso.

Nenhum outro recurso de gerenciamento de tarefas está prontamente disponível para uso.

Por exemplo, você pode incorporar a priorização e a dependências de tarefas em seu documento, mas você teria que criá-las manualmente.

E, como se isso não fosse decepcionante o suficiente, você também teria que fazer uma boa parte da codificação.

Sigh. 😔

2. Sem funcionalidades de painel ou relatórios

Imagine isso.

É uma manhã de segunda-feira. Sua equipe está muito dispersa.

Você quer verificar rapidamente quem está trabalhando em quê e determinar como gerenciar os próximos projetos. Um relatório abrangente de produtividade seria uma bênção neste momento.

Você faz login no seu espaço de trabalho do Coda e percebe que ele também não tem um painel de controle do projeto nem qualquer funcionalidade de relatório embutida. A situação é hipotética, mas nos sentimos mal por você. 😟

3. Sem aplicativo para desktop

Sabemos o que você está pensando.

Um aplicativo para desktop é um recurso bastante básico, certo?

Infelizmente, o Coda não tem um.

Você terá que usá-lo como um aplicativo da Web, que funciona como um site, totalmente dependente da sua conexão com a Internet.

4. Não é adequado para o gerenciamento de projetos

O Coda não é adequado para o gerenciamento de projetos.

Ele é basicamente uma planilha de documentos sofisticada (documento + planilha) com uma curva de aprendizado acentuada e personalizações excessivas.

Phoebe não tinha o "pla" para o "plano"

Parece que o Coda Docs não tem o "pro" para "gerenciamento de projetos"

Dito isso, é hora de explorar as melhores alternativas ao Coda.

10 melhores alternativas ao Coda em 2024

Analisaremos dez alternativas ao Coda, juntamente com seus principais recursos, preços e classificações, para descobrir qual delas funciona melhor para suas necessidades.

1. ClickUp

Vários membros da equipe editando um documento ao mesmo tempo no ClickUp Docs

O ClickUp é uma poderosa ferramenta de produtividade tudo-em-um. O ClickUp é conhecido por seu rico conjunto de recursos totalmente personalizáveis, incluindo um editor de documentos para criar tudo, desde simples listas de tarefas até wikis detalhados, e depois conectá-los diretamente ao seu fluxo de trabalho.

Projetado com a colaboração em mente, o ClickUp tem recursos como bate-papo em tempo real e fluxos de trabalho automatizados, para que sua equipe esteja sempre na mesma página.

Além disso, o ClickUp permite vincular tarefas a qualquer coisa, desde outros documentos do ClickUp até fontes externas, para que você possa sincronizar de forma rápida e fácil com aqueles que ainda não estão usando o ClickUp.

Principais recursos do ClickUp

Documentos do ClickUp : mantenha o controle de todos os documentos do seu projeto em um só lugar. O ClickUp Docs mantém todas as suas informações importantes organizadas, facilmente acessíveis e sempre atualizadas, para que você possa aproveitar ao máximo o conhecimento da sua equipe.

ClickUp AI : O ClickUp AI redigirá um e-mail, escreverá uma postagem de blog e muito mais em segundos.

Visualizações: visualize suas tarefas em uma lista, quadro, caixa, gráfico de Gantt ou qualquer outro estilo de sua escolhaHierarquia .

8. Noção

Via Noção**Noção é um ótimo aplicativo de anotações e uma ferramenta de colaboração para equipes. Seu recurso de gerenciamento de ideias permite criar wikis e documentos com formatação avançada.

No entanto, sua interface é bastante semelhante à complicada interface de usuário de "blocos de construção" do Coda.

principais recursos do #### Notion

Recursos de colaboração em tempo real

Várias exibições, incluindo lista de tarefas, exibição de tabela e exibição de calendário

Aplicativo de desktop para plataformas Mac e Windows

Integra-se com aplicativos de mídia social como Facebook, Twitter, Instagram etc

Preços do Notion

O Notion tem três opções de preços:

Plano pessoal (gratuito)

Páginas ilimitadas

Blocos ilimitados

Compartilhamento com cinco convidados

E mais

Personal Pro Plano ($5/mês)

Upload ilimitado de arquivos

Convidados ilimitados

Histórico de versões

E mais

**Plano de equipe (US$ 10/usuário por membro)

Membros da equipe ilimitados

Espaço de trabalho colaborativo

E mais

Avaliações de clientes do Notion

G2: 4.5/5 (mais de 180 avaliações)

Compare **Noção vs. Coda !

9. Quip

Via Clique aqui Quip é um suíte de produtividade que ajuda as equipes a se comunicarem e colaborarem com mais eficiência.

Ele combina documentos, planilhas, bate-papo e gerenciamento de tarefas em uma plataforma avançada. O Quip oferece uma interface intuitiva com uma variedade de recursos para ajudá-lo a obter o máximo dos esforços de colaboração da sua equipe. Com o Quip, você pode compartilhar documentos, discutir ideias em bate-papos em tempo real, criar tarefas e acompanhar o progresso.

Principais recursos

Gerenciamento de documentos e fluxo de trabalho

Discussões e fóruns

Bate-papo em equipe ou individual/ bate-papo e edição em tempo real

Recursos de integração

Controle de status

Acesso móvel

Quip preços

Inicial: US$ 10/usuário/mês (cobrado anualmente)

US$ 10/usuário/mês (cobrado anualmente) Plus: US$ 25/usuário/mês (cobrado anualmente)

US$ 25/usuário/mês (cobrado anualmente) Advanced: US$ 100/usuário/mês (cobrado anualmente)

Classificações de clientes da Quip

G2 : 4/5 (mais de 1.602 avaliações)

: 4/5 (mais de 1.602 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 182 avaliações)

10. Evernote

Via Evernote O Evernote é uma excelente alternativa ao Coda. É um aplicativo de anotações fácil de usar que permite fazer anotações, armazená-las em um local seguro e acessá-las facilmente sempre que necessário. É ótimo para organizar projetos, planejar viagens ou até mesmo acompanhar as tarefas diárias.

Principais recursos do Evernote

Painel inicial com widgets

Pesquisa geográfica

Histórico de notas

Tarefas

Preços do Evernote

**Gratuito

Pessoal: US$ 8,99/mês

US$ 8,99/mês Profissional: $10,99/ mês

$10,99/ mês Equipes: $14,99/usuário/mês

Classificações dos clientes do Evernote

G2 : 4.5/5 (mais de 1.965 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.965 avaliações) Raio de Confiança: 8,3/10 (mais de 1.649 avaliações)

ClickUp: A melhor alternativa ao Coda

Embora o Coda seja um criador de documentos divertido e interativo, ele não possui os recursos necessários de uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos.

Veja os dez ferramentas de gerenciamento de projetos que listamos aqui para encontrar a ferramenta que melhor se adapta a você.

Por exemplo, o ClickUp é uma das melhores alternativas GRATUITAS ao Coda disponíveis atualmente.

Com recursos como Docs, exibições personalizáveis, ferramentas de colaboração e uma interface de usuário fácil, o ClickUp é a ferramenta de gerenciamento de projetos perfeita para a sua equipe. Experimente o ClickUp gratuitamente e explore a melhor solução de gerenciamento de projetos para reunir sua equipe, desta vez de verdade!