10 melhores alternativas e concorrentes do Jotform em 2024

Suas pesquisas on-line estão otimizadas para dispositivos móveis?

As empresas modernas usam formulários digitais para coletar informações em nível de cliente e dentro de suas organizações. Como resultado, o acesso móvel é mais importante do que nunca em nossa vida e trabalho diários. Queremos ser mais rápidos, melhorando os fluxos de trabalho e alcançando o público a qualquer hora e em qualquer lugar. 📲 🌎

O Jotform, um criador de formulários digitais com todos os recursos, fundado em 2006, resolveu esse problema para 10 milhões de usuários até o momento. O Jotform facilita a coleta de dados e pagamentos on-line para que as empresas sejam mais produtivas.

No entanto, com diversas opções de personalização, mais de 10.000 modelos de formulários e as integrações disponíveis que o Jotform oferece, as empresas precisam de um verdadeiro plataforma de produtividade para mesclar a coleta de dados e o gerenciamento de tarefas.

Neste artigo, analisaremos dez das melhores alternativas ao Jotform e abordaremos seus recursos, prós, contras e preços para encontrar a combinação perfeita para as necessidades da sua equipe.

O que é o Jotform?

O Jotform é um criador de formulários on-line com todos os recursos que facilita a criação de formulários robustos e a coleta de dados importantes.

via Jotform Os usuários podem criar facilmente formulários on-line escolhendo entre três opções:

Começar do zero Escolher entre milhares de modelos disponíveis Importar um formulário existente

Características principais do Jotform

A funcionalidade da barra de pesquisa permite que os usuários digitem os primeiros caracteres do nome de um elemento para preencher automaticamente

As integrações de processamento de pagamentos estão disponíveis em mais de 30 softwares de pagamento populares

Selecione entre centenas de elementos de widget, incluindo assinatura eletrônica, cálculo de formulário, termos e condições e muito mais

A interface de arrastar e soltar permite que os usuários criem formulários personalizados e criativos

Limitações do Jotform

Os scripts de formulário podem, às vezes, tornar seus sites mais lentos

Versão gratuita limitada

Top 10 alternativas ao Jotform

1. ClickUp

Acesse o ClickUp em qualquer dispositivo, em qualquer lugar, a qualquer momento ClickUp é a plataforma de produtividade definitiva que permite às equipes gerenciar projetos, colaborar de forma mais inteligente e reunir todo o trabalho em uma única ferramenta. Seja você um novato em aplicativos de produtividade ou um gerente de projetos experiente, a personalização do ClickUp pode se estender a qualquer tamanho de equipe - de pequenas empresas a grandes corporações - para a melhor criação de fluxo de trabalho. Formulários no ClickUp eliminam o trabalho manual ao simplificar seus processos de criação e admissão. Personalize a marca do formulário, escolha entre uma seleção de campos personalizados e adicione rótulos de formulário à descrição da tarefa, e muito mais ! Em seguida, observe como as respostas à sua pesquisa se transformam automaticamente em tarefas acionáveis em uma lista ClickUp.

Crie formulários avançados para coletar informações e criar tarefas no ClickUp

Características principais do ClickUp

Você já sabe o nome, o e-mail ou outros detalhes do seu entrevistado? Preencha-o previamente no formulário para que ele possa pular o preenchimento dessas informações

Escolha quais notificações automáticas você receberá e em quais dispositivos, para que você esteja sempre informado

Distribua facilmente os formulários com qualquer pessoa, copiando o link direto e compartilhando-o com ela, ou crie o formulário em uma página por meio do código HTML

Personalize os envios de formulários com opções adicionais, como campos ocultos, atribuindo automaticamente os envios a alguém em seu espaço de trabalho

Ativar/desativar se você deseja que o formulário fique ativo

ClickUp Pros

Mantenha todas as suas conversas em um só lugar com envio e recebimento de e-mails diretamente das tarefas do ClickUp

Escolha entre 100 integrações nativas e milhares de integrações disponíveis por meio do Zapier e do Integromat

Planeje, gerencie e acompanhe seu formulário Objetivos em um alto nível

Convidar qualquer pessoa para seu ClickUp e colaborarConecte-se .

Pessoal $0 Criação de conteúdo do Google Docs, Sheets, Slides, Forms Google Drive Armazenamento seguro na nuvem (15 GB/por usuário) Google Meet Videoconferência e conferência de voz (100 participantes) Gmail E-mail seguro e muito mais

*Business Standard US$ 12/usuário por mês Google Drive Armazenamento seguro na nuvem (2 TB/por usuário) Unidades compartilhadas para a equipe Google Meet Conferência por vídeo e voz (150 participantes) E-mail comercial personalizado e muito mais



Classificações de clientes do Google Forms

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (mais de 8.560 avaliações)

via Formulário de digitação O próximo na nossa lista de alternativas ao Jotform é o Typeform. Typeform um construtor de formulários on-line, tem um recurso de lógica condicional incorporado que cria um toque pessoal com os respondentes da pesquisa.

Características principais do Typeform

As bibliotecas de fotos e vídeos ajudam a criar formulários bonitos

Crie diferentes caminhos de perguntas para personalizar seus formulários com Logic Jumps

Adicione um ID de pixel do Facebook ou um snippet de código do Google Tag Manager para análise do site

Typeform Pros

Integre sua conta do Typeform com dezenas de aplicativos

Acione ações ao enviar ou redirecionar públicos para qualquer site

Typeforms ilimitados no plano gratuito

Cons do Typeform

Não há recursos de gerenciamento de projetos para integração com fluxos de trabalho

A marca Typeform está presente em todos os planos, exceto no plano Premium

A interface fica defasada ao criar formulários longos e complicados

Preço do Typeform

Gratuito $0 Entre em contato com a Typeform para obter os recursos do plano gratuito

Básico $29/mês 100 respostas/mês incluídas Um usuário Ramificação de perguntas/ saltos lógicos Recebimento de uploads de arquivos (1 GB de armazenamento) e muito mais

*Mais US$ 59/mês 1.000 respostas/mês incluídas Três usuários Redirecionamento na conclusão Recebimento de uploads de arquivos (2 GB de armazenamento) e muito mais

Business $99/mês 10.000 respostas/mês incluídas Cinco usuários Gerenciador de tags do Google Receba uploads de arquivos (4 GB de armazenamento) e muito mais



Classificações do cliente Typeform

G2: 4,5/5 (mais de 480 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 460 avaliações)

5. Forma de papel

via Forma de papelFormulário de papel é uma alternativa versátil ao Jotform com uma variedade de recursos, incluindo a capacidade de automatizar processos receber pagamentos, gerenciar reservas e criar formulários avançados.

Características principais do Paperform

Mais de 600 modelos pré-criados e suporte a assinaturas eletrônicas

Integrações e conexões nativas com mais de 3.000 aplicativos por meio de plataformas de terceiros (como o Zapier)

Totalmente personalizável - crie seus próprios temas, escolha sua paleta de cores e incorpore conteúdo onde quiser

Prós do Paperform

Os gateways de pagamento são fornecidos por Stripe, Square, Braintree e PayPal Business

Asolução sem código que oferece aos usuários a capacidade de gerenciar qualquer projeto - desde receber pagamentos, coletar informações e organizar reservas.

Um editor que permite personalização quase ilimitada e fluxos de trabalho avançados

Cons do Paperform

Os modelos do Paperform só podem ser visualizados mediante registro para uma avaliação gratuita

Não há plano gratuito disponível

Não há recursos de gerenciamento de projetos para integrar as respostas aos fluxos de trabalho

Preço do Paperform

Essenciais $24/mês Formulários ilimitados Um usuário Uma conta de pagamento Tamanho máximo do arquivo: 10 MB/arquivo, e mais

*Pro: US$ 44/mês Pode remover a marca do Paperform Um usuário Três contas de pagamento Tamanho máximo do arquivo 1 GB/arquivo e mais

Agência $159+/mês É possível remover o Paperform Branding Cinco usuários (usuários adicionais +$5/mês) Contas de pagamento ilimitadas Tamanho máximo de arquivo 1 GB/arquivo e mais



Classificações dos clientes do Paperform

G2: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 70 avaliações)

6. Formulários Zoho

via Formulários Zoho O Zoho Forms é um software dedicado de criação de formulários com um sistema de coleta de dados front-end acessível em qualquer dispositivo.

Características principais do Zoho Forms

Acione notificações condicionais por e-mail ou SMS a partir do seu formulário on-line sempre que um novo registro for enviado ou atualizado

Meça o desempenho de um formulário e otimize-o conforme necessário

Incorpore formulários em páginas da Web ou compartilhe-os com um link público

Profissionais do Zoho Forms

Criar formulários off-line

Automatizar a atribuição de tarefas

Configure um fluxo de trabalho de assinatura eletrônica

Considerações sobre o Zoho Forms

Opções limitadas de modelos de formulários

Os recursos básicos exigem o upgrade para planos pagos

Suporte limitado ao cliente

Preços do Zoho Forms

*Básico US$ 12/mês Um usuário Formulários ilimitados 10.000 envios/mês Relatórios ilimitados e muito mais

Standard $30/mês 25.000 envios/mês Relatórios ilimitados Integração de pagamentos 2 GB de armazenamento e muito mais

*Profissional: US$ 60/mês 75.000 envios/mês Temas incorporados e personalizados Aprovações e tarefas 5 GB de armazenamento e muito mais

Premium US$ 110/mês 150.000 envios/mês Aprovações e tarefas Auditoria de registros 10 GB de armazenamento e muito mais



Classificações dos clientes do Zoho Forms

G2: 4,4/5 (mais de 70 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

7. FormAssembly

via FormAssembly A próxima alternativa ao Jotform é o FormAssembly, um formulário da Web e uma plataforma de coleta de dados com fortes recursos de mapeamento para o Salesforce.

Características principais do FormAssembly

Colete informações de pagamento com um conector de pagamento aprovado pelo FormAssembly

Use campos condicionais paraagilizar o processo para os usuários

Comece com um modelo pré-fabricado para obter uma estrutura sólida

FormAssembly Pros

Divida formulários longos em várias páginas

Inserir CSS personalizado

Incorporar formulários com código HTML ou outros métodos de publicação

Considerações sobre o FormAssembly

Não há plano gratuito disponível

Tipos limitados de campos de perguntas

Não é adequado para pequenas organizações que precisam de recursos de gerenciamento de projetos

Preço do FormAssembly

O FormAssembly não tem plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 89/mês para um usuário, incluindo suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, construtor de arrastar e soltar, API de desenvolvedor e muito mais.

Classificações dos clientes do FormAssembly

G2: 4,4/5 (mais de 260 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 20 avaliações)

8. Criador de pesquisas ProProfs

via Criador da pesquisa ProProfsCriador de pesquisas ProProfs é um software on-line para todos os níveis de habilidade para criar e projetar questionários e pesquisas profissionais.

Características principais do ProProfs Survey Maker

Integração de relatórios avançados com CRM e automação de marketing

Adicione pontuação e ramificação às perguntas da pesquisa

Crie pesquisas de NPS rapidamente e programe-as para distribuição automática

Profs Survey Maker Pros

Selecione entre centenas de modelos de formulários para começar

Crie questionários com pontuação e questionários de personalidade

Personalize a aparência do questionário com centenas de configurações

ProProfs Survey Maker Contras

Não há administradores no plano gratuito para criar e gerenciar usuários da conta

Os recursos básicos exigem upgrade para planos pagos

Projetado para equipes de marketing e planejamento de eventos

Preços do ProProfs Survey Maker

Gratuito $0 Dez respostas de pesquisa/mês Pesquisas ilimitadas

*Essenciais US$ 0,10/resposta por mês Logotipo, marca e temas Tela personalizada de boas-vindas e de agradecimento Notificação por e-mail do respondente e muito mais

*Premium US$ 0,20/resposta por mês Pontuação do questionário Lógica de ramificação e salto Licença personalizada, segurança empresarial, propriedade e muito mais



Classificações dos clientes do ProProfs Survey Maker

G2: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 5 avaliações)

9. SurveyMonkey

via SurveyMonkey A SurveyMonkey é outra plataforma de formulários on-line da nossa lista, com diversos planos disponíveis para indivíduos ou equipes criarem pesquisas, questionários e enquetes para qualquer público.

Principais recursos do SurveyMonkey

Obtenha insights rápidos com gráficos e resumos automáticos

Escolha entre exemplos de perguntas escritas por especialistas para incluir em suas pesquisas

Use controles de permissão flexíveis para compartilhar pesquisas com segurança

Prós do SurveyMonkey

Exporte seus dados em formatos populares, como CSV, XLS, PDF, PPT e SPSS

Selecione entre dezenas de temas de pesquisa e ajuste os layouts

Meça as respostas em relação aos benchmarks do setor

#

**Contras do SurveyMonkey

A interface do formulário pode ser difícil de navegar ao criar campos complexos

Não é adequado para organizações que não precisam de um grande volume de formulários

Os planos de preços são caros em comparação com outros softwares de pesquisa on-line

Preços do SurveyMonkey

Os usuários podem escolher entre um plano gratuito, três planos pessoais a partir de US$ 32/mês e três planos comerciais a partir de US$ 25/usuário por mês para obter o melhor custo-benefício.

Classificações dos clientes do SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (mais de 17.440 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 8.790 avaliações)

10. Pardot

via Pardot A última alternativa ao Jotform na lista é o Pardot, uma solução de automação de marketing com recursos avançados de criação de formulários para apoiar suas metas de pipeline.

Características principais do Pardot

Crie listas de inscrição, registros de eventos, aplicativos e muito mais

Alterne as opções de exibição para mostrar campos quando outros campos anteriores estiverem preenchidos

Divida formulários longos em vários formulários curtos

Pardot Pros

Acesso ilimitado à base de conhecimento da Pardot

Cons da Pardot

Não há plano gratuito disponível

Não há recursos de colaboração cruzada para gerenciamento de projetos

Não é adequado para pequenas organizações que precisam de formulários rápidos e simples

Preços da Pardot

Crescimento US$ 1.250/mês/até 10.000 contatos (cobrado anualmente) 50 formulários e 50 páginas de destino Integrado calendário de marketing Postagens sociais rastreadas Pontuação de leads, classificação e muito mais

Mais US$ 2.500/mês/até 10.000 contatos (cobrado anualmente) Análise avançada de e-mail, renderização de e-mail e análise de visualização Dez painéis de histórico de engajamento B2B análise de marketing Integração com o Google AdWords e muito mais

Avançado $4.000/mês/até 10.000 contatos (cobrado anualmente) 150 regras de automação 1.000 monitoramentos de palavras-chave de SEO Pontuação preditiva de leads Funções e permissões de usuário personalizadas e muito mais

Premium US$ 15.000/mês/até 75.000 contatos (cobrado anualmente) Modelos de atribuição multitoque Insights de campanha 20 Domínios SSL Vanity / Domínios de rastreamento Endereço IP dedicado e muito mais



Classificações de clientes da Pardot

G2: 4,4/5 (mais de 17.340 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 560 avaliações)

O que procurar em uma alternativa ao Jotform

O Jotform é excelente para a criação de formulários, mas você está aqui porque precisa de uma ferramenta mais rica em recursos para gerenciar suas tarefas também.

Há muitas ferramentas de criação de formulários disponíveis para você hoje. No entanto, apenas algumas delas se equiparam aos recursos do Jotform e os superam em outros aspectos.

Criamos uma lista de verificação para destacar os recursos que você deve procurar para escolher a melhor alternativa ao Jotform. ⬇️

**Gerenciamento de orçamento

Você será mais preciso com uma ferramenta de software de criação de formulários que ofereça suporte a orçamentos e despesas quando estiver coletando dinheiro de formulários. **Gerenciamento de recursos A visibilidade completa dos recursos é necessária para o planejamento e a execução do projeto, a fim de definir cronogramas realistas da equipe para a criação e a análise de formulários.

**Acesso de convidados

De participantes externos a respondentes de formulários, a concessão de acesso à conta com permissões específicas elimina perguntas e respostas por e-mail. Rastreamento de metas Promova uma melhor tomada de decisões com análises de desempenho de formulários e satisfação do cliente para aumentar o valor comercial.

**Suporte gratuito ao software

Não é sustentável (ou necessário) aprender tudo sobre sua ferramenta de software, portanto, quando você estiver preso em uma situação, o suporte ao cliente deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

Melhor alternativa geral ao Jotform: ClickUp

Os recursos exclusivos do ClickUp são adequados para empresas de todos os setores e tamanhos, eliminando a necessidade de vários aplicativos para produtividade . Crie e personalize um formulário ClickUp para compartilhar com qualquer pessoa dentro ou fora de sua organização.

Crie seu ClickUp Form hoje mesmo em minutos e saia na frente em seu próximo projeto! 🚀