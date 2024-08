Como criar um formulário no Excel (Guia 2024)

Digamos que você seja proprietário de uma empresa de molhos picantes.

Ter um formulário de feedback do cliente em Excel lhe dirá quão saboroso 😋 e picante 🌶️ é o seu molho. É melhor do que perguntar às pessoas individualmente, certo?

Portanto, se você deseja pesquisar clientes , receber feedback de clientes ou coletar dados de funcionários, os formulários do Excel podem ser úteis.

Mas como criar um formulário no Excel em primeiro lugar?!

Neste artigo, você aprenderá a criar um formulário no Excel.

Também examinaremos suas limitações e sugeriremos uma forma de criar um formulário ferramenta alternativa para criar formulários facilmente .

_Abra caminho para o feedback do molho picante com um formulário rápido do Excel!

O que são formulários do Excel?

Um formulário do Excel é uma ferramenta de coleta de dados do Microsoft Excel . É basicamente uma caixa de diálogo que contém campos para um único registro.

Em cada registro, é possível inserir até 32 campos, e os cabeçalhos das colunas da planilha do Excel se tornam os nomes dos campos do formulário.

Quais são os benefícios de usar um formulário de entrada de dados do Excel?

Agora, o Excel não é fácil.

Suas infinitas células tornam difícil saber onde inserir os dados.

_Como tentar entender o que significa "suave" quando tudo o que você conhece e adora são molhos picantes!

É por isso que as pessoas usam formulários do Excel para fazer entradas rápidas de dados nos campos certos, sem precisar rolar a planilha inteira para cima e para baixo.

Chega de inserir dados em uma planilha do Excel, linha após linha após linha após linha..

Um formulário de entrada de dados do Excel permite que você:

Visualizar mais dados sem rolar a tela para cima e para baixo

Incluir validação de dados

Reduzir as chances de erros humanos

Parece bastante útil. Então, vamos aprender a criar um formulário do Excel.

Como criar um formulário no Excel?

Antes de criar um formulário no Excel, você precisa fazer o trabalho de preparação.

Primeiro, você deve ter suas colunas ou campos prontos.

Eles são os ingredientes crus, como pimentas ou gengibre, prontos para o molho.

Você também precisa encontrar a opção "Form" (Formulário).

Não se preocupe.

Nós o ajudaremos a criar uma tabela, encontrar a opção "Formulário" e criar um formulário do Excel usando um guia passo a passo:

Etapa 1: Criar uma tabela rápida no Excel

Abra uma planilha do Excel e você começará na primeira guia da planilha (por padrão).

Para este formulário, você é o proprietário de uma empresa de molhos picantes.

E vamos criar um cliente formulário de feedback para seu delicioso molho.

Veja um exemplo das colunas que você pode adicionar à sua planilha do Excel:

Agora você precisa converter os nomes das colunas em uma tabela.

Basta selecionar a coluna cabeçalhos > clicar em Inserir > Tabelas > Tabela.

Uma pequena caixa de diálogo deverá aparecer. Certifique-se de marcar a caixa de seleção My table has headers.

Clique em OK, e você deverá obter uma tabela do Excel, conforme mostrado na imagem abaixo.

Aqui, você pode ajustar a largura da coluna de acordo com os dados que o campo pode conter.

Etapa 2: Adicionar a opção de formulário de entrada de dados à faixa de opções do Excel

Dê uma boa olhada na sua planilha do Excel.

Verifique a linha de guias e ícones na parte superior da janela do Excel (faixa de opções). Você não encontrará a opção de usar um formulário de entrada de dados em nenhuma guia da faixa de opções.

Não se preocupe. Isso é perfeitamente normal.

Você precisa adicionar a opção "formulário" à faixa da planilha do Excel. Para fazer isso:

Clique com o botão direito do mouse em qualquer um dos ícones existentes que você vê na faixa de opções ou na barra de ferramentas

Clique em Customizar a Faixa de Opções .

. Uma caixa de diálogo Opções do Excel deverá ser exibida

deverá ser exibida Selecione Todos os comandos na lista suspensa

Role a lista de comandos para baixo e selecione Formulário

Agora clique em Adicionar

Funcionou? Se sim, parabéns!

Caso não tenha permitido que você adicionasse o botão ou a opção de comando Form, basta clicar em New Tab > Rename > Nomeie-o como 'Form' >clique em OK.

Em seguida, clique em New Group > Add.

Certifique-se de que a opção Form esteja selecionada quando você clicar em Add (Adicionar).

E é isso! Você finalmente concluiu a adição do ícone Form à faixa de opções.

Para acessá-lo rapidamente em sua pasta de trabalho, clique em Quick Access Toolbar na mesma caixa de diálogo Excel Options usada anteriormente.

Selecione Form em All Commands > clique em Add. Em seguida, pressione Enter.

E pronto!

Você notará que o botão ou ícone Formulário aparece na área verde na parte superior da pasta de trabalho do Excel na barra de ferramentas de acesso rápido.

Bônus:_ **Criar um formulário preenchível no Word !

Etapa 3: inserir dados do formulário

Agora, você pode clicar em qualquer célula da tabela e, em seguida, no ícone Formulário para inserir os dados do formulário.

Uma caixa de diálogo deve se abrir com os nomes dos campos e algumas opções de botões, como New, Delete, Restore e criteria button.

Este é um formulário personalizado de entrada de dados baseado nos campos de nossos dados.

Insira os dados desejados nos campos e clique no botão New do formulário.

Isso deve fazer com que os dados apareçam em sua tabela do Excel.

Clique em Fechar para sair da caixa de diálogo e visualizar sua tabela de dados.

Repita o processo até que você tenha inserido todos os dados desejados.

Etapa 4: restringir a entrada de dados com base em condições

Se o seu formulário de molho quente contiver determinados critérios ou regras para o preenchimento de campos, a validação de dados poderá ser útil. Ela garante que os dados de seus clientes estejam em conformidade com algumas condições.

Por exemplo, você deseja que o campo de feedback do molho aceite apenas textos curtos. Assim, você pode criar uma regra de validação de dados para permitir apenas um comprimento de texto específico.

Se um cliente inserir um feedback maior do que o desejado, ele não será permitido e será exibido um erro.

Veja como você pode definir essas condições de controle do formulário de entrada de dados:

Selecione a célula ou células em que você deseja adicionar uma regra de validação de dados. Neste exemplo, selecionamos as células da coluna feedback ( D2-D5 )

) Clique na guia Data > ícone Data Validation > selecione Data Validation na lista suspensa

A caixa de diálogo Data Validation será exibida. Em Settings, selecione Text length no menu suspenso Allow. Em seguida, escolha a condição de comprimento do texto em Data e o número de caracteres. Clique em OK para aplicar as regras

Aqui, escolhemos a condição "menor que" e definimos o limite de caracteres de feedback para um máximo de "10".

Agora, quando você usar a entrada de dados para inserir texto no feedback e, se não for um texto com menos de dez caracteres, ele não será permitido.

Você será alertado com um som e esta mensagem de erro.

Mas isso é apenas um exemplo.

Não impeça seus clientes de elogiarem seu molho!

A validação de dados só ajuda a garantir que as pessoas não preencham os campos com dados errados.

Quero dizer, e se alguém digitar o feedback "incrível" no campo de nome?

Ótima ideia para um nome, mas não ajuda em seus esforços de coleta de dados! 😜

Etapa 5: comece a coletar dados

Agora você pode coletar dados usando qualquer uma destas opções:

Peça aos clientes que preencham o formulário compartilhando o arquivo do Excel com eles. Convide-os usando o endereço de e-mail deles ou copie e compartilhe o link da planilha

Enviar uma cópia do formulário como anexo de e-mail

Preencha você mesmo os dados à medida que os clientes lhe derem feedback

Você encontrará todas essas opções clicando em compartilhar no canto superior direito da planilha.

Nota__: Esse processo é diferente de criar um formulário personalizado usando o VBA do Excel (Visual Basics for Application). O VBA do Excel é uma linguagem de programação do Microsoft Excel usada para automatizar tarefas e executar outras funções, como criar uma caixa de texto, um formulário de usuário etc

o formulário de usuário do Excel VBA não é a opção ideal, pois é ainda mais complicado de configurar

Bônus: Use_ Jotform para criar formulários !

3 Limitações da criação de formulários no Excel

O Excel acelera um pouco o processo de processo de entrada de dados usando a funcionalidade do formulário.

No entanto, isso não o torna divertido, e essa é apenas uma de suas limitações.

Aqui estão mais algumas limitações que podem fazer você reconsiderar o uso de um formulário de entrada de dados do Excel:

1. Restrições de fórmulas

As fórmulas do Excel dividiram o mundo em duas equipes.

Uma acha conveniente, e a outra acha impossível.

_Assim como algumas pessoas adoram molhos picantes, enquanto outras preferem algo mais doce

Mas com formulários, não é possível inserir uma fórmula do Excel em um campo de formulário de dados.

Simplesmente não é possível.

Então, por que usar o Excel?

2. Limite de campo

Claramente, há um limite para o número de campos que podem existir em um formulário do Excel.

_O que você faz quando quer mais de 32 colunas (campos)?

Não seria mais fácil ter uma ferramenta que não fosse tão complexa quanto o MS Excel e não restringisse os campos?

3. Não é o formulário mais fácil de usar

O Excel pode ser difícil para muitos usuários devido às diferentes funções e regras.

Para criar um formulário no Excel, você deve adicionar um recurso à barra de ferramentas.

Que história é essa de esconde-esconde, Excel?

Ah, e ele é absolutamente não amigável para usuários de Mac.

_Porque adivinhe?

O comando form nem sequer existe na versão para Mac! *scoff*

Está pensando duas vezes sobre o Excel? Aqui estão as_ principais alternativas ao Excel Claramente, você precisa de uma ferramenta que possa compensar todas as desvantagens do formulário do Excel e fazer mais.

Boas notícias!

Apresentamos ClickUp um dos maiores mais bem avaliadas do mundo ferramenta de produtividade usada por equipes em pequenas e grandes empresas .

Recursos relacionados:

Crie formulários sem esforço usando o ClickUp

O ClickUp é a ferramenta multifuncional definitiva para criar formulários.

O que você está procurando é o nosso Visualização do formulário .

E, ao contrário do Excel, não o ocultamos. Porque temos orgulho disso! 😎

Também queremos que você o encontre sem ler um guia, como acabou de fazer.

Dê uma olhada nisso_ **Dicas do formulário do ClickUp para educadores! 🍎

Para criar um formulário no ClickUp, você deve adicionar uma visualização de formulário em três etapas simples:

Abra um arquivoLista,Espaço, ouPasta de sua escolha

Clique no botão + e selecione Form

Dê um nome a ele e adicione uma descrição

Certifique-se de que o nome seja atraente ou apropriado, dependendo da finalidade de seu formulário.

Que tal "O fogo não pode matar um dragão" como título de um formulário de molho picante?

(Aviso: somente pessoas que gostam de tempero entenderão isso 😎)

Agora vamos criar esse formulário!

Você encontrará vários campos no painel esquerdo da visualização do formulário. Arraste e solte-os em seu formulário, e é assim que é fácil adicionar um campo.

O painel não tem o campo que você está procurando? Não se preocupe!

Basta clicar no título do campo para renomeá-lo.

Mas espere, ainda não terminamos de ser incríveis.

Você sabia que também pode adicionar a marca de sua empresa na exibição do formulário?

Depois de preenchê-lo, é hora de compartilhar seu formulário.

Localize o ícone "Compartilhar" no canto superior direito da exibição do formulário. Clique nele para copiar o link direto do seu formulário e compartilhá-lo com quem quiser.

Ou você pode criar o formulário em uma página por meio do código HTML na seção "embed code'".

Bônus:_ Dicas de criação de formulários para ClickUp.

E, por fim, temos certeza de que você não precisará de nenhuma outra ferramenta se tiver formulários do ClickUp.

Mas se você preferir outra aplicativos como o Google Forms o ClickUp também pode se integrar facilmente a eles. A integração converte automaticamente as respostas do Google Forms em tarefas do ClickUp.

**E mais?

O ClickUp tem muito mais recursos incríveis que estão reservados para você.

Aqui está uma prévia de alguns dos muitos recursos que o ClickUp tem a oferecer:

Um formulário do Excel é menos um criador de formulários e mais como um aplicativo de entrada de dados fácil.

Ele pode ajudá-lo a evitar erros se a entrada de dados fizer parte do seu trabalho diário.

Entretanto, quando se trata de criar formulários, o Excel não parece ser o ideal.

Em vez disso, experimente o ClickUp. Ele é um poderoso ferramenta de gerenciamento de projetos que permite criar formulários personalizados usando uma funcionalidade simples de arrastar e soltar.

Se houver algo que você queira fazer além disso, o ClickUp tem uma longa lista de recursos, incluindo Mapas mentais , Visualização da carga de trabalho , Bloco de notas , prioridades e muito mais.

Assim, você nunca precisará sair da plataforma para nada. Economize seu precioso tempo, pessoal! Use o ClickUp gratuitamente e crie formulários em brasa aos quais ninguém pode resistir! 🌶️