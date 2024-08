10 Alternativas e concorrentes do SurveyMonkey em 2024

Parabéns à SurveyMonkey - a ferramenta de pesquisa on-line abriu caminho para pesquisas e coleta de formulários, conquistando a reputação de ser uma das melhores opções de software de pesquisa do mercado.

Mas muitas empresas precisam de plataformas mais robustas para capturar, gerenciar e analisar seus dados. Seja para coletar dados de pesquisa de mercado sobre tendências de clientes ou para usar formulários para equipes de software para rastrear bugs e problemas, a coleta de insights acionáveis é essencial para manter-se no topo de seu jogo.

Independentemente do aplicativo, o cenário digital está repleto de novas alternativas interessantes da SurveyMonkey que fazem mais do que criar pesquisas.

Neste artigo, exploramos as melhores alternativas da SurveyMonkey que podem fornecer uma vantagem extra para os dados de pesquisa e coletar o gerenciamento de feedback do cliente em 2024. Fique atento enquanto analisamos essas potentes opções de software de pesquisa, juntamente com os melhores recursos, prós, contras, preços e muito mais, para ajudá-lo a descobrir a opção perfeita para a sua empresa.

As 10 melhores alternativas ao SurveyMonkey para usar em 2024

Agora, vamos nos aprofundar nas principais alternativas da SurveyMonkey que atendem a todos esses requisitos. Não se contente com menos - sua ferramenta de questionário perfeita está lá fora!

Criação de um campo personalizado de caixa de seleção em um formulário ClickUp existente

Ao integrar formulários diretamente em seu sistema de gerenciamento de projetos, o ClickUp aumenta a eficiência e reduz o risco de solicitações perdidas ou não atendidas.

Melhores recursos do ClickUp

Design de formulário do tipo arrastar e soltar

Opções de campo de tarefa predefinidas ou campos personalizados

Ferramentas flexíveis de vendas, software, atendimento ao cliente ou marketing e modelos de IA integrados para simplificar os processos de coleta de dados

Modelos de marca personalizáveis

Fácil de compartilhar formulários via link ou incorporá-los em um site

Colete automaticamente as respostas da pesquisa em uma exibição de lista do ClickUp

Automação e lógica de ramificação para evitar a coleta excessiva ou insuficiente dos resultados da pesquisa

Vasta biblioteca de modelos de pesquisa e coleta de dados de clientes

Limitações do ClickUp

Atualmente tem visualizações limitadas no aplicativo móvel

Pode ser desafiador devido ao grande número de opções de personalização

A visualização de formulário não está disponível na versão gratuita

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Qualtrics

Via Qualtrics O Qualtrics simplifica o processo de criação, análise e obtenção de insights a partir de dados. Com a confiança de milhões de pessoas, Qualtrics é a solução ideal para empresas e instituições em todo o mundo. Sua versátil plataforma de pesquisa baseada na web permite que as organizações coletem informações valiosas.

Com essa alternativa à SurveyMonkey, você pode criar pesquisas facilmente usando uma interface intuitiva e uma ampla variedade de tipos de perguntas. Escolha entre modelos de questionário predefinidos ou comece do zero em uma tela em branco. A distribuição de pesquisas é fácil por meio de vários canais, como email e mídia social.

Melhores recursos do Qualtrics

O conjunto robusto de recursos facilita a elaboração de pesquisas rápidas e eficazes e a geração de relatórios perspicazes

Modelos de pesquisa prontos ajudam a reunir dados produtivosfeedback do cliente* A IA e o aprendizado de máquina aprimoram a funcionalidade, incluindo recursos como o Stats iQ para análises estatísticas complexas e o Text iQ para analisar o feedback

Medidas de segurança de alto nível protegem os dados - útil para realizar pesquisas de satisfação de funcionários de forma anônima

Integrações com o Google Analytics para formulários e pesquisas on-line

Limitações do Qualtrics

Falta uma maneira eficiente de transferir dados de pesquisas anteriores para acompanhamento

A versão gratuita é limitada e alguns níveis não incluem recursos básicos, como o upload de arquivos

Os relatórios podem ser excessivamente complexos e demorados

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Preços da Qualtrics

A Qualtrics não oferece planos de preços típicos. Em vez disso, o uso de sua plataforma começa em US$ 1.500/ano.

Avaliações e resenhas do Qualtrics

G2: 4,4/5 (2.500+ avaliações)

4,4/5 (2.500+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

3. Sinal de multidão

Via CrowdSignal O Crowdsignal (anteriormente conhecido como Polldaddy) é um plug-in do WordPress que permite criar e conduzir pesquisas, enquetes e questionários personalizados sem esforço. Não importa se você está coletando feedback de clientes, conduzindo uma análise competitiva ou envolver seu público, o Crowdsignal oferece ferramentas fáceis de usar para criar pesquisas e enquetes interativas.

Você pode personalizar facilmente vários tipos de pesquisas, distribuí-las por vários canais e coletar respostas em tempo real. A interface intuitiva e os recursos analíticos robustos dessa alternativa ao Survey Monkey ajudam você a obter insights valiosos dos dados.

Melhores recursos do Crowdsignal

Pode aplicar filtros para analisar as origens das respostas em tempo real

Diversas opções de exportação, incluindo PDF, Excel, CSV, Google Docs ou XML

Pode ser rapidamente instalado e ativado em seu site para personalizar as pesquisas

Limitações do Crowdsignal

A interface de usuário menos refinada pode ser confusa

A falta de limitações de formato de arquivo de upload pode levar a possíveis riscos de segurança

Não há integrações de terceiros com provedores de e-mail, o que pode limitar as sincronizações de campanhas de e-mail

Preços da Crowdsignal

Gratuito

Premium: $25/mês

$25/mês Empresa: US$ 59/mês

US$ 59/mês Equipe: $29/mês por usuário, cobrado anualmente

Crowdsignal ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

4. Qualaroo

Via Qualaroo O Qualaroo é uma opção de software de pesquisa on-line de fácil utilização que lhe permite pesquisar usuários específicos em tempo real, no momento em que eles se envolvem com o seu produto ou marca. Ao capturar insights com base no comportamento do usuário, nos dados demográficos e no histórico de visitas, o Qualaroo fornece dados coletados acionáveis para melhorar sua compreensão do jornada do cliente .

Essa alternativa à SurveyMonkey oferece modelos projetados profissionalmente, opções personalizáveis e Nudges personalizados que se integram perfeitamente à sua marca. Suas pesquisas direcionadas produzem respostas mais valiosas do que as pesquisas por e-mail, pois capturam os usuários no momento. Você tem controle total sobre quando e a quem a pesquisa se destina, permitindo a coleta de feedback em pontos de contato cruciais.

Melhores recursos do Qualaroo

Pesquisas de Net Promoter Score (NPS) em tempo real disponíveis em seu painel de controle

Tradução automática de idiomas

Análise avançada de sentimentos com a tecnologia IBM Watson

Recursos de "arrastar e soltar" para personalização e lógica de ramificação

O plano pago de nível mais baixo oferece respostas ilimitadas

Limitações do Qualaroo

O painel carece de filtros e opções de classificação com mais nuances

Falta de modelos específicos do setor

Opções limitadas de exportação de dados

Preços do Qualaroo

Essencial: $99/mês

$99/mês Premium: $199/mês

$199/mês Business: A partir de $299/mês, cobrado anualmente

Classificações e análises do Qualaroo

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

4,4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

5. Jotform

Via Jotform O Jotform é uma alternativa intuitiva ao SurveyMonkey com sua plataforma on-line que permite criar e gerenciar pesquisas personalizadas sem esforço. Com sua extensa biblioteca de tipos de perguntas e modelos personalizáveis, é possível criar pesquisas profissionais adaptadas às suas necessidades.

O criador de formulários fácil de usar do Jotform ajuda a criar pesquisas complexas e sofisticadas sem codificação e a integrá-las a mais de 150 aplicativos de negócios. Ele oferece recursos avançados, como lógica de ramificação ou de salto e lógica condicional para permitir experiências mais personalizadas.

As ferramentas de relatório e análise fornecem insights valiosos, enquanto a exportação de dados garante uma integração perfeita com outros sistemas. Com o Jotform, você pode criar uma pesquisa on-line ou um formulário para coletar dados e pagamentos on-line com segurança, o que o ajudará a simplificar os processos de gerenciamento de dados sem complicações.

Melhores recursos do Jotform

Interface de usuário intuitiva com recursos de arrastar e soltar que é fácil de usar com o mínimo de treinamento necessário

Integra-se perfeitamente com muitas outras ferramentas via Zapier e permiteentrada de dados em planilhas ou PDFs

Diversos widgets e um poderoso editor de lógica de saltos para ampla personalização

Limitações do Jotform

Os e-mails às vezes são rejeitados ou marcados como spam

As informações do processador de pagamento precisam ser reinseridas para cada formulário

Ocorrências de falhas e necessidade de os clientes preencherem os formulários novamente

É uma alternativa gratuita ao SurveyMonkey, mas o plano Enterprise é a única opção para criar formulários ilimitados e coletar respostas ilimitadas

Preços do Jotform

Inicial: Gratuito

Gratuito Bronze: $39/mês

$39/mês Prata: $49/mês

$49/mês Ouro: $129/mês

$129/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e críticas do Jotform

G2: 4,7/5 (mais de 1.700 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.400 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao Jotform_ !

6. QuestionPro

Via QuestionPro O QuestionPro é uma plataforma de pesquisa versátil que lhe permite realizar pesquisas de mercado e obter insights valiosos. Com mais de 20 temas de pesquisas profissionais e a possibilidade de adicionar seu logotipo, é possível criar pesquisas visualmente atraentes que se alinham à sua marca.

Como uma das melhores alternativas ao SurveyMonkey, o QuestionPro oferece ramificação de lógica de ramificação e páginas de agradecimento personalizáveis, aprimorando a experiência do respondente. É possível exportar dados brutos, integrar o Google Sheets e aproveitar recursos como análise de sentimento e mapa de calor para uma análise mais detalhada.

Com opções multilíngues e lógica avançada, é possível capturar diversas respostas e adaptar o fluxo para criar pesquisas personalizadas. A plataforma garante a segurança e a conformidade com centros de dados específicos da região, oferecendo tranquilidade ao coletar e analisar dados.

Melhores recursos do QuestionPro

Filtros processuais complexos minimizam a carga do entrevistado e melhoram a qualidade dos dados coletados

Recurso de preenchimento automático para perguntas usadas com frequência

Condições de filtragem de perguntas para grupos específicos de pessoas

Biblioteca de modelos de pesquisa pré-elaborados

Opções de coleta de respostas off-line

Uma das poucas opções de construtor de pesquisas que oferece um plano gratuito

Limitações do QuestionPro

Problemas com os cálculos da ferramenta de ponderação

Tempo de inatividade ocasional da plataforma, levando à perda de respostas e possíveis custos

Análise estatística limitada, especialmente para dados em nível de intervalo

Preços do QuestionPro

Essencial: Gratuito

Gratuito Advanced: $129/mês, cobrado anualmente

$129/mês, cobrado anualmente Team Edition: Entre em contato para obter preços

QuestionPro classificações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

4,5/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 350 avaliações)

7. Formulários do Formstack

Via Formulários do FormStack O Formstack Forms é uma poderosa solução de formulários on-line que simplifica o processo de criação e gerenciamento de formulários. Com sua interface amigável e amplos recursos de criação de formulários, você pode criar facilmente formulários personalizados para atender às suas necessidades. O recurso Form Importer ajuda você a alternar facilmente entre o seu formulário atual e o formulário de formulário software de criação de formulários .

De simples formulários de contato a pesquisas complexas e inscrições em eventos, o Formstack Forms oferece uma plataforma versátil para coletar feedback e organizar dados com eficiência. Essa alternativa à SurveyMonkey oferece recursos mais avançados, como lógica condicional, roteamento de dados e integrações de terceiros com aplicativos populares, garantindo fluxo de dados e automação perfeitos.

Com o armazenamento seguro de dados e a conformidade com as normas do setor, como GDPR e HIPAA, o Formstack Forms oferece tranquilidade ao lidar com informações confidenciais.

Melhores recursos do Formstack Forms

Várias opções de personalização com base nas necessidades de dados, requisitos de pagamento e regras específicas de campanha

Diversas aplicações incluem coleta de dados para pesquisas, registros de programas, isenções eexecução aprimorada de projetos* Fácil de incorporar pesquisas e formulários em sites para programas e eventos

Especializado em pesquisas educacionais e acadêmicas

Limitações do Formstack Forms

Controle de texto limitado para campos e cabeçalhos

Regras e fórmulas podem ser difíceis de personalizar, levando a possíveis erros

Os ajustes na lista suspensa de uma pergunta podem apagar as configurações condicionais existentes

Pesquisas ilimitadas somente no plano Enterprise e nenhum plano realmente gratuito

Preços do Formstack Forms

Iniciante: $125/mês

$125/mês Equipes: $250/mês

$250/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Classificações e avaliações do Formstack Forms

G2: 4,4/5 (mais de 350 avaliações)

4,4/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao Formstack Forms_ !

8. FormAssembly

Via FormAssembly O FormAssembly é um construtor de formulários versátil que permite coletar e conectar perfeitamente dados de vários formatos, economizando seu tempo e eliminando a entrada manual de dados. Essa alternativa ao SurveyMonkey tem uma plataforma segura e conformidade com vários regulamentos, incluindo GDPR e HIPAA, o que permite manter a segurança e a privacidade dos dados em toda a sua pesquisa de mercado.

As integrações de terceiros do FormAssembly, como Salesforce, PayPal e Stripe, garantem que os dados fluam sem esforço para onde forem necessários, permitindo que você aja com base em insights quantitativos e qualitativos. A plataforma oferece temas e modelos de formulários pré-criados, acesso a aplicativos móveis e permissões personalizáveis para maior flexibilidade.

Com recursos como o avançado automação do fluxo de trabalho e mascaramento de dados confidenciais em nível de campo, o FormAssembly permite que você simplifique documentação do projeto e execução, ao mesmo tempo em que adere às práticas de governança de dados.

Melhores recursos do FormAssembly

A lógica de ramificação permite que você crie um único formulário para vários públicos

Os recursos flexíveis de design incluem personalização de back-end e recursos de pré-preenchimento de formulários

Os conectores prontos para uso permitem fluxos de trabalho personalizados

Uma das poucas opções alternativas gratuitas do SurveyMonkey

Limitações do FormAssembly

Problemas com a edição ou adição de perguntas após a criação de um formulário podem levar a respostas embaralhadas

Dificuldade para editar campos de formulário após a integração com outras plataformas

Mensagens de erro vagas dificultam o diagnóstico de problemas

Preços do FormAssembly

Gratuito Plano

Profissional: $99/mês por usuário

$99/mês por usuário Premier: $249/mês por usuário

$249/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Compliance Cloud: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço Government Cloud: Entre em contato para saber o preço

FormAssembly avaliações e comentários

9. Contato constante

Via Contato constante O Constant Contact é uma plataforma dinâmica que permite que você interaja com seu público de forma eficaz. Sua interface amigável permite que você crie e envie e-mails profissionais, crie boletins informativos atraentes e automatize campanhas de e-mail sem esforço.

Essa alternativa à SurveyMonkey oferece uma ampla variedade de modelos personalizáveis e recursos robustos, incluindo gerenciamento de listas, segmentação de contatos e análise em tempo real. Ferramentas fáceis de usar para integração de mídia social, registro de eventos e pesquisas on-line e off-line aumentam ainda mais os seus esforços de marketing.

Com o Constant Contact, você pode construir relacionamentos sólidos, aumentar a satisfação do cliente e a visibilidade da marca, além de atingir suas metas de marketing.

Fácil criação de campanhas com mensagens de erro claras

Modelos de e-mail personalizáveis para garantir a consistência da marca

Trata bem os opt-outs para evitar spam para os respondentes

A extração de dados não é muito intuitiva ou fácil de usar

Falta de teste A/B de linha de assunto com recurso de reenvio automático

Limitaçõescomparação visual entre e-mails

Nenhum plano gratuito real do criador de pesquisas

Lite: $12/mês

$12/mês Standard: $35/mês

$35/mês Premium: $80/mês

G2: 4,0/5 (mais de 5.500 avaliações)

4,0/5 (mais de 5.500 avaliações) Capterra: 4,3/5 (2.400+ avaliações)

10. Formulários do Google

via Formulários do Google O Google Forms é uma plataforma fácil de usar que permite criar formulários sem esforço. Com sua interface intuitiva, você pode selecionar entre vários tipos de perguntas, personalizar o design e adicionar lógica para proporcionar uma experiência perfeita ao cliente.

Os resumos automáticos fornecem gráficos em tempo real e a opção de analisar dados no Google Sheets para obter insights mais profundos. Acessível de qualquer dispositivo, você pode criar pesquisas e respondê-las em qualquer lugar. Essa alternativa ao SurveyMonkey oferece colaboração em tempo real para garantir um fluxo de trabalho simplificado. Você também pode definir regras de validação para obter dados de resposta limpos com inteligência incorporada.

Melhores recursos do Google Forms

Integra-se ao Google Workspace, aprimorando a funcionalidade e permitindo mais compartilhamento e colaboração

Ferramenta baseada na nuvem com recurso de salvamento automático para reduzir o risco de perda de dados

Vários modelos para projetar formulários proporcionam maior versatilidade

Limitações do Google Forms

Não há sugestões ou orientações automáticas quando são cometidos erros

Para uma alternativa ao SurveyMonkey, o Google Forms tem uma biblioteca de modelos drasticamente pequena

Opções de personalização limitadas, dificultando o alinhamento do design do formulário com a marca da empresa

Preços do Google Forms

Gratuito

Padrão comercial: US$ 12/mês por usuário, cobrado anualmente

Avaliações e opiniões sobre o Google Forms

GetApp: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao Google Forms_ !

O que você deve procurar nas alternativas ao SurveyMonkey?

Pronto para uma troca do SurveyMonkey? Fantástico! Vamos definir o que você precisa em uma alternativa.

Em primeiro lugar, simplicidade.

É imprescindível ter uma interface clara e fácil de usar para a sua ferramenta de pesquisa on-line. Sem complicações, apenas uma maneira simples de criar pesquisas e formulários para obter os dados exatos de que você precisa para agir. Você quer uma solução que trabalhe para você, não contra você.

Em seguida, personalização da pesquisa.

Ter a liberdade de personalizar seu software de pesquisa o ajudará a aumentar o envolvimento e as respostas. O maior controle sobre os tipos de perguntas, o design e a marca se refletirá nos dados coletados da pesquisa.

Depois, pense na distribuição.

As melhores alternativas à SurveyMonkey devem oferecer vários tipos de questionário, opções de compartilhamento e questionários ilimitados para capturar diversos dados de clientes e pesquisas de usuários em todos os seus canais. Considere todos os seus canais, seja email, mídia social ou até mesmo eventos presenciais com códigos QR que levem as pessoas a questionários ou formulários online.

Não se esqueça da análise de dados.

Sua nova ferramenta deve transformar as respostas da pesquisa em insights reais e acionáveis. Procure resultados em tempo real, análise preditiva, relatórios avançados e recursos de exportação de dados quantitativos. Além disso, talvez você queira uma ferramenta de criação de pesquisas que tenha integrações poderosas com suas ferramentas de dados, como o Google Analytics, para garantir que você tenha as pesquisas e os insights de público mais precisos.

E, por último, mas não menos importante, valor. O modelo de preços é justo? Existe uma versão gratuita ou há planos para diferentes necessidades e orçamentos? Uma ótima alternativa não será muito cara, mas ainda assim terá um grande impacto em recursos como recursos de arrastar e soltar WYSIWYG, formulários ilimitados, pesquisas móveis ou a capacidade de analisar os resultados do feedback dentro da plataforma.

Encontre a melhor alternativa da SurveyMonkey para sua empresa

Com a vasta gama de alternativas da SurveyMonkey disponíveis, você não está confinado a uma única plataforma quando precisa elaborar e distribuir questionários ou formulários eficazes. Considerar outras ferramentas de questionário abre um reino de novos recursos, flexibilidade e eficiências para potencializar sua coleta de dados.

Lembre-se de que sua ferramenta ideal deve atender às suas necessidades exclusivas, seja simplificando tarefas, aumentando o envolvimento do cliente ou tendo a capacidade de automatizar pesquisas ou criar pesquisas de marca branca.

Pronto para dar o salto e explorar suas opções? Comece a usar o ClickUp hoje mesmo com suas opções versáteis de pesquisas personalizáveis para ajudar a impulsionar seu sucesso.