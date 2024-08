10 melhores alternativas ao Formstack para automação do fluxo de trabalho em 2024

Obter feedback de usuários, clientes potenciais ou funcionários é uma das formas mais comuns de aprimorar seus produtos e operações comerciais. Os softwares modernos de criação de formulários permitem até mesmo automação do fluxo de trabalho que facilita a análise dos dados das respostas.

O Formstack é um produto de software popular para criação de formulários com uma grande base de usuários. Entretanto, o fato de ser popular não significa que seja a escolha certa para você.

Compilamos esta lista das principais alternativas ao Formstack para mostrar a você o que há de melhor no mercado. Se você deseja mudar do Formstack ou está procurando opções no mercado, esta lista o ajudará a restringir suas escolhas.

O que você deve procurar nas alternativas ao Formstack?

Ao comparar alternativas ao Formstack, você precisa estar ciente dos recursos que a maioria dos softwares de criação de formulários oferece. Depois de saber quais opções estão disponíveis, concentre-se em fazer uma pequena lista dos produtos que têm os recursos que você deseja. Alguns fatores que você deve ter em mente incluem:

Integrações de terceiros : A capacidade de conectar vários produtos de software para um fluxo de trabalho coeso permite maioreficiências de processo nos envios de formulários. Encontre um construtor de formulários que funcione com as ferramentas que você já usa e que permita o envio deautomação de tarefas *Recursos avançados: Observe os recursos exclusivos de cada opção. Se algum desses recursos for essencial para suas necessidades, como a coleta de dados off-line, isso restringirá as opções

: A capacidade de conectar vários produtos de software para um fluxo de trabalho coeso permite maioreficiências de processo nos envios de formulários. Encontre um construtor de formulários que funcione com as ferramentas que você já usa e que permita o envio deautomação de tarefas *Recursos avançados: Observe os recursos exclusivos de cada opção. Se algum desses recursos for essencial para suas necessidades, como a coleta de dados off-line, isso restringirá as opções Segurança e conformidade de dados : Algumas empresas têm requisitos de conformidade de dados muito rigorosos. Se isso se aplica a você, certifique-se de que o software escolhido atenda a esses requisitos

: Algumas empresas têm requisitos de conformidade de dados muito rigorosos. Se isso se aplica a você, certifique-se de que o software escolhido atenda a esses requisitos Preços: O preço do software pode ser confuso, pois cada opção tem vários níveis e cada nível tem recursos diferentes. Procure um produto que esteja dentro do seu orçamento, mas que também ofereça uma boa relação entre custo e recursos

As 10 melhores alternativas ao Formstack em 2024

Vamos analisar os pontos fortes e fracos das 10 melhores alternativas do Formstack e fornecer outras informações para criar formulários on-line.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa com um construtor de formulários de arrastar e soltar e lógica condicional! Conhecido por sua amplos recursos de automação o ClickUp simplifica a adição de formulários ao seu fluxo de trabalho. Use Formulários do ClickUp para liberar todo o seu potencial.

Crie um formulário, analise as respostas e delegue itens de ação para os membros da equipe, todos do mesmo lugar.

Para ajudar os usuários a se familiarizarem rapidamente, o ClickUp oferece uma enorme biblioteca de modelos, incluindo muitos para formulários de feedback . O processo é simples, contínuo e bem-sucedido.

Melhores recursos do ClickUp

Automações do ClickUp para criar uma tarefa usando as informações coletadas

Recursos paracolaboração em tempo real entre os membros da equipe, incluindo gerenciamento de documentos

Suporte paralógica condicional para organizar os dados coletados

Integração com software de terceiros

Opções para compartilhar, exportar e incorporar formulários

Limitações do ClickUp

Opções limitadas de personalização para o design de formulários

Uma curva de aprendizado acentuada para a criação de formulários complexos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Jotform

Via JotformO Jotform é um criador popular de formulários on-line com uma ampla seleção de modelos predefinidos. Essa plataforma permite que os usuários criem formulários para pesquisas, registros de eventos, feedback e muito mais.

Você criará formulários com as amplas opções de personalização e a interface fácil de usar do Jotform e aproveitará a lógica condicional, os widgets avançados e os cálculos para lidar com necessidades complexas. Várias tarefas de automação são possíveis por meio das integrações do Jotform com diversos aplicativos de terceiros.

O Jotform também enfatiza muito a segurança dos dados, o que o torna uma excelente opção para aqueles que atuam em setores sensíveis.

Melhores recursos do Jotform

Uma ampla seleção de campos para criar formulários on-line

Suporte à lógica condicional para criar formulários interativos

Uma biblioteca de modelos de formulários para criar formulários com estilo de conversação

Serviço de gateway para aceitar pagamentos on-line

Ferramentas para gerenciamento e análise de dados

Limitações do Jotform

Preço alto para alguns recursos avançados

Bugs ocasionais na criação de formulários

Pode ser difícil dominar a lógica avançada de formulários

Preços do Jotform

Plano gratuito

Bronze : uS$ 39/mês por usuário

: uS$ 39/mês por usuário Prata : $39/mês por usuário

: $39/mês por usuário Ouro : $129/mês por usuário

: $129/mês por usuário Empresarial: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Classificações e avaliações do Jotform

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.500 avaliações) Comparar o Google Forms com o Jotform !

3. **Formulários do Google

Via Google O Google Forms faz parte do Google Workspace (anteriormente conhecido como G Suite). O produto se integra profundamente ao ecossistema do Google, facilitando a colaboração e o compartilhamento do trabalho dos usuários.

Ele não tem alguns dos recursos avançados e de personalização que outros criadores de formulários on-line têm, mas oferece uma abordagem direta para as necessidades básicas. Isso o torna uma solução ideal para enquetes rápidas e pesquisas simples ou formulários de feedback.

Os usuários coletam automaticamente as respostas às pesquisas em uma planilha do Google para facilitar o acesso e a análise e configuram notificações por e-mail para os formulários enviados.

Melhores recursos do Google Forms

Interface intuitiva de criação de formulários para gerar relatórios personalizados

Integração com outros produtos do Google Workspace

Envio automático de respostas e dados para o Google Sheets

Acesso compartilhado ou restrito aos formulários

Funcionalidade básica de análise

Limitações do Google Forms

Opções mínimas de personalização da aparência do formulário

Falta de recursos avançados de criação de formulários em comparação com alternativas

Integração limitada com produtos fora do ecossistema do Google

Preços do Google Forms

O pacote do Google Workspace inclui o Google Forms. Os preços abaixo são para esse conjunto de produtos.

Gratuito para sempre

Business Starter : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Business Standard : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus: uS$ 18/mês por usuário

Classificações e avaliações do Google Forms

G2: 4,6/5 (40.000 avaliações)

4,6/5 (40.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Check out more_ Software criador de formulários , incluindo Zoho Forms e Elementor Form Builder!

4. SurveyMonkey

Via SurveyMonkey Como o nome indica, SurveyMonkey começou como uma plataforma versátil de criação de pesquisas. Esse nome, já bem estabelecido, expandiu-se para outras tarefas de criação de formulários, mantendo a mesma interface amigável e o forte conjunto de ferramentas analíticas.

Para ajudar os usuários a começar, o SurveyMonkey fornece muitos modelos pré-criados. Ele automatiza as respostas da pesquisa, envia mensagens de lembrete e personaliza as mensagens com base nas respostas do formulário. É possível automatizar ainda mais com a conexão do SurveyMonkey com aplicativos de terceiros por meio do Zapier.

Melhores recursos do SurveyMonkey

Pesquisas dinâmicas criadas com lógica de ramificação

Grande seleção de tipos de questões

Pesquisas que são distribuídas por muitos canais populares

Várias ferramentas de análise de dados e relatórios

Ferramentas para segmentação de públicos específicos

Limitações do SurveyMonkey

Os recursos avançados têm preços mais altos

A interface pode se tornar cansativa quando os formulários se tornam grandes ou complexos

Integração limitada com ferramentas de terceiros

Preços do SurveyMonkey

Vantagem da equipe : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Equipe Premier : uS$ 75/mês por usuário

: uS$ 75/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Classificações e avaliações do SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (mais de 18.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 18.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 9.000 avaliações)

5. Microsoft Forms

Via Microsoft Parte da oferta 365 da Microsoft, O Microsoft Forms é um aplicativo simples de criação de formulários semelhante ao Google Forms. Ele está totalmente integrado a outros produtos do pacote 365 e automatiza a coleta e a organização de dados por meio do Excel e do SharePoint.

Como seu rival no Google, o Microsoft Forms limita os recursos de integração fora de seu ecossistema, e seus recursos são básicos. Essa pode ser a opção perfeita para aqueles que investem totalmente nas plataformas da Microsoft e têm necessidades básicas.

Melhores recursos do Microsoft Forms

Interface fácil de usar para criar formulários

Integração com outros produtos do Microsoft 365

Suporte para colaboração em tempo real entre os membros da equipe

Suporte para questionários com classificação automática

Sugestões com inteligência artificial (IA) para perguntas de pesquisa

Limitações do Microsoft Forms

Menos modelos predefinidos do que alguns outros concorrentes

Opções limitadas para personalizar a aparência de um formulário

Suporte limitado para integração com produtos que não estão sob a égide da Microsoft

Preços do Microsoft Forms

Business Basic : uS$ 6,00/mês por usuário

: uS$ 6,00/mês por usuário Business Standard : uS$ 12,50/mês por usuário

: uS$ 12,50/mês por usuário Business Premium: uS$ 22,00/mês por usuário

Classificações e comentários do Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

4,4/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (77 avaliações)

6. WPForms

Via WPForms Esse popular criador de formulários de arrastar e soltar é fornecido como um plug-in para o WordPress, uma das maiores plataformas de web design. Ele se integra à interface do WordPress, permitindo que os usuários criem formulários profissionais e complexos a partir de seus painéis. Com suporte à lógica condicional, ele cria facilmente interações dinâmicas de formulários.

Apesar dos recursos robustos, o WPForms prioriza a velocidade e o desempenho para proporcionar uma experiência de usuário tranquila. O software apresenta plug-ins para plataformas populares de e-mail, gateways de pagamento e soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente.

Melhores recursos do WPForms

Criação de formulários fácil de usar com a funcionalidade de arrastar e soltar

Modelo de formulário pré-criado para vários casos de uso

Formulários que apresentam um design responsivo e compatível com dispositivos móveis

Lógica condicional que mostra ou oculta campos de formulário com base na entrada do respondente

Integração com plataformas populares de marketing por e-mail

Limitações do WPForms

Funcionalidade ruim com determinados temas do WordPress

Recursos avançados de formulário que só estão disponíveis em planos mais caros

Integração limitada com software de terceiros

Preços do WPForms

Básico : uS$ 49,50/ano

: uS$ 49,50/ano Mais : uS$ 99,50/ano

: uS$ 99,50/ano Pro : uS$ 199,50/ano

: uS$ 199,50/ano Elite: $299,50/ano

Classificações e avaliações do WPForms

G2: 4,8/5 (mais de 800 avaliações)

4,8/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,6/5 (21 avaliações)

7. Tipoforma

Via Formulário de digitaçãoFormulário de digitação enfatiza muito a aparência, resultando em um processo de preenchimento de formulário envolvente para os entrevistados. Ele traz um formato de conversação exclusivo para a mesa, orientando os usuários nas perguntas, uma de cada vez, para minimizar a confusão.

Essa alternativa do Formstack é um criador de formulários que tem uma excelente seleção de modelos em vários casos de uso para ajudar os usuários a começar rapidamente. Ele faz um pouco de tudo. Formulários e pesquisas, formulários de registro, formulários de contato, formulários de pagamento... você escolhe, e o Typeform provavelmente pode fazer isso.

Ele se integra a vários aplicativos populares de terceiros para ajudar na automação e no processamento de dados de pesquisas. O software segue uma filosofia de design que prioriza os dispositivos móveis, com formulários responsivos que se adaptam facilmente a qualquer tamanho de tela.

Melhores recursos do Typeform

Redação aprimorada de formulários com sugestões baseadas em IA

Uma variedade de campos de formulário interativos

Suporte para formulários de várias páginas e barras de progresso

Ferramentas de visualização e análise

Integração com ferramentas e aplicativos de terceiros com Zapier e webhooks

Limitações do Typeform

Planos caros para os recursos que oferecem

Opções de personalização limitadas nos níveis de preços mais baixos

Funcionalidade difícil de ramificação e formulário condicional

Preços do Typeform

**Gratuito para sempre

Básico : uS$ 29/mês por usuário

: uS$ 29/mês por usuário Mais : $59/mês por usuário

: $59/mês por usuário Business : $99/mês por usuário

: $99/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas para obter os preços

Classificações e avaliações do Typeform

G2: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

4,5/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 700 avaliações)

8. SurveySparrow

Via SurveySparrow Assim como o Typeform, o SurveySparrow simplifica a criação de formulários on-line. Eles oferecem um formato de formulário de conversação e apresentam uma interface semelhante a um bate-papo para coletar respostas.

A plataforma é uma solução sem código, permitindo que os usuários criem formulários dinâmicos e visualmente atraentes com habilidades técnicas limitadas. Além disso, é muito fácil criar pesquisas usando essa plataforma.

O SurveySparrow facilita a inclusão de perguntas personalizadas e elementos de formulário interativos. O software usa o Zapier para fornecer suas integrações com aplicativos de terceiros.

Melhores recursos do SurveySparrow

Formulários com uma interface semelhante a um bate-papo

Vários formatos de perguntas disponíveis

Lógica de ramificação e ferramentas de personalização para formulários dinâmicos

Acompanhamento analítico em tempo real e geração de relatórios para download

Envio programado por e-mail, imediatamente ou em uma programação

Limitações do SurveySparrow

Formulários complexos podem causar problemas de desempenho

Integrações de terceiros que nem sempre são tão robustas quanto poderiam ser

Recursos úteis que só estão disponíveis em planos mais caros

Preços do SurveySparrow

**Gratuito para sempre

Básico : uS$ 19/mês por usuário

: uS$ 19/mês por usuário Essenciais : $49/mês por usuário

: $49/mês por usuário Business : $99/mês por usuário

: $99/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Classificações e avaliações do SurveySparrow

G2: 4,4/5 (mais de 1.500 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (81 avaliações)

9. Paperform

Via Forma de papel O Paperform adota uma abordagem altamente centrada no design para a criação de formulários. Adicione diversos elementos de mídia, como imagens, vídeos e fontes personalizadas, para criar designs visuais precisos. O Paperform tem muitos recursos automáticos que o tornam amigável para iniciantes, quer você queira criar formulários básicos ou mais completos.

Esse criador de formulários on-line se integra a muitas ferramentas de terceiros para fins de automação e coleta de dados. A interface não convencional não tem um recurso de arrastar e soltar, como muitas outras da lista, e opta por uma abordagem contextual intuitiva.

Melhores recursos do Paperform

Grande foco na personalização e na marca dos formulários

Formulários com vídeos e imagens incorporados

Integração com processadores de pagamento comuns

Suporte para lógica condicional e formulários dinâmicos

Integração com o Zapier, permitindo a automação de tarefas básicas

Limitações do Paperform

Formulários complexos com recursos avançados, que podem ser difíceis de criar para novos usuários

Opções limitadas de personalização da aparência do formulário em comparação com outras ferramentas de formulário

Recursos valiosos que exigem planos com preços mais altos

Preços do Paperform

Essenciais : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Pro : uS$ 40/mês

: uS$ 40/mês Agência: $135/mês

Classificações e avaliações do Paperform

G2: 4,5/5 (42 avaliações)

4,5/5 (42 avaliações) Capterra: 4,8/5 (86 avaliações)

10. 123 Form Builder

Via 123 Form Builder Outra opção com grande foco em segurança é o 123 Form Builder. Além do foco na segurança, o 123 Form Builder tem como objetivo ter uma interface fácil de usar que permite que usuários novos e experientes criem formulários avançados.

A integração perfeita significa nenhuma dor de cabeça para você (ou para a sua equipe de desenvolvimento) e a interface intuitiva de arrastar e soltar apresenta uma grande variedade de widgets e diversas opções de personalização.

Melhores recursos do 123 Form Builder

Criador de formulários fácil de usar com uma boa seleção de campos de formulário

Formulários avançados com lógica condicional e formulários inteligentes

Suporte a vários idiomas

Recursos avançados de segurança

Integrações com outros aplicativos e plataformas populares

limitações do 123 Form Builder

Pequenos bugs ocasionais na criação de formulários

Recursos de análise e relatórios que não são tão fortes quanto os de alguns concorrentes

A integração com terceiros pode ser difícil de configurar

Preço do 123 Form Builder

**Gratuito para sempre

Ouro : uS$ 19,99/mês

: uS$ 19,99/mês Platina : uS$ 37,99/mês

: uS$ 37,99/mês Diamante : uS$ 69,99/mês

: uS$ 69,99/mês Enterprise: A partir de US$ 199,99/mês

123 Classificações e resenhas do Form Builder

G2: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

4,5/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 150 avaliações)

Encontre seu formulário perfeito

A coleta de feedback por meio de um formulário on-line não precisa ser um incômodo. As 10 melhores alternativas do Formstack oferecem muitas opções para você escolher. Se estiver procurando o parceiro perfeito para o gerenciamento de projetos, não procure mais: ClickUp. Experimente-o hoje gratuitamente !