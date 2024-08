Jotform vs. Google Forms: Qual ferramenta de formulário é a melhor?

As empresas dependem de dados para tomar decisões sobre a trajetória de sua empresa. Formulários e pesquisas são algumas das melhores ferramentas de negócios para coletar dados dos clientes parceiros, funcionários e muitas outras fontes.

Se você estiver procurando por software de criação de formulários que facilite à sua equipe a criação de formulários e a coleta de informações com eles, o Jotform e o Google Forms são duas opções populares. Ambos são ferramentas líderes de formulários e pesquisas on-line, mas há muitas diferenças entre eles.

Vamos analisar a fundo os recursos e os preços do Jotform e do Google Forms para ajudá-lo a decidir qual deles atende melhor às suas necessidades e às da sua equipe.

O que é o Jotform?

via Jotform O Jotform é um conhecido criador de formulários on-line que é poderoso e repleto de recursos, mas também bastante simples de usar. O Jotform também se integra a um grande número de ferramentas comerciais, o que facilita a transferência rápida dos dados coletados com o Jotform para um software que permite analisar os dados coletados por meio de formulários on-line.

O Jotform também apresenta excelentes recursos de segurança e conformidade, o que é muito importante quando se está coletando dados potencialmente confidenciais de parceiros comerciais.

Recursos do Jotform

O Jotform está repleto de recursos, tanto básicos quanto altamente avançados. O melhor de tudo é que a interface é muito amigável, o que facilita encontrar e usar todos os recursos de que você precisa para criar seus formulários comerciais.

Vamos dar uma olhada em alguns dos recursos que diferenciam o Jotform de seus concorrentes.

1. Criação avançada de formulários

O Jotform está acima da maioria dos concorrentes em termos da facilidade com que permite que você crie formulários personalizados. Você não precisa saber programar para criar nada, mas se tiver alguma experiência com CSS, poderá fazer maravilhas no Jotform.

O construtor de formulários é quase todo do tipo arrastar e soltar, permitindo que você adicione imagens, widgets, integrações e até mesmo altere as cores do seu formulário de forma simples e rápida com apenas alguns cliques.

via Jotform

2. Integrações de pagamento

Já mencionamos que o Jotform oferece suporte a muitas integrações, mas suas integrações com a maioria das principais plataformas de pagamento on-line é algo que realmente o diferencia. Você pode integrar o Jotform ao Stripe, Paypal, Venmo, Apple Pay e outros para coletar pagamentos.

Isso permite que você crie formulários que podem cobrar das pessoas que os preenchem. Isso pode ser útil se sua empresa aceitar reservas ou pedidos personalizados, por exemplo.

3. Widgets

Há literalmente centenas de widgets disponíveis que você pode adicionar aos seus formulários do Jotform. Por exemplo, há um widget Get Visitor Location disponível que coleta dados de localização por meio de endereços IP para fornecer o código postal da pessoa que está preenchendo o formulário.

Outros widgets populares incluem Get Page from URL, SMS Confirmation, QR Codes, Whatsapp Button e muito mais.

via Jotform

Preços do Jotform

**Plano inicial: gratuito (5 formulários, limite de 100 envios mensais)

Bronze: $34/ mês (25 formulários, limite de envio mensal de 1.000)

$34/ mês (25 formulários, limite de envio mensal de 1.000) Silver: $39/ mês (50 formulários, limite de envio mensal de 2.500)

$39/ mês (50 formulários, limite de envio mensal de 2.500) Ouro: $99/mês (100 formulários, limite de envio mensal de 10.000)

$99/mês (100 formulários, limite de envio mensal de 10.000) Enterprise: Entre em contato para obter preços (formulário ilimitado e envios mensais)

O que é o Google Forms?

via Formulários do Google O Google Forms é um criador de formulários popular e totalmente gratuito que faz parte do Google Workspace, uma das plataformas de negócios mais populares e mais usadas em todo o mundo. Seu uso também é 100% gratuito, por isso é fácil entender por que tantas pessoas usam o Forms.

Mas, como qualquer ferramenta gratuita, o Google Forms tem suas limitações. Ainda assim, há muitos recursos excelentes que satisfazem as necessidades da maioria dos usuários que precisam criar e compartilhar formulários comerciais simples.

Recursos do Google Forms

Se levarmos em consideração o fato de que seu uso é totalmente gratuito, o Google Forms é extremamente rico em recursos. Ele pode não ter recursos para usuários avançados ou grandes corporações, mas há toneladas de recursos poderosos e opções de personalização que qualquer pessoa pode usar sem ter que pagar nada. Com o Google Forms, você pode criar formulários ilimitados sem nenhum custo.

1. Perguntas interativas

O Google Forms permite que você faça vários tipos de perguntas, o que possibilita tornar seus formulários interativos. É possível configurar o formulário para coletar respostas curtas, em que os entrevistados têm apenas uma linha para registrar suas respostas.

Também é possível configurar perguntas do tipo parágrafo que permitam aos usuários dar respostas detalhadas. Há também um tipo de pergunta de caixa de seleção, um tipo de pergunta de upload de arquivo (o que é ótimo para equipes de RH que coletam currículos) e muito mais.

O Google Forms também inclui lógica condicional, que permite que os formulários mudem e apresentem perguntas diferentes com base na resposta anterior do usuário.

via Formulários do Google

2. Testes

Os educadores adoram usar o Google Forms porque ele é uma das melhores ferramentas gratuitas para criar questionários facilmente e compartilhá-los com os alunos. Você pode até atribuir valores de pontos a cada pergunta para tornar a avaliação do questionário totalmente automática.

A avaliação automática economiza muito tempo dos educadores e permite que os alunos recebam os resultados de seus testes instantaneamente.

3. Relatórios

Independentemente da ferramenta de formulário que estiver usando, você provavelmente acabará transferindo os dados coletados para o Planilhas Google ou outro equivalente do Microsoft Excel para criar relatórios e analisar os dados coletados. Como faz parte da mesma plataforma, a integração do formulário do Google com o Planilhas Google, o Google Analytics e outros tipos de documentos e aplicativos populares do Google é rápida e sem atritos.

O Google Forms também é capaz de criar automaticamente gráficos e diagramas de relatórios, permitindo que você visualize e comunique rapidamente os resultados de pesquisas/campanhas com as partes interessadas.

via Formulários do Google

Preços do Google Forms

**Gratuito para sempre

Jotform Vs. Google Forms: Comparação de recursos

Embora ambas sejam excelentes ferramentas de criação de formulários, as diferenças entre o Jotform e o Google Forms são as que você esperaria que fossem. Como o Google Forms é totalmente gratuito, ele não é tão robusto. No entanto, é incrivelmente simples de usar.

Você precisa pagar pelos recursos que diferenciam o Jotform do Google Forms. Mas, se estiver pagando por uma conta premium, o Jotform é muito mais flexível, robusto e personalizável do que o Google Forms.

Vamos dar uma olhada em alguns dos principais recursos em que ambas as ferramentas se destacam e ver como elas se diferenciam.

Análise

Tanto o Google Forms quanto o Jotform tratam seus dados com muita facilidade. As opções de relatório do Google Forms são mais simples de usar. Há três relatórios padrão e, se você precisar fazer mais cálculos e criar um relatório mais detalhado e específico, a melhor opção é enviar os dados para o Google Sheets e fazer os cálculos lá.

O Jotform é um pouco menos intuitivo, mas depois que você aprender a usá-lo, poderá fazer muito mais com ele. O Jotform tem uma ferramenta chamada "Tabelas" que coloca os dados em formato de planilha. Se você quiser ver as respostas individuais, terá que ir para a "Caixa de entrada" Você também tem ferramentas separadas de análise de formulários que oferecem ótimos insights sobre as pessoas que forneceram respostas.

Portanto, o Jotform oferece mais opções e recursos básicos, mas também tem uma curva de aprendizado significativamente maior.

via Formulários do Google

Modelos

Por ser uma ferramenta gratuita, o Google Forms não oferece muitos modelos de formulários. O Jotform, por outro lado, oferece milhares. Se você quiser modelos que o ajudem a começar a criar seus formulários e estiver procurando muitas opções para brincar, o Jotform é a melhor opção.

Mesmo quando um pouco personalizado, a maioria dos que o Google Forms oferece acabam parecendo muito semelhantes. Com os modelos do Google Forms, você não tem a opção de realmente personalizar seus formulários e fazê-los coincidir com a identidade visual de sua marca.

No Jotform, se a pessoa que estiver trabalhando na criação de formulários tiver um pouco de experiência em codificação e design, ela poderá personalizar completamente cada aspecto do formulário. O Jotform também oferece centenas de temas pagos e gratuitos que você pode usar para personalizar os milhares de modelos que eles fornecem.

via Jotform

Opções de compartilhamento

Tanto o Jotform quanto o Google Forms são muito bons para equipes que precisam colaborar em formulários. É possível atribuir formulários a outros colegas de equipe de várias maneiras, inclusive por meio de links compartilháveis, convites por e-mail e mídias sociais.

O Jotform também permite que você faça o download do formulário como PDF. Outro recurso interessante do Jotform é que você pode incluir lembretes automáticos por e-mail que são enviados aos membros da equipe que não preencheram um formulário que lhes foi atribuído.

Jotform vs. Google Forms no Reddit

Embora não haja muita discussão sobre o Jotform e o Google Forms no Reddit, a maioria dos usuários concorda que Jotform é a melhor opção se a sua equipe precisar de uma ferramenta mais flexível e expansiva para criar formulários:

"Se você quiser mais de 10 perguntas, eu recomendaria o Jotform. O Jotform também tem uma configuração gratuita que permite a integração com o Slack para que você receba uma mensagem do Slack sempre que alguém enviar o Jotform, e a mensagem do Slack também pode mostrar as informações enviadas do Jotform se você configurá-lo dessa forma."

Quando perguntado sobre um alternativa ao Google Forms , outro usuário recomendou o Jotform afirmando que a versão gratuita ainda era melhor que o Google Forms:

"Você pode usar o Jotform... muito melhor que o Google Forms! Eu o usei no passado (a versão gratuita) e fiquei realmente impressionado com seus recursos."

Conheça o ClickUp: A melhor alternativa ao Jotform e ao Google Forms

O Jotform e o Google Forms são ótimos, mas e se a criação de formulários fosse apenas a ponta do iceberg? É exatamente isso que você obtém com o ClickUp - excelentes recursos de criação de formulários integrados a uma plataforma de produtividade completa com recursos avançados para gerenciamento de projetos.

Os recursos do ClickUp vão muito além do escopo dos criadores de formulários on-line. É uma plataforma de produtividade e ferramenta de gerenciamento de projetos que qualquer pessoa pode usar para uma grande variedade de finalidades. Ao combinar a criação de formulários com todos os outros recursos que o ClickUp possui, o ClickUp pode levar a criação de formulários e pesquisas a um nível totalmente novo.

Vamos dar uma olhada em alguns dos principais recursos do ClickUp que o tornam uma alternativa séria a ser considerada tanto para o Jotform quanto para o Google Forms.

Crie formulários mais inteligentes no ClickUp com lógica condicional para agilizar o processo, independentemente da complexidade

Visualização do formulário do ClickUp

Muito parecido com o Jotform, Visualização de formulário do ClickUp do ClickUp permite que você crie facilmente formulários perfeitos arrastando e soltando vários elementos. Você também pode clicar no título de qualquer campo e renomeá-lo facilmente.

Ao contrário do Google Forms, o ClickUp permite incluir marcas personalizadas em seus formulários. Você pode escolher um tema, alterar as cores e até mesmo fazer com que a marca do ClickUp desapareça dos formulários.

Os formulários criados no ClickUp podem ser compartilhados da mesma forma que no Jotform e no Google Forms. O ClickUp também tem recursos para incorporar formulários em páginas da Web usando um código HTML que é criado automaticamente para você. O ClickUp também apresenta lógica condicional que permitem criar pesquisas complexas que fazem perguntas diferentes com base nas respostas dadas.

As respostas também são fáceis de gerenciar no ClickUp. Você pode enviá-las a outros membros da equipe para facilitar a colaboração e integrá-las a qualquer outro projeto ou fluxo de trabalho.

O Template Center também inclui centenas de modelos gratuitos, inclusive o Modelo de formulário de feedback do ClickUp para coletar feedback do cliente !

Use a visualização de quadro no modelo de formulário de feedback para organizar os itens e mover facilmente os cartões entre os estágios de classificação

Tarefas ClickUp Gerenciamento de tarefas é uma das melhores plataformas para equipes que desejam planejar, organizar e colaborar, com infinitas opções de personalização para qualquer tipo de projeto. Devido ao imenso número de

ferramentas de gerenciamento de projetos oferecidas no ClickUp, ele é perfeito tanto para pequenas empresas quanto para grandes empreendimentos.

A colaboração é muito fácil no ClickUp. Você pode Tarefas do ClickUp comentar em tópicos, dividir grandes projetos em subtarefas mais gerenciáveis e muito mais.

Lógica condicional no exemplo de feedback de produto do ClickUp Forms

Automações do ClickUp

O ClickUp facilita a automatização de suas tarefas diárias e rotineiras e permite que você dedique mais tempo ao trabalho significativo. Ele oferece muitas automações pré-criadas que podem ser personalizadas com base nas necessidades exatas da sua equipe.

Você pode até automatizar ferramentas de terceiros que deseja usar com o ClickUp Fluxos de trabalho automatizados do ClickUp funcionam com aplicativos externos que se integram à plataforma, e a lista de ferramentas comerciais populares que podem ser combinadas com o ClickUp continua crescendo a cada mês.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

ClickUp: O vencedor em Google Forms vs. Jotform

Com o ClickUp, você obtém mais do que apenas uma ótima maneira de criar formulários e compartilhá-los com sua equipe - você obtém um hub de produtividade centralizado e completo para todo o seu trabalho. Registre-se no ClickUp para conferir seus recursos de criação de formulários e muito mais!