10 modelos gratuitos de formulários do Google para coletar feedback

Está procurando modelos gratuitos de formulários do Google para facilitar a coleta de feedback?

Os modelos atuais permitem que você crie e personalize rapidamente formulários on-line sem nenhuma experiência em design ou codificação. De feedback de eventos a avaliações de cursos, a coleta de feedback nunca foi tão fácil.

Nossa coleção com curadoria de 10 modelos gratuitos de Formulários Google o ajudará a coletar insights, opiniões e feedbacks sem gastar um centavo. 💸

O que é um modelo de formulário do Google?

Um modelo de formulário do Google é um formulário personalizável que serve como ponto de partida para coletar informações, feedback e respostas de pesquisas.

Em vez de começar do zero, você escolherá um modelo que atenda às suas necessidades para servir como esqueleto. Em seguida, poderá modificá-lo de acordo com seus requisitos e objetivos específicos.

Via Formulários do Google Você encontrará modelos disponíveis para quase todas as finalidades. Por exemplo:

Formulários de registro de eventos

Formulários de feedback de clientes

Pesquisas de feedback de eventos

Formulários de convite para festas (também conhecidos como formulários RSVP)

Solicitações de folga

Estas modelos de formulários de feedback permitem que os usuários criem formulários polidos, questionários profissionais sem habilidades técnicas de design.

Modelos de formulários do Google

Economize tempo e melhore sua experiência de coleta de dados com esta seleção de modelos do Google Forms. Opções gratuitas e personalizáveis como essas são seu atalho para formulários profissionais e otimização do fluxo de trabalho .

Encontramos opções fantásticas para uma variedade de necessidades:

Formulário de pedido: Torne mais fácil para os clientes de pequenas empresas solicitarem os itens ou serviços específicos de que precisam com esteModelo de formulário de pedido simples

Modelo de formulário de pedido simples do Google Forms

Verificação de referência: Melhore a seleção de sua força de trabalho e simplifique as decisões de contratação usando esteModelo de formulário de verificação de referência

Modelo de formulário de verificação de referência do Google Forms

Solicitação de emprego: Por falar em decisões de contratação, esteModelo de formulário de candidatura facilita a obtenção de dados sobre candidatos que desejam trabalhar em sua empresa ou mudar de departamento

Modelo de aplicativo do Google Forms

Questionário de pesquisa de mercado: Colete dados de clientes e clientes potenciais para que você possa tomar decisões informadas com esteModelo de formulário de pesquisa de mercado

Modelo de formulário de pesquisa de mercado do Google Forms

Navegue até a seção Formulários do Google Drive, selecione o modelo e altere as perguntas conforme necessário para começar.

Se esses modelos de pesquisa do Google Forms não atenderem às suas necessidades, você poderá criar o seu próprio modelo com uma conta do Google e algum conhecimento técnico. O Google Docs e o Google Sheets têm as ferramentas de que você precisa. 🤩

Limitações do uso de modelos de questionário do Google Form

Os modelos de formulário do Google são versáteis, fáceis de usar e úteis para muitas necessidades comerciais.

Entretanto, há algumas limitações que merecem ser observadas:

Limitação personalização e design: As opções avançadas de design podem ser restritivas se você precisar de formulários altamente personalizados

As opções avançadas de design podem ser restritivas se você precisar de formulários altamente personalizados Integrações complexas: É fácil integrar o Google Forms com outros produtos do Google, mas a integração com outras plataformas pode exigir conhecimento de codificação

É fácil integrar o Google Forms com outros produtos do Google, mas a integração com outras plataformas pode exigir conhecimento de codificação Tipos de pergunta básicos: O Google Forms oferece vários tipos de perguntas, mas não tem variedade suficiente para suportar muitas estruturas de pesquisa sofisticadas

O Google Forms oferece vários tipos de perguntas, mas não tem variedade suficiente para suportar muitas estruturas de pesquisa sofisticadas Restrições de tamanho de arquivo: As limitações de tamanho de arquivo podem impedir anexos grandes e limitar a coleta de dados

As limitações de tamanho de arquivo podem impedir anexos grandes e limitar a coleta de dados Privacidade dos dados: Os dados são armazenados nos servidores do Google, que podem não atender a requisitos rigorosos de privacidade de dados

Os dados são armazenados nos servidores do Google, que podem não atender a requisitos rigorosos de privacidade de dados Acesso on-line: O processo de criação e personalização de formulários do Google requer uma conexão com a Internet o tempo todo

Essas limitações fazem com que algumas empresas precisem de um Alternativa ao Google Forms . Você pode comparar uma plataforma de pesquisa dedicada, como Jotform vs. Google Forms para começar a explorar outras opções.

Ou, você pode dar uma olhada em Alternativas ao Google Workspace dessa forma, você pode obter a criação avançada de formulários juntamente com ferramentas para aprimorar outras áreas do seu negócio.

10 modelos alternativos e gratuitos de formulários do Google Visualização de formulário do ClickUp é uma alternativa fantástica aos modelos do Google Form, gratuita para todos os usuários e rica em recursos.

Com a plataforma de gerenciamento de projetos tudo-em-um do ClickUp, você pode acessar milhares de recursos, ferramentas e modelos. Isso inclui toneladas de formulários personalizáveis para coleta de dados e pesquisas.

Você também se beneficiará do líder do setor software de gerenciamento de operações que podem ajudar a expandir seus negócios.

O ClickUp oferece uma ampla variedade de ferramentas de feedback do cliente e modelos de criação de formulários gratuitos, com recursos como:

Acesso off-line

Maiores tamanhos de upload de arquivos

Tipos de perguntas sofisticadas

mais de 1.000 integrações com outras plataformas

Opções avançadas de design, formatação e marca

O ClickUp tem opções para vários metodologias de aprimoramento de processos portanto, ele funcionará para sua empresa, independentemente de você estar usando agile, JIT (Just-In-Time), Lean, Kanban ou qualquer outra.

1. Modelo de formulário ClickUp

Colete e organize dados sem esforço com nosso modelo de formulário ClickUp

O modelo Modelo de formulário ClickUp oferece uma maneira clara de coletar respostas curtas, informações de contato e outras informações essenciais.

Você pode usar o Google Forms para criar pesquisas diretas e coletar informações simples dos entrevistados. No entanto, o modelo de formulário do ClickUp simplifica as coisas com a personalização de arrastar e soltar e várias exibições, campos e status.

Isso se aplica à maioria das opções em nossa galeria de modelos, independentemente de você estar usando esse modelo de formulário, Modelo de gerenciamento de tarefas simples do ClickUp ou qualquer outra coisa.

Depois de criar o formulário, você pode compartilhar o link em contas de mídia social, enviá-lo em e-mails automatizados para clientes ou distribuí-lo por meio de canais de comunicação interna. Faça o download deste modelo

2. Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Obtenha insights e opiniões valiosas com o modelo de formulário de feedback do ClickUp

O modelo Modelo de formulário de feedback do ClickUp facilita a coleta e a organização de opiniões e percepções de sua equipe ou clientes.

Assim como o Google Forms, ele permite que você crie um formulário personalizado para coletar feedback de clientes, colaboradores e membros da equipe. Com esse modelo do ClickUp, você obtém uma plataforma de produtividade integrada que organiza e rastreia automaticamente as informações recebidas em seu espaço de trabalho.

Use o modelo de formulário de feedback do ClickUp para adaptar as pesquisas às necessidades de cada cliente, melhorar as decisões sobre produtos com dados significativos e analisar rapidamente os dados para identificar tendências com mais rapidez. 📈✨

Ele tem tudo o que você precisa para criar uma aparência de feedback abrangente e simplificar o processo de pesquisa. Você pode:

Incluir perguntas de múltipla escolha

Coletar classificações com estrelas

Visualizar tarefas associadas ao produto ou serviço em questão

Solicitar sugestões

Classificar os entrevistados com base em informações condicionais

Prepare-se para aumentar o envolvimento do cliente, oferecendo a ele uma plataforma para expressar suas opiniões e se sentir ouvido. Faça o download deste modelo

3. Modelo de formulário de assinatura do ClickUp

Facilite a coleta e o gerenciamento dos detalhes da assinatura com o modelo de formulário de assinatura do ClickUp

O modelo Modelo de formulário de assinatura do ClickUp tem tudo o que você precisa para coletar informações dos usuários que se inscrevem na sua lista de e-mail, boletim informativo ou comunicações de marketing .

O Google Forms permite que você colete tipos semelhantes de informações, mas o modelo de formulário de assinatura do ClickUp oferece um caso de uso mais especializado, além de integração com as principais ferramentas de marketing por e-mail.

O modelo básico inclui campos para coisas como nome e endereço de e-mail. Você também pode criar campos para qualquer informação adicional que queira coletar.

Use esse modelo para coletar informações de assinantes, integrá-las à sua plataforma de marketing por e-mail e proteger cada dado. Faça o download desse modelo

4. Modelo de formulário de solicitação ClickUp

Colete e organize solicitações para um fluxo de trabalho mais eficiente com o modelo de formulário de solicitação do ClickUp

O modelo Modelo de formulário de solicitação do ClickUp melhora o processo de solicitação e facilita a coleta de dados precisos de funcionários e clientes.

O Google Forms permite que você forneça muitos dos mesmos campos vistos no modelo de formulário de solicitação do ClickUp, mas essa opção é altamente personalizável com recursos avançados como:

Rastreamento de status

Anexação de arquivos grandes

Atribuição automatizada de tarefas

Integração com mais de 1.000 outras plataformas

Organização simples de dados

Use este modelo para proporcionar a melhor experiência possível aos clientes e funcionários. Ele tem tudo o que você precisa para aumentar a eficiência e simplificar a comunicação. Faça o download deste modelo

5. Modelo de formulário de contato ClickUp

Melhore a comunicação da equipe e as interações com os clientes com o modelo de formulário de contato do ClickUp

Se você deseja uma maneira rápida e simples para as pessoas entrarem em contato com a sua empresa, você precisa de Modelo de formulário de contato do ClickUp .

O Google Forms também oferece uma solução de contato simples. No entanto, com o modelo de formulário de contato do ClickUp, você obtém recursos avançados, como anexar arquivos grandes, rastrear status e atribuir tarefas automaticamente.

É possível capturar dados de enquetes, pesquisas e muito mais em um único espaço que oferece acesso e organização simples.

Use nosso modelo de formulário de contato para oferecer aos clientes uma maneira mais fácil de entrar em contato, eliminar a entrada manual de dados e armazenar informações confidenciais com segurança. Faça o download deste modelo

6. Modelo de formulário de relatório do ClickUp

Simplifique seu processo de tomada de decisão com o modelo de formulário de relatório do ClickUp

O modelo Modelo de formulário de relatório do ClickUp permite coletar informações da sua equipe usando um documento personalizado com vários tipos de perguntas.

O Google Forms pode oferecer muitas das mesmas opções, mas o ClickUp dá um passo adiante com espaços para..:

Respostas curtas

Caixas de seleção

Menus suspensos

Perguntas de múltipla escolha

Detalhes de contato

Campos de resposta personalizados

Upload de arquivos

O modelo de formulário de relatório do ClickUp também oferece formatação padronizada de perguntas, representações visuais de dados e organização automatizada para reduzir o trabalho manual.

Esse modelo oferece uma maneira simples de otimizar a colaboração em sua equipe e comunicar-se com os clientes, inspirando confiança. 🌻

Use-o para coletar informações como atualizações de projetos, relatórios de bugs e feedback de clientes. Faça o download deste modelo

7. Modelo de formulário de solicitação de emprego ClickUp

Colete e organize facilmente as informações dos candidatos usando o modelo de formulário de candidatura a emprego do ClickUp

O modelo Modelo de formulário de solicitação de emprego do ClickUp ajuda a tornar o processo de candidatura a vagas de emprego menos demorado e cansativo para todos os envolvidos. Ele simplifica o processo de revisão, automatiza o trabalho manual da sua equipe e inspira confiança nos candidatos.

Os Formulários Google são usados com frequência para candidaturas a vagas de emprego, oferecendo uma maneira simples de coletar dados pessoais.

O modelo de formulário de solicitação de emprego do ClickUp eleva o nível com formatação e organização avançadas, além de maneiras simples de rastrear e armazenar informações do candidato para garantir uma triagem justa e consistente.

Use esse modelo para simplificar o processo de recrutamento e causar uma excelente primeira impressão nos candidatos em potencial quando eles enviarem suas informações. Faça o download deste modelo

8. Modelo de formulário de inscrição do ClickUp

Simplifique o recrutamento e a aquisição de talentos com o modelo de formulário de candidatura do ClickUp

O modelo Modelo de formulário de inscrição do ClickUp é outra maneira fantástica de simplificar a seleção de candidaturas.

Se estiver aceitando inscrições para um próximo workshop, estágio ou cargo, ele o ajudará a criar um formulário adaptado às suas necessidades específicas.

Os modelos do Google Form permitem que você adicione campos de perguntas personalizadas, mas com o modelo de formulário de inscrição do Clickup, você pode acompanhar o progresso à medida que os candidatos navegam pelo seu fluxo de trabalho.

O ClickUp também permite que você organize e exiba informações de candidatos usando várias visualizações e encontre as informações desejadas em segundos.

Use esse modelo para economizar tempo com um formulário consistente para todos os candidatos ao coletar informações, comparar candidaturas e tomar as melhores decisões para qualquer oportunidade. Faça o download deste modelo

9. Modelo de formulário de registro do ClickUp

Facilite o registro de equipes e a integração de projetos com o modelo de formulário de registro do ClickUp

O modelo Modelo de formulário de registro do ClickUp ajuda você a coletar, rastrear e proteger informações de leads, clientes e membros com facilidade.

Como o Google Forms, ele permite criar e personalizar formulários de registro sem conhecimento de programação. No entanto, o ClickUp permite que os usuários façam upload de arquivos, fotos e outros anexos, além de oferecer opções de armazenamento criptografado.

O modelo de formulário de registro do ClickUp tem todos os recursos de que você precisa para registrar novos usuários ou funcionários na sua organização.

Use-o para criar um método organizado e eficiente para coletar as informações necessárias, garantir a precisão e causar uma boa impressão nos novos usuários ou membros. Faça o download deste modelo

10. Modelo de formulário de associação do ClickUp

Colete e organize os detalhes dos membros com facilidade usando o modelo de formulário de associação do ClickUp

O modelo Modelo de formulário de associação do ClickUp facilita o gerenciamento do seu processo de integração e a coleta de solicitações de associação.

O Google Forms pode coletar muitas das mesmas informações com caixas de texto personalizadas. No entanto, esse modelo oferece armazenamento seguro de dados e a capacidade de acompanhar o progresso individual durante o processo de integração.

O modelo de formulário de associação do ClickUp torna a integração de membros mais fácil do que nunca, quer você esteja gerenciando uma comunidade existente ou criando uma nova.

Use-o para manter um registro consistente de todos os membros, eliminar a entrada manual de dados e automatizar a organização das informações para facilitar o gerenciamento das associações. Faça o download deste modelo

Capacite seus formulários

Os formulários personalizados são uma ótima maneira de aprimorar seu processo de coleta de feedback e reunir insights valiosos. Quer você use os modelos do Google Form, os modelos gratuitos do ClickUp ou qualquer outro, eles sempre o ajudarão a tomar decisões mais informadas.

Os modelos do ClickUp são a melhor opção se você quiser opções personalizáveis e recursos fáceis de usar. Temos modelos de formulários para proprietários de pequenas empresas, educadores, líderes de organizações sem fins lucrativos, grandes organizações e muito mais.

Incorporar nossos modelos de formulário é uma maneira infalível de aprimorar sua estratégia de coleta de feedback. Registre-se no ClickUp hoje mesmo - é grátis! ☀️🙂