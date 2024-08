10 melhores softwares de controle de PTO para gerenciar solicitações de folga

O gerenciamento eficiente do tempo livre dos funcionários garante um equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional e uma produtividade ideal.

Como os métodos tradicionais, como planilhas ou controle manual de folgas, são suscetíveis a erros humanos, o software de controle de PTO surgiu como uma solução ideal.

O software de controle de PTO ajuda a monitorar e gerenciar com eficiência as folgas remuneradas dos funcionários. Ele simplifica as solicitações de férias, rastreia os acúmulos e melhora a força de trabalho Gerenciamento de tempo .

Escolher o software certo pode ser uma tarefa árdua. Por isso, detalhamos os principais recursos, prós e contras, preços e classificações de produtos para facilitar sua decisão.

O que você deve procurar em um software de controle de PTO?

Ao escolher um software de gerenciamento de PTO, sua prioridade deve ser permitir que sua equipe tenha uma experiência perfeita.

Aqui estão os cinco itens essenciais que você deve procurar em um software de controle de PTO:

Escalabilidade : Opte por uma solução que se adapte a uma força de trabalho em expansão e às necessidades organizacionais em evolução

: Opte por uma solução que se adapte a uma força de trabalho em expansão e às necessidades organizacionais em evolução Recursos robustos de geração de relatórios : Avalie as métricas de relatórios cruciais para a tomada de decisões, alocação de recursos e planejamento da força de trabalho. O software deve fornecer informações valiosas sobre os padrões de presença dos funcionários, o uso de PTO e as tendências gerais de tempo livre

: Avalie as métricas de relatórios cruciais para a tomada de decisões, alocação de recursos e planejamento da força de trabalho. O software deve fornecer informações valiosas sobre os padrões de presença dos funcionários, o uso de PTO e as tendências gerais de tempo livre Preços : Compare os recursos e pacotes antes de fazer a assinatura. O software deve se alinhar ao seu orçamento e às necessidades de gerenciamento de licenças

: Compare os recursos e pacotes antes de fazer a assinatura. O software deve se alinhar ao seu orçamento e às necessidades de gerenciamento de licenças Adaptabilidade : Verifique se o software de controle de férias dos funcionários é adaptável para gerenciamento em trânsito e acessibilidade dos funcionários. O software deve ajudá-lo a lidar com solicitações urgentes de férias e atender às necessidades de pessoal em curto prazo

: Verifique se o software de controle de férias dos funcionários é adaptável para gerenciamento em trânsito e acessibilidade dos funcionários. O software deve ajudá-lo a lidar com solicitações urgentes de férias e atender às necessidades de pessoal em curto prazo Medidas de segurança: Priorize a proteção de dados e a defesa contra ameaças cibernéticas para proteger as informações confidenciais dos funcionários. O software deve permitir que somente o pessoal autorizado tenha acesso a essas informações

As avaliações dos usuários em plataformas como G2 e Capterra oferecem insights valiosos sobre experiências reais. Consulte essas análises para obter uma visão geral holística de cada opção.

Os 10 melhores softwares de controle de PTO para usar em 2024

Se você está procurando um software gratuito de controle de PTO ou uma solução abrangente que atenda às necessidades de sua força de trabalho, é fundamental encontrar a opção certa.

Explore nossa lista com curadoria para escolher aquele que se alinha com suas necessidades específicas para gerenciar o tempo livre de forma eficaz.

1. ClickUp

O ClickUp oferece uma solução abrangente para simplificar o controle de PTO. Além de seus notáveis recursos de gerenciamento de projetos, o ClickUp é uma solução abrangente Software de RH .

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar o fluxo de trabalho de RH de acordo com suas necessidades

O resultado são processos simplificados e Maior produtividade .

O software tem recursos de notificação e alerta, informando-o sobre solicitações pendentes, aprovações e outros eventos críticos. Isso garante uma abordagem proativa para gerenciar a PTO com eficiência.

O ClickUp oferece um design e uma navegação intuitivos. Ele permite que você envie, revise e aprove solicitações de folga sem esforço.

A acessibilidade do sistema garante que os membros da equipe achem fácil usar o software.

Capacidades de recursos humanos com soluções versáteis Plataforma de recursos humanos (RH) lida eficientemente com várias funções de RH e tarefas cotidianas, consolidando operações essenciais em uma única plataforma.

Ela ajuda a monitorar o desempenho e o envolvimento dos funcionários, a otimizar seu pipeline de recrutamento e a criar soluções de integração. Essa versatilidade posiciona o ClickUp como um software de rastreamento de PTO e uma solução holística de RH.

**Modelo de calendário de PTO para agendamento eficiente Modelo de calendário ClickUp PTO ajuda equipes e indivíduos a planejar bem o trabalho. Ele mostra uma visão detalhada dos dias de folga dos membros da equipe, facilitando para os gerentes e membros da equipe o planejamento e a programação do trabalho para esses períodos.

Organize as programações de férias em um só lugar para todas as equipes usando o modelo de calendário ClickUp PTO

Os gerentes de RH se beneficiam de uma visão geral organizada das solicitações pendentes, facilitando o processo de aprovação.

Modelo de solicitações de folga PTO

O Modelo de solicitação de folga do ClickUp reduz sua carga administrativa ao permitir que sua força de trabalho seja autossuficiente na solicitação e no acompanhamento de férias.

Os gerentes usam esse modelo para revisar e aprovar ou rejeitar solicitações como licença médica, licença casual e folga pessoal. Ele ajuda a manter um registro centralizado das solicitações de folga dos funcionários para melhorar o gerenciamento de RH e de recursos.

Se precisar de uma maneira melhor de rastrear solicitações de folga entre sua equipe, experimente este modelo do ClickUp

melhores recursos do #### ClickUp

Simplifique as solicitações de PTO usando uma interface intuitiva e um fluxo de trabalho de aprovação rápida

Automatize os acúmulos para eliminar cálculos manuais, garantindo a alocação precisa e justa do tempo livre pago, economizando tempo e evitando erros

Adapte as políticas de PTO às necessidades exclusivas de sua organização, promovendo a flexibilidade e a adesão a diretrizes específicas de tempo livre

Forneça acesso instantâneo a saldos e programações de PTO, aumentando a transparência para equipes e gerentes

Mantenha todos informados com lembretes automáticos, reduzindo o risco de perda de prazos

Use modelos personalizados para sincronizar calendários e solicitações de folga rapidamente

Limitações do ClickUp

Alguns novos usuários observam uma curva de aprendizado acentuada

Preços do ClickUp

Grátis para sempre: Ideal para equipes pequenas ou para quem está explorando os recursos do ClickUp

Ideal para equipes pequenas ou para quem está explorando os recursos do ClickUp Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Business: US$ 12/mês por usuário

US$ 12/mês por usuário Empresarial: Preços personalizados para grandes organizações

Preços personalizados para grandes organizações ClickUp AI: Pode ser adicionado a qualquer espaço de trabalho pago por US$ 5 por membro

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (9.201+ avaliações)

4,7/5 (9.201+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.948+ avaliações)

2. CakeHR/SageHR

O CakeHR é um software de gerenciamento de tempo livre com fluxos de trabalho de aprovação automatizados. Ele permite que os administradores de RH configurem o sistema para encaminhar automaticamente as solicitações de licença para os supervisores ou gerentes apropriados com base em critérios predefinidos.

O CakeHR é conhecido por seu design intuitivo, por simplificar o rastreamento de PTO e por garantir acessibilidade para funcionários e profissionais de RH.

via BakeHR O painel de controle limpo oferece uma visão geral dos saldos de férias, dos próximos feriados e das solicitações pendentes para ajudar a simplificar o processo de gerenciamento de férias.

Melhores recursos do CakeHR

Gerenciar licenças por meio de um portal de autoatendimento

Planeje a programação da força de trabalho e as planilhas de horas para uma coordenação eficaz

Navegue sem problemas com uma interface amigável

Integração com plataformas populares, como Slack, Google Calendar e Microsoft Teams

Limitações do CakeHR

Conjunto restrito de recursos, o que limita seu apelo a grandes empresas

Você precisa exportar os dados para outras ferramentas de análise para obter uma análise aprofundada e requisitos de relatórios complexos

Preços do CakeHR

Teste gratuito: 14 dias

14 dias Preço inicial: US$ 5,5/funcionário por mês

US$ 5,5/funcionário por mês Os preços aumentam com mais funcionários e módulos

CakeHR ratings and reviews

G2: 4,3/5 (71+ avaliações)

4,3/5 (71+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (343+ avaliações)

3. Fluxo de beijo

O Kissflow oferece uma solução versátil para simplificar e aprimorar os serviços no local, remotos e Gerenciamento da força de trabalho híbrida .

via Fluxo de beijo É conhecido por sua abordagem proativa com um sistema automatizado de gerenciamento de licenças. Ele simplifica o processo de solicitação e aprovação de licenças, reduzindo a sobrecarga administrativa e promovendo um fluxo de trabalho transparente.

Melhores recursos do Kissflow

Capture, monitore e gerencie solicitações de licença com uma visão geral instantânea

Automatize os fluxos de trabalho de aprovação para capacitar os funcionários com autossuficiência no gerenciamento de suas solicitações de férias e reduzir a carga administrativa

Personalize as políticas de licença para atender às necessidades específicas de sua organização

Limitações do Kissflow

Dificuldade de integração com as plataformas existentes

Recursos limitados de aplicativos móveis e relatórios

Preços do Kissflow

Básico: US$ 1.500/mês (recursos limitados)

US$ 1.500/mês (recursos limitados) Enterprise: Preço personalizado (recursos completos)

Avaliações e resenhas do Kissflow

G2: 4,3/5 (mais de 532 avaliações)

4,3/5 (mais de 532 avaliações) Capterra: 4,0/5 (mais de 40 avaliações)

4. BambooHR

O software de rastreamento de PTO do BambooHR é uma ferramenta abrangente para o gerenciamento de folgas remuneradas e férias. Seus cálculos de acumulação inovadores garantem um controle preciso do tempo livre.

via BambooHR Os gerentes recebem alertas de notificação quando uma solicitação de férias é enviada. Isso os ajuda a aprovar ou negar as solicitações prontamente. Esse rápido processo de aprovação aprimora a comunicação e evita atrasos.

Melhores recursos do BambooHR

Permitir o envio de solicitações de férias por meio do portal de autoatendimento

Calcular o tempo livre e visualizar as ausências diárias usando vários calendários pessoais e públicos

Mantenha-se informado sobre os dias de férias disponíveis com visibilidade em tempo real dos saldos de PTO para funcionários e gerentes

Limitações do BambooHR

Estrutura confusa de permissões de usuário

Métricas de relatórios limitadas

Preços do BambooHR

Essenciais: A partir de US$ 5,25/mês

A partir de US$ 5,25/mês Vantagem: A partir de US$ 8,75/mês

BambooHR avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 1689 avaliações)

4,5/5 (mais de 1689 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2666+ avaliações)

5. Clockify

O software de controle de férias dos funcionários do Clockify é uma ferramenta simples para o gerenciamento automatizado de licenças.

Ele é conhecido por sua integração com o controle de tempo do projeto, que permite controlar o tempo e obter uma visão holística da produtividade dos funcionários. O Clockify permite que os líderes de projetos controlem sem esforço as horas de trabalho e as folgas remuneradas na mesma interface.

A plataforma tem uma interface intuitiva para aplicativos de folga remunerada. Ela permite que os gerentes revisem e aprovem essas solicitações sem esforço, simplificando todo o processo de gerenciamento de PTO.

via Relógio O software oferece visibilidade em tempo real dos saldos de PTO dos funcionários, dos acúmulos e das tendências de uso. Isso auxilia no planejamento da força de trabalho e garante uma previsão financeira precisa.

Melhores recursos do Clockify

Detecte o tempo ocioso para registrar os períodos fora da estação de trabalho

Acessar dados em vários dispositivos com detecção de tempo entre plataformas

Automatize os acréscimos e saldos para um rastreamento perfeito

Gerar relatórios e análises em tempo real para obter insights instantâneos

Limitações do Clockify

Recursos limitados de automação de controle de tempo

Requer configurações adicionais paraIntegrar o Clockify com sua pilha de tecnologia

Preços do Clockify

Gratuito: Possui recursos como controle de tempo e planilha de horas

Possui recursos como controle de tempo e planilha de horas Básico: US$ 3,99/usuário/mês cobrado anualmente ou US$ 4,99 se cobrado mensalmente

US$ 3,99/usuário/mês cobrado anualmente ou US$ 4,99 se cobrado mensalmente Standard: $5,49/usuário/mês cobrado anualmente ou $6,99 se cobrado mensalmente

$5,49/usuário/mês cobrado anualmente ou $6,99 se cobrado mensalmente Pro: $7,99/usuário/mês cobrado anualmente ou $9,99 se cobrado mensalmente

$7,99/usuário/mês cobrado anualmente ou $9,99 se cobrado mensalmente Enterprise: $11,99/usuário/mês cobrado anualmente ou $14,99 se cobrado mensalmente

Clockify avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 158 avaliações)

4,5/5 (mais de 158 avaliações) Capterra: 4,7/5 (4727+ avaliações)

6. Buddy Punch

O Buddy Punch oferece um software de rastreamento de PTO baseado em nuvem. É uma solução ideal para organizações que buscam um gerenciamento de tempo fácil de usar e rico em recursos.

Seu aplicativo móvel intuitivo permite que os funcionários solicitem e gerenciem pedidos de licença.

via Soco de amigo O Buddy Punch tem uma camada adicional para visualizar o calendário geral de PTO em tempo real e ver se as planilhas de horas estão completas ou disponíveis, o que torna a ferramenta mais útil.

Melhores recursos do Buddy Punch

Gera relatórios variados e úteis para obter insights abrangentes

Integração com suas plataformas existentes para maior compatibilidade

Registre o ponto por meio de várias opções via navegadores e aplicativos para maior flexibilidade

Rastreie a visibilidade dos funcionários com GPS para melhorar o monitoramento

Limitações do Buddy Punch

Dificuldade de acesso aos registros

Registros de horas inconsistentes e imprecisos

Falhas na funcionalidade do aplicativo móvel

Preços do Buddy Punch

Teste gratuito disponível em todos os planos

disponível em todos os planos Padrão: US$ 3,99/usuário/mês cobrado anualmente ou US$ 4,99 se cobrado mensalmente + US$ 19 de taxa básica/mês

US$ 3,99/usuário/mês cobrado anualmente ou US$ 4,99 se cobrado mensalmente + US$ 19 de taxa básica/mês Pro: US$ 4,99/usuário/mês cobrado anualmente ou US$ 5,99 se cobrado mensalmente + US$ 19 de taxa básica/mês

US$ 4,99/usuário/mês cobrado anualmente ou US$ 5,99 se cobrado mensalmente + US$ 19 de taxa básica/mês Premium: US$ 6,99/usuário/mês cobrado anualmente ou US$ 7,99 se cobrado mensalmente + US$ 19 de taxa básica/mês

US$ 6,99/usuário/mês cobrado anualmente ou US$ 7,99 se cobrado mensalmente + US$ 19 de taxa básica/mês Enterprise: Preços personalizados para grandes organizações

**Avaliações e resenhas do Buddy Punch

G2: 4,8/5 (mais de 220 avaliações)

4,8/5 (mais de 220 avaliações) Capterra: 4,8/5 (917+ avaliações)

7. Jibble

O sistema de rastreamento de PTO do Jibble simplifica o monitoramento das folgas de sua equipe para agilizar Folha de pagamento e Gerenciamento de presença .

É uma solução econômica e versátil para as necessidades das pequenas empresas.

O design permite que tanto os funcionários quanto os administradores naveguem pela plataforma sem esforço.

via Jibble O painel oferece uma visão geral abrangente dos saldos de férias, feriados futuros e solicitações pendentes. Os usuários apreciam essa visão geral que lhes permite planejar estrategicamente suas folgas.

Melhores recursos do Jibble

Acesse várias plataformas para aumentar a conveniência e a eficiência do usuário

Rastreie a localização por GPS para ter visibilidade do funcionário em tempo real

Use a biometria para aprimorar os processos de segurança e autenticação

Adapte-se ao seu nicho para se alinhar às necessidades comerciais específicas do seu setor

Limitações do Jibble

Opções limitadas de personalização

Falhas na funcionalidade do aplicativo móvel

Preços do Jibble

Gratuito: Ideal para controle de tempo essencial com verificação biométrica

Ideal para controle de tempo essencial com verificação biométrica Premium: $2/usuário por mês

$2/usuário por mês Ultimate: $4/usuário por mês

$4/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Jibble avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 47 avaliações)

4,6/5 (mais de 47 avaliações) Capterra: 4,8/5 (722+ avaliações)

8. GoCo

A GoCo ajuda você a gerenciar vários tipos de licença e a acomodar políticas ilimitadas de PTO. Facilita o agendamento de horas de trabalho e o gerenciamento de PTO em um só lugar.

O GoCo usa automação para um sistema de acumulação eficiente. Essa funcionalidade inovadora elimina os cálculos manuais, garantindo saldos de PTO precisos e atualizados para cada funcionário.

Seu portal de autoatendimento reduz sua carga administrativa.

via GoCo O design limpo garante uma experiência perfeita, reduzindo a curva de aprendizado para os usuários.

melhores recursos do #### GoCo

Sincronize as horas de trabalho e de folga com programações digitais codificadas por cores

Automatize os acréscimos de PTO com base em regras predefinidas, eliminando a necessidade de cálculos manuais

Integre-se com suas plataformas existentes para agilizar o fluxo de trabalho

Melhore a experiência do usuário com uma navegação perfeita para reduzir a frustração dos funcionários

Garanta a conformidade com as leis trabalhistas e as políticas da empresa com relação à PTO para evitar problemas legais e violações de segurança

Limitações do GoCo

Personalização limitada de relatórios

A configuração de políticas complexas de PTO ou de recursos específicos envolve uma curva de aprendizado

Preços da GoCo

A partir de US$ 5/funcionário por mês

Avaliações e resenhas da GoCo

G2: 4,6/5 (mais de 307 avaliações)

4,6/5 (mais de 307 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 106 avaliações)

9. DayOff

O DayOff é uma ferramenta leve e fácil de usar que ajuda os gerentes de RH e líderes de equipe a monitorar licenças e férias.

É conhecida por seu recurso de balanceamento automático para ajustar e atualizar automaticamente os saldos de férias em tempo real.

A solução está disponível como um aplicativo móvel, portanto, você poderá enviar ou gerenciar solicitações de férias a qualquer momento e em qualquer lugar.

via Dia de folga

Melhores recursos do DayOff

Acompanhe as férias e as PTOs da equipe a uma taxa econômica, economizando recursos e otimizando a alocação do orçamento

Adaptar o sistema para atender a diferentes tipos de negócios e garantir a adaptabilidade e o alinhamento com os requisitos específicos do setor

Personalize as políticas da equipe e os dias de trabalho com opções flexíveis, aumentando a satisfação e a produtividade dos funcionários

Gerar informações detalhadas e eficientesFerramentas de relatórios e métricas, fornecendo insights valiosos sobre o desempenho da equipe

Limitações do DayOff

Falhas na funcionalidade do aplicativo móvel

Dificuldades de agendamento de férias

Preços do DayOff

Grátis para sempre: Ideal para uma única política, equipe e local

Ideal para uma única política, equipe e local Pró: US$ 1 por funcionário/mês

Avaliações e opiniões sobre o DayOff

G2: 0/5 (10 avaliações)

0/5 (10 avaliações) Capterra: 4,7/5 (99+ avaliações)

10. Zoho People

O Zoho People tem um planejador de férias dinâmico que representa visualmente a disponibilidade da equipe. Os gerentes usam esse recurso para garantir a cobertura ideal da força de trabalho e minimizar os conflitos de agendamento.

Ele atende a empresas de vários tamanhos e nacionalidades. Oferece suporte a dez idiomas essenciais e formatos personalizáveis.

via Zoho

Melhores recursos do Zoho People

Personalize as políticas de férias e os formatos de solicitação para atender a diferentes requisitos

Promova a adoção e o alcance contínuos com suporte em vários idiomas

Use um portal de autoatendimento para agilizar a solicitação e o acompanhamento de licenças

Automatize fluxos de trabalho para agilizar o envio de solicitações de férias, aprovações e notificações

Integre-se aos seus sistemas de folha de pagamento existentes para aumentar a eficiência operacional

Limitações do Zoho People

Limite de API de 200 registros por solicitação

Desafios de integração com a pilha de tecnologia existente

Preços do Zoho People

Gratuito: Gratuito para cinco usuários

Gratuito para cinco usuários RH Essencial: US$ 0,83/funcionário/mês cobrado anualmente ou US$ 1 se cobrado mensalmente

US$ 0,83/funcionário/mês cobrado anualmente ou US$ 1 se cobrado mensalmente Profissional: US$ 1,66/funcionário/mês cobrado anualmente ou US$ 2 se cobrado mensalmente

US$ 1,66/funcionário/mês cobrado anualmente ou US$ 2 se cobrado mensalmente Premium: $2,5/funcionário/mês cobrado anualmente ou $3 se cobrado mensalmente

$2,5/funcionário/mês cobrado anualmente ou $3 se cobrado mensalmente Enterprise: $4,16/funcionário/mês cobrado anualmente ou $5 se cobrado mensalmente

Zoho People ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 304 avaliações)

4,4/5 (mais de 304 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 241 avaliações)

Escolha o software de gerenciamento de PTO certo para sua equipe

A folga remunerada dos funcionários é crucial para Engajamento da força de trabalho . Portanto, concentre-se em alinhar o software de controle de PTO com as necessidades exclusivas da sua equipe para controlar o tempo livre remunerado.

Teste as possíveis soluções com avaliações gratuitas, garantindo que elas se integrem perfeitamente ao seu sistema Gerenciamento de projetos fluxo de trabalho.

O ClickUp se estabelece como um software abrangente de controle de férias de funcionários. Aproveite os recursos do ClickUp para gerenciar com perfeição todas as Funções de RH e tarefas cotidianas.

Com modelos personalizáveis, adapte os recursos do ClickUp para atender às suas necessidades exclusivas de controle de PTO. Essa flexibilidade permite a criação de soluções sob medida que se alinham precisamente com suas políticas de licença.

Além disso, o ClickUp é econômico e emprega automação inovadora para economizar o valioso tempo das equipes de RH. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e comece a criar processos de RH que coloquem seu pessoal em primeiro lugar. 🏆