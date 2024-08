8 modelos de questionários gratuitos para uma coleta de dados eficiente

Os questionários são ferramentas essenciais para os gerentes que precisam de uma coleta de dados eficiente para entender melhor seu público ou clientes e, por sua vez, aprimorar seus produtos e serviços. A elaboração de um questionário pode parecer bastante simples.

Isso até você perceber que envolve várias tarefas complexas, como formular perguntas, selecionar formatos, garantir a consistência dos dados e definir o design visual.

É exatamente aí que os modelos de questionário se destacam! ☀️

Essas ferramentas predefinidas oferecem uma estrutura eficiente que pode ser personalizada para atender aos seus objetivos específicos, proporcionando uma abordagem fácil de usar, personalizada e consistente para coletar melhor os dados, entender a jornada do cliente ou saber por que seus clientes fiéis permanecem com você.

Depois de nos aprofundarmos no domínio dessas ferramentas úteis, criamos uma lista com os oito melhores modelos de questionário que o ajudarão a capturar percepções críticas, feedback e outras formas de dados de clientes e funcionários.

O que é um modelo de questionário?

Um questionário é um instrumento valioso que contém perguntas destinadas a coletar percepções de clientes ou funcionários sobre suas experiências, pensamentos e ações. Enquanto uma pesquisa se refere ao método geral de coleta de dados, um questionário é uma ferramenta ou técnica específica empregada no processo.

Um modelo de questionário é um layout predefinido, mas personalizável, que facilita o processo de criação de um questionário para fins como estudos de pesquisa, levantamentos ou avaliações.

Essas estruturas geralmente incluem espaços reservados padrão para perguntas, opções de resposta e instruções, o que simplifica a estruturação e o design de um questionário personalizado.

Arraste e solte campos personalizados na visualização de formulário para criar pesquisas abrangentes ou coletar dados e feedback no ClickUp 3.0

Você pode adicionar, remover e modificar perguntas com base em objetivos específicos ou metas de pesquisa, mantendo o design e a estrutura do modelo consistentes. Isso torna seus dados quantitativos mais sólidos quando estiver realizando pesquisas.

Você pode usar modelos de questionário para coletar dados numéricos e descritivos. Eles geralmente contêm tanto perguntas abertas, que permitem respostas detalhadas, quanto perguntas fechadas, mais apropriadas para opções de resposta predefinidas do tipo "sim ou não".❓

Benefícios de usar um modelo de questionário

Aqui estão os principais benefícios que você obtém ao usar modelos de questionário para uma pesquisa de feedback do cliente:

Design estruturado : Eles oferecem uma estrutura clara com seções predeterminadas para perguntas e respostas

: Eles oferecem uma estrutura clara com seções predeterminadas para perguntas e respostas Eficiência : Como a estrutura já está pronta, você pode se concentrar no conteúdo e nos objetivos da pesquisa em vez de gastar tempo com formatação e layout

: Como a estrutura já está pronta, você pode se concentrar no conteúdo e nos objetivos da pesquisa em vez de gastar tempo com formatação e layout Personalização : Você pode modificar os modelos para atender a objetivos específicos e, ao mesmo tempo, manter um estilo e formato uniformes

: Você pode modificar os modelos para atender a objetivos específicos e, ao mesmo tempo, manter um estilo e formato uniformes Clareza : Os modelos incluem redação e formatação padronizadas, garantindo que as perguntas sejam claras e concisas para um respondente médio

: Os modelos incluem redação e formatação padronizadas, garantindo que as perguntas sejam claras e concisas para um respondente médio Consistência: Eles garantem que todos os entrevistados recebam o mesmo conjunto de perguntas e/ou opções de resposta

8 Modelos de questionários de alto nível para várias finalidades

Para muitas pessoas, o primeiro nome que vem à mente quando se pensa em modelos de questionário é SurveyMonkey uma ferramenta de pesquisa on-line amplamente utilizada. Mas se você procurar mais, encontrará vários outros provedores de qualidade. Apresentaremos a você uma alternativa perfeita que oferece várias opções que não custarão um centavo. 🆓

Selecionamos os oito melhores modelos de questionário gratuitos ClickUp cada um deles é um excelente ponto de partida para seus esforços de coleta de dados. Aperte o cinto e vamos explorar seus recursos exclusivos para criar sua própria pesquisa!

1. Modelo de pesquisa de satisfação do cliente ClickUp

Garanta que os serviços de sua empresa atendam às expectativas dos clientes e descubra seus verdadeiros sentimentos com nosso modelo de pesquisa de satisfação do cliente

Melhore a experiência de seus clientes com o Modelo de pesquisa de satisfação do cliente do ClickUp ! É a chave para obter insights valiosos sobre como seus clientes percebem seu produto, serviços e suporte. Use os dados coletados para entender melhor as necessidades dos clientes, identificar áreas para aprimoramento e, por fim, impulsionar a retenção de clientes . ❤️‍🩹

A Pesquisa de Satisfação do Cliente do modelo Visualização do formulário é equipado com campos como utilidade, clareza e qualidade de resolução, permitindo que os entrevistados ofereçam feedback valioso sobre seus produtos ou serviços. Esse formulário de questionário traduz de forma eficiente todos os dados e feedbacks coletados em Visualizações do ClickUp .

Na Visualização da lista de respondentes, você obtém um esboço abrangente dos clientes pesquisados, com suas preocupações categorizadas como resolvidas (Sim) ou exigindo atenção (Não). Por outro lado, a visualização Knowledge Rating Board avalia a qualidade do feedback, variando de uma classificação completa (melhor) a nenhuma (ruim).

Você tem a flexibilidade de organizar os dados adquiridos de acordo com suas preferências. Basta clicar no botão Group By (Agrupar por) nas exibições List (Lista) e Board (Quadro) para selecionar facilmente seus critérios de agrupamento preferidos.

2. Modelo de voz do cliente do ClickUp

Reúna e classifique as expectativas e reações dos clientes ao seu produto/serviço para entender o que você pode fazer para melhorá-lo

Seja o leitor de mentes que seus clientes nunca souberam que precisavam com o Modelo de voz do cliente do ClickUp . É o kit de ferramentas definitivo para coletar, analisar e organizar o feedback do cliente, permitindo que você turbine seu produto e supere a concorrência. 🌟

Esse modelo de questionário de lista captura com eficácia o feedback do cliente de diversas fontes, inclusive pesquisas, mídia social, avaliações on-line, depoimentos sobre produtos e interações com o atendimento ao cliente. Ele também o orienta na identificação e implementação de soluções para lidar com a satisfação ou as preocupações dos clientes.

O modelo é composto pelos três componentes principais a seguir:

Voz do cliente (VoC) : Encapsule a avaliação ou o feedback de um cliente em uma declaração concisa. Por exemplo, "O atendimento ao cliente é muito lento"

: Encapsule a avaliação ou o feedback de um cliente em uma declaração concisa. Por exemplo, "O atendimento ao cliente é muito lento" Necessidade do cliente : Interprete o que o cliente está buscando. Por exemplo, "Os clientes precisam de uma resposta mais rápida para suas consultas"

: Interprete o que o cliente está buscando. Por exemplo, "Os clientes precisam de uma resposta mais rápida para suas consultas" Solução: Descreva como você pretende atender à necessidade identificada do cliente. Por exemplo, "Fornecer resposta às perguntas dos clientes em 10 minutos"

Esse formato de resolução de problemas permite que o cliente perceba que seu feedback não só foi ouvido, mas também foi levado em consideração. Como resultado, você aumentará a satisfação do cliente, promoverá a fidelidade do cliente e aumentará as chances de sua empresa ser recomendada a outras pessoas.

Além disso, a visualização de quadro do modelo oferece um resumo holístico do feedback do cliente, categorizado por fonte de VoC. Essa representação visual ajuda a identificar as semelhanças e as diferenças no feedback proveniente de várias fontes de seu público-alvo.

3. Modelo de pesquisa de feedback do produto ClickUp

Aprimore seus produtos de acordo com as necessidades de seus clientes solicitando a opinião deles diretamente com o ClickUp Product Feedback Survey Template

O modelo Modelo de pesquisa de feedback do produto ClickUp é sua arma secreta para reunir insights valiosos sobre os clientes e melhorar seus produtos de acordo com eles!

Distribua o formulário Product Feedback Survey para seu público-alvo, permitindo que ele selecione o produto sobre o qual deseja fornecer feedback. Reúna informações adicionais, como duração do uso, frequência de uso e classificações do produto.

Para personalizar o formulário, acesse a visualização Editing (Edição) para adicionar ou remover campos personalizados, conforme necessário. Há três exibições disponíveis nesse modelo de lista de questionário de pesquisa:

Visualização da lista de envios: Uma lista abrangente das respostas enviadas pelos clientes, categorizadas por status (A revisar, Em revisão e Revisado) Visualização da lista de classificações do produto: Um resumo das classificações dos clientes com vários campos personalizados, como Qualidade, Preço, Experiência do primeiro uso, Usabilidade, Atendimento ao cliente, Experiência de compra e Experiência de uso Visualização do quadro de satisfação geral: AQuadro Kanban que exibe o feedback do produto classificado por Satisfação geral do produto

Você pode usar Automações no ClickUp para distribuir o formulário de pesquisa rapidamente usando e-mail, mídia social ou outras plataformas.

4. Modelo de plano de projeto de pesquisa ClickUp

Crie e gerencie um plano de projeto de pesquisa do início ao fim usando o modelo de plano de projeto de pesquisa do ClickUp

A pesquisa com clientes e partes interessadas é o caminho adequado para entender o produto, o mercado e as necessidades dos usuários. Com o Modelo de plano de projeto de pesquisa ClickUp com o ClickUp, você navegará tranquilamente pelos seus projetos de pesquisa do início ao fim, garantindo resultados precisos e decisões baseadas em dados.

Comece adicionando o nome da tarefa e os detalhes da atividade à visualização de lista do modelo de plano de projeto. Por exemplo, você pode criar uma tarefa chamada Desenvolver perguntas de pesquisa e fornecer informações específicas usando os campos personalizados, incluindo o status (definido como Não iniciado), o nível de impacto (marcado como Alto) e o departamento relevante (atribuído como Pesquisa). 🕵️

Na visualização do Quadro de Progresso do Planejamento, as tarefas aparecem como cartões que representam ações específicas, como o desenvolvimento de perguntas do questionário, a criação do layout do questionário e o lançamento do questionário. Você pode atualizar facilmente o status de uma tarefa arrastando e soltando o cartão correspondente em um local apropriado no quadro para refletir seu progresso com precisão.

Exemplos de questionários on-line como esse permitem que os participantes preencham informações cruciais enquanto você as classifica e filtra em tarefas.

5. Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp

Avalie a satisfação dos funcionários no local de trabalho e identifique as áreas a serem melhoradas usando o modelo de pesquisa de envolvimento dos funcionários do ClickUp

Obtenha informações preciosas sobre o envolvimento, a dedicação e o entusiasmo dos membros da sua equipe com o Modelo de pesquisa de envolvimento do funcionário do ClickUp . Modelos de pesquisa como esse são uma ferramenta poderosa que o ajuda a entender melhor as motivações dos funcionários e identificar áreas de melhoria . 🧰

Use a visualização Employee Engagement Survey Form como um questionário para fazer perguntas aos membros da sua equipe sobre aspectos como satisfação no local de trabalho, motivação e o apoio que recebem de seus superiores. O formulário é totalmente personalizável, permitindo que você adicione perguntas e declarações para uma avaliação mais aprofundada.

Inclua uma escala de classificação suspensa (de Concordo totalmente a Discordo totalmente) para respostas a declarações diretas como "Posso manter um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional." Além disso, você tem a opção de usar perguntas abertas como "Como podemos melhorar sua experiência?" para obter feedback abrangente sobre as experiências dos funcionários.

Uma vez enviados, todos os formulários de feedback aparecerão na visualização Lista de Feedback Quantitativo. Essa visualização inclui campos personalizados, como Nome do funcionário e Equipe. Ela mostra as respostas a perguntas fechadas, como satisfação no trabalho, suporte e colaboração.

Explore a Visualização de lista literal para acessar o feedback geral. Aqui, você pode ler as respostas dos funcionários a perguntas abertas e ver suas funções e afiliações à equipe. A visualização oferece uma maneira eficiente de identificar problemas e suas origens, levando-o a uma maior satisfação do cliente.

6. Modelo de plano de ação da pesquisa de envolvimento do ClickUp

Use o modelo de plano de ação da pesquisa de envolvimento do ClickUp para criar um plano de ação após analisar o feedback dos funcionários

Coletar feedback de seus funcionários é apenas um ponto de partida para melhorar a satisfação deles. O Modelo de plano de ação da pesquisa de envolvimento do ClickUp faz com que seus esforços valham a pena, ajudando-o a elaborar uma estratégia para implementar mudanças impactantes para a satisfação do cliente.

Vamos imaginar que o primeiro problema que você deseja abordar é a falta de motivação no local de trabalho. Esse modelo de documento vem com uma tabela predefinida na qual você pode incluir os seguintes elementos:

Descrição do problema: Você poderia dizer que a pesquisa realizada anteriormente revelou que os funcionários não têm motivação e entusiasmo em suas funções Área para melhoria: Adicionarengajamento dos funcionários e o moral como áreas de melhoria Causa raiz: Liste as principais causas do problema, como carga de trabalho pesada, falta de reconhecimento e oportunidades limitadas de crescimento Classificação 4M1E: Use a estrutura Homem, Máquina, Método, Material e Ambiente para classificar a causa raiz do problema. Por exemplo, uma tecnologia ultrapassada (Máquina) pode causar falta de motivação, assim como o acesso limitado aos recursos necessários (Material) Solução: Sugira uma solução como a implementação de um programa de reconhecimento, a delegação de tarefas de forma mais homogênea e a promoção de oportunidades de crescimento Métricas: Identifique os indicadores de sucesso do plano de ação, como o aumento nos índices de satisfação dos funcionários, a diminuição da taxa de rotatividade e a redução do número de funcionáriosaumento da produtividade7. Responsável: Atribuir a responsabilidade pela implementação de mudanças ao departamento de RH, aos gerentes e aos líderes de equipe Data de conclusão: Escolha uma data de conclusão do plano de ação. Seis meses seriam razoáveis neste exemplo

7. Modelo de feedback do funcionário do ClickUp

Saiba como seus funcionários se sentem em relação à sua empresa para aprimorar a experiência deles usando o ClickUp Employee Feedback Template

O modelo Modelo de feedback do funcionário do ClickUp é o seu trunfo para capturar a opinião dos funcionários sobre tudo, desde a gerência e a cultura corporativa até os salários, as vantagens e a atmosfera do local de trabalho.

Comece compartilhando a Pesquisa de feedback dos funcionários com os membros da sua equipe para avaliar a opinião deles sobre diferentes aspectos da sua empresa, permitindo melhorias direcionadas. Elabore declarações de resposta e forneça uma escala de classificação de Concordo Plenamente a Discordo Plenamente para uma rápida avaliação da satisfação do cliente.

O formulário do questionário é totalmente personalizável, permitindo que você adicione, modifique ou aprimore perguntas e afirmações, introduza classificações baseadas em emojis para engajamento e designe campos obrigatórios para garantir respostas construtivas. 🎨

No Responses Board, todos os envios são classificados pelo campo personalizado Department. Os cartões de tarefas mostram o nome de cada respondente e todas as informações enviadas nesse questionário on-line.

Para personalizar a exibição, você pode agrupar os envios de acordo com outros campos personalizados para se concentrar nas classificações dos funcionários em relação à transparência da gerência, à comunicação com o gerente e à abertura para mudanças.

8. Modelo de formulário de feedback do ClickUp

Use o modelo de formulário de feedback do ClickUp para coletar e analisar o feedback dos clientes sobre seus serviços e sua equipe

O modelo Modelo de formulário de feedback do ClickUp é o seu gênio digital em uma garrafa para aprender com os erros do passado coletando feedback dos clientes sobre qualquer coisa, desde os recursos do produto até o preço e o suporte ao cliente. 🧞‍♂️

Depois de prestar um serviço ou fazer uma venda, basta compartilhar o link do Feedback Form do modelo com seus clientes e consumidores para coletar suas opiniões. Dos modelos de pesquisa desta lista, esse questionário on-line vem com campos prontos para avaliar a experiência e as necessidades deles. Você também pode adicionar mais campos para modificar facilmente o formulário a seu gosto e entender melhor os dados coletados.

A visualização da lista de classificação de serviços exibe o feedback do cliente agrupado pelo serviço que ele avaliou, como pintura externa, reforma de cozinha e reforma de banheiro. Veja como são os principais componentes dessa lista se tomarmos a reforma da cozinha como exemplo:

Classificação geral: O número de estrelas dadas ao produto (por exemplo, quatro de cinco)

O número de estrelas dadas ao produto (por exemplo, quatro de cinco) Razão da pontuação : O usuário poderia fornecer algo como: "Estou satisfeito com o resultado, mas há espaço para melhorias"

: O usuário poderia fornecer algo como: "Estou satisfeito com o resultado, mas há espaço para melhorias" Sugestões de melhoria: O usuário poderia dar uma sugestão como: "Poderíamos ter terminado a tempo se o prestador de serviços tivesse encomendado os materiais mais cedo"

Você pode avaliar o desempenho de sua equipe da mesma forma, abrindo a visualização Provider Rating List, na qual você verá uma lista dos membros da sua equipe juntamente com suas classificações, sugestões de melhoria e motivos da pontuação, entre outros campos personalizados.

Por fim, abra a visualização Overall Recommendations Board para ver seus funcionários agrupados por classificações, da mais alta à mais baixa. Clique nos cartões que exibem feedback individual para encontrar mais detalhes, como o nome do prestador de serviços, o nível do cliente e o tipo de serviço.

Esse questionário on-line permite que você responda com eficiência e comemore as conquistas com sua equipe ou forneça orientação aos funcionários com classificações mais baixas.

Colete feedback facilmente e eleve seus negócios com modelos de questionários gratuitos Análise de feedback para priorizar melhorias é um passeio no parque com estes oito modelos de questionário gratuitos. Eles o ajudam a reunir percepções detalhadas sobre tudo, desde o envolvimento dos funcionários até o feedback do produto e a satisfação do cliente.

E se você precisar de ajuda com tarefas que vão além da coleta de dados, mergulhe no Biblioteca de modelos do ClickUp uma mina de ouro com mais de 1.000 opções para facilitar praticamente qualquer tipo de trabalho.

Libere todo o potencial dessas opções e vide seu negócio atingir novos patamares! ✈️