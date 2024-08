Como os gráficos de marcos podem ajudá-lo a resolver os gargalos do projeto

Curioso sobre gráficos de marcos e como criá-los ?

Os marcos são elementos cruciais de todo projeto, pois oferecem uma visão clara do que você realizou e para onde está indo.

é como se sua primeira taça de vinho fosse seu primeiro **_maior passo para se tornar um conhecedor de vinhos de renome mundial 😉

E, embora os marcos do projeto possam não ser tão divertidos quanto o vinho, eles definitivamente são motivo de comemoração, e é por isso que é tão importante visualizá-los usando gráficos de marcos.

_Mas como você cria um gráfico de marcos?

Há algumas maneiras de criar gráficos de marcos, como, por exemplo:

traçando marcos emGráficos de Gantt do Excel* adicionando-os a umlinha do tempo do projeto modelo

uso de uma ferramenta dedicada de gerenciamento de projetos

que tipo de vinho combina melhor com o gráfico de marcos?

(ok, talvez não essa última)

Entretanto, antes de prosseguirmos, explicaremos **o que são marcos e gráficos de marcos. Também abordaremos duas maneiras comuns de usar marcos e por que o Excel não é ideal para mapeá-los. Por fim, revelaremos nosso método secreto para criar facilmente gráficos de marcos eficazes.

Estamos prontos para responder a todas as suas perguntas sobre Milestone!

O que são marcos?

Os marcos são realizações importantes ao longo do ciclo de vida do seu projeto.

Eles são pontos de controle que significam eventos ou tarefas importantes que foram concluídos.

Por exemplo, terminar a primeira versão do software é um marco comum para a maioria das equipes de desenvolvimento de software.

Por que os marcos são importantes?

Os marcos são importantes porque:

Destacam suafases do projeto e revele as dependências

Manter as partes interessadas cientes do progresso do projeto

Dar à sua equipe uma sensação de realização

Informar o quão próximo você está da conclusão do projeto e, mais importante, champanhe de comemoração!

Como escolher os marcos?

O primeiro passo-chave do planejamento de marcos é escolher e atribuir os marcos do seu projeto.

Basicamente, a pergunta que você precisa fazer é:

"Isso se qualifica como um marco de projeto?

Então, como você responde a isso?

Simples. Um marco é sempre um evento importante relacionado ao projeto.

isso significa que, embora seja importante, o aniversário do seu cachorro não é um marco

Quais são os exemplos de marcos?

Aqui estão alguns populares exemplos de marcos de projeto :

A data de início e a data de término de um projeto principal fase do projeto como "fase de design" ou "fase de desenvolvimento

Principais resultados do projeto, como 'Plano do projeto' e 'Protótipos de produtos'

Eventos importantes como "sanção do projeto" ou "aprovação do patrocinador do projeto

O que é um gráfico de marcos?

Um gráfico de marcos é um gráfico que você pode usar para ter uma visão geral organizada dos marcos do seu projeto. Ele traça todos os marcos do projeto e destaca o quanto você está próximo de atingir cada um deles.

Quando você precisa de um gráfico de marcos?

Se estiver trabalhando em um projeto com marcos, você precisará de um gráfico de marcos.

_Por quê?

A visualização sempre torna as coisas muito mais fáceis. Ao ter um mapa visual claro dos marcos, sua equipe pode visualizar o progresso e se motivar para chegar à linha de chegada de forma eficaz.

além disso, um melhor desempenho no trabalho significa melhores festas depois do trabalho!

Como criar gráficos de marcos com modelos de gráficos do Excel?

Agora que você já conhece os conceitos básicos dos marcos, vamos ver como usá-los.

A maneira mais comum de implementar marcos é usar um modelo de gráfico de marcos do Excel ou um modelo de gráfico de Gantt.

Vamos dar uma olhada mais de perto nesses modelos:

(Observação: não recomendamos o uso de nenhum desses métodos comumente usados, pois há uma alternativa muito melhor Clique aqui _para descobrir o que é.)

1. Usando o gráfico de marcos ou o modelo de linha do tempo do Excel

Um Modelo de gráfico de marcos de projeto do Excel permite que você crie um mapa visual de todo o linha do tempo do projeto e trace os principais marcos.

Veja como ler esse gráfico de linhas:

Rótulo do eixo horizontal : que é a linha do tempo (dia ou mês) de todo o projeto

: que é a linha do tempo (dia ou mês) de todo o projeto Linhas verticais: representam os marcos/pontos de controle junto com o gráfico de linha do tempo

Clique em aqui para fazer o download desse modelo de gráfico de marcos.

2. Adicionar marcos a um modelo de gráfico de Gantt

Outra maneira de um gerente de projeto acompanhar os marcos é usar um modelo de gráfico de Gantt do Excel.

Veja como fazer isso:

Trace o gráfico de Gantt usando o modelo

Selecione a tarefa e as fases do marco

Insira manualmente um ícone nos pontos importantes da linha do tempo no gráfico de Gantt

Aqui está um modelo de gráfico de Gantt totalmente funcional para suas necessidades de projeto:

Clique aqui para fazer o download desse modelo de gráfico de Gantt em Excel.

Por que o Excel não é a solução ideal para o gerenciamento de projetos?

Usando Excel para gerenciamento de projetos é como beber vinho de caixinha:

Não há problema se você estiver em uma rotina, e ele faz o trabalho.

**Mas não se compara a um vinho fino como um Chardonnay

_Então, qual é o Chardonnay do gerenciamento de projetos?

Simples. Um poderoso e dedicado software de gerenciamento de projetos como ClickUp.

_Mas espere, os modelos do Excel mapeiam os marcos muito bem, certo?

Não é bem assim.

Eles são inconvenientes e deixam de fora muitas funções importantes de que você precisa.

Por exemplo, um modelo de gráfico de Gantt exigiria que você inserisse manualmente os marcos e reajustasse tudo quando algo fosse reprogramado.

Além disso, para um gerenciamento de projetos tranquilo, o simples mapeamento de cada marco do projeto não é suficiente.

Você precisará de muitas outras funcionalidades, como

Integração com outras ferramentas de produtividadeAutomação do fluxo de trabalho e leia nosso guia detalhado do gráfico de Gantt Os gráficos de Gantt são poderosos por si só, mas quando usados com marcos, eles se tornam o par perfeito, assim como rum e coca-cola.

_Mas espere, os gráficos de Gantt não são complicados?

Geralmente é esse o caso, especialmente quando você está usando modelos do Excel.

Mas, com o ClickUp's Visualização do gráfico de Gantt é um jogo totalmente diferente.

Os gráficos de Gantt do ClickUp não são apenas poderosos; eles também são abrangentes, interativos e muito divertidos de usar.

Com a visualização de gráfico de Gantt do ClickUp, você também pode:

Reajustar automaticamente as dependências das tarefas após alterar o cronograma das tarefas relacionadas

Calcular automaticamente a porcentagem de conclusão do projeto

Calcular automaticamente a porcentagem de conclusão do projetocaminho crítico que você precisa seguir quando estiver atrasado em relação a um cronograma apertado

_Mas como você conecta os marcos a isso?

O ClickUp faz isso automaticamente para você.

Você só precisa mudar para a visualização do gráfico de Gantt, só isso!

Você obterá marcos como ícones de diamante amarelo que representam todos os itens importantes na linha do tempo de um projeto.

Aqui está uma captura de tela:

Etapa 3: compartilhar com sua equipe e partes interessadas

_O que um pacote de seis cervejas e seus projetos têm em comum?

_Eles sempre devem ser compartilhados

Aqui está o que você pode esperar:

O gráfico de marcos do projeto deve estar sempre acessível aos membros da sua equipe para uma colaboração eficaz

Partes interessadas podem ocasionalmente precisar visualizar o gráfico de Gannt (com marcos) para se manterem informadas

Mas como você garante que ninguém exclua ou edite acidentalmente um rótulo de dados importante do seu gráficos de gerenciamento de projetos ?

É fácil, basta usar o Direitos de acesso personalizados .

Esse recurso permite que você compartilhe seletivamente uma pasta, um objeto, um arquivo de projeto e uma lista de tarefas com qualquer pessoa dentro ou fora da sua equipe.

_O que queremos dizer com "seletivamente"?

Você terá controle total sobre o que eles podem ou não podem fazer no ClickUp.

Como isso funciona exatamente?

As permissões do ClickUp Permissões permite que você defina diferentes direitos de acesso para qualquer pessoa.

Aqui estão as permissões que você pode definir:

Can view : pode visualizar os detalhes do projeto, mas não pode interagir

: pode visualizar os detalhes do projeto, mas não pode interagir Can comment : pode adicionar seus comentários às tarefas

: pode adicionar seus comentários às tarefas Can edit : pode editar tarefas, mas não pode criar novas tarefas

: pode editar tarefas, mas não pode criar novas tarefas Create and edit : pode criar novas tarefas e subtarefas

: pode criar novas tarefas e subtarefas Can delete: pode excluir qualquer tarefa que não tenha sido criada por ele

Mas ainda não chegamos ao fundo do poço.

O barril de recursos do ClickUp ainda tem muito a oferecer a você.

Aqui está outra rodada de recursos:

Dependências : para tentar realizar suas tarefas na ordem correta

Documentos : criar documentos de projeto e compartilhá-los com sua equipe

Prioridades : priorizar tarefas com base em sua urgência

Pulso : visualize relatórios de atividades e identifique onde sua equipe está mais ativa

Várias visualizações : visualize o espaço de trabalho do seu projeto da forma que lhe for mais conveniente, escolha a visualização em lista, Kanban -estiloVisualização do quadro, Visualização do calendário,Visualização da caixaeModo Me ## Conclusão

_Então, você vai escolher um vinho de caixa ou um bom Chardonnay?

Resposta muito fácil.

Em uma observação mais séria, os gráficos de marcos são muito importantes para seus projetos, e talvez seja bom usar modelos para realizar o trabalho.

Mas por que se contentar com 'ok' quando você tem a opção de obter 'incrível' de graça?

Em vez de usar dezenas de modelos para um gráfico de linha do tempo, um planejador de gerenciamento de recursos e um cronograma de projeto, por que não usar uma ferramenta para substituir todos eles? Registre-se no ClickUp hoje e mantenha o espírito da sua equipe elevado e a produtividade alta.