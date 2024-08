10 modelos gratuitos de orçamento de projeto em Excel e ClickUp

Criar orçamentos de projetos do zero? Meu favorito! Não disse nenhum gerente de projeto. 😅

Quantas vezes você já lidou com estimativas de custo de projeto imprecisas? A menos que tenha usado modelos de orçamento de projeto desde o início, você conhece a sensação de ver as despesas ultrapassarem cada vez mais o custo total projetado.

Seu orçamento deve ser fácil de gerenciar, personalizar, entender e atualizar, mesmo quando for necessário levar em conta um aumento inesperado de custos e fazer ajustes.

É aí que entram os modelos de orçamento de projeto! 🌻

Eles não podem fazer todo o trabalho para você, mas um simples modelo de orçamento de projeto pode ser um divisor de águas. Depois de ter um bom esboço, você pode se concentrar em determinar as despesas do projeto e criar um plano de orçamento confiável.

Reunimos 10 modelos de orçamento de projeto gratuitos para Excel e ClickUp, portanto, tudo o que você precisa fazer é escolher um vencedor.

O que é um modelo de orçamento de projeto?

Um modelo de orçamento de projeto fornece uma estrutura para planejar e acompanhar todos os custos de um projeto. Ao estimar os custos totais das tarefas e dos recursos necessários para o ciclo de vida do seu projeto, você pode atingir sua meta dentro do orçamento (e do prazo).

Os modelos de orçamento de projeto mantêm o processo de orçamento fácil e organizado, oferecendo recursos como:

Planilhas que podem ser exportadas e baixadas para facilitar o compartilhamento e as atualizações

Representações visuais de seu orçamento e categorias de despesas

Planilhas de orçamento fáceis de seguir para rastrear e estimar despesas e custos de materiais

Os melhores modelos o ajudarão a otimizar alocação de recursos acompanhe as despesas, identifique as áreas em que você pode economizar e crie metas realistas.

Os modelos de orçamento de gerenciamento de projetos também podem oferecer recursos de controle de tempo, avisos de dependência, rótulos de prioridade, status personalizados e atribuições de tarefas para manter o projeto em andamento sem problemas.

O que procurar em um modelo de orçamento de projeto

Você quer as melhores ferramentas e modelos para ter sucesso planos de projeto uma realidade. Afinal de contas, eles devem simplificar a vida de um gerente de projeto, não complicá-la.

Aqui estão algumas coisas que você deve procurar em modelos simples de orçamento de projeto:

Acessíveis: As pequenas empresas precisam investir seu dinheiro em projetos, o que significa encontrar modelos de orçamento gratuitos esoftware de planilha eletrônica 💸

As pequenas empresas precisam investir seu dinheiro em projetos, o que significa encontrar modelos de orçamento gratuitos esoftware de planilha eletrônica 💸 Direto: Você e os membros da sua equipe devem ser capazes de ter uma visão geral do seu orçamento

Você e os membros da sua equipe devem ser capazes de ter uma visão geral do seu orçamento Personalizável : Cada projeto é diferente, e você provavelmente precisará criar alguns campos personalizados

Cada projeto é diferente, e você provavelmente precisará criar alguns campos personalizados Dinâmico: Os orçamentos de projetos são documentos vivos que você precisará atualizar em tempo real

Os orçamentos de projetos são documentos vivos que você precisará atualizar em tempo real Compartilhável: A colaboração é fundamental! Você deve poder compartilhar seu orçamento com as partes interessadas, os membros da equipe e qualquer outra pessoa envolvida

Acima de tudo, você quer um modelo de orçamento de projeto que funcione para você. Gerenciamento de orçamentos de projetos já é difícil o suficiente sem trabalhar com modelos pesados que não fazem o que você precisa.

10 modelos gratuitos de orçamento de projeto 2024

Destacamos uma grande variedade de modelos de orçamento de projetos, e todos eles são gratuitos. Portanto, pegue uma bebida, levante os pés e prepare-se para conhecer o modelo dos seus sonhos.

1. Modelo de orçamento de projeto ClickUp com WBS

Modelo de orçamento do projeto ClickUp com WBS

Está se preparando para um projeto complexo? Se sim, Orçamento de projeto do ClickUp com modelo WBS é um sonho que se tornou realidade. ✨

Use este modelo de orçamento de gerenciamento de projetos para criar uma estrutura detalhada de divisão do trabalho e dividir seu projeto em componentes gerenciáveis. Ele foi desenvolvido para ajudá-lo a monitorar os gastos do projeto, organizar os dados do projeto e mapear as estimativas de custo.

Os gerentes de projeto podem usar esse modelo para garantir que cada dólar seja contabilizado. E é simples de usar, quer você esteja iniciando um novo projeto ou assumindo as rédeas de um projeto existente.

O ClickUp é um dos melhores softwares de OKR do mercado, para que você tenha acesso a uma tonelada de recursos adicionais de gerenciamento de projetos. Temos tudo o que você precisa, desde ferramentas de colaboração até o gerenciamento remoto de equipes, passando por simples modelos de proposta orçamentária . Faça o download deste modelo

2. Modelo de orçamento simples do ClickUp

Modelo de orçamento simples do ClickUp

Se estiver procurando uma planilha de orçamento de projeto simples, o modelo Modelo de orçamento simples do ClickUp é onde ele está.

Esse modelo o ajudará a organizar suas finanças, encontrar a linha de base do seu projeto, criar estimativas de custo precisas e acompanhar os custos reais em tempo real. Use status, campos e visualizações personalizados para manter todos na mesma página. E não se preocupe; ele é tão simples que também funciona como um modelo de orçamento pessoal.

É tão simples quanto adicionar o modelo ao seu painel, convidar membros da equipe ou convidados, registrar os custos estimados e fixos e acompanhar os gastos à medida que avança.

Depois de se inscrever, você poderá acessar todos os recursos do ClickUp ferramentas de gerenciamento de projetos . Se você deseja gráficos de Gantt rápidos e fáceis ou gerenciamento de projetos de construção você terá acesso ao que precisa para fazer isso acontecer. ⚒️ Faça o download deste modelo

3. Modelo de orçamento de marketing do ClickUp

Modelo de orçamento de marketing do ClickUp

Os orçamentos de marketing são essenciais para o sucesso dos negócios atuais, e o Modelo de orçamento de marketing do ClickUp simplifica o processo de planejamento e gerenciamento de seus esforços de marketing.

Garanta que seus recursos de marketing sejam destinados aos lugares certos, monitore seus gastos e acompanhe seus resultados controles de projeto e entregas.

Use este modelo de orçamento gratuito para maximizar seu ROI, identificar possíveis economias e criar uma visão de cima para baixo de suas atividades de marketing e seus custos. Ele pode fazer tudo, desde o acompanhamento do progresso em relação aos KPIs até o cálculo de custos individuais.

Fique por dentro do orçamento do seu projeto com as ferramentas para definir metas, analisar o desempenho anterior, calcular seu orçamento, alocar seus fundos, monitorar o progresso e fazer ajustes em tempo real. E faça tudo isso com a ajuda de Automações do ClickUp para eliminar parte do trabalho pesado para todos os envolvidos. Faça o download deste modelo

4. Modelo de orçamento empresarial do ClickUp

Modelo de orçamento empresarial do ClickUp

O orçamento Modelo de orçamento empresarial do ClickUp permite que você simplifique seu projeto e crie um orçamento com análises detalhadas e ferramentas úteis de gerenciamento de projetos. 🧰 Software de gerenciamento de projetos financeiros do ClickUp do ClickUp criam um roteiro para o sucesso, oferecendo as opções de automação e personalização de que você precisa em cada etapa do processo. Nunca foi tão fácil identificar áreas para otimização, gerenciar seu fluxo de caixa e acompanhar o desempenho do projeto.

Esse modelo foi criado para centralizar as despesas e receitas de sua empresa e manter seu projeto no caminho certo.

Você também terá acesso aos robustos recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp. Assim, você pode colaborar com sua equipe durante todo o ciclo de vida do projeto, atribuir tarefas do projeto e acompanhar o progresso em toda a linha. Faça o download deste modelo

5. Modelo de orçamento de evento do ClickUp

Modelo de orçamento de evento do ClickUp

Se estiver organizando um evento, tire um pouco do peso de seus ombros com o Modelo de orçamento de evento do ClickUp .

Certifique-se de que suas despesas e recursos sejam gerenciados adequadamente, quer esteja planejando uma reunião corporativa, conferência, lançamento de produto ou feira comercial. Este modelo o ajudará a definir metas e orçamentos, controlar despesas e custos de mão de obra e analisar seu orçamento estimado.

O mais importante é que isso ajudará a garantir que você sempre realize um evento bem-sucedido. 🤩

Este modelo gratuito de orçamento de projeto facilita o planejamento, o gerenciamento e o acompanhamento do seu evento com status, campos, visualizações e ferramentas de gerenciamento de projeto personalizados.

Você começará adicionando o modelo ao seu espaço de trabalho gratuito do ClickUp para sempre. A partir daí, você pode convidar membros relevantes e aproveitar ao máximo esse modelo de orçamento, desde a data de início até o grande dia e além. Faça o download desse modelo

6. Modelo de proposta orçamentária do ClickUp

Saiba mais

Se você está criando uma proposta de orçamento, não é preciso dizer o quanto isso pode ser estressante. Mas o Modelo de proposta orçamentária do ClickUp pode torná-lo mais gerenciável.

Certifique-se de que suas finanças estejam em ordem e sejam fáceis de entender para que seja mais fácil transmitir o plano às partes interessadas. E tenha um custo estimado preciso, para que sua próxima reunião com eles seja sobre algo diferente de ultrapassar o orçamento.

Este modelo tem recursos visuais claros para facilitar a criação de uma visão de cima para baixo dos custos do projeto e um roteiro definido do início ao fim.

Ele o orientará na coleta de informações, na criação do cronograma, no cálculo de custos, na criação de sua proposta de orçamento final e em todas as revisões necessárias para manter suas informações atualizadas. 📅

Você também terá acesso a várias ferramentas financeiras e de gerenciamento de projetos, e cada membro da equipe poderá ter um painel personalizado. Use essas ferramentas para melhorar o acompanhamento da proposta orçamentária, restrição de projeto gerenciamento, colaboração e planejamento de projetos. Faça o download deste modelo

7. Modelo de relatório orçamentário do ClickUp

Saiba mais

A elaboração de orçamentos é demorada. Faça-o mais rapidamente com o Modelo de relatório orçamentário do ClickUp .

Use este modelo para acompanhar o progresso em relação às metas em tempo real, explicar discrepâncias entre o orçamento planejado e o real e criar uma visão geral detalhada de suas finanças passadas e presentes.

Criamos esse modelo para que você tenha o controle de suas finanças, seja em uma pequena empresa ou em uma empresa de grande porte. Ele permite que você organize, compreenda e comunique rapidamente suas informações orçamentárias, além de ser uma excelente opção para a elaboração de orçamentos de projetos.

Ele o ajudará a reunir dados, criar seu relatório de orçamento, inserir os dados, verificar a precisão e atualizar suas informações em tempo real. Faça o download deste modelo

8. Modelo de orçamento de projeto do Excel por ProjectManager

via ProjectManager

O modelo de orçamento de projeto do Excel o ajudará a organizar os detalhes financeiros do seu projeto com um layout simples.

É um modelo do Microsoft Excel, portanto, você pode facilmente codificar seus itens por cores, inserir fórmulas e monitorar suas finanças. Depois de aproveitar esse download gratuito, você poderá criar imediatamente o orçamento do seu projeto e preencher os campos do modelo.

Obtenha uma confirmação visual rápida quando estiver no vermelho ou dentro do orçamento e compartilhe o documento com os membros da sua equipe para manter todos na mesma página.

Você pode usar esse modelo gratuito de orçamento de projeto e todas as ferramentas extras do ProjectManager por 30 dias no período de teste gratuito. Depois disso, você pode se inscrever por apenas US$ 13/mês. Faça o download deste modelo

9. Modelo de orçamento mensal do Excel

via Microsoft

Quer um orçamento mensal super simples e sem frescuras? O modelo de Orçamento Mensal do Excel da Microsoft é o ideal. ✅

Esse modelo de planilha de orçamento personalizável exibe sua renda ou orçamento, a porcentagem da renda mensal gasta e um resumo de suas despesas em um só lugar. Verifique os subtotais atuais de cada categoria de gastos nas guias Monthly Income (Renda mensal) e Expenses (Despesas) para obter uma visão mais detalhada.

Se você for experiente em Excel, a personalização desse modelo além do resumo e do gráfico de despesas é simples, facilitando o gerenciamento de projetos complexos com muitas coisas para controlar.

Quer esteja criando um orçamento para um projeto de uma pequena empresa ou para algo maior, esse modelo tem tudo o que você precisa. E ele é simples o suficiente para ser usado em orçamentos pessoais! Faça o download deste modelo

10. Modelo de orçamento detalhado de projeto em Excel da Vertex42

via Vertex42

Se você deseja criar uma planilha detalhada, o modelo de orçamento detalhado de projeto do Excel pode ser o que você está procurando. Ele é gratuito e compatível com o Excel e o Google Sheets, perfeito para a colaboração entre os membros da equipe.

Crie um orçamento de projeto detalhado completo com uma EAP para projetos grandes e complexos, um orçamento de projeto básico ou mensal para manter as coisas simples, ou ambos para uma visão abrangente de suas finanças.

A Vertex42 criou esse modelo para ser usado em vários projetos, desde a reforma de uma casa até grandes projetos de TI, com tudo o que estiver entre eles. Além disso, você encontrará outros downloads gratuitos para assuntos como gerenciamento de valor agregado para completar suas planilhas do Excel.

Além dos modelos gratuitos da Vertex42, você pode pagar por modelos premium do Excel e do Google Sheets para obter as soluções necessárias para expandir seus negócios. Faça o download deste modelo

Mantenha o orçamento do seu projeto sob controle do início ao fim

Um orçamento de projeto bem-sucedido é crucial para o sucesso e requer planejamento, acompanhamento e monitoramento cuidadosos das despesas. Os gerentes de projeto de todo o mundo sabem como é difícil organizar tudo.

Com um desses modelos gratuitos, você criará um orçamento realista, identificará riscos e fará os ajustes necessários para evitar gastos excessivos e atrasos.

Se você precisa de um modelo de orçamento de projeto detalhado ou simples, encontre um que permita priorizar as despesas e tomar decisões informadas ao alocar seus fundos. Você terá mais facilidade para identificar oportunidades de economia de custos e comunicar seus planos às partes interessadas em um formato fácil de entender.

O ClickUp torna tudo isso mais fácil com a funcionalidade de navegador, desktop e aplicativo, além de um conjunto de ferramentas de colaboração para equipes de todos os tamanhos. Também temos mais de 1.000 integrações com ferramentas populares de gerenciamento de projetos para reunir todo o seu trabalho em um único painel.

Os usuários do plano Free Forever do ClickUp têm acesso a inúmeros modelos, visualizações e opções de personalização. Então, o que está esperando? Registre-se no ClickUp agora! 🏃