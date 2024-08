Modelos gratuitos de acompanhamento do andamento do projeto para gerenciamento de projetos

Criar um roteiro de projeto é apenas metade da batalha - o verdadeiro trabalho começa quando você coloca seu plano em ação!

Não há nada pior do que se dedicar de corpo e alma à preparação de um projeto, apenas para vê-lo desmoronar devido a um acompanhamento deficiente. É por isso que o acompanhamento eficaz do projeto no gerenciamento de projetos é tão importante! Mas é mais fácil falar do que fazer.

Você não está apenas supervisionando a conclusão do seu projeto roteiro do projeto você está gerenciando membros da equipe, tarefas, dependências partes interessadas, recursos, orçamento e muito mais. 😵‍💫

Até mesmo os gerentes de projeto experientes precisam de toda a ajuda possível nesse aspecto, e é por isso que os modelos de rastreadores de projeto economizam tanto tempo (e vida) quando se trata de entregar projetos de alta qualidade com facilidade e eficiência.

Assim como não há dois projetos ou equipes iguais, cada modelo de rastreador de projeto tem seu próprio impacto. Em muitos aspectos, isso é bom! Isso garante que haja um modelo para todos. O desafio é encontrar o modelo certo para você_.

Os recursos, o preço, o software, o setor e os requisitos são fatores decisivos na hora de escolher seu modelo de rastreador de projetos. E, felizmente, levamos tudo isso em consideração ao selecionar esta lista para você!

Continue acompanhando para saber mais sobre os benefícios e as qualidades essenciais dos principais modelos de rastreador de projetos e acesse 11 dos melhores exemplos para qualquer equipe.

O que é um modelo de rastreador de progresso de projeto?

Mesmo para gerentes de projeto experientes, modelos de gerenciamento de projetos são essenciais para economizar tempo valioso sem sacrificar a integridade de seu projeto.

Um modelo de rastreador de projeto é um plano pré-construído para ajudar os gerentes a supervisionar efetivamente os fluxos de trabalho e o andamento do projeto. Os melhores modelos complementam seu software de gerenciamento de projetos e ajudar as equipes a tirar o máximo proveito dele com recursos já personalizados, como status de tarefas, automação do fluxo de trabalho painéis de controle e várias exibições para garantir que tudo seja concluído conforme planejado.

Visualize sua linha do tempo do projeto com mais de 15 exibições no ClickUp, incluindo Lista, Quadro e Calendário

Muito é necessário para garantir que seu projeto seja executado sem problemas. Especialmente quando se trata da versão final itens da lista de verificação com o tempo, a aprovação das partes interessadas e os prazos cada vez mais curtos, é fácil deixar algumas coisas passarem despercebidas.

Embora isso seja comum em todos os projetos, também pode ser uma sentença de morte para seu cronograma original. Estratégias de compressão de cronograma como fast-tracking e travamento de projetos pode ajudar a recuperar parte do tempo perdido, mas varia caso a caso e nunca deve ser seu primeiro recurso. 😳

É por isso que os gerentes de projeto gastam tanta energia criando e simplificando os processos de acompanhamento de projetos. O fato é que isso pode consumir muito tempo

Os modelos são a solução definitiva para esse desafio, mas quais recursos você deve procurar antes de fazer o download do seu próximo modelo de acompanhamento de projeto?

Recursos obrigatórios em um modelo de acompanhamento do andamento do projeto

O tamanho da sua equipe, o orçamento, a pilha de tecnologia e a complexidade do projeto determinarão, em última análise, qual modelo de rastreador de projeto será mais adequado para você. No entanto, algumas qualidades essenciais garantirão que você obtenha o melhor resultado possível. 💸

Múltiplas visualizações : Quer seja umaGráfico de Ganttlista, calendário ou quadro Kanban, várias exibições ajudam os gerentes de projeto a visualizar seus cronogramas, tarefas e fluxos de trabalho da maneira mais produtiva.

: Quer seja umaGráfico de Ganttlista, calendário ou quadro Kanban, várias exibições ajudam os gerentes de projeto a visualizar seus cronogramas, tarefas e fluxos de trabalho da maneira mais produtiva. Campos personalizados : Especialmente para projetos mais complexos, os campos personalizados ajudam os gerentes a acessar informações importantes rapidamente e a qualquer momento. Dependendo do seu software de gerenciamento de projetos, os campos personalizados também podem ajudá-lo a classificar e filtrar o fluxo de trabalho para encontrar tarefas ou grupos específicos com mais eficiência.

: Especialmente para projetos mais complexos, os campos personalizados ajudam os gerentes a acessar informações importantes rapidamente e a qualquer momento. Dependendo do seu software de gerenciamento de projetos, os campos personalizados também podem ajudá-lo a classificar e filtrar o fluxo de trabalho para encontrar tarefas ou grupos específicos com mais eficiência. Relatórios e percepções : Uma parte importante do acompanhamento do seu projeto é manter-se a par do seu progresso. Seu modelo de rastreador de projeto deve ter fórmulas, tabelas ou painéis pré-criados para agilizar esse processo. Além disso, é instantâneo e confiávelrecursos de relatório são essenciais para todas as reuniões de partes interessadas.

: Uma parte importante do acompanhamento do seu projeto é manter-se a par do seu progresso. Seu modelo de rastreador de projeto deve ter fórmulas, tabelas ou painéis pré-criados para agilizar esse processo. Além disso, é instantâneo e confiávelrecursos de relatório são essenciais para todas as reuniões de partes interessadas. Intuitivo : De que adianta ter um modelo poderoso de rastreador de projeto se você não sabe como usá-lo? Seu modelo deve ser fácil de navegar, configurar e distribuir entre a equipe.

: De que adianta ter um modelo poderoso de rastreador de projeto se você não sabe como usá-lo? Seu modelo deve ser fácil de navegar, configurar e distribuir entre a equipe. Integrações: As integrações ampliam a funcionalidade de qualquer software e tornarão seu modelo mais valioso. Especialmente se você estiver alternando constantemente entre guias, um modelo que permita várias integrações o ajudará a consolidar seu trabalho.

Agrupe as tarefas em seu quadro Kanban por status, campos personalizados, prioridade e muito mais no modo de exibição Quadro do ClickUp

Agora que você já sabe o básico, vamos colocá-lo em ação! Use seu conhecimento recém-adquirido sobre modelos para examinar 10 dos melhores modelos de rastreador de projetos e encontrar o modelo perfeito para você. 👠

11 Modelos e exemplos gratuitos de controle de progresso de projetos

Em vez de deixá-lo com os 14 milhões de resultados de pesquisa para project tracker templates, escolhemos cuidadosamente nossos 11 favoritos para ClickUp, Excel e Google Sheets para começar com o pé direito. ✅

Cada um desses 11 modelos ajudará seu projeto a manter o ritmo em mais de uma maneira! Quer esteja acompanhando o progresso, os recursos, os orçamentos ou o tempo, esses modelos devem ser sua primeira parada.

Além disso, você pode acessar todos eles diretamente deste blog!

1. Modelo de controle de projeto ClickUp

Modelo de rastreador de projeto da ClickUp

O modelo Modelo de rastreador de projeto ClickUp pode ser personalizado para qualquer tipo de projeto, incluindo grandes iniciativas organizacionais ou pequenos projetos pessoais!

É um modelo amigável para iniciantes, projetado para ajudar a organizar tarefas, gerenciar recursos e monitorar o progresso, tudo dentro do seu espaço de trabalho.

Usando o recursos de controle de tempo no ClickUp permitem que você veja o desempenho de toda a equipe em relação às expectativas em qualquer ponto do ciclo de vida do projeto. Como resultado, é mais fácil para os gerentes ou executivos fazerem ajustes, se necessário, a fim de garantir que os projetos estejam dentro do orçamento e atingindo as principais metas ao longo do caminho!

Com esses elementos, todos trabalhando juntos em harmonia, gerenciar com sucesso seu próximo projeto do início ao fim se tornará mais fácil, resultando em maior eficiência geral para todos os envolvidos no processo. ✨

Dica profissional: Use este modelo como ponto de partida para criar vários rastreadores para projetos que se repetem! Isso lhe poupará tempo após o projeto reuniões iniciais para começar com o pé direito. Faça o download deste modelo

2. Rastreador de saúde do cliente da agência ClickUp por Zenpilot

Fique à frente das necessidades dos clientes e aumente a satisfação deles com esse modelo personalizável da ZenPilot e da ClickUp

Se você é proprietário de uma agência ou gerente de projeto e quer levar a satisfação do cliente para o próximo nível, o Rastreador de saúde do cliente da agência ClickUp da ZenPilot é a solução perfeita. Esse modelo totalmente personalizável foi projetado para ajudá-lo a ficar à frente das necessidades do cliente, aumentar a satisfação do cliente e otimizar suas operações - tudo em um local conveniente.

Com o ClickUp Agency Client Health Tracker, você pode acompanhar facilmente a saúde dos relacionamentos com seus clientes, gerenciar detalhes da conta e muito mais. O modelo vem completo com campos personalizáveis que permitem adicionar detalhes específicos sobre cada cliente, incluindo suas informações de contato e quaisquer tarefas ou problemas pendentes que precisem ser resolvidos.

Essa é uma ferramenta imprescindível para qualquer agência ou gerente de projeto que queira melhorar a satisfação do cliente e ficar à frente das necessidades do cliente. Faça o download deste modelo

3. Modelo de gráfico de Gantt do rastreador de projetos ClickUp

Visualize qualquer cronograma de projeto em um gráfico de Gantt no ClickUp

A maioria dos gerentes de projeto prefere um Gráfico de Gantt para acompanhar os projetos . Os gráficos de Gantt fornecem uma representação visual fácil de entender dos recursos e tarefas do projeto, marcos e cronogramas.

O modelo do ClickUp na visualização de Gantt oferece essas ferramentas e muito mais para que você fique por dentro do progresso e da evolução do projeto status de seus projetos :

Barra lateral da visualização Gantt : Expanda a barra lateral para visualizar a linha do tempo das tarefas e subtarefas agendadas de qualquer espaço, pasta ou lista na hierarquia do espaço de trabalho

: Expanda a barra lateral para visualizar a linha do tempo das tarefas e subtarefas agendadas de qualquer espaço, pasta ou lista na hierarquia do espaço de trabalho Dependências : Desenhe linhas entre as tarefas para definir e visualizar automaticamente as dependências

: Desenhe linhas entre as tarefas para definir e visualizar automaticamente as dependências Reprogramação : Mova um espaço, pasta ou lista inteira no gráfico para remapear as datas de início e vencimento de todas as tarefas contidas

: Mova um espaço, pasta ou lista inteira no gráfico para remapear as datas de início e vencimento de todas as tarefas contidas Esquema de cores : Identifique facilmente o status de uma tarefa com indicadores codificados por cores

: Identifique facilmente o status de uma tarefa com indicadores codificados por cores Edições em massa: Faça grandes alterações em massa sem sair da visualização de Gantt

Este modelo é perfeito para gerentes que desejam um gráfico de Gantt intuitivo e gratuito para ajudar a atualizar e acompanhar seus projetos, sem gastar horas redesenhando todo o cronograma! Faça o download deste modelo

4. Modelo de quadro Kanban do rastreador de projetos ClickUp

Monitore as fases do projeto em um quadro ClickUp

Se Quadros Kanban são mais do seu agrado, adicione uma visualização de quadro do modelo ClickUp Project Tracker para acompanhar o estágio de seus projetos e tarefas! Essa perspectiva ajuda a ver onde as tarefas se acumulam e se é necessário ajustar os fluxos de trabalho dos membros da equipe.

Minimize seus cliques agrupando e classificando o quadro do projeto para mostrar responsáveis, datas de vencimento, prioridade e muito mais. Para obter um nível adicional de estrutura e organização, ative as raias e os limites de WIP (trabalho em andamento):

As swimlanes organizam as tarefas em linhas com base em um segundo campo

organizam as tarefas em linhas com base em um segundo campo WIP Limites mostram automaticamente quando você está abaixo, próximo, no limite ou acima da capacidade

Confira o_ **Software de gerenciamento de tarefas de ponta ! Faça o download deste modelo

5. Modelo de rastreamento de projeto de campanha ClickUp

Modelo de rastreamento de projeto de campanha do ClickUp

Ao executar projetos de campanha, é importante manter o controle de todos os detalhes. Uma das maneiras mais eficazes de fazer isso é criar um sistema conectado e categorizar os diferentes tipos de resultados da campanha.

No ClickUp, você pode criar pastas e listas para dar suporte a diferentes fluxos de trabalho da equipe (Marketing, Design, Finanças e Social) trabalhando na mesma campanha. 🤝

O Modelo de rastreamento de projeto de campanha ClickUp oferece as ferramentas para simplificar seus processos e otimizar o planejamento e a execução da campanha. O modelo vem com diferentes visualizações para rastrear seus projetos, incluindo:

Exibições de fonte de rede, campanhas em execução, custos e lista de métricas de conversão

Exibição do quadro Kanban de status da campanha

Visualização da linha do tempo da campanha

Visualização do calendário da campanha

**Dica profissional Adicionar Formulários ClickUp ao seu kit de ferramentas de marketing e centralize as solicitações de campanha em um único formulário! Faça o download deste modelo

6. Modelo de rastreamento de projeto de campanha política do ClickUp

Modelo de rastreamento de projeto de campanha política do ClickUp

A organização de campanhas políticas requer cuidadosa planejamento do projeto uma estratégia bem definida e uma equipe de pessoas dedicadas para dar vida à campanha.

A primeira etapa para organizar uma campanha política bem-sucedida é desenvolver uma plataforma eficaz que descreva as metas e os objetivos do seu candidato. Em seguida, você pode estabelecer um centro de comando central com pessoal de comunicação, recursos financeiros e outros membros essenciais da equipe.

Veja: o Modelo de rastreamento de projeto de campanha política do ClickUp !

Já delineamos as etapas básicas e necessárias para sua candidatura política. Economize tempo e concentre-se em coisas maiores com este modelo de lista abrangente e fácil de usar!

Confira o guia de Introdução para obter uma visão geral rápida ou completa de como usar seu modelo. ⚡️ Download deste modelo

7. Modelo de rastreamento de produção do ClickUp

Modelo de rastreamento de produção do ClickUp

O modelo Modelo de rastreamento de produção do ClickUp serve como um roteiro para todos os membros da equipe e parceiros envolvidos, oferecendo a todos uma visão clara dos estágios de pré-produção, produção e pós-produção do seu projeto de vídeo.

Se você ainda não tem um processo de produção de vídeo padronizado, esse é o modelo perfeito para eliminar o trabalho pesado do acompanhamento do projeto. Se uma pessoa-chave deixar o projeto e você tiver que assumir o trabalho dela, ficará tranquilo sabendo que todas as informações das tarefas estão armazenadas no ClickUp!

O modelo inclui as visualizações populares do ClickUp - Lista, Quadro Kanban e Calendário - mas não para por aí. Adicione outras visualizações gratuitas no ClickUp, como um gráfico de Gantt ou quadro branco, para aumentar a produtividade da sua equipe!

Saiba como criar um_ **Calendário de gerenciamento de projetos ! Faça o download deste modelo

8. Modelo de rastreador do programa ClickUp

Modelo de rastreador do programa ClickUp

O modelo Modelo de rastreador do programa ClickUp serve como uma única fonte de verdade para acompanhar o progresso de cada projeto em seu programa. Se os planos do seu programa se estendem por alguns meses (ou até anos), a centralização de equipes, processos e conhecimento no ClickUp facilita o acompanhamento do projeto. 🍃

Além disso, isso pode ser reutilizado como um modelo de gerenciamento de tarefas para acompanhar as alocações orçamentárias e outros detalhes financeiros associados a cada programa.

Dica profissional: Mantenha-se no caminho certo para atingir suas metas com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso com o Metas no ClickUp ! Faça o download deste modelo

9. Modelo de rastreamento e análise de campanha do ClickUp

Modelo de análise e rastreamento de campanha do ClickUp

O rastreamento da análise de campanhas é uma parte essencial da compreensão do sucesso de qualquer iniciativa de marketing digital. Ao rastrear e analisar dados, os profissionais de marketing podem identificar padrões, identificar oportunidades e tomar decisões informadas sobre onde concentrar seus esforços. 🔎

E com uma ferramenta como a Modelo de análise e rastreamento de campanha do ClickUp com o ClickUp Campaign Tracking & Analytics, você tem as informações para medir o desempenho de suas campanhas em diferentes canais e plataformas. Esse tipo de dados permite identificar quais áreas estão apresentando bom desempenho e ajustar sua estratégia de acordo.

Cada exibição desse modelo de gerenciamento de projetos oferece uma visualização diferente de suas campanhas campanhas de marketing :

Visão de quadro : Visualize os fluxos de trabalho da campanha com quadros Kanban que podem ser agrupados por status, prioridades ou canal de marketing

: Visualize os fluxos de trabalho da campanha com quadros Kanban que podem ser agrupados por status, prioridades ou canal de marketing Visualização de lista : Gerencie suas campanhas em uma lista com status personalizados, campos personalizados, responsáveis e muito mais

: Gerencie suas campanhas em uma lista com status personalizados, campos personalizados, responsáveis e muito mais Visualização de linha do tempo : Veja suas campanhas de marketing em uma linha do tempo ajustável com detalhes de tarefas

: Veja suas campanhas de marketing em uma linha do tempo ajustável com detalhes de tarefas Visualização de calendário: Agendalinhas do tempo de marketing em um calendário com tarefas de arrastar e soltar Faça download deste modelo ### 10. Modelo de controle de projetos do Excel

via Microsoft Excel Se estiver procurando modelos simples de gerenciamento de projetos, use esta planilha gratuita do Microsoft Excel para organizar sua equipe de projeto, o orçamento do projeto e as datas do projeto. Em seguida, defina a porcentagem acima/abaixo para iniciar a calculadora integrada.

O modelo não oferece muito espaço para detalhes do projeto ou uma lista de tarefas. Considere usar um modelo do ClickUp para acompanhar as tarefas do projeto de ponta a ponta!

Confira o top_ **Alternativas ao Excel **Para gerenciamento de projetos Faça o download deste modelo

11. Modelo de controle de projetos do Google Sheets

via Google Workspace

Experimente um relatório de status do projeto modelo em Planilhas do Google para monitorar diferentes projetos ao mesmo tempo. O modelo inclui um formato bem organizado para capturar os detalhes do projeto, os resultados e as finanças.

Ele também fornece células codificadas por cores para refletir o status do seu projeto, para que você possa copiar e colar facilmente sem gastar muito tempo com o design! Faça o download deste modelo Related: **Modelos de planilha de horas

Mantenha-se no caminho certo com os modelos de controle de progresso do projeto

Imagine seu modelo de rastreador de projetos como um cortador de biscoitos e seu software de gerenciamento de projetos como um rolo de massa - o modelo se sobrepõe à sua plataforma de gerenciamento de projetos e ajuda seu projeto a tomar forma. 🍪

Mas nem todos os modelos de rastreador de projetos terão o mesmo valor, recursos e flexibilidade.

Em vez de se contentar com um modelo que seja bom o suficiente, escolha um que tenha a garantia de fazer tudo isso em absolutamente sem custo . Ou seja, escolha um modelo por ClickUp . 🙂

O ClickUp é o único software de gerenciamento de projetos poderoso o suficiente para centralizar todo o seu trabalho nos aplicativos e acompanhar seus projetos de todos os ângulos. Com um rico conjunto de recursos personalizáveis , mais de 1.000 integrações e um vasto Biblioteca de modelos para cada caso de uso, o ClickUp é a solução ideal para equipes de qualquer tamanho e setor. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para começar a monitorar seus projetos com facilidade. 🏆