3 modelos gratuitos de diagramas de afinidade no Word, Excel e ClickUp

Software de diagrama de afinidade transforma o caos em clareza. Esses diagramas confiáveis funcionam como uma ferramenta visual que pode ajudar na solução de problemas, brainstorming e necessidades de gerenciamento de projetos. Eles o ajudarão a obter dados não estruturados, gerar ideias, organizar ideias e transformá-las em grupos significativos com relacionamentos naturais.

Anteriormente, você podia escrever pontos individuais em notas adesivas e coloque-as em uma parede ou quadro branco . Sua equipe poderia então mover e agrupar as notas adesivas em categorias relacionadas, criando o diagrama de afinidade.

No escritório atual, há uma boa chance de sua equipe não estar na mesma sala. Então, como você pode usar um diagrama de afinidade e um mapeamento de afinidade no local de trabalho moderno (e muitas vezes remoto)?

A resposta é usar modelos gratuitos e personalizáveis de diagramas de afinidades, com nossos principais exemplos de diagramas de afinidades listados abaixo.

O que é um modelo de diagrama de afinidade?

Como você verá em nossos exemplos de diagramas de afinidades, o mapeamento de afinidades com esses modelos facilita a criação de um diagrama de afinidades. Os melhores exemplos e modelos de diagramas de afinidades geralmente têm marcadores de posição ou seções em que você ou até mesmo vários membros da equipe podem capturar ideias e movê-las rapidamente para categorias significativas.

Ao criar um diagrama de afinidades com um exemplo de diagrama de afinidades pré-criado para sua sessão de brainstorming, você tem um ponto de partida para organizar diferentes ideias, pensamentos ou dados em grupos relacionados. Não há necessidade de criar um diagrama de afinidades completo do zero. Os modelos de diagrama de afinidades também permitem que você não tenha que se preocupar em organizar manualmente as notas adesivas e se concentre no brainstorming de ideias e no planejamento estratégico (também conhecido como a parte divertida).

Exemplos e modelos gratuitos de diagramas de afinidade estão disponíveis para muitas plataformas de gerenciamento de projetos, como ClickUp, Excel e Word, para que você possa encontrar um exemplo de diagrama de afinidade que atenda às suas necessidades e à sua pilha de tecnologia para ajudar a impulsionar seu projeto.

O que faz um bom modelo de diagrama de afinidade?

Um bom modelo pode fazer a diferença entre o caos e a beleza ideação organizada . Ao procurar um bom diagrama de afinidade on-line, procure diagramas de afinidade com os seguintes recursos:

Layout claro e intuitivo: Um bom modelo deve orientá-lo na criação de diagramas de afinidades e simplificar a captura de ideias, a identificação de padrões e a obtenção de insights valiosos durante a análise de dados. As seções devem ser facilmente identificáveis e permitir bastante espaço para brainstorming e agrupamento

Um bom modelo deve orientá-lo na criação de diagramas de afinidades e simplificar a captura de ideias, a identificação de padrões e a obtenção de insights valiosos durante a análise de dados. As seções devem ser facilmente identificáveis e permitir bastante espaço para brainstorming e agrupamento Personalização fácil: Sua diagramação de afinidadepode variar. Um modelo pré-projetado é tão útil quanto suas opções de personalização. Procure modelos que possam se adaptar ao seu fluxo de trabalho e permitir que você dê o seu toque a ele

Sua diagramação de afinidadepode variar. Um modelo pré-projetado é tão útil quanto suas opções de personalização. Procure modelos que possam se adaptar ao seu fluxo de trabalho e permitir que você dê o seu toque a ele Integração com sua pilha de tecnologia: Quer esteja usando um criador de diagramas de afinidades on-line ou algo integrado aos seus aplicativos existentes, o software de diagramas de afinidades deve funcionar com sua pilha de tecnologia preferida. Ponto extra se ele for facilmente compartilhável com outras pessoas em vários aplicativos, para que você possa envolver mais pessoas no processo, especialmente as partes interessadas

O modelo certo pode capacitar uma equipe a resolver problemas complexos e encontrar soluções práticas. Existem opções fantásticas, portanto, encontre o modelo certo para a sua equipe e desbloqueie melhores técnicas de brainstorming .

3 Modelos gratuitos de diagramas de afinidade para usar em 2024

Aqui estão nossos três principais modelos gratuitos de diagramas de afinidade para suas sessões de brainstorming e solução de problemas em 2024.

1. Modelo de diagrama de afinidade do ClickUp

É fácil começar a criar seu diagrama de afinidade com o modelo do ClickUp

Precisa de um quadro branco virtual para melhorar a colaboração remota? O ClickUp tem isso integrado. Combine o quadro branco da plataforma com o Modelo de Diagrama de Afinidade do ClickUp para uma dupla vencedora que capacita as equipes a enfrentar desafios complexos e encontrar soluções inovadoras.

Veja por que você vai adorar este modelo:

Uma tela infinita

Diagrama de afinidade gratuito do ClickUp modelo de quadro branco serve como um playground virtual para ideação. Sua equipe pode liberar a criatividade na tela digital, usando as notas adesivas virtuais fornecidas e o amplo espaço de brainstorming para transferir ideias da cabeça para o papel (virtualmente, pelo menos).

Como o espaço é dimensionado de acordo com suas necessidades, também não há limite para sua criatividade. Você pode gerar dez ideias ou dez mil e ainda ter espaço para manter tudo organizado.

A interface fácil de usar incentiva até mesmo os membros da equipe menos experientes em tecnologia a participar, criando um espaço colaborativo em que todos podem contribuir. Com o uso de notas adesivas digitais, não há risco de a ideia vencedora de alguém se perder no meio da bagunça e não há necessidade de limpar as notas adesivas descartadas após a reunião.

Interface amigável para incentivar a colaboração

A colaboração além dos limites físicos permite que os membros da equipe de diferentes locais se reúnam em um único espaço virtual para fazer brainstorming e criar juntos. Isso aumenta a propriedade do problema e promove a polinização cruzada de ideias.

Todos podem contribuir simultaneamente sem interromper seu fluxo. Sua equipe pode usar as notas adesivas digitais para capturar ideias rapidamente, movendo-as para o quadro branco virtual para que o restante da equipe possa vê-las. A interface simples de clicar e arrastar também significa que todos podem colaborar no estágio de agrupamento. O espaço amigável e fácil de usar torna o processo de diagramação por afinidade agradável.

O diagrama do ClickUp simplifica o processo de brainstorming com um design intuitivo, deixando imediatamente claro, até mesmo para os novatos, onde gerar suas ideias e como colocá-las em grupos.

A solução definitiva para flexibilidade

Todo projeto é único. O modelo de diagrama de afinidades do ClickUp oferece um alto grau de flexibilidade para atender a essas necessidades em constante evolução. Você pode usar o modelo para brainstorming de desenvolvimento de produtos, sessões de estratégia de marketing ou até mesmo para lidar com bloqueios internos. O modelo é uma espinha dorsal para a ideação e pode crescer com você, acrescentando mais categorias conforme necessário. O modelo se ajusta para acomodar a estrutura de seu diagrama, de modo que ele possa crescer com suas ideias.

Graças à interface intuitiva, sua equipe pode alterar o modelo com apenas alguns cliques, sem se preocupar com os detalhes técnicos, para que as ideias não precisem fazer uma pausa na formatação.

Uma das melhores coisas sobre o modelo de diagrama de afinidade do ClickUp é que ele faz parte do ecossistema maior do ClickUp. O ClickUp é uma plataforma abrangente de gerenciamento de projetos, portanto, vai além de um espaço de brainstorming. Você pode usar seu quadro branco virtual para criar tarefas acionáveis atribuídas a diferentes membros da equipe ou a um Quadro Kanban para ajudar a impulsionar uma meta de projeto.

Aproveite os diversos recursos da plataforma e use-a para obter resultados. Do diagrama de afinidade à missão cumprida, o ClickUp pode ajudar a transformar seus processos de gerenciamento de projetos.

2. Diagrama de afinidade do Microsoft Word por My Word Templates

Via Meus modelos do WordMicrosoft Word é outra ferramenta para diagramação de afinidades, ajudando você a criar estrutura a partir do caos usando uma plataforma universal de escritório. Hospedado no My Word Templates, este modelo gratuito de diagrama de afinidade para Word pode familiarizar os usuários com uma ferramenta que a maioria dos funcionários de escritório usa atualmente.

Esse modelo tem uma estrutura muito bem organizada. Ele faz um excelente trabalho ao guiá-lo pelo processo de ideação. Você encontrará uma organização clara de cima para baixo que começa com uma caixa de nível superior "Necessidade".

Essa caixa ajuda a identificar o objetivo ou a necessidade do diagrama de afinidades, como, por exemplo, refinar sua estratégia de marketing por e-mail. Colocar a meta abrangente do gráfico nessa caixa prepara o cenário para a exploração de possíveis ideias e soluções.

Descendo na hierarquia, você encontrará espaços para listar os motivadores do problema ou tópico. Esses fatores são os elementos influentes que moldam a direção de sua estratégia de marketing por e-mail sessão de brainstorming s.

Por exemplo, você pode estar analisando sua estratégia atual de marketing por e-mail porque suas taxas de abertura e de cliques estão abaixo da meta. Ou os números de vendas fracos estão gerando a necessidade de aumentar seus esforços de marketing por e-mail. Você pode listar os problemas que estão gerando a necessidade de uma solução nessas caixas. Ao delinear seus motivadores, você adiciona foco e perspectiva à sessão de brainstorming e mantém sua equipe no caminho certo.

O modelo também fornece caixas de "Critical-to-Quality" (CTQ). Essas caixas permitem que você e sua equipe listem os elementos críticos para o sucesso. Por exemplo, ao trabalhar em sua campanha de marketing por e-mail, talvez um fator de CTQ seja atingir uma taxa de cliques de 3%, ou você precisa de um determinado número de novos leads por semana.

Esses são seus principais indicadores de sucesso e podem ajudar a garantir que sua solução esteja alinhada com sua necessidade inicial.

Por fim, o modelo oferece espaço para listar as possíveis medidas. O brainstorming começa com as possíveis medidas. Use o espaço aqui para colaborar com os membros da sua equipe em ideias de soluções ou ações relevantes para a necessidade. Talvez você precise enviar dois e-mails por semana em vez de um, ou queira explorar novas ideias de páginas de destino.

Incentive sua equipe a adicionar respostas inovadoras ou considerar várias perspectivas e combinar esses insights em categorias relacionadas. Você e sua equipe podem abrir o modelo do Microsoft Word, ir para Editar e escolher Editar no navegador para colaborar com esse modelo em tempo real.

3. Diagrama de afinidade do Excel por Visual Paradigm

Via Paradigma visual O Visual Paradigm oferece uma série de recursos dinâmicos Modelos de diagramas de afinidade do Excel . Esses modelos lembram a estrutura de uma planilha do Excel, de modo que os usuários familiarizados com o programa se sentirão à vontade para editá-los.

A plataforma Visual Paradigm oferece uma série de modelos personalizáveis e gratuitos de diagramas de afinidade, inclusive modelos adaptados para empresas iniciantes, melhoria contínua de processos e aumento do moral da equipe. A variedade de modelos gratuitos de diagramas de afinidade pode ajudá-lo a encontrar um que atenda às suas necessidades. Se não encontrar um que lhe agrade, você pode editar facilmente um modelo existente no editor on-line. Com recursos de edição fáceis, você pode criar um modelo personalizado para cada projeto e necessidade.

As opções de personalização são o verdadeiro ponto forte desses modelos de diagrama de afinidades do Excel. É possível personalizar cada aspecto do modelo, desde adicionar ou remover seções até codificar por cores ou criar rótulos para ajudar a orientar o processo de brainstorming. A flexibilidade garante que você obtenha o modelo de que precisa, independentemente do contexto do seu projeto ou desafio.

Bônus:_ Modelos de diagrama de contexto !

Os modelos do Excel oferecem um layout simples e limpo que facilita a criação de diagramas de afinidade.

Compartilhe a tela com a sua equipe e edite os modelos na plataforma Visual Paradigm, capturando as ideias e o feedback deles. Você também pode exportar os modelos como PDFs ou JPGs, ou copiá-los como uma imagem no Excel e editá-los lá. Se você optar por colaborar no Excel, lembre-se de editar o arquivo on-line para que todos possam contribuir com o modelo simultaneamente. Dessa forma, você pode evitar o pesadelo do histórico de revisões de passar um único arquivo do Excel.

A flexibilidade das opções de exportação permite que você trabalhe no programa que preferir e se adapte às necessidades de diferentes equipes e projetos. Portanto, o que funciona para um projeto neste momento pode não ser a melhor opção para o próximo. O download do modelo em vários formatos garante que você se adapte a situações variáveis, mas ainda tenha o modelo que conhece e adora.

Use esses modelos para dar início à sua sessão de brainstorming no Excel. Eles podem fornecer uma estrutura pré-construída rápida para começar a desenvolver suas ideias e uma maneira de aproveitar a criatividade e a inovação da sua equipe. Você verá como uma planilha pode transformar uma ideia em uma solução bem estruturada.

Como criar um diagrama de mapeamento de afinidade

Quer criar um modelo de diagrama de afinidade do tipo "faça você mesmo"? Siga estas etapas para criar um modelo que seja ideal para as necessidades da sua equipe:

Etapa 1: Defina seu objetivo

Esclareça para que você usará o modelo de diagrama de afinidades, se você precisa que ele seja um modelo para todos os fins para brainstorming ou um modelo para capturar dados específicos de solução de problemas. Entrar no processo com uma compreensão clara da finalidade do modelo pode ajudá-lo a criar algo mais útil.

Etapa 2: Escolha a plataforma

Há muitas opções aqui, portanto, comece pensando nas plataformas que sua equipe mais usa ou que considera mais úteis. Considere as ferramentas disponíveis em seus aplicativos preferidos para ajudar a criar um diagrama ou veja se há modelos pré-criados que possam ser adaptados às suas necessidades.

Etapa 3: Crie seu layout

Você deverá criar um layout claro para o seu modelo de diagrama de afinidades, com seções onde possa capturar pontos de dados individuais e áreas onde possa agrupar pontos de dados em categorias. Veja como exemplos de diagramas e veja o que funcionou para os outros; muitos modelos gratuitos de diagramas de afinidade usam um sistema de grade ou de agrupamento para facilitar a categorização. Deixe bastante espaço em cada área para facilitar o trabalho e a movimentação dos pontos de dados individuais.

Etapa 4: Mantenha seus elementos visuais limpos

Menos é mais quando se trata de design de modelos. Não sobrecarregue o espaço de trabalho com gráficos. Mantenha o esquema de cores neutro. O objetivo do modelo é criar um espaço de trabalho para brainstorming e solução de problemas. Portanto, deixe os dados fazerem o trabalho pesado e mantenha a maior parte do modelo em branco. Isso lhe dará mais espaço para trabalhar mais tarde.

Etapa 5: testar e refinar o modelo

Faça um teste com um pequeno grupo para ver se o modelo é intuitivo e funciona conforme o esperado. Obtenha feedback dos usuários sobre o modelo e use-o para refinar o design e otimizar a funcionalidade.

Um modelo bem projetado prepara o terreno para um brainstorming organizado e para a tomada de decisões com base em dados. No entanto, projetar e refinar um modelo pode consumir muito tempo, e talvez já existam ótimas opções pré-construídas.

Você pode evitar reinventar a roda e recuperar seu tempo procurando modelos de diagramas de afinidade pré-criados. Pequenos ajustes nos modelos existentes podem criar o modelo perfeito para você em segundos, para que possa começar a colaborar com sua equipe mais rapidamente.

Crie um diagrama de afinidade com o ClickUp!

Com esses modelos ao seu lado, você acompanhará seus dados melhor do que nunca. Esses modelos de diagrama de afinidade são personalizáveis, garantindo que você tenha exatamente o que precisa para manter sua empresa funcionando sem problemas. Tudo isso e muito mais está disponível em ClickUp -é gratuito para sempre. 🦄