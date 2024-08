10 Ferramentas de software de rastreamento de produtividade de funcionários em 2024

Com o atual aumento do trabalho remoto e das equipes distribuídas globalmente, acompanhar a produtividade dos funcionários pode rapidamente se tornar uma dor de cabeça.

Aprendizado como ser mais produtivo adota uma abordagem diferenciada. Quer você esteja supervisionando trabalhadores presenciais ou remotos, o software de monitoramento de funcionários deve ser um dos ferramentas de produtividade que você usa.

Você precisará encontrar a opção certa para suas necessidades, é claro. As melhores ferramentas de controle de produtividade dos funcionários devem agregar valor ao envolvimento dos funcionários, e não prejudicá-lo.

O que são ferramentas de controle da produtividade dos funcionários?

As ferramentas de monitoramento da produtividade dos funcionários ajudam a obter insights em tempo real sobre o desempenho e o envolvimento dos membros da sua equipe. Com a ferramenta certa, você pode rastrear a atividade dos funcionários em equipes remotas, dispositivos móveis e muito mais.

Os recursos comuns do software de monitoramento da produtividade dos funcionários incluem:

Rastreamento automático de tempo

Análise do comportamento do usuário

Relatórios detalhados de produtividade, usandométricas de produtividade e controle de tempo dos funcionários

Integração comgerenciamento de tarefas software para rastrear o tempo que os funcionários gastam em tarefas específicas

Controle remoto da área de trabalho para registrar métricas, incluindo registro de teclas digitadas e rastreamento de aplicativos

A maioria das ferramentas modernas de produtividade usa automação. Isso significa que o seu software de monitoramento de funcionários analisará de forma dinâmica e contínua a produtividade da sua equipe em segundo plano. Você pode criar um relatório detalhado com essas informações para ajudá-lo a gerenciar o desempenho dos funcionários com mais eficiência.

A ferramenta certa software de monitoramento de funcionários permite que você gerencie a carga de trabalho da sua equipe e aumente a produtividade. Ele permite até mesmo identificar e celebrar o funcionário com melhor desempenho em um determinado período.

Você pode usar todos os insights obtidos para criar um sistema melhor, mais objetivo e mais bem-sucedido análises de desempenho .

Benefícios das ferramentas de controle de produtividade

O melhor software para monitorar funcionários não inclui apenas a funcionalidade básica de controle de tempo. Ele pode ajudar no monitoramento remoto de funcionários, ajudando, em última análise, a melhorar o desempenho de toda a organização.

Ou, em outras palavras, esse pode ser o hack de produtividade que sua equipe estava esperando.

Use-o para monitorar o desempenho de sua equipe indicadores-chave de desempenho otimize a forma como seus funcionários remotos gastam suas horas de trabalho, identifique ameaças internas à produtividade da equipe e analise relatórios detalhados de projetos para criar fluxos de trabalho mais eficientes.

A melhor parte é que, com os recursos corretos de monitoramento da produtividade dos funcionários, suas ferramentas não precisam alienar os membros da equipe. Em vez disso, você pode usá-las para aumentar a eficiência dos modelos de gerenciamento, como o colaborativo modelo de maturidade de gerenciamento do trabalho ajudando tanto os funcionários remotos quanto os presenciais.

10 Ferramentas para monitorar a produtividade dos funcionários em 2024

1.

ClickUp

Acompanhe e melhore a produtividade dos funcionários com um conjunto completo de ferramentas e modelos do ClickUp

Estamos começando nossa lista com uma ferramenta que é muito mais do que um simples software de monitoramento de funcionários. É uma solução abrangente de gerenciamento de trabalho, que naturalmente inclui ferramentas de rastreamento e gerenciamento de tarefas para ajudar sua equipe a ter sucesso.

Sim, ele inclui o controle básico de tempo, mas o ClickUp vai muito além desse recurso básico. Ele se concentra em ferramentas avançadas que se prestam à análise de produtividade, como relatórios detalhados em nível de tarefa ou projeto.

Melhores recursos do ClickUp

Rastreamento de tempo do ClickUp : Uma ferramenta para rastrear a atividade dos funcionários que pode ser usada em qualquer dispositivo para aprimorar o monitoramento da produtividade. Inclui até mesmo uma extensão para o navegador Chrome

ClickUp Dashboards : Uma ferramenta que fornece percepções abrangentes e de alto nível sobre projetos individuais, aumentando a produtividade

Metas do ClickUp : Um recurso que conecta os resultados pretendidos ao trabalho ativo, aprimorando o gerenciamento de tarefas e tornando seu trabalho mais estratégico

Visualizações do projeto ClickUp : Por meio de uma variedade de opções, suas equipes obtêm melhores insights sobre o trabalho da maneira que lhes convém

Documentos do ClickUp : Funcionalidade de edição em tempo real que aumenta a produtividade da sua força de trabalho remota e pode funcionar para equipes de qualquer tamanho

Limitações do ClickUp

Não é uma solução dedicada de software de monitoramento de funcionários, o que significa que alguns recursos (como rastrear a localização do funcionário ou o uso do mouse e do teclado) não estão disponíveis

Algumas funcionalidades limitadas com outros aplicativos móveis do ClickUp, com recursos avançados geralmente disponíveis apenas para computadores desktop e laptops

Preço do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.500 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.500+ avaliações)

2. Teramind

Via Teramind O Teramind é um software de monitoramento de funcionários mais simples. Ele oferece a capacidade de monitorar o comportamento e a localização dos funcionários em todos os dispositivos, ajudando a evitar ameaças internas, especialmente entre funcionários remotos.

Melhores recursos do Teramind

Relatórios avançados de business intelligence que transformam o monitoramento da atividade do usuário em insights acionáveis

Ferramentas de gerenciamento da privacidade dos funcionários que protegem os dados essenciais da empresa sem comprometer a eficácia do monitoramento

Gravação remota de vídeo que aprimora o monitoramento de funcionários e pode confirmar comportamentos suspeitos de funcionários

Registro de pressionamento de teclas e acesso remoto à área de trabalho que evita atos mal-intencionados antes que eles se tornem uma ameaça à empresa

Limitações do Teramind

Suporte limitado ao macOS e nenhuma provisão para Linux, o que significa que somente as empresas que operam com Microsoft Windows e dispositivos móveis podem considerar essa opção de forma realista

Uma configuração inicial complexa pode reduzir os benefícios imediatos de suas ferramentas avançadas de monitoramento de funcionários

Preços do Teramind

Inicial: US$ 12/mês por usuário

US$ 12/mês por usuário UAM: $23/mês por usuário

$23/mês por usuário DLP: $27/mês por usuário

$27/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Classificações e análises do Teramind

G2: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

4,5/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,7/5 (80+ avaliações)

3. Doutor do Tempo

Via Médico do tempo Talvez a opção de controle de produtividade de funcionários mais conhecida desta lista, o Time Doctor é há muito tempo um padrão para controle de tempo e percepções de produtividade.

No entanto, o Time Doctor prospera com mais do que apenas sua reputação. A instalação leva apenas cinco minutos, o que o torna uma ferramenta útil tanto para supervisores quanto para profissionais individuais que desejam monitorar seus horários e aumentar a produtividade.

Melhores recursos do Time Doctor

Inicialização automática quando um funcionário liga o computador, facilitando o controle da presença e das horas de trabalho do funcionário

Opção de controle de horas automatizado, o que significa que o Time Doctor pode começar a monitorar assim que um funcionário inicia uma tarefa

Classificações de produtividade para sites individuais, ajudando os membros da equipe a identificar onde seu tempo seria mais bem gasto

Rastreamento de inatividade, uma versão do registro de teclas, reconhece quando os funcionários não estão usando o teclado ou o mouse e os marca como inativos

Limitações do Time Doctor

Funcionalidade móvel limitada, o que pode ser difícil quando se trabalha remotamente

Interface complexa que pode ser difícil de navegar

Preços do Time Doctor

Basic: US$ 5,90/mês por usuário

US$ 5,90/mês por usuário Standard: US$ 8,40/mês por usuário

US$ 8,40/mês por usuário Premium: $16,70/mês por usuário

$16,70/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Classificações e avaliações do Time Doctor

G2: 4,4/5 (mais de 360 avaliações)

4,4/5 (mais de 360 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4. Whatfix

Via Qual é o prefixo O Whatfix é uma plataforma de adoção e análise digital. Embora não ofereça monitoramento de funcionários em seu sentido mais estrito, pode ajudar as equipes a passar menos tempo aprendendo um novo software e mais tempo aproveitando seus benefícios.

Melhores recursos do Whatfix

Orientações interativas e ferramentas de produtos, o que significa que os funcionários podem adotar facilmente um novo software

Insights avançados sobre onde os funcionários passam o tempo na plataforma, permitindo oportunidades de treinamento mais relevantes

Fácil criação de conteúdo para gerentes de integração que buscam aumentar o envolvimento e a produtividade dos funcionários

Ampla biblioteca de widgets para personalizar a ferramenta de acordo com suas necessidades

Limitações do Whatfix

Funciona melhor com aplicativos de fluxo único, portanto, tem dificuldade para rastrear a produtividade dos funcionários em aplicativos maiores com vários caminhos

Falta de análise avançada, o que dificulta a obtenção de insights adicionais sobre a atividade dos funcionários

Preços do Whatfix

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do Whatfix

G2: 4,6/5 (mais de 290 avaliações)

4,6/5 (mais de 290 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

5. Hubstaff

Via Equipe do Hub Esse é um programa de software de controle de produtividade de funcionários tão popular que criamos uma lista de Alternativas ao Hubstaff . Mas sua ampla biblioteca de recursos, incluindo gerenciamento remoto da força de trabalho e controle automatizado de tempo, ainda o torna um acréscimo digno desta lista.

Melhores recursos do Hubstaff

Planilhas de horas automatizadas facilitam o controle de horas e a programação de funcionários

Ferramentas de produtividade autogerenciadas, como rastreamento de hábitos e monitoramento diário de stand-up, para uso individual dos membros da equipe

Rastreamento de funcionários por geofencing para monitorar o tempo que os membros da sua equipe passam em cada local de trabalho

Integrações com o Hubstaff Talent e o Hubstaff Tasks, adicionando gerenciamento de tarefas e de recursos humanos ao seu conjunto de monitoramento de funcionários

Limitações do Hubstaff

O rastreamento de tempo ativo e aberto pode ser estressante para os membros individuais da equipe, podendo distorcer as métricas de rastreamento de produtividade

Não há decimais para as horas em alguns relatórios, o que dificulta o monitoramento da sua equipe em um nível granular e a otimização do gerenciamento do tempo

Preço do Hubstaff

Iniciante: US$ 4,99/mês por usuário

US$ 4,99/mês por usuário Crescimento: US$ 7,50/mês por usuário

US$ 7,50/mês por usuário Equipe: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Classificações e avaliações da equipe do Hubstaff

G2: 4,3/5 (mais de 420 avaliações)

4,3/5 (mais de 420 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.400 avaliações)

6. ActivTrak

Via ActivTrak A ActivTrak se destaca por seus recursos de análise. Embora ofereça a maioria das mesmas ferramentas de rastreamento de produtividade que os outros nesta lista, seus insights e painéis avançados o diferenciam e podem levar a uma tomada de decisão mais informada.

Melhores recursos da ActivTrak

Um painel abrangente de inteligência da força de trabalho fornece insights abrangentes sobre o desempenho da equipe

O rastreamento automatizado de tempo e os insights de localização melhoram o rastreamento da produtividade da equipe distribuída

A análise de impacto ajuda a identificar o efeito potencial das mudanças organizacionais no desempenho da equipe

Os relatórios avançados permitem analisar o desempenho do seu melhor funcionário em uma determinada tarefa e aplicar esses insights à sua equipe

Limitações do ActivTrak

A instalação e a integração levam mais tempo do que a maioria das outras soluções de software de monitoramento de funcionários desta lista

A categorização de sites e atividades pode levar muito tempo, atrasando os resultados iniciais

Preços do ActivTrak

**Gratuito

Essenciais: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Profissional: $17/mês por usuário

$17/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e análises do ActivTrak

G2: 4,4/5 (mais de 210 avaliações)

4,4/5 (mais de 210 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 540 avaliações)

7. Eu fiz isso

Via Eu fiz isso O I Done This é um programa básico de software de monitoramento de tempo, que inclui algum gerenciamento de tarefas. Ele é intencionalmente leve em termos de recursos para permitir o máximo possível de produtividade dos funcionários.

Melhores recursos do I Done This

Recurso de check-in diário que permite que os membros da equipe atualizem rapidamente os outros sobre o progresso a cada manhã

Recurso de comentários em relatórios que permite justificativas para diferentes tipos de tarefas

A sincronização de equipes permite que os supervisores e suas equipes comemorem os sucessos e aprendam com os erros

Uma interface limpa e simplificada facilita a implementação e o uso diário

I Done This limitations

Um foco intencional na simplicidade significa menos recursos do que alguns dos outros softwares de monitoramento desta lista

Função de pesquisa limitada, dificultando a localização e a reconciliação de tarefas anteriores

Preço do I Done This

Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas de I Done This

G2: 4,4/5 (mais de 10 avaliações)

4,4/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 120 avaliações)

8. ProofHub

Via Centro de Provas Se estiver procurando um programa de acompanhamento de produtividade com foco no gerenciamento de projetos, o ProofHub é para você. Ele acrescenta um gerenciamento de projetos simplificado e intuitivo aos seus recursos básicos de monitoramento de funcionários, permitindo que você desenvolva o envolvimento e a produtividade ao longo do tempo.

Melhores recursos do ProofHub

Recursos de controle de tempo que se vinculam diretamente a tarefas individuais

Campos e fluxos de trabalho personalizados permitem até mesmo os projetos mais exclusivos

Relatórios no nível do funcionário simplificam o monitoramento da equipe

As integrações com o Slack e o Microsoft Teams facilitam a comunicação com sua força de trabalho remota

Limitações do ProofHub

O sistema de notificação limitado significa que os membros da equipe podem não receber lembretes de tarefas

Inadequado para gerenciamento avançado de projetos, pois carece de recursos como notas centralizadas, várias visualizações de projetos e insights avançados

Preços do ProofHub

Essencial: US$ 45/mês para usuários ilimitados

US$ 45/mês para usuários ilimitados Ultimate Control: $89/mês para usuários ilimitados

Classificações e análises do ProofHub

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

4,5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

9. Trabalho em equipe

Via Trabalho em equipe Embora o Teamwork seja principalmente um programa de gerenciamento de projetos, ele ainda oferece muitas opções de produtividade para os funcionários. Com o controle de tempo e o gerenciamento de recursos, é possível aumentar o envolvimento enquanto a sua equipe realiza mais tarefas.

Melhores recursos do Teamwork

Relatórios avançados e recursos de gerenciamento ajudam a equilibrara capacidade da equipe para cargas de trabalho mais realistas e equilibradas

Os recursos de gerenciamento de clientes permitem que os usuários armazenem registros de clientes, incluindo comunicação e finanças, em um único espaço

O controle de tempo, orçamentos e despesas permite um melhor gerenciamento de receitas recorrentes

Limitações de trabalho em equipe

Algumas integrações externas, como a funcionalidade de bate-papo e CRM, não funcionam tão bem quanto as soluções dedicadas

O registro de horas nem sempre é intuitivo, o que limita seus recursos de monitoramento de funcionários

Preços do Teamwork

**Gratuito para sempre

Iniciante: US$ 5,99/mês por usuário

US$ 5,99/mês por usuário Entrega: US$ 9,99/mês por usuário

US$ 9,99/mês por usuário Crescimento: $19,99/mês por usuário

$19,99/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e avaliações do Teamwork

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

10. SmartTask

Via SmartTask O SmartTask é outro programa dedicado ao gerenciamento de projetos. Seus recursos de controle de tempo o tornam uma ferramenta viável de software de controle de produtividade. Cada membro da sua equipe pode controlar o tempo gasto em cada tarefa manual ou automaticamente, fornecendo um contexto melhor para as necessidades e o sucesso do projeto.

Melhores recursos do SmartTask

O acompanhamento do tempo e do orçamento flui automaticamente para relatórios avançados de projeto para obter percepções mais abrangentes

As amplas opções de personalização tornam a ferramenta adequada para todos os setores e tamanhos de empresas

O treinamento e a integração gratuitos facilitam o processo de configuração inicial

Limitações do SmartTask

O recurso de controle de tempo pode travar quando várias guias estão abertas, limitando sua funcionalidade

A interface do usuário é muito ocupada, dificultando a localização das principais informações sobre projetos e tarefas

Preços do SmartTask

**Gratuito para sempre

Premium: $7,99/mês por usuário

$7,99/mês por usuário Business: $10,99/mês por usuário

$10,99/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e análises do SmartTask

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

4,5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

Melhore o desempenho de seus funcionários com as ferramentas de monitoramento de funcionários do ClickUp

Encontrar o melhor software de monitoramento de funcionários pode ser difícil. Há tantas opções e maneiras de garantir a produtividade da sua equipe que é fácil adiar a decisão.

Mas você não precisa fazer isso. Por que procurar ferramentas externas quando uma conta gratuita no ClickUp significa que você não precisa procurar mais? Crie sua conta gratuita hoje mesmo e comece a colher os benefícios dessa abrangente ferramenta de gerenciamento de trabalho!