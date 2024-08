7 maneiras de facilitar a confiança e a comunicação em equipes virtuais

_Meri é uma entusiasta de conteúdo e uma viciada em livros. Seu amor por visuais coloridos e ilustrações brilhantes impulsiona a criatividade para produzir artigos informativos e envolventes. Quando não está trabalhando, você pode encontrá-la enrolada na cama com um livro

Está ouvindo isso?

O silêncio do tédio durante suas conferências no Zoom?

O som da falta de engajamento dos membros da sua equipe?

...🦗🦗🦗..

Se sim, então provavelmente é hora de rever sua equipe virtual estratégia de comunicação . 👀

Com o trabalho remoto se tornando o novo normal, os líderes de equipe precisam criar métodos criativos e inovadores para estabelecer um ambiente de trabalho mais cooperativo.

Trabalhar remotamente traz seus próprios desafios, tanto para os funcionários quanto para os gerentes, incluindo barreiras de comunicação, fadiga no trabalho, dificuldades tecnológicas e muito mais.

A Pesquisa da Harvard Business Review foi realizada durante a COVID-19 para entender os desafios do gerenciamento de equipes virtuais. Ela mostra que a maioria dos líderes de equipes remotas tem dificuldade para se comunicar de forma eficaz e construir uma ponte de confiança com suas equipes virtuais.

Querendo ou não, esses dois fatores influenciam enormemente a produtividade, a motivação e a produção dos funcionários, e as consequências de ignorá-los vão além de ser improdutivo e fazer coisas erradas.

Então, o que é necessário para criar confiança e cooperação eficaz nas equipes virtuais e que funções elas desempenham no desempenho dos funcionários?

Vamos descobrir.

Pronto para eliminar os grilos? 🧨

**Como a boa comunicação da equipe virtual aumenta a produtividade?

Alguns de nós já trabalharam em um ambiente negativo, onde os colegas não são confiáveis, são distantes e não respondem.

Nessas situações, os funcionários tendem a reter sua energia, habilidades, paixão e motivação porque sentem falta de confiança, apoio e conexão com suas equipes.

Então, como a construção da confiança pode ajudar?

1. **Mais confiança = Menos conflitos

A confiança é um superpoder que resolve problemas de falta de comunicação em equipes virtuais. 💪

A confiança interpessoal entre funcionários e gerentes ajuda a reduzir e resolver mal-entendidos de forma mais tranquila.

Compartilhe o espírito de confiança para acelerar os processos de negociação e criar relacionamentos pessoais mais próximos nas equipes virtuais. Embora deva ser mantido em nível profissional, pense em construir uma base sólida de confiança ao longo do tempo para evitar ao máximo conflitos futuros.

Como isso funciona? 🤔

**Quando as pessoas compartilham confiança mútua com colegas de trabalho e gerentes, elas se sentirão seguras em seu ambiente de trabalho

Isso as torna mais abertas a negociações, discussões e diálogos saudáveis com a equipe.

2. A confiança cria uma aura de "Você tem um amigo em mim!"

Um dos principais elementos do excelente desempenho dos funcionários é uma colaboração ainda maior dentro das equipes. Especialmente com o trabalho remoto, em que a comunicação face a face é mínima, o gerenciamento de uma equipe de equipe remota colaborativa tornou-se ainda mais desafiador.

As relações de trabalho obscuras levam a uma cooperação ruim, enquanto os laços de confiança podem facilmente criar parcerias mais fortes entre funcionários e líderes. ✊

Toy Story/ GIPHY Um estudo realizado por Harvard Business Review mostra que as pessoas que trabalham em ambientes de alta confiança têm produtividade 50% maior. Isso prova que a confiança é o ingrediente número um para a formação de equipes virtuais fortes. 🥗

Em termos simples, a comunicação baseada na confiança dentro das equipes motivará os membros a se unirem e a apresentarem ideias mais inovadoras.

Rufem os tambores... 🥁 para ouvir a doce letra de Randy Man. 🎶

Bônus:_ Modelos de plano de comunicação

3. Reduz o estresse e o isolamento

Atualmente, a maioria das empresas mudou para um ambiente de trabalho híbrido e uma cultura de trabalho totalmente remota - algo para o qual nem todos os funcionários e a gerência estavam preparados.

Os desafios emergentes e as inúmeras barreiras que acompanham o trabalho em casa podem causar um alto nível de estresse e uma tendência ao isolamento ou ao trabalho em silos entre seus funcionários.

Por outro lado... 😍

**Relacionamentos abertos, transparentes e confiáveis com equipes virtuais ajudam os funcionários a superar a pressão do trabalho, a se sentirem mais motivados a se envolver e a reduzir toda a pressão do trabalho remoto

Bônus 👉_ Confira esta lista de citações inspiradoras sobre trabalho em equipe !

7 maneiras inteligentes de melhorar a comunicação da equipe virtual e fortalecer a confiança

Felizmente, há várias maneiras de gerentes estelares podem criar confiança e comunicação transparente em equipes virtuais. 🥳

Confira estas dicas práticas para criar equipes colaborativas, alinhadas e capacitadas.

1. Seja flexível quando se trata de comunicação com a equipe virtual

Atualmente, mais empresas estão mudando para uma mentalidade aberta e uma perspectiva mais flexível quando se trata de trabalho em equipe. Especialmente com equipes virtuais, em que a socialização eficaz é um pouco complexa, a implementação da simplicidade se tornou essencial.

Os líderes de equipes virtuais precisam ser acessíveis e amigáveis para que os funcionários se sintam à vontade para fazer perguntas, discutir problemas e expressar suas opiniões. 🗣️

Manter a mente aberta a mudanças ajudará os líderes a manter a flexibilidade e a agilidade para mudanças constantes. Além disso, a transparência cultura da empresa proporciona uma comunicação mais eficiente entre os membros.

2. **Estabeleça metas comuns que sejam precisas

O método de trabalho em casa definitivamente fez mudanças no equilíbrio de nossas vidas pessoais e profissionais.

O que, por sua vez, dificulta a definição de prioridades.

É por isso que os líderes de equipes virtuais devem claramente definir as metas da empresa para cada funcionário.

Às vezes, os membros podem se sentir desconectados pelo simples fato de estarem geograficamente distantes. Portanto, quer você trabalhe em uma empresa de SaaS ou em uma padaria, como gerente, sua tarefa é estabelecer um destino comum com metas claramente definidas.

Bruce Todo Poderoso/ GIPHY **Quando todos conhecem suas tarefas do dia/semana/mês, prazos e outros requisitos, a comunicação se torna mais fácil

Além disso, defina os objetivos compartilhados para criar uma base sólida de valores comuns da empresa com os quais cada membro possa contribuir. Faça isso de forma mais simplificada com a ferramenta especial do ClickUp gerenciamento de tarefas recurso.

3. **Diga "Obrigado!" à sua equipe virtual

Vamos admitir isso: Como seres humanos, todos nós desejamos nos sentir vistos e apreciados. 😌

Quando se trata de trabalhar com equipes virtuais, a avaliação e o reconhecimento geralmente se perdem no fluxo constante de chamadas de vídeo, discussões rápidas e projetos intermináveis. É por isso que usar o poder do reconhecimento e da apreciação genuínos lhe dá a vantagem de melhorar a comunicação com sua equipe virtual.

De acordo com Glassdoor 53% dos funcionários admitem que ficariam mais tempo em sua empresa se se sentissem suficientemente valorizados.

Portanto, aqui estão algumas práticas criativas de reconhecimento dos funcionários:

Implemente um programa de reconhecimento do funcionário . Por exemplo, você pode dar pontos por concluir até mesmo as menores tarefas ou por ser pontual. Esses pontos podem ser trocados posteriormente por vantagens como mais tempo livre

. Por exemplo, você pode dar pontos por concluir até mesmo as menores tarefas ou por ser pontual. Esses pontos podem ser trocados posteriormente por vantagens como mais tempo livre Reconheça as realizações individuais para fazer com que os funcionários produtivos se destaquem. À medida que os gerentes enfatizam as pequenas vitórias dos membros e os agradecem por meio de um telefonema pessoal, eles se sentirão valorizados e se envolverão mais

para fazer com que os funcionários produtivos se destaquem. À medida que os gerentes enfatizam as pequenas vitórias dos membros e os agradecem por meio de um telefonema pessoal, eles se sentirão valorizados e se envolverão mais Comemore até mesmo os fracassos dos funcionários apoiando a tomada de riscos e a determinação. Além disso, aproveite os fracassos para motivar outros membros a tentar coisas novas

apoiando a tomada de riscos e a determinação. Além disso, aproveite os fracassos para motivar outros membros a tentar coisas novas Compartilhe as conquistas da equipe nas mídias sociais e em outras plataformas. Use hashtags especiais no Instagram (por exemplo, #funcionáriodomês) e expresse sua gratidão em uma simples publicação no Facebook para fazer com que os membros da equipe se sintam especiais

Os membros da equipe virtual podem se sentir desconectados da empresa, portanto, oferecer reconhecimento ajudará a envolvê-los e motivá-los melhor.

4. **Reuniões 1:1 formam uma ótima comunicação entre equipes virtuais

Uma parte da comunicação bem-sucedida é uma abordagem individual para os membros da sua equipe virtual.

Organizar reuniões regulares é uma maneira de acompanhar o progresso do trabalho e o desempenho geral do funcionário, além de fazer um check-in com os membros da equipe virtual.

No entanto, se você quiser construir uma base sólida de confiança e um ambiente colaborativo, reserve algum tempo para reuniões individuais também. 🤝

É muito fácil ser pessoal enquanto se trabalha no escritório. Um simples "Olá" ou um bate-papo rápido enquanto se faz um café são úteis para quebrar o gelo.

Mesmo que você tenha conversado por e-mail marketing ou mensagens de texto em massa seus mais de 100 funcionários de escritório, a presença física ainda é importante.

Embora o trabalho remoto tenha trazido seus desafios de comunicação interpessoal, ainda há uma chance de fazer amigos no mundo virtual. 🧑‍💻

Aqui estão algumas dicas rápidas para realizar reuniões individuais bem-sucedidas com seus funcionários remotos:

Siga uma programação repetida

Pergunte sobre os desafios que os membros estão enfrentando

Faça anotações para acompanhar o progresso

Certifique-se de quereduzir o ruído de fundo e eliminar outros problemas técnicos

Prepare algumas perguntas informais

Seja um bom ouvinte

Os líderes de equipe que realizam reuniões presenciais com cada membro têm mais chances de ganhar a confiança deles e melhorar os relacionamentos amigáveis.

A empatia honesta e genuína mostra o quanto você respeita e se preocupa com sua equipe virtual. Isso, por sua vez, melhora as conexões internas.

Além disso, você deve criar um ambiente adequado onde seja agradável conversar e trocar opiniões. Se você decidir usar um software de reunião ou opte por aplicativos móveis, certifique-se de escolher o melhor horário, eliminar o ruído de fundo e criar uma atmosfera amigável.

O ClickUp se tornará facilmente sua ferramenta favorita para melhorar todos os tipos de comunicação da equipe. Especialmente quando se trata de equipes virtuais que trabalham remotamente, as ferramentas e os recursos disponíveis ajudam a organizar tudo o que acontece em sua empresa. De mapas de projetos visualizados e monitoramento de trabalho em tempo real a gráficos de sprint e listas de prioridades, você pode criar, concluir e gerenciar tarefas em um só lugar!

5. **Permita que sua equipe virtual compartilhe e faça brainstorming

A troca de informações é o santo graal da comunicação.

(Alguns efeitos sonoros aqui, por favor... 🙌)

Moodman/ GIPHY **Uma experiência colaborativa como o brainstorming ajudará sua equipe virtual a se abrir sobre suas ideias e sugestões retidas, opiniões sobre um determinado tópico e soluções para quaisquer problemas existentes

Como a prática de troca de ideias é um esforço colaborativo, ela ajuda a formar equipes mais fortes e laços produtivos.

Especialmente para os líderes de equipes virtuais, é essencial organizar sessões de brainstorming em que os participantes se sintam ouvidos e valorizados, mesmo por suas ideias "ruins". 🧠

6. **Há vida fora do trabalho!

Discutir tópicos fora do trabalho é a opção mais fácil para moldar relacionamentos confiáveis com sua equipe virtual.

Isso, mais uma vez, adota a transparência e a abertura de sua empresa em relação aos funcionários remotos.

Um estudo realizado por Gallup mostra que 50% dos funcionários deixam seus empregos porque estão insatisfeitos e desconectados de seus gerentes.

A verdadeira razão por trás disso é que as pessoas estão apenas procurando interação humana genuína .

E, quando os tempos ficam difíceis, elas simplesmente querem se afastar de todas as esgotamento no trabalho , prazos de projetos e relatórios intermináveis.

Ter um líder com quem eles possam discutir projetos de trabalho da mesma forma que seu amor por cães é uma pura bênção.

7. **Não se esqueça da diversão

Por último, mas não menos importante, todo mundo gosta de se divertir. 💃

Até mesmo no trabalho. 🤫

Considerando a quantidade de estresse a que os trabalhadores remotos são submetidos, os gerentes precisam criar algum tempo de lazer para as equipes virtuais. Embora as atividades de formação de equipes sejam frequentemente vistas como uma prática de desconexão do trabalho, elas ajudam a criar laços mais fortes.

**Quais são algumas maneiras de se divertir à distância?

Jogue videogames virtuais e curiosidades (você definitivamente tem algunsgamers entre seus membros)

Faça testes virtuais como oTrivia virtual de happy hour* Resolver uma sala de fuga on-line

Crie e resolva cenários desafiadores

Jogue duas verdades e uma mentira: clássico total

**E muito mais!

Especialmente com equipes virtuais, proporcionar diversão ajuda a mantê-las conectadas e engajadas. Além disso, isso ajudará os membros isolados a se sentirem mais próximos e mais dependentes dos gerentes.

Concluindo!

Melhorar a confiança e a cooperação como líder de uma equipe virtual não é fácil, mas nossas dicas simples e práticas estão aqui para ajudar a começar e levar as relações de trabalho para o próximo nível. ️

Lembre-se: No final das contas, tudo se resume a apreciação, respeito e cuidado com as equipes virtuais.

Monstros Inc./ GIPHY Conte-nos sobre sua experiência de trabalho com ou em uma equipe virtual.

Minha avaliação do ClickUp

Começamos a usar o ClickUp quando o trabalho remoto se tornou o novo normal. Com tantas ferramentas novas para lidar (Zoom, TeamViewer, etc.), o ClickUp proporcionou outro nível de simplicidade. Nós o usamos principalmente para o gerenciamento de tarefas. Embora a equipe fosse pequena, ainda precisávamos de algo que fosse fácil de usar. Com o ClickUp, não precisávamos procurar a tarefa ou o prazo. Também pudemos usar o sistema especial de codificação por cores, que tornou tudo ainda menos confuso.

Pessoalmente, adorei as caixas de tarefas em que era possível mover todas as tarefas para seus estágios (Em processo, Concluído, TBD etc.). Isso me ajudou a entender visualmente onde estou no gerenciamento de tarefas e onde minha equipe está. Assim, se houvesse algo em que eu pudesse ajudar, eu poderia ver isso diretamente no Painel.