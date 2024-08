As 10 melhores alternativas ao Discord para bate-papos em grupo em 2024

O Discord se tornou a plataforma favorita para comunicação e socialização entre jogadores e comunidades on-line. Com sua interface amigável e ferramentas de comunicação por voz e texto, não é de surpreender que o Discord tenha ganhado grande popularidade em outras bases de usuários.

Mas para os fãs do Discord que procuram ferramentas mais acessíveis com qualidade de nível profissional, há opções. Existem alternativas ao Discord que oferecem recursos e benefícios semelhantes - e nós reunimos as 10 melhores!

O que você deve procurar nas alternativas ao Discord?

**Procure uma plataforma com os mais altos padrões de segurança para promover o envolvimento da comunidade, compartilhar conteúdo multimídia e permanecer conectado independentemente da localização ou do dispositivo de qualquer pessoa

Uma alternativa ao Discord que seja intuitiva de usar ajuda a aumentar a produtividade porque as pessoas podem navegar pelo aplicativo e encontrar facilmente as informações de que precisam. Pense nos tipos de tópicos que você deseja discutir com sua rede:

Desenvolvimento e certificação profissional

Insights sobre estratégia de negócios e liderança

Eventos, conferências e feiras de negócios

Tendências e desafios do setor

Oportunidades de carreira

Use os quadros brancos do ClickUp com objetos, tarefas, relacionamentos e adesivos para colaborar visualmente com sua equipe

Ter uma plataforma rica em recursos com bate-papo e colaboração oferecem maior flexibilidade e liberdade criativa para expressar pensamentos, ideias e soluções. Aqui estão outros recursos importantes que você deve ter em mente ao escolher uma alternativa ao Discord:

Segurança e privacidade , incluindo autenticação de dois fatores, criptografia de ponta a ponta e medidas de proteção de dados

, incluindo autenticação de dois fatores, criptografia de ponta a ponta e medidas de proteção de dados Canais de comunicação como bate-papo por texto, voz e vídeo paracolaborar em tempo real ou assíncrono

como bate-papo por texto, voz e vídeo paracolaborar em tempo real ou assíncrono Suporte responsivo à plataforma com documentação e tutoriais em vídeo para solucionar problemas rapidamente

com documentação e tutoriais em vídeo para solucionar problemas rapidamente Personalização de perfis pessoais para representar melhor sua comunidade e sua marca

de perfis pessoais para representar melhor sua comunidade e sua marca Integrações com aplicativos de terceiros , comosoftware de gerenciamento de projetos e e-mail

, comosoftware de gerenciamento de projetos e e-mail Controles de notificação para silenciar canais, definir horários de silêncio e personalizar por dispositivo

para silenciar canais, definir horários de silêncio e personalizar por dispositivo Formatação e estilo com edição de texto avançado e emojis para melhor expressão

com edição de texto avançado e emojis para melhor expressão Integrado **soluções de videoconferência para discussões em tempo real

**soluções de videoconferência para discussões em tempo real Funcionalidade de pesquisa **para encontrar informações específicas rapidamente

As 10 melhores alternativas ao Discord

Monitore as atualizações do projeto, gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa com centenas de recursos personalizáveis para criar uma experiência sem atritos. Os recursos integrados Visualização de bate-papo no ClickUp permite que grupos pequenos e grandes se conectem uns com os outros de forma conveniente em vários dispositivos!

O melhor de tudo é que o ClickUp oferece ferramentas de colaboração visual como quadros brancos e mapas mentais para ir além dos canais de bate-papo e documentos tradicionais. Aproveite a visibilidade extra com comentários @mention e mensagens acionáveis com clipes de vídeo e áudio para qualquer tópico de discussão.

melhores recursos do #### ClickUp

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise : Entre em contato para obter preços Avaliações e opiniões sobre o ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.500 avaliações)

2. Folga

via Folga O Slack é um comunicação de equipe hub de comunicação e colaboração que reúne pessoas, dados e ferramentas em um só lugar. Ele ajuda as equipes a se manterem organizadas, conectar todas as suas ferramentas de software e trabalhar juntas com mais eficiência para que as coisas sejam feitas mais rapidamente.

Com o Slack, os usuários podem criar canais para tópicos ou conversas específicas, definir lembretes para tarefas e prazos, compartilhar arquivos, acompanhar o progresso de projetos e muito mais. O Slack também está integrado a milhares de outros aplicativos, facilitando a ampliação das discussões!

Melhores recursos do Slack

Funções do sistema para classificar ummembro da equipe como administrador para gerenciar contas do Slack ou não administrador

Canais para criar espaços centrais e compartilhados para conversas, arquivos e pessoas

Criador de fluxo de trabalho para automatizar ações de rotina e comunicação

Huddles e clipes com opções de áudio e vídeo

Limitações do Slack

Opções limitadas de personalização nas configurações individuais

O suporte à prevenção de perda de dados é um recurso do plano Enterprise

Preços do Slack

Plano gratuito

Plano Pro: US$ 7,25/mês por pessoa, cobrado anualmente

US$ 7,25/mês por pessoa, cobrado anualmente Plano Business+ : uS$ 12,50/mês por pessoa, cobrado anualmente

: uS$ 12,50/mês por pessoa, cobrado anualmente Plano Enterprise Grid: Entre em contato com o Slack para saber o preço

Avaliações e resenhas do Slack

Capterra: 4,7/5 (mais de 22.000 avaliações)

G2: 4,5/5 (mais de 30.000 avaliações) **Compare Slack Vs Asana !

3. Mensageiro da tropa

via Mensageiro de tropas O Troop Messenger é um aplicativo de mensagens abrangente projetado para ajudar os usuários a trabalharem juntos com mais eficiência. É uma solução completa de mensagens e colaboração para equipes virtuais e remotas oferecendo recursos como bate-papo em grupo, compartilhamento de arquivos e chamadas de áudio e vídeo, gerenciamento de tarefas ferramentas, chatbots, integrações personalizadas e muito mais.

Os usuários podem colaborar em tempo real e permanecer conectados com facilidade. A plataforma também oferece uma função de pesquisa avançada que permite aos usuários encontrar rapidamente mensagens e arquivos, ajudando-os a se manterem organizados e atualizados sobre as conversas mais recentes.

Melhores recursos do Troop Messenger

Criação de mensagens para enviar a um grande volume de usuários e grupos de uma só vez

Sistemas de bate-papo privados, incluindo mensagens pessoais

Funcionalidade de encaminhamento de mensagens

Indicadores de leitura e digitação

Bate-papo por texto e voz

Limitações do Troop Messenger

Os usuários registrados do Troop Messenger só têm acesso ao suporte ao vivo

Curva de aprendizado acentuada para personalizar a plataforma

Preços do Troop Messenger

Empresa : uS$ 5 por usuário por mês

: uS$ 5 por usuário por mês Superior : uS$ 9 por usuário por mês

: uS$ 9 por usuário por mês Premium: uS$ 25 por usuário por mês

Troop Messenger classificações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 70 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 10 avaliações)

4. Chanty

via Chanty O Chanty é uma plataforma de colaboração com recursos como bate-papo, chamadas de vídeo, compartilhamento de arquivos e gerenciamento de tarefas para ajudar os usuários a se manterem conectados e produtivos. Com o Chanty, os usuários podem compartilhar ideias, atribuir tarefas e obter feedback de outras pessoas rapidamente.

Além disso, toda a comunicação é armazenada com segurança em um único local para que possa ser facilmente acessada a qualquer momento. Seu sistema de notificações permite que os usuários saibam quando há novas mensagens, atualizações de tarefas ou arquivos importantes. Isso garante que todos estejam atualizados sobre o status mais recente!

melhores recursos do #### Chanty

vídeo e áudio 4k com suporte para até 1.000 participantes de vídeo

Ações de conversa para renomear ou sair de conversas

@menções para notificar os membros

Mensagens de voz para respostas em qualquer lugar

Tema escuro de alto contraste

Limitações do Chanty

As exibições de tarefas são limitadas a Kanban, lista e calendário

As funções e os controles de permissão são recursos pagos

Preços do Chanty

Plano gratuito

Plano comercial: uS$ 3 por usuário por mês

Chanty classificações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 30 avaliações)

5. Mumble

via Mumble O próximo na nossa lista de alternativas ao Discord é o Mumble, um software de bate-papo por voz de código aberto, de baixa latência e alta qualidade, destinado principalmente ao uso em jogos. Ele pode ser usado para comunicação em grupo pela Internet ou por outras conexões em rede. O Mumble oferece áudio nítido em uma taxa de bits baixa e atraso mínimo de processamento, o que o torna ideal para aplicativos de jogos.

Ele também é criptografado para garantir a privacidade e a segurança das comunicações. O Mumble está disponível para Windows, macOS e Linux. Além disso, ele é compatível com uma variedade de plugins para suportar várias mídias, como streaming de música.

Melhores recursos do Mumble

Comandos de bate-papo e entradas de menu de contexto personalizados

Amplo sistema de permissão de usuário (ACL)

Reconhecimento de amigos entre servidores

Comunicação criptografada

Assistentes de guia de configuração

Limitações do Mumble

Os usuários devem pagar por determinados aplicativos e complementos para obter mais funcionalidades

Ajuda e suporte limitados se houver problemas de solução de problemas

Preços do Mumble

O uso do Mumble é gratuito

Avaliações e resenhas do Mumble

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Bate-papo no Steam

via Bate-papo no Steam O Steam Chat é um serviço de bate-papo por voz da plataforma Steam que permite que os usuários se comuniquem uns com os outros. Ele oferece várias opções de comunicação, como bate-papos por voz e vídeo, bate-papos em grupo e muito mais. Além de mensagens privadas, os usuários também podem entrar em salas de bate-papo públicas para se comunicar com vários usuários ao mesmo tempo.

A plataforma oferece uma variedade de opções de personalização, como a criação de avatares personalizados e a adição de amigos para facilitar a comunicação. O Steam Chat também está integrado a outros serviços do Steam, permitindo que os usuários acessem a lista de amigos na plataforma e se conectem com eles on-line.

Melhores recursos do Steam Chat

Chats multimídia, incluindo vídeo, imagens, tweets e muito mais

Links compartilháveis para convidar pessoas diretamente para um bate-papo em grupo

Bate-papos em grupo salvos com títulos e avatares

Funcionalidade de arrastar e soltar amigos

Canais com um clique

Limitações do bate-papo do Steam

Falta de recursos de personalização para uma interface de usuário simples em comparação com outras alternativas do Discord

O nível da equipe de um usuário afeta o limite de amigos

Preços do Steam Chat

O uso do Steam Chat é gratuito

Avaliações e opiniões sobre o Steam Chat

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Equipes da Microsoft

via Microsoft Teams O Microsoft Teams é uma plataforma de colaboração baseada em nuvem desenvolvida pela Microsoft, projetada para permitir que os funcionários de uma organização colaborem e se comuniquem facilmente entre si. Ela oferece aos usuários a capacidade de se conectar e compartilhar arquivos, bate-papos e tarefas a partir de um hub central.

A ferramenta permite que os usuários criem canais para tópicos ou equipes específicas, bem como pesquisem conteúdo e conversas dentro de sua equipe. Com seus diversos recursos, o Microsoft Teams é uma ferramenta poderosa para ajudar os usuários a se manterem conectados, organizados e produtivos. Ele pode ser usado em qualquer ambiente empresarial ou educacional para reunir pessoas, compartilhar conhecimento e colaborar em projetos.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Microsoft Office integrações, incluindo Word, PowerPoint e Excel

Notificações prioritárias a cada dois a 20 minutos

Chamadas de voz, correio de voz e transferências de chamadas

Compartilhamento de tela com fundos desfocados

Tradução de mensagens em linha

Limitações do Microsoft Teams

Requer uma caixa de correio do Exchange Online (baseada na nuvem) para usar a plataforma em toda a sua extensão

Curva de aprendizado acentuada para aprender as diferentes funcionalidades

Preços do Microsoft Teams

O Microsoft Teams oferece vários planos de preços para uso comercial e doméstico. Uma conta doméstica gratuita está disponível com recursos limitados

Avaliações e resenhas do Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (mais de 13.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 9.000 avaliações)

8. Skype

via Skype O Skype é um aplicativo que permite aos usuários fazer chamadas gratuitas de áudio e vídeo. Ele também oferece mensagens instantâneas, compartilhamento de arquivos, recursos de videoconferência e opções de compartilhamento de tela. Com o aplicativo móvel do Skype, os usuários podem manter contato em qualquer lugar. O aplicativo está disponível para dispositivos Android e iOS.

Ele pode ser usado para fins de comunicação comercial e pessoal. O Skype também oferece recursos avançados, como encaminhamento de chamadas, correio de voz e chamadas em conferência. Além disso, os usuários podem fazer chamadas internacionais de baixo custo com créditos ou assinaturas do Skype.

Melhores recursos do Skype

Citações de mensagens para acompanhamento mais rápido

Encaminhamento de mensagens para outras conversas

Criptografia de ponta a ponta para mensagens instantâneas

Integração com o Spotify para visualizar músicas

Reações, GIFs, citações e muito mais

Limitações do Skype

Funciona melhor no ecossistema da Microsoft para obter os benefícios da plataforma

Anúncios são exibidos para usuários do plano gratuito

Preços do Skype

O Skype tem planos gratuitos e pagos, incluindo uma assinatura, Crédito Skype e Número Skype

Avaliações e resenhas do Skype

G2 : 4.3/5 (mais de 22.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 22.000 avaliações) Capterra: 4.2/5 (370+ avaliações)

9. Ventrilo

via Ventrilo O Ventrilo é um programa de comunicação e bate-papo por voz desenvolvido para jogos on-line, especialmente jogos multijogador. O Ventrilo não só oferece aos jogadores uma ótima maneira de permanecerem conectados durante os jogos, mas também tem recursos como listas de servidores, configurações de usuários e canais, detecção de ativação por voz, teclas de atalho e muito mais.

Além disso, o Ventrilo oferece aos usuários uma conexão segura e livre de interferências externas. Essa alternativa ao Discord também é excelente para reuniões on-line ou chamadas em conferência, pois permite que usuários de todo o mundo participem, independentemente de sua localização!

Melhores recursos do Ventrilo

Conversas privadas de usuário para usuário, tanto chamadas de voz quanto texto

Filtragem de recursos de canal e reprodução de fluxos de voz

Senhas persistentes de administrador de canal

Geração de voz com conversão de texto em fala (TTS)

Uso mínimo de recursos da CPU

Limitações do Ventrilo

O conteúdo do site é extenso para leitura e solução de problemas em comparação com outras alternativas do Discord

Gratuito para até 8 pessoas no mesmo servidor

Preços do Ventrilo

O uso do Ventrilo é gratuito

Avaliações e resenhas do Ventrilo

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Elemento

via Elemento O Element é uma plataforma de comunicação para que os usuários enviem e recebam mensagens, imagens e outros dados por meio de mensagens instantâneas. A ferramenta também permite que os usuários criem e participem de suas próprias salas de bate-papo, além de oferecer suporte a chamadas de áudio e vídeo.

A plataforma está disponível para Android, iOS, macOS, Windows e navegadores da Web. Seu uso é gratuito, mas possui recursos adicionais para planos premium, como maior capacidade de armazenamento e opções de personalização.

melhores recursos do #### Element

Suporte e acordos de níveis de serviço (SLAs) para implantações na nuvem e no local

Salas de bate-papo em grupo para indivíduos ou equipes com permissões de acesso

Funcionalidade de rede múltipla para trabalhar e colaborar com segurança

Chamadas de voz e vídeo ilimitadas, individuais ou em grupo

Criptografia de ponta a ponta

Limitações de elementos

O suporte da Element não pode redefinir senhas ou reativar contas matrix.org

Os usuários não conseguem se registrar com um número de telefone

Preços do Element

Empresarial : uS$ 5 por usuário por mês

: uS$ 5 por usuário por mês Enterprise : uS$ 10 por usuário por mês

: uS$ 10 por usuário por mês Soberano: Entre em contato com a Element para obter detalhes

Classificações e resenhas da Element

G2 : 4.3/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 5 avaliações)

Mantenha-se conectado e organizado com as ferramentas de bate-papo do ClickUp

O ClickUp oferece uma experiência de comunicação por bate-papo incrível, feita sob medida para aumentar a produtividade e a eficiência.

Repleto de recursos poderosos, como integrações, gerenciamento de tarefas e ferramentas criativas, como quadros brancos e mapas mentais, o ClickUp cria uma plataforma única que vai além dos canais de bate-papo e documentos convencionais.

Além disso, o ClickUp oferece um plano gratuito com membros ilimitados do Free Forever Plan e planos de preços acessíveis para começar com um grupo pequeno ou grande! 🌐

Criar uma conta gratuita