10 modelos de raias e fluxogramas gratuitos no ClickUp

Quanto mais participantes estiverem envolvidos em um projeto, mais fácil será para as funções se misturarem umas com as outras e para as responsabilidades se confundirem. Os diagramas de raias ou fluxogramas podem ajudá-lo a entender processos complexos, exibindo as tarefas de cada membro da equipe em um formato visual, como raias paralelas em uma piscina. 🏊

Dessa forma, todos podem ver quem é responsável por uma determinada tarefa ou subtarefa, e você pode evitar gargalos e ineficiências do projeto dividindo as etapas do processo. Veja como criar seu próprio fluxograma de raias usando um desses 10 modelos de raias gratuitos do ClickUp.

O que é um modelo de fluxograma funcional?

Um fluxograma de raia é um tipo de fluxograma que usa o formato de uma piscina como representação visual de um projeto ou processo comercial. O projeto é dividido em "raias" verticais ou horizontais para cada equipe ou indivíduo envolvido no projeto.

Assim como os nadadores em uma piscina se mantêm em suas raias, as partes interessadas ou os gerentes de projeto têm suas próprias raias em um gráfico de raias. Um modelo de diagrama de raias é útil para projetos e gerenciamento de equipes . Também é útil em outros casos de uso em que diferentes departamentos ou membros da equipe têm uma função a desempenhar.

Cada pessoa pode ver uma representação visual de suas próprias responsabilidades e das responsabilidades de outras partes interessadas. Uma raia exemplo de diagrama ou fluxograma também é conhecido como "fluxograma multifuncional" e pode ser um ótimo recurso para equipes multifuncionais .

Então, o que é um modelo de fluxograma funcional? É um fluxograma de raias em branco ou um fluxograma que pode ser editado para exibir seus próprios processos e subprocessos - geralmente com linhas horizontais ou verticais completas.

Você pode usar software de fluxograma para criar fluxogramas funcionais a partir de modelos de fluxogramas funcionais pré-existentes. Todos esses 10 modelos de fluxogramas funcionais do ClickUp têm caixas de texto editáveis para que você possa personalizá-los e torná-los seus. 🛠️

Experimente *Ferramentas de software de fluxograma para Mac* ! Faça o download deste modelo

5. Modelo de fluxograma de processo do ClickUp

O modelo de fluxograma de processos do ClickUp permite que você projete, gerencie e visualize seus processos com facilidade.

Os Modelo de fluxograma de processo do ClickUp apresenta swimlanes verticais que você pode usar para representar as diferentes funções e responsabilidades em um processo.

O modelo de amostra usa o exemplo de um recrutador, um gerente de contratação e um cliente potencial, cada um com responsabilidades em diferentes estágios do processo.

Obviamente, a vantagem de usar um modelo é que você pode personalizá-lo com suas próprias tarefas e responsáveis.

Como em qualquer modelo de raia, você deve certificar-se de usar cores, fontes e símbolos de forma consistente para facilitar a visualização de processos complexos.

Este é um modelo amigável para iniciantes que você pode usar para gerenciamento de projetos, RH e recrutamento, engenharia e produtos e dezenas de outros casos de uso. Faça o download desse modelo

6. Modelo de diagrama de fluxo de dados do ClickUp

Use este diagrama de fluxo de dados para representar como as informações circulam em sua organização

Este modelo Modelo de diagrama de fluxo de dados do ClickUp pode ser usado para rastrear como as informações se movimentam em um sistema. Neste exemplo, os dados se movem entre dois armazenamentos de dados diferentes e duas entidades externas em uma série de fluxos e processos.

Embora os símbolos de um diagrama de fluxo de dados (DFD) sejam diferentes dos outros modelos da nossa lista, eles têm uma finalidade semelhante: mostrar onde os dados entram e saem do sistema, quais processos ocorrem em que ordem e assim por diante.

Você pode usar rótulos de texto e setas para fornecer detalhes adicionais, como fluxos de dados multidirecionais ou uma transferência de dados entre dois sistemas diferentes.

Esse diagrama de fluxo de dados é compatível com o ClickUp's Software de quadro branco para que você possa usá-lo junto com outras ferramentas para mapeamento de processos planejamento e brainstorming. 🧠 Faça o download deste modelo

7. Modelo de fluxo de processo do ClickUp

Simplifique a visualização do projeto com uma visão geral clara e concisa de seu fluxo de trabalho de ponta a ponta

O modelo Modelo de fluxo de processo do ClickUp é um tipo de raia de natação mapa do processo que mostra como várias etapas se encaixam como parte de um único processo.

Este modelo de exemplo inclui etapas como planejamento, execução e avaliação, mas você pode personalizá-lo com seus próprios rótulos para se adequar ao seu processo específico.

O modelo de fluxo de processo é melhor para uma visão geral de alto nível, mostrando o início e o fim do processo e as etapas intermediárias ao longo do caminho.

Talvez você precise de modelos adicionais para se aprofundar nos detalhes do seu processo, mas essa é a vantagem de usar um criador de fluxogramas como o ClickUp: você tem acesso a vários modelos em qualquer plano de preços, e muitos dos melhores modelos são gratuitos!

Use os recursos de quadro branco digital do ClickUp para manter as partes interessadas atualizadas e melhorar a colaboração em tempo real com equipes distribuídas ou trabalhadores remotos. Faça o download deste modelo

8. ClickUp Kanban para modelo de desenvolvimento de software

Este modelo fácil de usar combina um formato de raia com um fluxo de trabalho Kanban

O modelo ClickUp Kanban para modelo de desenvolvimento de software aplica um formato de raia ao fluxo de trabalho Kanban para facilitar a visualização de projetos complexos.

Você pode usar o Quadro Kanban para organizar ideias e solicitações de produtos e decidir se devem ou não ser levadas adiante. As pessoas podem enviar suas próprias ideias usando um formulário de solicitação de produto incorporado.

Quando você decidir avançar, basta alterar o status de uma tarefa para Para fazer e a tarefa será movida automaticamente para o Quadro Kanban. Defina limites de WIP (trabalho em andamento) para garantir que sua equipe não assuma mais do que pode suportar.

Esse modelo intermediário oferece sete status, quatro campos personalizados, quatro tipos de visualização e uma automação, o que o torna uma ferramenta conveniente para equipes de desenvolvimento de software ou empresas que tentam cultivar um ambiente de trabalho mais dinâmico mentalidade ágil . Faça o download deste modelo

9. Modelo de raia de processo multifuncional em PowerPoint da SlideTeam

Via SlideTeam

Este modelo do Microsoft PowerPoint da SlideTeam é perfeito para equipes e processos multifuncionais. Ele contém quatro swimlanes que podem ser personalizados com sua própria equipe ou responsáveis individuais, bem como campos de texto editáveis para tarefas e ações.

As setas mostram a direção do movimento de uma tarefa para a próxima. Para decisões que podem levar a mais de um resultado, você pode usar setas divergentes para mostrar cada um dos caminhos que se originam de um determinado ponto de decisão.

A maior parte do movimento nesse modelo é da esquerda para a direita, mas você também pode usá-lo para mostrar o movimento vertical de tarefas que se movem de uma raia para outra.

Além dos ícones básicos para tarefas e pontos de decisão, esse modelo oferece conectores adicionais, como fita de papel, atraso, entrada manual e outros. Faça o download deste modelo

10. Modelo de diagrama de raia do PowerPoint da SlideTeam

Via SlideTeam

Este modelo de diagrama de raias da SlideTeam é semelhante ao modelo anterior, mas com menos espaço vertical em cada raia para um fluxograma menos confuso.

Você ainda terá quatro raias, campos de texto editáveis e dezenas de formas para escolher. Use as setas para mostrar a relação entre as tarefas para que seja fácil acompanhar a direção do movimento, mesmo quando as coisas ficarem um pouco complicadas!

Como em qualquer modelo do PowerPoint, você pode alterar o estilo e o tamanho da fonte para que ela corresponda ao estilo visual da sua empresa. Esse modelo também está disponível em duas proporções de tamanho, 16:9 e 4:3, para que você possa exportá-lo facilmente para sua próxima apresentação. Faça o download deste modelo

As raias são apenas o começo

Os modelos de diagramas de raias são um ótimo recurso para equipes multifuncionais, pois podem ser usados em praticamente qualquer nível de gerenciamento de projetos.

Um diagrama básico de raias pode facilitar o entendimento entre diferentes departamentos e partes interessadas externas sobre um projeto ou processo. Mas você também pode incorporar swimlanes em quadros Kanban, diagramas de fluxo de dados e muito mais.

Depois de escolher um modelo, compartilhe-o com todos os membros da sua equipe usando o ClickUp Spaces ou um ClickUp Whiteboard para melhorar a colaboração.

Use pastas para manter tudo organizado e defina permissões para que somente as pessoas certas possam acessar ou editar os diagramas finalizados. Você pode até mesmo usar automações para adicionar ou atribuir tarefas automaticamente para aumentar a eficiência e reduzir as tarefas manuais.

Dê uma olhada no Central de modelos do ClickUp para obter ainda mais ideias sobre como otimizar seu fluxo de trabalho usando modelos de diagramas de raias!