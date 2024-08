Modelos gratuitos de gráficos RACI

Muitos cozinheiros estragam a sopa.

Esse velho ditado é verdadeiro em gerenciamento de projetos . Um projeto leva mais tempo para ser concluído se os membros da equipe multifuncional não tiverem funções e responsabilidades claras. Em alguns casos, ele pode não ser bem-sucedido ou levar mais tempo para ser concluído.

Um modelo RACI evita o problema de "muitos cozinheiros". Ele descreve claramente quem executa a tarefa X, quem dá a opinião sobre ela e a pessoa que toma a decisão final sobre o trabalho. Como resultado, os membros da equipe do projeto conhecem suas funções para evitar confusão e perda de tempo.

Neste artigo, compartilharemos 10 dos nossos modelos RACI favoritos e como usá-los para organizar seus projetos! Mas, primeiro, vamos entender o significado de um Matriz RACI .

O que é um modelo de gráfico RACI?

Um gráfico RACI (ou matriz RACI) é um gráfico que define as funções dos membros da equipe em relação às tarefas do projeto. Ele usa as letras R, A, C e I para identificar as funções e as linhas de responsabilidade. RACI significa:

Responsável (R): Mostra uma pessoa responsável pela realização de uma tarefa e que é prática ao realizar o trabalho

Mostra uma pessoa responsável pela realização de uma tarefa e que é prática ao realizar o trabalho Accountable (A): Representa um supervisor que supervisiona a tarefa. Essa pessoa em uma matriz RACI não está envolvida com a tarefa, mas gerencia e garante que o trabalho seja concluído adequadamente

Representa um supervisor que supervisiona a tarefa. Essa pessoa em uma matriz RACI não está envolvida com a tarefa, mas gerencia e garante que o trabalho seja concluído adequadamente Consultado (C): Descreve a pessoa ou o grupo que fornece informações sobre um determinado produto. Eles são consultados por sua experiência em uma tarefa específica para ajudar o indivíduo Responsável a concluir um trabalho com êxito

Descreve a pessoa ou o grupo que fornece informações sobre um determinado produto. Eles são consultados por sua experiência em uma tarefa específica para ajudar o indivíduo a concluir um trabalho com êxito Informado (I): Representa uma pessoa ou um grupo que deve ser atualizado sobre o andamento da tarefa e as decisões que estão sendo tomadas em um projeto

Compartilhe um gráfico RACI dentro de um documento ClickUp para colaborar com sua equipe

Um gráfico RACI identifica e define quem é responsável pelo quê para evitar confusão, falta de comunicação e perda de tempo em um projeto. Os membros da equipe podem usá-lo como uma bússola de orientação para concluir o projeto corretamente e dentro do prazo.

10 modelos gratuitos de gráficos RACI

Embora um gráfico RACI seja útil para todos os projetos, os modelos RACI são criados de forma diferente.

Felizmente, selecionamos dezenas de modelos e compilamos os 10 melhores que funcionam melhor para os gerentes de projeto. Os modelos abaixo são gratuitos e equipados com os recursos essenciais para atender às suas necessidades de gráficos RACI, independentemente do seu setor.

Pronto? Vamos lá!

Modelo de gráfico RACI da ClickUp

Um gráfico RACI deve definir claramente as funções e responsabilidades em um projeto; este modelo consegue isso. Trata-se de um documento de planejamento RACI com um gráfico que identifica e descreve as funções dos membros da equipe em um projeto. Isso garante que você defina claramente quem conclui, revisa ou é consultado sobre uma determinada tarefa.

Esse modelo RACI é facilmente personalizável para atender às suas necessidades específicas. É simples atualizar o conteúdo e adicionar linhas e colunas de acordo com sua preferência. Melhor ainda, a funcionalidade de arrastar e soltar em algumas seções torna o modelo amigável para iniciantes e muito fácil de personalizar.

Edite o modelo em tempo real para que diferentes grupos e todos os membros da equipe tenham acesso às atualizações à medida que elas ocorrem. Isso economiza tempo exportando o gráfico RACI e compartilhando-o com departamentos individuais ou membros do grupo.

Além disso, você pode codificar as tarefas por cores para diferenciá-las das demais. Por exemplo, você pode codificar por cores as tarefas de risco ou chamar a atenção para aquelas com prazos apertados. Todas as alterações no modelo serão salvas na nuvem, garantindo que você retome a personalização conforme sua conveniência.

E a melhor parte?

Há várias maneiras de compartilhar o gráfico RACI. Exporte o documento como um arquivo PDF, Markdown ou HTML. Como alternativa, compartilhe-o usando um link público ou privado, dependendo de quem você deseja que acesse a matriz RACI. Você também pode convidar membros da equipe por e-mail para acessar o gráfico.

Esse modelo gratuito de matriz RACI está, sem dúvida, no próximo nível devido aos seus recursos exclusivos. Além do gráfico RACI, o modelo tem áreas para definir expectativas, incluir notas adicionais e delinear as ferramentas necessárias para concluir as tarefas.

Esse modelo garante que você não deixe nenhum detalhe para trás para assegurar que as funções e responsabilidades estejam claras em seu projeto. Faça o download do modelo do ClickUp

2. Modelo de matriz RACI do Excel

via Excel Downloads

Esse modelo de matriz RACI em Excel é muito fácil de personalizar. É simples codificar seu gráfico por cores porque o processo é automatizado, o que torna o modelo amigável para iniciantes. A atribuição dos acrônimos R, A, C e I é simples; basta escolher em uma caixa suspensa. Excel é uma das melhores plataformas para criar um diagrama RACI. O motivo? Ele tem muitas opções de edição e permite a criação de regras específicas para cada parte do gráfico. Como resultado, você pode usar esse modelo para outras variantes do modelo RACI, como DRASCI (Driver, Responsible, Accountable, Support, Consulted, Informed) e RASI (Responsible, Accountable, Support, Informed).

Certifique-se de que você tenha Microsoft Excel em seu sistema antes de fazer o download desse modelo. Download do modelo Matrix Excel

3. Modelo de gráfico RACI do Excel

via Mapa de Partes Interessadas

Com este modelo de gráfico RACI, você pode rapidamente delinear uma tarefa e a pessoa ou o departamento atribuído a ela. Em seguida, liste cada tarefa no gráfico e identifique o indivíduo responsável, que deve prestar contas, consultado ou informado sobre cada trabalho.

Melhor ainda, o modelo é totalmente personalizável com o Microsoft Excel para atender às suas necessidades. Portanto, independentemente do seu setor ou da natureza do projeto, ele o ajuda a definir claramente as funções e responsabilidades para garantir que os membros da equipe compreendam sua parte na conclusão bem-sucedida das tarefas.

Esse modelo gratuito está disponível em dois formatos: PDF e planilha do Excel. Escolha o que mais lhe convém e comece a criar um gráfico RACI bem organizado e adaptado às necessidades de sua empresa. Download do modelo de gráfico em Excel

4. Modelo RACI do Google Sheets

via PM Training

Esse modelo permite que você liste as tarefas em ordem de execução, de modo que os trabalhos mais urgentes sejam feitos primeiro, seguidos pelos menos urgentes. Isso pode ajudar a evitar a perda de prazos.

Como o nome sugere, esse modelo está na forma de uma planilha do Google. O uso do Google salva o conteúdo na nuvem para permitir a edição do modelo em tempo real e para que várias pessoas possam acessar o gráfico RACI. Além disso, a edição em tempo real garante que os envolvidos acessem as atualizações instantaneamente, à medida que elas ocorrem, para evitar atrasos em um projeto.

Como ele existe na tecnologia de nuvem, o uso desse modelo para criar uma matriz RACI simplifica o compartilhamento do gráfico entre os membros da equipe. Compartilhe-o por meio de um link e controle facilmente o acesso, aproveitando os recursos da planilha do Google.

Ao contrário dos modelos do Excel, que podem desaparecer facilmente, esse modelo está disponível na nuvem: você o acessa de qualquer lugar e a qualquer momento por meio de um dispositivo móvel ou desktop com acesso à Internet. Download do modelo do Google Sheets

5. Modelo de matriz RACI de distribuição de tarefas do Google Sheets

via PM Training

Com a tecnologia de nuvem do Google, esse modelo permite que várias pessoas o acessem e o ajustem conforme necessário. Isso permite que os membros da equipe colaborem em tempo real. O modelo é de acesso gratuito e é fácil de compartilhar depois de ser personalizado para atender às necessidades do seu projeto.

Liste facilmente as tarefas e os respectivos indivíduos responsáveis por cada trabalho para que todos estejam na mesma página. Além disso, todas as atualizações são sincronizadas na nuvem para eliminar a preocupação com a perda de um modelo personalizado - pense na exclusão acidental de documentos, planilhas do Excel ou arquivos PDF. Download do modelo de matriz do Google Sheets

6. Modelo de gráfico RACI do Google Sheets por PM Training

via PM Training

Um modelo RACI deve mostrar claramente as tarefas e definir quem é responsável pelo quê. Bem, esse modelo oferece isso e vai além dos elementos básicos de um gráfico RACI. Por exemplo, além dos recursos de uma matriz RACI típica, os membros da equipe podem mostrar se estão ou não prontos para iniciar uma tarefa.

Ela tem uma seção para registrar o progresso do trabalho para fornecer mais informações sobre a rapidez e a eficiência com que uma equipe ou um indivíduo está realizando a tarefa atribuída. Ela também oferece mais clareza sobre o status do trabalho, mostrando as tarefas que estão:

Em andamento

Concluídas

Em espera

Não iniciadas

Precisa de revisão

Atrasado

Isso simplifica o gerenciamento de projetos, ajudando-o a garantir o pico de produtividade e a conclusão das tarefas no prazo. Ele também tem seções para adicionar notas a cada tarefa atribuída, permitindo que os gerentes de projeto comentem o desempenho do trabalho.

Como o modelo existe na nuvem, os membros da equipe podem acessar facilmente o gráfico RACI e colaborar com o projeto sem problemas. A edição ao vivo garante que todos os envolvidos acessem as atualizações do projeto em tempo real para iniciar os trabalhos atribuídos o mais rápido possível. Download do modelo de PM do Google Sheets

7. Modelo de gráfico RACI simples do Excel por Template Lab

via Template Lab

Este modelo RACI é fiel ao seu nome. Trata-se de uma matriz de funções e responsabilidades com um formato simples que requer um mínimo de edição. Ele mostra claramente onde listar as tarefas e as funções que você atribuiu a indivíduos específicos. Isso ajuda a personalizar rapidamente o modelo de acordo com suas necessidades e a iniciar um projeto o mais rápido possível.

O modelo permite listar as tarefas na sequência de execução para que as equipes priorizem os trabalhos urgentes. O resultado? Você garante a conclusão dos marcos dentro de um prazo predeterminado. Download do modelo de gráfico simples do Excel

8. Modelo de gráfico RACI de gerenciamento de projetos em Excel pelo Template Lab

via Template Lab

Se o seu projeto é grande e tem muitos resultados, este modelo de gráfico RACI é o mais adequado para você. Ele permite listar dezenas de tarefas e atribuí-las a equipes ou departamentos específicos que participam de um projeto. Você pode comentar facilmente sobre cada tarefa para fornecer feedback ou informações adicionais. Download do modelo de gráfico PM do Excel

9. Modelo de gráfico de responsabilidades-chave do Excel por Template Lab

via Template Lab

Você está procurando um modelo de gráfico RACI de vendas? Não precisa mais procurar, pois este modelo tem tudo o que você precisa para criar uma matriz RACI para projetos de vendas. Você define facilmente as atividades e funções que atribuiu a indivíduos específicos. O modelo mostra exatamente a quem atribuir uma função de vendas específica, facilitando a criação de uma matriz RACI que funcione para você.

Se você deseja criar um modelo RACI para projetos de vendas, este modelo lhe indicará a direção certa. Use-o para criar uma matriz que defina claramente quem é responsável, responsabilizado, informado e consultado em um projeto. Download do modelo de responsabilidades em Excel

10. Modelo de gráfico RACI básico do Excel por Template Lab

via Template Lab

Este é um modelo simples de gráfico RACI que se adapta melhor a uma família que deseja organizar funções e responsabilidades. Ele permite que você liste as tarefas em relação àqueles que devem executá-las e, ao mesmo tempo, delineia quem é responsável, encarregado, consultado e informado sobre um determinado trabalho.

Se você quiser um modelo RACI para usar em casa, este é o mais adequado. Ele tem todos os elementos básicos de que você precisa para garantir que as tarefas sejam organizadas, atribuídas e realizadas adequadamente. Download do modelo básico do Excel

Como usar um modelo de gráfico RACI

Veja a seguir como usar um modelo de gráfico RACI em quatro etapas simples e básicas:

Etapa 1: Identificar e listar todas as tarefas do projeto

Dependendo do modelo que você usar, liste todos os trabalhos do projeto na coluna "tarefas" ou "atividade". Alguns modelos permitem que você registre as tarefas em uma linha. A lista pode ser uma sequência de tarefas de alta a baixa prioridade para garantir que as mais importantes sejam realizadas primeiro.

Como alternativa, você pode categorizar as tarefas em fases para manter as coisas organizadas. A forma de listá-las depende do formato mais adequado para você.

Etapa 2: Liste todos os indivíduos que participam do projeto

Em seguida, adicione todos os membros da equipe ao modelo RACI, mesmo que eles trabalhem indiretamente no projeto. Você pode listá-los por seus nomes ou por seus cargos. Recomendamos a segunda opção para que o gráfico RACI continue sendo útil para as pessoas que não estão familiarizadas com o nome de todos no plano do projeto. Isso ajuda a agilizar a comunicação entre a equipe.

Crie tarefas no ClickUp para criar um SOP e atribuir indivíduos RACI para visibilidade de todos

Etapa 3: Atribua os acrônimos R, A, C e I a cada tarefa

Toda tarefa que você listar no modelo deve ter pelo menos uma dessas letras (R, A, C ou I). R significa uma pessoa que participará das tarefas do projeto. Em resumo, um indivíduo rotulado como R é o executor da tarefa.

Em seguida, uma pessoa responsável pela tarefa deve ser identificada como A. Essa pessoa supervisiona a tarefa e garante que o indivíduo identificado como R conclua o projeto adequadamente e dentro do prazo.

Depois disso, o indivíduo consultado por sua experiência para ajudar R a concluir uma tarefa deve ser rotulado como C. Essa pessoa oferece conselhos ou informações adicionais sobre uma tarefa. Nem todas as tarefas em seu gráfico RACI terão um C.

Por fim, qualquer pessoa que precise ser atualizada sobre o andamento da tarefa é rotulada como I, que representa uma pessoa a quem os membros da equipe ou os líderes se reportam. Pode ser um CEO, um patrocinador ou altos funcionários de uma organização.

Etapa 4: Compartilhe o gráfico RACI

Depois de personalizar e preencher totalmente o modelo, compartilhe o documento final com os membros da equipe do projeto. Uma matriz RACI é mais útil se todos os envolvidos em um projeto entenderem claramente suas funções. Dependendo do modelo, você pode compartilhar o gráfico final como um link, PDF, documento do Word, HTML ou planilha do Excel.

Economize tempo e defina as responsabilidades do projeto com os modelos RACI

Usar um modelo para criar um gráfico RACI é altamente valioso e poupa seu tempo de reinventar a roda para cada solicitação de projeto. Em vez de começar do zero, você já estará preparado com a estrutura pronta para ser personalizada.

O modelo RACI do ClickUp é flexível para qualquer tamanho de equipe e necessidade de projeto. Ele vem com todos os elementos básicos necessários para criar uma matriz personalizada para melhorar a produtividade da sua equipe em cada etapa do projeto. Se você estiver colaborando entre departamentos e partes interessadas, o modelo do ClickUp é um imprescindível em sua caixa de ferramentas de projeto. E a melhor parte? O ClickUp é gratuito para sempre! Criar uma conta gratuita