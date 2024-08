Como um gerente de projetos se você é um gerente de projeto, sua função é fazer com que seus projetos avancem da forma mais tranquila possível durante todo o ciclo de vida do projeto.

Para fazer isso bem, você precisará criar um roteiro de projeto eficaz e, para sua sorte, existem modelos que podem ajudar com isso!

Com os modelos certos, você poderá criar uma visão geral de alto nível do seu objetivos do projeto os objetivos, as entregas e as iniciativas estratégicas para você, os participantes do projeto e as equipes, para ajudar todos a se manterem sincronizados e no caminho certo o tempo todo.

Dito isso, reunimos 10 modelos gratuitos de roteiro de projeto para que você comece e sua equipe esteja no caminho certo para cruzar a linha de chegada. 🏁

Cada modelo oferece uma maneira única de organizar e visualizar seus roadmaps, portanto, dê uma boa olhada em cada um deles para ver o que funciona melhor para seus projetos!

O que é um modelo de roteiro de projeto?

Um modelo de roadmap de projeto é uma visão geral de alto nível dos objetivos, metas, marcos e entregáveis do projeto tradicionalmente apresentados em uma linha do tempo.

Esses roteiros são essenciais no gerenciamento de projetos porque descrevem o resultado desejado e as etapas estratégicas que a equipe precisa tomar para chegar lá. Pense nisso como um plano de ação que mostre claramente os cronogramas, as prioridades e as expectativas e divida as metas em pequenas tarefas para ajudar as equipes a levar o projeto adiante.

Além disso, os gerentes de projeto podem usar esses roteiros de projeto como uma ferramenta para melhorar gerenciamento de recursos e simplesmente gestão de pessoas .

Deseja ver um exemplo de um roteiro de projeto em Visualização da linha do tempo do ClickUp ? Aqui está uma para você:

Obtenha uma visão panorâmica do seu roteiro de produto no ClickUp por meio da visualização da linha do tempo no ClickUp

Agora, se quiser criar seu próprio roteiro de projeto, você pode fazê-lo do zero, mas talvez valha a pena dar uma olhada nos modelos de roteiro. Eles são criados por especialistas do setor para ajudar gerentes de projeto como você a construir uma base sólida para o seu roadmap e ajudar você e sua equipe a a executar projetos bem-sucedidos .

Há vários modelos disponíveis, portanto, ao escolher um para seu projeto, verifique se ele tem esses elementos:

Metas e objetivos do projeto

Cronograma do projeto

Marcos e entregas importantes do projeto

Possíveis riscos do projeto

Dependências do projeto

Pronto para encontrar seu próximo modelo de roadmap favorito?

10 melhores modelos de roteiro de projeto

Como você descobrirá, há vários tipos de modelos de roadmap. Como gerente de projetos, você precisa se equipar com vários modelos de gerenciamento de projetos que sejam facilmente personalizáveis para atender às necessidades do seu projeto.

Com isso em mente, aqui estão dez modelos diferentes de roadmap de gerenciamento de projetos para ajudar você a desenvolvimento de produtos ou de qualquer outro projeto, mantenha-se no caminho certo.

1. Modelo de roteiro de projeto

Modelo de roteiro do ClickUp

No topo da lista está o Modelo de roteiro do ClickUp .

Este modelo de roteiro de produto pode ajudá-lo a planejar, acompanhar e gerenciar todas as partes móveis de seus projetos de forma eficaz e em um só lugar.

Projeto e gerentes de produto podem usar esse modelo para:

Atualizar e acompanhar facilmente o progresso de suas tarefas e projetos

Ajudar você e sua equipe a visualizar umprojeto a partir da proposta até a conclusão

Elaborar estratégias eficazes e prever antecipadamente quaisquer bloqueios ou gargalos

Colaborar perfeitamente com equipes e clientes e melhorar a comunicação do projeto

Então, o que você ganha com esse modelo?

Ele inclui cinco visualizações pré-construídas distintas, incluindo Lista, Carga de trabalho, Calendário, Gantt e Quadro, para que você tenha várias maneiras de visualizar seus projetos.

Além disso, ele vem com Status personalizados pré-criados do ClickUp para ajudá-lo a criar um fluxo de trabalho estruturado e suave e pré-configurado Campos personalizados para garantir que os detalhes mais importantes de suas tarefas e projetos sejam facilmente visíveis para você e sua equipe de projeto, partes interessadas e clientes.

E como o ClickUp é totalmente personalizável, você pode personalizar a plataforma e os modelos de acordo com suas necessidades requisitos do projeto e preferências de fluxo de trabalho.

Use este modelo de roadmap para ajudá-lo a criar seu roadmap de produto ideal com apenas alguns cliques. Faça o download deste modelo

2. Modelo de roteiro simples

Modelo de roteiro simples do ClickUp

Você está trabalhando em um projeto menor ou talvez queira delinear seu roteiro em um documento?

Então o Modelo de roteiro simples do ClickUp é para você!

Este modelo pode ajudá-lo a criar um roteiro de projeto simples, mas eficaz, em uma visualização de documento com Documentos do ClickUp que você pode compartilhar facilmente com sua equipe e vincular a suas tarefas, metas e muito mais.

Dentro do documento, você terá seções predefinidas para ajudá-lo a criar seu roadmap. E, caso seu projeto se torne mais complexo ou se você simplesmente quiser adicionar mais detalhes ao seu roadmap, esse modelo oferece a flexibilidade de personalizar cada parte desse documento.

Ele oferece opções de formatação para dar a você a liberdade de formatar e estilizar o documento de acordo com as necessidades exclusivas do seu projeto. Você pode incorporar links, imagens, vídeos e muito mais, e até mesmo controlar as permissões de edição, compartilhamento e visualização para garantir que o roteiro do projeto fique totalmente protegido contra alterações indesejadas. Você também pode se comunicar com a sua equipe marcando os membros da equipe e atribuindo comentários. Faça o download deste modelo

3. Modelo de roteiro de negócios

Modelo de roteiro de negócios do ClickUp

O modelo Modelo de roteiro de negócios da ClickUp foi criado para ajudá-lo a criar um roteiro estratégico que descreva os principais objetivos e estratégias da sua empresa e o mantenha no caminho certo para atingir suas metas de longo prazo.

Esse modelo é fornecido com exibições pré-construídas, como Timeline e List view, para visualizar seus objetivos do projeto de forma organizada. Além disso, você também terá acesso a campos personalizados e status personalizados predefinidos para ajudá-lo a ficar sempre a par do progresso do seu projeto.

Assim como os outros modelos do ClickUp, esse também é personalizável. Você pode ajustá-lo para atender aos requisitos do seu projeto e ajudar a dar suporte ao seu negócio à medida que ele cresce.

E se você precisar de orientação ao usar esse modelo, basta consultar o Guia de Introdução, incluído no modelo, para ajudá-lo a aproveitar ao máximo esse modelo de roadmap. Faça o download deste modelo

4. Modelo de quadro branco do plano estratégico

Modelo de quadro branco de plano estratégico do ClickUp

Com o Modelo de quadro branco do plano estratégico do ClickUp com o modelo de plano estratégico do ClickUp, você pode desenvolver um roteiro visual e estratégico que permita à sua equipe de projeto coordenar facilmente todas as etapas críticas do projeto para obter os resultados desejados.

Esse modelo está disponível em Quadros brancos ClickUp onde você pode criar um quadro branco detalhado, organizado, funcional (e esteticamente agradável) que descreve claramente seus planos estratégicos.

E como os Whiteboards estão na plataforma do ClickUp, você poderá adicionar suas tarefas e projetos ao quadro branco, compartilhar facilmente seu plano com sua equipe, colaborar com eles em tempo real e manter seus planos estratégicos ao lado do seu trabalho para fácil acesso e visibilidade. Faça o download deste modelo

5. Modelo de matriz de mensagens

Modelo de matriz de mensagens ClickUp

Se você está envolvido no desenvolvimento e no marketing de produtos, sabe que precisa fazer mais do que apenas criar o protótipo do produto. Também é preciso garantir que você tenha a mensagem certa estratégias e posicionamento de marca corretos para ajudá-lo a atingir seu público-alvo.

O Modelo de matriz de mensagens do ClickUp pode ajudá-lo a criar um roteiro claro de marketing de produto, delinear um mapa de mensagens e criar um plano de comunicação sólido para alinhar sua equipe ao posicionamento da marca e às mensagens antes do lançamento do seu lançamento do produto .

Esse modelo também vem com um documento Start Here para orientá-lo nas primeiras etapas da criação de sua própria matriz de mensagens. Faça o download deste modelo

6. Modelo de roteiro ágil do Microsoft Excel

Via Microsoft

Se você estiver usando uma planilha do Excel para desempenhar suas funções de gerenciamento de projetos, precisará de um roteiro de gerenciamento de projetos para integrar-se a esse software. É aí que entra o modelo de roteiro do Excel Agile.

Com esse roteiro de gerenciamento de projetos, você pode acompanhar facilmente o desenvolvimento do seu produto com um modelo simples que o ajuda a priorizar suas tarefas e atingir as metas e datas do projeto. Você também pode usar esse modelo de roadmap, especialmente a planilha incluída, para inserir dados essenciais do projeto e atualizar automaticamente seu roteiro e o projeto, quando necessário. Faça o download deste modelo

7. Modelo de roteiro de rolagem do Microsoft Excel

Via Microsoft

O modelo de roteiro de rolagem do Microsoft Excel permite medir os marcos do seu projeto e acompanhar as atividades.

Como você descobrirá, esse modelo de roteiro de gerenciamento de projeto crítico permite que você entenda as atividades do projeto em detalhes e, ao mesmo tempo, notifique-o sobre os resultados reais registrados em seu projeto.

Além disso, esse modelo de roteiro de projeto inclui uma planilha para inserir dados; insira seus dados e o Excel atualizará automaticamente o roteiro. Faça o download desse modelo

8. Modelo de linha do tempo do roteiro do processo do Microsoft PowerPoint

Via Microsoft

O modelo de linha do tempo do roteiro do processo do Microsoft PowerPoint permite que você crie uma representação visual do seu processo.

Use este modelo para apresentar o plano e o processo de seu projeto, desde a concepção até o lançamento, adicionar marcos e datas importantes ao longo de sua linha do tempo destaque facilmente os principais eventos e acompanhe várias métricas do projeto em uma visualização horizontal.

O modelo de roadmap do PowerPoint também vem com instruções para ajudá-lo a usar o modelo de linha do tempo do roadmap. Faça o download deste modelo

9. Modelo de cronograma de projeto do Excel

Via Microsoft

Este modelo de linha do tempo de projeto do Excel pode ajudá-lo a criar um roteiro estratégico que sua organização pode utilizar para aprimorar suas operações, manter soluções de tecnologia e apoiar a visão da empresa. Esse modelo permite adicionar marcos, organizar seu roteiro por tema, equipe ou status e atribuir roteiros a pessoas ou departamentos específicos.

10. Modelo de linha do tempo do plano de trabalho do Excel

Via Microsoft

Um modelo de roteiro de negócios é semelhante a um plano de negócios porque também pode fornecer uma visão geral abrangente de sua organização, onde ela pretende chegar e como chegará lá.

O modelo de roadmap de negócios da Roadmunk permite que você e as partes interessadas da sua empresa ilustrem quais iniciativas estão planejadas por trimestre e por diferentes departamentos. Esse tipo de roadmap pode acabar com os silos e ajudar todos a enxergar o panorama geral, fornecendo um entendimento compartilhado dos principais objetivos comerciais.

Recursos relacionados:

Crie um roteiro para o sucesso com modelos

O sucesso de um projeto depende de muitos fatores. Por isso, é fundamental ter um sólido software de roteiro e um roadmap de estratégia à prova de bala para ajudar a orientar sua equipe, garantir que todas as partes interessadas estejam na mesma página, identificar riscos e problemas potenciais logo no início e manter o rumo para atender aos requisitos do projeto.

Portanto, aproveite os modelos de roadmap que listamos aqui para você, desde modelos de roadmap de produto até modelos de roadmap de tecnologia.

Com um bom modelo de roadmap em mãos e um software de gerenciamento de projetos totalmente personalizável com o ClickUp em seu cinto de ferramentas, você estará totalmente equipado para lidar com todos os projetos que surgirem em seu caminho. Ele oferece uma biblioteca de modelos e centenas de recursos para lhe dar as ferramentas necessárias para executar projetos bem-sucedidos.

O teste é gratuito - comece hoje mesmo a criar seu roteiro para o sucesso gratuitamente com o ClickUp! Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo