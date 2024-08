10 melhores ferramentas de hacking de crescimento para profissionais de marketing em 2024

O growth hacking não é mais apenas uma palavra da moda - é uma tábua de salvação para profissionais de marketing e vendas ambiciosos que vivem em busca de resultados. Na arena digital turbinada de hoje, o marketing tradicional simplesmente não é suficiente.

Você precisa de agilidade, insight e a capacidade absoluta de se movimentar em alta velocidade. Você precisa ser um dos muitos talentosos growth hackers que existem por aí.

O ingrediente secreto? Ferramentas estelares que se alinham com essa missão. O campo de batalha pelo domínio do mercado está mais acirrado do que nunca.

As táticas tradicionais estão sendo abandonadas, abrindo espaço para estratégias inovadoras e orientadas por dados. Se você está ocupado com software de gerenciamento de campanhas e aquisição de clientes, analisando os números mais recentes do Google Analytics ou perseguindo aqueles negócios altíssimos KPIs se você tiver um KPI, as ferramentas certas podem mudar o jogo.

Mas com um vasto oceano de opções disponíveis, por onde começar? Não se preocupe. Fizemos a pesquisa para você. Esta lista revela as melhores ferramentas de growth hacking que catapultarão seu funil de marketing para a estratosfera este ano.

Prepare-se, growth hacker. Você está prestes a entrar na onda do sucesso sem igual.

O que você deve procurar nas melhores ferramentas de hacking de crescimento?

O growth hacking é uma viagem alucinante. Mas nem toda ferramenta é feita para acompanhar esse ritmo. Então, como você pode filtrar o ruído e identificar as verdadeiras joias?

Design intuitivo : Em primeiro lugar, a facilidade de uso. Você não tem tempo para interfaces complexas quando já está ocupado comgerenciamento de projetos de marketing. Procure ferramentas com designs intuitivos. Se parecer ciência de foguetes, provavelmente não está certo

: Em primeiro lugar, a facilidade de uso. Você não tem tempo para interfaces complexas quando já está ocupado comgerenciamento de projetos de marketing. Procure ferramentas com designs intuitivos. Se parecer ciência de foguetes, provavelmente não está certo Versatilidade: Tamanho único para todos? Isso é um mito. Opte por ferramentas flexíveis o suficiente para atender às suas necessidades exclusivas. A adaptabilidade é fundamental

Tamanho único para todos? Isso é um mito. Opte por ferramentas flexíveis o suficiente para atender às suas necessidades exclusivas. A adaptabilidade é fundamental Dados em tempo real: No mundo digital, os dados de ontem são notícia velha. Os growth hackers precisam de uma ferramenta que obtenha insights em tempo real. A velocidade é importante. Precisão, ainda mais

No mundo digital, os dados de ontem são notícia velha. Os growth hackers precisam de uma ferramenta que obtenha insights em tempo real. A velocidade é importante. Precisão, ainda mais Escalabilidade: Começar pequeno não significa permanecer pequeno. A ferramenta escolhida deve crescer com você, acomodando perfeitamente suas ambições de expansão

Começar pequeno não significa permanecer pequeno. A ferramenta escolhida deve crescer com você, acomodando perfeitamente suas ambições de expansão Recursos de integração: Não fique preso em uma caixa. Uma ferramenta excelente se integra facilmente a outras plataformas. Pense em uma conectividade maior e mais ampla

Não fique preso em uma caixa. Uma ferramenta excelente se integra facilmente a outras plataformas. Pense em uma conectividade maior e mais ampla Custo-benefício: Lembre-se de que mais caro nem sempre significa melhor. Avalie o valor em relação ao custo. Seu ROI? Não é negociável

No final das contas, a ferramenta perfeita de growth hacking parece uma extensão de seu cérebro - rápida, afiada e sempre no ponto. Portanto, considere esses marcadores, mergulhe no mercado e prepare-se para elevar seu jogo de crescimento!

As 10 melhores ferramentas de growth hacking para usar em 2024

O futuro do marketing está aqui e está abrindo caminho. Ficar à frente da curva significa se equipar com as ferramentas que realmente fazem sucesso. Com uma infinidade de opções disponíveis, a tarefa pode parecer esmagadora.

Mas não se preocupe. Nós reduzimos a gordura, pesquisamos em todas as ferramentas e estamos aqui para apresentar o melhor dos melhores. Quer você seja um profissional de marketing experiente ou um novato ansioso para deixar sua marca, esta lista é o seu bilhete de ouro para turbinar seus esforços de marketing.

Vamos nos aprofundar nas principais ferramentas que estão preparadas para redefinir o sucesso este ano.

via Prova Conheça o Proof, o assistente digital que aproveita o poder da prova social para aumentar suas conversões. No âmbito do growth hacking, não se trata apenas de obter mais visitantes para o site; trata-se de criar confiança e credibilidade em segundos. O Proof utiliza estatísticas em tempo real para mostrar aos visitantes de seu site quantas pessoas se envolvem com seu produto ou serviço.

Essa ferramenta bacana mostra perfeitamente as ações recentes dos usuários, notificações de compra e muito mais, criando uma atmosfera de confiança e urgência. Mas nem tudo é flash sem substância. Com análises detalhadas, o Proof permite que você se aprofunde, analisando como essas notificações afetam o comportamento, garantindo o ajuste fino da sua estratégia para maximizar o impacto.

Melhores recursos do Proof

As faixas quentes exibem o número de pessoas que se envolveram recentemente com seu site, o que é ideal para páginas de alto tráfego

Uma contagem de visitantes ao vivo reflete a contagem em tempo real de espectadores em uma página ou em todo o site

Sua atividade recente exibe um feed ao vivo de interações em tempo real, perfeito para páginas como homepages

limitações do #### Proof

Falta um recurso de marketing por e-mail

O preço pode ser alto para empresas menores

Preços do Proof

Básico: US$ 29/mês (até 1.000 visitantes)

US$ 29/mês (até 1.000 visitantes) Pro: $79/mês (até 10.000 visitantes)

$79/mês (até 10.000 visitantes) Business: $129/mês (até 10.000 visitantes)

$129/mês (até 10.000 visitantes) Premium: $199/mês (até 100.000 visitantes)

$199/mês (até 100.000 visitantes) Enterprise: Entre em contato para obter preços personalizados

Proof avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 35 avaliações)

4,4/5 (mais de 35 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 45 avaliações)

3. Leadpages

Via Páginas de destino O growth hacking geralmente gira em torno da conversão da atenção fugaz em ações significativas, e é aí que o Leadpages se destaca. Projetado para criar páginas de destino, pop-ups e barras de alerta impressionantes e de alta conversão, o Leadpages garante que cada visitante conte.

Mas a beleza dessa ferramenta está em sua simplicidade. Com um editor do tipo arrastar e soltar, modelos predefinidos e testes A/B intuitivos, ela foi criada para profissionais de marketing que buscam resultados rápidos sem o incômodo técnico.

À medida que as campanhas mudam e evoluem, o Leadpages capacita os profissionais de marketing a iterar e otimizar com agilidade, garantindo que a jornada do usuário sempre culmine em conversão.

Melhores recursos do Leadpages

Designs responsivos a dispositivos móveis com pop-ups envolventes

Modelos de alta conversão para um início rápido

Recursos de teste A/B

Limitações do Leadpages

A curva de aprendizado inicial é um pouco desafiadora

Opções de personalização limitadas para as páginas de destino

Preços do Leadpages

Padrão: US$ 37/mês

US$ 37/mês Pro: $74/mês

$74/mês Avançado: Entre em contato para saber o preço

Leadpages ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 150 avaliações)

4,2/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,6/5 (260+ avaliações)

4. Aumentar

via Aumentar A Upgrow se destaca como uma agência de marketing digital de serviço completo que cria estratégias sob medida para a ascensão de sua marca no ecossistema de growth hacking. Abandone as abordagens padronizadas e entre no mundo da Upgrow, onde SEO, PPC, conteúdo e muito mais são adaptados para atender ao DNA exclusivo de sua empresa.

Sua equipe, uma mistura de pensadores estratégicos e magos criativos, mergulha fundo para entender sua marca, seu público e as complexidades do setor. Por meio de uma combinação de ferramentas de ponta e táticas testadas pelo tempo, a Upgrow não apenas direciona o tráfego, mas garante que ele seja do tipo que converte, transformando visitantes intrigados em defensores leais.

Melhores recursos do Upgrow

Cria sistemas abrangentes de geração de leads para aquisição consistente e aprimorada sucesso do cliente

Oferece serviços hiperpersonalizados que abrangem vários canais digitais

Limitações de crescimento

O modelo de agência pode ser muito grande para profissionais de marketing que buscam ferramentas plug-and-play menores ou mais específicas

Preços do Upgrow

Entre em contato para obter preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Upgrow

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (7 avaliações)

5. Qualaroo

via Qualaroo O feedback é ouro no growth hacking, e o Qualaroo é o seu garimpeiro moderno. Uma excelente ferramenta de growth hacking projetada para feedback aprofundado do usuário, o Qualaroo integra perfeitamente pesquisas e Nudges™ na jornada digital do seu usuário. Mas essas não são pesquisas quaisquer; elas são inteligentes, direcionadas e projetadas para obter o máximo de respostas.

Com sua análise de sentimentos baseada em IA, o Qualaroo investiga a psique do usuário, obtendo insights sobre o que os usuários pensam e como se sentem. Essa riqueza de informações permite que as marcas se adaptem, ajustem e personalizem as ofertas, garantindo que a experiência do usuário esteja sempre no centro das atenções e que o crescimento dos negócios seja inevitável.

Melhores recursos do Qualaroo

O amplo sistema de feedback aumenta a satisfação do cliente

Oferece insights sobre o comportamento e as preferências do usuário

Apresenta respostas ilimitadas, mesmo no plano pago de nível mais baixo

Limitações do Qualaroo*

Falta de modelos categorizados

Alguns usuários acham que o painel de controle não é fácil de usar

Exportação de dados e opções de marca limitadas

Preços do Qualaroo

Essentials: $69/mês

$69/mês Premium: $149/mês

$149/mês Business: $299+/mês

Qualaroo ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

4,4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,7/5 (20+ avaliações)

6. OptInMonster

via OptInMonster O cenário digital é barulhento, mas a OptInMonster garante que a mensagem dos profissionais de marketing de crescimento seja transmitida. Renomada nos círculos de growth hacking, essa ferramenta é especializada em transformar seu tráfego em leads, assinaturas e vendas.

Por meio de pop-ups cativantes, barras flutuantes e outros elementos interativos, a OptInMonster capta a atenção do usuário no momento certo. Seus robustos recursos de teste A/B e análises acionáveis estabelecem o roteiro para a otimização da conversão.

Com o OptInMonster, você está sempre equipado com dados e percepções do cliente para orientar suas estratégias, garantindo que suas mensagens de marketing sejam ouvidas e acionadas.

Melhores recursos do OptinMonster

Projetado para alto envolvimento e conversão

Oferece uma variedade de ferramentas personalizáveis

Experiência intuitiva para o usuário

Limitações do OptinMonster

Os usuários relatam um design responsivo inconsistente para dispositivos móveis

Possíveis tempos de espera para atendimento ao cliente

Serviços limitados de marca branca

Preços da OptinMonster

Básico: US$ 9/mês

US$ 9/mês Plus: $19/mês

$19/mês Pro: $29/mês

$29/mês Growth: $49/mês

Avaliações e críticas do OptinMonster

G2: 4,3/5 (mais de 83 avaliações)

4,3/5 (mais de 83 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

7. Expandi.io

via Expandi.io Aproveite o poder das plataformas sociais para o hacking de crescimento com o Expandi.io. Essa ferramenta redefine o marketing do LinkedIn, ajudando as empresas a explorar o vasto potencial dessa rede profissional.

De campanhas de alcance personalizadas à distribuição inteligente de conteúdo, a Expandi.io oferece uma infinidade de recursos para aprimorar sua presença no LinkedIn. A automação de marketing é fundamental aqui. Ao imitar o comportamento humano, ela garante que sua marca permaneça na frente e no centro da experiência do seu público-alvo no LinkedIn.

Mas não se trata apenas de visibilidade; com análises detalhadas, a Expandi.io fornece insights acionáveis, garantindo que sua estratégia no LinkedIn seja sempre otimizada para o crescimento máximo.

Melhores recursos do Expandi.io

Simplificagerenciamento de tarefas e a coordenação da equipe

O direcionamento aprimorado oferece alcance personalizado

Fornece estratégias de vendas valiosas no LinkedIn

Limitações do Expandi.io

Alguns recursos não possuem manuais abrangentes

A implementação do código IF/THEN pode ser complicada

Preços da Expandi.io

Pague conforme o uso: US$ 99/mês por assento

Avaliações e resenhas do Expandi.io

G2: 4,1/5 (mais de 65 avaliações)

4,1/5 (mais de 65 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 25 avaliações)

8. MixMax

via MixMax Renove seu jogo de e-mail com o MixMax, uma ferramenta que traz inteligência e elegância a todos os e-mails que você envia. O growth hacking geralmente consiste em otimizar cada ponto de contato, e o MixMax garante que seus e-mails se destaquem.

Com recursos como agendamento com um clique, rastreamento, modelos e até mesmo enquetes incorporadas, seus e-mails se transformam de meras mensagens em poderosas ferramentas de engajamento.

Com a análise detalhada do MixMax, você obtém insights sobre como os destinatários interagem com os seus e-mails, o que lhe permite iterar e otimizar para obter sempre um alcance impactante.

Melhores recursos do MixMax

Planejamento da comunicação do projeto sequências entre plataformas

Atualizações em tempo real aumentam as taxas de resposta

Painéis interativos oferecem informações sobre o desempenho da equipe

Limitações do MixMax

Falta a adição de links de videoconferência automatizados

Pequena curva de aprendizado para utilizar plenamente todos os recursos

Preços do MixMax

**Gratuito

SMB: US$ 29/usuário por mês

US$ 29/usuário por mês Growth: $49/usuário por mês

$49/usuário por mês Growth + Salesforce: $69/usuário por mês

$69/usuário por mês Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas

MixMax avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 1.250 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.250 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 230 avaliações)

9. Optimizely

via Otimização O mundo das experiências digitais está em constante evolução, e a Optimizely garante que você esteja sempre um passo à frente. Um titã na arena do growth hacking, essa plataforma permite que as marcas experimentem, testem e iterem suas experiências digitais com facilidade.

Seja no teste A/B de um novo design de página inicial ou no lançamento de um novo recurso para um segmento de público específico, a Optimizely fornece as ferramentas para executar com precisão.

Mas não se trata apenas de experimentação; com análises e insights detalhados, as marcas podem tomar decisões orientadas por dados, garantindo que cada ajuste e mudança amplie a experiência do usuário e impulsione o crescimento.

Melhores recursos do Optimizely

Oferece três produtos distintos para criação de conteúdo, testes e personalização de comércio eletrônico

Simplifica a criação e a otimização de conteúdo

Calendário de programação de conteúdo integrado

Limitações da Optimizely

Alguns usuários não o consideram compatível com dispositivos móveis

Painel de controle e recursos de relatório limitados

Preços da Optimizely

**Gratuito

Gerenciar: $79/mês por usuário

$79/mês por usuário Criar: Preços personalizados

Preços personalizados Orquestrar: Preço personalizado

Avaliações e resenhas da Optimizely

G2: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

4,2/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4/5 (1 avaliação)

10. Amplitude

via Amplitude Mergulhe fundo em marketing de produtos e análise com o Amplitude, a bússola que guia as marcas pelo intrincado labirinto do comportamento do usuário. No growth hacking, entender como os usuários interagem com o seu produto é fundamental, e o Amplitude oferece uma visão panorâmica desse cenário.

Acompanhe eventos, analise as jornadas dos usuários e obtenha insights sobre a rotatividade com essa ferramenta abrangente. Cada painel, cada gráfico e cada ponto de dados do Amplitude impulsiona uma missão principal: capacitar as marcas a criar produtos melhores.

Ao compreender o "porquê" por trás das ações dos usuários, o Amplitude permite que as marcas se movimentem com propósito, garantindo que o crescimento não seja apenas uma meta, mas uma realidade.

Melhores recursos do Amplitude

Ajuda você a visualizar toda a jornada do cliente

Permite a experimentação de produtos e recursos

Facilita os testes em diferentes segmentos de público

Limitações de amplitude

Desafiador para iniciantes

Funções limitadas de exportação de dados

Não há versão móvel disponível

Preços da amplitude

**Gratuito

Growth: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Enterprise: Entre em contato para obter preços

Amplitude ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

Elevating Your Growth Game: Por que o ClickUp vence

O ClickUp não é apenas mais uma ferramenta em seu arsenal de marketing; é o centro de comando definitivo. Desde o brainstorming de sua próxima campanha revolucionária até o aproveitamento da IA para a criação de conteúdo, os profissionais de marketing estão cobertos desde o início até a execução.

Com uma combinação perfeita de documentos de estratégia, roteiros e tarefas diárias, é a personificação do gênio organizado. Enquanto outras ferramentas não conseguem sincronizar as equipes, o Docs and Ferramentas de quadro branco garantem que todos, desde o estagiário mais novo até o CMO mais experiente, permaneçam em sintonia.

E quem pode ignorar seu impacto transformador, evidenciado por empresas como a V4 Company, que teve um salto de 30% no crescimento? Embora muitas ferramentas afirmem que podem turbinar seu growth hacking, o ClickUp prova isso.

Não se trata apenas de fazer mais, mas de conseguir mais - de forma mais inteligente, mais rápida e em conjunto. Na corrida pelo domínio do mercado, o ClickUp não é apenas um participante; ele está definindo o ritmo. Considere sua solução de hacking de crescimento encontrada.