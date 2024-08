25+ Melhores extensões do Chrome para produtividade em 2024

Você trabalha mais em navegadores da Web do que em aplicativos de desktop?

Do bloqueio de distrações ao gerenciamento de projetos, você pode melhorar sua experiência de navegação (e a produtividade geral!) com a ajuda de Extensões do Google Chrome .

As extensões do Chrome são programas de software criados para fornecer funcionalidades adicionais em seu navegador Chrome.

Com mais de 100.000 extensões do Chrome disponíveis, como você escolhe as que o ajudarão? economizar tempo e esforço? Você veio ao lugar certo! Compilei uma coleção das melhores extensões do Google Chrome para ajudá-lo a aproveitar ao máximo sua experiência no Chrome.

Vamos começar! ⚡️

20 melhores extensões do Chrome para produtividade

1. Extensão ClickUp para o Chrome

O Extensão ClickUp para o Chrome é uma das principais extensões do Chrome que traz seus recursos favoritos de gerenciamento de projetos para a janela do navegador. Quer você trabalhe dentro ou fora da plataforma ClickUp, você economizará tempo e acelerará seu fluxo de trabalho.

Com apenas um recurso da extensão ClickUp para o Google Chrome, você está no caminho certo caminho para o pico de produtividade :

Faça anotações com edição de texto avançada dentro doBloco de notas no ClickUp* Marque um site como favorito e salve-o como uma tarefa

Captura de tela de toda a guia do navegador ou selecione uma determinada área para adicionar a uma tarefa ou fazer download em seu computador

Localize sua tarefa na extensão e selecione-a para começar a registrar o tempo

Anexe e-mails do Gmail ou do Outlook a tarefas e crie tarefas a partir de e-mails

O botão flutuante do ClickUp oferece acesso rápido ao bloco de notas, aos marcadores, às capturas de tela, ao controle de tempo e à criação de uma tarefa em qualquer página da Web

Classificação média das avaliações: 4.9/5 (mais de 100 avaliações) Download

2. UmTab

Por falar em problemas com abas, o OneTab pode resolver isso. Em vez de ter todas essas guias abertas, essa extensão do Google Chrome as coloca em uma lista prática em apenas uma nova página de guia. Dessa forma, todos os principais links que você deseja usar estão a apenas um clique de distância.

Você pode economizar até 95% da memória do navegador da Web porque não terá muitas guias abertas.

Não há problema, não há mais guias. Isso o mantém produtivo e a área de trabalho do seu computador limpa.

Classificação média das avaliações: 4.6/5 (mais de 13.000 avaliações) Download

3. Loom para o Chrome

Com o Loom, é fácil gravar vídeos e compartilhá-los com a equipe. Pare de enviar e-mails inúteis e explique-se de forma mais clara e abrangente com um vídeo rápido. Os recursos do Loom Gravador de tela da extensão do Chrome é a extensão de navegador da Web perfeita para gravações rápidas e equipes virtuais que desejam uma conexão pessoal.

Curioso para saber mais sobre o melhor software de gravação de tela , software de gravação de tela sem marcas d'água e alternativas ao Loom ? Confira Clipe do ClickUp do ClickUp, que permite gravar a tela diretamente dentro de uma tarefa!

Classificação média das avaliações: 4.8/5 (mais de 10.000 avaliações) Download

4. HubSpot

O envio de e-mails e a divulgação podem ser uma das tarefas mais demoradas e repetitivas com as quais suas equipes de atendimento ao cliente ou de vendas precisam lidar. Se estiver procurando reduzir o tempo de redação a extensão para Chrome da HubSpot é uma ótima solução. Você pode fazer o download da extensão gratuitamente e obter acesso instantâneo a modelos de e-mail reutilizáveis rastreamento de comunicação, CRM para Gmail e vendas ferramentas de produtividade em sua caixa de entrada.

Com mais de 900.000 usuários, a extensão da HubSpot significa menos e-mails, mais resultados e muito mais produtividade para você e sua empresa.

Classificação média das avaliações: 4.5/5 (mais de 8.000 avaliações)

5. Caixa de entrada direita

Mude a maneira como você usa sua conta do Gmail com a extensão de produtividade Right Inbox do Gmail. O Right Inbox permite que os usuários passem menos tempo na caixa de entrada e mais tempo nas coisas que importam.

Com um total de 11 recursos, é um item obrigatório para qualquer usuário de e-mail.

Esses recursos incluem:

Recurring Emails: pare de enviar o mesmo e-mail várias vezes

Rastreamento de e-mail: saiba quem abre seus e-mails e quando

Sequências de e-mail: Automatização do processo de acompanhamento de e-mails em seu Gmail

Mesclagem de e-mails: Dimensione seualcance de e-mail com recursos de envio de e-mails em massa.

Classificação média das avaliações: 4.7/5 (mais de 12.250 avaliações) Download

6. Salvar no bolso

Sinceramente, não sei como conseguiria passar meu dia sem o Pocket. Precisa compartilhar alguma alteração? Salve no Pocket. Ele surgiu como o melhor site de clipping da Web no momento, superando o Instapaper e outros devido ao seu mecanismo de recomendação, à excelente interface e aos recursos da comunidade.

Salvo todo o conteúdo que quero ler mais tarde por meio do ícone da extensão do Pocket e depois compartilho com meus amigos nas redes sociais a partir da minha caixa de entrada.

Quando estou navegando na Web e encontro um conteúdo que acho interessante, eu o salvo na minha caixa de entrada do web clipper com essa prática extensão do Chrome. O texto, link ou imagem aparecerá em meu telefone ou tablet, onde poderei clicar nele mais tarde.

É uma ótima caixa de entrada do web clipper para referência, dando a você uma ampla oportunidade de retornar mais tarde e navegar.

Classificação média das avaliações: 4.1/5 (mais de 7.500 avaliações) Download

7. Grammarly para Chrome

Oh, como eu amo você, Grammarly, deixe-me contar as maneiras!

Você corrige tudo o que eu faço de errado (e até mesmo algumas coisas que faço de certo). O Grammarly leva a verificação ortográfica a outro nível, pois é capaz de verificar sua ortografia independentemente do programa em que você esteja, incluindo o Google Docs e o WordPress, onde o Grammarly se revela com mais frequência para mim.

Por meio da extensão, o Grammarly também pode corrigir suas publicações em mídias sociais, e-mails e qualquer outro conteúdo no navegador Chrome. Além disso, é uma verificação ortográfica para uploads da Web, mantendo todos nós sãos.

Além disso, você obtém o benefício de um corretor ortográfico e gramatical no site do Grammarly e tem seu Google Drive uploads verificados quanto a todos os tipos de erros de digitação.

Classificação média das avaliações: 4.5/5 (mais de 40.000 avaliações) Download

8. Momentum

Inicie esse plano de fundo a cada nova guia em seu navegador Chrome. Esta página da Web lhe proporcionará um momento de calma com inspiração para ser mais produtivo. Inspire-se com uma imagem e uma citação diárias, defina um foco diário e acompanhe sua lista de tarefas.

Elimine as distrações e vença a procrastinação com um lembrete de seu foco para o dia em todas as suas páginas da Web.

Classificação média das avaliações: 4.4/5 (mais de 13.500 avaliações) Download

9. Fique focado

O StayFocusd é uma extensão útil do Chrome que monitora quanto tempo você gasta em sites específicos e oferece a opção de bloquear os mais populares, como Reddit, Facebook, Twitter ou outros sites incômodos de mídia social, para mantê-lo concentrado na tarefa em questão.

Mas se você quiser alterar suas configurações, terá que responder e concluir um desafio, dificultando ainda mais o retorno aos seus hábitos antigos!

Classificação média das avaliações: 4.5/5 (mais de 7.000 avaliações) Download

10. Dashlane - Gerenciador de senhas

Uma das extensões mais úteis do Google Chrome, o Dashlane é útil quando você acessa todos os sites e não consegue se lembrar da sua senha.

O problema não é sua memória; é o mundo em que vivemos (ou pelo menos eu gosto de pensar assim). Mas o mundo não é um lugar ruim, especialmente quando a equipe da Dashlane vem em seu socorro para salvá-lo de qualquer pesadelo induzido por senhas. Basta clicar no botão do Dashlane e ele compartilhará a senha de que você precisa.

Você pode saber mais sobre a Dashlane e outras soluções nesta postagem sobre gerenciadores de senhas .

Classificação média das avaliações: 4.4/5 (mais de 1.500 avaliações) Download

11. Tempo de guerra

Essa é uma daquelas extensões de navegador que parece uma piada, mas depois você percebe que é exatamente o que faltou na sua vida inteira.

Semelhante ao StayFocusd, mas quando você digita um texto não produtivo, desperdiçador de tempo ele o leva de volta a um site mais produtivo, a uma citação motivacional, a uma imagem ou a um cronômetro que mostra quanto tempo você já gastou no site.

É hora de fazer as coisas e o TimeWarp garante que você tenha muito tempo para fazer isso.

Classificação média das avaliações: 4.5/5 (mais de 200 avaliações) Download

12. Rastreador de e-mail para Gmail - Mailtrack

Você já se perguntou se uma pessoa abriu seu e-mail ou não? Com o Mailtrack, você não precisará mais se perguntar.

Essa extensão gratuita do Chrome para o Gmail mostrará a você:

Se seu e-mail foi recebido

Se ele foi aberto

Quando foi aberto

Quantas vezes ele foi aberto

Você pode até mesmo filtrar seus e-mails com base nos que foram abertos ou não. Esse é um ótimo aplicativo se você estiver gerenciando clientes e precisar saber se eles receberam seu e-mail ou não.

Classificação média das avaliações: 4.4/5 (mais de 11.000 avaliações) Download

13. RescueTime para Chrome e Chrome OS

Sim, o RescueTime monitora os sites que você visita na Web, mas com o RescueTime, você decide quais sites são produtivos ou não com sugestões sobre o que constitui um site "produtivo" (sem trapaça, por favor).

No final do dia ou da semana, a ferramenta lhe dará uma pontuação de produtividade, permitindo que os proprietários de empresas saibam quanto tempo gastaram em sites produtivos em comparação com aqueles incômodos sites não produtivos. Essa ferramenta é indispensável para qualquer empresário sério!

Classificação média das avaliações: 4.1/5 (mais de 200 avaliações) Download

14. Forest: manter o foco, estar presente

O popular ferramenta de produtividade também está disponível na loja virtual do Chrome.

O Forest ajuda você a reservar blocos de tempo para trabalhar em sua lista de tarefas sem ceder ou ceder aos impulsos de procrastinação. O objetivo dessa extensão do Chrome para lista de tarefas é cultivar uma árvore mantendo o foco em uma tarefa de cada vez, sem acessar nenhum site da sua lista negra.

Classificação média das avaliações: 4/5 (mais de 900 avaliações) Download

15. Faça capturas de tela completas de páginas da Web - FireShot

O Fireshot é outro item obrigatório em seu arsenal de extensões. Todos sabem como o recurso de captura de tela é útil em dispositivos móveis. O Fireshot traz essa funcionalidade para o seu desktop. Você pode fazer capturas de tela de página inteira ou selecionar uma seção para capturar em segundos.

Viu uma receita de que gostou em um site? Faça uma captura de tela. Precisa tirar um instantâneo de alguns dados que encontrou na Internet? Faça uma captura de tela. Encontrou uma camiseta legal que deseja comprar, mas precisa de uma segunda opinião? Faça uma captura de tela.

O Fireshot permite capturar, editar e salvar suas capturas de tela como PDFs, JPEGs, GIFs e PNGs. Você pode até mesmo adicioná-las diretamente ao seu OneNote ou à área de transferência. Todos esses arquivos serão armazenados localmente e você pode até mesmo usá-los off-line!

Classificação média das avaliações: 4.9/5 (mais de 32.000 avaliações) Download

16. Marinara: Assistente Pomodoro

Esta é a extensão perfeita para o Chrome na loja da Web do Chrome para manter a tarefa e, ao mesmo tempo, encontrar tempo para pausas.

A extensão Técnica Pomodoro é uma técnica de gerenciamento de tempo que concentra seu trabalho em intervalos de tempo específicos e depois lhe dá tempo para descansar.

Um Pomodoro geralmente dura 25 minutos e, em seguida, você tem um intervalo de três a cinco minutos. Então, depois de mais alguns Pomodoros, você tem intervalos mais longos, geralmente de 15 a 30 minutos.

O uso dessa extensão de navegador Pomodoro permite que você acompanhe seus Pomodoros diretamente no navegador Chrome sem usar uma ferramenta adicional de controle de tempo.

Receba notificações em seu navegador ou na área de trabalho.

Classificação média das avaliações: 4.9/5 (mais de 1.000 avaliações) Download

17. MightyText - SMS do PC e mensagens de texto do computador

Tudo bem, esta é apenas para usuários do Android, mas pode ser um divisor de águas. Com o MightyText, as mensagens de texto são exibidas no navegador, para que você não precise sacar o telefone e clicar no botão home sempre que ele tocar.

Isso lhe poupará muito tempo. Você poderia facilmente criar uma relação de amor/ódio com isso, porque às vezes você prefere não receber nenhuma mensagem, especialmente porque vivemos em uma sociedade de sobrecarga de notificações da mídia social .

Com o aplicativo MightyText, você pode desativar isso. Obviamente, você também precisará instalar o aplicativo da Web no seu telefone.

Classificação média das avaliações: 4.1/5 (mais de 8.800 avaliações) Download

18. Hunter - Extensão do Localizador de E-mails

Se você for como eu, isso significa que você odeia ter que pesquisar em sites para encontrar o endereço de e-mail do suporte ou de um departamento específico.

O aplicativo Hunter resolve isso rastreando o site em busca de endereços de e-mail e retornando todos os resultados em segundos com um nome, endereço de e-mail e departamento. Em seguida, clique no ícone da extensão em seu navegador Chrome e você terá tudo o que precisa.

O melhor de tudo é que eles fazem isso gratuitamente e por meio da extensão. Outros serviços cobram centenas para fazer a mesma coisa em seu site!

Como alternativa, você também pode usar Localizador de e-mail do UpLead .

Classificação média das avaliações: 4.9/5 (mais de 12.000 avaliações) Download

19. Rastreador de tempo do Clockify

O controle de horas está se tornando cada vez mais popular à medida que as pessoas tentam trabalhar como freelancers em vez de trabalhar em um emprego das 9h às 17h.

Os proprietários de empresas podem usar Clockify para gerar planilhas de horas gratuitamente. O Clockify também tem um aplicativo móvel e, o melhor de tudo, integra-se perfeitamente com o ClickUp. Como resultado, os proprietários de empresas não terão nenhuma frustração ao tentar lembrar quantas horas devem cobrar de um cliente!

Classificação média das avaliações: 4/5 (mais de 100 avaliações) Download

20. Ghostery - Bloqueador de anúncios com privacidade

Tenha controle sobre seus dados e anúncios com essa extensão do Adblock para Chrome. Esse Adblock garante que você possa navegar mais rapidamente, pois os rastreadores nos anúncios serão eliminados.

Assim como o Ublock Origin e o Mercury Reader, o Ghostery reduz a desordem, como pop-ups ou malware, durante a navegação para minimizar sua frustração.

Esse Adblock permite que você decida se deseja bloquear rastreadores em anúncios em qualquer site ou colocá-los na lista de permissões. Depois disso, a decisão é totalmente sua. Sua navegação também será anônima para ajudar com qualquer preocupação de privacidade.

Classificação média das avaliações: 4.6/5 (mais de 13.000 avaliações) Download

21. Ganhe o dia

Essa extensão gratuita do Chrome faz parte do rastreador de hábitos o rastreador de hábitos é, em parte, um definidor de metas. Você define um prazo para sua meta, de um dia a 13 semanas, e depois acompanha seu progresso.

Você também pode monitorar e verificar suas atividades diárias para criar hábitos melhores - como fazer exercícios, escrever ou praticar um novo idioma.

O ícone de uma extensão do Chrome é um ótimo local para suas metas, pois está lá exatamente quando você abre a tela para começar o dia de trabalho.

Bônus: o aplicativo da Web também bloqueia os sites que mais o distraem para que você possa começar a trabalhar.

Classificação média das avaliações: 4/5 (mais de 40 avaliações) Download

22. Noisli

O plug-in Noisli ganhou popularidade devido a uma premissa promissora: criar um ruído de fundo que você queira ouvir (não determinado por uma cafeteria aleatória)! Ele tem diferentes combinações de ruídos para leitura, escrita ou concentração.

Junte isso a um timer de produtividade e você terá o companheiro sonoro perfeito para o seu dia.

Classificação média das avaliações: 4/5 (mais de 800 avaliações) Download

23. Gerenciador de guias Workona

Não perca mais artigos para o cemitério virtual devido à sobrecarga de guias do Chrome!

Essa extensão do Google Chrome é para você que não consegue mais ver o que é uma única guia porque 36 estão empacotadas em uma única janela do Chrome.

O Workona permite agrupar as guias relacionadas do Chrome em painéis separados (espaços de trabalho), para que você possa alternar confortavelmente de uma para outra. Um sistema de gerenciamento de guias ajuda você a se concentrar na tarefa em questão sem fechar e reabrir guias todos os dias.

Isso é perfeito para quem trabalha em vários projetos simultaneamente. À medida que seu projeto cresce, esses espaços de trabalho flexíveis também crescem!

Classificação média das avaliações: 5/5 (mais de 2.500 avaliações) Download

24. Cite This For Me - Web Citer

Estamos no ano de 2005 e você está a apenas um erro de digitação de desistir daquele trabalho de pesquisa... embora saiba que não conseguirá concluir o trabalho sem as citações necessárias. Algumas horas (e choros) depois, uma lista de referências completa foi forjada!

Só que parece que você formatou no estilo APA, e não no estilo MLA preferido. 🥲

Hoje em dia, você pode criar citações automaticamente em segundos! Clique no ícone Cite This For Me para copiar e colar o estilo desejado em seu conteúdo ou salvá-lo em sua bibliografia on-line para uso posterior.

Classificação média das avaliações: 4.9/5 (mais de 500 avaliações) Download

25. Clean Master - Limpador de cache do Chrome

Sim, eu já fiz isso.

A primeira mentira que contei ao pessoal de TI quando me perguntaram: "Você limpou o cache?" Quando sou (virtualmente) escolhido para experimentar a ira da Internet lenta, fico frenético e me recuso a acreditar que seja algo simples como limpar o cache .

O cache é o local em que o navegador da Web mantém os itens baixados no disco rígido, o que torna mais lenta sua experiência ao visitar sites.

Essa extensão do Chrome limpa o cache esvaziando os dados para que, na próxima vez que você visitar um site, as imagens e a formatação sejam baixadas novamente.

A segunda mentira que contei à TI foi: "Vou me lembrar disso na próxima vez!"

Classificação média das avaliações: 5/5 (mais de 2.700 avaliações) Download

26. Escriba - Gerenciamento do conhecimento

Está criando muita documentação para funcionários, colegas de equipe ou clientes? Criar vídeos ou participar de uma chamada rápida para mostrar um processo está tomando muito do seu tempo? Escriba cria esses guias para você. Ele captura os cliques do mouse e as teclas pressionadas durante a execução de um processo e, em seguida, transforma-o em um guia de instruções, completo com etapas e capturas de tela.

Os guias são criados instantaneamente e estão prontos para serem compartilhados, ou podem ser editados para adicionar ou excluir etapas, adicionar notas extras, redigir informações confidenciais e muito mais.

O aplicativo está disponível como uma extensão do navegador Chrome ou como aplicativo para desktop.

Classificação média das avaliações: 5/5 (mais de 100 avaliações) Download Está procurando mais? Confira nosso guia sobre o_ **Principais extensões do Chrome para desenvolvedores

O que você adiciona ao seu navegador é importante

Espero que esta lista tenha ajudado a restringir sua busca pelas melhores extensões de produtividade do Chrome que economizarão seu tempo e esforço. Se estiver em dúvida sobre qual extensão experimentar primeiro, recomendo a extensão ClickUp para o Chrome! Você obterá recursos populares do Plataforma ClickUp em toda a sua experiência na Web:

Anotações ilimitadas

Converta notas em tarefas

Anexe e-mails a tarefas e crie tarefas a partir de e-mails

Salvar sites para uso posterior com apenas um clique

Controle de tempo e muito mais

Faça o download do Extensão ClickUp para o Chrome hoje, e bom foco! 💡