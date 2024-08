10 desperdícios de tempo no escritório e o que fazer com eles

Você está tentando trabalhar na sua apresentação entre as chamadas diárias do Zoom?

Acha que pode atender a uma chamada de cliente enquanto revisa um relatório atrasado?

Pense novamente. Fazer malabarismos com várias tarefas pode parecer uma maneira de economizar tempo, mas é mais provável que você acabe exausto e que seu fluxo de trabalho - e a qualidade do trabalho - caia.

Pesquisas mostram que a multitarefa pode prejudicar sua saúde mental e sua produtividade. Um passo para diminuir os níveis de estresse e aumentar a produtividade é reconhecer que seu tempo é valioso e certificar-se de usá-lo sabiamente nas coisas que importam. Alertas de trabalho, notificações, e-mails e convites para reuniões pode parecer interminável, mas é importante saber como a tecnologia pode estar consumindo seu dia e como gerenciá-la melhor. ClickUp analisou estudos e recursos dos Institutos Nacionais de Saúde, da Harvard Business Review e de relatórios de notícias para determinar 10 dos desperdícios de tempo mais comuns no escritório e o que fazer a respeito deles.

Trabalhe de forma mais inteligente, não mais difícil, com 22 dicas para economizar tempo produtividade hacks do ClickUp.

1. TV e podcasts

wavebreakmedia // Shutterstock

Com acesso a serviços de streaming com milhares de programas e milhões de podcasts para escolher, não há dúvida de como a mídia pode facilmente consumir nosso tempo livre. Talvez você perceba que seus podcasts estão se acumulando e sinta que os ouve em segundo plano enquanto finaliza um relatório de pesquisa.

Mas será que você pode realmente dedicar sua atenção a ambos ao mesmo tempo?

Muitas pessoas acreditam que sim alternar entre tarefas sem perder o ritmo. Na realidade, os adultos estão se tornando menos eficientes e sobrecarregando seus cérebros com o objetivo de fazer tudo ao mesmo tempo. A tarefa única pode economizar tempo e estresse.

**13 MELHORES APLICATIVOS DE CRONÔMETRO POMODORO PARA ESTUDO E CONCENTRAÇÃO O Pomodoro técnica de gerenciamento de tempo divide o dia em blocos de tempo pequenos e produtivos. Encontre o melhor aplicativos pomodoro para ajudá-lo a se manter no caminho certo.

2. Reuniões

Girts Ragelis // Shutterstock

Alguma vez você já quis sugerir ao seu colega que a reunião que ele realizou poderia ter sido um e-mail? Você não está sozinho. Muitos trabalhadores acham que as reuniões podem ser uma grande perda de tempo.

Um estudo de 2019 da empresa de consultoria Korn Ferry descobriu que 67% dos trabalhadores acreditam que o tempo excessivo em reuniões os impede de realizar seu trabalho com eficiência.

Para ajudar a convencer seu chefe a reduzir essas reuniões semanais, crie um documento conciso agenda de reuniões mantenha-se atento ao horário e certifique-se de que haja um objetivo e uma conclusão para cada reunião, a fim de ajudar a reduzir a quantidade de check-ins e manter os membros da equipe focados na tarefa.

Oferecer-se para realizar uma auditoria de reunião para seu chefe pode ajudar a reduzir o desperdício de tempo e até mesmo economizar algum dinheiro para a empresa .

Bônus:_ **Cadência de reuniões para equipes remotas

3. Chefes de helicóptero

KeyStock // Shutterstock

Ter uma microgerenciador como chefe pode ser uma situação miserável e pode ser considerada uma forma de bullying. O fato de ser constantemente monitorado ou questionado faz com que os funcionários se sintam sem poder.

Chefes helicópteros diminuem o moral, levando a desempenho inadequado e perda de tempo. Estabelecer um processo de gerenciamento de projetos que defina as mesmas expectativas para toda a equipe pode manter todos no caminho certo e informados.

Os microgerentes nem sempre têm más intenções; considere fazer uma parceria com eles em um projeto para ajudar a criar confiança.

4. Mídia social

Canva

Verifique o tempo de tela das mídias sociais em seu telefone - você pode se surpreender ao saber quanto tempo está perdendo percorrendo seus feeds. Todo mundo adora um novo desafio de dança, mas o consumo excessivo pode ser significativo prejudicar a produtividade no trabalho.

A estudo de 2020 descobriu que o uso da mídia social também pode levar à depressão e à ansiedade. Considere a possibilidade de desativar suas notificações de mídia social ou fazer uma pausa excluindo alguns aplicativos do seu telefone.

Problemas de TI

Chaay_Tee // Shutterstock

Problemas técnicos podem causar uma grande perda de tempo durante o dia de trabalho. Você já esteve no meio de uma tarefa importante quando o Wi-Fi caiu? Enquanto o Departamento de TI trabalha nisso e você fica sem saber o que fazer.

Em média, os funcionários perdem quase duas semanas por ano solucionando problemas de tecnologia, de acordo com Robert Half Consulting . Com o crescimento do trabalho remoto esses problemas aumentaram, e as pessoas dependem de sua tecnologia doméstica sem acesso a um consultor de TI.

A atualização do software e a reinicialização periódica do computador podem fazer maravilhas para problemas técnicos menores.

Sobrecarga de decisões

Canva

Estar em um cargo que exige que você tome várias decisões diariamente pode levar a uma sobrecarga de decisões, o que pode causar um diminuição da produtividade e um aumento correspondente nos níveis de estresse.

A paralisia da análise é uma condição que atrasa a processo de tomada de decisão e inibe sua capacidade de concluir uma tarefa. Uma maneira de diminuir a carga é remover as distrações, consultar colegas se não tiver certeza da melhor decisão ou delegar a escolha a outro especialista da sua rede.

7. Jogos

Alexandru Nika // Shutterstock

Os adultos dos EUA passam quase uma hora e meia por dia jogando jogos para celular, de acordo com uma pesquisa de fevereiro de 2022 da Publicação futura . Em maio de 2020, 80% dos trabalhadores em tempo integral admitiram jogar jogos no trabalho, mesmo durante as reuniões. 😮

Jogar no trabalho pode ser uma enorme perda de tempo. Assim como acontece com as mídias sociais, restrinja seu tempo de jogo removendo temporariamente os aplicativos de jogos durante o horário de trabalho e definindo um limite de tempo para jogar em um determinado dia.

Teatro da produtividade

Canva

Quantas vezes você já teve que provar ao seu chefe que está sendo produtivo?

Desde a atualização do seu status no Slack ao longo do dia até o envio de mensagens inúteis ao seu chefe para mostrar que você está engajado, você pode estar fazendo teatro da produtividade e desperdiçando até uma hora por dia fazendo um show. Em vez de enviar pistas intermináveis para o seu chefe de que está trabalhando, considere a possibilidade de atualizar diariamente o seu progresso pelo Slack antes de encerrar o expediente.

9. Excesso de trabalho

Canva

Ser criativo é difícil se você estiver sobrecarregado e esgotado. Muitos pessoas em todo o mundo estão sofrendo de esgotamento o que pode afetar seriamente nosso bem-estar.

Considere estabelecer limites para si mesmo no trabalho. Se você trabalha em um escritório não crie o hábito de levar seu computador de trabalho para casa e desativar as notificações do Slack após o expediente. Faça uma pausa quando estiver se sentindo estressado ou próximo do esgotamento.

Muitas empresas estão recorrendo a aplicativos de bem-estar para ajudar a equipe a evitar o esgotamento e a diminuição da produtividade.

GERENCIAMENTO DE TEMPO: UMA HABILIDADE ESSENCIAL PARA TODAS AS FUNÇÕES Independentemente do que você faz para viver, aprender algumas habilidades básicas de habilidades de gerenciamento de tempo podem ajudá-lo a manter-se produtivo e, ao mesmo tempo, reduzir bastante seus níveis de estresse.

Desorganização

Canva

A desorganização e a produtividade raramente andam de mãos dadas. Manter seu espaço de trabalho limpo pode aumentar a produtividade e diminuir o estresse .

Passamos muito tempo em nossas mesas, então por que não torná-las um ambiente agradável? Reserve um tempo para se reorganizar, instalando algumas prateleiras flutuantes acima de sua mesa para remover as distrações visuais.

Considere a possibilidade de jogar fora itens desnecessários que você tem guardado. Seu espaço de trabalho recém-limpo pode lhe dar um novo começo para o seu dia.

Identifique seus desperdiçadores de tempo e comece a criar hábitos de trabalho melhores hoje mesmo

Você não precisa viver em um estado de caos, sempre atrasado e se sentindo sobrecarregado.

Ao identificar seus desperdiçadores de tempo comuns no escritório, tomar medidas práticas para reduzi-los e criar um plano de ação, você pode aumentar sua produtividade e recuperar o equilíbrio em sua vida.

E uma maneira de ajudá-lo a criar melhores hábitos de trabalho e manter-se no caminho certo é usar uma ferramenta multifuncional ferramenta de gerenciamento de projetos como ClickUp . Ele oferece recursos para controle de tempo o sistema de monitoramento de tempo e de produtividade, a definição e o monitoramento de metas e centenas de outros recursos personalizáveis, tudo em uma única plataforma, para eliminar distrações, aumentar sua produtividade e ajudá-lo a manter o foco no trabalho.

Use essa poderosa ferramenta para ter uma nova sensação de controle, recuperar seu valioso tempo e começar a desfrutar do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional que você vem buscando. **Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo! Escritor convidado:

zanade Mann