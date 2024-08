10 melhores softwares de gerenciamento de TI para equipes em 2024

Se a TI são as gotas de chocolate, o negócio é o restante do biscoito. 🍪

Não se pode ter um biscoito de chocolate, bem, sem as gotas de chocolate. Além disso, você precisa ter certeza de que as gotas de chocolate são de alta qualidade para assar o melhor biscoito possível.

Está vendo onde isso vai dar?

Os biscoitos de chocolate não têm nada a ver com o software de gerenciamento de TI, mas a metáfora continua valendo. Para que uma empresa funcione em níveis ideais, uma parte fundamental da receita é a integração do software de gerenciamento de TI à sua empresa processos de gerenciamento .

Mas com tantas opções, é difícil saber exatamente qual software de gerenciamento dará conta do recado (e mais um pouco) para a sua equipe. Para ajudá-lo, analisaremos as dez melhores opções de software de gerenciamento de TI para equipes em 2023.

Mas primeiro..

O que é software de gerenciamento de TI?

O software de gerenciamento de TI foi projetado para ajudar as empresas a gerenciar sua infraestrutura, aplicativos e serviços de TI. Isso inclui ferramentas de gerenciamento de projetos para monitorar tarefas, desempenho da rede, licenças de software e ativos de hardware, dados de aquisição e muito mais.

Um sistema sólido de gerenciamento de TI é essencial para os processos gerais de negócios, o que significa ter um software de gerenciamento ágil a solução de gerenciamento ágil se torna ainda mais importante. Sem rastreamento, gerenciamento de ativos ou provedores de serviços gerenciados, sua organização está perdida.

O que procurar em seu software de gerenciamento de TI

Como em qualquer outro aplicativo, é preciso dar um passo atrás e analisar o panorama geral antes de escolher o software de gerenciamento de TI. Pense no seguinte ao avaliar suas principais ferramentas de gerenciamento de TI:

Um painel de controle intuitivo e fácil de usar para o gerenciamento geral do projeto

Recursos personalizáveis para sistemas e projetos de TI mais sofisticados

Capacidade de integração com suas soluções de gerenciamento e fluxo de trabalho existentes

Recursos de segurança e proteção de dados para o gerenciamento de ativos

Amplo suporte ao cliente e recursos para aprimorar os processos de negócios

Embora o software de gerenciamento de TI possa parecer limitado a apenas desenvolvedores e equipes altamente técnicas uma ótima solução de software de gerenciamento deve funcionar para equipes multifuncionais na organização. As melhores soluções de software de gerenciamento são aquelas que funcionam bem com todas as outras, de modo que não é preciso ficar pulando de plataforma em plataforma.

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de TI

Crie sprints com duração de uma semana a um mês com a abordagem Agile no ClickUp

Equipes pequenas e grandes adoram o ClickUp para gerenciar projetos e prazos, ingressos tarefas, comunicações entre equipes e muito mais. É um software de gerenciamento de projetos altamente personalizável e gerenciamento de tarefas opção de software que inclui uma ampla gama de recursos de software de gerenciamento de TI.

As equipes de TI podem criar tarefas relacionadas à solução de problemas de bugs de software, atribuí-las aos desenvolvedores e acompanhar o progresso até que cada problema seja resolvido. Além disso, podem usar o ClickUp para gerenciar atualizações de infraestrutura de rede, atribuir tarefas a engenheiros de rede, monitorar o progresso dessas tarefas e acompanhá-las até a conclusão em um único sistema de gerenciamento de TI.

O ClickUp também oferece recursos de gerenciamento de serviços e TI, como controle de tempo, gerenciamento de recursos e status personalizados. Comunique facilmente as próximas etapas, registre projetos e adicione visibilidade a várias campanhas em andamento.

melhores recursos do #### ClickUp

Painéis personalizáveis para monitoramento rápido

Ferramentas integradas de controle de tempo

Fornece modelos de TI para que você não tenha que começar os projetos do zero

Integração perfeita com vários aplicativos e soluções de gerenciamento populares

Status personalizados para rastrear fluxos de trabalho específicos de TI

Recursos de gerenciamento de ativos para documentar tudo

Limitações do ClickUp

O ClickUp pode ser complicado para as equipes que estão começando a usar recursos altamente personalizáveis software de gerenciamento de projetos se não estiverem acostumados a curvas de aprendizado mais acentuadas.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 5/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Business Plus: US$ 19/mês por usuário

Empresarial: Entre em contato para obter preços

Avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Jira

O recurso do Jira recém-lançada visualização de rastreamento de problemas Jira é uma opção popular de software de gerenciamento de projetos para equipes de desenvolvimento e seu recurso de gerenciamento de serviços Jira traz soluções de software de gerenciamento de TI para o grupo. Ele oferece recursos como software de gerenciamento de tarefas para gerenciar fluxos de trabalho, bugs e controle de problemas e projetos de todos os tamanhos.

O Jira é uma opção de software de gerenciamento de TI porque ajuda as equipes a trabalhar melhor e mais rapidamente, mantendo todas as informações do projeto em um só lugar, como tarefas, prazos e comunicação.

Por exemplo, com o Jira, as equipes rastreiam facilmente os bugs, atribuem tarefas aos desenvolvedores e certificam-se de que as coisas estão sendo feitas com visualizações de carga de trabalho. Tudo isso faz com que o Jira seja uma ferramenta realmente útil para as equipes de TI, não importa se são grandes ou pequenas.

Melhores recursos do Jira

Fluxos de trabalho personalizáveis para atender a processos de desenvolvimento específicos

Recursos úteis de relatórios e análises

Integração com outras soluções populares de software de gerenciamento de TI, como Bitbucket e GitHub

Limitações do Jira

Pode ser complexo para usuários não técnicos ou grandes equipes não técnicas. Em alguns casos, os usuários podem apresentar atrasos ao carregar problemas do Jira e inserir atualizações.

Preços do Jira

Gratuito: Para até 10 usuários

Padrão: US$ 7,75/mês por usuário

Premium: US$ 15,25/mês por usuário

Empresarial: Entre em contato para obter preços

Avaliações do Jira

G2: 4,3/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 12.000 avaliações)

3. NinjaOne

Via NinjaOne NinjaOne é uma solução completa de gerenciamento de TI que inclui recursos como gerenciamento de patches, implementação de software e monitoramento remoto. Com o NinjaOne, as equipes gerenciam toda a infraestrutura de TI a partir de um único painel.

NinjaOne simplifica as operações de TI para empresas de todos os tamanhos, o que significa que ele foi desenvolvido de forma abrangente.

Ele ajuda as equipes a priorizar tarefas, definir prazos e acompanhar o progresso, de modo que as equipes possam resolver problemas de TI muito mais rapidamente. Além disso, os recursos de automação do NinjaOne permitem que as equipes de TI automatizem tarefas repetitivas e reduzam o erro humano, o que é ótimo quando se trabalha com recursos limitados.

Melhores recursos do NinjaOne

Fluxos de trabalho automatizados para soluções simplificadas de software de gerenciamento de TI

Monitoramento em tempo real para melhorar os tempos de resposta

Opções flexíveis de implementação para empresas com necessidades diferentes

Limitações do NinjaOne

Pode não ser tão personalizável quanto outras soluções de gerenciamento de TI. O aplicativo não possui alguns recursos avançados encontrados em soluções mais complexas.

Preços do NinjaOne

Começa em US$ 3/mês por dispositivo e aumenta de acordo com o número de dispositivos.

O NinjaOne funciona com um modelo de preços de pagamento por dispositivo. Solicite uma cotação para saber mais sobre qual seria seu custo total.

Avaliações do NinjaOne

G2: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 100 avaliações)

4. Freshservice

Via Freshservice da Freshworks Freshservice é uma ferramenta de gerenciamento de serviços de TI baseada em nuvem que visa a simplificar as operações de TI para as empresas. Com recursos como gerenciamento de incidentes software de gerenciamento de ativos, e gerenciamento de mudanças o Freshservice oferece um conjunto completo de recursos que atendem diretamente às necessidades do software de gerenciamento de TI.

Gerenciando seus Operações da central de serviços de TI é uma forma de as equipes de TI colocarem o Freshservice para trabalhar. Tudo, desde o gerenciamento de solicitações de serviço, incidentes e solicitações de mudança, pode ser feito em um único painel.

O aplicativo também oferece uma série de recursos de relatório e análise, o que é útil para as equipes de TI que precisam identificar áreas de melhoria e medir seu desempenho.

Melhores recursos do Freshservice

Interface amigável para fácil navegação e adoção

Ferramentas de gerenciamento da central de serviços de TI

Gerencia licenças de hardware e software

Relatórios e análises robustos para ajudar as equipes a otimizar seus fluxos de trabalho e gerenciar dívida tecnológica * Bastante personalizável

Limitações do Freshservice

Uma limitação do Freshservice da qual os usuários devem estar cientes é a capacidade limitada de personalização da interface do usuário, que pode não funcionar para equipes com requisitos altamente específicos.

Preços do Freshservice

Inicial: US$ 19 por usuário por mês, cobrados anualmente

Growth: US$ 49 por usuário por mês, cobrados anualmente

Pro: US$ 95 por usuário por mês, cobrados anualmente

Enterprise: $119 por usuário por mês com cobrança anual

Avaliações do Freshservice

G2: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

5. Segunda-feira.com

Via Segunda-feiraSegunda-feira.com é um software de gerenciamento de projetos baseado em nuvem que inclui recursos como rastreamento de projetos, colaboração e até mesmo modelos. Embora não tenha sido projetado especificamente para o gerenciamento de TI, o Monday é personalizável o suficiente para atender às necessidades das equipes de TI.

Por exemplo, as equipes de TI podem usar o Monday para simplificar seus processos de desenvolvimento de software, criando quadros para cada projeto, acompanhando o progresso e atribuindo tarefas aos desenvolvedores. Elas também podem integrar a monday.com a outras ferramentas, como o GitHub ou o Jira, para atualizar automaticamente o status do projeto e manter todas as informações do projeto em um só lugar. Fluxos de trabalho personalizáveis da Monday ajudam a definir etapas específicas nos processos de desenvolvimento, o que reduz os erros e permite a entrega de software de alta qualidade dentro do prazo.

Melhores recursos do Monday

Interface flexível e intuitiva para facilitar a navegação e a adoção

Fluxos de trabalho personalizáveis para atender a necessidades comerciais específicas

Atualizações em tempo real para melhorar a colaboração da equipe

Útil para planejamento de sprint

Limitações de segunda-feira

Pode não ser tão adequado para tarefas complexas de gerenciamento de TI. Opções de personalização limitadas em comparação com soluções alternativas de gerenciamento de TI.

Preços do Monday

CRM básico: US$ 10 por assento por mês

CRM Standard: US$ 14 por assento por mês

CRM Pro: US$ 24 por assento por mês

CRM empresarial: Contato com vendas

Monday reviews

G2: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

6. Atera

Via Atera Atera é uma plataforma de gerenciamento de TI tudo-em-um baseada em nuvem, projetada para fornecer monitoramento remoto, gerenciamento de patches e fluxos de trabalho automatizados para empresas de todos os tamanhos.

Por exemplo, as equipes de TI podem usar o Atera para acessar e gerenciar remotamente computadores, servidores e outros pontos de extremidade, o que lhes permite solucionar problemas rapidamente e fornecer suporte rápido. Isso ajuda a melhorar a satisfação do usuário final e a reduzir o tempo de inatividade, o que, por sua vez, aumenta a produtividade e economiza tempo para as equipes de TI.

Outro recurso importante do Atera são seus recursos de automação. As equipes de TI automatizam tarefas de rotina, como atualizações de software, backups e patches, o que as ajuda a economizar recursos . 👨‍💻

Isso também ajuda a reduzir o risco de erros, minimizar o tempo de inatividade e liberar tempo para que as equipes de TI se concentrem em tarefas mais estratégicas, como segurança cibernética ou planejamento de continuidade dos negócios . O Atera é excelente para equipes de TI sofisticadas que precisam fornecer suporte a organizações empresariais.

Melhores recursos do Atera

Interface simples e intuitiva para facilitar a adoção e a navegação

Monitoramento e gerenciamento automatizados para operações de TI simplificadas

Opções flexíveis de implementação para atender a necessidades comerciais específicas

Limitações do Atera

O Atera é mais caro e melhor para equipes que precisam de recursos sofisticados de TI para realizar o trabalho.

Preços do Atera

Professional: US$ 149 por mês por técnico, com cobrança anual

Expert: US$ 169 por mês por técnico, com cobrança anual

Master: US$ 199 por mês por técnico, com cobrança anual

Enterprise: Entre em contato com o departamento de vendas

Avaliações da Atera

G2: 4.8/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

7. SailPoint

Via SailPoint SailPoint é um software de gerenciamento de identidade que ajuda as empresas a gerenciar o acesso a seus sistemas e aplicativos essenciais. Com a SailPoint, as empresas controlam quem tem acesso a quê, monitoram a atividade do usuário e automatizam os relatórios de conformidade.

A SailPoint é melhor para gerenciar riscos cibernéticos e trabalhar com uma equipe que pode estar remota. Com a ajuda da IA, ela garante que todos os sistemas de TI permaneçam em conformidade com notificações e atualizações automatizadas. Se você quiser ter uma ideia da economia estimada depois de incorporar uma solução como a SailPoint, confira a página inicial para saber mais.

Melhores recursos da SailPoint

Interface amigável que facilita a navegação e a adoção

Relatórios de conformidade automatizados que economizam tempo e reduzem erros

Extensas integrações com outras ferramentas e softwares para maximizar a funcionalidade

Limitações do SailPoint

A SailPoint foi desenvolvida para empresas da Fortune 500 com necessidades mais complexas de gerenciamento de TI. Não é tão adequada para pequenas e médias empresas com orçamento limitado.

Preços da SailPoint

Os preços da SailPoint estão disponíveis mediante solicitação.

Avaliações da SailPoint

G2: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 10 avaliações)

8. Dispositivo42

Via Device42

Com Dispositivo42 com o Device42, as empresas obtêm visibilidade de sua infraestrutura de TI e simplificam suas operações.

O Device42 fornece às equipes de TI um inventário completo de todos os seus ativos de hardware e software, bem como das conexões e dependências de rede. Essas informações ajudam as equipes de TI a gerenciar seus ativos com mais eficiência, otimizar suas operações de TI e reduzir o tempo de inatividade.

Como solução de gerenciamento, ela é mais adequada para as equipes de TI que buscam uma solução completa para suas necessidades de TI. Os amplos recursos de relatório e análise da plataforma oferecem às equipes de TI insights sobre sua infraestrutura, permitindo que tomem decisões melhores e aprimorem seus serviços.

Melhores recursos do Device42

Poderosos recursos de rastreamento de endereços IP e gerenciamento de senhas que aumentam a eficiência

Ferramentas de descoberta de infraestrutura

Recursos de mapeamento de dependências

Gerenciamento de licenças de software

Gerenciamento de certificados SSL

Limitações do dispositivo42

Pode não ser tão adequado para tarefas mais gerais de gerenciamento de TI.

Preços do Device42

O Device42 funciona em um modelo de assinatura anual que se baseia no número de dispositivos. Solicite uma demonstração para saber mais.

Avaliações do Device42

G2: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

9. Wrike

Via Wrike As equipes de TI usam Wrike para gerenciar um projeto de desenvolvimento de software, atribuir tarefas aos desenvolvedores, acompanhar o progresso e comunicar-se com as partes interessadas. Além disso, ele oferece fluxos de trabalho personalizáveis, modelos e recursos de relatório para ajudar as equipes a obter melhores resultados.

Como ferramenta de gerenciamento de tarefas de TI, o Wrike é ideal para empresas de todos os tamanhos que buscam uma solução de gerenciamento de projetos baseada na nuvem que seja fácil de usar e ofereça uma gama de recursos maleáveis o suficiente para conduzir projetos de TI.

O Wrike é especialmente útil para equipes de TI que precisam gerenciar projetos complexos envolvendo várias partes interessadas, como desenvolvimento de software, gerenciamento de infraestrutura e segurança cibernética.

Melhores recursos do Wrike

Interface flexível e intuitiva que facilita a adoção e o uso

Fluxos de trabalho personalizáveis que atendem a necessidades comerciais específicas

Tempo realrecursos de colaboração que aumentam a produtividade da equipe

Limitações do Wrike

Pode não ser tão adequado para tarefas complexas de gerenciamento de TI.

Preços do Wrike

Grátis

Equipe: US$ 9,80 por usuário por mês

Business: US$ 24,80 por usuário por mês

Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas

Pinnacle: Contato de vendas

Avaliações do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.000 avaliações)

10. xMatters

Via xMatters xMatters é um software de gerenciamento de incidentes que ajuda as empresas a resolver rapidamente os incidentes de TI com ferramentas úteis de comunicação e colaboração em tempo real. Com o xMatters, as equipes de TI podem responder e resolver incidentes rapidamente, aumentando a satisfação do cliente.

Com o xMatters, se um sistema crítico ficar inoperante, ele notifica automaticamente a equipe de TI relevante, encaminha o problema, se necessário, e fornece atualizações em tempo real sobre o status do incidente. Isso ajuda a garantir que as equipes de TI possam responder rapidamente aos incidentes.

o xMatters é mais adequado para empresas que precisam gerenciar sistemas e serviços de missão crítica, como as dos setores financeiro, de saúde ou de telecomunicações. Os robustos recursos de comunicação da plataforma, incluindo notificações por voz, texto e push móvel, ajudam as equipes de TI a permanecerem conectadas e a responderem a incidentes rapidamente, independentemente de sua localização.

Melhores recursos do xMatters

Recursos de comunicação e colaboração em tempo real que melhoram os tempos de resposta a incidentes

Personalizávelfluxos de trabalho de gerenciamento de incidentes que atendem a necessidades comerciais específicas

Integrações úteis com outras ferramentas de gerenciamento de TI

Limitações dos melhores recursos do xMatters

o xMatters se concentra principalmente no gerenciamento de incidentes e na comunicação, e pode não oferecer a mesma variedade de recursos que outras plataformas de gerenciamento de TI.

Preços do xMatters

Grátis

Starter: US$ 9 por usuário por mês

Baseado: US$ 39 por usuário por mês

Avançado: Entre em contato com a equipe de vendas

xMatters opiniões

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Obtenha mais do seu software de gerenciamento de TI

As empresas que fornecem software, hardware ou serviços devem limitar os efeitos das interrupções de serviço na experiência do usuário para evitar a perda de clientes. É por isso que você precisa da melhor opção de software de gerenciamento de TI que seja flexível às suas necessidades.

Se quiser personalização, experimente o ClickUp. Com mais de 15 visualizações, centenas de integrações e mais de mil modelos disponíveis, há uma solução para sua equipe.