Os 10 melhores aplicativos de rastreamento de hábitos em 2024 (recursos, preços)

Lembre-se de que, no início do ano, perguntaram a você:

" Qual é a sua resolução de ano novo? ?"

Sim, aquela temida pergunta anual comumente feita por nossos amigos entusiastas.

E, é claro, demos respostas igualmente entusiasmadas, como deixar para trás hábitos prejudiciais à saúde e criar hábitos positivos!

Mas todos nós sabemos como isso acontece:

Mantemos essa rotina diária por alguns dias, semanas ou meses, e depois voltamos aos velhos hábitos.

Felizmente, há muitos aplicativos de rastreamento de hábitos por aí para ajudá-lo a permanecer na trilha!

Neste artigo, daremos uma olhada no que é um aplicativo de monitoramento de hábitos e destacaremos as dez melhores ferramentas que você pode usar, juntamente com seus principais recursos, vantagens, limitações, preços e avaliações de clientes para ajudá-lo a encontrar o melhor aplicativo de monitoramento de hábitos!

Vamos lá!

O que é um aplicativo de rastreamento de hábitos?

Os aplicativos de rastreamento de hábitos são projetados para nos ajudar a definir metas, acompanhar o progresso dos hábitos e nos livrar dos negativos.

Aqui estão alguns dos recursos encontrados nos aplicativos de rastreamento de hábitos e metas:

Recursos de listas de verificação diárias

Lembretes e notificações

Tarefas recorrentes

Controle de progresso

Relatórios e estatísticas

Dessa forma, você pode manter o foco e se manter no caminho certo!

Os 10 melhores aplicativos de monitoramento de hábitos em 2024

Aqui estão dez aplicativos de monitoramento de hábitos que o ajudarão a se manter no caminho certo:

O ClickUp é um dos mais bem avaliados aplicativos de produtividade e controle de hábitos, usados por equipes superprodutivas em pequenas e grandes empresas.

Desde permitir que você tempestade de ideias como você vai quebrar um mau hábito com Mapas mentais , para ajudá-lo a priorizar os hábitos na ordem correta com Prioridades de tarefas o ClickUp é o melhor aplicativo de rastreamento de hábitos que existe.

Veja como o ClickUp pode ajudar na criação e na quebra de hábitos: Metas do ClickUp são objetivos de alto nível que devem ser divididos em metas menores Metas Depois de atingir cada Target, você estará um passo mais perto de atingir suas metas de desenvolvimento de hábitos.

Crie objetivos de alto nível com metas no ClickUp e, em seguida, divida-os em metas menores para acompanhar seu progresso

Mas espere, como você define uma Meta no ClickUp?

Basta ir para "Goals" (Metas) no ClickUp e criar uma nova Meta clicando no botão "+nova meta".

Veja o que mais você pode definir:

O nome de sua Meta

A data de vencimento

Quem é responsável por ela e muito mais

Para adicionar algumas Metas, basta clicar no botão "adicionar meta".

Aqui estão os diferentes tipos de Target:

Número: manter o controle de quanto peso você perdeu devido à sua nova rotina de exercícios

manter o controle de quanto peso você perdeu devido à sua nova rotina de exercícios Verdadeiro/Falso: verificar se você completou ou não seu novo hábito diário

verificar se você completou ou não seu novo hábito diário Moeda: quer deixar de ser um viciado em compras? Esse tipo de meta o ajuda a ficar de olho no destino do seu dinheiro

quer deixar de ser um viciado em compras? Esse tipo de meta o ajuda a ficar de olho no destino do seu dinheiro Tarefas: precisa concluir um grupo de tarefas? Esse tipo de meta rastreia a conclusão dessas tarefas para você

E enquanto você cria alguns hábitos, o ClickUp calcula automaticamente o quanto você está próximo de atingir suas metas.

As metas no ClickUp calculam automaticamente sua porcentagem até a meta para monitorar seu progresso

_Quer tornar um hábito ser mais limpo e organizado?

O ClickUp está lhe dando apoio.

Com Pastas de metas , você pode armazenar suas Objetivos em pastas bem organizadas

Às vezes, é mais fácil quebrar maus hábitos (ou aprender novos) se você estiver fazendo isso ao lado de outras pessoas com os mesmos objetivos. Scorecards semanais são a solução perfeita para ajudá-lo a formar hábitos positivos e a eliminar os maus hábitos em equipe. Com os Weekly Scorecards, todos os membros da equipe podem ver o que cada um está fazendo durante a semana.

Dessa forma, os membros da equipe permanecem responsáveis e motivados!

Crie Scorecards semanais no ClickUp para que a equipe veja as principais metas de seus colegas

O ClickUp também é fantástico para ajudá-lo a formar hábitos saudáveis.

Com Lembretes se você não se esquecer de que precisa manter esse novo hábito!

Além disso, Tarefas recorrentes automatizam o reagendamento de tarefas diárias, semanais, mensais e anuais para você.

Defina lembretes no ClickUp para manter os novos hábitos positivos

Outros recursos importantes do ClickUp

Prós do ClickUp

Limitações do ClickUp

Nem todas as exibições do ClickUp estão disponíveis no aplicativo móvel... ainda!

Dê uma olhada em Roteiro do ClickUp para ver como estamos corrigindo essas pequenas desvantagens.

E não perca todas as novidades recursos que esse aplicativo gratuito de monitoramento de hábitos tem reservado para você!

Preços do ClickUp

O ClickUp oferece numerosas preços planos, incluindo:

Free Forever Plan (melhor para uso pessoal)

(melhor para uso pessoal) Plano ilimitado (melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês)

(melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês) Business Plan (melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês)

(melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês) Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações de clientes do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Bônus: aplicativos legais para sua equipe!

2. Hábitos

O Habitica é um aplicativo de rastreamento de hábitos baseado em jogos. Se você está procurando uma maneira divertida e fácil de formar alguns hábitos excelentes, o Habitica é uma opção fantástica.

No entanto, lembre-se de que, às vezes, os aplicativos baseados em jogos de vídeo podem levar a uma situação em que só se joga e não se trabalha! 🎮

Estamos falando sério; alguns jogadores ficam tão obcecados com o aspecto do jogo que acabam usando trapaças para vencer.

principais recursos do #### Habitica

Punições e recompensas no jogo para motivação

Acompanhe e gerencie um hábito, uma meta diária ou uma lista de tarefas

Listas de tarefas totalmente personalizáveis

Cada vez que você verifica uma tarefa, você aumenta o nível do seu Avatar

Prós do Habitica

Disponível no iOS, Android e na Web

O aplicativo permite que você gamifique seu progresso, o que torna a criação de hábitos um processo divertido

Acesso a um bate-papo em grupo e a um quadro de tarefas em grupo no plano de grupo

Limitações do Habitica

Não há plano gratuito

Como há punições no jogo, isso pode fazer com que os usuários tenham medo de falhar, e os usuários podem voltar a trapacear

A configuração inicial pode ser difícil

Preços do Habitica

A assinatura geral da Habitca custa US$ 5/mês e pode ser adquirida em blocos de um, três, seis ou doze meses. Mas eles também têm um plano de grupo (US$ 9/mês e US$ 3/membro) com recursos como listas de tarefas baseadas em equipe e controle de gerenciamento de grupo.

Avaliações de clientes do Habitica

App Store : 4,1/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,1/5 (mais de 1.000 avaliações) Google Play 4.2/5 (mais de 19.000 avaliações)

3. Streaks

Streaks é um rastreador de hábitos simples que o ajuda a criar bons hábitos. O aplicativo o mantém motivado ao estender sua série de hábitos sempre que você concluir uma tarefa.

Uma das desvantagens desse aplicativo de rastreamento de hábitos é que ele tem uma curva de aprendizado bastante acentuada.

Acho que você terá de gastar todo o seu tempo conhecendo o aplicativo em vez de acabar com seus maus hábitos!

principais recursos do #### Streaks

Definir dias específicos para cada tarefa

Exibir estatísticas de tarefas e acompanhar seu progresso todos os dias

Widget de ícone do aplicativo que mostra seu progresso atual

Integre o aplicativo Streaks com o aplicativo iOS Health para criar hábitos saudáveis

Prós do Streaks

Disponível para iPhone, Apple Watch, iPad e Mac

A interface é totalmente personalizável

Crie tarefas negativas para eliminar maus hábitos

Limitações do Streaks

Você está limitado a 12 tarefas por dia

Não há versão para Android disponível

Não há status de tarefas ou ícones personalizados

preços do #### Streaks

Esse aplicativo rastreador de hábitos custa US$ 4,99/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Streaks

App Store : 4,8/5 (mais de 16.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 16.000 avaliações) Google Play: N/A

4. Strides

o Strides é um aplicativo simples de rastreamento de hábitos que oferece quatro visualizações diferentes de rastreamento de hábitos para que você possa fazer strides da maneira que desejar.

Porém, com um plano gratuito limitado a três hábitos, não temos certeza do tamanho do stride que você pode fazer.

principais recursos do #### Strides

Quatro visualizações de rastreamento de hábitos, incluindo uma visualização de calendário, gráfico de linhas, gráfico de barras e muito mais

Use um modelo de rastreador para definir umMeta SMART* Obtenha insights mais profundos com relatórios de progresso

Tags para ajudá-lo a categorizar vários hábitos

Prós do Strides

Disponível para iPhone, iPad e Apple Watch

Poderosos lembretes diários, semanais e de um dia da semana

Dá motivação ao parabenizá-lo quando você atinge suas metas

Limitações do Strides

O aplicativo é adequado apenas para indivíduos, não para equipes

Não há aplicativo para Android disponível

Limitado a recursos básicos de controle de tarefas

Preços do Strides

Este aplicativo de rastreamento de hábitos tem um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 4,99/usuário por mês.

Avaliações dos clientes do Strides

App Store : 4,8/5 (mais de 11.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 11.000 avaliações) Google Play: N/A

5. Habitar

O Habitify é um aplicativo de rastreamento de hábitos diários que o ajuda a criar bons hábitos que realmente se mantêm.

Uma das desvantagens desse rastreador de hábitos on-line é que seu plano gratuito é muito limitado; por exemplo, você não tem hábitos ilimitados!

Principais recursos do Habitify

Documente seu progresso com a ferramenta integradaanotações recurso

Vários lembretes para mantê-lo no caminho certo

Relatórios semanais e mensais detalhados tornam esse aplicativo um rastreador de hábitos semanal e mensal

Defina metas de tempo para todos os seus hábitos

Prós do Habitify

Compatível com Android, iOS, Apple Watch e Mac

Mantenha suas metas de criação de hábitos seguras com reconhecimento facial e bloqueio de impressão digital

Escolha entre um modo claro ou escuro

Limitações do Habitify

O aplicativo pode apresentar erros ao definir lembretes e usar o calendário

Limitado a três hábitos no plano gratuito

Não é possível selecionar datas personalizadas para relatórios de progresso

Preços da Habitify

Esse aplicativo de rastreamento de hábitos tem um plano gratuito, e os planos pagos começam em US$ 4,99/mês.

Avaliações de clientes da Habitify

Aplicativo Store: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

4,4/5 (mais de 200 avaliações) Google Play: 4,1/5 (mais de 1.600 avaliações)

6. Coach.me

O Coach.me é mais um aplicativo de rastreamento de hábitos baseado na comunidade. Você pode se inscrever para receber treinamento pessoal ou se tornar um treinador de vida!

Como esse aplicativo rastreador de metas como o aplicativo goal tracker é baseado na comunidade, você não pode criar seus próprios hábitos. Você terá que se juntar a uma comunidade que está trabalhando para atingir as mesmas metas que você definiu para si mesmo.

Principais recursos do Coach.me

Acompanhe o progresso semanal e mensal

Obter aconselhamento e ajuda pessoal de coaches de vida profissionais

Escolha quando e quantas vezes por semana você deseja concluir um hábito específico

Escolha receber um lembrete por e-mail ou pelo dispositivo

Prós do Coach.me

Disponível para iPhone, Android e Web

Crie e aprimore seu próprio negócio de coaching por meio do diretório e do programa de indicações

Elimine maus hábitos com uma comunidade e mantenha suas metas de desenvolvimento de hábitos em sigilo quando quiser

Limitações do Coach.me

Esse aplicativo de rastreamento de hábitos pode apresentar bugs e os check-ins são excluídos

O recurso de treinador pessoal é caro

Limitado a apenas uma visualização (visualização de hoje)

Você precisa confiar nos hábitos do grupo e não pode definir seus próprios hábitos

Preços do Coach.me

O Coach.me é um aplicativo gratuito, mas custará US$ 25/semana ou mais se você quiser um coach pessoal.

Avaliações dos clientes do Coach.me

App Store : 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

4,3/5 (mais de 200 avaliações) Google Play: 3,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

7. Modo de vida

O Way of Life é um aplicativo de rastreamento de hábitos que ajuda seus usuários a criar uma versão mais saudável de si mesmos.

Vamos ver se esse aplicativo ajudará você a criar hábitos saudáveis:

Principais recursos do Way of Life

Um sistema exclusivo de código de cores para manter o controle de seus hábitos

Lembretes consistentes para ajudá-lo a criar bons hábitos e eliminar os ruins

Registre seus pensamentos com o recurso de diário incorporado

Escolha entre uma variedade de temas coloridos que se adaptam ao seu humor

prós do #### Way of Life

Disponível no iPhone e no Android

Gráficos que mostram suas tendências ao longo de semanas, meses ou até anos

Mantenha seus hábitos privados com um PIN, Face ID ou Touch ID

Limitações do estilo de vida

Recursos limitados de controle de progresso. Você só pode dizer sim ou não para o seu progresso

Não é possível rastrear um número ilimitado de hábitos ou fazer backup em qualquer provedor de armazenamento em nuvem no plano gratuito

Não é possível definir tarefas recorrentes

Preços do Way of Life

Esse aplicativo rastreador de hábitos tem uma versão gratuita, e a versão premium custa a partir de US$ 4,99/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Way of Life

App Store: 4,8/5 (mais de 3.000 avaliações)

4,8/5 (mais de 3.000 avaliações) Google Play: 3,5/5 (mais de 500 avaliações)

8. Produtivo

O Productive é um aplicativo rastreador de hábitos que o ajuda a acompanhar seus hábitos e atividades diárias. Ele também oferece recursos de acompanhamento do progresso, como gráficos para ver o seu desempenho em uma determinada tarefa ao longo de semanas ou meses.

Principais recursos do Productive

Controle de hábitos com várias opções de definição de metas

Recursos de controle de progresso, como gráficos e relatórios

Capacidade de definir tarefas recorrentes

Productive Pros

Fácil de usar e com design intuitivo

Disponível para iOS, Android e desktop

Contras do Productive

Sem opções de backup de armazenamento em nuvem

Recursos limitados de controle de progresso

Preços do Productive

O uso do Productive é gratuito, com um plano premium opcional disponível por US$ 6,99/mês por usuário.

Avaliações de clientes do Productive

App Store: 4,6/5 (mais de 85.000 avaliações)

9. Semana passada

Via Durante a semana O Weekdone é um dos aplicativos de rastreamento de hábitos e metas mais populares para o trabalho. O Weekdone tem reuniões individuais e check-ins semanais para aumentar o moral dos funcionários.

Principais recursos do Weekdone

Recursos claros e transparentes de definição de metas para rastreamentometas de curto e longo prazo* Relatórios de status automatizados

Relatórios e painéis personalizáveis

Profissionais do Weekdone

Recursos integrados de responsabilidade

Fornece uma visão geral das metas para manter o controle dos hábitos

Desvantagens do Weekdone

Suporta apenas até três pessoas no plano gratuito

Curva de aprendizado para novos usuários

Não há relatórios mensais de progresso (somente relatórios semanais)

Preços do Weekdone

Esse aplicativo de acompanhamento de metas tem um plano gratuito, e seu plano pago começa em US$ 90 para 4 a 10 usuários, quando cobrado anualmente.

10. GoalsOnTrack

Via Gols no caminho O GoalsOnTrack é um aplicativo de rastreamento de hábitos e ferramenta de produtividade que o ajuda a manter-se motivado e no caminho certo para atingir suas metas.

Principais recursos do GoalsOnTrack

Painel visual de metas para visualizar todas as suas metas, tarefas diárias e hábitos que deseja manter

Recurso de metas SMART para formar e avaliar suas metas e garantir que sejam SMART

Subobjetivos, tarefas e resultados

Prós do GoalsOnTrack

Suporta estruturas de metas em vários níveis

Recursos compatíveis com dispositivos móveis

Recursos de controle de tempo

Desvantagens do GoalsOnTrack

Não há plano gratuito

Não pode ser usado off-line

Recursos de visualização limitados para acompanhar suas metas

Preços do GoalsOnTrack

Esse rastreador de hábitos custa US$ 68/usuário por ano.

Let's Make it a Habit! ✔

Um aplicativo de rastreamento de hábitos é incrivelmente útil porque lhe dá uma representação visual do seu progresso. Além disso, os aplicativos de formação de hábitos têm recursos como lembretes incorporados, tarefas recorrentes, relatórios detalhados e muito mais para mantê-lo concentrado.

Portanto, da próxima vez que um amigo entusiasmado lhe perguntar qual será sua resolução de Ano Novo, diga simplesmente que é adquirir um aplicativo rastreador de hábitos!

Entretanto, sua resolução de Ano Novo não pode ser obter qualquer aplicativo de hábitos.

Você precisa de um aplicativo rastreador de hábitos produtivo, como o ClickUp, que o ajudará a realizar o trabalho.

Com recursos como Datas de início , Datas de vencimento e Tarefas recorrentes o ClickUp pode ajudá-lo a monitorar seus hábitos, tarefas e projetos de uma só vez.

Crie o hábito de usar o ClickUp gratuitamente todos os dias!