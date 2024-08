12 melhores aplicativos de bloqueio de tempo para 2024 (preços, principais recursos, classificações)

Na era digital, o gerenciamento do tempo é fundamental.

Seja você um profissional ocupado, um estudante multitarefa ou um freelancer diligente, gerenciar seu tempo com eficiência pode significar a diferença entre apenas sobreviver e realmente se destacar. Um método que vem ganhando popularidade é o bloqueio de tempo.

Essa técnica envolve a divisão de seu dia em blocos de tempo, cada um dedicado a uma tarefa ou atividade específica. É uma maneira simples, porém poderosa, de organizar seu dia, minimizar as distrações e aumentar a produtividade.

Mas como você implementa o bloqueio de tempo?

Neste artigo, exploraremos os 12 melhores aplicativos de bloqueio de tempo que podem ajudá-lo a assumir o controle do seu tempo e da sua produtividade em 2024!

O que é bloqueio de tempo e por que usá-lo?

O bloqueio de tempo envolve a divisão de todo o seu dia em blocos de tempo. A ideia é realizar uma tarefa específica durante um determinado bloco de tempo e concluí-la dentro desse período.

Entretanto, ao definir os blocos de tempo, você também deve considerar a complexidade das tarefas em questão. Isso ajuda a manter seus blocos de tempo realistas, e você pode se concentrar em uma tarefa de cada vez.

Você pode usar o método de bloqueio para gerenciar qualquer trabalho superficial que não exija muita atenção, mas que ainda seja importante, como responder a e-mails.

Vale a pena experimentar os aplicativos de bloqueio de tempo, mas quais se qualificam como os melhores aplicativos de bloqueio de tempo?

Vamos descobrir.

O que faz um ótimo aplicativo de bloqueio de tempo?

Um excelente aplicativo de calendário de bloqueio de tempo:

Mostra seu calendário e suas tarefas em um só lugar

Tem uma opção de arrastar e soltar para mover suas tarefas para o calendário e bloquear o tempo

Tem uma interface simples que permite criar listas de tarefas rapidamente

Oferece suporte aagrupamento de tarefas para agrupar tarefas semelhantes

Permite a criação de temas diários para que você se concentre apenas em uma tarefa por dia

Evitamultitarefa e a troca de contexto para melhor foco

Integra-se com seuaplicativo de calendário atual e ferramentas de gerenciamento de projetos Agora que você sabe em quais recursos deve se concentrar, vamos explorar os melhores aplicativos de bloqueio de tempo e o que eles oferecem.

12 melhores aplicativos de bloqueio de tempo para 2024

1. ClickUp

Organize e adicione notas para iniciar uma tarefa com o ClickUp Project Time Tracking ClickUp é um dos mais bem avaliados gerenciamento de tarefas e aplicativos de produtividade usados por equipes produtivas em todo o mundo.

O ClickUp vai além do típico aplicativo de bloqueio de tempo. É o aplicativo de agendamento definitivo que permite arrastar e soltar tarefas para bloquear o tempo em um calendário. Você também pode criar blocos de tempo usando estimativas de tempo, controle de tempo, etc.

Vamos ver o que você pode fazer com essa ferramenta de gerenciamento de projetos.

Com Rastreamento de tempo nativo do ClickUp você pode monitorar facilmente seu tempo em tarefas e se concentrar no trabalho profundo.

Além disso, esse planejador de bloqueio de tempo tem um Global Timer para iniciar ou parar o tempo de qualquer dispositivo e alternar entre diferentes tarefas.

E se você esquecer de apertar o botão Iniciar, não se preocupe. Com o ClickUp, você também pode registrar o tempo manualmente.

Você pode até mesmo classificar o trabalho por tempo gasto, adicionar notas às entradas de tempo e aplicar rótulos para categorizar o tempo gasto em diferentes tarefas.

Com o ClickUp, você pode utilizar O modelo de bloqueio de tempo do ClickUp para agendar tarefas e realizar tarefas.

Controle facilmente o seu tempo e a sua agenda com o Schedule Blocking Template da ClickUp

Conheça Widgets de controle de tempo do ClickUp **Você pode usá-los para criar seu próprio painel de bloqueio de tempo. Esses widgets incluem tempo estimado, tempo rastreado, relatório de tempo e planilhas de tempo.

Esses widgets incluem:

A. Tempo estimado Defina estimativas de tempo para tarefas para que os membros da equipe possam bloquear as horas necessárias em seus calendários.

B. Tempo monitorado

Verifique se o tempo de login atende às estimativas de tempo. Isso ajuda a criar blocos de tempo mais realistas para tarefas futuras.

C. Relatório de tempo

Veja o tempo estimado e o tempo monitorado para comparar rapidamente se a sua equipe pode trabalhar dentro dos blocos de tempo definidos.

D. Folha de horas

Veja o tempo registrado para qualquer semana, mês ou defina um intervalo personalizado. Você também pode visualizar o tempo total gasto em um intervalo de tempo selecionado.

Verifique estes_ Modelos de planilha de horas_ !

Preços do ClickUp *Plano Forever gratuito (melhor para uso pessoal)

Plano Ilimitado (melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês)

(melhor para equipes pequenas (US$ 7/membro por mês) Plano Empresarial (melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês)

(melhor para equipes de médio porte (US$ 12/membro por mês) O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações de clientes do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 3.300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 3.300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.275 avaliações)

2. Relógio

via Relógio O Clockify é um bom aplicativo de calendário para o trabalho profundo. Você pode registrar tarefas, reuniões, eventos, etc., e usar um rastreador de tempo para rastrear tarefas e sua duração.

No entanto, é difícil editar o tempo da tarefa se você esquecer de iniciar ou parar o cronômetro.

principais recursos do #### Clockify

Calendário para controlar o tempo visualmente e registrar atividades

Rastreador de tempo que funciona como cronômetro

Folha de ponto para registrar as atividades semanais

Geração de faturas com base no tempo registrado e nas taxas horárias

Preços do Clockify

Você pode fazer o download da extensão do navegador ou do aplicativo (Android, iOS) gratuitamente.

Avaliações de clientes do Clockify

G2 : 4.4/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.570 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao clockify_ !

3. Pilha de horas

via HoraPilha Com o aplicativo de controle de tempo HourStack, você pode bloquear o tempo de um dia ou de uma semana. Você pode até mesmo transferir tarefas para trabalhar nelas mais tarde.

No entanto, o aplicativo não tem um recurso de painel para monitorar o tempo da sua equipe. Você precisará exportar dados para criar seus gráficos.

Principais recursos do HourStack

Rastreador de tempo que começa diretamente do seu calendário

Visualizações de calendário individuais e de equipe

Gráficos e visualizações de tempo para obter insights

Vários espaços de trabalho para manter o tempo do cliente ou da equipe separado

Preços do HourStack

A partir de US$ 12/usuário por mês.

Avaliações de clientes do HourStack

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.8/5 (mais de 10 avaliações)

4. Sunsama

via SolsamaO Sunsama é um aplicativo de planejamento diário e gerenciamento de tempo que facilita o bloqueio de tempo. No aplicativo, você pode arrastar e soltar tarefas de seus aplicativos favoritos e até mesmo usar o aplicativo como um impulsionador de foco.

O Sunsama apresenta um integração bidirecional com o ClickUp para que você possa navegar e fazer alterações em todas as suas tarefas do ClickUp diretamente na Sunsama e vice-versa!

principais recursos do #### Sunsama

Transferência de tarefas inacabadas para o dia seguinte

Bloquear o tempo para tarefas em outros aplicativos de produtividade, como ClickUp, Trello ou Asana

Acompanhar o progresso diário da equipe

Sincronização com seu calendário do Google ou do Outlook

Preços da Sunsama

A partir de US$ 16 por mês.

Avaliações de clientes da Sunsama

G2 : 4.8/5 (mais de 5 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 5 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 10 avaliações)

5. TimeCamp

via TimeCamp O TimeCamp é um aplicativo gratuito de bloqueio de tempo que você pode usar para monitorar a produtividade e criar estimativas de tempo.

No entanto, é difícil ajustar o tempo monitorado manualmente se você esquecer de parar o cronômetro. 🙊 ⏲

principais recursos do #### TimeCamp

Rastreamento da produtividade para obter insights sobre o tempo gasto

Quadro de horários para adicionar, ajustar e excluir registros de tempo

Rastreador de tempo totalmente automatizado, incluindo umcalculadora de horas extras* Relatórios de tempo personalizados

Preços do TimeCamp

O TimeCamp tem um plano gratuito. O plano pago começa em US$ 7/usuário por mês.

Avaliações de clientes do TimeCamp

G2 : 4.7/5 (mais de 170 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 530 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas ao TimeCamp_ !

6. Pista de planejamento

via Planejar Já usado Trello para gerenciamento de tarefas ?

Em seguida, você pode visualizar seus cartões do Trello no Planyway calendário.

Você pode bloquear os espaços de tarefas do Trello e controlar o tempo a partir desse calendário.

No entanto, esse aplicativo não funciona off-line.

Principais recursos do Planyway

Definir estimativas de tempo para tarefas

Comparar o tempo estimado com o tempo real gasto

Timesheet para registrar o tempo gasto em tarefas do Trello

Conectar eventos do Google e do Outlook

Preços da Planyway

Tem um plano gratuito. Os planos pagos começam em US$ 3,50/usuário por mês.

Avaliações de clientes da Planyway

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4,5/5 (mais de 290 avaliações)

7. TempoBloco

via TimeBloc O TimeBloc é um aplicativo de produtividade simples com recursos básicos de bloqueio de tempo e agendamento.

Ele está disponível para dispositivos Android e iOS.

No entanto, esse software de bloqueio de tempo trava com muita frequência.

principais recursos do #### TimeBloc

Linha do tempo para bloquear um dia em vários eventos

Sincronização automática de eventos do calendário

A rotina, uma vez criada, é integrada à linha do tempo

Estatísticas visuais para acompanhar o progresso

Preços do TimeBloc

O aplicativo tem uma versão gratuita. Sua versão premium custa a partir de US$ 19,99.

Avaliações de clientes do TimeBloc

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. Calendário do Google

via Calendário do Google Você pode usar **Calendário do Google para agendar blocos de tempo diretamente em seu calendário.

Você pode até mesmo criar um calendário de bloqueio de tempo compartilhado com seus colegas de equipe.

No entanto, é difícil integrar diferentes endereços de e-mail nesse aplicativo.

Principais recursos do Google Calendar

Várias visualizações, como dia, semana e mês

Os eventos do Gmail são adicionados automaticamente

Obtenha sugestões de entradas de calendário, como títulos de eventos, pessoas e lugares

Visualização da agenda com imagens e mapas

Preços do Google Calendar

É um aplicativo de calendário gratuito (Android, iOS). Também está disponível como parte do Google Workspace, custando US$ 5/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Google Agenda

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4,7/5 (mais de 1.150 avaliações)

9. TickTick

via TickTick o TickTick é outro aplicativo de produtividade com recursos de agendamento e gerenciamento de tarefas.

Você pode usá-lo para anotar ideias ou tarefas inesperadas e bloquear o tempo para as prioridades.

No entanto, às vezes o TickTick pode não sincronizar suas tarefas e dados importantes.

Compare TickTick Vs Todoist_ !

Principais recursos do TickTick

Várias exibições de calendário para tarefas diárias e mensais

Análise inteligente de datas para adicionar tarefas como lembretes

Opção para definir durações para tarefas que consomem muito tempo

Temporizador Pomodoro para trabalhar em intervalos

Preços do TickTick

É um aplicativo gratuito de gerenciamento de tarefas. A versão premium custa US$ 2,79/mês.

Avaliações de clientes do TickTick

G2 : 4.6/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

Experimente estes_ Alternativas de tique-taque_ !

10. Fantástico

via Fantástico O Fantastical é um aplicativo de lista de tarefas para iOS com recursos de bloqueio de tempo.

Você pode usá-lo com o Apple Calendar em seu iPad ou iPhone para agendar tarefas e outros eventos importantes. Você também pode criar lembretes para seus eventos com tempo bloqueado.

O que não é tão fantástico nesse aplicativo de calendário? A versão gratuita oferece recursos limitados.

principais recursos do #### Fantastical

Várias exibições para dia, semana, mês ou ano

Conjuntos de calendários para agrupar vários calendários e listas de tarefas

Modelos de bloqueio de tempo para agendar eventos frequentes

Você pode verificar a disponibilidade dos contatos e bloquear o tempo que funciona para todos

Preços fantásticos

É um aplicativo de lista gratuito.

Avaliações de clientes do Fantastical

G2 : 4.6/5 (mais de 5 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 5 avaliações) Capterra: 4,8/5 (10+ avaliações)

11. No sentido horário

via No sentido horário o Clockwise é um aplicativo de calendário gratuito que funciona como um Extensão do Chrome .

Você pode usá-la para agendar reuniões, gerenciar o trabalho em diferentes fusos horários e resolver conflitos de horário.

No entanto, às vezes, esse aplicativo de bloqueio de horário tende a duplicar os eventos do calendário.

principais recursos do #### Clockwise

Liberar blocos de tempo ininterrupto com o piloto automático

Mova reuniões flexíveis para o horário menos perturbador

Crie automaticamente um tempo de foco para cada semana

Avalie o progresso com análises de tempo e e-mails de revisão

Preços no sentido horário

O Clockwise oferece um plano gratuito. Os planos pagos começam em US$ 5/usuário por mês.

Avaliações de clientes do Clockwise

G2 : 4.8/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.8/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

12. Plano

via Plano O Plan é um bom aplicativo para gerenciamento de tarefas que também funciona como um lista de tarefas .

Você pode até mesmo sincronizá-la com os calendários do Google e do Outlook.

Mas se você já usa um gerenciador de tarefas, terá que transferir cada tarefa manualmente.

Agora imagine ter mais de 100 tarefas para transferir para essa lista de tarefas. 🥴

Quem mais tem um plano melhor?

principais recursos do #### Plan

Calendário para adicionar agendas e bloquear o tempo

Visualização de linha do tempo com recurso de arrastar e soltar

Feed de equipe para organizar conversas de trabalho

Integração com JIRA, Zendesk, Salesforce e Github

Preços do plano

Há um plano gratuito, e o plano pago começa em US$ 5/usuário por mês.

avaliações dos clientes do #### Plan

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Bloqueio de tempo: A melhor técnica de gerenciamento de tempo

Todos os aplicativos de bloqueio listados aqui podem ajudá-lo a gerenciar sua agenda diária.

Alguns são excelentes no controle do tempo. Outros aplicativos de bloqueio podem integrar vários calendários em um único aplicativo.

O ClickUp pode fazer tudo isso!

Se você estiver procurando um aplicativo de calendário, um gerenciador de tarefas completo ou um excelente aplicativo de bloqueio de tempo com um plano gratuito, o ClickUp é tudo o que você precisa.

Esse melhor aplicativo de bloqueio de tempo oferece Rastreamento de tempo nativo para rastrear cada minuto que você gasta no trabalho, uma visualização de calendário para ajustar sua agenda e datas de início e de vencimento para criar prazos claros.

O que o está impedindo? Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo!