10 melhores aplicativos de lista de tarefas para Mac em 2024

Você está em busca do produto perfeito? gerenciamento de tarefas um aplicativo para mantê-lo no topo de sua produtividade? Bem, não precisa mais procurar. Compilamos uma lista dos 10 melhores aplicativos de lista de tarefas para Mac que certamente aumentarão seu ritmo de trabalho e o ajudarão a atingir suas metas.

Confira nossas principais opções e comece a riscar suas tarefas como um profissional - nada mais de prazos perdidos ou incontáveis notas adesivas, apenas pura felicidade em termos de produtividade. Vamos nos aprofundar nos principais aplicativos de lista de tarefas para Mac!

O que você deve procurar ao escolher o melhor aplicativo de lista de tarefas para Mac?

Ao selecionar o aplicativo de lista de tarefas perfeito para usar em seu MacBook, há vários aspectos vitais a serem considerados. Antes de tomar uma decisão final, observe os seguintes recursos e funcionalidades principais:

Recursos de colaboração: Para o trabalho, explore aplicativos de lista de tarefas que permitam o compartilhamento de tarefas, comentários e delegação de tarefas e acompanhe o progresso dos membros da equipe. Até mesmo para tarefas pessoais, aplicativos com recursos colaborativos como esses, permitirão que você compartilhe anotações e tarefas com familiares e amigos.

Compatibilidade com vários dispositivos : Se você trabalha em vários dispositivos, recomendamos que escolha uma plataforma de lista de tarefas que seja compatível com todos os seus dispositivos Apple - iPad, Apple Watch, iPhone e outros - e não apenas com o Mac. Essa escolha garantirá que você acesse suas tarefas ou anotações onde for mais confortável para você, a qualquer momento, para criar tarefas em um aplicativo de lista de tarefas.

Recursos de personalização: Ao determinar qual solução de lista de tarefas usar em seu Mac, as opções flexíveis de personalização não são negociáveis, desde etiquetas até rótulos, prazos, lembretes e notificações. Esses recursos o ajudarão a personalizar o aplicativo de acordo com suas necessidades específicas e a tirar o máximo proveito dele.

As 10 melhores listas de tarefas para Mac

Um aplicativo de lista de tarefas o ajudará a se manter organizado e em dia com suas tarefas. Para ajudá-lo a escolher o mais adequado às suas necessidades pessoais ou comerciais, aqui estão os 10 melhores aplicativos de lista de tarefas para Mac.

1.

ClickUp

O ClickUp Docs permite formatação avançada e

comandos de barra

para trabalhar com mais eficiência

O ClickUp é o melhor pacote de produtividade - sua ampla gama de recursos personalizáveis para gerenciamento de tarefas, projetos,

Documentos

e metas fazem dele um aplicativo de lista de tarefas ideal (e

planejador digital

). O aplicativo também conta com uma interface amigável e integração perfeita com mais de mil outras soluções de produtividade.

Portanto, para que as pessoas aumentem sua produtividade e as equipes busquem atingir (e superar) suas metas de produtividade, o

kPIs de gerenciamento de projetos

o ClickUp é o melhor aplicativo de lista de tarefas para Mac (se é que podemos dizer isso).

Melhores recursos do ClickUp

Tarefas personalizáveis: O ClickUp permite que você crie, atribua tarefas e acompanhe ou gerencie tarefas facilmente. Com esse recurso, você também pode simplificar projetos grandes e complexos, dividindo-os em subtarefas. E para agilizar ainda mais o gerenciamento de tarefas, o ClickUp permite que você defina lembretes de datas de vencimento, reprograme itens da lista e atribua tarefas a outras pessoas, conforme necessário.

O ClickUp permite que você crie, atribua tarefas e acompanhe ou gerencie tarefas facilmente. Com esse recurso, você também pode simplificar projetos grandes e complexos, dividindo-os em subtarefas. E para agilizar ainda mais o gerenciamento de tarefas, o ClickUp permite que você defina lembretes de datas de vencimento, reprograme itens da lista e atribua tarefas a outras pessoas, conforme necessário. Espaços, pastas e listas: Para facilitar o rastreamento, o ClickUp fornece uma estrutura de hierarquia de projetos em que as tarefas são organizadas em listas, as listas são categorizadas em pastas e as pastas são salvas em espaços de trabalho.

Para facilitar o rastreamento, o ClickUp fornece uma estrutura de hierarquia de projetos em que as tarefas são organizadas em listas, as listas são categorizadas em pastas e as pastas são salvas em espaços de trabalho. Modelos : Economize tempo e energia usando os modelos pré-fabricados e personalizáveis do ClickUp para diferentes casos de uso pessoal e comercial, desde esboços de projetos a itens de ação , simples listas de tarefas , listas de verificação e muito mais.

: Economize tempo e energia usando os modelos pré-fabricados e personalizáveis do ClickUp para diferentes casos de uso pessoal e comercial, desde esboços de projetos a itens de ação , simples listas de tarefas , listas de verificação e muito mais. Controle de tempo para Mac : O ClickUp oferece um gerenciamento de tempo que permite que os indivíduos calculem a duração gasta em tarefas e definam estimativas de tempo, melhorando a precisão do planejamento futuro e reduzindo significativamente o consumo de tempo.

Notas : Faça anotações e documentar projetos de qualquer lugar do mundo e a qualquer momento com o ClickUp. A função de bloco de notas ajuda você a preencher seu lista de tarefas em qualquer lugar, para que você não se esqueça de tarefas importantes.

: Faça anotações e documentar projetos de qualquer lugar do mundo e a qualquer momento com o ClickUp. A função de bloco de notas ajuda você a preencher seu lista de tarefas em qualquer lugar, para que você não se esqueça de tarefas importantes. Versão gratuita carregada: A versão gratuita do ClickUp é carregada com outros recursos de gerenciamento de tarefas e recursos de gerenciamento de projetos que você não encontrará nesses outros aplicativos de tarefas.

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado para alguns

Controle limitado sobre as configurações de notificação

Preços do ClickUp

Free Forever (versão gratuita)

(versão gratuita) Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações de clientes do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 6.700 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.700 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.600 avaliações)

2. GoodTask

Via

GoodTask

O GoodTask é um aplicativo de tarefas intuitivo que se baseia nos lembretes e calendários da Apple. Ele serve tanto como um

aplicativo de lista de verificação

para tarefas simples e um aplicativo

software de gerenciamento de tarefas

para projetos complexos.

Embora o GoodTask seja excelente para usuários de Mac, ele também se sincroniza facilmente com outros dispositivos do ecossistema Apple para exibir listas de verificação onde quer que você esteja.

Melhores recursos do GoodTask

Excelente interface de usuário

Ações rápidas e trechos de texto

Visualização de programação diária, semanal e mensal

Listas inteligentes

Criador de temas para personalizar a aparência do seu aplicativo

Limitações do GoodTask

Aplicativo Web propenso a falhas no aplicativo

As novas atualizações do iOS às vezes levam a problemas de desempenho

Não possui recursos como outros aplicativos de gerenciamento de projetos desta lista

Preços do GoodTask

$39.99

Avaliações de clientes do GoodTask

G2 : Indisponível

: Indisponível Capterra: Indisponível

3. Coisas 3

Via

Código Culto

O Things 3, desenvolvido pela Cultured Code, é um gerenciador de tarefas líder para planejamento diário, gerenciamento de projetos e acompanhamento do progresso. Seu design exclusivo e a interface de usuário perfeita o tornaram um dos favoritos dos usuários e o fizeram ser reconhecido como vencedor do prêmio de design da Apple - duas vezes.

Um aplicativo de nicho para dispositivos Apple,

Coisas 3

também facilita a vida de seus usuários, integrando-se a espaços de trabalho como o Slack e permitindo o compartilhamento de projetos.

Melhores recursos do Things 3

Eventos e visualizações de calendário para lembretes de tarefas e reuniões

Compra/pagamento único do aplicativo (para sempre)

Design estético

Lista de próximos - para planejar a semana seguinte

Tags para agrupamento de tarefas

Listas de verificação

Things 3 limitações

Não há versões gratuitas

Não há interface de aplicativo da Web

Falta de recursos de colaboração

preços do #### Things 3:

Para Mac : $49.99

: $49.99 Para Apple watch e iphone : $9.99

: $9.99 Para ipad : $19.99

: $19.99 Conjunto completo: US$ 80

Things 3 avaliações de clientes

G2 : 4.4/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.9/ 5 (mais de 130 avaliações)

Bônus:_ **Aplicativos de gerenciamento de tarefas para Mac !

4. Todoist

Gerencie suas tarefas e listas de afazeres com o Todoist

Todoist

Um dos aplicativos de lista de tarefas e gerenciadores de tarefas mais populares, o Todoist permite dividir as tarefas em subtarefas e priorizá-las como achar melhor. Embora esteja bem estabelecido como uma ferramenta de planejamento de vida e de colaboração entre família e amigos, o Todoist também oferece um plano de negócios para equipes que desejam gerenciar melhor suas tarefas oficiais.

A interface de usuário simples e os painéis do aplicativo facilitam para os usuários de Mac organizar rapidamente as tarefas, avaliar o progresso, manter-se responsável e realizar mais diariamente.

Melhores recursos do Todoist

Listas personalizáveis

Modelos de projetos

Lembretes

Integrações

Exibições de filtros

Subtarefas

Limitações do Todoist

Recursos básicos de colaboração; não é ideal para gerenciamento de projetos avançados ou complexos

Só pode ser usado com uma conexão à Internet; não pode ser usado off-line

Preços do Todoist

Gratuito

Pro : uS$ 4/mês por usuário

: uS$ 4/mês por usuário Business: $6/mês por usuário

Avaliações de clientes do Todoist

G2 : 4.4/5 (750 avaliações)

: 4.4/5 (750 avaliações) Capterra: 4.6/5 (2200+ avaliações)

5. OmniFocus

Via

Grupo Omni

O OmniFocus, do The Omni Group, foi projetado para profissionais ocupados que podem facilmente ficar sobrecarregados com várias tarefas e projetos. Se você precisa interagir com tarefas complexas todos os dias, deve considerar o uso do OmniFocus como seu aplicativo de lista de tarefas do Mac.

O software torna a conclusão de suas tarefas mais importantes conveniente e flexível, pois você pode acessar facilmente suas listas de tarefas em outros dispositivos Apple, como Apple Watch, iPhone e outros. E, ao contrário de algumas outras ferramentas desta lista, como o Todoist, o Omnifocus permite o acesso off-line.

Melhores recursos do OmniFocus

Sincronização em tempo real em seus vários dispositivos Apple

Edição em lote

Adaptabilidade da Siri

Menu de compartilhamento - para importar itens de ação de qualquer aplicativo em seu dispositivo

Limitações do OmniFocus

Não há plano gratuito

Preços do OmniFocus

Para a Web : uS$ 4,99/mês

: uS$ 4,99/mês Pro : uS$ 9,99/mês

: uS$ 9,99/mês Licença padrão V3 : uS$ 49,99 - pagamento único tradicional

: uS$ 49,99 - pagamento único tradicional Licença V3 Pro: uS$ 99,99 - pagamento único tradicional

Avaliações de clientes do OmniFocus

G2 : 4.6/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 70 avaliações) **Confira estas alternativas ao OmniFocus !

6. 2Do

Via

2Do

Criado especificamente para uso pessoal, o 2Do permite planejar suas tarefas e dividi-las em pequenas etapas para acompanhamento granular. A versão do aplicativo para Mac é um editor de tarefas completo que pode ser acessado de qualquer lugar e a qualquer momento.

Com o 2Do, você pode criar tarefas e atualizar o status delas - agendadas, em andamento ou concluídas - de acordo com a necessidade. o 2Do também permite que você rotule as tarefas para organizá-las por categorias ou semelhanças relevantes.

Melhores recursos do 2Do

Sincronização na nuvem com ferramentas como Dropbox, CalDAV e Toodledo

Listas codificadas por cores para projetos e tarefas relacionados

Alertas de notificação sonora ou de texto para tarefas não concluídas

Edição em lote

Backups automáticos

Recursos avançados de pesquisa

Listas inteligentes

Limitações do 2Do

Sem sincronização de calendário

Recursos de colaboração ruins

Incompatível com dispositivos Android

Preços do 2Do

2Do iOS : $14.99

: $14.99 2Do Mac: $49.99

Avaliações de clientes do 2Do

G2: 3,5/5 (2 avaliações)

3,5/5 (2 avaliações) Capterra: Indisponível

7. TarefaPapel3

Via

Papel de tarefa

Fundado em 2016, o TaskPaper é um dos aplicativos de lista de tarefas mais antigos para Mac. Sua versão mais recente, o TaskPaper3, mantém o formato de texto simples do aplicativo original, mas com um toque moderno.

O formato simples de texto simples da ferramenta também a torna ideal para usuários que acham que os aplicativos avançados de gerenciamento de projetos causam distração ou confusão. O TaskPaper3 se integra perfeitamente ao sistema de lembretes do Mac para que você nunca perca nada da sua lista de tarefas.

Melhores recursos do TaskPaper3

Agendamento de tarefas por data

Recurso de arrastar e soltar para organizar listas

Interface sem distrações

Exportação/importação com o aplicativo Lembretes

Modo escuro

Limitações do TaskPaper

Se você gosta de gráficos e interfaces de usuário visualmente atraentes, o TaskPaper não é para você

Não há plano gratuito

Preços do TaskPaper

$28.99

Avaliações de clientes do TaskPaper

G2 : Indisponível

: Indisponível Capterra: Indisponível

8. Qualquer.do

Via

Qualquer.do

Qualquer coisa

é uma solução simples de lista de tarefas para indivíduos e equipes. Ele permite que as pessoas colaborem em projetos em tempo real, gerenciem tarefas e monitorem processos comerciais.

Melhores recursos do Any.do

Etiquetas coloridas

Bate-papo em tempo real

Integrações com ferramentas de terceiros, como Slack, Microsoft Teams, WhatsApp e muito mais

Calendário e lembretes

mais de 100 modelos para diferentes projetos e casos de uso

Sincronização com vários dispositivos

Planejador diário

Limitações do Any.do

Não é adequado para gerenciamento avançado de projetos

Oferece apenas alguns recursos

Preços do Any.do

**Gratuito

Premium : uS$ 3/mês por usuário

: uS$ 3/mês por usuário Equipes: uS$ 5/mês por usuário

Avaliações de clientes do Any.do

G2 : 4.1/5 (mais de 190 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 160 avaliações)

9. Microsoft To-do

Via

Microsoft

No que se refere aos aplicativos de tarefas compatíveis com MacBooks, o Microsoft To-do é uma das opções mais robustas. Ele é especialmente valioso para usuários avançados do Microsoft 365 que podem combinar as funcionalidades de planejamento de tarefas do To-do com outras

ferramentas de produtividade

no hub, como Outlook, PowerPoint, OneDrive e muito mais.

Melhores recursos do Microsoft To-do

Sugestões inteligentes e personalizadas para planejamento de tarefas diárias ou semanais

Convites e recursos de compartilhamento para colaborar com amigos, familiares e colegas

Integração perfeita com outras ferramentas do Microsoft 365

Limitações do Microsoft To-do

Poucos recursos

Limitado priorização de tarefas recursos

Interface de usuário confusa

Requer uma conta da Microsoft para ser usado

Sem recursos de relatório

Preços do Microsoft To-do

**Gratuito

Avaliações de clientes do Microsoft To-do

G2 : 4.4/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.6/5 (2700+ avaliações)

10. Tick Tick

Via Tick Tick O Tick Tick é um aplicativo 3 em 1 para gerenciar listas de tarefas, listas de verificação e tarefas. Ele permite que você organize sua vida pessoal e profissional, defina prazos e lembretes de tarefas e colabore com outras pessoas sem problemas.

Com mais de 30 recursos para registrar ideias e planejar atividades diárias, o Tick Tick é um aplicativo de lista de tarefas que vale a pena considerar como um usuário de Mac.

Melhores recursos do Tick Tick

Visualizações flexíveis de calendário

Entrada de voz

Converte facilmente e-mails em tarefas

Vários lembretes para evitar a perda de datas de vencimento relevantes

Sincroniza-se perfeitamente com aplicativos de calendário

Classifica as tarefas por hora, título, tag, prioridade ou por um filtro personalizado que você criar

Limitações do Tick Tick

Impossibilidade de editar, concluir ou excluir tarefas diretamente da conta do Google Agenda vinculada a ele

A versão gratuita é muito limitada

Preços do Tick Tick

Gratuito

Premium: uS$ 27,99/ano

Avaliações de clientes do Tick Tick

G2 : 4.5/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 90 avaliações)

ClickUp: O aplicativo de lista de tarefas nº 1 para Mac

Gerenciar suas tarefas no Mac nunca foi tão fácil com a abundância de aplicativos de lista de tarefas disponíveis. Embora todos os outros aplicativos nesta lista oferecem recursos e benefícios exclusivos, o ClickUp é facilmente o melhor aplicativo de tarefas na Mac App Store.

Com seus recursos abrangentes e intuitivos, o ClickUp facilita muito o gerenciamento de suas tarefas. Um dos recursos de destaque do ClickUp é a sua flexibilidade. Ao contrário de muitos outros aplicativos de lista de tarefas, o ClickUp é um aplicativo tudo-em-um software de gerenciamento de projetos que permite personalizar seu fluxo de trabalho para atender às suas necessidades específicas. Faça o download e experimente o ClickUp hoje mesmo !