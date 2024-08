11 melhores aplicativos de gerenciamento de tempo em 2024 (avaliações e preços)

Você se distrai quando está trabalhando com um prazo apertado? Ou termina o dia se sentindo improdutivo e se perguntando onde foi parar todo o tempo?

Todos nós já passamos por isso. De lembretes de calendário a reuniões de escritório e listas de tarefas, pode ser muito difícil realizar tudo de forma consistente.

Todos nós queremos fazer mais em menos tempo. 🕖

A chave para ser produtivo é sua capacidade de gerenciar o tempo de forma eficaz . É aí que entram os aplicativos de gerenciamento de tempo.

Se você é um gerente que deseja delegar tarefas para sua equipe ou um freelancer configurando seu calendário mensal, há um aplicativo adaptado às suas necessidades. Elaboramos uma lista dos 11 melhores aplicativos de gerenciamento de tempo para você escolher. Continue lendo.

O que é um aplicativo de gerenciamento de tempo?

Um aplicativo de gerenciamento de tempo é um aplicativo de software móvel ou baseado em desktop projetado para ajudar os usuários a planejar, acompanhar e otimizar a forma como alocam seu tempo em todas as tarefas e gerenciam projetos.

Eles ajudam indivíduos e profissionais a organizar suas agendas, aumentar a produtividade e alcançar um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional. ⏳

Quer você seja um campeão de multitarefas ou esteja procurando colocar ordem no caos de sua vida pessoal ou profissional, as ferramentas de gerenciamento de tempo o ajudam a trabalhar mais rápido atribuindo registros de tempo a várias tarefas e projetos.

Além disso, eles vêm com recursos adicionais, como anotações, listas de tarefas, gerenciadores de tarefas, organizadores de tempo, gerenciamento de projetos e rastreamento de hábitos. Porque não é o tempo em si que você está monitorando, mas em que você o está gastando.

O que você deve procurar nos aplicativos de gerenciamento de tempo?

Compatibilidade entre plataformas: Escolha umferramenta de gerenciamento de tempoque seja compatível com várias plataformas, o que lhe permite a flexibilidade de controlar o tempo gasto em uma determinada tarefa e trabalhar em vários dispositivos, incluindo celulares, tablets e desktops

Escolha umferramenta de gerenciamento de tempoque seja compatível com várias plataformas, o que lhe permite a flexibilidade de controlar o tempo gasto em uma determinada tarefa e trabalhar em vários dispositivos, incluindo celulares, tablets e desktops Rastreamento de atividades: A ferramenta de gerenciamento de tempo deve incluir a criação de umlista de tarefas de tarefas, categorizando-as,definição de prioridades e prazose controle das horas de trabalho ao longo do dia. Os aplicativos de gerenciamento de tempo também devem ter a capacidade de editar o tempo registrado e permitirbloqueio de tempo manualmente para manter o foco em tarefas críticas

Mantenha o controle de reuniões ou eventos atuais, passados e futuros com o modelo de bloqueio de horário do ClickUp

Relatórios e análises : Um rico painel de análise analisa sua produtividade e ajuda a identificar áreas de aprimoramento. Use esses dados para definirestimativas de tempo com precisão

: Um rico painel de análise analisa sua produtividade e ajuda a identificar áreas de aprimoramento. Use esses dados para definirestimativas de tempo com precisão Interface intuitiva: Uma interface de aplicativo intuitiva, fácil de usar e sem bagunçaajuda você a se concentrar em gerenciar seu tempo em vez de descobrir a navegação do aplicativo

Uma interface de aplicativo intuitiva, fácil de usar e sem bagunçaajuda você a se concentrar em gerenciar seu tempo em vez de descobrir a navegação do aplicativo Recursos de integração: As ferramentas de gerenciamento de tempo devem oferecer integração perfeita com gerenciamento de projetos, comunicação, faturamento eaplicativos de calendário para que profissionais e gerentes de projeto automatizem os fluxos de trabalho

As ferramentas de gerenciamento de tempo devem oferecer integração perfeita com gerenciamento de projetos, comunicação, faturamento eaplicativos de calendário para que profissionais e gerentes de projeto automatizem os fluxos de trabalho Funcionalidade off-line: Considere um aplicativo de gerenciamento de tempo que possa rastrear o tempo gasto mesmo quando você trabalha off-line, para que você mantenha o controle do seu tempo mesmo sem estar conectado à Internet

Considere um aplicativo de gerenciamento de tempo que possa rastrear o tempo gasto mesmo quando você trabalha off-line, para que você mantenha o controle do seu tempo mesmo sem estar conectado à Internet Pré-construídoModelos de gerenciamento de tempoTer acesso a modelos pré-construídos de orçamento de tempo emodelos de planejadores diários ajuda você a começar imediatamente, sem precisar criar umplanejador diáriodo zero

Os 11 melhores aplicativos de gerenciamento de tempo para usar em 2024

1. ClickUp

Organize-se melhor e use melhor o seu tempo usando o controle de tempo do projeto do ClickUp

O controle do tempo estabelece a base para o sucesso de qualquer projeto. Você quer entregar os projetos no prazo como uma equipe, pois os atrasos podem levar a estouros de orçamento.

Um aplicativo de gerenciamento de tempo incorporado ao seu plataforma de gerenciamento de projetos poupa a sua equipe do incômodo de se deslocar entre as plataformas ferramenta de controle de tempo e sua plataforma de gerenciamento de projetos. É uma fonte única de verdade para gerenciar o tempo de forma eficaz e manter-se no caminho certo em relação ao seu projeto metas de gerenciamento de tempo .

Crie planilhas de horas para coletar e visualizar o tempo rastreado em tarefas e locais para ter uma visão rápida do seu progresso Gerenciamento de tempo do ClickUp permite que sua equipe monitore o tempo em qualquer plataforma, fature as horas faturáveis dos clientes e integre as planilhas de horas aos fluxos de trabalho do projeto.

Uma ampla gama de recursos que economizam tempo, incluindo datas de início e término, remapeamento de datas de vencimento, planilhas de horas e dependências de reprogramação, fazem dele o melhor aplicativo de gerenciamento de tempo.

Melhores recursos do ClickUp

Controle seu tempo em qualquer lugar - no desktop ou noaplicativo móvel. O rastreador de tempo funciona em todos os dispositivos e vincula os dados de tempo às tarefas do ClickUp

Acompanhe o tempo, defina estimativas, adicione notas e visualize relatórios de seu tempo de qualquer lugar com o cronômetro global no ClickUp

UseRastreamento de tempo de projeto do ClickUp do ClickUp para adicionar manualmente entradas de tempo para atividades passadas e até mesmo editar entradas rastreadas anteriormente facilita muito o rastreamento do tempo do projeto

Prever e definir expectativas com estimativas de tempo, dividir estimativas de tempo entre os membros da equipe em tarefas e visualizar rollups para estimativas de tempo para ter uma visão geral

Distinguir entre horas faturáveis e não faturáveis para cobrar seus clientes com precisão

Alterne de um ambiente para outro sem perder o progresso atual do cronômetro usando o cronômetro global do ClickUp ⌛

Usar modelos pré-criados, como oModelo de cronograma de gerenciamento de tempo,modelos de registro de horase muito mais para organizar seu dia e seus projetos sem suar a camisa

Faça o download deste modelo

Limitações do ClickUp

Timesheets e relatórios de faturamento estão disponíveis apenas nos planos Business e Enterprise

A personalização do aplicativo ClickUp envolve uma pequena curva de aprendizado

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3800+ avaliações)

2. Noção

via Noção Nossas tarefas e projetos geralmente estão espalhados em diferentes diários, listas de tarefas ou até mesmo em aplicativos de anotações em nossos telefones.

Perdemos o tempo de encaixá-los, pois não os vemos em um só lugar, o que leva à perda de prazos em atividades importantes.

Visualizar todas as nossas tarefas futuras em um único lugar é a etapa principal para o gerenciamento bem-sucedido do tempo.

A ferramenta de gerenciamento de tempo do Notion permite que os gerentes de projeto planejem melhor as tarefas, visualizando-as em um só lugar, oferecendo suporte a vários calendários e visualizações Kanban, e melhorando a produtividade com monitoramento eficaz.

Compare Noção contra ClickUp !

Melhores recursos do Notion

Recurso de rastreamento de tarefas para visualizar todas as suas tarefas e projetos planejados em um só lugar, priorizar e acompanhar o progresso deles

A visualização da linha do tempo oferece flexibilidade para definir o escopo dos projetos, ajustar as linhas do tempo e personalizar as visualizações para que você possa traçarprojetos e tarefas cronologicamente

O Notion AI preenche automaticamente os dados, cria relatórios analíticos e gera automaticamente novas ideias de redação paraeconomizar tempo durante o brainstorming

Limitações de noções

O aplicativo móvel pode ser lento de usar

O aplicativo tem uma curva de aprendizado

Preços do Notion

Gratuito para indivíduos

Plus: $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Business: $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Noção de IA pode ser adicionado a qualquer plano pago por US$ 8 por membro/mês

Avaliações e resenhas do Notion

G2: 4,7/5 (4835 avaliações)

4,7/5 (4835 avaliações) Capterra: 4,8/5 (1946 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas de noções_ !

3. MinhaVidaOrganizada

via MyLifeOrganized Imagine que você está planejando um evento de negócios. Há tarefas que dependem de várias pessoas em várias equipes. Por exemplo, a impressão do pano de fundo depende de o design estar pronto, enquanto outra equipe está encarregada de imprimi-lo.

Sempre que houver dependências, é essencial visualizá-las para entender qual tarefa excedeu o tempo orçado e causou o atraso.

O MyLifeOrganized (MLO) cria listas hierárquicas flexíveis com subtarefas e dependências definidas para identificar os obstáculos que impedem a realização do trabalho.

Melhores recursos do MyLifeOrganized

Interface de arrastar e soltar para criar listas de tarefas e reorganizá-las na forma de uma lista ou árvore virtual para controlar facilmente o tempo

Criar subtarefas dentro das tarefas e até mesmo adicionar dependências dentro das tarefas

Modelo pré-construído para implementartécnicas de gerenciamento de tempo como a abordagem "Getting Things Done"® (GTD®) de David Allen

Limitações do MyLifeOrganized

O design da interface não é intuitivo e fácil de usar

Os usuários precisam de uma assinatura adicional para ativar a sincronização na nuvem entre dispositivos

Preços do MyLifeOrganized

MLO para Android (taxa única, sem cobrança mensal) Gratuito Profissional: US$ 29,99

(taxa única, sem cobrança mensal) MLO para iOS (taxa única, sem cobrança mensal) Gratuito Profissional: US$ 29,99

(taxa única, sem cobrança mensal) MLO para Windows (taxa única, sem cobrança mensal) Padrão: US$ 49,95 Profissional: US$ 59,95

(taxa única, sem cobrança mensal) Serviço de sincronização na nuvem (para sincronizar o progresso em diferentes dispositivos) uS$ 19,95 por ano uS$ 12,95 por seis meses

(para sincronizar o progresso em diferentes dispositivos)

Avaliações e resenhas do MyLifeOrganized

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Rize

via Rize Como gerente de projeto, é essencial entender como sua equipe investe o tempo e se há uma maneira melhor de maximizar a produtividade de todos.

O Rize é um aplicativo de gerenciamento de tempo que usa IA para melhorar o foco e a produtividade e criar hábitos de trabalho saudáveis. Ele ajuda você a gerenciar suas tarefas entre vários projetos em andamento e evitar distrações.

Acompanhe automaticamente as tarefas, categorize as atividades da sua equipe em tempo real, analise como eles estão investindo tempo e ajude-os a otimizar a produtividade.

Melhores recursos do Rize

Rastreia automaticamente o tempo gasto no computador sem precisar iniciar ou parar cronômetros

Crie categorias personalizadas para obter melhores percepções sobre onde seu tempo é gasto

Defina onúmero de horas a serem gastas trabalhando em um dia e receba notificações para evitar o excesso de trabalho

Limitações do Rize

Os usuários relatam que surgem problemas ao configurar categorias personalizadas

Não está disponível para iOS e Android

Preços da Rize

Teste gratuito, somente por um mês

Mensal: US$ 16,99 por mês

US$ 16,99 por mês Anual: US$ 9,99 por mês

Rize classificações e comentários

G2: NA (0 avaliações)

NA (0 avaliações) Capterra: NA (0 avaliações)

5. Wrike

via Wrike O excesso de check-ins presenciais ou por e-mail pode ser desgastante para a sua equipe. O pior é que eles passam a maior parte do tempo respondendo aos seus e-mails, o que leva à perda de produtividade.

Usando os calendários do Wrike, as partes interessadas relevantes obtêm o progresso do projeto em tempo real sem verificar vários e-mails para manter todos alinhados. O calendário do projeto monitora os prazos, o progresso do projeto, os conflitos de carga de trabalho e os possíveis gargalos.

Melhores recursos do Wrike

O software de controle de tempo do Wrike exibe o tempo exato gasto em diferentes projetos/tarefas, que pode ser comparado com as horas planejadas

Rastreie o tempo utilizado para obter as horas faturáveis exatas e sincronize-as com seus sistemas financeiros para faturamento

Mantenha suas equipes atualizadas com marcos essenciais para o planejamento de projetos e trabalhe em sincronia em tarefas interdepartamentais

Limitações do Wrike

Não tem análises integradas para visualização

A visualização da linha do tempo não tem um recurso de desfazer; não é possível reagendar tarefas

Preços do Wrike

Gratuito: US$ 0 por usuário por mês

US$ 0 por usuário por mês Equipe: US$ 9,80 por usuário por mês

US$ 9,80 por usuário por mês Empresarial: $24,80 por usuário por mês

$24,80 por usuário por mês Enterprise: preço personalizado

preço personalizado Pinnacle: preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wrike

G2: 4,2/5 (3500 avaliações)

4,2/5 (3500 avaliações) Capterra: 4,3/5 (2535 avaliações)

Check out these_ Alternativas ao Wrike !

6. Trilha de alternância

via Toggl Gerenciar as horas faturáveis com precisão é um dos principais desafios que os gerentes de projeto enfrentam ao trabalhar com diferentes membros da equipe em todo o mundo. Os aplicativos de gerenciamento de tempo ajudam a maximizar o tempo da sua equipe em qualquer projeto de cliente.

As empresas usam o Toggl para cobrar dos clientes, medir a lucratividade e gerenciar as cargas de trabalho. Visualize suas entradas de tempo rastreadas em formato de grade ou calendário, e os painéis de relatórios de tempo mostram onde sua equipe gasta seu tempo diária e semanalmente.

Leia nosso abrangente *Revisão do Toggl* !

Os melhores recursos do Toggl Track

A extensão do Toggl Track para Chrome permite iniciar e parar automaticamente o aplicativo de controle de horas, mesmo quando o computador estiver ocioso, mas um cronômetro ainda estiver em execução; também oferece maneiras de corrigir o bloco de tempo registrado

Crie orçamentos de projetos precisos com base nos dados de controle de horas e controle as horas faturáveis dos projetos em um painel de controle do cliente

Integra-se com todos os principais Google Calendar, ferramentas de gerenciamento de projetos e plataformas de RH e contabilidade

Limitações do Toggl Track

Os usuários relatam casos em que os horários de término da sessão não foram capturados no aplicativo para desktop

Não hágerenciamento de tarefas ou recurso de planejamento; não é possível programar e acompanhar a carga de trabalho da sua equipe

Preços do Toggl Track

Gratuito: Para até cinco usuários

Para até cinco usuários Inicial: US$ 9 por usuário por mês

US$ 9 por usuário por mês Premium: $18 por usuário por mês

$18 por usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Toggl Track avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (1553 avaliações)

4,6/5 (1553 avaliações) Capterra: 4,7/5 (2235 avaliações)

Verifique estes_ Alternativas do Loggl !

7. Asana

via Asana Os dados de tempo são cruciais para o planejamento da carga de trabalho e dos recursos, fornecem estimativas em tempo real do progresso do projeto e também são importantes para melhorar a previsão e o orçamento.

Dados precisos de controle de tempo são fundamentais para o gerenciamento de projetos pessoais e profissionais.

Os cronômetros incorporados ao aplicativo de gerenciamento de tempo Asana ajudam a registrar o tempo automaticamente e alimentam o painel de análise com dados em tempo real, ajudando as equipes a se manterem no caminho certo.

Compare Asana vs. ClickUp !

Melhores recursos da Asana

Recurso nativo de controle de tempo para estimar o tempo necessário para realizar uma tarefa e registrar o tempo real gasto

Crie subtarefas, atribua-as a membros da equipe e veja o progresso delas em tempo real 🤝

Os dados de controle de tempo podem ser relatados no painel de análise e permitem a classificação com campos personalizados, como tempo estimado, tempo gasto e muito mais

Limitações da Asana

O controle de tempo incorporado é compatível apenas com o plano de nível Avançado e superior

A interface não é tão intuitiva quanto a de outros aplicativos

Preços da Asana

Gratuito: para uso pessoal (controle de tempo suportado somente por meio de integrações)

para uso pessoal (controle de tempo suportado somente por meio de integrações) Inicial: US$ 10,99/mês (não oferece suporte ao controle de tempo incorporado)

US$ 10,99/mês (não oferece suporte ao controle de tempo incorporado) Avançado: US$ 24,99/mês

US$ 24,99/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre a Asana

G2: 4,3/5 (9522 avaliações)

4,3/5 (9522 avaliações) Capterra: 4,5/5 (12270 avaliações)

Check out these_ Alternativas ao Asana !

8. TimeTree

via Árvore do tempo Está organizando um grande evento? O TimeTree ajuda a coordenar seus eventos, compartilhando informações importantes e horários de trabalho . É um local único para compartilhar planos e discutir os próximos eventos interessantes em um único calendário.

O TimeTree também tem recursos de bate-papo que a família, os amigos e os grupos de hobby podem usar para criar um calendário para cada comunidade e planejar eventos.

Melhores recursos do TimeTree

Compartilhe informações em formato de calendário usando o TimeTree Public Calendar

Simplificar toda a comunicação em um único local eenviar lembretesfotos ou anexos relacionados ao evento

Limitações do TimeTree

O calendário compartilhado pode ter até 200 membros

Há um limite de 20 calendários por conta

Preços do TimeTree

Teste gratuito de um mês

Premium: US$ 4,49 por mês

Avaliações e resenhas do TimeTree

G2: Não listado no G2

Não listado no G2 Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Habitica

via Habitica É difícil manter a consistência ao criar novos hábitos. O aplicativo interativo de gerenciamento de tempo Habitica oferece um sistema de recompensas que destaca seu progresso e o torna mais tangível.

Fique em dia com as tarefas, cumpra as listas de afazeres, aumente a produtividade e seja recompensado sempre que concluir uma tarefa importante nesse aplicativo gamificado gratuito para gerenciamento de tempo e tarefas.

Melhores recursos do Habitica

Acompanhe e gerencie seu tempo, hábitos de trabalho, metas diárias e listas de tarefas com os aplicativos móveis e a interface da Web do Habitica

Aumente o nível do seu Avatar e desbloqueie recursos no jogo sempre que você concluir tarefas

Recompensas e punições no jogo e uma forte rede social para inspirar os usuários

Limitações do Habitica

A gamificação pode não ser um grande motivador para algumas pessoas

Preços da Habitica

Mensal: US$ 4,99 e inclui 25 gemas

US$ 4,99 e inclui 25 gemas 3 meses: US$ 14,99 e inclui 30 gemas e uma ampulheta mística

US$ 14,99 e inclui 30 gemas e uma ampulheta mística 6 Meses: US$ 29,99 e inclui 35 gemas e duas ampulhetas místicas

US$ 29,99 e inclui 35 gemas e duas ampulhetas místicas Anual: US$ 47,99 e inclui 45 gemas e quatro ampulhetas místicas

Habitica avaliações e resenhas

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

Confira estes_ Alternativas ao Habitica !

10. Trello

via Trello Com agendas de trabalho lotadas e vários projetos em andamento, você precisa de ajuda para gerenciar sua produtividade pessoal. O aplicativo de gerenciamento de tempo do Trello melhora seu gerenciamento de tempo pessoal, refina métodos de priorização e resolva sua lista de tarefas.

O Trello combina todas as tarefas, colegas de equipe e ferramentas usando seus quadros, listas e cartões para entender melhor os recursos e a alocação de tempo.

Compare ClickUp_ !

Melhores recursos do Trello

Acompanhe seus prazos de produtividade pessoal com a visualização de calendário do Trello eModelos do Trello* Use o Timeline para ver o progresso de todas as tarefas de seu projeto ao longo do tempo. Basta arrastar e soltar para iniciar ou alterar as datas de vencimento à medida que as prioridades mudam 📆

Gerencie cargas de trabalho, supere gargalos, visualize métricas como datas de vencimento e tarefas atribuídas e mantenha as partes interessadas informadas com o Trello Dashboard

Limitações do Trello

Não há suporte integrado para controle de tempo

A versão gratuita tem recursos limitados

Preços do Trello

**Gratuito

Padrão: US$ 5 por usuário por mês, cobrados anualmente

US$ 5 por usuário por mês, cobrados anualmente Premium: $10 por usuário por mês, cobrado anualmente

$10 por usuário por mês, cobrado anualmente Enterprise: US$ 17,50 por usuário por mês, cobrados anualmente

Trello ratings and reviews

G2: 4,4/5 (13427 avaliações)

4,4/5 (13427 avaliações) Capterra: 4,5 /5 (23018 avaliações)

Check out these_ Alternativas ao Trello !

11. Relógio

via Relógio O Clockify é um aplicativo de gerenciamento de tempo simples e eficiente que permite aos usuários monitorar as horas de trabalho em todos os projetos. É uma ferramenta ideal para agências, freelancers e profissionais que desejam organizar seu tempo para um gerenciamento mais eficiente. O Clockify apresenta uma interface clara que permite alternar facilmente entre as tarefas e gera relatórios abrangentes.

Melhores recursos do Clockify

Os usuários podem criar cronômetros específicos para tarefas, alocar o tempo monitorado de acordo com o projeto e gerenciar vários cronômetros simultaneamente.

Ele oferece um painel de atividades da equipe para monitorar a produtividade de uma equipe em um relance, oferecendo insights para otimização.

O Clockify integra com ferramentas populares de gerenciamento de projetos, como Trello, Asana e Jira

Limitações do Clockify

Alguns usuários relataram falhas ocasionais no timer e que a interface pode ser difícil de navegar.

Recursos avançados, como rastreamento de metas ou alertas, estão disponíveis somente nas versões pagas.

Preços do Clockify

Free Forever: Recursos limitados

Recursos limitados Basic: $4,99/mês

$4,99/mês Standard: $6,99/mês

$6,99/mês Pro: $9,99/mês

$9,99/mês Enterprise: $14,99/mês

Avaliações de clientes do Clockify

G2: 4,5/5 (150 avaliações)

4,5/5 (150 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.500 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao clockify_ !

Maximize sua produtividade com os melhores aplicativos de gerenciamento de tempo

Quando há muita coisa acontecendo na sua vida, isso pode causar estresse e muitos prazos perdidos. O aplicativo certo de controle de tempo pode ajudá-lo a gerenciar seu tempo com eficiência, melhorar a produtividade pessoal e profissional e obter um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Ao escolher entre os aplicativos de gerenciamento de tempo que se encaixam no seu perfil, concentre-se nos recursos, na capacidade de usar várias plataformas, nas integrações com as principais ferramentas de gerenciamento de projetos e calendários, na automação e na análise para ajudá-lo a aproveitar melhor o seu tempo. ClickUp os recursos de controle de tempo do ClickUp, juntamente com o software de gerenciamento de projetos tudo-em-um, permitem que você se concentre nas tarefas mais importantes . Experimente o ClickUp gratuitamente hoje e faça mais em menos tempo.