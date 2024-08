Faça com que os brindes corporativos funcionem: Agradeça com estas ideias perfeitas de presentes para clientes!

Independentemente da qualidade do produto ou serviço que você oferece, nada parece tão mágico quanto um presente bem pensado para o cliente. Assim como um aperto de mão fecha um negócio, presentes cuidadosamente escolhidos podem elevar as relações comerciais, aumentar o patrocínio e até mesmo melhorar o ROI por meio de mais indicações e feedback positivo. 🍀

Com o temporada de férias a época de festas de fim de ano, que se aproxima, é uma excelente oportunidade para expressar seu apreço e gratidão aos seus valiosos clientes e às sólidas parcerias que você construiu. Mas para falar do elefante na sala: Escolher o presente certo pode ser um pesadelo para a empresa!

Normalmente, queremos presentear com algo personalizado que deixe uma impressão duradoura, mas as ideias de presentes para clientes no espaço corporativo tendem a ser muito genéricas e superficiais.

Vamos corrigir isso e fazer um bom uso do seu orçamento para presentes - nós reunimos:

Sugestões de especialistas para impulsionar sua estratégia de presentes corporativos

Uma lista de 25 ideias de presentes para clientes que atendem a vários gostos e faixas de preço

Quais são os benefícios dos presentes para os clientes?

O mercado de presentes corporativos é ENORME e está se expandindo a cada ano - estamos falando de uma projeção de mercado de mais de uS$ 300 bilhões até 2027 ! Então, por que o fato de o cliente dar presentes é tão importante?

O motivo: você não está apenas expressando gratidão, mas reforçando os relacionamentos B2B e B2C, promovendo a fidelidade do cliente e aprimorando a imagem da sua marca com um presente simples, porém atencioso. Isso mostra que você valoriza o patrocínio do cliente e se dedica a mantê-lo satisfeito.

Dessa forma, você cria laços e solidariedade com seus clientes, o que o ajuda a se manter à frente em mercados competitivos. E com uma mensagem personalizada em um brinde para o cliente, você mostra que ele é o mais importante.

De acordo com um pesquisa da Forbes mais de 80% das empresas participantes tiveram melhores relacionamentos com seus clientes graças aos presentes corporativos. Alguns benefícios tangíveis incluem:

Retenção de clientes e parcerias de longo prazo

Maior reconhecimento da marca

Avaliações positivas da empresa e boa vontade 🥳

Novos clientes (por meio de indicações e propaganda boca a boca positiva)

Os presentes para os clientes podem ser mais benéficos se o item tiver a marca da empresa - a mercadoria serve como um lembrete sutil de sua empresa e mantém sua marca visível e relevante. No entanto, a marca deve ser sutil, pois você não quer transmitir vibrações promocionais de mau gosto - e, em vez disso, presentes personalizados que mostrem que você está dando um passo a mais.

Estratégia para presentes corporativos: Como gerenciar os presentes dos clientes

Antes de mergulhar nas ideias de presentes, vamos explorar duas práticas recomendadas para impulsionar sua estratégia de presentes corporativos:

Estude seu cliente: Entender as necessidades comerciais do cliente e a cultura da empresa ajuda você a ser mais sensível e atencioso ao escolher os presentes para o cliente. Por exemplo, se seu cliente valoriza práticas comerciais sustentáveis, ele pode adorar presentes personalizados ecologicamente corretos Obter umsoftware de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) Ferramenta: Gerenciar manualmente as necessidades e preferências de vários clientes pode tornar sua empresa mais lentaEquipe de RP ou RHe é por isso que é importanteusar um CRM poderoso para lidar com a logística de brindes corporativos

Domine o gerenciamento de presentes corporativos como um profissional com o ClickUp!

Você descobrirá que a utilização do CRM do ClickUp e Equipes de vendas o Suites pode otimizar significativamente o ciclo de presentes para seus clientes, desde o brainstorming até a comunicação final. Mostraremos a você a melhor forma de enviar e escolher presentes para os clientes. ClickUp é uma ferramenta abrangente que ajuda a organizar seus contatos, acompanhar as interações e gerenciar as tarefas de presentear de maneira fácil e eficiente.

Gerenciar dados de clientes, tarefas pessoais e comunicação no ClickUp a partir de qualquer dispositivo

Com o ClickUp, é possível criar contas detalhadas de clientes contendo atributos como preferências de presentes, datas especiais e registros de presentes anteriores. Colete informações de clientes por meio de Formulários do ClickUp e use Campos personalizados para agrupar os dados coletados de modo que tudo seja fácil de classificar e filtrar.

Além de servir como um hub centralizado de dados do cliente, o ClickUp ajuda você a gerenciar fluxos de trabalho de presentes corporativos. Você pode:

Modelo de CRM de vendas da ClickUp

Precisa de ajuda para organizar seus leads e clientes? O ClickUp tem vários modelos pré-concebidos de Modelos de CRM que ajudam a organizar as listas de clientes de acordo com o tipo de conta, status de presente ou qualquer outro parâmetro. De modo geral, essa plataforma gratuita é imprescindível se você precisar manter o controle dos fluxos de trabalho de CRM e criar experiências de presente personalizadas para os clientes.

25 ideias de presentes da moda para seus clientes (+1 item de bônus!)

Exploramos algumas tendências da nova era no mercado de presentes corporativos e parece que cada vez mais clientes estão procurando presentes ecologicamente corretos, experimentais e que aumentem a produtividade.

**Selecionamos cuidadosamente 25 ideias excepcionais de presentes para clientes que o ajudarão a expressar sua gratidão e apreço de forma memorável

Mas, antes disso, temos um item de bônus incrível para você!

Escolha interna de bônus: Um ano de ClickUp

Embora esse não seja um presente comum à primeira vista, ouça o que temos a dizer! O ClickUp, como uma ferramenta multifuncional de trabalho e ferramenta de gerenciamento de produtividade é um presente que continua sendo dado!

O conjunto diversificado de recursos do ClickUp oferece suporte a empresas de qualquer setor e em qualquer escala. Ele pode beneficiar seus clientes tanto na vida pessoal quanto na profissional:

Aumente a produtividade simplificando as tarefas e usando o ClickUp Views adaptável para organizar e monitorar todos os tipos de trabalho

Ao presentear um Assinatura anual do ClickUp com a assinatura anual do ClickUp , você está afirmando que se preocupa com o crescimento e o sucesso de seus clientes. É mais provável que impressione os clientes que lidam com muitas coisas com equipes pequenas e que realmente precisam de um reforço organizacional!

Procurando outras ideias de presentes para clientes? Nós temos para você! 😎

1. Um bilhete escrito à mão com uma caixa de chocolates ou doces de alta qualidade Baixo orçamento ? Você não pode errar com uma caixa de chocolates ou confeitos gourmet!

Elle Hughes via Pexels Delicie-se com o lado doce dos negócios com sabores requintados e embalagens elegantes. Em um mundo em que um toque de luxo é muito importante, esses chocolates oferecem um delicioso sabor de refinamento. Eles são como um símbolo de seu apreço pela colaboração do cliente. 🍫

A escolha dos chocolates depende de seu orçamento, mas recomendamos acrescentar uma mensagem personalizada escrita à mão. Use uma nota com uma bela caligrafia para acompanhar qualquer presente de cliente, e o cliente apreciará o tempo gasto com o gesto. Você pode até usar ClickUp AI um assistente de redação, para criar um conteúdo de mensagem personalizado!

2. Calendário personalizado

A calendário para clientes é um presente prático e perfeito. Personalizados com a marca de sua empresa, esses calendários são um lembrete de sua empresa durante todo o ano. Essa ideia de presente para o cliente é um símbolo duradouro de sua apreciação que combina funcionalidade e reconhecimento da marca em um único pacote bem recebido. 🗓️

3. Caixa de presente de bem-estar

Depois de longos dias, meses e anos no mundo dos negócios, todos anseiam por um momento para relaxar e rejuvenescer. A conjunto de presentes de bem-estar foi criado para oferecer uma chance de relaxar e priorizar o autocuidado.

Esse conjunto cuidadosamente selecionado pode incluir itens como velas calmantes, sais de banho luxuosos e óleos de aromaterapia para criar uma experiência semelhante à de um spa em casa. É um lembrete da importância de fazer uma pausa e recarregar as baterias, o que o torna um presente significativo para clientes e funcionários que trabalham duro. 🛀

4. Itens ecologicamente corretos

pronta via Pexels Presentes ecologicamente corretos simbolizam as mudanças positivas que você promove, tanto no mundo dos negócios quanto no mundo que todos nós compartilhamos. 🌍

As empresas que fazem escolhas ecologicamente conscientes podem apreciar produtos sustentáveis, como sacolas de compras reutilizáveis, utensílios de bambu e materiais de limpeza ecologicamente corretos, como presentes.

Esses gestos indicam que somos todos Team Earth, incentivando uma vida responsável e sustentável, o que, por si só, já é uma declaração.

5. Organizador de eletrônicos

Um organizador de eletrônicos tem o objetivo de trazer uma sensação de ordem e facilidade para a vida diária. Ele pode manter os gadgets, cabos e acessórios organizados de forma organizada, economizando tempo e reduzindo a desordem. 🛠️

Sayan Majhi via Unsplash Ao presentear seu cliente com isso, você fornecerá a ele uma ferramenta para aumentar sua eficiência diária e otimizar a experiência tecnológica. Esse gesto simboliza seu compromisso de tornar a vida de seu cliente mais fácil mais tranquila e organizada .

6. Relógio de mesa com bloqueio de tempo

Outro item de aumento de produtividade em nossa lista: um relógio de mesa com bloqueio de tempo (gosta de como rima!) não é apenas uma forma de registrar o tempo mas uma poderosa ferramenta de gerenciamento de tempo. Esse relógio elegante também vem com um Cronômetro Pomodoro que ajudará seu cliente a planejar efetivamente o dia e a se concentrar melhor. ⏰

7. Caderno inteligente

A notebook inteligente é uma ferramenta digital que permite a digitalização de anotações e esboços escritos à mão, tornando-os facilmente acessíveis em outros dispositivos. Esse item é perfeito para criativos e profissionais. Além disso, ele reduz o uso de papel. 📝

8. Suporte portátil para laptop

Anete Lusina via Pexels Uma das maneiras de melhorar qualquer espaço de trabalho é ter um suporte portátil para laptop. Ele se ajusta à altura e ao ângulo perfeitos, proporcionando conforto ergonômico e ajudando os usuários a manter uma postura melhor. Ele reduz a tensão de longas horas de trabalho, o que o torna um excelente presente para o cliente! 💻

9. Caneca de café com aquecimento automático

Se o café alimenta a produtividade para o seu cliente, faça com que ele se delicie com o aroma de uma xícara recém-preparada e com aquele primeiro gole revigorante de cafeína! A inovadora caneca com aquecimento automático garante que o café do seu cliente esteja sempre na temperatura perfeita, do primeiro gole até a última gota, permitindo que ele se concentre em seu trabalho ininterrupto. 🍵

10. Livro

Com base no trabalho ou nas preferências do seu cliente, você pode dar a ele um livro para aprimorar sua perspicácia nos negócios. Uma leitura perspicaz, repleta de estratégias, sabedoria e conselhos práticos, pode ajudá-los a levar seus negócios a novos patamares. ⛰️

11. Kindle

Özgür via Pexels Se for difícil escolher apenas um livro (ou se você tiver um orçamento maior), não há como errar com um Kindle! Ele abre as portas para uma biblioteca inteira de possibilidades. Com milhares de títulos na ponta dos dedos de seus clientes, eles adorarão expandir seu mundo literário com toda a conveniência. 📱

12. Doação beneficente

Com o espírito de gratidão e retribuição, escolhemos um presente significativo para o cliente que pode ter repercussão para alguns, fazendo uma doação para caridade. Observe as causas que seu cliente apoia e faça uma doação beneficente em nome dele.

É um presente que transcende o material, destacando seu compromisso não apenas com sua parceria profissional, mas também com a melhoria do mundo. 💌

13. Relógio inteligente

Onur Binay via Pexels Um smartwatch pode ser uma das melhores ideias de presentes para clientes dedicados à flexibilidade no trabalho e ao bem-estar geral. Além de ser um assistente pessoal no pulso, ele ajudará seu cliente a ficar por dentro das agendas, receber notificações e monitorar sua saúde e o condicionamento físico em qualquer lugar. ⌚

14. Garrafa de água inteligente

É comum que pessoas ocupadas se esqueçam de se manter hidratadas. A garrafa de água inteligente está aqui para mudar isso. Essa ferramenta inovadora lembra os usuários de beber água regularmente, monitora seu progresso de hidratação e sincroniza-se perfeitamente com dispositivos de smartphone.

Seu valioso cliente terá menos uma coisa com que se preocupar, pois esse presente de negócios o ajudará a manter níveis ideais de hidratação em horários exigentes. 🥤

15. Aulas on-line

Se o seu cliente for uma startup que está tentando "fazer sucesso" no mundo, presenteá-lo com aulas on-line é uma maneira divertida de ajudar a equipe a subir de nível. Os cursos mais populares no espaço de presentes corporativos giram em torno de aprimoramento profissional, mas algumas empresas também estão optando por presentes que criam vínculos, como cursos de culinária, meditação ou arte em unhas. 💅

Esses tipos de presentes personalizados podem fazer com que pareça que você está dando uma forte recomendação para melhorar - portanto, certifique-se de que isso seja um presente atencioso e não um presente de cliente pelas costas.

16. Mapa de rascunho

Seu cliente é apaixonado por viagens? Então, um mapa do zero seria a tela perfeita para as aventuras de seu desejo de viajar. A cada local que visitam, eles podem riscar a superfície para revelar uma explosão de cores por baixo, criando um registro de viagem personalizado - e talvez pensando em você no processo! 🗺️

17. Suculentas

Angèle Kamp via Pexels Para aqueles que passam a maior parte do tempo no escritório, um toque de natureza pode ser um alívio bem-vindo. É aí que entram os presentes com suculentas. Essas plantas resistentes e graciosas oferecem mais do que apenas charme estético - elas são uma lufada de ar fresco em um dia de trabalho agitado, transformando qualquer espaço de escritório em um belo refúgio. 🪷

18. Ingressos para uma sala de fuga

Os ingressos para uma sala de fuga não são apenas um presente; eles são um passaporte para a aventura e a colaboração. Tanto as salas de fuga físicas quanto as virtuais (estas últimas são ideais para equipes remotas ) desafiam as habilidades de resolução de problemas e o trabalho em equipe de qualquer equipe, tudo isso enquanto se diverte. Eles promovem a camaradagem, melhoram a comunicação e proporcionam uma experiência memorável construção de equipes experiência. 🎟️

19. Portfólio personalizado

Se o seu objetivo é um gesto profissional com um toque pessoal, o padfolio personalizado é exatamente o que você precisa. É mais do que apenas outro acessório de negócios para guardar documentos.

Quando você adiciona o nome ou as iniciais do seu cliente ao item, ele acrescenta uma mensagem e uma dimensão personalizadas, demonstrando sua atenção aos detalhes e dedicação ao sucesso dele. 🗂️

20. Mochila inteligente

Em um mundo onde as pessoas estão sempre em movimento, uma mochila se torna um companheiro essencial para carregar tudo o que é necessário.

Você pode optar por uma mochila antirroubo com a marca da empresa, com compartimentos para gadgets e outros itens essenciais. Presentes para clientes como esse podem se tornar o companheiro de viagem e de trabalho de seu cliente, aumentando sua mobilidade e garantindo que ele esteja sempre bem equipado. 🎒

21. Rastreador Tile

Imagine nunca mais ter que procurar por suas chaves ou carteira perdidas. Essa é a mágica do rastreador de ladrilhos com a tecnologia de rastreamento por Bluetooth, seu cliente sempre saberá onde estão seus pertences, facilitando um pouco mais o dia a dia. 🏷️

22. Máquina de ruído branco

A dispositivo de ruído branco é um bom presente para clientes estressados.

Muitas pessoas têm dificuldade para dormir após um longo e exigente dia de trabalho. Um dispositivo de ruído branco oferece uma variedade de sons, desde o ruído branco calmante até melodias suaves. Esse presente de negócios permite que seu cliente adapte o ambiente de sono às suas preferências, garantindo que ele acorde revigorado e pronto para enfrentar cada novo dia com vigor. 🎼

23. Anéis de ansiedade

Se você quiser que seu presente promova a saúde mental, use anéis com pontas anéis de ansiedade (também chamados de anéis sensoriais) podem ser uma ótima opção. Eles estão disponíveis em grandes quantidades, são super econômicos e podem ser muito úteis para funcionários de empresas propensos ao estresse e à ansiedade ou para aqueles que sofrem de TDAH . Esses anéis funcionam ativando as terminações nervosas e os pontos de pressão nos dedos, desencadeando um efeito calmante.

24. Chaveiro gravado

Para clientes do setor dinâmico mundo do setor imobiliário onde as chaves são a chave para inúmeras oportunidades, um chaveiro gravado é mais do que apenas um presente espirituoso. Ele simboliza sua gratidão pelos esforços incansáveis de cada um em abrir as portas para casas e investimentos. Você pode gravar um nome ou uma mensagem especial no chaveiro, dependendo das preferências de seu cliente. 🗝️

25. Complementos de saúde e cuidados com a pele

Quer mostrar ao seu cliente um pouco de carinho? Experimente presenteá-los com complementos relevantes de saúde e cuidados com a pele! Esses itens normalmente incluem produtos de marcas de luxo que visam equilibrar os danos ao corpo e à pele causados por longas horas de trabalho e tempo de tela.

Estamos falando de suplementos de saúde, máscaras refrescantes para os olhos e para o rosto, soros de hidratação e tônicos para os cabelos - são itens unissex, e todo mundo adora! 💆

Simplifique seus planos de presentear clientes com o ClickUp!

Depois de decidir o que vai presentear, faça um plano meticuloso para apresentar e entregar o item dentro de prazos razoáveis - ninguém quer receber um presente de Natal depois do dia de Ano Novo!

Alterne entre a versátil visualização de tabela e a visualização de calendário do ClickUp 3.0 para visualizar melhor todo o seu trabalho

Felizmente, gerenciando o de seus clientes se torna muito fácil com o ClickUp. Aproveite essa ferramenta de gerenciamento de projetos para agilizar os processos de presentear em todas as etapas do processo de jornada do cliente . Use o ClickUp para:

Rastrear seu inventário de presentes: Mantenha o controle de quais presentes você tem em mãos, quais clientes receberam o quê e quando Definir lembretes: Programe lembretes para tarefas como fazer um pedido ou enviar um presente Gerencie seu orçamento: Mantenha suas despesas com presentes sob controle e garanta que você estejaalocando recursos bem Colabore com a sua equipe: Compartilhe com a sua equipe a tarefa de fazer um brainstorming e gerenciar os presentes, promovendo um senso de união e responsabilidade compartilhada nesta temporada de festas

Então registrar-se no ClickUp e transforme a tarefa de dar presentes em uma alegre celebração! 🎄