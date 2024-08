20 melhores presentes de produtividade para seus amigos altamente produtivos

Às vezes, as pessoas mais difíceis de comprar são aquelas com as quais você mais se importa, especialmente se essas pessoas realmente têm o que fazer ou estão se esforçando para manter uma rotina diária perfeita.

Mas não se preocupe! Estamos aqui para ajudar e sabemos exatamente como fazer compras para essas pessoas porque somos o mesmo tipo de nerd! Os obcecados por organização, se preferir.

E se sua pessoa especial é nova no mundo da produtividade e quiser se aprofundar um pouco mais, essa lista ainda é um ótimo ponto de partida.

Portanto, assista ao seu vídeo favorito de yule log na Netflix e percorra nossas 20 principais ideias de presentes para ajudar todos na sua lista a aprimorar suas habilidades em 2024. 🎅🏼

As 20 melhores ideias de presentes para pessoas altamente produtivas

O que torna a compra de um presente para uma pessoa altamente produtiva? produtivo o que torna a produtividade tão difícil é o fato de que elas normalmente não gostam de acumular muita bagunça em seu dia a dia e, especialmente, em seu espaço de trabalho.

Elas valorizam a intenção e a estrutura em suas vidas, mas também gostam de experimentar coisas novas! É provável que tenham recebido inúmeros cadernos e calendários, mas esta lista é muito mais do que isso.

Esses itens ajudarão sua pessoa especial que gosta de produtividade a se sentir criativa, mais eficiente e a dar a ela aquela sensação de felicidade na manhã de Natal que todos nós desejamos!

E se a pessoa de sua lista não tiver tem seu fluxo de trabalho definido essas ideias os ajudarão a fazer a produtividade fluir a tempo para 2022.

1.

ClickUp

Dê a eles o presente que continua sendo dado - um ano de ClickUp !

Seja você um gerente de projetos, engenheiro de software ou alguém que gosta de adicionar adesivos à sua agenda diária, ClickUp é a plataforma ideal para você .

Pense no ClickUp como o planejador definitivo que não usa papel e não ocupa espaço extra, não se perde nem lhe diz como organizar seu dia. E, ainda assim, é muito mais do que isso! No ClickUp, você pode:

Equilibrar o pessoal e o profissionalobjetivos em um único lugar e definirlembretes ao longo do dia para que você nunca perca o ritmo

Temcontrole criativo total sobre o visual e a funcionalidade de seu espaço de trabalho comvisualizações personalizáveis,core novos recursos toda semana que os fanáticos por produtividade vão adorar para se manterem à frente da curva

Faça o download doExtensão ClickUp para Chrome e use a extensãoBloco de notas para eliminar aqueles cadernos sobressalentes, papéis de rascunho e notas adesivas espalhados pela sua geladeira e mesa de cabeceira. Acesse-o a qualquer momento em seu telefone para nunca mais ter de se preocupar se esqueceu a lista do Trader Joe's na mesa da cozinha

Compre em grandes quantidades para todos os seus amigos e economizar ainda mais quando você paga pelo ano todo. 😉

E não é só isso!

Já tem o ClickUp? Sem problemas, aqui estão 19 outras ideias de presentes de alto nível.

2.

**Bloqueio de tempo relógio de mesa

CRÉDITO: Refinaria29 Esses cronômetros são adaptados da técnica Pomodoro para produtividade. E você sabia que pomodoro significa tomate em italiano? Isso fez com que esse presente ficasse 10 vezes mais bonito, hein. 🙂

O bloqueio de tempo não é novo, mas é altamente eficaz. De fato, existem vários aplicativos de bloqueio de tempo disponíveis no mercado atualmente. Defina o cronômetro em qualquer lado para bloquear de 5 a 30 minutos para uma única tarefa. Você ficará surpreso com o quanto conseguirá fazer.

Dica profissional: esse é um ótimo item para quem está começando a trabalhar com produtividade ou quer ser mais eficiente em seus dias! Esses cronômetros ajudam a criar um pouco mais de estrutura e são divertidos de se ver

3.

Caderno inteligente Moleskine

CRÉDITO: Moleskine Ok, sabemos que dissemos nada de cadernos, mas este é muito legal - e não tem papel!

Pense neste caderno como um mini quadro branco que digitaliza seu documento diretamente para seu telefone.

Seja criativo! Visualize seu fluxo de trabalho em um gráfico criado por você mesmo. Deixe sua mente correr solta e rabisque por 15 minutos para reiniciar o dia. Ou anote aquela receita incrível de piccata de frango que seu amigo acabou de lhe contar pelo telefone. Este caderno pode suportar tudo isso.

E a melhor parte? Você pode exportar suas anotações para PNG ou PDF e organizá-las no ClickUp. 🤓

4.

**Despertador para o nascer do sol

CRÉDITO: Hatch Esses relógios melhoram a qualidade do sono e do humor, e um despertar feliz = um dia feliz! Um dia produtivo começa com uma boa noite de sono e um despertar tranquilo.

Acorde gradualmente com uma luz que imita o nascer do sol. Ela atinge sua configuração mais alta em cerca de 30 minutos. Você ainda pode configurar o relógio para acordá-lo no horário que desejar, às vezes também com um som!

Também estamos prestes a entrar na época em que saímos para o trabalho no escuro e voltamos para casa no escuro. Trate esse relógio do nascer do sol como sua própria fonte de terapia de luz!

5.

Oura ring

CRÉDITO: Anel de Oura Esse anel é caro. Mas se você puder comprá-lo, vale a pena.

Muitas pessoas produtivas adoram coisas. E não estamos falando de coisas como uma coleção de mais de 500 sapos de cerâmica - pense em gadgets ou ferramentas que as ajudarão a ser mais produtivas.

O anel Oura será sua próxima obsessão.

Monitore seu condicionamento físico, seu sono, seu nível de estresse, sua disposição, sua frequência cardíaca e até mesmo o progresso de seus negócios. É impressionante a quantidade de dados que esse anel não invasivo pode armazenar. E ele é estiloso. 😎

6.

**Multiferramenta Leatherman Rebar

CRÉDITO: Homem de couro Quase como ter o ClickUp no bolso, essa pequena ferramenta tem 17 funções e pode economizar tanto o seu tempo em pequenos trabalhos quanto o espaço na gaveta da cozinha.

7.

**Pods de ar **Ou fones de ouvido sem fio

Pessoas produtivas são multitarefas! Elas gostam de manter as coisas em movimento de forma rápida e eficiente, e os fones de ouvido sem fio podem ajudar a tornar isso possível!

Regue suas plantas enquanto conversa com sua avó, ouça sua reunião de trabalho sem incomodar seus colegas que trabalham fora e esconda seu amor secreto pela trilha sonora de Wicked de estranhos durante sua caminhada matinal para o trabalho.

8.

Teclado mecânico

CRÉDITO: mechanicalkeyboards.com Se você nunca ouviu falar de um teclado mecânico antes, prepare-se para adicioná-lo à sua lista de desejos pessoais.

O sinal revelador e a beleza do teclado mecânico é o som satisfatório de click emitido pelas molas das teclas.

Pode não parecer muito, mas confie em nós, é isso que o conquistará primeiro.

Esses teclados também se iluminam com o toque das teclas, são totalmente personalizáveis e, para as pessoas que passam muito tempo no computador, isso trará diversão e satisfação ao dia de trabalho que elas não sabiam que estavam perdendo.

Além disso, eles são perfeitos para os entusiastas dos anos 90 em sua vida.

9. Um ano de

Headspace Às vezes, o melhor presente que você pode dar é lembrar que o amor próprio vem em primeiro lugar!

O Headspace oferece meditação para estresse, atenção plena, sono e muito mais! Não importa sua experiência com ele.

A meditação está associada a melhor humor, melhor saúde mental, sono e dias mais produtivos - tudo o que amamos!

10.

Tile

CRÉDITO: Telha É como o Find My iPhone, mas para todo o resto!

Localize itens como suas chaves, carteira, sua última localização e muito mais - e sincronize com o Amazon Echo ou o Google Assistant para não ter que adivinhar onde suas necessidades estão escondidas ao sair de casa.

11. Um livro como

Essencialismo Um pouco de estudo autônomo nunca fez mal a ninguém, e os livros de desenvolvimento pessoal podem ajudá-lo a priorizar suas tarefas e maximizar seu dia. Eles também ficam bem impressionantes em uma mesa de centro.

Dê uma olhada nisso lista de livros aprovados pelo ClickUp que certamente darão o pontapé inicial em seus hábitos saudáveis e produtivos.

12.

Ember Caneca de café

CRÉDITO: brasa Que seu café seja forte e quente! O tempo todo!

Se a sua pessoa especial tem dias longos ou fica tão concentrada em suas tarefas que se esquece de tomar o café, permita que ela economize uma ida ao micro-ondas e mantenha a bebida quente até a última gota.

Suas bebidas permanecerão quentes pelo tempo que for necessário e você poderá definir a temperatura de acordo com a sua preferência.

Ela vem em embalagens de 16 oz ou 10 oz e é ótima para uso interno ou em trânsito.

13. A

**Banco de carregamento com energia solar Você já teve aqueles dias de trabalho em que a única vez que sentiu a luz do sol foi através de uma janela? Ou em sua caminhada até o carro? Ou não a sentiu de forma alguma? Há uma solução fácil.

A produtividade não se limita a uma mesa convencional! Saia de casa e não se deixe limitar por uma tomada para alimentar seus dispositivos.

Os bancos de energia solar permitem que você leve sua configuração de WFH para praticamente qualquer lugar e muitos deles se carregam sozinhos em cerca de 6 horas.

14.

**Mochila de autoridade Timbuk2

CRÉDITO: Timbuk2 Ela comporta um MacBook Pro de 16 polegadas! Que é enorme! Literalmente e figurativamente!

Ela também é estilosa, tem gênero neutro e muitos bolsos.

Elas podem se esgotar rapidamente, mas esta mochila da mesma marca cabe o mesmo tamanho de laptop e tem um visual semelhante.

15. Uma planta doméstica calmante

Se você não puder sair de casa durante o dia de trabalho, leve um pouco do ar livre para você.

As plantas purificam o ar, adicionam uma presença calmante a um cômodo e podem dar às pessoas um senso de orgulho ao cuidar delas. E o ar limpo é o primeiro passo para uma mente limpa!

E para aqueles que não têm um polegar verde, as suculentas são cheias de cores, requerem um mínimo de água e são ótimas para se ver!

16. Um dispositivo de ruído branco ou de sono

Especialmente se a pessoa especial tiver muito em que pensar, os dispositivos para dormir são ótimas soluções para dormir melhor e ter dias melhores.

Alguns dispositivos têm até despertadores embutidos para que você possa acordar tão gradualmente quanto foi dormir!

17.

ROOMBA da iRobot Tire mais uma coisa da sua lista de verificação com um aspirador de pó Roomba automatizado.

Permita que o Roomba o ajude a manter o seu espaço de trabalho em ordem e provavelmente assuste o seu cachorro. Mas não de uma forma ruim! Apenas o suficiente para um vídeo hilário no Instagram.

PeacockTV/ GIFER

18. CBD

Não se preocupe, não há nada de engraçado aqui. Se você ainda não ouviu falar, há muitos benefícios em tomar CBD e há muitos tipos diferentes para várias finalidades. Algumas opções de CBD são feitas sob medida para melhorar seu foco ao longo do dia e são embaladas com outras vitaminas, como a B12, para lhe dar o impulso necessário para vencer o dia.

19.

Suporte portátil para laptop Evite sua postura e dores no pescoço com um suporte portátil para laptop que se inclina em sua direção para evitar que você se curve sobre o teclado.

Essa opção portátil se dobra para facilitar o transporte!

20.

**Rede para os pés

CRÉDITO: Mesa UPLIFT Ahh, por último, mas não menos importante, a rede para os pés. Não tem problema se você achar que ela é um pouco engraçada, isso faz parte do seu charme. Mas provavelmente você também vai adorá-la secretamente.

Descanse um pouco! Descanse seus pés e mantenha-os em movimento com conforto.

Pronto, pronto, comprar tempo de qualidade!

As compras de fim de ano podem ser estressantes, mas não precisam ser.

A melhor parte de qualquer uma dessas ideias de presentes produtivos é que elas mostram o quanto você pensou nas pessoas da sua lista.

Mas, afinal de contas, a coisa mais significativa que você pode dar a alguém é o presente do tempo, por isso ele é chamado de presente. 🎁

Você e aquela pessoa especial podem usar o tempo extra para assistir a um filme de férias, retribuir à comunidade ou talvez parar de verificar os e-mails do trabalho enquanto tomam seu café da manhã em 2022.

Portanto, economize um dia por semana nesta temporada de férias com o presente de ClickUp e use esse tempo extra fazendo algo que o faça se sentir feliz! 😌