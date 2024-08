Como otimizar seu fluxo de trabalho durante as festas de fim de ano

Ahh, as festas de fim de ano. Já estamos nessa época de novo?!

Quer você goste ou não, as festas de fim de ano provavelmente o fazem lembrar de um tempo de qualidade com amigos e familiares, uma refeição gloriosa, uma folga do trabalho - e talvez um monte de estresse até a hora de ir embora.

Não é incomum que as festas de fim de ano também sejam a "época mais movimentada do ano" de uma empresa, especialmente porque elas acontecem na mesma época em que o quarto trimestre termina. Isso pode fazer com que seja mais difícil para os funcionários solicitarem folga e, em alguns casos, leva ao esgotamento.

Universal/ Teen Vogue Mas não este ano! Elimine qualquer estresse desnecessário da sua vida profissional com nossas dicas sobre como otimizar seu fluxo de trabalho como o Elfo Chefe, e espalhe um pouco de alegria entre seus colegas também!

Não há momento melhor do que o presente para alcançar um equilíbrio entre vida pessoal e profissional 🎁

Otimize seu tempo no trabalho para poder maximizar seu tempo com a família em casa. Comece preparando sua carga de trabalho para o sucesso ANTES das festas de fim de ano.

P.S. Agora é a hora de se preparar, mas se você ainda não o fez, não tema! Nunca é tarde demais!

Se ainda não estiver usando um software de gerenciamento de projetos on-line, é hora de começar. E não procure mais do que ClickUp !

O ClickUp é a plataforma multifuncional que começa a economizar seu tempo imediatamente ao integração com suas ferramentas atuais como Google Drive ou Asana para reduzir o tempo que você normalmente gasta vasculhando seu laptop em busca dos ativos do projeto.

A preparação é metade da batalha. E acredite em nós - seus especialistas em produtividade pessoal - essas dicas irão organizar suas tarefas e elimine sua névoa cerebral de férias mais rápido do que você pode dizer "Kringle" 🎅🏼

Etapa 1: Use o ClickUp para fazer sua lista (e verifique-a duas vezes)

Comece em um nível alto, criando uma Lista para o seu projeto (ou projetos!) no ClickUp e preencha-o com todas as informações relacionadas, atuais e futuras tarefas . Pense grande quando se trata de tarefas. Quais são seus principais itens de ação?

Em seguida, dê um passo adiante. Acrescente substância a cada tarefa com detalhes descrições detalhadas das tarefas , listas de verificação aninhadas e subtarefas . Atribuir a indivíduos ou grupos da sua equipe e adicione Campos personalizados para ajudar a consolidar informações ou filtrar rapidamente um grupo de tarefas.

Etapa 2: conheça sua carga de trabalho Avalie sua carga de trabalho vendo suas tarefas na seção

visualização de sua escolha, e classificar ou filtro conforme necessário para restringir suas tarefas àquelas que estão entre você e seu banquete de férias de inverno. 😎

MGM/ Gifs em alta Não tem certeza de qual visualização atende melhor ao seu fluxo de trabalho? Lista ou Visualização do calendário é um bom lugar para começar e, em seguida, classifique suas tarefas por data de vencimento para ver se sua carga de trabalho é realista para o tempo que lhe resta para concluí-los. O ideal é que essas datas de vencimento sejam distribuídas uniformemente ao longo da semana. Se uma tarefa deve ser concluída na segunda-feira e 15 tarefas devem ser concluídas na sexta-feira, como você pode mudar a carga de trabalho a seu favor?

Enter: ClickUp's prioridades da tarefa e estimativas de tempo .

Classificar suas tarefas em prioridade normal, alta ou urgente o ajudará a ver rapidamente quais entregáveis precisam ser tratados primeiro e que podem ser transferidos para uma data posterior, se necessário.

Enquanto priorizar suas tarefas ajudam você a visualizar por onde começar, estimar o tempo que você levará para concluir cada tarefa realmente ajudará a orientá-lo no caminho ideal para a produtividade.

Etapa 3: Fique de olho no seu progresso

Se as suas tarefas fizerem parte de um projeto abrangente ou se algumas delas dependerem do cumprimento de prazos rigorosos ou de grandes realizações, Marcos no ClickUp o ajudarão a gerenciar seu progresso em cada etapa do caminho. Transformando grandes tarefas em Milestones lhe dará uma representação visual dos principais pontos de verificação que ainda não foram concluídos e, ao personalizar os status das tarefas, você poderá adicionar mais detalhes a cada estágio pelo qual as tarefas passam antes de serem concluídas.

Não se esqueça de comemorar suas pequenas vitórias ao longo do caminho também! Crie um controle Objetivos para você e sua equipe diretamente no ClickUp, vinculando suas tarefas a diferentes metas Metas .

Crie metas pessoais no ClickUp e defina alvos para acompanhar seu progresso

Onde investir seu tempo extra

Com todas as tempo que o ClickUp economizará para você invista-o de volta em lugares que são importantes para você. Ou seja, você mesmo, seus colegas de trabalho e sua comunidade. 🎄

Mesmo que sua equipe trabalhe em casa, ainda há maneiras de espalhar um pouco de alegria no feriado. afinal, esta é a época de retribuir.

Boas ações para equipes presenciais e remotas

É provável que você não seja estranho a uma campanha beneficente de fim de ano, e isso é porque elas são eficazes! As campanhas beneficentes nunca saem de moda, pois não importa o quanto você arrecada, cada pedacinho conta.

Independentemente de você estar trabalhando em seu escritório em casa ou no local, aqui estão algumas ideias de caridade que funcionarão para qualquer equipe:

Patrocinar uma família é uma ótima maneira de causar impacto. E a maioria das organizações enviará às famílias um questionário para que sua equipe saiba com o que e como contribuir

é uma ótima maneira de causar impacto. E a maioria das organizações enviará às famílias um questionário para que sua equipe saiba com o que e como contribuir Escolas! Faça doações para as escolas da sua região ou para as listas da Amazon dos professores para ajudar os funcionários locais da linha de frente. E as crianças, sempre as crianças 😌

para ajudar os funcionários locais da linha de frente. E as crianças, sempre as crianças 😌 Doe dinheiro para uma caixa física ou conta on-line para enviar para uma instituição de caridade da escolha de seu escritório . Seja atencioso e intencional! Antes de escolher uma causa, pense na sua comunidade, nas pessoas do mundo todo que precisam de ajuda imediata, nos valores da sua empresa e nos seus funcionários para fazer uma escolha que signifique algo para você

. Seja atencioso e intencional! Antes de escolher uma causa, pense na sua comunidade, nas pessoas do mundo todo que precisam de ajuda imediata, nos valores da sua empresa e nos seus funcionários para fazer uma escolha que signifique algo para você **Permita que seus funcionários apliquem um crédito em dinheiro, um desconto ou um benefício a seus clientes Talvez seus funcionários possam oferecer um desconto ou crédito a uma conta que precise ou mereça. Ou talvez você ofereça a eles a oportunidade de doar esse dinheiro para uma instituição de caridade de sua escolha

Bônus: aprenda como fazer_ usar o ClickUp para gerenciar seu trabalho sem fins lucrativos_ !

E se a sua equipe se reúne no escritório, há ainda mais oportunidades para se reunir:

O abrigo de animais local sempre precisa de um pouco de amor. Colete brinquedos para animais em uma caixa de doações para espalhar alegria para aqueles que ainda estão procurando seus lares eternos. E antes que nos esqueçamos... Alexa, toque "In the Arms of an Angel", de Sarah Mclachlan

Uma direção de alimentos enlatados é um gesto acessível que é tão fácil quanto impactante. As datas de validade estendidas da maioria dos produtos enlatados permitem que as organizações os utilizem durante todo o ano, o que é crucial, pois as pessoas não precisam deles apenas em dezembro

é um gesto acessível que é tão fácil quanto impactante. As datas de validade estendidas da maioria dos produtos enlatados permitem que as organizações os utilizem durante todo o ano, o que é crucial, pois as pessoas não precisam deles apenas em dezembro Charity 5K! Corredores e caminhantes são bem-vindos! Essas corridas geralmente acontecem nos finais de semana fora do trabalho, mas promovem o bem-estar e beneficiam uma boa causa. Não há nada de errado em correr pela sua cidade com seus amigos do trabalho antes da carga de carboidratos do feriado 😎

Dê uma folga aos seus funcionários e tire uma hora do seu dia de trabalho para montar caixas de doação para pessoas e animais de estimação necessitados usando itens trazidos ou comprados pela equipe!

Mostre à equipe o quanto você se importa

Você não precisa de um grande orçamento ou tempo fora do trabalho para mostrar à sua equipe o quanto você a aprecia. Além disso, você não conseguiria fazer isso sem eles! E o que conta é o pensamento.

Um pequeno ato de bondade pode ser muito útil, especialmente para sua saúde mental. Nunca se sabe quem pode estar precisando de uma pausa no dia ou até mesmo de uma risada. Evite o esgotamento e mantenha o moral vivo (dentro e fora da tela)!

Universal/ gfycat Independentemente de você estar trabalhando remotamente ou pessoalmente, reserve uma hora (ou menos!) para agitar o dia com uma dessas ideias divertidas para o dia de trabalho:

Uma aula de cozimento de biscoitos ou de coquetéis para o feriado. Encontre uma receita festiva e rápida para sua equipe acompanhar. Se a sua equipe for estritamente remota, envie a lista de itens necessários com uma semana de antecedência para que todos se preparem e realizem a atividade no Zoom!

para o feriado. Encontre uma receita festiva e rápida para sua equipe acompanhar. Se a sua equipe for estritamente remota, envie a lista de itens necessários com uma semana de antecedência para que todos se preparem e realizem a atividade no Zoom! Substitua a típica reunião de equipe por apresentações de slides de 3 minutos feitas por cada membro da equipe sobre qualquer assunto. Essa é uma ótima maneira de seus colegas se conhecerem, aprenderem coisas novas e deixarem suas personalidades brilharem

feitas por cada membro da equipe sobre qualquer assunto. Essa é uma ótima maneira de seus colegas se conhecerem, aprenderem coisas novas e deixarem suas personalidades brilharem Bingo de férias no escritório ! Deixe-o durar o mês inteiro e ofereça prêmios escalonados como recompensa pelo número de itens que forem retirados do quadro. Não tenha medo de oferecer PTO!

! Deixe-o durar o mês inteiro e ofereça prêmios escalonados como recompensa pelo número de itens que forem retirados do quadro. Não tenha medo de oferecer PTO! Envie um crédito em dinheiro para a equipe para almoço ou café por sua conta !

! Uma hora de bem-estar de ioga, meditação ou aula de movimento. Isso pode ser conduzido por um membro da equipe ou há uma tonelada de material pré-gravado on-line para ajudar a guiar o seu grupo para um estado de espírito mais pacífico sem custo adicional

Se a sua equipe se reunir pessoalmente:

Um almoço ou café da manhã surpresa da empresa é sempre um sucesso e muito apreciado. Se você tiver uma varanda no escritório e o tempo estiver bom, considere fazer isso ao ar livre! Todo mundo precisa de um pouco de luz do dia

da empresa é sempre um sucesso e muito apreciado. Se você tiver uma varanda no escritório e o tempo estiver bom, considere fazer isso ao ar livre! Todo mundo precisa de um pouco de luz do dia Dê um pouco de alegria ao seu dia de trabalho com uma rápida competição de decoração de biscoitos . Dê a todos um biscoito em branco, alguns materiais de decoração e um limite estrito de 2 minutos. Deixe que todos mostrem sua bagunça de biscoito e depois aproveite!

. Dê a todos um biscoito em branco, alguns materiais de decoração e um limite estrito de 2 minutos. Deixe que todos mostrem sua bagunça de biscoito e depois aproveite! Se a sua equipe estiver aberta a atividades fora do trabalho, procure por exposições de luzes de Natal ao ar livre ou eventos com ingressos em sua cidade que as pessoas possam participar com o grupo ou com suas famílias

Retornar ao trabalho com energia de "ano novo, eu novo" A preparação é tudo . Faça o trabalho dias antes de sair para as férias para que os primeiros dias de volta não sejam tão assustadores - e deixe o ClickUp cuidar do trabalho pesado.

O ClickUp pode ajudá-lo a aproveitar seus dias de folga até o último segundo. Evite deixar sua mente agitada na noite anterior ao retorno ao trabalho, preparando suas tarefas futuras antes de sair.

Baixar Extensão do ClickUp para o Chrome para manter o controle das próximas tarefas e lembretes de qualquer página da Web. Comandos de barra e edição de rich text no atalho da Chome Extension para seu Bloco de notas ClickUp o ajudará a organizar rapidamente seus pensamentos, ou criar uma nova tarefa em segundos, sem sair do navegador.

Faça o download da extensão do ClickUp para o Chrome para acessar seu bloco de notas, criar uma tarefa, adicionar aos seus favoritos e muito mais, de qualquer lugar da Web

Mesmo que essas novas tarefas ainda não estejam detalhadas, elas o colocarão em um caminho produtivo no novo ano.

Então, o que está esperando? Comece a otimizar seu fluxo de trabalho com ClickUp para economizar mais para as pessoas e coisas que você ama nesta temporada de festas.