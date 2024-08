10 melhores ferramentas de marketing imobiliário para agentes em 2024

Com 97% dos compradores recorrem à Internet ao procurar uma casa, os dias em que se dependia de casas abertas e placas chamativas no quintal para fechar um negócio já se foram há muito tempo. Felizmente, você não precisa ser um guru do marketing digital para ficar por dentro dessas novas tendências. 🧙

Graças ao inovador software de marketing imobiliário, você pode coordenar e otimizar facilmente todas as suas atividades de marketing. Essas plataformas fazem maravilhas para aumentar a visibilidade de seus anúncios, atrair leads qualificados e, por fim, fechar negócios lucrativos.

Apresentaremos as 10 principais ferramentas de marketing imobiliário em 2024, escolhidas a dedo com base em sua reputação, variedade de recursos, avaliações positivas de usuários e capacidade de atender às necessidades gerais e específicas de agentes imobiliários e profissionais de marketing.

O que você deve procurar em um software de marketing imobiliário?

Aqui estão as principais qualidades a serem consideradas ao escolher as ferramentas de marketing imobiliário perfeitas:

Facilidade de uso: As ferramentas de marketing imobiliário devem ter uma navegação intuitiva e uma interface amigável para reduzir a curva de aprendizado e o tempo de adoção Variedade de recursos e opções de personalização: Devem facilitar o gerenciamento de listagens, a geração de leads, o marketing por e-mail, o gerenciamento de mídia social e a criação de visitas virtuais. As ferramentas também devem ser facilmente personalizáveis pararefletir a identidade de sua marca e o público-alvo Recursos de integração: A ferramenta deve se integrar com as que você já usa, como sistemas de CRM e ferramentas de marketing digital, como plataformas de marketing de mídia social e software de marketing por e-mail **Recurso de análise e relatórios: deve permitir que você monitore efetivamente o tráfego do site e acompanhe o desempenho de sua estratégia e campanhas de marketing imobiliário Preços e escalabilidade: Não deve haver custos ocultos ou taxas adicionais. O preço deve ser transparente e escalonável para atender às suas necessidades em constante evolução Suporte e treinamento: A empresa por trás da ferramenta de marketing imobiliário deve ter um suporte ao cliente ágil e dedicado para responder às suas perguntas ou problemas técnicos

As 10 melhores ferramentas de marketing imobiliário para usar em 2024

Algumas ferramentas de marketing imobiliário podem ajudá-lo a gerenciar e organizar as informações dos clientes, rastrear leads e automatizar a comunicação em geral. Outras ferramentas de marketing vão além, auxiliando os agentes imobiliários a promover listagens de propriedades e a criar sites cativantes, perfis de mídia social envolventes ou visitas virtuais imersivas às propriedades.

Seja qual for a sua opção, as ferramentas que apresentamos a seguir podem ajudar aumentar suas vendas e proporcionar uma vantagem sobre seus concorrentes.

Obtenha uma visão panorâmica de seu projeto imobiliário com o ClickUp

Se você faz parte de uma empresa imobiliária equipe de marketing você terá uma surpresa. O ClickUp oferece vários recursos perfeito para planejar, colaborar, executar e acompanhar o desempenho de suas campanhas e projetos - especificamente para negócios imobiliários!

Outro recurso fantástico que os profissionais de marketing adoram: Modelos do ClickUp que dão aos agentes imobiliários uma vantagem inicial em qualquer projeto em que estejam trabalhando, poupando um tempo precioso no processo. ⏳

Simplifique seus esforços de marketing imobiliário com o modelo do ClickUp

O modelo Modelo de marketing imobiliário do ClickUp é feito sob medida para equipes imobiliárias que desejam aumentar a visibilidade on-line de seus anúncios. Você pode escolher facilmente o planos de marketing e canais, defina diretrizes de marca e até mesmo criar um calendário de marketing para manter o controle de todas as suas atividades de negócios imobiliários.

Para começar, adicione a propriedade que você deseja promover ao modelo. Cada listagem terá um tarefa separada à qual você pode adicionar fotos e arquivos para facilitar a identificação.

Você também terá uma visão panorâmica de todos os seus anúncios promovidos! O modelo vem com inúmeras opções de visualização que oferecem diferentes perspectivas e percepções, como se você tivesse seu centro de comando de marketing na ponta dos dedos:

Visualização da lista de campanhas: Agrupa as listagens de acordo com o status do conteúdo promocional (por exemplo: A fazer, Em andamento, Precisa de aprovação, Precisa de revisão, Aprovado)

Acompanhe o progresso das promoções de suas propriedades imobiliárias com o ClickUp

Visualização do quadro do ClickUp : A Quadro Kanban que representa listagens como cartões e as organiza de acordo com o estágio da estratégia de seu conteúdo associado (Ideia, Redação do conteúdo, Design, Revisão, Publicação, Avaliação)

Exibir o status de suas listagens em um quadro Kanban

Visualização de cronograma: Mostra as programações de postagem do seu conteúdo promocional em uma visualização de calendário mensal. As listagens recebem uma cor diferente, dependendo do tipo de postagem com a qual são promovidas (blog, mídia social,boletim informativo por e-mail)

Mantenha todos os seus prazos de marketing em um só lugar com o ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

mais de 1.000 modelos personalizáveis

mais de 15 visualizações

Campos e tags personalizados

Disponível na Web e em dispositivos móveis

Controle de tempo e relatórios avançados

Integrações com mais de 1.000 ferramentas e plataformas populares, como Slack, Calendly, Dropbox e Google Drive

Recursos de criação de mapas para colocar pinos nas listagens

Lembretes e notificações

Limitações do ClickUp

Bugs e falhas ocasionais devido a atualizações frequentes

O aplicativo móvel não tem recursos tão completos quanto o aplicativo da Web

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus : $19/mês por usuário

: $19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços *Os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 6.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.500 avaliações)

2. Pipedrive

Via Pipedrive O Pipedrive é um popular software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) perfeito para pequenas empresas de vendas que desejam aprimorar seus processos e garantir mais negócios.

Um dos principais recursos do Pipedrive é centralizar os dados dos clientes em uma plataforma acessível. Ele ajuda você a rastrear leads no funil, visualizar todo o processo de vendas e interagir sem esforço com os clientes em cada estágio do pipeline de vendas.

Quando se trata de marketing imobiliário, o Pipedrive pode ser uma ferramenta inestimável para organizar leads, independentemente de eles serem gerados pelo seu site e mídias sociais ou por canais mais tradicionais, como indicações e inscrições em casas abertas.

Depois de adicionar um lead ao seu sistema e atribuir um agente imobiliário a ele, o Pipedrive permite que você acompanhe seu progresso através de estágios personalizáveis do funil de vendas até aquele momento mágico em que você fecha o negócio.

A plataforma também permite a colaboração perfeita entre os membros da equipe ou agentes imobiliários, que podem atribuir tarefas uns aos outros, compartilhar documentos e se comunicar diretamente na plataforma.

Por fim, os recursos de análise do Pipedrive permitem que você rastreie as principais métricas, como taxas de conversão e valores de negócios. Essas informações preciosas podem ser sua arma mais forte para ajustar as abordagens de marketing e detectar possíveis áreas de melhoria para seu negócio imobiliário.

Melhores recursos do Pipedrive

Gerenciamento de leads e negócios

Rastreamento da atividade do cliente

Integração de e-mail

Automatização de fluxos de trabalho

Insights e relatórios

Diversas integrações com a pilha de tecnologia existente

Limitações do Pipedrive

Opções limitadas de marca

Uma curva de aprendizado mais acentuada para usuários com pouca experiência com CRMs

Relatadoproblemas de suporte ao cliente Preços do Pipedrive

Essencial : uS$ 9,90/mês por usuário

: uS$ 9,90/mês por usuário Avançado : uS$ 19,90/mês por usuário

: uS$ 19,90/mês por usuário Profissional : uS$ 39,90/mês por usuário

: uS$ 39,90/mês por usuário Power : uS$ 49,90/mês por usuário

: uS$ 49,90/mês por usuário Enterprise: uS$ 59,90/mês por usuário

*Os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2 : 4.2/5 (mais de 1.500 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 1.500 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.500 avaliações)

3. Movavi

Capture capturas de tela cativantes de sua propriedade com o Movavi Via Movavi A Movavi é conhecida por sua edição de vídeos e fotos, gravação de tela e ferramentas de conversão de multimídia. O principal ponto de venda de todos os aplicativos da Movavi é a facilidade de uso e a interface intuitiva, tornando-os acessíveis a iniciantes absolutos e, ao mesmo tempo, mantendo as funcionalidades que os usuários experientes precisam para criar um conteúdo de vídeo incrível.

A Movavi pode ser um recurso valioso em sua caixa de ferramentas de marketing imobiliário. Com seu software de edição de vídeo, você pode criar visitas imersivas em vídeo de propriedades, oferecendo aos compradores em potencial um passeio virtual. Corte e recorte a filmagem o quanto quiser e complemente o material de vídeo com música, narrações e sobreposições de texto para dar vida à propriedade diretamente na tela.

Você também pode aproveitar as vantagens do software de edição de fotos da Movavi para a preparação virtual, que certamente aumentará a geração de leads. Tire fotos de imóveis vagos e use o software para adicionar digitalmente móveis e outros elementos internos, ajudando os compradores em potencial a visualizar como o espaço pode ser usado.

Outra ideia para atrair compradores, possibilitada pelo editor de vídeo da Movavi, é a criação de curtas de destaque. Pegue as fotos mais impressionantes da propriedade, misture algumas músicas de fundo e sobreposições de texto e junte-as em um vídeo curto e cativante.

Compartilhe o rolo nas mídias sociais ou envie-o em boletins informativos e veja seu público se converter em leads.

Melhores recursos do Movavi

Interface amigável, ideal tanto para iniciantes quanto para usuários mais avançados

Biblioteca de filtros e efeitos especiais na ferramenta de marketing imobiliário

Editor de vídeo, foto e áudio

Opções de conversão de mídia

Estabilização e rastreamento de movimento

Fácil compartilhamento e exportação para clientes em potencial ou outros profissionais do setor imobiliário

Limitações do Movavi

As versões gratuitas dos produtos da Movavi têmrecursos limitados* Alguns usuários reclamaram dejanelas pop-up de upsell irritantes Preços da Movavi

Editor de vídeo : uS$ 49,95/ano

: uS$ 49,95/ano Editor de vídeo + pacotes de efeitos : $155,95/ano

: $155,95/ano Video Suite + pacotes de efeitos: uS$ 237,95/ano (atualmente com desconto de US$ 94,95)

*Os preços listados referem-se a licenças pessoais

Movavi ratings and reviews

Trustpilot : 4.7/5 (mais de 18.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 18.000 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 450 avaliações)

4. Equipe Hubstaff

Via Equipe do Hub A Hubstaff ganhou destaque por seu suite de gerenciamento da força de trabalho que ajuda as empresas a gerenciar e acompanhar o desempenho de suas equipes remotas. Mas ele faz mais do que o controle de tempo e o monitoramento de funcionários!

A ferramenta é fantástica para o gerenciamento de projetos com seus recursos integrados de comunicação com a equipe, agendamento de funcionários, folha de pagamento e faturamento, além de insights de produtividade. O Hubstaff pode ser especialmente útil em gerenciamento de projetos imobiliários incluindo seus aspectos de marketing.

Use a plataforma para definir prazos, atribuir tarefas e avaliar o progresso dos projetos de seus negócios imobiliários.

Os recursos de rastreamento de tempo da plataforma permitem medir com precisão o tempo gasto em tarefas como criação de conteúdo, gerenciamento de mídia social e comunicação com o cliente. Você pode usar os dados coletados para identificar gargalos e melhorar a produtividade em todo o seu negócio imobiliário.

Com o Hubstaff, você pode aumentar a responsabilidade de seus funcionários ou agentes imobiliários, especialmente daqueles que trabalham remotamente. Recursos como níveis de atividade e capturas de tela garantem que todos os membros da equipe se concentrem no trabalho produtivo e que os projetos sejam concluídos no prazo.

Melhores recursos do Hubstaff

Controle de tempo com planilhas e relatórios de tempo on-line

Monitoramento de funcionários com rastreamento de localização por GPS

Análise da força de trabalho

Gerenciamento ágil de projetos

Integração com várias ferramentas de gerenciamento de projetos, contabilidade, comunicação e CRM

Limitações do Hubstaff

Preocupações com a privacidade

Ocasionalrelatórios de bugs e falhas Preços da Hubstaff

Campo do Hubstaff Field Pro : uS$ 10/mês por usuário Desk Field : uS$ 12,50/mês por usuário Enterprise : disponível mediante contato

Módulos Hubstaff Time e Hubstaff Desk **Gratuitos Starter : uS$ 5,83/mês por usuário Pro : uS$ 8,33/mês por usuário Enterprise : disponível mediante contato



*Os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Hubstaff

G2 : 4.3/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 1.400 avaliações)

5. SEMRush

Via Semrush A SEMRush tem sido uma estrela do rock no mundo do SEO há algum tempo por um bom motivo. É uma das ferramentas mais amplamente usadas para realizar análise de palavras-chave, pesquisa competitiva, rastreamento e melhoria do desempenho do site.

Se você depende da produção de conteúdo para aumentar a visibilidade de seus anúncios de imóveis e gerar leads, a SEMRush pode levar sua estratégia para o próximo nível. Use-a para descobrir as palavras-chave mais relevantes no setor imobiliário e otimizar o site e o conteúdo de sua imobiliária de acordo com elas. Além disso, você pode ver o que seus concorrentes estão fazendo e identificar as áreas em que você pode se destacar da multidão.

Como o marketing imobiliário geralmente gira em torno da promoção de propriedades em áreas geográficas específicas, as ferramentas de SEO local da SEMRush são absolutamente revolucionárias. Recursos como Gerenciamento de listagem e Rastreamento de posição podem ajudar a aumentar a visibilidade local e gerar mais leads. Afinal de contas, o importante é alcançar as pessoas certas nos lugares certos.

Por fim, os recursos de gerenciamento social da SEMRush fazem milagres para aumentar o reconhecimento de sua marca. Automatize e programe publicações em mídias sociais, acompanhe as atividades sociais de seus concorrentes e analise sua presença em plataformas como Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube para tirar o melhor proveito delas.

Melhores recursos do SEMRush

Pesquisa de palavras-chave para profissionais do setor imobiliário

Ferramentas de marketing de conteúdo

SEO local para mercados regionais

Relatórios e análises de mercado

Publicidade paga

Limitações da SEMRush

*Os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas da SEMRush

G2 : 4.5/5 (mais de 1.700 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.700 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

6. Iconosquare

Acompanhe o desempenho de suas campanhas de mídia social com o Iconosquare Via Iconosquare O Iconosquare é uma ferramenta fantástica para profissionais de marketing imobiliário que desejam turbinar seu jogo de mídia social. A plataforma oferece as melhores ferramentas e recursos para otimizar os esforços de marketing de mídia social, medir o desempenho e interagir efetivamente com uma base de seguidores.

A ferramenta permite manter uma presença consistente nas plataformas de mídia social por meio do agendamento de postagens. Você também pode publicá-las automaticamente em várias plataformas simultaneamente para obter o máximo efeito.

Por falar em efeito, o Iconosquare permite que você o meça com seu forte arsenal de análise. Acompanhe as principais métricas, como alcance, impressões, crescimento de seguidores e taxas de engajamento, para ter uma ideia precisa do desempenho de sua estratégia de mídia social.

Você também pode obter insights valiosos sobre seus seguidores, como informações demográficas, padrões de envolvimento e comportamentos. Esse conhecimento permite que você adapte seu conteúdo on-line e a estratégia geral de marketing para se aproximar de seus seguidores e, por fim, transformá-los em leads e clientes.

Melhores recursos do Iconosquare

Publicação programada e automática em várias plataformas de mídia social, incluindo Instagram, Facebook e TikTok

Análises avançadas e insights sobre a base de seguidores e a concorrência

Relatórios personalizados

Gerenciamento da geração de leads e conversas nas mídias sociais

Limitações do Iconosquare

Problemas compublicação automática de histórias do Instagram* Recurso de conversa supostamentenão é compatível com o Twitter Preços do Iconosquare

Pro : 49 euros/mês

: 49 euros/mês Advanced : 79 euros/mês

: 79 euros/mês Enterprise: €139/mês

*Os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Iconosquare

G2 : 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.4/5 (49 avaliações)

7. Wix

via Wix Editor X Design O Wix é uma excelente plataforma para criar o site com o qual você sempre sonhou. E você não precisa ser um gênio da codificação ou um desenvolvedor da Web experiente para exibir seus anúncios e atrair compradores em potencial. Graças ao editor de arrastar e soltar, você só precisa de alguns cliques do mouse e um pouco de imaginação para criar um site cativante para o seu negócio.

Você não precisa inventar nada do zero, pois o Wix tem uma biblioteca de modelos projetados especificamente para o setor imobiliário. Escolha o modelo mais adequado à sua marca e ao seu objetivo, personalize-o a seu gosto e você terá um showroom virtual para seus anúncios em pouco tempo!

Quando seu website estiver configurado e as listagens estiverem no ar, torne-as mais atraentes adicionando galerias de imagens, mapas interativos e passeios virtuais ou destacando os principais detalhes da propriedade. Quando os visitantes estiverem conectados, transforme-os em clientes adicionando formulários de contato e ferramentas de captura de leads ao seu site.

Melhores recursos do Wix

Design de sites com um editor intuitivo de arrastar e soltar

mais de 800 modelos de sites

Aplicativo móvel para criar e gerenciar seu site

Serviços profissionais de desenvolvimento web

Limitações do Wix

Relatadasproblemas de suporte ao cliente* Reclamações sobrepreços altos e funcionalidades de design limitadas Preços do Wix

VIP : uS$ 24,50/mês

: uS$ 24,50/mês Ilimitado : uS$ 12,50/mês

: uS$ 12,50/mês Combo : uS$ 8,50/mês

: uS$ 8,50/mês Domínio conectado: uS$ 4,50/mês

Wix avaliações e comentários

GetApp : 4.4/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 9.000 avaliações) G2: 4.2/5 (mais de 1.500 avaliações)

8. Podio

Podio exemplo de plataforma

O Podio é uma plataforma de colaboração e gerenciamento de projetos que pode ser a salvação para os profissionais de marketing imobiliário que gerenciam várias propriedades, leads e membros da equipe. Ele permite que você centralize todo o seu trabalho em espaços de trabalho altamente personalizáveis, que podem ser adaptados às suas necessidades adicionando fluxos de trabalho e campos e automatizando tarefas manuais que exigem muito trabalho.

Para manter o controle de seus clientes potenciais, o Podio é um software CRM. Você pode armazenar informações de clientes e rastrear a jornada de seus clientes pelo funil de vendas, garantindo que você nunca perca um bom negócio devido à desorganização.

A colaboração é crucial para o sucesso de qualquer negócio imobiliário, e o Podio facilita isso ao fornecer um hub central onde os membros da sua equipe podem compartilhar informações, debater ideias e ajudar uns aos outros a fechar negócios - tudo em tempo real.

Melhores recursos do Podio

Gerenciamento de projetos

CRM

SocialSoftware de intranet* Colaboração

Gerenciamento de fluxo de trabalho

Gerenciamento de processos de negócios

Limitações do Podio

Personalização e flexibilidadepodem ser excessivas para novos usuários

Os períodos de inatividade podem interromper a automação e afetar os processos de negócios

Preços do Podio

**Gratuito

Mais : uS$ 11,20/mês

: uS$ 11,20/mês Premium: uS$ 19,20/mês

*Os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Podio ratings and reviews

G2 : 4.2/5 (mais de 450 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 450 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 300 avaliações)

9. Trabalho

Gerencie seus projetos de marketing imobiliário com Workamajig Projetado especificamente para agências de criação e equipes de marketing, o Workamajig tem como objetivo ser o "balcão único" para simplificar o gerenciamento de projetos, recursos e finanças, bem como o gerenciamento de equipes e colaboração com o cliente .

O Workamajig oferece um hub centralizado de ferramentas de marketing onde os profissionais de marketing imobiliário podem rastrear leads e manter todas as suas listagens de propriedades, calendários de conteúdo e comunicação com o cliente em um local de fácil acesso.

O software também facilita a comunicação perfeita entre os membros da equipe, eliminando a necessidade de intermináveis trocas de e-mails e permitindo que você se concentre no que importa: atingir metas de marketing e gerar leads e vendas.

O gerenciamento financeiro e de recursos costuma ser o ponto fraco das equipes de marketing menores, e os criadores do Workamajig entendem isso muito bem. Suas ferramentas de marketing permitem monitorar orçamentos e despesas e otimizar a geração de faturas para manter a contabilidade em ordem.

Para evitar gargalos ou desperdício de recursos, o Workamajig permite gerenciar as cargas de trabalho de seus funcionários e acompanhar a disponibilidade deles. Isso permite a alocação ideal de recursos, garantindo que sua equipe esteja trabalhando com capacidade total para atingir seus KPIs.

Melhores recursos do Workamajig

Gerenciamento de projetos

Controle de tempo e tarefas

Ferramentas contábeis e financeiras integradas

Software de registro de projetos

CRM de vendas

Ferramenta de gerenciamento de tráfego e recursos de marketing

Limitações do Workamajig

*Os preços listados são válidos para equipes com mais de 10 membros

Workamajig avaliações e comentários

G2 : 3.6/5 (mais de 200 avaliações)

: 3.6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 3.7/5 (mais de 300 avaliações)

10. Basecamp

Basecamp exemplo de produto

A missão do Basecamp é ajudar as empresas a eliminar a abordagem de "coisas espalhadas por toda parte". Ele fornece uma plataforma centralizada para gerenciar seus bens imóveis campanhas de marketing de forma eficaz e colaborar com sua equipe para atingir metas mútuas.

Use suas ferramentas de marketing para se manter no topo das diferentes iniciativas de marketing, como a promoção de listagens de propriedades, a execução de campanhas de mídia social e a criação de conteúdo envolvente. Crie projetos separados para cada canal de marketing, atribua tarefas aos membros da sua equipe e defina prazos para garantir o máximo de produtividade.

A integração com o calendário do Basecamp torna difícil perder uma data importante relacionada às suas atividades de marketing. Seja um prazo para publicação de conteúdo, um evento de casa aberta ou o lançamento de uma campanha de mídia social, a plataforma faz o gerenciamento do tempo para você.

Melhores recursos do Basecamp

Página inicial: painel de uma página com seus projetos e tarefas

To-dos: para rastrear tarefas e prazos

Campfire: bate-papo em grupo incorporado

Doors: para integração com ferramentas e serviços externos

Schedule: uma visão geral de eventos e prazos importantes

Limitações do Basecamp

Preços do Basecamp

Basecamp : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Basecamp Pro Unlimited: $299/ano ou $349/mês

Avaliações e resenhas do Basecamp