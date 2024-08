20 melhores alternativas para a Obsidian em 2024

Quantas vezes nos esquecemos de algo importante até algumas horas antes do prazo final?

Muitas vezes, se estivermos sendo honestos com nós mesmos.

Felizmente, agora temos aplicativos de anotações como o Obsidian, para nos ajudar a evitar esse tipo de situação. Como a maioria dos aplicativos de anotações, o Obsidian promete uma maneira simples de anotar tudo o que você deve lembrar para evitar o esquecimento de detalhes cruciais.

Mas será que esse aplicativo de anotações de markdown é o melhor do mercado?

Hoje, exploramos todas as alternativas da Obsidian que você deve conhecer.

O que procurar em uma alternativa à Obsidian?

Um exemplo de como é uma página da Obsidian Publish acessível ao público

A Obsidian é uma aplicativo para fazer anotações projetado para que as pessoas criem seu próprio gerenciamento de conhecimento pessoal. Com plug-ins, temas e CSS personalizado disponíveis em sua caixa de ferramentas, você tem o controle dos dados e do design.

A Obsidian organiza todas as suas anotações em pastas chamadas cofres. Você pode ter diferentes cofres para diferentes tópicos ou projetos. Você também pode vincular documentos e notas por meio de vinculação bidirecional para criar um banco de dados conectado que você pode visualizar como um gráfico de conhecimento.

Esse aplicativo funciona muito bem para pessoas que preferem as ações simples de capturar e armazenar anotações. Mas se o seu objetivo é criar um sistema de anotações e tarefas compartilháveis em um hub de conhecimento, você tem outras opções!

As 20 principais alternativas ao Obsidian

1. ClickUp - Os melhores documentos com inteligência artificial

ClickUp Docs para documentar e compartilhar informações importantes com a equipe

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa, na qual as equipes se reúnem para planejar, organizar e colaborar no trabalho usando tarefas, documentos, bate-papo, metas, quadros brancos e muito mais. Facilmente personalizável com apenas alguns cliques, o ClickUp permite que equipes de todos os tipos e tamanhos realizem o trabalho com mais eficiência, aumentando a produtividade a novos patamares!

Ao contrário do Obsidian, Documentos do ClickUp facilita a coautoria de notas em tempo real ou assíncrono para que todos tenham acesso às informações mais atualizadas. Não importa se você está escrevendo notas descartáveis ou planos de ação detalhados, o uso de um ClickUp Doc o conectará ao restante de suas tarefas e projetos!

Combine o ClickUp Docs com Cérebro do ClickUp nossa ferramenta de redação com tecnologia de IA que pode ser usada no Docs para resumir anotações, criar textos atraentes, fazer brainstorming e muito mais!

Experimente a versão gratuita Modelo de anotações de reunião do ClickUp e faça seu melhor trabalho com esses recursos que economizam tempo no Docs:

Relacione documentos e tarefas para criar conexões e relacionamentos entre o conteúdo e seu trabalho

Traga seu conteúdo de outros aplicativos para usar formatação avançada e edição colaborativa

Arquive documentos para limpar seu espaço de trabalho, mas salve-os para referência

Defina permissões de compartilhamento para pessoas, equipes ou convidados específicos

Encontre e crie modelos para acelerar o processo de redação Faça o download do modelo de notas de reunião Prós do ClickUp

mais de 15 exibições personalizáveis paravisualizar tarefas, projetos e fluxos de trabalho no ClickUp mais de 1.000 integrações paraconecte seus aplicativos favoritos ao ClickUp Bloco de notas no ClickUp para marcar notas, criar tarefas e muito mais em seu navegador da Web

Contras do ClickUp

Curva de aprendizado devido ao número de recursos disponíveis e ao nível de personalização

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por membro por mês

: uS$ 7 por membro por mês Business : $12 por membro por mês

: $12 por membro por mês Empresarial: Se você precisar de um pacote de software completo para lidar com as cargas de trabalho e os processos da sua empresa, adoraríamos ajudá-lo a se preparar para o sucesso! Por favorcontato de vendas quando estiver pronto

Avaliações de clientes do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 4.800 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 4.800 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.100 avaliações)

2. Notion - Melhor para fazer anotações

Via NoçãoNoção é uma alternativa popular ao Obsidian por sua simplicidade, interface minimalista e grande comunidade. Além de tomar notas, você pode usar o Notion como um gerenciamento de tarefas ferramenta para criar tarefas simples ou criar uma base de conhecimento pessoal. Você também pode incorporar links, imagens, vídeos, trechos de código, etc. O Notion também tem funcionalidades bidirecionais que permitem interconectar todas as suas anotações e espaços de trabalho.

Prós do Notion

Poderosa funcionalidade de tomada de notas

Integra-se com os aplicativos mais populares

Ótimos recursos de colaboração

contras do #### Notion

O aplicativo móvel pode ser lento e desajeitado

Difícil de criar e manter a personalização para uso a longo prazo

A pesquisa e a navegação não são tão intuitivas

Preços do Notion

O Notion oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 4/mês.

Avaliações de clientes do Notion

G2 : 4.6/5 (mais de 900 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 800 avaliações)

3. Evernote - Melhor para clipping na Web

Via EvernoteEvernote é uma ferramenta para fazer anotações com recursos fantásticos de recorte da Web. Esse prático aplicativo permite que você capture, salve e sincronize notas de qualquer lugar da Web em todos os seus dispositivos.

Prós do Evernote

Interface de usuário simples e limpa com vários recursos

Você pode criar notas off-line

Capturador da Web para salvar todas as notas importantes durante a pesquisa

Capacidade de compartilhar suas notas em canais sociais

Contras do Evernote

Versão paga cara com uma versão gratuita limitada

Falta colaboração em tempo real

Não possui funcionalidades de gerenciamento de tarefas como a maioria dos aplicativos desta lista

Preços do Evernote

O Evernote oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 7,99/mês.

Avaliações de clientes do Evernote

G2 : 4.4/5 (mais de 1.900 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 7.500 avaliações)

4. Microsoft OneNote - Melhor para usuários da Microsoft

Via Microsoft OneNoteOneNote é um aplicativo gratuito para fazer anotações disponível para qualquer pessoa com uma conta da Microsoft. Embora prático, o OneNote tem uma interface descontraída e não é tão intuitivo. No entanto, o OneNote tem vários recursos dignos de nota, incluindo notas de voz, tradução de texto, notas adesivas e anotações escritas à mão.

Também é possível proteger seções de notas no OneNote com uma senha.

Profissionais do Microsoft OneNote

Modelos do OneNote para ajudá-lo a criar notas rapidamente

Um clipper da Web para capturar anotações de qualquer lugar on-line

Capacidade de organizar suas anotações em um bloco de notas semelhante

Links internos para conectar todo o ecossistema de suas anotações

Cons do Microsoft OneNote

Recursos mínimos de marcação de notas

Complicado se você for um novo usuário do Microsoft 365

Bastante lento e desajeitado

Preços do Microsoft OneNote

O OneNote está disponível com uma assinatura paga do Microsoft 365.

Avaliações de clientes do Microsoft OneNote

G2 : 4.5/5 (mais de 1.700 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.700 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 1.200 avaliações)

5. Google Keep - Melhor para usuários móveis

Via Google KeepGoogle Keep tem a maior parte do que você precisa em um aplicativo de anotações: listas de tarefas, notas de áudio, um clipper da Web e imagens. Além disso, você pode arquivar notas para obter uma interface mais limpa.

Prós do Google Keep

Ferramenta fácil de usar para fazer anotações pessoais no Google Workspace

Transcrição automática de todos os seus áudios gravados

Contras do Google Keep

Opção de personalização limitada

IU mais antiga

Falta de controles de permissão granulares

Não há colaboração em tempo real

Integração limitada

Preços do Google Keep Google Keep é gratuito com uma conta do Google.

Avaliações de clientes do Google Keep

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (mais de 80 avaliações)

nTask - Melhor para rastrear tarefas

Via nTarefa nTask é um ferramenta de gerenciamento de projetos que vem com a funcionalidade de fazer anotações. Principalmente, você pode fazer anotações de reuniões, crie tarefas e monitore suas tarefas em um só lugar. O nTask também apresenta um rastreador de tempo e funcionalidade de colaboração para manter equipes multifuncionais na mesma página. Por exemplo, os usuários podem adicionar imagens, comentários e vídeos às suas anotações ou atribuir uma tarefa específica a um membro da equipe.

nTask pros

Várias exibições incluem calendário, Kanban e Gantt

Flexível para as equipes usarem como ferramenta de gerenciamento de tarefas

Notificações em tempo real

Recursos de status e prioridade de tarefas

nTask contras

Falta de recursos essenciais na versão gratuita

A interface não é tão intuitiva

Integração limitada para uma base de conhecimento robusta

Preços do nTask

o nTask oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 3/mês cobrados anualmente.

Avaliações dos clientes do nTask

G2 : 4.4/ 5 (mais de 15 avaliações)

: 4.4/ 5 (mais de 15 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 90 avaliações)

7. Workflowy - Melhor para fazer anotações minimalistas

Via Fluxo de trabalhoFluxo de trabalho é um aplicativo de anotações com várias ferramentas de gerenciamento de tarefas. Esse aplicativo se autodenomina um ajudante para pessoas ocupadas e ambiciosas. O Workflowy está nesta lista de alternativas da Obsidian devido à sua simplicidade. Tudo o que você precisa fazer é fazer login e começar a digitar suas ideias no Workflowy!

Prós do Workflowy

Rápido e direto

Cópias ao vivo de qualquer nota ou lista de tarefas

Funcionalidade de arrastar e soltar para criação rápida de notas

Um recurso de pesquisa global para localizar facilmente uma nota importante

Arquivos markdown de texto simples

Contras do Workflowy

Falta de ferramentas de visualização

Gerenciamento de tarefas limitado

Preços do Workflowy

O Workflowy oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 4,99/mês.

Avaliações de clientes do Workflowy

G2 : 4.4/ (mais de 20 avaliações)

: 4.4/ (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.7/5 (menos de 5 avaliações)

8. Coda - Melhor para centralizar documentos

Via CodaO Coda foi criado para equipes . Em poucas palavras, Coda reúne todos os seus documentos e dados em um documento central e em constante evolução. Esse aplicativo também tem diferentes blocos de construção para ajudá-lo a personalizar seus documentos conforme necessário.

Coda pros

Integra-se ao Google Calendar para facilitar o gerenciamento de tarefas

Notificações de edições e alterações

Vários modelos Coda dependendo de suas necessidades

Contras do Coda

Bastante caro, com recursos limitados no plano gratuito

Integração limitada

Difícil de dimensionar para uma base de conhecimento completa

Preços do Coda

O Coda tem planos gratuitos e pagos a partir de US$ 10/mês por membro.

Avaliações de clientes do Coda

G2 : 4.7/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 75 avaliações)

Bônus:_ Airtable Vs. Coda

9. Basecamp - Melhor para painéis de anotações

Via BasecampBasecamp é uma ferramenta de gerenciamento de projetos, mas possui recursos de anotações e gerenciamento de tarefas. Todos os seus projetos (notas, nesse caso) são armazenados em um painel no qual você pode visualizar, editar, reorganizar e arquivar notas conforme necessário.

O aplicativo também suporta o acompanhamento de tarefas e tem mensagens no aplicativo para manter todos a par de tudo.

Prós do Basecamp

Cronograma do projeto mostrando seus prazos, eventos relevantes e status de tarefas

Visualizações Kanban simplistas

Diversas integrações com ferramentas populares

Histórico de alterações em suas anotações

Contras do Basecamp

Personalização limitada

As notificações e os alertas de atividades podem ser excessivos

As ferramentas de edição são limitadas

Preços do Basecamp

O Basecamp tem planos gratuitos e pagos a partir de US$ 11/mês por membro.

Avaliações de clientes do Basecamp

G2 : 4.1/5 (mais de 5.000 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 13.500 avaliações)

10. Notejoy - Melhor para colaboração em equipe

Via Nota O Notejoy pode ser uma alternativa adequada ao Obsidian se você quiser fazer anotações rápidas e concentradas. Basicamente, o Notejoy é o aplicativo que você usa quando quer tirar algo da cabeça, depois de uma reunião rápida com um colega de trabalho ou depois que o professor entregou as tarefas.

Prós do Notejoy

Galerias de imagens ilimitadas instantâneas, claras e bonitas

Capacidade de anexar arquivos às suas anotações

Lista de verificação para registrar suas tarefas

Rastreamento de atividades para ver quem visualizou seu perfil

Discussões em tópicos para facilitar a colaboração

Contras do Notejoy

Integrações limitadas para gerenciamento de projetos

Não é tão intuitivo

A interface do usuário e os recursos podem ser muito pesados

Preços do Notejoy

O Notejoy tem planos gratuitos e pagos a partir de US$ 4/mês cobrados anualmente.

Avaliações de clientes do Notejoy

G2 : 4.3/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 180 avaliações)

pNotes - Melhor para personalização de desktop

Via pNotas o pNotes é um software de notas adesivas que permite fixar suas notas e tarefas mais importantes na área de trabalho. Você pode ajustar cada nota adesiva para refletir o assunto. Por exemplo, você pode alterar a cor, a fonte e a transparência de cada nota.

pNotes pros

Agrupe notas e marque suas notas adesivas favoritas

Crie rapidamente uma nota com um clique duplo

Agende notas adesivas para que apareçam somente quando você precisar delas

Atualizações automáticas

contras das notas adesivas

Pode ser complicado se você quiser anotar várias coisas

Não é tão eficaz emrastrear tarefas em suas anotações

Não tem a intuitividade da maioria dos aplicativos de anotações

preços do pNotes

o pNotes é um aplicativo gratuito.

Avaliações de clientes do pNotes

G2 : Nenhuma classificação

: Nenhuma classificação Capterra: Sem classificações

12. QuickJots - Melhor para velocidade

Via QuickJots Como o nome sugere, o QuickJots permite que você faça e salve automaticamente uma anotação em qualquer lugar. Ele funciona tanto no celular quanto no computador, e é bastante rápido.

Prós do QuickJots

Funciona off-line

Todas as suas anotações são salvas automaticamente no momento em que você cria uma anotação

Suporta markdown

Suporta editor de texto simples

Não é necessário registrar-se para usar o Quick jots

Contras do QuickJots

Não possui recursos avançados de rastreamento de tarefas

Não sincroniza perfeitamente entre dispositivos

Interface de usuário desatualizada

Preços do QuickJots

O QuickJots é um aplicativo gratuito.

Avaliações de clientes do QuickJots

G2 : Nenhuma avaliação

: Nenhuma avaliação Capterra: Sem comentários

13. Apple Notes - Melhor para usuários da Apple

Via Apple O Apple Notes está disponível gratuitamente em dispositivos macOS/iOS. Esse aplicativo permite que você digite ou faça anotações à mão ou com o Apple Pencil. Você também pode adicionar fotos e vídeos ou anexar links às suas anotações.

Prós do Apple Notes

Listas de pastas para organizar suas anotações por tópico

Funcionalidade de alfinetes para manter os detalhes mais importantes sobre a dobra

Visualização de galeria para uma visualização mais inteligente de suas anotações

Face ID, Touch ID e senhas para proteger suas anotações

Contras do Apple Notes

Não se integra perfeitamente com aplicativos fora do ecossistema da Apple

Preços do Apple Notes

O Apple Notes está disponível gratuitamente em dispositivos macOS e iOS.

Avaliações de clientes do Apple Notes

G2 : Nenhuma avaliação

: Nenhuma avaliação Capterra: Sem classificações

14. Simplenote - Melhor para minimalistas

Via Nota simples O Simplenote é uma excelente alternativa ao Obsidian, graças à sua simplicidade e à interface livre de desordem. Ele também apresenta uma poderosa funcionalidade de sincronização para ajudá-lo a acessar suas anotações a qualquer momento.

Prós do Simplenote

Tags para localização rápida de notas

Suporte a markdown

Totalmente gratuito

Faz backup automático das alterações

Contras do Simplenote

Opções de personalização limitadas

Não oferece suporte a anexos de imagens e gráficos

Difícil de dimensionar com muitas notas

Preços da Simplenote

O Simplenote é um aplicativo gratuito.

Avaliações de clientes do Simplenote

G2 : 4.1/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.2/5 (menos de 5 avaliações)

15. Joplin - Melhor para privacidade e criptografia

Via Joplin O Joplin é melhor definido como um aplicativo de anotações de código aberto. O aplicativo permite que você faça anotações e as acesse em qualquer lugar, pois faz o backup de todas as suas anotações na nuvem. Você pode criar listas de verificação, notas e tabelas no Joplin ou anexar imagens e vídeos. Além disso, o Joplin suporta diagramas e funções matemáticas, o que o torna um aplicativo de anotações inclusivo, independentemente do assunto ou tópico.

Prós do Joplin

Você pode capturar uma imagem no aplicativo móvel e salvá-la como uma nota

Colaborar com amigos, familiares ou colegas na nuvem do Joplin

Você pode tornar suas anotações disponíveis publicamente, publicando-as on-line

O Joplin vem com uma extensão do web clipper para salvar notas na Internet

Suporte à edição de rich text e markdown

Contras do Joplin

Não há suporte técnico direto em caso de problemas

A sincronização requer um plano premium

O aplicativo para desktop é bastante lento

Preços do Joplin

O Joplin oferece planos gratuitos e pagos.

Avaliações de clientes do Joplin

G2 : Nenhuma avaliação

: Nenhuma avaliação Capterra: Sem comentários

16. Dropbox Paper - Melhor para escrita colaborativa

Via Dropbox Normalmente chamado de Paper, O Dropbox Paper é um software de edição colaborativa de documentos . De acordo com a empresa, o Paper é perfeito para colaborar em trabalhos criativos. Com o Paper, você pode fazer anotações em reuniões, atribuir tarefas ou tarefas e mencionar pessoas sem sair do documento.

Prós do Dropbox Paper

É gratuito

Tem excelentes ferramentas de colaboração

Você pode anotar imagens em suas anotações

Modelos para criar documentos, como modelos de atas de reuniões

Sincroniza com seu calendário, para que você saiba qual reunião requer documentos específicos

Contras do Dropbox Paper

Integração limitada fora do Dropbox

Armazenamento limitado para usuários gratuitos do Dropbox (apenas 2 GB)

Atualização cara

Preços do Dropbox Paper

O Dropbox tem planos gratuitos e pagos a partir de US$ 11,99/mês para um único usuário.

Avaliações de clientes do Dropbox Paper

G2 : 4.1/5 (mais de 4.400 avaliações)

: 4.1/5 (mais de 4.400 avaliações) Capterra: 4.4/5 (149 avaliações)

17. ProofHub - Melhor para agendas diárias

Via Centro de Provas O ProofHub pode ser principalmente uma ferramenta de gerenciamento de projetos, mas ainda pode funcionar como um aplicativo de anotações com recursos de gerenciamento de tarefas. O recurso Note do Proofhub permite que você faça anotações de qualquer tipo, seja em um ambiente formal ou em nível individual. Você também pode colaborar na criação de notas com recursos como @menções, discussões e quadros Kanban.

ProofHub pros

Gerenciamento de projetos, gerenciamento de tarefas e funcionalidade de anotações em um único lugar

Várias exibições, incluindo calendário, tabela e Kanban, para visualizar suas anotações

Modelos para simplificar a criação de notas

Agendas diárias para começar bem o dia

Contras do ProofHub

Falta de subpastas, o que torna mais difícil encontrar documentos

Curva de aprendizado desafiadora

Carrega lentamente

Preços do ProofHub

O Proofhub tem planos gratuitos e pagos a partir de US$ 45/mês, cobrados anualmente.

Avaliações dos clientes do ProofHub

G2 : 4.5/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 60 avaliações)

18. Bear - Melhor para descontos

Via Urso Quando Suportar quando os usuários falam sobre ele, o tema comum que você ouvirá de todas as pessoas é a interface de usuário minimalista do Bear. O Bear não vem com nenhum recurso, exceto por algumas opções de formatação. Os usuários do Bear podem vincular suas anotações entre si e sincronizá-las em todos os seus dispositivos Apple.

Prós do Bear

Interface de usuário minimalista

Direto e simples de usar

Sincronização em todos os dispositivos Apple

Editor Markdown compatível com mais de 150 linguagens de programação

Links de notas cruzadas para criar um gráfico de conhecimento interconectado

contras do #### Bear

Não possui os recursos avançados necessários em um aplicativo de anotações, mesmo nos planos pagos

Falta uma função de tabela

Plano pago caro

Preço de urso

O Bear tem planos gratuitos e pagos, dependendo de sua região.

Avaliações de clientes do Bear

G2 : 4.5/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.3/5 (menos de 3 avaliações)

Confira estes_ Alternativas ao urso !

19. Todoist - Melhor para criar listas de tarefas

Via TodoistTodoist concentra-se em oferecer um aplicativo simples de gerenciamento de tarefas e listas de afazeres. É uma das alternativas mais populares da Obsidian devido à sua intuitividade e às funcionalidades avançadas de anotações. Esse aplicativo de anotações permite que você crie tarefas e subtarefas e configure lembretes únicos ou recorrentes. O Todoist também apresenta recursos de discussões e comentários para simplificar a colaboração.

Prós do Todoist

Lembretes para que você não perca uma tarefa

Visualização de calendário para dar uma boa olhada na sua agenda

Modelos para você começar

Contras do Todoist

Tem uma curva de aprendizado acentuada

Aplicativo lento para Windows

Tarefas limitadas na versão gratuita

Preços do Todoist

O Todoist oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 4/mês cobrados anualmente.

Avaliações de clientes do Todoist

G2 : 4.4/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 1.600 avaliações)

20. Hive - Melhor para controle de tempo

Via ColmeiaColmeia vem com várias maneiras de visualizar suas anotações, incluindo Kanban, tabela, calendário e portfólio. Esse aplicativo de gerenciamento de projetos também apresenta recursos de controle de tempo e anotações colaborativas.

Prós do Hive

Mais de 1.000 integrações

Ótimos materiais de suporte ao cliente

Sincroniza suas anotações com o calendário

Controle de tempo

Contras do Hive

Aplicativo móvel difícil de usar

Falta de funcionalidade de pesquisa avançada

É difícil rastrear as alterações feitas em seu aplicativo

Preços do Hive

O Hive oferece planos gratuitos e pagos a partir de US$ 12/por usuário por mês.

Avaliações de clientes do Hive

G2 : 4.6/5 (mais de 350 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 160 avaliações)

Faça suas anotações com as melhores alternativas ao Obsidian

A melhor alternativa ao Obsidian é o aplicativo de anotações que permite que você:

Colaborar na tomada de notas com @menções, notificações, controle de alterações e discussões no aplicativo

Dimensionar à medida que suas necessidades de anotações mudam

Sincronizar suas anotações em vários dispositivos

Acessar as anotações off-line e on-line

Você pode aproveitar esses recursos e muito mais no ClickUp. Criar uma conta gratuita e comece a criar notas infinitas do seu jeito!