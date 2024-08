Os melhores assistentes virtuais de IA para melhorar a produtividade em 2024

O equilíbrio entre vida pessoal e profissional está ao seu alcance quando você tem a tecnologia de assistente virtual ao seu lado.

Desde colocar sua música matinal para tocar até lembrá-lo de se preparar para uma reunião (e muito mais), esses práticos assistentes visam aumentar nosso equilíbrio entre vida pessoal e profissional, liberando nosso tempo para maior produtividade e mais tempo pessoal.

Pronto para conhecer os melhores assistentes virtuais de IA deste ano? Prepare-se para uma turnê pelos melhores assistentes virtuais de IA do mercado. Que comecem as aventuras digitais!

O que você deve procurar nos assistentes virtuais de IA?

Basicamente, você quer um ferramenta de assistente virtual de IA para atender às suas necessidades.

No escritório, isso pode ser qualquer coisa, desde automatizar fluxos de trabalho repetitivos até ajudá-lo a escrever melhor conteúdo de marketing e comunicações comerciais. Procure por programas de IA e Ferramentas de marketing de IA que se integrem bem ao seu software atual e sejam adequadas ao tamanho ou ao crescimento da sua equipe.

Em casa, um assistente virtual pode ajudá-lo em tudo, desde fazer café, diminuir a intensidade das luzes e aconselhá-lo a levar o cachorro ao veterinário depois que ele pegar um pedaço de chocolate. Procure assistentes pessoais de IA que se integrem bem aos seus dispositivos pessoais e eletrodomésticos.

Por falar em produtividade, você sabia que pode elevar a eficiência a um novo patamar com Ferramentas de gerenciamento de projetos com IA e ferramentas de produtividade ?

De software de execução de projetos para mapeamento de processos e ferramentas de criação de conteúdo você encontrará ainda mais maneiras de economizar tempo e aumente sua produtividade com o software certo.

Os 10 melhores assistentes virtuais de IA para usar em 2024

Um assistente virtual de IA pode ajudá-lo em várias tarefas, desde agendar compromissos e priorizar seu trabalho até escrever e-mails e preparar seu café da manhã. Analisaremos seus recursos, benefícios e preços, para que você possa escolher o mais adequado às suas necessidades.

1. ClickUp - Melhor para gerenciamento de projetos de IA

Use a IA do ClickUp para escrever mais rápido e aprimorar seu texto, suas respostas por e-mail e muito mais

Olá, entusiastas da eficiência! Imagine o seguinte: todas as suas tarefas, projetos e documentos estão consolidados em um único hub intuitivo. E seu mais novo assistente, ClickUp Brain tem acesso a todas essas informações e, portanto, pode partir daí.

O ClickUp Brain é feito sob medida para suas necessidades. Escolha sua função, especifique o cenário e veja o programa criar soluções só para você.

Aqui estão apenas algumas das coisas que o ClickUp Brain pode fazer por você:

Elevar sua escrita e criatividade emDocumentos do ClickUp* Resumir conteúdo e tópicos

Dividir tarefas complexas em subtarefas

Compartilhe resumos de projetos e reuniões

Traduzir texto entre diferentes idiomas

Ajuda comAvisos de IA para redação O ClickUp Brain é o único assistente virtual de IA adaptado à sua função. Ele pode transformar 30 minutos de trabalho em 30 segundos e economizar mais tempo do que você jamais imaginou.

Se você está procurando os melhores assistentes de redação com IA para aumentar sua criatividade e produtividade e, ao mesmo tempo, economizar muito tempo em suas tarefas diárias, confira o AI Writer for Work do ClickUp como seu assistente virtual no escritório e em trânsito.

Melhores recursos do ClickUp

As automações são muito fáceis de configurar

Faz um ótimo trabalho ao coletar feedback dos clientes

O assistente de redação com IA pode fornecer sugestões enquanto você escreve

Limitações do ClickUp

Seu rico conjunto de recursos pode criar uma curva de aprendizado para alguns usuários

Nem todas as visualizações estão disponíveis no aplicativo móvel - ainda

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês por membro do Workspace

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.566 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.566 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.775+ avaliações)

2. Google Assistant - Melhor para agendamento de IA

via Google Assistente O Google Assistant, desenvolvido pelo Google, opera em vários dispositivos, de smartphones a telas inteligentes.

Ele é um assistente doméstico impressionante; para ativá-lo, basta dizer "Hey Google" ou "OK Google"

O assistente virtual acionado por voz com IA pode fazer todo tipo de coisa. Agende compromissos, mova reuniões e defina alarmes sem abrir um aplicativo. Ou traduzir idiomas estrangeiros durante suas viagens de negócios apenas com sua câmera. Você também pode relaxar e pedir ao assistente para tocar suas músicas favoritas ou ficar em dia com seus podcasts mais recentes.

Essa lista mal arranha a superfície. Com a evolução da tecnologia, o assistente de IA expandirá seu repertório, tornando-se um companheiro de IA ainda mais indispensável.

Melhores recursos do Google Assistente

Obtenha sua previsão do tempo diária ou fique por dentro das notícias com um prompt como "Ei Google, qual é a previsão do tempo para hoje?"

Defina tarefas ou alarmes facilmente. Por exemplo, "Ei Google, defina um alarme para as 6h da manhã"

Faça chamadas ou envie mensagens de texto dizendo: "Ei Google, ligue para o papai"

Limitações do Google Assistente

Alguns avaliadores afirmam que a ferramenta pode apresentar bugs

A ferramenta nem sempre entende muito bem suas instruções

Preços do Google Assistente

Gratuito na compra de um produto

Avaliações e resenhas do Google Assistant

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Socratic - Melhor para alunos e professores

via SocráticoAplicativo de aprendizado com IA O Socratic ajuda os alunos a entender seus trabalhos escolares nos níveis de ensino médio e universitário. Ele usa reconhecimento de texto e fala para conectar os alunos a recursos on-line e ajudá-los a aprender os conceitos por trás de qualquer problema.

O Socratic usa uma variedade de abordagens para ajudar os alunos a aprender. Ele pode fornecer imagens para alunos visuais ou instruções passo a passo para alunos táteis.

Os alunos também podem usar guias de estudo criados por especialistas e questões práticas para treinar e memorizar informações.

Milhões de alunos em todo o mundo já usaram o Socratic. Professores e alunos o elogiaram por sua capacidade de ajudar os alunos a aprender de forma eficaz.

Melhores recursos do Socratic

Funciona para todas as disciplinas

Grande quantidade de materiais de pesquisa

Simples de usar

Limitações do Socratic

Em geral, as avaliações reclamam das versões mais recentes e dizem que preferem a versão antiga

O botão de tirar fotos é relatado como "bugado"

Preços do Socratic

Gratuito para instalar, pode ter cobranças no aplicativo

Avaliações e resenhas do Socratic

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Amazon Alexa - Melhor para tarefas domésticas

via Amazon Alexa O Amazon Alexa é um assistente de voz inteligente que pode controlar dispositivos domésticos inteligentes, obter informações, definir lembretes e muito mais.

O assistente de voz é ativado ao dizer "Alexa" ou "Amazon" A partir daí, ele responde à sua interação de voz.

A Alexa está disponível em vários dispositivos, incluindo smartphones, alto-falantes inteligentes e telas inteligentes.

Essa assistente virtual pode controlar dispositivos compatíveis, como luzes, termostatos e fechaduras. Você pode fazer qualquer coisa, desde adicionar um pote de manteiga de amendoim à sua lista de compras até configurar lembretes de tarefas para receber atualizações de notícias e responder rapidamente a perguntas baseadas em fatos que estejam em sua mente.

A Alexa é uma poderosa assistente virtual com tecnologia de IA que pode tornar sua vida mais fácil e conveniente. Se você está procurando uma maneira de controlar sua casa inteligente, obter informações ou se divertir, a Alexa pode ser a solução certa.

Melhores recursos do Amazon Alexa

Confiável, funciona sem problemas

Anuncia quando seus pacotes da Amazon chegam

Faça pedidos à Amazon simplesmente solicitando à Alexa que o faça

Dita e envia mensagens de texto

Limitações da Amazon Alexa

Funciona com WiFi, portanto, se sua Internet cair, a Alexa também cairá

Funciona melhor com uma assinatura do Amazon Prime; quem não é membro do Prime pode não ter tantos benefícios

Preços do Amazon Alexa

Gratuito com dispositivos compatíveis

Avaliações e resenhas do Amazon Alexa

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

5. Cortana - melhor para processamento de linguagem natural

via Cortana A Cortana é uma assistente virtual desenvolvida pela Microsoft para seu sistema operacional Windows. A Cortana ajuda os usuários a realizar tarefas usando comandos de voz, oferece lembretes, responde a perguntas e fornece recomendações.

Um dos principais pontos fortes da Cortana é sua capacidade de entender e responder com o processamento de linguagem natural, tornando a experiência do usuário mais conversacional. A Cortana tem um "Notebook" que armazena as preferências do usuário e outras informações para fornecer assistência personalizada. Isso ajuda a entender os padrões e as preferências dos usuários para oferecer sugestões melhores e mais personalizadas. Os usuários têm controle sobre seus dados com a Cortana. O recurso Notebook permitiu que os usuários vissem e controlassem os dados aos quais a Cortana tinha acesso, tornando a personalização transparente.

Embora a Cortana fosse inicialmente centrada no Windows, a Microsoft expandiu sua disponibilidade para dispositivos Android e iOS. Isso permite uma melhor sincronização de lembretes, anotações e outras tarefas em várias plataformas.

A Microsoft mudou o foco da Cortana, que deixou de ser uma assistente virtual de uso geral para o consumidor (como a Alexa da Amazon ou a Siri da Apple) para se tornar uma assistência de produtividade mais especializada dentro do pacote Microsoft 365.

Melhores recursos da Cortana

Comandos de voz em linguagem natural para começar

A Cortana aprende suas preferências e melhora com o tempo

Controle suas luzes, termostatos e outros dispositivos com sua voz

Limitações da Cortana

Não está mais sendo desenvolvida ativamente, em breve será descontinuada e substituída pelo Windows CoPilot

Não está disponível em todos os países ou idiomas

Às vezes, pode não entender suas solicitações ou fornecer informações incorretas

Preços da Cortana

Incluído nas ferramentas da Microsoft

Avaliações e resenhas da Cortana

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Alli AI - Melhor para SEO

via Alli AI A plataforma de automação de SEO Alli AI ajuda agências, consultores e SEOs internos a otimizar seus sites em minutos.

Ele pode fazer de milhares a milhões de alterações de código e conteúdo em minutos e funciona com qualquer CMS.

Com o Alli AI, você pode gerenciar todo o seu SEO a partir de um painel e assuma o controle da realização de SEO otimizando sites automaticamente.

Melhores recursos do Alli AI

Interface limpa, fácil de usar

Faz um ótimo trabalho de rastreamento de palavras-chave focadas e oferece sugestões

Analisa seu site e fornece um guia personalizado passo a passo fácil para aumentar a classificação do seu site

Limitações do Alli AI

Fornece uma longa lista de otimizações sem uma maneira de excluí-las à medida que você as corrige

Demora muito tempo para carregar suas palavras-chave no programa

O processo de análise pode ser lento e demorado

Não há versão gratuita em comparação com outros assistentes virtuais com tecnologia de IA

Pode ser bastante caro em comparação com outras ferramentas

Preços do Alli AI

Consultor : $249/mês 10 sites

: $249/mês 10 sites Agência : uS$ 499/mês 25 sites

: uS$ 499/mês 25 sites Empresa: $999/mês Sites ilimitados

Alli AI avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (6+ avaliações)

: 4.3/5 (6+ avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 12 avaliações)

7. Wally - Melhor para tarefas pessoais

via IA de Wally Em uma missão para "elevar o nível da sua vida", o Wally AI tem como objetivo aprimorar sua vida profissional e doméstica com eficiência e excelência. Ele é um robô matinal que acorda cedo para redigir respostas aos seus e-mails, de modo que tudo o que você precisa fazer é revisar e editar pela manhã.

As ferramentas do Wally AI ainda estão em fase beta, com planos de expansão para recomendações de calendário, resumos do YouTube e muito mais.

Melhores recursos do Wally

Ferramentas de resumo excelentes e práticas

Interface intuitiva e suporte personalizado

Planeja lançar uma série de recursos excepcionais de assistente de IA em breve

Imitações de Wally

Quase todos os recursos ainda estão na versão beta

Ainda não há comentários verificados no G2 ou Capterra

Preços do Wally

Entre em contato com a Wally para obter preços

Avaliações e resenhas do Wally

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. Tabnine - Melhor para codificação de IA

via Tabnine O Tabnine AI Assistant é um Ferramenta de código de IA que ajuda os desenvolvedores a escrever código de forma mais rápida e eficiente com a assistência de conclusão de código.

Ela é alimentada por aprendizado de máquina e pode aprender com seu estilo de código e preferências para fornecer as conclusões mais relevantes.

O Tabnine está disponível em várias linguagens de programação, incluindo Python, Java, JavaScript e C++.

Melhores recursos do Tabnine

Oferece sugestões de código com base em sua linguagem de programação

Muito leve e fácil de usar

A codificação automática conveniente funciona bem para a codificação básica

Limitações do Tabnine

Não funciona bem sem uma conexão forte com a Internet, e não há recurso off-line

Boas sugestões de código básico, mas tem dificuldades com estruturas de IU

As conclusões para Python não são competitivas

Preços do Tabnine

Inicial : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Tabnine classificações e comentários

G2 : 4.1/5 (33+ avaliações)

: 4.1/5 (33+ avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 3 avaliações)

9. Parrot AI - Melhor para gerenciamento de reuniões com IA

via IA do papagaio O Parrot AI é um espaço de conhecimento de IA para equipes. Ele registra e transcreve reuniões, transformando-as em conhecimento que pode ser aplicado em toda a sua empresa.

As equipes usam a plataforma para capturar, organizar e compartilhar o conhecimento de reuniões, conversas e documentos.

O Parrot usa inteligência artificial para transcrever reuniões identificar os principais tópicos e extrair insights. A ferramenta facilita a criação de resumos de reuniões, o compartilhamento de anotações e a colaboração em projetos. É uma plataforma segura e dimensionável para equipes de todos os tamanhos.

Melhores recursos do Parrot AI

Converte áudio em texto em tempo real

Encontra as partes mais importantes de suas reuniões

Gera resumos e destaques

Limitações da IA do Parrot

Às vezes, comete erros na transcrição ou na identificação de tópicos importantes

Pode perder algumas das informações importantes em uma reunião

Os planos de preços podem ser caros para pequenas empresas ou pessoas físicas

Preços do Parrot AI

Gratuito

Pessoal : uS$ 24/mês

: uS$ 24/mês Equipe : $16/mês

: $16/mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Parrot AI avaliações e comentários

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Braina Virtual Assistant - Melhor para usuários de PC

via Assistente virtual da Braina O Braina não é tão amplamente conhecido como gigantes como Cortana, Google Assistant ou Siri, mas oferece um conjunto de ferramentas adaptadas para usuários de PC que buscam uma experiência de controle por voz mais personalizada e eficiente. O foco do Braina em tarefas de computador e seus recursos de personalização o tornam atraente para um público de nicho que busca funcionalidades específicas.

Os usuários do Braina dão comandos de voz para controlar várias funções do computador, como abrir arquivos, gerenciar janelas, pesquisar na Web e muito mais. O Braina tem um recurso de ditado de voz, que permite aos usuários ditar texto em vez de digitar. Esse recurso é útil para criar documentos, enviar e-mails ou qualquer tarefa que exija a inserção de texto.

Com o Braina, os usuários podem pesquisar facilmente na Web, obter definições ou encontrar soluções para problemas matemáticos usando comandos de voz. O aplicativo Braina para Android permite que os usuários controlem o PC remotamente. Esse recurso é útil para tarefas como gerenciar apresentações ou controlar a reprodução de mídia sem estar perto do computador.

O Braina foi projetado para aprender com as interações do usuário, o que significa que ele pode se tornar mais eficiente com o tempo, compreendendo os padrões e as preferências do usuário.

Melhores recursos do Braina Virtual Assistant

Assistente virtual inteligente para entender melhor a fala do usuário

Interface fácil de usar com desempenho A+

Altamente confiável e versátil para comandos de voz e ditados

Limitações do Braina Virtual Assistant

Os usuários relatam dificuldade para entrar em contato com o atendimento ao cliente

Ferramenta somente para Windows, não pode ser usada com Chromebook

Preços do Braina Virtual Assistant

Compra única de US$ 199

Braina Virtual Assistant ratings and reviews

G2 : N/A

: N/A Capítulo: 3.8/5 (22+ avaliações)

Aumente a produtividade com assistentes virtuais de IA

O surgimento da tecnologia de IA se tornou um divisor de águas para aumentar a produtividade em nossa vida pessoal e profissional.

Desde o gerenciamento de tarefas rotineiras em casa até a otimização de fluxos de trabalho no escritório, essas maravilhas da IA oferecem soluções personalizadas para atender às necessidades individuais.

Entre os concorrentes, o ClickUp está entre os melhores assistentes de IA, graças à sua assistência exclusiva e personalizada para empresas de todos os portes. O Google Assistant e o Amazon Alexa continuam a dominar o mercado doméstico com recursos práticos Ferramentas de IA que facilitam nossa vida pessoal.

Apesar de nosso mundo agitado, o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é possível em 2024, graças às tecnologias avançadas de IA que alimentam os assistentes de IA.

Pronto para elevar seu jogo de produtividade? Explore o ClickUp AI e experimente o futuro do gerenciamento de tarefas!