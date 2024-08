10 melhores softwares de assistente virtual para trabalhar mais rápido em 2024

No passado, terceirizar tarefas administrativas significava contratar um assistente pessoal ou administrativo a um custo mais alto. Agora, é possível contratar um assistente virtual de qualquer lugar do mundo e integrá-lo à sua equipe para que você possa trabalhar com mais eficiência.

É claro que, como qualquer ótimo membro de equipe, um assistente virtual precisa das ferramentas certas para tornar seu trabalho mais fácil e eficiente. É aí que entra o melhor software de assistente virtual.

Quer você esteja contratando assistentes virtuais ou seja um assistente virtual em busca de novas tecnologias, temos aqui as melhores opções. Descubra o melhor software de assistente virtual para adicionar ao seu kit de ferramentas em 2024.

O que é um software de assistente virtual?

Software de assistente virtual é qualquer ferramenta ou programa que os assistentes virtuais (VAs) usam para agilizar seu trabalho e se conectar com os membros da equipe. Embora o proprietário da empresa normalmente decida qual software usar, se você for um assistente virtual, poderá abordar seus colaboradores com sugestões de ferramentas.

A maioria dos softwares de assistente virtual inclui ferramentas de colaboração remota , equipe ferramenta de comunicação s, aplicativos de lembrete e ferramentas de gerenciamento de documentos. Você também pode investir em software de inteligência artificial (IA) como Ferramentas de IA para reuniões , Calendários de IA e Ferramentas de gerenciamento de projetos de IA .

Os assistentes virtuais usam essas ferramentas para se manterem conectados, se comunicarem com eficiência, gerenciarem projetos e tarefas e criarem melhores relações de trabalho com seus clientes. Ter as ferramentas certas torna o trabalho mais fácil, mais rápido e mais envolvente para todos os envolvidos. ☀️

Como escolher o melhor software de assistente virtual para sua empresa

Existem milhares de ferramentas que um assistente virtual pode usar para trabalhar de forma mais produtiva o que pode dificultar a redução das opções. Não sabe por onde começar? Veja a seguir o que procurar ao avaliar diferentes ferramentas de software de assistente virtual:

Especialidade: Qual é a especialidade desse aplicativo e se ele atende às suas necessidades, como mensagens instantâneas, faturamento,terceirização de gerenciamento de projetosou design gráfico?

Qual é a especialidade desse aplicativo e se ele atende às suas necessidades, como mensagens instantâneas, faturamento,terceirização de gerenciamento de projetosou design gráfico? Recursos: O aplicativo tem todos os recursos de que você precisa?

O aplicativo tem todos os recursos de que você precisa? Familiaridade: Você e seu assistente virtual já sabem como usar esse aplicativo ou esse tipo de software?

Você e seu assistente virtual já sabem como usar esse aplicativo ou esse tipo de software? Preço: A ferramenta ou o aplicativo é acessível? Ele tem uma versão gratuita?

A ferramenta ou o aplicativo é acessível? Ele tem uma versão gratuita? Facilidade de uso: O aplicativo de software é fácil de usar? Seu assistente virtual pode aprender a usá-lo rapidamente?

O aplicativo de software é fácil de usar? Seu assistente virtual pode aprender a usá-lo rapidamente? Classificações e análises: O que os outros usuários acham do software? Como é o suporte ao cliente?

Use essas perguntas para decidir o que é mais importante para que você descubra em quais ferramentas investir e quais ignorar. Se já estiver trabalhando com um assistente virtual, obtenha também suas opiniões e percepções pessoais.

10 melhores ferramentas de software para assistente virtual em 2024

As ferramentas corretas de software para assistentes virtuais simplificam seus fluxos de trabalho e ajudam a realizar o trabalho de forma mais rápida e eficaz. Se você quiser trabalhar de forma mais produtiva este ano, considere estas Ferramentas de IA e aplicativos de software para assistentes virtuais.

O recurso Tarefas em Várias Listas (TIML) do ClickUp permite que os desenvolvedores conectem tarefas com outras equipes em toda a organização

Se você deseja uma plataforma que facilite a colaboração da equipe com seu assistente virtual ou se é um assistente virtual procurando uma ferramenta para ajudá-lo a gerenciar o trabalho do cliente, o ClickUp é a melhor opção disponível.

O ClickUp se destaca em gerenciamento de projetos e pode ser usado para otimizar todo o processo, desde a concepção do projeto até sua conclusão. Terceirize tarefas para o seu assistente virtual e veja facilmente o progresso delas, ou peça ao seu assistente virtual para atuar como gerente de projeto para você.

Organize projetos e tarefas, veja seu progresso em um relance e acompanhe sua atividade à medida que o projeto avança. Crie sua própria configuração personalizada ou use o Plano de tarefas de gerenciamento de projetos do ClickUp para dar o pontapé inicial no processo.

O ClickUp pode se tornar seu destino completo para todas as coisas relacionadas a projetos, tarefas e produtividade. Organize projetos, crie listas de tarefas, atribua tarefas, monitore cargas de trabalho, colabore em Documentos do ClickUp e muito mais - tudo em um só lugar.

Se você ainda não contratou um assistente virtual, veja se ClickUp AI pode atuar como seu assistente pessoal. Use nosso novo e empolgante recurso de IA para resumir documentos, criar itens de ação, melhorar sua redação, formatar conteúdo, fazer brainstorming de ideias e muito mais.

Use o ClickUp AI para gerar uma postagem de blog no ClickUp Docs a partir de um simples prompt para adicionar detalhes e outros aspectos importantes Automações do ClickUp também recria a experiência de ter um assistente pessoal. Economize tempo em tarefas manuais e repetitivas e deixe que a automação cuide delas. Use nossas Automações pré-construídas ou personalize-as com seus próprios acionadores e regras. ⚒️

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Alguns usuários podem achar a variedade de recursos e as opções de personalização impressionantes à primeira vista

Embora o ClickUp AI já possa atuar como seu próprio assistente pessoal, trata-se de uma nova versão, portanto, mais funcionalidades serão reveladas com o tempo

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $5/mês por usuário

$5/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 8.900 avaliações) Capterra: 4,6/5 (3.800+ avaliações)

2. Folga

via FolgaSlack é uma plataforma de produtividade e uma ferramenta de comunicação de equipe que facilita a conexão com os membros da sua equipe e a realização de tarefas, semelhante ao Microsoft Teams .

Use o Slack para criar um local central para conversar ao vivo ou de forma assíncrona e use automações para simplificar seu fluxo de trabalho e economizar tempo em tarefas repetitivas. 💬

Melhores recursos do Slack

Comunique-se com os membros da sua equipe em canais

Fique em contato com freelancers e prestadores de serviços com o Slack Connect

Automatize ações de rotina com o criador de fluxo de trabalho

Faça chamadas de áudio e vídeo ao vivo com o Huddle

Limitações do Slack

A quantidade de notificações pode se tornar esmagadora se não for gerenciada com cuidado

Os VAs com vários clientes não poderão ver todas as suas comunidades do Slack em uma única janela, e alternar entre elas ou abri-las em janelas separadas pode ser complicado

Preços do Slack

Gratuito

Pro: US$ 7,25/mês por usuário

US$ 7,25/mês por usuário Business+: US$ 12,50/mês por usuário

US$ 12,50/mês por usuário Enterprise Grid: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Slack

G2: 4,5/5 (mais de 31.900 avaliações)

4,5/5 (mais de 31.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 23.000 avaliações)

3. Zoom

via ZoomZoom é uma ferramenta de software de colaboração remota e videoconferência que conecta você aos membros da sua equipe para chamadas de vídeo, reuniões virtuais, bate-papo em equipe e quadros brancos digitais. Além de software de reunião virtual, você também pode usar o Zoom para agendamento de compromissos, eventos virtuais e webinars on-line. 💻

Melhores recursos do Zoom

Faça com que seu assistente virtual agende chamadas e reuniões com clientes

Grave chamadas de vídeo para que você possa usá-las como treinamento e referência

Use a inteligência de conversação para melhorar sua estratégia de chamadas de vendas

Aumente sua produtividade com o AI Companion do Zoom

Limitações do Zoom

Alguns planos apresentam um limite de tempo para as reuniões

Alguns usuários relatam problemas de tempo de inatividade e estabilidade

Preços do Zoom

**Gratuito

Pro: US$ 15,99/mês por usuário

US$ 15,99/mês por usuário Business: US$ 19,99/mês por usuário

US$ 19,99/mês por usuário Business Plus: $25/mês por usuário

Zoom avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 53.600 avaliações)

4,5/5 (mais de 53.600 avaliações) Capterra: 4,6/5 (13.600+ avaliações)

4. QuickBooks

via QuickBooks O QuickBooks é um conjunto de ferramentas de software de contabilidade on-line criado para facilitar a contabilidade, a escrituração, a folha de pagamento e o controle de tempo para pequenas empresas e empreendedores.

Use o QuickBooks para terceirizar essas tarefas para um assistente virtual ou contador virtual, ou use o software para simplificar o processo de pagamento de seus prestadores de serviços - como faria com outros aplicativos semelhantes, como o Freshbooks. 📚

Melhores recursos do QuickBooks

Acompanhe a renda, as transações bancárias, os recibos e muito mais

Gerenciar contas, despesas e deduções fiscais

Configurar folha de pagamento, impostos e formulários automáticos

Trabalhe em qualquer lugar: veja e aprove planilhas de horas e use ferramentas móveis de controle de horas

Limitações do QuickBooks

Alguns usuários sugerem que o aplicativo móvel nem sempre é fácil de usar para as tarefas

Alguns usuários relatam problemas com velocidade e estabilidade

Preços do QuickBooks

Premium: US$ 20/mês para 1 usuário administrador (US$ 8/mês para cada usuário adicional)

US$ 20/mês para 1 usuário administrador (US$ 8/mês para cada usuário adicional) Elite: US$ 40/mês para 1 usuário administrador (US$ 10/mês para cada usuário adicional)

Avaliações e resenhas do QuickBooks

G2: 4,0/5 (mais de 3.100 avaliações)

4,0/5 (mais de 3.100 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 6.300 avaliações)

5. Calendário do Google

via Calendário do GoogleCalendário do Google é um calendário on-line e compartilhável que pode ser usado para manter-se organizado e produtivo ao trabalhar sozinho ou com seu assistente virtual. Use o Google Calendar para planejar tarefas, ter uma visão geral de seus compromissos e agendar reuniões com outras pessoas. 📅

Melhores recursos do Google Agenda

Compartilhe sua agenda com seu assistente virtual, facilitando a marcação de compromissos

Como assistente virtual, adicione reuniões, compromissos e eventos aos calendários de seus clientes para que eles se mantenham organizados e atualizados

Coloque vários calendários em camadas em uma única exibição para ver rapidamente a disponibilidade

Personalize a visualização do calendário com cores diferentes

Disponível como parte essencial do restante do pacote de produtos do Google ou como parte dos planos pagos do Google Workspace voltados para empresas

Limitações do Google Agenda

É fácil fechar acidentalmente a janela "criar uma reunião", o que significa que você perde o progresso e precisa começar de novo

Os usuários relatam que não é possível marcar as tarefas como de baixa ou alta prioridade como em outras ferramentas, comoClickUp Preços do Google Agenda

**Gratuito

Business Starter: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Business Standard: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: US$ 18/mês por usuário

US$ 18/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Google Calendar

G2: n/a

n/a Capítulo: 4,8/5 (mais de 3.000 avaliações)

6. Calendly

via CalendlyCalendly é uma ferramenta de software de agendamento e definição de compromissos que simplifica o processo de terceirização do gerenciamento de compromissos. Dê ao seu assistente virtual acesso ao Calendly para compartilhar sua disponibilidade com outras pessoas, organizar reuniões e configurar sistemas para que os clientes potenciais agendem chamadas com você. 📞

Melhores recursos do Calendly

Simplifique seu processo de agendamento de reuniões, compromissos e eventos

Incorpore o Calendly em seu site para permitir que outras pessoas agendem chamadas com você

Adicione perguntas de triagem à página de pré-agendamento para qualificar candidatos ou se preparar para suas reuniões com eles

Crie uma sequência em que você possa enviar detalhes da pré-reunião por e-mail

Limitações do Calendly

Nem todos os recursos estão disponíveis no celular

Todos os links do Calendly são provenientes do domínio do Calendly - não há opção de usar sua própria marca branca

Preços do Calendly

**Gratuito

Padrão: US$ 12/mês por usuário

US$ 12/mês por usuário Teams: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões sobre o Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.900 avaliações) Capterra: 4,7/5 (2.900+ avaliações)

7. LastPass

via LastPass O LastPass é um aplicativo de software gerenciador de senhas e cofre que permite compartilhar com segurança logins e senhas com seu assistente virtual e outros membros da equipe. Esse software elimina a necessidade de compartilhar detalhes de login confidenciais, proporcionando a ambas as partes uma sensação de segurança. 🔏

Melhores recursos do LastPass

Compartilhe com segurança senhas e detalhes de login para ferramentas com seu assistente virtual

Preenchimento automático de senhas em todos os dispositivos

Mantenha-se seguro com a melhor criptografia da categoria e certificações globais de segurança

Armazene detalhes seguros de vários clientes e projetos em um só lugar

Limitações do LastPass

Só é possível acessar e preencher automaticamente as senhas se você estiver on-line

Como outros gerenciadores de senhas, o aplicativo já sofreu violações de segurança no passado

Preços do LastPass

Equipes: US$ 4/mês por usuário (até 50 usuários)

US$ 4/mês por usuário (até 50 usuários) Empresas: $7/mês por usuário (usuários ilimitados)

Avaliações e opiniões sobre o LastPass

G2: 4,4/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 2.700 avaliações)

Confira estes Alternativas ao LastPass !

8. Google Drive

via Google DriveGoogle Drive é uma ferramenta de compartilhamento de arquivos e gerenciamento de conteúdo baseada na nuvem que lhe dá acesso aos seus arquivos de qualquer local, semelhante ao Dropbox . Use o Google Drive para armazenar seus trabalhos em andamento, criar um wiki para compartilhar com os membros da equipe virtual ou simplesmente para armazenar arquivos digitais. 📁

Melhores recursos do Google Drive

Compartilhe e colabore em arquivos a partir de dispositivos móveis e desktop

Encontre seus arquivos mais rapidamente com a funcionalidade de pesquisa com IA

Mantenha-se seguro com a proteção integrada contra spam, malware e ransomware

Integre-se ao Google Docs, Google Sheets e Google Slides para colaboração no aplicativo

Limitações do Google Drive

Alguns usuários consideram a interface do usuário e a organização de arquivos padrão "confusas"

O upload e o acesso a documentos podem ser lentos às vezes, segundo alguns usuários

Preços do Google Drive

Gratuito

Business Starter: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Business Standard: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do Google Drive

G2: n/a

n/a Capítulo: 4,8/5 (mais de 27.200 avaliações)

9. Hootsuite

via HootsuiteHootsuite é uma ferramenta de gerenciamento de mídia social que simplifica o processo de gerenciamento de todos os seus perfis de mídia social - semelhante ao Buffer, mas com mais recursos. Dê ao seu assistente virtual acesso ao Hootsuite para agendar conteúdo de mídia social, interagir com os clientes, monitorar menções à marca e veicular anúncios de mídia social. 📲

Melhores recursos da Hootsuite

Planeje e agende postagens de mídia social para diferentes canais em um só lugar

Crie fluxos personalizados para monitorar tendências e menções à marca

Obtenha insights sobre os melhores horários para postar em suas contas de mídia social

Interaja com seu público de mídia social em tempo real

Limitações do Hootsuite

Às vezes, é difícil marcar contas ao usar essa ferramenta de agendamento para plataformas como o Instagram

Alguns usuários relatam que as postagens programadas nem sempre são publicadas conforme o esperado

Preços da Hootsuite

Profissional: $99/mês para 1 usuário (até 10 contas sociais)

$99/mês para 1 usuário (até 10 contas sociais) Equipe: $249/mês para 3 usuários

$249/mês para 3 usuários Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas da Hootsuite

G2: 4,1/5 (mais de 4.000 avaliações)

4,1/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 3.500 avaliações)

10. Rua de processos

via Rua do processo Process Street é uma gerenciamento de processos ferramenta que simplifica seus fluxos de trabalho e processos. Use essa ferramenta para criar listas de verificação, fluxos de trabalho e procedimentos operacionais padrão (SOPs) para o seu assistente virtual e outros membros da equipe seguirem. 📝

melhores recursos do #### Process Street

Crie fluxos de trabalho que rastreiam e automatizam a conclusão de tarefas

Colete informações facilmente com formulários e pesquisas personalizáveis

Crie e compartilhe POPs com o editor de documentos integrado

Use o Process AI para criar fluxos de trabalho personalizados e aumentar a produtividade

Limitações do Process Street

A criação de um processo pode ser complicada para novos usuários

Alguns usuários sugerem que nem sempre é fácil ver as tarefas inacabadas

Preços do Process Street

Inicial: US$ 100/mês para 5 usuários

US$ 100/mês para 5 usuários Pro: A partir de US$ 415/mês

A partir de US$ 415/mês Enterprise: A partir de US$ 1.660/mês

Process Street classificações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

4,6/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

Organize-se com estas ferramentas de software para assistentes virtuais

Existem milhares de opções de software por aí, mas esses são realmente os melhores da categoria para agendamento, armazenamento de arquivos, gerenciamento de projetos e tudo o que um assistente virtual precisa.

Use esta lista para encontrar as ferramentas de software de assistente virtual certas e equipar sua equipe de superestrelas com os melhores recursos e equipamentos possíveis. ✨

Se você está pronto para renovar a forma como gerencia projetos, tarefas e membros da sua equipe, experimente o ClickUp gratuitamente .

Nossa plataforma de produtividade completa tem tudo o que você precisa para integrar, nutrir, gerenciar e capacitar seus assistentes virtuais para que trabalhem no mais alto nível.