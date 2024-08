9 melhores ferramentas de IA para planejamento de aulas em 2024 (avaliações e preços)

Como professor, você quer garantir que atenderá às necessidades de mudança dos alunos, e os métodos tradicionais de ensino não são suficientes.

Como educador, você quer planos de aula envolventes e eficazes, mas a papelada interminável, demandas de agendamento e conflitos de horário podem atrapalhá-lo.

Felizmente, há uma solução simples para suas necessidades. Ferramentas de planejamento de aulas com IA! Quando você tem a ferramenta certa, pode personalizar o aprendizado e fornecer insights orientados por dados para adotar uma abordagem mais envolvente e prática.

No entanto, é fundamental selecionar a ferramenta certa de planejamento de aulas com IA que funcione com seu estilo de ensino. Com tantas ferramentas no mercado, encontrar a ferramenta certa pode ser um desafio.

O que significa uma ferramenta de IA para planejamento de aulas?

As ferramentas de IA para planejamento de aulas são softwares que usam inteligência artificial para ajudar os professores a criar planos de aula envolventes e personalizados. As ferramentas de IA para planejamento de aulas analisam as informações disponíveis para tornar o plano de aula mais eficaz e eficiente.

Você pode criar um plano e executá-lo no software para obter melhorias, sugestões personalizadas e muito mais. Os geradores de planos de aula com IA são como assistentes de ensino, liberando-o de problemas administrativos como agendamento e avaliação.

Eles permitem que você otimize seu processo de planejamento de aulas e, no final, ofereça uma educação melhor com melhores resultados para os alunos.

O que procurar nas ferramentas de IA para planejamento de aulas?

Ao selecionar ferramentas de IA para o planejamento de aulas, procure recursos como opções de aprendizagem personalizada, fácil integração com seus métodos de ensino atuais e a capacidade de acompanhar e avaliar o progresso dos alunos.

Esses elementos tornarão sua vida como educador mais fácil e eficaz.

Aqui estão alguns recursos a serem considerados ao escolher o software de IA certo para o planejamento de aulas:

Personalização: Você deve ser capaz de personalizar seus planos de aula de acordo com suas necessidades, estilo,calendário escolare a curva de aprendizado dos alunos Adaptabilidade: O software deve permitir que você forneça orientação personalizada e faça correções no curso em tempo real com base no feedback e no progresso do aluno **Colaboração: A solução certa permitirá que você integre e colabore perfeitamente com outras ferramentas e recursos educacionais, tornando o ensino mais fácil **Escalabilidade: certifique-se de que ela possa lidar com turmas de vários tamanhos para que possa crescer junto com o tamanho da turma Interface amigável: Procure uma interface fácil de navegar com todos os recursos necessários para o planejamento de aulas Modelos de plano de aula: É útil se a ferramenta oferecer modelos para ajudá-lo a estruturar e organizar seus planos de aula

9 Melhores ferramentas de IA para planejamento de aulas em 2024

Temos o prazer de apresentar os resultados de nossa extensa pesquisa com base em critérios que ajudam um profissional de ensino como você. Avaliamos e apresentamos as 9 melhores ferramentas de IA para planejamento de aulas. Adotamos uma abordagem completa e comparamos seus recursos, limitações, avaliações e preços.

1. ClickUp

Um recurso notável do ClickUp é que ele simplifica o gerenciamento da educação e oferece um modelo de planejamento de programa de estudos para planejar com bastante antecedência, com informações detalhadas sobre suas aulas. ClickUp's Lesson Plan Generator do ClickUp simplifica sua experiência de ensino ao alinhando seu currículo oferecendo modelos criativos e personalizáveis e promovendo a colaboração com colegas.

Essa ferramenta de IA faz o trabalho pesado, garantindo que você economize tempo, fique em sincronia com o currículo e crie planos de aula envolventes com facilidade.

Melhores recursos do ClickUp:

ClickUp Brain: Como um assistente de IA contextual, conversacional e baseado em funções,Cérebro do ClickUp atende perfeitamente às suas necessidades. Crie planos de aula personalizados sem esforço, pois a ferramenta faz todo o trabalho pesado e o brainstorming para você

Use o ClickUp Brain's AI Writer for Work para escrever mais rápido e aperfeiçoar seu texto de aula, respostas de e-mail e muito mais

Um dos aplicativos importantes do ClickUp Brain é usá-lo como um Gerador de planos de aula . Ele permite que você garanta o alinhamento com o padrão educacional atual e a cobertura abrangente de todo o conteúdo e habilidades necessários em suas aulas

Modelos ClickUp: Escolha entre uma ampla variedade de modelosmodelos de planos de aula personalizáveis para criar planos de aula inovadores e interativos. A modificação desses modelos e estruturas de acordo com diferentes grupos torna a experiência de ensino envolvente e produtiva

A Modelo de plano de aula do ClickUp College ajuda você a organizar suas aulas, planejar com antecedência e manter centralizadas todas as informações relacionadas à aula

Documentos do ClickUp Simplifique o planejamento de aulas com recursos práticos e que economizam tempo. Adicione visões gerais e cabeçalhos e aproveite recursos como o Modo de foco

Limitações do ClickUp:

Complexidade: Embora um dos maiores pontos fortes do ClickUp sejam seus modelos personalizáveis, ele pode ser um pouco complicado para usuários iniciantes

Preços do ClickUp:

Grátis para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. OpenAI ChatGPT

via OpenAI ChatGPT é um modelo de linguagem alimentado por IA que o auxilia no planejamento de aulas, fornecendo insights valiosos, gerando conteúdo de aulas e sugestões de atividades envolventes para seus alunos.

Ele pode ajudar a simplificar o processo de planejamento, oferecer diversas ideias de ensino e adaptar-se às necessidades específicas de aprendizagem, economizando tempo e esforço.

Melhores recursos do ChatGPT:

Cria esboços de aulas: Estruture seus tópicos e capítulos de forma eficaz. Por exemplo, se você solicitar um esboço de aula da 5ª série sobre o ciclo da água, ele abordará tópicos essenciais como evaporação, condensação, precipitação e coleta

Estruture seus tópicos e capítulos de forma eficaz. Por exemplo, se você solicitar um esboço de aula da 5ª série sobre o ciclo da água, ele abordará tópicos essenciais como evaporação, condensação, precipitação e coleta Assistência à pesquisa: Obtenha recursos educacionais valiosos para aprimorar suas aulas. Encontre informações, artigos e conteúdo sobre qualquer tópico e obtenha explicações, resumos e recursos relevantes para enriquecer seus materiais didáticos

Obtenha recursos educacionais valiosos para aprimorar suas aulas. Encontre informações, artigos e conteúdo sobre qualquer tópico e obtenha explicações, resumos e recursos relevantes para enriquecer seus materiais didáticos Geração de ideias para testes/tarefas: Crie atividades, questionários, projetos e tarefas adaptados ao tópico escolhido, adicionando-os ao seu planejamento de aula. Peça aos alunos que escrevam redações sobre os tópicos sugeridos eeconomize tempo e esforço na criação de materiais educacionais

Crie atividades, questionários, projetos e tarefas adaptados ao tópico escolhido, adicionando-os ao seu planejamento de aula. Peça aos alunos que escrevam redações sobre os tópicos sugeridos eeconomize tempo e esforço na criação de materiais educacionais Gerenciamento de tempo: Obtenha estimativas de tempo para várias seções de aula, ajudando-o a criar planos semanais ecronogramas de trabalho para suas aulas

Obtenha estimativas de tempo para várias seções de aula, ajudando-o a criar planos semanais ecronogramas de trabalho para suas aulas Revisão e edição: Revise seus planos de aula e faça as alterações necessárias para garantir que estejam alinhados com seu estilo de ensino e com as necessidades de seus alunos

Limitações do ChatGPT:

Fornece informações genéricas e pode não entender a dinâmica de sua sala de aula

Há muito pouco espaço para personalização

Preços do ChatGPT:

Versão gratuita: Todos os usuários podem acessá-lo por meio do site da OpenAI em navegadores de desktop e móveis. Aplicativo disponível para dispositivos móveis IOS e Android

Todos os usuários podem acessá-lo por meio do site da OpenAI em navegadores de desktop e móveis. Aplicativo disponível para dispositivos móveis IOS e Android ChatGPT Plus: Por US$ 20/mês

Por US$ 20/mês ChatGPT Enterprise: Preço personalizado

Classificações e avaliações do ChatGPT:

G2: 4,7/5 (374 avaliações)

4,7/5 (374 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Bônus: Confira_ **7 modelos de redação de conteúdo gratuitos para criação mais rápida de conteúdo

3. LessonPlans.ai

via Planos de aula.ai O LessonPlan.ai ajuda você a criar planos de aula incríveis 10 vezes mais rápido com IA, pois foi criado para professores por colegas professores.

Forneça detalhes abrangentes sobre o nível, a lição e o conteúdo da aula objetivos de ensino para a ferramenta de IA. Com essa informação, o AI produzirá um plano de aula completo correspondente ao seu currículo e contendo atividades e avaliações relacionadas para os alunos.

Melhores recursos do LessonPlans.ai:

Ferramentas de edição: Edite e faça alterações nos planos de aula criados, escolha entre outros modelos e adicione ou exclua elementos para acomodar sua escolha

Edite e faça alterações nos planos de aula criados, escolha entre outros modelos e adicione ou exclua elementos para acomodar sua escolha Geração de planos de aula: Crie planos de aula interativos para qualquer tópico das séries K-12

LessonPlans.ai limitações:

A qualidade dos planos de aula criados depende das informações fornecidas por você

Preços do LessonPlans.ai:

Avaliação gratuita: Acesso gratuito limitado disponível por 7 dias

Acesso gratuito limitado disponível por 7 dias Pro: Disponível por US$ 19/ano (inclui 100 aulas gratuitas/ano)

Classificações e comentários do LessonPlans.ai:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

4. Learnt.ai

via Learnt.ai Learnt.ai ajuda você a criar planos de aula de alta qualidade e a executar tarefas educacionais para tornar o aprendizado do aluno interativo e impactante.

Elaborar seus planos de aula personalizados é muito fácil em três etapas simples: escolha uma ferramenta, insira um prompt e clique em gerar.

Melhores recursos do Learnt.ai:

Alinhamento ao currículo: Projete planos interativos que se alinham aos padrões educacionais

Projete planos interativos que se alinham aos padrões educacionais Variedade de ferramentas de IA: Crie planos de aula, esboços de cursos, pesquisas de feedback, atividades em grupo, tarefas de casa,definir projetosavaliações e MCQs com mais de 80 ferramentas e ajudantes de IA

Learnt.ai limitações:

Gera planos de aula que são tão bons quanto os insumos que você fornece a ele

Preços do Learnt.ai:

Gratuito por toda a vida: Acesso a 10 ferramentas

Acesso a 10 ferramentas Essenciais: US$ 15/mês. Acesso a mais de 65 ferramentas de IA e suporte ao cliente

US$ 15/mês. Acesso a mais de 65 ferramentas de IA e suporte ao cliente Profissional: US$ 160/mês. Acesso a 20 ajudantes de IA, mais de 65 ferramentas de IA, uma área restrita e suporte ao cliente

Classificações e resenhas do Learnnt.ai:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

5. Teachology.ai

via Teachology.ai O Teachology.ai é um software para planejamento de aulas que fornece um grupo de ferramentas de IA para professores e educadores elaborarem planos de aula e avaliações dinâmicas em minutos.

Melhores recursos do Teachology.ai:

Crie questionários: Crie questionários adequados às suas aulas

Crie questionários adequados às suas aulas Recursos de colaboração: Colabore com recursos externos para aprimorar sua experiência de ensino

Colabore com recursos externos para aprimorar sua experiência de ensino Criar avaliações: Gerar avaliações ricas em conteúdo

Gerar avaliações ricas em conteúdo Recursos de feedback: Envie comentários e feedback personalizados para seus alunos

Envie comentários e feedback personalizados para seus alunos **Recursos de aprimoramento do plano de aula: Carregue seu trabalho no software para que a IA possa consultar e aprimorar seus planos de aula

Limitações de teachology:

O escopo da personalização é limitado

Preços da tecnologia:

Básico: Gratuito para até 3 aulas

Gratuito para até 3 aulas Iniciante: $6/ mês. Acesso a lições ilimitadas

$6/ mês. Acesso a lições ilimitadas Pro: $12/mês. Inclui todos os recursos estendidos

Classificações e resenhas de teologia:

G2: Não há comentários suficientes

Não há comentários suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

6. Auto Classmate

via Auto Classmate O Auto Classmate é como seu colega de classe automático, projetado para ajudar os educadores a criar planos de aula exclusivos, alimentados pelo GPT-4 da OpenAI.

Melhores recursos do Auto Classmate:

Chatbot do instrutor de IA: Converse com o chatbot do instrutor de IA e crie seus planos de aula

Converse com o chatbot do instrutor de IA e crie seus planos de aula Ferramenta de previsão de atividades: Preveja os resultados das atividades atribuídas aos seus alunos

Preveja os resultados das atividades atribuídas aos seus alunos Geração de perguntas para sua turma: Gere perguntas do tipo "Você prefere...?" que dão mais emoção às suas aulas e faça perguntas específicas sobre o conteúdo

Limitações automáticas de colegas de classe:

Embora o software ofereça uma série de recursos, a capacidade de personalização é limitada

Preço do Auto Classmate:

Gratuito: Permite 300 ações mensais

Permite 300 ações mensais Pessoal: US$ 9,99/usuário/mês

US$ 9,99/usuário/mês Profissional: $19/usuário/mês cobrado anualmente

$19/usuário/mês cobrado anualmente **Inicial: US$ 39/mês com cobrança anual

Crescimento: $79/mês cobrado anualmente

$79/mês cobrado anualmente Empresarial: $159/mês cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Auto Classmate:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

7. Jasper

via Jasper Jasper é um Ferramenta de escrita de IA que ajuda a criar conteúdo de alta qualidade para planos de aula com entradas simples.

O Jasper simplifica o planejamento das aulas ao gerar conteúdo personalizado, economizando tempo na criação de materiais. Ele pode fornecer percepções, explicações e recursos, enriquecendo rapidamente seus materiais didáticos.

Melhores recursos do Jasper:

Treinamento do Bootcamp do Jasper: Faça o treinamento se for um novo usuário para se acostumar com as funções

Faça o treinamento se for um novo usuário para se acostumar com as funções Geração de conteúdo: Crie conteúdo premium com alguns prompts e dicas (como títulos, tópicos e frases curtas)

Crie conteúdo premium com alguns prompts e dicas (como títulos, tópicos e frases curtas) Interface semelhante à do Google Doc: Edite e formate seus documentos com a adição de uma interface semelhante à do Google Doc

Edite e formate seus documentos com a adição de uma interface semelhante à do Google Doc Inserir conteúdo pré-escrito: Inicie sua criação de conteúdo se você tiver material pré-escrito

Limitações do Jasper:

O Jasper não funciona off-line e não permite que você salve o trabalho posteriormente, ao contrário de outros modelos

Ele gera apenas uma quantidade limitada de conteúdo, mesmo que você escolha o plano de preço mais alto

Preços do Jasper:

Creator: US$ 39 por ano

US$ 39 por ano Equipe: a partir de US$ 90 por ano

a partir de US$ 90 por ano Negócios: preços personalizados

Classificações e resenhas do Jasper:

G2: 4,7/5 (1.233 avaliações)

4,7/5 (1.233 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

8. PlanifAI

via PlanifAI O PlanifAI é uma ferramenta simples de IA para gerar planos de aula estruturados para professores. Responda a três perguntas básicas e seu plano de aula detalhado estará pronto em minutos.

Melhores recursos do PlanifAI:

Interface simples: Crie conteúdo em minutos com sua interface direta e fácil de usar

Crie conteúdo em minutos com sua interface direta e fácil de usar Geração rápida de planos de aula: Gere planos de aula rapidamente respondendo a algumas perguntas básicas

Limitações do PlanifAI:

Software simples, sem muitos recursos

Preços do PlanifAI:

**Gratuito para sempre

Classificações e resenhas do PlanifAI:

G2: Não há comentários suficientes

Não há comentários suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

9. Curipod

via Curipod O Curipod é uma plataforma para criar planos de aula interativos repletos de atividades criativas e avaliações de pensamento crítico com o poder da IA.

É uma plataforma inteligente ferramenta de apresentação que combina textos, imagens, pesquisas, esboços, vídeos e muito mais para tornar as aulas envolventes para professores e alunos.

Melhores recursos da Curipod:

Fácil de começar: Crie seus planos de aula gerados por IA com seu ID de e-mail gratuitamente

Crie seus planos de aula gerados por IA com seu ID de e-mail gratuitamente Ferramenta baseada em nuvem: Funciona por meio de um navegador em qualquer dispositivo com conexão à Internet

Funciona por meio de um navegador em qualquer dispositivo com conexão à Internet Recursos de colaboração : Os alunos podem trabalhar juntos em projetos e compartilhar feedback significativo

Limitações da Curipod:

Pode não funcionar para alunos que precisam de um sistema de avaliação organizado ou estruturado

Preços da Curipod:

Gratuito para sempre

Premium: US$ 7,50 por mês

Classificações e resenhas da Curipod:

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,8/5 (12 avaliações)

Escolha a ferramenta de IA certa para o planejamento de aulas e eleve o nível do seu ensino

Em poucas palavras, as ferramentas de planejamento de aulas com IA tornam o ensino mais eficaz e eficiente.

Elas ajudam você a criar planos de aula envolventes com mais rapidez, permitem que você atenda a estilos de aprendizagem individuais e fornecem insights orientados por dados para que você possa tornar a aprendizagem dos alunos mais divertida e impactante.

Se você quiser usar a IA para ajudá-lo a planejar aulas, registre-se no ClickUp gratuitamente e veja como esse único aplicativo é tudo o que você precisa para a preparação da sala de aula!