As 10 principais alternativas ao Otter AI para ajudar você a transcrever notas de reunião em 2024

Nas reuniões de hoje, há muito a ser absorvido: Cabeças falantes, telas compartilhadas, o barulho de fundo..., e tomar meticulosamente anotações da reunião de repente se torna ainda mais difícil. Mas não precisa ser assim.

Entre na Otter AI. 🤖

O que é Otter AI?

O Otter AI transcreve reuniões on-line em tempo real e gera resumos precisos das reuniões, completos com pontos-chave, capturas de tela e áudio gravado. Alimentado por um potente mecanismo de IA, o mecanismo de transcrição de fala para texto ao vivo do Otter reconhece vários dialetos e sotaques. 🙌

via Lontra Com ferramentas de transcrição de reuniões como a Otter, você fica livre para mergulhar na conversa. A ferramenta grava automaticamente as vozes dos palestrantes, transcreve a reunião em tempo real, adiciona slides compartilhados às anotações da reunião e muito mais.

Ficou um pouco perdido na reunião depois de um grande almoço? Você sempre pode voltar e recuperar a discussão antes da próxima reunião. Colaboração remota é a forma como trabalhamos hoje em dia, e com as ferramentas de videoconferência, você aumenta sua produtividade e trabalha coletivamente em tarefas mais críticas.

Se estiver avaliando um software de transcrição, também há várias alternativas ao Otter AI. Você só precisa saber o que procurar nelas.

O que você deve procurar nas alternativas ao Otter AI?

Idealmente, toda reunião deve ser precedida de um agenda da reunião e todos os participantes devem se ater a ela. Nada de barulho, apenas negócios!

Mas isso raramente acontece.

Boas ferramentas de transcrição de reuniões que registram de forma inteligente todas as atividades ajudam a criar atas de reuniões com apenas as informações mais importantes. Ferramentas como a Otter AI ajudam a registrar com precisão os pontos de diferentes oradores em um formato limpo e nítido.

Com um resumidor e editor ao vivo, essas ferramentas garantem que você nunca perca um momento importante. 📝

Se estiver procurando uma alternativa ao Otter.ai, não deixe de considerar estes fatores:

Precisão: Se a ferramenta não conseguir transcrever com precisão a fala para o texto, ela será de pouca utilidade. Certifique-se de que a ferramenta possa reconhecer a fala e transcrevê-la corretamente

Se a ferramenta não conseguir transcrever com precisão a fala para o texto, ela será de pouca utilidade. Certifique-se de que a ferramenta possa reconhecer a fala e transcrevê-la corretamente Transcrição em tempo real: A ferramenta deve transcrever com precisão e em tempo real. Com o recurso adicional de um editor, você pode acompanhar os pontos importantes à medida que avança

A ferramenta deve transcrever com precisão e em tempo real. Com o recurso adicional de um editor, você pode acompanhar os pontos importantes à medida que avança Capacidade de gravação de tela: A gravação de tela é tão importante quanto a transcrição da fala. Certifique-se de que a ferramenta escolhida registre todas as telas importantes

A gravação de tela é tão importante quanto a transcrição da fala. Certifique-se de que a ferramenta escolhida registre todas as telas importantes Resumidor alimentado por IA: Imagine um resumo preciso dos pontos mais importantes da reunião sendo apresentado logo após o término da mesma. Diversos Ferramentas de IA para reuniões fazem exatamente isso. Veja como o resumidor de IA do ClickUp faz isso

Resuma instantaneamente longos tópicos de comentários com o clique de um botão usando ClickUp AI

Facilidade de uso: Fácil de configurar, fácil de usar - a ferramenta também deve se integrar à sua plataforma de reuniões preferida

Fácil de configurar, fácil de usar - a ferramenta também deve se integrar à sua plataforma de reuniões preferida Segurança e privacidade de dados: Sua conversa nunca deve sair da sala de bate-papo, a menos que seja para isso. Procure criptografia de alto nível, proteção de dados, conformidade com regulamentos e controle de acesso

Sua conversa nunca deve sair da sala de bate-papo, a menos que seja para isso. Procure criptografia de alto nível, proteção de dados, conformidade com regulamentos e controle de acesso Colaboração: A ferramenta também deve ter a capacidade de facilitar a tomada de notas colaborativas entre os participantes. Você também deve ser capaz de enviar o resumo depois de revisar as anotações da reunião

A ferramenta também deve ter a capacidade de facilitar a tomada de notas colaborativas entre os participantes. Você também deve ser capaz de enviar o resumo depois de revisar as anotações da reunião Suporte a vários idiomas: A ferramenta deve identificar e interpretar vários idiomas e dialetos sem erros.

As 10 melhores alternativas de IA do Otter para usar em 2024

O Otter é popular para transcrição e tomada de notas, especialmente nas equipes de vendas e de produtos, mas várias ferramentas de reunião semelhantes com IA podem fazer o mesmo. Aqui estão as 10 melhores alternativas ao Otter AI e como elas se classificam em comparação.

1. Avoma

Via Avoma O Avoma é uma das melhores alternativas ao Otter.ai. Ele se integra perfeitamente à maioria dos clientes de calendário, conferência e discagem e gera transcrições altamente precisas.

O que se destaca é que as transcrições são armazenadas em um banco de dados, e os participantes podem pesquisar e encontrar um tópico específico da conversa em minutos.

O Avoma é particularmente útil para equipes voltadas para o cliente: a interface permite capturar os detalhes de reuniões individuais ou conversas em grupo, resume a conversa e, em seguida, fornece insights acionáveis sincronizados com o CRM da sua organização.

Melhores recursos do Avoma

Fornece insights inteligentes ao sincronizar diretamente com o CRM da organização

Armazena conversas transcritas, permitindo a funcionalidade de pesquisa inteligente

Grava áudio e vídeo juntamente com sua transcrição

Gera o resumo da reunião automaticamente, dividindo-o por orador e tópico

Limitações do Avoma

A maioria das funções é limitada a usuários de língua inglesa

Os melhores recursos e funções estão atrás do acesso pago

Preços do Avoma

Plano Básico: Gratuito

Gratuito Planeta inicial : uS$ 19 por usuário/mês

: uS$ 19 por usuário/mês Plus: $49 por usuário/mês

$49 por usuário/mês Business: $79 por usuário/mês

$79 por usuário/mês Enterprise: $149 por usuário/mês

Classificações e análises da Avoma

G2 : 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

2. Airgram

Via Airgram O Airgram é outra ferramenta eficiente de gravação e transcrição de reuniões. Ele funciona no piloto automático - gravando, transcrevendo, resumindo e compartilhando as anotações da reunião com todos os participantes.

Além dos recursos usuais de agendamento, transcrição, anotações e colaboração, o benefício adicional do resumidor de IA com tecnologia GPT-4 (atualmente em versão beta), a ferramenta promete ser um assistente útil. ✍️

O Airgram é compatível com oito idiomas: Inglês, espanhol, alemão, francês, português, russo, japonês e chinês mandarim. Também é possível criar pequenos trechos de vídeo de seções de uma reunião para enviar a outras pessoas.

Melhores recursos do Airgram

Cria pequenos trechos de vídeo de seções importantes da reunião para compartilhar

Grava reuniões em alta qualidade e as armazena permanentemente

Suporta os 8 principais idiomas do mundo

Limitações do Airgram

Atualmente limitado ao Google Meet, Zoom, Microsoft Teams e Webex

Versão gratuita disponível com recursos limitados

Preços do Airgram

Básico: Gratuito

Gratuito Plus: uS$ 18 por usuário/mês

Avaliações e resenhas do Airgram

G2 : 4.6/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 80 avaliações) Product Hunt : 4.2/5 (20+ avaliações)

: 4.2/5 (20+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

3. Colibri.ai

via Colibri.ai O Colibri pode gravar e transcrever suas reuniões em tempo real. O assistente de reuniões do Colibri começa a capturar e transcrever as reuniões, resume os pontos mais importantes e envia o resumo por e-mail aos participantes.

A vantagem adicional das legendas ocultas em tempo real permite que o orador acompanhe sua própria fala, se isso não for uma distração para você.

Além disso, o Colibri se integra à maioria dos principais softwares de videoconferência e a ferramentas empresariais comuns, como Slack e Salesforce. Ele gera resumos de reunião concisos, editáveis e pesquisáveis e fornece modelos de pauta de reunião pré-criados.

Com um sofisticado Mecanismo de IA que alimenta o resumidor, você recebe análises e insights inteligentes de todas as suas reuniões.

Melhores recursos do Colibri.ai

Mecanismo de IA competente que alimenta a ferramenta de transcrição e resumo

Modelos de pauta de reunião pré-criados para colaboração rápida

Fácil integração com o Slack e o Salesforce

Limitações do Colibri.ai

Oferece funcionalidades de IA somente no plano Pro

O Colibri não oferece suporte a vários idiomas e dialetos

Preços do Colibri.ai

Básico : Gratuito

: Gratuito Starter : uS$ 16 por usuário/mês

: uS$ 16 por usuário/mês Pro: uS$ 40 por usuário/mês

Classificações e avaliações do Colibri.ai

G2 : 4.3/5 (mais de 5 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 5 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Fireflies.ai

via Fireflies.ai O Fireflies AI é um serviço de gravação e transcrição de reuniões particularmente popular. Ele se junta, grava e transcreve automaticamente as reuniões na maioria dos aplicativos de videoconferência e discadores.

Como o Otter AI, a ferramenta permite que os participantes colaborem e editem, enquanto o resumidor de IA gera um resumo altamente preciso da reunião.

O Fireflies tem um bom desempenho em mais de 40 idiomas e dialetos e permite que você reproduza a gravação de voz ao clicar na parte da conversa. O plano gratuito oferece cerca de 800 minutos de armazenamento, e a versão profissional oferece dez vezes mais.

Melhores recursos do Fireflies.ai

Interpretação e transcrição precisas de mais de 40 idiomas e dialetos

Mais de 800 minutos de armazenamento no plano gratuito

Fácil integração em várias plataformas de conferência, colaboração e CRM

Armazenamento ilimitado para planos empresariais e corporativos

Comparativamente barato para usuários corporativos

Limitações do fireflies.ai

A gravação de vídeo está disponível somente no plano profissional

As integrações de CRM e colaboração estão disponíveis apenas nos planos pagos

Preços do Fireflies.ai

Básico : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 10 por usuário/mês

: uS$ 10 por usuário/mês Planos Business e Enterprise: uS$ 19 dólares em diante por usuário

Classificações e resenhas do Fireflies.ai

G2 : 4.5/5 (mais de 85 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 85 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

5. tl;dv

via tl;dv o tl;dv é outra ferramenta de gravação e transcrição de reuniões com tecnologia GPT que pode ser integrada ao seu software de videoconferência. A extensão do Chrome e a integração com o Zoom se destacam das outras alternativas do Otter AI listadas anteriormente.

Por exemplo, você pode gravar reuniões em alta qualidade, compartilhar clipes de uma reunião e transcrever em mais de 30 idiomas.

O plano gratuito oferece vários recursos que são tão úteis quanto os que estão por trás do acesso pago em outras ferramentas de reunião. Não é de se admirar que o tl;dv já tenha acumulado cerca de um milhão de usuários. Com o plano profissional, você pode automatizar seus fluxos de trabalho de reuniões com muitas integrações oferecidas.

melhores recursos do tl;dv

Gravação e transcrição ilimitadas na versão gratuita

Gravação de alta qualidade associada ao compartilhamento de clipes de uma reunião

Transcrição em mais de 30 idiomas

limitações de tl;dv

A maioria das integrações nos planos pagos

Limitado ao Google Meet e ao Zoom

tl;dv preços

Plano básico : Gratuito

: Gratuito Plano Pro: uS$ 20 por usuário/mês

avaliações e resenhas

G2 : 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 100 avaliações) Product Hunt: 4.8/5 (mais de 40 avaliações)

6. Tactiq

via Tactiq.io Anunciado como um "AI Meeting Kit", o Tactiq pode ajudá-lo com a transcrição de reuniões em tempo real em plataformas de conferência em mais de 15 idiomas. A Tactiq oferece funcionalidade limitada de gravação de vídeo, mas a ferramenta pode gravar e transcrever reuniões com identificação de oradores e registros de data e hora.

Em seguida, a ferramenta resume a reunião, cria itens de ação para os participantes e define a agenda para a próxima reunião.

Embora não seja tão cheia de recursos quanto as outras ferramentas listadas aqui, ela ainda é útil para indivíduos e equipes pequenas. Você pode descobrir a análise de envolvimento da sua reunião - esse é um recurso que poucas ferramentas de reunião oferecem.

Melhores recursos do Tactiq

Closed captions, registros de data e hora e identificação do orador em anotações transcritas em tempo real

Transcrições exportadas para o Google Docs durante a reunião

Limitações do Tactiq

Não há armazenamento para gravações de áudio

Funcionalidade limitada de gravação de vídeo

Recursos limitados de IA

Preço do Tactiq

Básico : Gratuito

: Gratuito Pro: a partir de US$ 8

Classificações e resenhas do Tactiq

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Product Hunt: 4.9/5 (60+ avaliações)

7. Rev

via Rev O Rev não se limita a ser um assistente de reuniões: O Rev oferece serviços de transcrição de áudio para texto, tanto por meio de transcritores especializados quanto por APIs prontas para empresas.

Embora o Rev possa ser caro ou pouco prático para a transcrição de reuniões cotidianas, o serviço é excelente para vários setores e dialetos. No entanto, o Rev não oferece transcrição em tempo real nem a conveniência de resumos e integrações de reuniões.

Melhores recursos do Rev

Oferece resultados altamente precisos com reconhecimento e transcrição sofisticados de fala

Funciona em dispositivos móveis

Limitações do Rev

Não oferece transcrição em tempo real nem resumos de reuniões

Cobra por minuto, não por usuário (difícil de dimensionar, pois os preços aumentam com mais reuniões)

Não possui recursos de assistente de reunião, como resumo, agenda ou integração

Revisão de preços

Transcrição automatizada: uS$ 0,25 por minuto

Revisão de classificações e resenhas

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 45 avaliações)

8. Trint

via Trinta A Trint usa inteligência artificial para processar a fala de arquivos de vídeo e áudio em transcrições de texto precisas. Com o Trint, é possível transcrever textos em mais de 30 idiomas e, em seguida, colaborar, editar e compartilhar os arquivos transcritos entre os usuários.

Embora a Trint não ofereça recursos de gravação de reuniões em tempo real ou de assistente de reuniões, seu competente modelo de IA pode traduzir textos com alto grau de precisão. O serviço também está disponível como um aplicativo móvel.

Embora o Trint não seja uma alternativa ao Otter.ai, você ainda pode usar o software para escrever textos transcritos por máquina texto de vários arquivos de vídeo e áudio.

Melhores recursos do Trint

Transcrição automatizada baseada na Web em vários formatos de vídeo e áudio

Transcrição e tradução em mais de 30 idiomas

Limitações da Trint

Não há funcionalidade de gravação ou transcrição de reuniões em tempo real

Não há recursos de identificação ou rotulagem de oradores

Preços da Trint

Para iniciantes : uS$ 48 por usuário/mês

: uS$ 48 por usuário/mês Avançado: uS$ 60 por usuário/mês

Classificações e avaliações da Trint

G2 : 4.4/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 3.9/5 (17 avaliações)

9. Vogal

via Vogal Uma ferramenta de videoconferência com tecnologia de IA, o Vowel permite que você conduza reuniões, transcreva e grave a conversa e, em seguida, transforme a transcrição em resumos concisos. Com o Vowel, você também pode criar uma agenda de forma colaborativa e editar as anotações da reunião.

Por ser uma ferramenta de videoconferência de ponta a ponta (semelhante ao Zoom), o Vowel se destaca quando você precisa de um espaço de trabalho colaborativo.

Adorado pelas equipes de produtos e engenharia e pelas startups que trabalham remotamente, o Vowel pode substituir vários sistemas menores ferramentas colaborativas e ajudam a otimizar seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Vowel

Oferece agendamento, conferência, gravação, tomada de notas e colaboração - uma solução completa para reuniões

Armazena e compartilha resumos de reuniões e pontos de ação gerados por IA

Não requer um aplicativo - funciona perfeitamente bem na maioria dos navegadores

Limitações de vogais

O serviço de transcrição tem integrações e recursos limitados no plano gratuito

Menos recursos e mais caro do que as ferramentas de videoconferência da concorrência

Preços das vogais

Básico : Gratuito

: Gratuito Pro: uS$ 16,50 por host/mês

Classificações e avaliações de vogais

G2 : 4.6/5 (170+ avaliações)

: 4.6/5 (170+ avaliações) Capterra: Não há comentários suficientes

10. Microsoft Teams

Bate-papos no Microsoft Teams

O Microsoft Teams 📱 é sinônimo de espaços de trabalho colaborativos. O Teams, que substituiu o Skype for Business, oferece uma plataforma robusta de reuniões, bate-papo e anotações - e está disponível em todos os dispositivos como um aplicativo (Microsoft, Android, iOS e outros).

Embora não seja uma alternativa ao Otter AI, o Teams pode ajudá-lo a colaborar e compartilhar recursos rapidamente em um espaço de trabalho seguro. Você também pode gravar áudio e vídeo, gerar resumos e criar agendas durante as reuniões. E sim, ele também oferece gravação de tela no Mac .

Dica profissional: Conecte o Microsoft Teams ao seu Espaço de trabalho com tecnologia de IA do ClickUp ! Você nunca perderá o ritmo.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Várias ferramentas de gerenciamento de projetos e integrações para um fluxo de trabalho simplificado

Mais barato do que a maioria das plataformas de gerenciamento de projetos e colaboração

Limitações do Microsoft Teams

Recursos limitados de transcrição e tradução

Não há resumidores ou anotadores orientados por IA

Preços do Microsoft Teams

Básico : Gratuito

: Gratuito Avançado: uS$ 4,80 por usuário/mês

Classificações e comentários do Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (mais de 14.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 14.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 9.000 avaliações)

Outras ferramentas de IA

Embora o Otter AI e suas alternativas sejam ótimos como ferramentas de transcrição e registro de reuniões, essas anotações precisam ser divididas em pontos de ação e atribuir proprietários e datas de vencimento para concluir um ciclo produtivo. É nesse ponto que as ferramentas de gerenciamento de projetos entram em ação.

Você precisa de uma plataforma como o ClickUp para otimizar o fluxo de trabalho do projeto de sua organização. E, convenhamos, quem não gostaria que a IA fosse seu homem na sexta-feira?

Embora o ClickUp não ofereça transcrição de reuniões em tempo real, você pode usar Clipe do ClickUp para gravar na tela e compartilhar suas anotações.

ClickUp

Com a IA no centro do A plataforma de colaboração e gerenciamento de projetos da ClickUp com o ClickUp, cada parte de seu projeto é simplificada. Você pode acompanhar o fluxo de trabalho do projeto e seu progresso em diferentes estágios em um único painel.

E se precisar escrever e compartilhar a próxima grande ideia, experimente Documentos e Quadros o Boards é o editor de texto de super-heróis e a dupla de quadros brancos. Com o Chat, você pode garantir que seus colegas de equipe estejam sempre a par de suas ideias. O ClickUp foi criado para você, sua equipe e sua empresa.

**Melhores recursos do ClickUp

Compartilhe facilmente capturas de tela e vídeos de alta qualidade

Organização e compartilhamento de arquivos e recursos sem complicações por meio de uma interface fácil de usar

Rastreador de progresso de projetos totalmente personalizável e colaborativo

Aplicativos sofisticados de editor de texto e quadro branco

Mecanismo avançado de IA que ajuda você a criar conteúdo de alta qualidade e de grande impacto

Análises inteligentes e insights acionáveis em um único painel

**Limitações do ClickUp

Sem gamificação (ainda!)

Curva de aprendizado para usuários iniciantes

**Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por usuário/mês

: uS$ 7 por usuário/mês Business : $12 por usuário/mês

: $12 por usuário/mês Enterprise: Entre em contato conosco para obter um plano personalizado

**Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Existe uma solução completa?

Nenhuma ferramenta que conhecemos pode fazer tudo isso. As transcrições, gravações e anotações garantem que todas as conversas sejam registradas e que você tenha todas as informações necessárias. A chave está em como essas informações fluem entre diferentes ferramentas e processos.

Isso torna a criação de uma experiência integrada crucial para sua empresa. Caso contrário, você só criará silos e muito ruído em vez de insight.

Uma plataforma integrada, como a ClickUp será a solução completa para espaços de trabalho colaborativos que todos estão procurando? Nós achamos que sim! 🎉