10 melhores alternativas e concorrentes para o Dropbox Paper em 2024

A colaboração em documentos tornou-se a pedra angular do local de trabalho moderno. Ela permite que as equipes trabalhem juntas em tempo real, compartilhem ideias, forneçam feedback e mantenham os projetos em andamento muito mais rápido do que poderíamos imaginar na época dos documentos em papel.

O Dropbox Paper é uma das ferramentas preferidas de muitas pessoas, mas não agrada a todos. Por isso, reunimos uma lista das 10 melhores alternativas ao Dropbox Paper para todos os seus projetos

colaboração em documentos

necessidades.

O que você deve procurar nas alternativas ao Dropbox Paper?

Ao escolher uma ferramenta de colaboração de documentos como alternativa ao Dropbox Paper, há vários fatores importantes a serem considerados.

Você quer uma plataforma que funcione tanto em desktops quanto em aplicativos móveis para facilitar o uso em vários dispositivos. Ela deve oferecer suporte em tempo real

colaboração no local de trabalho

controle de versão e fácil acesso a documentos para economizar tempo.

O Dropbox se integra bem ao seu espaço de trabalho digital

fluxo de trabalho atual e qualquer outro

software de gerenciamento de documentos

que você usa e oferece recursos que aumentam a produtividade da sua equipe.

A ferramenta que você escolher em vez do Dropbox Paper deve ser fácil de usar e oferecer medidas de segurança sólidas para proteger seus dados.

Por fim, o preço é importante. A ferramenta certa oferece uma variedade de pacotes que se adaptam ao tamanho e ao orçamento da sua equipe.

As 10 melhores alternativas ao Dropbox Paper para usar em 2024

Abaixo, você encontrará nossas alternativas favoritas e populares ao Dropbox Paper. Cada ferramenta é uma ótima opção para equipes grandes com um espaço de trabalho compartilhado que desejam uma abordagem econômica para a colaboração de documentos.

1.

ClickUp

Edição colaborativa, opções de tipografia e muito mais no ClickUp Docs

O ClickUp é uma plataforma de produtividade completa que adota uma abordagem holística para a colaboração em equipe. Como uma alternativa ao Dropbox Paper, ele oferece um espaço integrado para gerenciamento de tarefas, uma ferramenta de gerenciamento de projetos e comunicação em equipe.

No ClickUp, os documentos, ou "Docs", como são conhecidos, são mais do que apenas um simples

aplicativo de anotações

. Você pode incorporar um documento em uma tarefa, vinculá-lo a um bate-papo ou associá-lo a uma meta, trazendo contexto à sua edição colaborativa em tempo real para garantir que vários usuários estejam na mesma página dentro do mesmo documento.

ClickUp Docs

são ricos em recursos, oferecendo um ambiente de escrita confortável com opções de formatação, recursos de aninhamento e a capacidade de incorporar vários conteúdos, incluindo tarefas, arquivos PDF, exibições e outros documentos. Isso torna seus documentos dinâmicos, interativos e adaptáveis a vários usos, desde

documentação do projeto

ou escrever uma postagem de blog para criar uma

wiki da empresa

.

Mantenha todas as suas conversas juntas diretamente na tarefa e atribua comentários para transformar facilmente seus pensamentos em itens de ação

A plataforma oferece uma variedade de ferramentas de colaboração, como comentários atribuíveis, edição em tempo real e exibições de bate-papo para facilitar o trabalho em equipe e melhorar a comunicação. Não importa se você está fazendo um brainstorming com sua equipe, discutindo uma tarefa, decidindo

como priorizar seu trabalho

ou editar documentos, o ClickUp tem tudo o que você precisa.

De serviços de armazenamento em nuvem como Google Drive e Dropbox a

ferramentas de desenvolvimento

como GitHub e Bitbucket, você pode conectar seus aplicativos favoritos ao ClickUp para obter uma experiência de trabalho perfeita.

E isso não é tudo. O compromisso do ClickUp com o aprimoramento contínuo significa que novos recursos e aprimoramentos estão sempre no horizonte, de modo que ele se mantém um passo à frente para atender às necessidades de sua equipe

metas de trabalho profissional de sua equipe

.

Os melhores recursos do ClickUp

Trabalhe em conjunto com sua equipe em tempo real

Milhares de modelos facilitam a criação rápida de documentos sem precisar começar do zero. Nós até criamos um guia para trabalhar com modelos usando, você adivinhou, um modelo!

Apresenta um assistente de IA que torna a criação de documentos mais rápida e fácil

Aproveite o estilo de texto, os marcadores, as caixas de seleção e muito mais com recursos avançados de edição

Use diferentes visualizações de tarefas, documentos, bate-papos e muito mais diretamente nos documentos para ver as informações de diferentes perspectivas

Controle quem pode visualizar, editar ou comentar em seus documentos com permissões de usuário

Limitações do ClickUp

Há uma pequena curva de aprendizado devido ao grande número de recursos

Embora versátil, o aplicativo móvel não oferece a mesma experiência que a versão da Web

Preços do ClickUp

Plano gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Empresarial : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Nuclino

Via

Nuclino

O Nuclino é um espaço de trabalho centralizado projetado para reunir equipes remotas para uma colaboração mais eficiente. Ele se afasta da configuração tradicional de documentos lineares, optando por uma abordagem mais dinâmica com sua interface colaborativa e em tempo real no estilo wiki.

Esse recurso exclusivo permite que as equipes remotas experimentem diferentes

estratégias de comunicação

enquanto fazem brainstorming, desenvolvem e refinam ideias simultaneamente,

promovendo a criatividade e a produtividade

.

O Nuclino capacita os usuários com várias visualizações (documentos, quadros, listas e gráficos), oferecendo diferentes perspectivas do trabalho e do conhecimento da sua equipe. Essa adaptabilidade torna o Nuclino uma alternativa ao Dropbox Paper adequada para vários usos, seja para planejamento de projetos,

compartilhamento de conhecimento da equipe

notas de reuniões ou especificações de produtos.

Além disso, o Nuclino se integra bem a outros aplicativos comumente usados, como Google Drive, GitHub e Trello. Isso significa que você pode vincular ou incorporar arquivos desses serviços diretamente no seu espaço de trabalho do Nuclino, tornando-o um hub central para todas as informações da sua equipe.

Os melhores recursos do Nuclino

Fluxos de trabalho simplificados

Interface limpa

Atalhos e teclas de atalho amigáveis ao teclado

Organize documentos visualmente para planejar e acompanhar projetos

Encontre rapidamente o que está procurando com recursos de pesquisa intuitivos para aumentar a produtividade

Limitações do Nuclino

A simplificação tem um custo: não há muita personalização disponível

Faltam opções avançadas de formatação de texto em comparação com outras ferramentas

Preços do Nuclino

Gratuito

Padrão : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Premium: $10/mês por usuário

Nuclino avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 50 avaliações)

Bônus: Confira o top_ 10 Alternativas e concorrentes do Nuclino

3. Notas padrão

via

Notas padrão

O Standard Notes é uma alternativa exclusiva do Dropbox Paper no cenário de documentos, enfatizando fortemente a privacidade e a simplicidade.

É um aplicativo de anotações criptografadas que permite escrever, salvar e acessar suas anotações com segurança em diferentes dispositivos. Com o Standard Notes, você pode anotar ideias, fazer brainstorming com sua equipe e colaborar em documentos, tudo isso sabendo que seus dados permanecem privados e seguros.

Embora pareça simples, o Standard Notes é surpreendentemente versátil. Uma assinatura desbloqueia opções de editor para markdown, código, planilhas e muito mais. Você ou vários usuários podem organizar suas anotações com tags, fixar entradas importantes e até mesmo acessar o histórico de anotações para recuperar versões anteriores de suas mensagens.

A ferramenta foi criada com base em princípios de código aberto, o que significa que você pode personalizá-la de acordo com suas necessidades e até mesmo hospedá-la por conta própria se desejar ter controle total sobre seus dados.

Melhores recursos do Standard Notes

Garante que seus dados permaneçam privados com criptografia de ponta a ponta

O editor extensível oferece suporte a vários tipos de modos de edição.

Revise e restaure versões mais antigas de suas anotações com o histórico de versões.

limitações do #### Standard Notes

A versão gratuita é bastante básica em comparação com outras alternativas ao Dropbox Paper

Os recursos avançados exigem uma assinatura

Não há colaboração em tempo real o que o torna menos adequado para equipes remotas

Preços do Standard Notes

Padrão: Gratuito

Gratuito Produtividade: US$ 90/ano

US$ 90/ano Profissional: $120/ano

Standard Notes ratings and reviews

G2 : 3.9/5 (mais de 10 avaliações)

: 3.9/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 10 avaliações)

4. Evernote

via

Evernote

O Evernote é um aplicativo abrangente de anotações criado para ajudá-lo a capturar ideias, desenvolvê-las e compartilhá-las com sua equipe. É uma alternativa multifacetada ao Dropbox Paper que combina recursos de escrita, coleta, pesquisa e colaboração em uma plataforma conveniente.

Além de simplesmente escrever documentos, o Evernote permite capturar artigos da Web e arquivos PDF, capturar notas escritas à mão e anexar documentos e fotos às suas notas. Essa capacidade de reunir e organizar diferentes formas de informação torna o Evernote particularmente útil para pesquisa, planejamento e brainstorming.

Sua poderosa função de pesquisa significa que você pode encontrar o que precisa rapidamente, seja em uma nota, em um anexo ou até mesmo em um texto dentro de arquivos de imagem. Com recursos poderosos, como compartilhamento de notas e edição em tempo real, o Evernote se torna um espaço de trabalho poderoso para toda a sua equipe colaborar em documentos.

Os melhores recursos do Evernote

Compartilhe notas com membros da equipe para edição colaborativa

Capture e salve páginas da Web diretamente no Evernote

Combine suas notas, calendário e lista de tarefas em uma única ferramenta

Sincronize suas notas e listas de tarefas entre dispositivos, para que você tenha acesso aos seus documentos diários disponíveis onde quer que esteja

Limitações do Evernote

A interface pode parecer um pouco confusa com inúmeros recursos

Os usuários relataram problemas de sincronização lenta às vezes

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal : uS$ 10,83/mês por usuário

: uS$ 10,83/mês por usuário Profissional: uS$ 14,17/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Evernote

G2 : 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 8.000 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas ao Evernote !

5. Coda

via

Coda

O Coda é um novo tipo de documento que combina a funcionalidade de processadores de texto, planilhas e bancos de dados em uma única plataforma. Ele rompe as barreiras entre aplicativos separados, permitindo a criação de documentos interativos, dinâmicos e avançados.

No Coda, um documento é mais do que apenas um pedaço de papel digital. Você pode transformá-lo em uma ferramenta que gerencia dados, rastreia tarefas, move arquivos e até mesmo executa processos. A plataforma oferece uma variedade de blocos de construção, chamados "Packs", que podem ser usados para personalizar documentos de acordo com o fluxo de trabalho da sua equipe.

Os robustos recursos de colaboração do Coda, como edição e comentários em tempo real, fazem dele um excelente espaço para colaboração em equipe. Seja para elaborar uma proposta, planejar um projeto ou criar um wiki da empresa, o Coda é uma alternativa ao Dropbox Paper que oferece a flexibilidade e a funcionalidade de que você precisa.

Os melhores recursos do Coda:

Crie facilmente documentos com texto rico e elementos incorporáveis

Modelos do Coda para wikis, planejamento de projetos e muito mais

Integração com outros serviços, como Gmail, Google Agenda e Slack

Crie layouts personalizados, fluxos de trabalho e miniaplicativos com "blocos de construção" simples

Limitações do Coda:

A versatilidade do Coda pode levar algum tempo para ser dominada

Os usuários relataram desempenho lento ao trabalhar com documentos grandes

Preços do Coda:

Gratuito

Pro : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Equipe : $36/mês por usuário

: $36/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Coda ratings and reviews:

G2 : 4.7/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.6/5 (80+ avaliações)

Confira estes_ **Alternativas de código !

6. Microsoft Word

via

Microsoft Word

O Microsoft Word (ou MS Word) é uma alternativa testada e comprovada ao Dropbox Paper. Seu legado se estende por décadas, bem antes do advento das ferramentas on-line baseadas em nuvem, tornando-o uma ferramenta confiável conhecida por seu conjunto abrangente e uma ampla gama de recursos de edição que lidam habilmente com uma variedade de formatos de arquivo.

O Word leva a coautoria a outro patamar, permitindo que você compartilhe documentos com sua equipe e trabalhe em conjunto em um documento simultaneamente, o que pode melhorar muito a forma como você gerencia projetos em equipe.

Além disso, o Word faz parte do pacote maior do Office 365, que inclui ferramentas como Excel, PowerPoint e OneDrive. Isso significa que o Word não funciona isoladamente, mas se integra bem a esse ecossistema. As ferramentas fáceis de compartilhamento de arquivos permitem que você extraia dados do Excel sem esforço, incorpore slides do PowerPoint ou armazene e recupere arquivos do OneDrive, tudo isso a partir de seus documentos do Word.

Como uma ferramenta baseada na nuvem, você pode acessar facilmente todos os seus documentos de qualquer dispositivo, seja na sua mesa ou em qualquer lugar. O Word é uma ferramenta flexível que se adapta ao seu estilo de trabalho e não o contrário.

Seja para redigir um briefing

memorando

no editor de texto, elaborar um relatório detalhado ou escrever um trabalho de pesquisa abrangente, o Microsoft Word tem as ferramentas para concluir o trabalho.

Os melhores recursos do Microsoft Word:

Trabalhe em conjunto com a sua equipe em documentos simultaneamente

Oferece uma ampla variedade de ferramentas de formatação e edição

Funciona perfeitamente com outros aplicativos da Microsoft

O leitor de PDF e a ferramenta de conversão de PDF facilitam o trabalho e a edição de documentos e páginas em PDF

Limitações do Microsoft Word:

Requer uma assinatura do Office 365 para acesso total a todos os seus recursos úteis

Pode consumir muitos recursos, levando a atrasos ocasionais

Preços do Microsoft Word:

Básico: US$ 5/mês por usuário

US$ 5/mês por usuário Pessoal: US$ 5,83/mês por usuário

US$ 5,83/mês por usuário Familiar: US$ 8,33/mês para até seis usuários

US$ 8,33/mês para até seis usuários Office Home and Student: Pagamento único de $149,99

Microsoft Word classificações e comentários:

G2 : 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas ao Microsoft Word !

7. Google Docs

via

Google Docs

O Google Docs se destaca por sua facilidade de uso e excelentes recursos de colaboração em tempo real.

Além de seus recursos autônomos, o Google Docs faz parte do ecossistema mais amplo do Google Workspace. Ele oferece uma integração robusta com outros aplicativos do Google Workspace, como o Planilhas Google, o Apresentações Google e o Google Drive. Precisa extrair dados de uma planilha para seus documentos?

Não tem problema.

Deseja criar um link para uma apresentação ou armazenar arquivos grandes acessíveis a todos que trabalham em um grupo de documentos? O Google Docs tem tudo o que você precisa.

Essa interação perfeita de aplicativos torna o Google Docs mais do que apenas uma alternativa ao Dropbox Paper - é uma solução abrangente para colaboração em equipe e gerenciamento de documentos. Pense nele como seu caderno digital com todos os conjuntos de recursos do Google que você poderia desejar para colaborar em projetos ou tarefas.

Os melhores recursos do Google Docs:

Rastrear alterações e outras atividades com o histórico de versões (isso é ótimo para atualizar SOPs !)

Forneça facilmente feedback e sugestões com os recursos de comentários, notas e bate-papo

Funciona perfeitamente com outros aplicativos do Google

Limitações do Google Docs:

É menos rico em recursos em comparação com alguns outros processadores de texto

A edição off-line requer configuração, não é automática

Preços do Google Docs:

Gratuito

Avaliações e resenhas do Google Docs:

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (mais de 27.000 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas ao Google Docs !

8. Página inicial

via

Página inicial

O Samepage é uma ferramenta de colaboração abrangente que combina gerenciamento de projetos e colaboração de documentos em uma plataforma unificada. Ela permite que você trabalhe em documentos com sua equipe e ajuda a gerenciar tarefas, programações e conversas.

Diferentemente de outras ferramentas que oferecem um espaço de escrita compartilhado, o Samepage vai além, integrando recursos de gerenciamento de projetos diretamente aos seus documentos. Você pode atribuir tarefas, agendar eventos, compartilhar arquivos e até mesmo realizar reuniões a partir de seus documentos.

O Samepage oferece uma variedade de visualizações de documentos, incluindo planilha, página, mapa mental e tela, para que você possa visualizar seu conteúdo da maneira mais adequada ao seu projeto. Suas integrações com aplicativos populares como Dropbox, Google Drive e Slack, entre outros, significam que você pode reunir todo o trabalho da sua equipe em um só lugar.

Os melhores recursos do Samepage:

Trabalhe em conjunto em documentos com transmissão de tela e chamadas de vídeo

Atribua tarefas, defina prazos e acompanhe o progresso com recursos robustos de gerenciamento de projetos

Conecta-se a aplicativos populares para otimizar seu fluxo de trabalho

Limitações da mesma página:

A interface pode parecer confusa devido à grande quantidade de recursos

Os usuários relataram que o aplicativo móvel não tem algumas funcionalidades da versão para desktop

Preços da Samepage:

Gratuito

Padrão : uS$ 7,50/mês por usuário

: uS$ 7,50/mês por usuário Pro: uS$ 9/mês por usuário

Avaliações e críticas da Samepage:

G2 : 4.5/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: N/A

9. Document360

Via

Documento360

O Document360 é um

base de conhecimento

plataforma projetada especificamente para documentação de produtos de software. Ela oferece um espaço limpo e profissional para criar, organizar e publicar artigos e conteúdo da Web. Isso torna o Document360 particularmente útil para a criação de centros de ajuda, FAQs, guias de usuário e outras formas de assistência ao usuário.

Um dos recursos de destaque do Document360 é seu sistema de controle de versão. Ele permite que você mantenha várias versões da sua base de conhecimento, facilitando o gerenciamento da documentação para diferentes versões do seu produto. Você também pode redigir artigos e fazer com que sejam revisados e aprovados antes da publicação.

As poderosas ferramentas de análise do software fornecem insights sobre o desempenho da sua base de conhecimento. É possível rastrear artigos populares, termos de pesquisa e satisfação do usuário, ajudando-o a aprimorar continuamente a documentação com base nas necessidades do usuário.

Os melhores recursos do Document360:

Crie, colabore e publique bases de conhecimento de autoatendimento

Rastreie facilmente as alterações e mantenha as versões dos documentos

Entenda o comportamento do usuário e melhore seu conteúdo de acordo com a análise avançada

Limitações do Document360:

Seu foco em bases de conhecimento o torna menos versátil para outros tipos de colaboração de documentos

É mais caro em comparação com as ferramentas básicas de colaboração de documentos

Preços do Document360:

Gratuito

Padrão: $149/mês

Profissional: US$ 299/mês

US$ 299/mês Business : uS$ 399/mês

: uS$ 399/mês Enterprise: uS$ 599/mês

Document360 avaliações e comentários:

G2 : 4.7/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 100 avaliações)

10. Noção

via

Noção

O Notion é um espaço de trabalho versátil que combina anotações, tarefas, wikis e bancos de dados em uma ferramenta de colaboração unificada. É altamente personalizável, permitindo que você adapte o espaço de trabalho às necessidades e ao fluxo de trabalho da sua equipe.

No Notion, cada parte do conteúdo é um bloco, que você pode arrastar e soltar, aninhar e conectar de várias maneiras. Isso significa que você pode transformar seu documento em uma ferramenta interativa com tabelas, quadros kanban, calendários e muito mais.

A flexibilidade do Notion também se estende aos seus recursos de colaboração. Você pode compartilhar páginas com a sua equipe, atribuir ações e comentar em qualquer bloco, promovendo o trabalho em equipe e a cooperação. Além disso, com sua integração perfeita com ferramentas como Google Drive, Figma e GitHub, é possível centralizar o trabalho da sua equipe em um espaço de trabalho conveniente.

Os melhores recursos do Notion:

Personalize o espaço de trabalho de acordo com as necessidades da sua equipe

Crie documentos com uma variedade de tipos de conteúdo usando "Blocos"

Use quadros Kanban e listas de tarefas para visualizar projetos

Limitações do Notion:

Há uma curva de aprendizado para entender e usar plenamente os recursos do Notion

A colaboração em tempo real pode ser defasada em comparação com outras ferramentas

Preços do Notion:

Gratuito

Mais : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Business : $15/mês por usuário

: $15/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Notion:

G2 : 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações)

Confira estes_ **Alternativas de noções !

Acabe com a trilha de papel com o ClickUp Docs

Listamos alguns dos melhores

ferramentas de colaboração de documentos

disponíveis no mercado. Os requisitos e o estilo de trabalho da sua equipe o ajudarão a escolher a melhor opção.

Lembre-se de que o objetivo é aumentar a produtividade e otimizar a colaboração. Mas se você estiver procurando uma plataforma que atenda a todos os requisitos, por que não experimentar o ClickUp? Com seus vários recursos e opções personalizáveis, ele foi criado para se adaptar ao seu fluxo de trabalho, quer você trabalhe por conta própria ou para grandes empresas.

Então, por que esperar? Descubra como

Documentos do ClickUp

pode levar sua colaboração em documentos para o próximo nível.