14 melhores alternativas de murais (prós, contras e avaliações) 2024

Inovação é sempre o nome do jogo. Mesmo que você tenha uma pilha de tecnologia com ferramentas testadas e verdadeiras que sempre deram conta do recado, isso provavelmente significa que há espaço para explorar novos recursos e ferramentas com mais poder do que você está acostumado.

As tendências, os métodos e as ferramentas de gerenciamento de projetos estão em constante evolução para acompanhar as últimas inovações do setor, a ponto de você não precisar mais ser um gerente de projetos para aproveitar os benefícios dessas ferramentas!

Isso, juntamente com o aumento da trabalho remoto e comunicação assíncrona abriu caminho para comunicação visual e software de colaboração para realmente crescer nos últimos anos. Um dos mais populares é o Mural.

Embora a popularidade seja um motivo bom o suficiente para simplesmente pesquisar um produto, você precisa de mais apoio antes de se comprometer com um plano pago ou até mesmo começar a apresentá-lo à sua equipe. Portanto, seja você um usuário antigo curioso sobre outros quadros brancos no mercado ou um novo usuário tentando buscar uma plataforma de colaboração, não procure mais do que esta publicação para começar.

Acomode-se em sua cadeira de escritório e junte-se a nós enquanto analisamos 14 alternativas do Mural e seus pontos fortes e fracos.

O que é o Mural?

via Mural Mural é um plataforma de colaboração visual para que as equipes criem designs e façam brainstorming de soluções para qualquer coisa, desde pequenos desafios até problemas complexos. Essa quadro branco digital ganhou popularidade entre os equipes distribuídas por sua capacidade de reunir vários colaboradores em um espaço compartilhado, melhorando até mesmo a qualidade das reuniões por meio de seus recursos de colaboração.

Limitações do uso do Mural

Além de facilitar uma conversa, o Mural melhora a criatividade com uma tela em branco e infinita para pintar ideias, desenhar diagramas e criar mapas mentais do zero. Embora o Mural seja uma excelente ferramenta de colaboração visual, ele não substitui o seu projeto e o seu gerenciamento de tarefas para fazer. Ele é excelente para elevar o nível de suas reuniões virtuais, mas é difícil usar o Mural como uma forma de dar continuidade às suas ideias porque ele não se conecta diretamente ao seu fluxo de trabalho .

Para diagramas, planejamento de processos e supervisão geral, adoramos o Mural. Mas, para colocar suas ideias em prática, você precisará apoiar-se em outro software para transformar seu brainstorming em realidade.

Outro grande obstáculo que os possíveis usuários do Mural enfrentam é simplesmente o preço. Independentemente da interface do usuário, da facilidade de uso ou dos recursos, o Mural tem um custo mais alto por usuário do que outros softwares semelhantes no mercado que podem fazer muito mais pelo seu fluxo de trabalho. Sim, o Mural oferece um plano gratuito, mas sua primeira opção paga começa em US$ 9,99 por usuário - cobrado anualmente. Por mês, você está gastando US$ 12. E, nesse ponto, você também pode considerar o plano Business, que começa em US$ 17,99.

Ainda assim, o plano gratuito do Mural não soluciona esse problema devido aos seus recursos limitados, número de quadros e convidados.

Esses desafios fazem com que alguns usuários procurem alternativas ao Mural para obter um software de colaboração visual que atenda a mais necessidades e as atenda melhor.

As 14 principais alternativas e concorrentes do Mural

Antes de se comprometer com o próximo e mais novo software de colaboração visual da sua equipe, certifique-se de conhecer toda a história. Veja nossa lista das 14 principais alternativas ao Mural que sabemos que você vai adorar.

1. ClickUp

Melhor para gerenciamento de projetos em quadro branco

Faça brainstorming, adicione anotações e colabore em ideias e fluxos de trabalho usando os quadros brancos ClickUp

ClickUp é uma ferramenta multifuncional ferramenta de produtividade para equipes de todos os setores para gerenciar projetos, colaborar de forma mais inteligente e reunir todo o seu trabalho em um só lugar. Seja você um empresário individual, estudante ou parte de uma equipe empresarial de grande escala, os recursos de personalização do ClickUp são flexíveis e poderosos o suficiente para gerenciar sua carga de trabalho, monitorar as atualizações do projeto e comunicar-se com a equipe.

Ele é conhecido por sua crescente lista de recursos altamente funcionais incluindo sua colaboração Quadros brancos ClickUp ferramenta que transforma ideias em projetos acionáveis em tempo real.

Como a tela infinita do Mural, Quadros brancos ClickUp oferecem a você o mesmo poder de colaboração visual com a opção de adicionar modelos mídia e membros da equipe para ajudar suas ideias a tomar forma. Mas, ao contrário do Mural, os quadros brancos ClickUp existem dentro do seu espaço de trabalho digital e estão diretamente conectados aos seus projetos, tarefas e metas - mesmo aqueles que já estão em andamento!

Transforme qualquer forma em uma tarefa acionável ou vincule-as diretamente ao seu ClickUp Whiteboard para começar a agir com base em suas ideias instantaneamente

A principal conclusão aqui é que você pode fazer mais com seu ClickUp Whiteboard.

Com centenas de recursos, um plano gratuito abrangente, modelos e mais de 1.000 integrações o ClickUp é o mais competitivo e econômico nessa lista de alternativas ao Mural.

Principais recursos do ClickUp

Prós

Interface elegante e fácil de usar

Centenas de recursos avançados de gerenciamento de projetos, mesmo em seu plano gratuito permanente

Mais de 1.000 integrações com outras ferramentas de trabalho populares

Uma lista crescente de ferramentas pré-construídas e modelos personalizáveis incluindo modelos criados especificamente para os quadros brancos do ClickUp

Contras

Pode ser um pouco difícil de aprender com tantos recursos

Ainda não há exibição de tabela no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Além de seu plano gratuito repleto de recursos, o ClickUp oferece quatro opções de preços adicionais:

Free Forever: Toneladas de recursos poderosos de quadros brancos, tarefas e membros ilimitados, 100 MB de armazenamento e muito mais

Toneladas de recursos poderosos de quadros brancos, tarefas e membros ilimitados, 100 MB de armazenamento e muito mais Ilimitado (US$ 7 por membro, por mês): Armazenamento ilimitado, integrações ilimitadas, painéis ilimitados, relatórios Agile e muito mais

Armazenamento ilimitado, integrações ilimitadas, painéis ilimitados, relatórios Agile e muito mais Business (US$ 12 por membro, por mês): SSO do Google, equipes ilimitadas, exportação personalizada, compartilhamento público avançado, automações avançadas e muito mais

SSO do Google, equipes ilimitadas, exportação personalizada, compartilhamento público avançado, automações avançadas e muito mais Empresarial ()entre em contato com a equipe de vendas para obter preços): Etiqueta branca, API corporativa, integração guiada, gerente de sucesso dedicado

Classificações de clientes do ClickUp

"Gosta de listas? O Click-Up faz listas. Como gráficos de Gantt, pronto. Quadros Kanban? Sim. Precisa ver o calendário ou algum tipo de linha do tempo? Sim. Mapas mentais? Tenho. Quadros brancos? Sim. Formulários públicos? Você adivinhou. A parte mais útil é que todos eles são apenas visualizações dos mesmos dados subjacentes, para que todos possam trabalhar como preferirem. As automações são funcionais e estão incluídas, o que é uma grande vantagem para o gerenciamento de projetos. As atualizações são constantes, com novos recursos e integrações disponíveis para adicionar/votar." - Avaliação verificada pelo Capterra

G2: 4,7/5 (mais de 4.410 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.810 avaliações)

2. Miro

Melhor plataforma de quadro branco colaborativo on-line

via Miro O Miro é uma plataforma de quadro branco colaborativo on-line que realmente tem tudo o que é necessário quando se trata de recursos criados para mapeamento mental e sessões construtivas de brainstorming . Ele permite que as equipes trabalhem juntas de forma eficaz durante reuniões, sessões de brainstorming e até mesmo gerenciamento de fluxos de trabalho ágeis . É uma ferramenta valiosa para ideação, diagramação, mapeamento e execução de apresentações, entre outros casos de uso.

Compare Miro para Jamboard !

Prós

Recurso integrado de vídeo e bate-papo com @menções

Centenas de modelos pré-criados e modelos personalizadosQuadros brancos Miro versáteis para equipes de todos os setores

O modo Present permite que o apresentador amplie as áreas principais do quadro branco e mantenha os outros envolvidosIntegra-se com o ClickUp Com recursos semelhantes aos de muitas das suas plataformas favoritas de gerenciamento de projetos, o Lucidspark é um quadro branco virtual para que as equipes colaborem virtualmente em tempo real e apresentem suas melhores ideias.

Ele ajuda você a colocar suas ideias no quadro por meio de modelos e desenhos à mão livre, e notas adesivas entre outros recursos. Organize suas novas ideias com agrupamento assistido, tags ou quadros de discussão e, em seguida, desenvolva fluxos de trabalho ou documentos de processo para começar a colocar suas ideias em ação.

Prós

Chame outras pessoas para o seu quadro para reunir todos no mesmo espaço ao mesmo tempo ou crie quadros de discussão para colaborar em um grupo menor

Recurso de compartilhamento de tela

Alguns popularesrecursos populares de gerenciamento de projetos, como rastreamento de marcos e bate-papo no quadro

Opção de adicionar reações e registrar votos em notas adesivas

Contras

Toneladas de recursos avançados de brainstorming, mas você precisará integrar o Lucidspark com outra plataforma para aproveitar ao máximo o gerenciamento de suas ideias além dos estágios iniciais

Não se integra com o ClickUp

Preços do Lucidspark

Gratuito: três quadros editáveis, recursos básicos de colaboração, integrações básicas, reações de emoji, desenho à mão livre

três quadros editáveis, recursos básicos de colaboração, integrações básicas, reações de emoji, desenho à mão livre Individual (a partir de US$ 7,95 por mês): quadros ilimitados, tags e agrupamento para organizar ideias

quadros ilimitados, tags e agrupamento para organizar ideias Equipe (a partir de US$ 9 por usuário, por mês): recursos avançados de colaboração, modo de votação e cronômetro, controles básicos de administração

recursos avançados de colaboração, modo de votação e cronômetro, controles básicos de administração Enterprise (entre em contato para obter preços): integrações avançadas, controles administrativos avançados, SSO

Avaliações de clientes do Lucidspark

G2: 4,5/5 (mais de 1.810 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 320 avaliações)

4. Placa de tempestade

Melhor para notas adesivas on-line e quadros de avisos

via Stormboard O Stormboard é um quadro branco virtual on-line para que os membros da equipe se reúnam, realizem reuniões, planejem projetos e compartilhem ideias de praticamente qualquer lugar.

Na verdadeira moda dos quadros brancos, ele é ótimo para brainstorming, mas, como um toque divertido, ele se refere a cada quadro como uma "tempestade" Muito divertido. 🙂

Use o Stormboard como um quadro de avisos digital para adicionar notas adesivas, imagens, links, comentários ou textos relacionados à sua reunião, projeto ou plano. Depois que uma ideia é postada, a equipe pode vê-la, comentá-la e votá-la! Uma abordagem verdadeiramente colaborativa para a tomada de decisões. Em seguida, consulte o quadro para obter atualizações e novos desenvolvimentos para que toda a equipe esteja na mesma página.

Prós

Mais de 200 modelos para escolher

Amplie e reduza o zoom do seu trabalho com o painel de navegação

Recursos de organização como pastas e prioridades de tarefas

Pode ser usado no celular e no desktop

Opção de criar diferentes visualizações como Kanban em seu quadro

Contras

É necessário fazer upgrade para um plano pago para acessar os recursos mais avançados da plataforma

Pode ser um pouco difícil de aprender além do uso básico

Preços do Stormboard

Pessoal : cinco Storms abertos, cinco usuários por Storm, relatórios e exportações básicos, modelos predefinidos, integrações

: cinco Storms abertos, cinco usuários por Storm, relatórios e exportações básicos, modelos predefinidos, integrações Inicial (US$ 5 por usuário, por mês) : Storms abertos ilimitados, cinco visualizadores, relatórios e exportações básicos, modelos predefinidos e personalizados,

: Storms abertos ilimitados, cinco visualizadores, relatórios e exportações básicos, modelos predefinidos e personalizados, **Business (US$ 10 por usuário, por mês): Storms abertos ilimitados, 10 visualizadores de Storms, relatórios avançados, pastas, importações de dados

Enterprise (US$ 16,67 por usuário, por mês): SSO, suporte prioritário, faturamento de faturas, termos e serviços personalizados, integrações ágeis, visualizadores ilimitados

Avaliações de clientes do Stormboard

G2: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

5. Caprichoso

Melhor para mapeamento mental

via Whimsical O Whimsical divide sua tela digital em cinco formatos principais que podem servir para quase todos os casos de uso: fluxogramas, mapas mentais, gráficos de espinha de peixe documentos, wireframes e projetos. Imagine esses formatos como modelos que podem ser colocados sobre o quadro branco e desenvolvidos a partir daí. O objetivo do Whimsical é fazer com que você gaste menos tempo na criação de estilos com uma interface de usuário e um esquema de cores intuitivos e atraentes, para que suas ideias estejam prontas para apresentação em um instante. Quanto aos projetos, o Whimsical pode ajudá-lo a criar quadros Kanban simples ou mesmo complexos em sua tela.

Prós

A interface do usuário foi projetada para ajudá-lo a se mover rapidamente

Concentra-se em cinco usos principais dos quadros brancos para tornar esses recursos mais focados e poderosos

Recursos de criação de wireframes semelhantes aos do Canva

Contras

Os cinco formatos podem ser limitantes para pessoas que desejam usar seus quadros brancos para projetos menos estruturados

Na verdade, esse software de quadro branco não é para iniciantes, mas para gerentes de projetos de quadro branco ou equipes de produtos experientes

Preços extravagantes

Inicial (gratuito): membros ilimitados, até dez convidados por arquivo ou pasta, rcolaboração em tempo integralautenticação de dois fatores

membros ilimitados, até dez convidados por arquivo ou pasta, rcolaboração em tempo integralautenticação de dois fatores Pro (US$ 10 por editor, por mês): mais de dez convidados por arquivo ou pasta, suporte prioritário, visualizadores gratuitos ilimitados

mais de dez convidados por arquivo ou pasta, suporte prioritário, visualizadores gratuitos ilimitados Organização (US$ 20 por usuário, por mês): SSO, equipes, contratos personalizados e muito mais

Classificações caprichosas de clientes

G2: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

6. Painel conceitual

Melhor para criar fluxos de trabalho ágeis

via Conceptboard As lousas digitais Conceptboard têm como objetivo estruturar suas ideias com modelos que podem ser sobrepostos e vários recursos de colaboração. Comente, adicione formas, use @menções, crie notas adesivas e até mesmo rabisque à mão livre em seu quadro para criar praticamente qualquer coisa, desde maquetes simples até fluxos de trabalho ágeis.

Além disso, seu popular modo de apresentação e as ferramentas de compartilhamento de tela trazem colaboração e coesão ao seu processo de brainstorming em tempo real.

Prós

Pastas para gerenciar vários quadros brancos

Carregue mídia e faça anotações em PDFs diretamente no seu quadro

Compartilhamento do quadro por meio de exportações ou com colaboradores internos e externos por meio de um link protegido por senha

Contras

Limitadorecursos de edição de texto para formatar notas adesivas

Falta de recursos para gerenciar o projeto além de seus estágios iniciais

Preços do Conceptboard

Gratuito: Quadros ilimitados, um membro da equipe, 100 objetos, biblioteca de modelos, integrações principais, 500 MB de armazenamento de arquivos

Quadros ilimitados, um membro da equipe, 100 objetos, biblioteca de modelos, integrações principais, 500 MB de armazenamento de arquivos Premium (US$ 6 por usuário, por mês): Menos de 10 membros da equipe, objetos ilimitados, projetos, mais de 50 participantes por quadro, compartilhamento de áudio e vídeo, 20 GB de armazenamento de arquivos

Menos de 10 membros da equipe, objetos ilimitados, projetos, mais de 50 participantes por quadro, compartilhamento de áudio e vídeo, 20 GB de armazenamento de arquivos Business (US$ 9,50 por usuário, por mês): Mais de 10 membros da equipe, 75 participantes por quadro, 1 TB de armazenamento de arquivos

Mais de 10 membros da equipe, 75 participantes por quadro, 1 TB de armazenamento de arquivos Enterprise (entre em contato para obter preços, mínimo de 250 licenças): todos os recursos e armazenamento de arquivos com limite personalizado

Avaliações de clientes do Conceptboard

G2: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

7. InVision Freehand

Melhor para brainstorming

via InVision Freehand O InVision Freehand é a ferramenta de quadro branco digital do conjunto de produtos da empresa para planejar, fazer brainstorming e trabalhar em conjunto, expressando suas ideias com texto, diagramas, desenhos e gráficos, entre outros.

O InVision Freehand é altamente visual e pode ser usado para mapeamento mental, esboço de organogramas mapeamento mental e desenho de maquetes.

Prós

UX simples

Fácil de criar e iterar wireframes

Os modelos e as integrações tornam os quadros brancos da InVision mais valiosos para equipes de diferentes setores

Possibilidade de acessar todos os recursos fundamentais em todos os planos de preços, até mesmo na versão gratuita

Contras

Integrações limitadas e não se integra com o ClickUp

Dificuldade de gerenciar projetos complexos à medida que mais ideias e colaboradores são adicionados ao seu quadro branco

Preços do InVision Freehand

Gratuito: até 100 usuários, três quadros livres, espaços públicos e privados ilimitados, todos os principais recursos e integrações de plataforma

até 100 usuários, três quadros livres, espaços públicos e privados ilimitados, todos os principais recursos e integrações de plataforma Pro (US$ 4 por usuário, por mês): até 200 usuários, freehands ilimitados

Enterprise (entre em contato para saber o preço): preço por estação sem limites de usuários, gerenciamento avançado de equipes e segurança

Avaliações de clientes do InVision Freehand

G2: 4,2/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 5/5 (1 avaliação)

8. Quadro branco da Microsoft

Melhor para usuários da Microsoft

via Microsoft Whiteboard O Microsoft Whiteboard é outra das alternativas populares do Mural que faz parte do Microsoft 365, portanto, se a sua empresa já estiver usando o Teams ou o OneNote, você provavelmente terá acesso a esse aplicativo. Como parte de um conjunto maior de produtos, os quadros brancos da Microsoft se alinham facilmente com o trabalho armazenado em outras ferramentas da Microsoft e podem ser usados para aprimorar muitos dos recursos padrão de quadro branco digital que reconhecemos de outras marcas líderes.

Profissionais do Microsoft Whiteboard

Acesse o quadro branco de qualquer lugar fazendo login no aplicativo no navegador da Web ou no aplicativo do Windows

Use o quadro branco junto com outros produtos da Microsoft para conectar suas ideias aos processos de trabalho

Contras do Microsoft Whiteboard

Precisa de outros produtos para aproveitar ao máximo o seu quadro branco para um gerenciamento de projetos eficaz

Recursos visuais limitados dificultam a personalização total do quadro branco

Classificações do Microsoft Whiteboard

O Microsoft Whiteboard faz parte do MS 365, que oferece preços personalizados mediante contato ou seis planos de preços.

Para uso pessoal:

Microsoft 365 Personal (US$ 6,99/mês para uma pessoa): 1 TB de armazenamento na nuvem, e-mail sem anúncios, Microsoft Editor

1 TB de armazenamento na nuvem, e-mail sem anúncios, Microsoft Editor Microsoft 365 Family (US$ 9,99/mês para até 6 pessoas): Ferramentas criativas com tecnologia de IA, segurança avançada do OneDrive

Para uso comercial:

Microsoft 365 Business Basic (US$ 5/usuário por mês): versões web e móvel dos aplicativos do Office, proteção de e-mail, Microsoft Forms para feedback

versões web e móvel dos aplicativos do Office, proteção de e-mail, Microsoft Forms para feedback Microsoft 365 Business Standard (US$ 12,50/usuário por mês): mais de 1.000 controles de privacidade, caixa de correio de e-mail de 50 GB, aplicativos premium do Office

mais de 1.000 controles de privacidade, caixa de correio de e-mail de 50 GB, aplicativos premium do Office Microsoft 365 Business Premium ($20/usuário por mês): Microsoft Bookings, 1TB de armazenamento no OneDrive

Microsoft Bookings, 1TB de armazenamento no OneDrive Microsoft 365 Apps (US$ 8,25/usuário por mês): inclui apenas aplicativos premium do Office Suite, coautoria em tempo real, sincronização de arquivos no PC ou Mac

Avaliações de clientes do Microsoft Whiteboard

G2: 4,2/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

Verificar **Essas alternativas do Microsoft Whiteboard !

9. Prancheta

Melhor para desenho e diagramação

via Sketchoard Esse híbrido de quadro branco digital e bloco de rascunho foi projetado tendo em mente as equipes de produtos. Embora não tenha a conexão entre a tela e as tarefas ou metas rastreáveis, a diagramação é a base desse aplicativo.

Prós

O Sketchboard se concentra nas ideias, não na aparência, para incentivar o desenho à mão livre

Tem mais de 400 formas semelhantes a esboços que você pode considerar quase como modelos para seus desenhos

Criado para equipes remotas que trabalham em ambientes de ritmo acelerado e precisam de feedback constante

Contras

Além de diagramas, esboços e design, o Sketchboard não oferece os mesmos recursos para se conectar com a sua equipe além do quadro

Não há centro de modelos

Não há plano gratuito

Preços do Sketchboard

Solo (US$ 8 por mês): uma equipe privada, quadros ilimitados, exportação de PDF e SVG, 1 GB de armazenamento

uma equipe privada, quadros ilimitados, exportação de PDF e SVG, 1 GB de armazenamento Equipe (US$ 7 por usuário, por mês): compartilhamento de senha do quadro, comentários da equipe, integração com o Slack

compartilhamento de senha do quadro, comentários da equipe, integração com o Slack Business (US$ 9 por usuário, por mês): equipes privadas ilimitadas, SSO, gerenciamento de equipes, direitos de acesso à equipe

equipes privadas ilimitadas, SSO, gerenciamento de equipes, direitos de acesso à equipe Enterprise (preço personalizado): para equipes com mais de 25 pessoas e necessidades personalizadas

Avaliações de clientes do Sketchboard

G2: 4,2/5 (mais de 5 avaliações)

Capterra: 4/5 (1 avaliação)

10. LiveBoard

Melhor para equipes educacionais

via liveBoard O LiveBoard é um quadro branco digital com foco em casos de uso relacionados à educação on-line. Ainda assim, seus recursos de compartilhamento e colaboração podem ser úteis para fins de gerenciamento geral de reuniões, diagramação, apresentação e planejamento.

Prós

Crie e envie questionários para os participantes do quadro

Compatível com dispositivos móveis para adicionar ao quadro em diferentes dispositivos

Grave apresentações com seu quadro para compartilhar mais tarde

Contras

Você terá que usar um pouco de criatividade para adaptá-lo a equipes profissionais além do escopo de educação e tutoria

Não há recursos de gerenciamento de projetos

Você precisará de um plano personalizado se planeja colaborar com mais de dez pessoas

Preços do LiveBoard

Limitado (gratuito): até cinco quadros, até cinco gravações, um aluno por sessão, compartilhamento de link público

até cinco quadros, até cinco gravações, um aluno por sessão, compartilhamento de link público Individual (US$ 7,49 por mês): quadros, compartilhamento e gravação ilimitados, chamadas de áudio e vídeo, gerenciamento de grupo

quadros, compartilhamento e gravação ilimitados, chamadas de áudio e vídeo, gerenciamento de grupo Small Group (US$ 14,99 por mês): até quatro alunos, questionários interativos, controle de interação dos alunos

até quatro alunos, questionários interativos, controle de interação dos alunos Grupo grande (US$ 22,49 por mês): até dez alunos, controle de presença dos alunos

Avaliações de clientes do LiveBoard

G2: 5/5 (1 avaliação)

Capterra: N/A

11. Bluescape

Melhor para apresentações e bate-papo por vídeo

via Bluescape O Bluescape é a combinação de quadro branco, bate-papo por vídeo e software de apresentação que você já conhece muito bem nesta publicação. Como muitas das alternativas do Mural, ele permite compartilhar conteúdo, mídia e desenhos em uma tela infinita que pode ser apresentada, anotada e adicionada durante as reuniões - pessoalmente ou em casa.

Prós

Mais de 200 modelos personalizáveis para ajudá-lo a ganhar impulso em seu quadro branco

Arraste e solte imagens, formas e PDFs, entre outras mídias

Seu quadro branco também funciona como sua sala de reuniões

Contras

Não conecta diretamente o quadro branco ao seu fluxo de trabalho

Além do brainstorming e do gerenciamento de reuniões, não há recursos de gerenciamento de tarefas ou de criação para agir sobre suas ideias

Preços do Bluescape

**Grátis: três espaços de trabalho, chamadas de voz e vídeo ilimitadas, 100 MB de armazenamento, uploads de mídia, modelos predefinidos

Equipe (US$ 10 por usuário, por mês): Espaços de trabalho ilimitados, hospedagem de reuniões de vídeo com até 100 pessoas, 100 GB de armazenamento, hospedagem multilocatário

Espaços de trabalho ilimitados, hospedagem de reuniões de vídeo com até 100 pessoas, 100 GB de armazenamento, hospedagem multilocatário Business (US$ 20 por usuário, por mês): até 150 pessoas em reuniões por vídeo, 200 GB de armazenamento, modelos personalizados

até 150 pessoas em reuniões por vídeo, 200 GB de armazenamento, modelos personalizados Enterprise (entre em contato para obter uma cotação): até 250 pessoas em reuniões por vídeo, SSO, nuvem privada, suporte avançado, integrações adicionais

Avaliações de clientes do Bluescape

G2: 4,2/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 60 avaliações)

12. Weje

Melhor para usuários de quadros Kanban

via Weje Na verdade, todos nós provavelmente pensamos que era assim que se escrevia ouija. 😅

O Weje é um quadro branco on-line acessível voltado para educadores e estudantes, mas também oferece uma série de outros casos de uso para designers, profissionais de marketing e gerenciamento de reuniões.

Quadro branco, quadro de humor, anotações e criação de quadros Kanban estão entre seus principais usos, embora você também possa usar o quadro para simplesmente compartilhar ideias com outras pessoas em cursores ao vivo. Você só precisa criar um novo quadro e convidar pessoas para participar e, em seguida, começar. Se você estiver começando do zero com quadros brancos digitais e ansioso para começar, outra grande vantagem do Weje é que ele é gratuito para começar - e os planos pagos são relativamente baratos.

Prós

Simples de configurar

Oferece uma solução de lousa digital econômica, especialmente para professores

Contras

Falta de muitos recursos de apresentação e gerenciamento de projetos

Versão gratuita limitada - você precisará fazer upgrade para seus planos comerciais para obter recursos de colaboração, como bate-papo por voz

Um número limitado de modelos pré-construídos

Preços do Weje

Grátis: quadros ilimitados, dois coeditores, limite de 10 MB para cada upload de arquivo

Pessoal (US$ 4 por usuário, por mês): quatro co-editores, limite de 100 MB para cada upload de arquivo

Empresarial (US$ 7 por usuário, por mês): Quadros ilimitados, coeditores, uploads de arquivos, membros da equipe e bate-papo por voz

Avaliações de clientes do Weje

G2: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

13. Quadro Web

Melhor quadro branco simples

via WebBoard Se você deseja mesclar a alegria do Microsoft Paint com os recursos de colaboração e apresentação do mundo atual, o WebBoard é a sua ferramenta. Alegando custar apenas duas xícaras de café por mês, esse quadro branco digital é adequado para desenhar suas ideias, fazer brainstorming com uma equipe distribuída e apresentar seu quadro.

Embora sua interface de usuário não seja tão colorida ou elegante quanto a de outras ferramentas semelhantes no mercado, o WebBoard pode ser acessado e editado em qualquer dispositivo com tela sensível ao toque ou mouse e oferece recursos como modo professor, compartilhamento de tela e bate-papo por vídeo para ajudá-lo a se conectar com seus colegas de equipe.

Prós

Simples de começar a usar no nível básico

Recursos de colaboração e apresentação

Capacidade de aumentar e diminuir o zoom de determinadas áreas do quadro

Contras

Difícil de gerenciar projetos

Plano gratuito limitado e é necessário ter o plano mais caro para usar o recurso de incorporação

Ainda não há planos de equipe disponíveis

Não há capacidade de agir de acordo com suas ideias no quadro branco

Muitos de seus recursos de desenho e criação são bastante simples

Preços do WebBoard

Os preços do WebBoard estão em euros, portanto, esses números são baseados na taxa de conversão atual na data de publicação.

Gratuito: ferramentas básicas, somente quadros públicos, página única no quadro, bate-papo por áudio e vídeo, três quadros

ferramentas básicas, somente quadros públicos, página única no quadro, bate-papo por áudio e vídeo, três quadros Basic Monthly (US$ 5,36 por mês): ferramentas avançadas, páginas ilimitadas no quadro, quadros privados e públicos, armazenamento adicional

ferramentas avançadas, páginas ilimitadas no quadro, quadros privados e públicos, armazenamento adicional Premium Monthly (US$ 10,72 por mês): 25 usuários em uma sala de quadro, acesso ao calendário, incorporação de quadros

Avaliações de clientes do WebBoard

G2: N/A

Capterra: N/A

14. Aplicativo Webex

Melhor para equipes distribuídas

via Webex O Webex é uma coleção de vários produtos que se baseiam na colaboração e são criados para diferentes casos de uso. Menos como uma plataforma de gerenciamento de projetos e mais como uma ferramenta de conferência por vídeo ou telefone, o Webex permite que as equipes distribuídas se sintam conectadas durante as reuniões com ferramentas de chamadas, reuniões e mensagens. Para soluções de equipes híbridas, a Webex também oferece uma variedade de ferramentas de escritório, incluindo um quadro branco físico com um aplicativo da Web correspondente no nível empresarial.

Prós

Recursos avançados de gerenciamento de reuniões

Oferece uma combinação de soluções para equipes híbridas

Algumas automações de anotações

Integrações valiosas com outros aplicativos

Contras

É mais um aplicativo deferramenta de comunicação do que uma ferramenta de gerenciamento de projetos

Para equipes estritamente WFH ou distribuídas, você precisará contar com outras ferramentas para obter uma colaboração significativa

Seu aplicativo Web de quadro branco não tem recursos avançados

Seus planos pagos são bastante caros

Preços do aplicativo Webex

**Suite-Basic (gratuito): reuniões em HD com até 100 pessoas, compartilhamento de tela e uma sala pessoal

Suite-Business (US$ 25 por licença, por mês): videoconferência e reunião, recursos do sistema telefônico

Plano Meet (US$ 13,50 por licença, por mês): até 200 participantes de reunião, gravações, salas de descanso, fundos virtuais, closed captions

**Plano Call (US$ 17 por licença, por mês): recursos de chamadas premium somente com um número de telefone baseado na nuvem por licença e ramais

Plano Enterprise (plano e preço personalizados): Acesso a todos os recursos

Avaliações de clientes do Webex App

G2: 4,2/5 (mais de 14.010 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 6.270 avaliações)

Comece a usar o quadro branco com as alternativas do Mural

Sem se aprofundar no valor exclusivo de cada produto, é fácil presumir que todos os softwares de colaboração são iguais. E se você tirou alguma conclusão desta publicação, espero que tenha percebido que esse não é o caso.

As nuances de cada software são o que faz toda a diferença para as empresas que atendem a casos de uso exclusivos.

Várias integrações, bate-papo no aplicativo, comentários, edição em tempo real e recursos de compartilhamento são extremamente importantes para equipes distribuídas que desejam aproveitar ao máximo suas reuniões. E, embora as lousas digitais como o Mural sejam uma ótima ferramenta para oferecer suporte a esses recursos e facilitar a colaboração, elas ainda são uma solução limitadora para as equipes que precisam de mais do que uma tela para expressar seus planos.

Para reunir a sua equipe, incentivar a criatividade e aproveitar ao máximo cada discussão, escolha a ferramenta que permite que você aja de acordo com as suas ideias no momento em que elas acontecem - ClickUp!

Leve tudo o que seu projeto precisa para o ClickUp Whiteboard, até mesmo tarefas - sério, tudo

Inicie gratuitamente e comece a explorar seus recursos avançados Plano Forever gratuito incluindo quadros brancos colaborativos do ClickUp, tarefas e membros ilimitados, 100 MB de armazenamento e muito mais. Veja por si mesmo como um aplicativo tudo em um pode não apenas economizar o tempo da sua equipe, mas também aumentar sua produtividade em todos os lugares certos.