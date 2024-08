Modelos gratuitos do OneNote para gerenciamento de projetos

O OneNote é um aplicativo avançado de anotações digitais desenvolvido pela Microsoft. Ele fornece uma plataforma flexível e fácil de usar para que os titulares de contas Microsoft criem, organizem e gerenciem notas, ideias e informações.

Projetado para imitar a sensação de um caderno físico, o aplicativo OneNote permite criar seções e páginas, facilitando a categorização e a localização do conteúdo. A interface intuitiva do OneNote permite que você digite ou escreva notas à mão, insira imagens, áudio, vídeo e hiperlinks, além de colaborar com outras pessoas em tempo real.

É uma ferramenta fantástica para estudantes, profissionais e qualquer pessoa que queira simplificar o gerenciamento de informações e anotações. Disponível em vários dispositivos e plataformas, OneNote sincroniza suas anotações com a nuvem, para que você possa acessá-las de qualquer lugar, a qualquer momento.

Independentemente de usá-lo para projetos pessoais, colaboração em equipe ou simplesmente para controlar suas tarefas diárias, o OneNote é uma solução versátil e dinâmica para ajudá-lo a manter-se organizado e produtivo.

Porém, ele não é perfeito. Neste guia, mostraremos a você os pontos fortes e as limitações do OneNote. Também exploraremos alguns recursos fantásticos do Alternativas ao OneNote que podem roubar os holofotes e modelos que você pode usar.

O que é um modelo do OneNote?

Os modelos do OneNote são uma página pré-formatada do OneNote ou uma seção padrão do Notebook que serve como ponto de partida para suas anotações, economizando tempo e esforço na configuração do layout e do design de uma nova página. Esses modelos prontos fornecem uma estrutura que o ajuda a manter a consistência e a organização em seus notebooks.

Via OneNote

Os modelos do OneNote atendem a diferentes necessidades e finalidades com uma variedade de designs e estilos, portanto, você sempre deve encontrar o modelo perfeito para o seu caso de uso.

Quais são os tipos de modelos do OneNote?

Há vários tipos de modelos do OneNote disponíveis para pessoas com uma conta da Microsoft. Esses modelos atendem a vários itens de ação projetos e setores. Alguns dos tipos mais populares incluem:

Modelos de reunião: Esses modelos de página ajudam a organizar notas de reunião, agendas, atas e itens de ação, simplificando o processo de captura e compartilhamento de informações essenciais.

Esses modelos de página ajudam a organizar notas de reunião, agendas, atas e itens de ação, simplificando o processo de captura e compartilhamento de informações essenciais. Modelos de gerenciamento de projetos: Criados para simplificar o planejamento, o acompanhamento e a colaboração de projetos, esses modelos de página oferecem uma abordagem estruturada para gerenciar atividades, marcos e recursos.

**Modelos para estudantes: adaptados às necessidades dos estudantes, esses modelos incluem layouts para anotações de aula, guias de estudo e rastreadores de tarefas, facilitando o acompanhamento do trabalho acadêmico.

Modelos de organização pessoal: Deplanejadores diários e listas de tarefas a rastreadores de metas e hábitos, esses modelos de página única ajudam você a se manter organizado, concentrado e produtivo em sua vida pessoal.

Deplanejadores diários e listas de tarefas a rastreadores de metas e hábitos, esses modelos de página única ajudam você a se manter organizado, concentrado e produtivo em sua vida pessoal. Modelos de negócios: Projetados para profissionais, esses modelos do OneNote abrangem vários aspectos de negócios, como vendas, marketing e finanças, oferecendo uma maneira organizada de rastrear e gerenciar dados e informações importantes.

A biblioteca de modelos do OneNote está em constante crescimento, com uma variedade de opções gratuitas e pagas disponíveis on-line para download. Você também pode criar modelos personalizados para atender às suas necessidades e preferências exclusivas.

Sites para download de modelos do Microsoft OneNote

Deixe-nos poupar algumas pesquisas no Google com estes sete melhores sites onde você pode encontrar uma variedade de modelos gratuitos do OneNote para baixar e melhorar sua produtividade e organização.

The Better Grind

Via The Better Grind

Descubra um tesouro de modelos do OneNote que aumentam a produtividade em The Better Grind website. Aumente o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal com a seleção cuidadosamente elaborada de modelos gratuitos projetados para simplificar sua rotina diária.

Notegram

Via Notegram

Aventure-se em Notegram o site do Notegram oferece um mundo de diversos modelos do OneNote, onde você encontrará a combinação perfeita de funcionalidade e design. O site do Notegram atende a várias necessidades, garantindo que você sempre encontrará os modelos gratuitos ideais para seu caso de uso específico.

Onetastic

Via Onetastic

Mergulhe no versátil kit de ferramentas que Onetástico oferece. Esse suplemento para o OneNote não só fornece uma variedade de arquivos de modelos úteis para download em seu site, mas também inclui macros e estilos personalizados, elevando sua experiência de tomada de notas a novos patamares.

Calendarlabs

Via Calendar Labs

Marque seu calendário e prepare-se para uma vida organizada com Calendarlabs . Sua coleção de modelos do OneNote oferece uma maneira perfeita de integrar calendários, planejadores e rastreadores de eventos em seus blocos de anotações digitais.

Simplifique os dias

Abrace a arte da organização com o Simplifique os dias o OneNote é um paraíso para modelos minimalistas do OneNote. Embora nem todos sejam gratuitos, esses designs elegantes se concentram na eficiência e na simplicidade, ajudando você a ter um espaço digital organizado.

Auscomp

Experimente os recursos robustos do Auscomp pois essa plataforma apresenta uma ampla variedade de designs, abrangendo tudo, desde planejamento pessoal até gerenciamento de negócios. Confie na Auscomp para fornecer organização e estrutura para sua jornada de anotações digitais.

Limitações dos modelos do OneNote

Embora o OneNote ofereça uma plataforma robusta para anotações e organização, é importante reconhecer algumas limitações apontadas pelos usuários, especialmente ao usar os modelos do OneNote.

Falta de integrações : Não há integrações realmente perfeitas com determinados aplicativos e, se você não tiver uma conta Microsoft, não poderá usar o OneNote.

: Não há integrações realmente perfeitas com determinados aplicativos e, se você não tiver uma conta Microsoft, não poderá usar o OneNote. Recursos de exportação limitados : Se você é fã do formato markdown, pode achar decepcionante o fato de o OneNote não suportar a exportação de notas nesse formato nem oferecer edição markdown.

: Se você é fã do formato markdown, pode achar decepcionante o fato de o OneNote não suportar a exportação de notas nesse formato nem oferecer edição markdown. Recursos de edição fracos : Faltam recursos de correção ortográfica e gramatical e alguns usuários dizem que desejam atalhos mais intuitivos, principalmente para as funções de pesquisa. Esses aprimoramentos poderiam, sem dúvida, simplificar o processo de tomada de notas e torná-lo mais fácil de usar.

: Faltam recursos de correção ortográfica e gramatical e alguns usuários dizem que desejam atalhos mais intuitivos, principalmente para as funções de pesquisa. Esses aprimoramentos poderiam, sem dúvida, simplificar o processo de tomada de notas e torná-lo mais fácil de usar. Não há modo off-line : Você não poderá editar suas anotações se ficar desconectado ou se estiver trabalhando em uma praia com WiFi ruim.

: Você não poderá editar suas anotações se ficar desconectado ou se estiver trabalhando em uma praia com WiFi ruim. Sem o recurso "localizar e substituir ": Essa função é comum em muitas ferramentas de edição de texto e pode economizar muito tempo ao atualizar informações repetitivas em suas anotações.

Apesar dessas limitações, o OneNote continua sendo uma ferramenta poderosa com sua ampla gama de recursos e funcionalidades. Ainda assim, é fundamental considerar esses fatores para garantir que ele se alinhe às suas necessidades específicas e aos fluxos de trabalho de anotações, ou se há melhores ferramentas de edição de texto do que o OneNote aplicativos de anotações disponível.

10 modelos alternativos do OneNote que você precisa baixar agora

Embora o OneNote seja uma excelente ferramenta para fazer anotações e organizar seus pensamentos o ClickUp se destaca como um ferramenta abrangente de produtividade que poderia atender melhor às suas necessidades. Se você precisa de um aplicativo melhor para fazer anotações ou de opções de gerenciamento de arquivos e calendários, escolha nesta lista de modelos gratuitos para download!

1. Modelo de calendário anual do ClickUp

Gerencie sua agenda lotada durante todo o ano com o modelo de calendário anual do ClickUp

O calendário Modelo de calendário anual do ClickUp ajuda a planejar e monitorar as atividades e metas da sua empresa para o ano inteiro. Essa opção gratuita oferece uma visão clara do cronograma de metas e das atividades detalhadas necessárias para atingir seus objetivos. Ela tem uma visão complementar dos itens de ação de médio prazo em seu calendário mensal.

Os quatro tipos de visualização - Calendário, Atividades por status, Lista de atividades e Comece aqui - oferecem diferentes maneiras de visualizar seu plano anual, facilitando o acompanhamento e o monitoramento do progresso. Faça o download deste modelo Confira nossa postagem completa com dicas sobre como criar um ótimo_ **Calendário de gerenciamento de projetos .

2. Modelo de notas de versão do ClickUp

Mantenha sua dedicada base de clientes atualizada com o modelo de notas de versão do ClickUp

O modelo Modelo de notas de versão do ClickUp é perfeito para criar e compartilhar notas de versão com sua equipe ou clientes, com a capacidade de incorporar um arquivo ou criar uma tarefa diretamente no documento.

Esse documento segue a mesma estrutura usada pelas equipes de produtos do ClickUp para compartilhar atualizações de produtos interna e externamente. Ele oferece uma maneira profissional e eficiente de comunicar informações importantes sobre os lançamentos de seus produtos, garantindo que seu público permaneça informado e envolvido. Faça o download deste modelo

3. Modelo de calendário comercial do ClickUp

Nunca mais perca um almoço com um cliente importante com o ClickUp Business Calendar Template

Fique por dentro de seus eventos de trabalho com o Modelo de calendário comercial do ClickUp . Essa visualização editável mantém tudo em seu calendário mensal em um só lugar, facilitando a organização.

Adapte-o para atender às suas necessidades específicas com campos personalizados e atualizações de status para que você possa capturar todas as informações relevantes sobre seu próximo evento reunião . O modelo Business Calendar é uma ferramenta valiosa para gerenciar seus eventos de trabalho e manter sua equipe informada sobre datas importantes. Faça o download deste modelo

4. Modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

Combine sua lista de verificação diária e seu calendário diário com o modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar

Gerencie com eficiência suas horas de trabalho, expectativas e metas com o Modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar . Oferece um instantâneo conveniente da sua perspectiva de calendário semanal, quinzenal ou mensal, permitindo planejar e priorizar com base na sua função e responsabilidades atuais. A visualização inclui dois status e quatro campos personalizados, proporcionando ampla flexibilidade para personalizá-la de acordo com suas necessidades específicas.

Com cinco tipos de visualização - Meeting Request, By Role, By Category, Schedules e Getting Started Guide - você pode visualizar e navegar facilmente pela sua lista de tarefas, garantindo que você se mantenha organizado e concentrado no que é mais importante. Isso é apenas uma amostra de todos os recursos gratuitos do modelos de listas de tarefas disponíveis no ClickUp. Faça o download deste modelo

5. Modelo de calendário semanal do ClickUp

Organize todos os seus compromissos em um só lugar com o modelo de calendário semanal do ClickUp

Maximize a produtividade com o Modelo de calendário semanal do ClickUp o modelo de calendário semanal do ClickUp, desenvolvido para ajudá-lo a monitorar e revisar itens de ação em seu calendário com eficiência.

Prepare-se para uma semana produtiva com quatro atualizações de status, três campos personalizados e cinco tipos de visualização - Guia de Introdução, Calendário Semanal, Tarefas Concluídas, Todas as Tarefas e Esta Semana. Não há melhor maneira de ficar bem organizado e acessível. Faça o download deste modelo

6. Modelo de planejador de calendário ClickUp

Sinta-se sempre organizado com a ajuda do modelo de planejador de calendário ClickUp

Simplifique suas atividades e mantenha-se organizado com o Modelo de planejador de calendário ClickUp . Essa solução multifuncional resume de forma organizada seus itens de ação, reuniões e eventos, garantindo que você nunca perca nada em seu calendário mensal.

Essa visualização apresenta seis status, 10 campos personalizados e seis tipos de visualização - Resumo, Quadro de progresso, Linha do tempo, Planejador mensal, Guia de introdução e Rastreador de orçamento. Se precisar de mais ajuda para encontrar uma ferramenta de planejamento abrangente e personalizável, criamos uma lista dos melhores modelos de cronograma só para você. Faça o download deste modelo

7. Modelo de notas de aula do ClickUp

Faça o teste com o modelo de notas de aula do ClickUp

Revolucione seu processo de estudo com Modelo de notas de aula do ClickUp o modelo de notas de aula do ClickUp foi projetado especificamente para estudantes. Diga adeus às pastas desorganizadas e às anotações esquecidas, pois esse documento mantém todas as suas anotações de aula, anotações de reuniões, matérias e tarefas organizadas em um só lugar.

Com um índice pré-criado, páginas de amostra para edição fácil e opções de personalização avançadas, o modelo de documento para anotações de aula é perfeito para qualquer assunto, projeto ou semestre. Faça o download desse modelo

8. Modelo de mapa mental em branco para quadro branco do ClickUp

Visualize as relações entre cada fase de seu projeto com o ClickUp Blank Mind Map Whiteboard Template

Libere sua criatividade e organize seus pensamentos com o Modelo de mapa mental em branco do ClickUp . Essa ferramenta visual ajuda os usuários a se concentrarem na ideia principal e, ao mesmo tempo, a se expandirem para conceitos relacionados.

Com dois status, essa ferramenta é uma maneira versátil e eficiente de mapear suas ideias, fazer brainstorming e resolver problemas. Temos o recurso definitivo sobre o melhor software de quadro branco no mercado se esse recurso o deixar animado com as possibilidades de usar lousas digitais para planejar seu próximo projeto. Faça o download deste modelo

9. Modelo de lista simples do ClickUp Getting Things Done

Deixe o especialista em produtividade David Allen orgulhoso usando seu modelo ClickUp Getting Things Done

Você pode adotar o popular gerenciamento de tarefas com o método Modelo de lista simples do ClickUp Getting Things Done (GTD) criado pelo especialista em produtividade David Allen.

Esse formato inclui cinco status, três campos personalizados e três tipos de visualização - Lista de tarefas, Guia de introdução e Quadro GTD - para que você saiba que sua lista de tarefas será bem organizada e fácil de gerenciar. Faça o download deste modelo

10. Modelo de cronograma de organização do ClickUp

Fique tranquilo sabendo que sua agenda lotada está sendo cuidada com o Organizing Schedule List Template

Mantenha o controle de seus eventos recorrentes usando o modelo Modelo de lista de organização de agenda do ClickUp . Isso o ajuda a garantir uma visão geral limpa e organizada de seus eventos, assegurando que nada passe despercebido, não importa o quanto seu calendário mensal esteja ocupado.

Além disso, essa visualização vem com atualizações de status, campos personalizados e três tipos de visualização - Atividades, Calendário Semanal e Guia de Introdução - para ajudá-lo a manter o controle de sua agenda. Faça o download deste modelo

Aumente sua produtividade com o ClickUp

O ClickUp oferece uma alternativa poderosa e versátil aos modelos do OneNote, atendendo a uma variedade de necessidades organizacionais e de produtividade. Quer você seja estudante, profissional ou esteja simplesmente procurando melhorar sua produtividade, a variedade de modelos do ClickUp pode ajudar a simplificar seu fluxo de trabalho, aprimorar a colaboração e, por fim, aumentar sua eficiência.

Visite Centro de modelos do ClickUp e veja a diferença por si mesmo.